Тёплый пол через Sprut.hub: термостаты и настройка

Sprut.hub · Умный дом · Тёплый пол · Практическое руководство · Октябрь 2026 Умный тёплый пол должен поддерживать комфортную температуру, учитывать расписание и при этом не зависеть от исправности одного хаба или Zigbee-связи. Разбираем, как связать Sprut.hub с электрическими терморегуляторами, датчиками и водяными контурами, зачем нужен гистерезис и какие функции безопасности нельзя переносить в обычный сценарий. Короткий ответ. Для электрического тёплого пола предпочтительна схема «самостоятельный терморегулятор с датчиком пола + Sprut.hub для расписания и удалённых команд». Для водяного пола допустимы совместимые зональные контроллеры и термоприводы. Sprut.hub умеет создавать виртуальный термостат из датчика температуры и выключателя, но программная логика хаба не заменяет аппаратное ограничение нагрева и защиту электроустановки. Электрический пол Водяной пол Термостат Zigbee Гистерезис Датчик пола Отказоустойчивость

Что делает Sprut.hub и где заканчивается его ответственность

Sprut.hub объединяет совместимые устройства и позволяет управлять заданной температурой, режимами и расписанием, если эти функции доступны в шаблоне конкретного аксессуара. Для этого хаб должен видеть терморегулятор или контроллер зоны, получать измерения и отправлять команды. Но физический нагрев пола требует самостоятельной электрической и температурной защиты.

01 Регулирование Терморегулятор измеряет температуру, включает и отключает нагрев с учётом собственных настроек и ограничений. 02 Автоматизация Sprut.hub выбирает комфортный или экономичный режим, меняет поддерживаемую уставку и связывает климат с остальными сценариями. 03 Защита Автомат, УЗО/дифзащита, защитное заземление, термодатчик и ограничения изготовителя работают независимо от приложения.

Принцип безопасности. Не подключайте нагревательный мат напрямую к случайному Zigbee-реле и не рассчитывайте, что сценарий в Sprut.hub вовремя отключит перегрев. Монтаж оборудования 230 В, проверку защит, коммутационной способности и настройку допустимой температуры выполняет специалист.

Электрический тёплый пол: рекомендуемая архитектура

Для кабельного, матового или совместимого плёночного электрообогрева обычно выбирают терморегулятор, который сам управляет нагревом и поддерживает внешний датчик пола. Sprut.hub может добавлять расписание, управление по присутствию и дистанционную корректировку уставки, если соответствующие характеристики доступны.

Sprut.hub расписание, режим, целевая температура Поддерживаемая интеграция Терморегулятор локальная логика + датчик пола Силовая коммутация и температура по штатной схеме изготовителя ↓ Нагревательный контур Датчик в полу Штатная термозащита и электрическая защита Диаграмма показывает распределение функций, а не монтажную схему подключения проводов.

Если умного терморегулятора пока нет, не нужно начинать модернизацию с установки мощного беспроводного реле. Сначала проверяют тип нагревателя, нагрузку, существующий датчик, питание, условия производителя и возможность безопасной замены устройства управления.

Предпочтительно Локальный терморегулятор измеряет температуру пола и удерживает предельные значения; Sprut.hub задаёт расписание и доступные режимы. Не рекомендуется как единственная защита Удалённый комнатный датчик → сценарий на хабе → реле, которое напрямую включает нагреватель, без самостоятельного ограничителя температуры пола.

Подробности подготовки электрической линии, датчика в заменяемой трубке, УЗО и установки до финишной отделки собраны в уже опубликованной статье «Электрика перед установкой тёплого пола». Здесь не повторяем электромонтаж, а рассматриваем интеграцию именно со Sprut.hub.

Водяной тёплый пол: другой исполнительный механизм

Водяной тёплый пол не включают силовым реле в цепи нагревательного кабеля: нагревом управляют смесительный узел, котловая автоматика и зональные клапаны/приводы коллектора. Sprut.hub может менять запрос температуры или состояние совместимого контроллера зоны, но не должен обходить ограничения температуры теплоносителя и штатные защитные устройства.

Компонент Его задача Что уточнить до интеграции Комнатный термостат Запрос тепла для определённой зоны Тип датчика, питание, локальная логика, работа без хаба Зональный контроллер Командует выходами приводов и иногда насосом Наличие входа управления и поддерживаемого интерфейса Термоэлектрический привод Открывает или закрывает клапан коллектора 24/230 В, AC/DC, NC/NO, мощность, время хода Смесительный узел / котёл Обеспечивает требуемые параметры теплоносителя Штатное ограничение температуры, алгоритм циркуляции, защита котла

Маркировки NC (нормально закрытый) и NO (нормально открытый) принципиальны: после пропадания питания клапаны могут вести себя противоположным образом. Нельзя выбирать привод и режим «безопасно выключен» только по внешнему виду клемм или похожему названию модели.

Важно для гидравлики. Если все зоны одновременно закроются, системе может потребоваться предусмотренный изготовителем байпас, управление насосом или другое гидравлическое решение. Настройки выполняют с учётом конкретной схемы, а не универсальным сценарием «выключить все клапаны».

Как подобрать Zigbee-терморегулятор для Sprut.hub

Поддержка Zigbee 3.0 сама по себе не гарантирует, что Sprut.hub корректно увидит все параметры. Проверяйте точную модель и прошивку в каталоге поддерживаемых устройств, наличие шаблона и перечень доступных характеристик.

Что проверить Почему это важно Точная модель и версия Похожие терморегуляторы под разными брендами могут иметь различные Zigbee-кластеры и шаблоны Работа без Zigbee После потери связи нагрев должен управляться локально и предсказуемо Тип внешнего датчика пола Например, датчики NTC различаются номиналом и таблицей сопротивления Управление датчиком воздуха и пола Нужно понимать, можно ли использовать ограничения пола одновременно с регулированием по воздуху Предел тока и тип нагрузки Коммутирующие контакты должны соответствовать нагревателю; при необходимости применяют предусмотренный контактор Доступные свойства в Sprut.hub Отображение температуры ещё не означает поддержки удалённого изменения уставки, режимов и расписания Поведение после сбоя Проверяют сохранение уставки, восстановление связи, действие при неисправном датчике

В каталоге Sprut.AI встречаются Zigbee-термостаты для тёплого пола, например FUJIHOME FHW-150ZG. Это пример карточки совместимости платформы, но не универсальная рекомендация к покупке: перед выбором всё равно необходимы паспорт точной модификации, схема и проверка доступных функций на используемой версии Sprut.hub.

Температура воздуха и пола: почему нужны разные измерения

Комнатный датчик помогает поддерживать комфортную температуру воздуха. Датчик пола нужен, чтобы следить за нагревом конструкции и не превышать допустимые значения нагревателя и напольного покрытия. Эти величины не равны даже в одной комнате.

По воздуху Комфорт помещения Целевая температура комнаты. На показания влияют место датчика, солнце, сквозняки и работа радиаторов. По полу Ограничение нагрева Температура в конструкции пола. Предельное значение выбирают по документации нагревателя, покрытия и терморегулятора, не по универсальному числу из интернета.

Если в помещении одновременно работают радиаторы и тёплый пол, внешний комнатный датчик может «увидеть» комфортную температуру раньше прогрева поверхности. Обратная ситуация тоже возможна: пол близок к допустимому пределу, а воздух ещё прохладный. Поэтому единственный датчик воздуха не обеспечивает защиту напольного покрытия от перегрева.

Не усредняйте разные физические величины. Виртуальный термостат Sprut.hub позволяет усреднять несколько датчиков температуры помещения. Но усреднять «датчик комнаты + датчик в стяжке» и считать это полноценной защитой пола технически неверно.

Подключение готового терморегулятора к Sprut.hub

Убедитесь, что терморегулятор безопасно подключён специалистом, его собственный датчик пола работает, местное управление нагревом проверено без хаба. Сверьте точную модель и версию с каталогом/шаблоном Sprut.hub. Если устройство Zigbee, добавьте его штатной процедурой сопряжения и дождитесь завершения опроса. Откройте карточку устройства: проверьте текущую температуру, целевую температуру, доступные режимы и отображение фактического состояния нагрева. Состав функций зависит от шаблона. Сначала меняйте уставку вручную через хаб и проверяйте, что терморегулятор применяет её, а нагрев остаётся под локальным ограничением температуры пола. После успешного теста добавьте простое расписание. Не дублируйте одновременно внутреннее расписание терморегулятора и другое расписание Sprut.hub, если они могут конфликтовать. Проверьте, что произойдёт после выключения сети Zigbee, перезапуска хаба и восстановления электропитания: отопление должно остаться в предсказуемом режиме.

Если терморегулятор отображает только показания или некоторые функции недоступны, причиной может быть неполный шаблон. Не следует заменять отсутствующую функцию управлением силовым питанием устройства без отдельной проверки его паспорта.

Виртуальный термостат Sprut.hub: датчик + выключатель

Официальная Wiki описывает создание виртуального термостата из совместимого датчика температуры и исполнительного выключателя. Для тёплого пола такую схему разумно использовать только как уровень управления разрешением нагрева или зональным контроллером с собственной защитой, а не как единственное средство температурной безопасности электрического нагревателя.

В режиме настроек Sprut.hub создайте виртуальный аксессуар с сервисом «Термостат» и понятным названием, например «Запрос тепла, ванная». В настройках виртуального термостата свяжите характеристику текущей температуры с подходящим комнатным датчиком. Если несколько датчиков воздуха размещены корректно, Wiki допускает режим обработки «Среднее значение». В разделе «Логика» включите «Обычный термостат» и сохраните. После этого становится доступна настройка гистерезиса. Для задачи только отопления в допустимых значениях целевого режима оставьте «Выключен» и «Нагрев»; не включайте ненужные режимы охлаждения и «Авто». Установите целевую температуру и переведите термостат в режим «Нагрев». При потребности в тепле его текущий режим должен показывать «Нагревает». Создайте отдельный блочный сценарий, который явно устанавливает состояние реле: если текущий режим термостата «Нагревает» → включить разрешение нагрева; во всех остальных режимах, включая «Выключен» → выключить. Проверьте оба перехода и выключение вручную на безопасной тестовой нагрузке, затем протестируйте потерю датчика, связи и питание исполнительного устройства.

Датчик воздуха текущая температура комнаты Связь / линк Виртуальный термостат «Обычный термостат», уставка, гистерезис Блочный сценарий по текущему режиму ↓ «Нагревает» → включить разрешение Любой другой режим → выключить разрешение Речь о совместимом исполнительном входе или зональном контроллере с независимыми средствами безопасности, не о прямом включении нагревателя.

Ошибка из официальной документации. Не связывайте напрямую текущий режим виртуального термостата с характеристикой реле через «Установить из…». Производитель предупреждает о непредсказуемой работе такой связки. Нужен сценарий, присваивающий явное состояние реле. Также при потере связи команда на выключение может не дойти: безопасное состояние должно обеспечиваться аппаратно.

Гистерезис: зачем он нужен и как его проверять

Гистерезис создаёт разницу между порогами включения и отключения, чтобы отопление не переключалось при малых колебаниях показаний датчика. Для виртуального термостата параметр доступен после включения логики «Обычный термостат». Точное применение порогов нужно сверять с текущей версией и наблюдаемыми переходами.

Пример проверки логики Что наблюдаем На что обратить внимание Температура ниже порога включения Есть запрос на нагрев Событие от датчика получено, режим стал «Нагревает» Температура колеблется около заданной Реле не должно щёлкать от каждого небольшого изменения Величина гистерезиса, точность датчика, частота отчётов Температура выше порога отключения Запрос на нагрев снимается Исполнитель действительно перешёл в состояние «выключен»

Например, для иллюстрации можно мысленно выбрать включение ниже 22,0 °C и отключение выше 22,5 °C. Это не рекомендуемая заводская настройка Sprut.hub: смысл примера только в двух разных порогах. Интерфейс конкретной версии может интерпретировать поле гистерезиса иначе. Проверяйте фактические переходы, а не подставляйте числа из примера вслепую.

Электрический пол и стяжка обладают тепловой инерцией. Даже при правильном гистерезисе поверхность некоторое время продолжает нагреваться после снятия команды. Поэтому допустимый предел пола должен контролировать сам терморегулятор по штатному датчику.

Полезные автоматизации: расписание, ночь, отпуск

Сценарий 01 Утренний комфорт Sprut.hub изменяет уставку поддерживаемого терморегулятора заблаговременно до обычного времени пользования ванной. Запас времени подбирается по фактической инерции пола, а не универсальным «за 15 минут». Сценарий 02 Ночной режим Ночью выбирается умеренно пониженная уставка. Для массивной стяжки частые скачки режима неэффективны: экономию проверяют по фактическому потреблению и комфорту. Сценарий 03 Отпуск / отсутствие Для поддерживаемой зоны задаётся безопасный режим длительного отсутствия. Водяное отопление и дом зимой нельзя бездумно отключать с риском промерзания. Сценарий 04 Открытое окно Датчик окна может временно снизить запрос тепла, если такая логика оправдана. Для инерционного пола мгновенное выключение и включение при каждом открытии не всегда имеет смысл.

Один источник управления. Если штатное расписание терморегулятора и сценарии Sprut.hub одновременно меняют уставку, результат зависит от последней команды. Лучше заранее назначить один основной механизм расписания и оставить ручную корректировку с понятным приоритетом.

Отказоустойчивость: проверяем не только работу, но и остановку

Сбой Что проверить Правильный принцип Не работает интернет Сохраняется ли локальная регулировка температуры Штатный термостат управляет нагревом без облака Отключён Sprut.hub Не остаётся ли силовое реле в опасном включённом состоянии Локальные ограничения и защита не зависят от хаба Не отвечает Zigbee Какая последняя уставка и режим остались у устройства Поддерживается предсказуемая локальная работа Датчик пола повреждён Показывает ли терморегулятор ошибку и прекращает ли нагрев по паспорту Отказ датчика не может вести к бесконтрольному нагреву Электропитание вернулось Режим после перезапуска, самозапуск и время восстановления Нет неизвестного или неконтролируемого включения Клапан водяного пола обесточен Реальное состояние NC/NO, работа насоса и остальных зон Гидравлика допускает выбранный отказный режим

В критичной схеме недостаточно написать в сценарии «если нет датчика, выключить». При потере самого Sprut.hub такой сценарий не исполнится. Нужен независимый механизм безопасности на стороне оборудования, способный обеспечить допустимое состояние без команд хаба.

Типовые ошибки: почему тёплый пол работает неправильно

Симптом Вероятная причина Как проверять В Sprut.hub есть температура, но нельзя изменить уставку Шаблон устройства не поддерживает запись характеристики Проверить модель, версию шаблона, поддерживаемые свойства Пол греется, хотя виртуальный термостат выключен Сценарий не отправил явное «Выкл.», исполнитель сохранил состояние Сверить текущий режим, сценарий и реальную обратную связь реле Частые включения/выключения Неподходящий гистерезис, шумный датчик, конфликт автоматизаций Проверить пороги, журнал событий, приоритеты и расписания Тёплый пол остаётся холодным Ограничитель температуры, неисправный датчик, отключённая линия или отсутствие запроса Проверить индикацию терморегулятора и штатную диагностику специалистом Водяной пол не перекрывается Неверно учтён NC/NO, питание или тип привода Сверить паспорт привода и фактическую механику клапана После перезапуска хаба изменилась уставка Сценарий «при старте» или пересекающиеся расписания Проверить конфигурацию старта, порядок и владельца расписания

Если сценарий не срабатывает, сначала разделите проблему на четыре этапа: показания датчика → состояние виртуального термостата → выполнение сценария → фактическое положение исполнительного устройства. Тогда видно, где именно нарушается цепочка. Не начинайте диагностику со сброса всех устройств.

Что проверить перед повседневной эксплуатацией

Тип системы определён: электрический нагреватель или водяной контур.

Известны точные модели терморегулятора, датчика, привода, контроллера и их совместимость.

Штатное регулирование и предельная температура работают без Sprut.hub.

Мощность нагрузки и номиналы коммутации подтверждены документацией производителя.

Электрическая линия, PE и защита проверены специалистом; при необходимости оформлены измерения.

Датчик пола установлен по инструкции производителя и может быть заменён, когда это предусмотрено конструкцией.

Терморегулятор доступен для ручного управления и обслуживания.

Сценарии задают явные действия, не конфликтуют со штатным расписанием.

Проверены включение, выключение, гистерезис и обратная связь.

Проверены обрыв датчика, потеря Zigbee, отключение хаба и повторная подача питания.

Сохранены резервные копии хаба и описание реальных настроек.

Документация и нормативная основа

Функции виртуального термостата, связи с датчиком, логики «Обычный термостат» и блочного управления сверены с официальной инструкцией Sprut.hub, а поведение виртуальной логики дополнительно описано в разделе о логических сценариях. Руководство Wiki по виртуальному термостату последний раз изменялось в декабре 2024 года: названия и расположение меню в Sprut.hub 3.0 могут отличаться.

Для электрических систем нагрева пола применим ГОСТ Р 50571-7-753-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 7-753… Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями». На момент проверки в октябре 2026 года официальный реестр Росстандарта указывает статус «Действует». Конкретные решения выполняют также с учётом действующих требований электроустановок и инструкций изготовителей нагревателя, терморегулятора, напольного покрытия и коммутационной аппаратуры.

Общие принципы защиты, требования к датчику пола и электромонтажу подробно описаны в отдельном руководстве Electrikman.ru. Этот материал посвящён только логике интеграции со Sprut.hub.

Частые вопросы о Sprut.hub и тёплом поле

Можно ли управлять электрическим тёплым полом через Sprut.hub? Да, при наличии совместимого терморегулятора или поддерживаемой системы управления. Штатный терморегулятор с датчиком пола и независимой защитой должен обеспечивать безопасное регулирование даже без хаба. Нужно ли покупать именно Zigbee-терморегулятор? Не обязательно. Подойдёт оборудование, доступное Sprut.hub через поддерживаемый интерфейс, например соответствующий контроллер. Выбор зависит от существующего нагревателя, датчика и степени интеграции. Можно ли заменить терморегулятор обычным Zigbee-реле? Не следует использовать его как единственный орган регулирования электрического пола. Реле может быть элементом правильно спроектированной схемы с независимым ограничителем температуры и защитой, но не заменой этих средств. Что такое виртуальный термостат Sprut.hub? Это программный аксессуар, который получает данные датчика температуры, использует логику термостата и через отдельный блочный сценарий может выдавать запрос на управление совместимым исполнительным устройством. Как включить гистерезис виртуального термостата? Согласно официальной Wiki, в настройках виртуального термостата выбирают логику «Обычный термостат» и сохраняют её. После этого становится доступен параметр гистерезиса. Можно ли использовать только комнатный Zigbee-датчик? Для комфорта помещения он полезен. Но при электрическом обогреве он не заменяет датчик пола и штатное ограничение температуры нагревателя и покрытия. Почему реле щёлкает слишком часто? Причиной могут быть неподходящие пороги/гистерезис, частые обновления датчика, пересекающиеся сценарии или два расписания. Диагностику начинают с журналов событий и реальных температурных переходов. Можно ли выключать все водяные контуры при уходе? Только с учётом гидравлической схемы, работы насоса, котла, смесительного узла и защиты от промерзания. Универсальная команда «закрыть всё» может быть неправильной для конкретной установки. Сохранится ли обогрев, если отключится Sprut.hub? Это зависит от выбранного терморегулятора и архитектуры. Предпочтительно, чтобы локальная регулировка и средства безопасности работали без хаба. При виртуальном термостате без независимого управления такой гарантии нет. Какое значение максимальной температуры пола установить? Единого числа для всех покрытий и систем нет. Значение определяют по требованиям производителя нагревателя, терморегулятора, напольного покрытия и условиям эксплуатации. Поддерживаются ли все Zigbee-терморегуляторы Tuya? Нет. Совпадение протокола или бренда не гарантирует наличие совместимого шаблона Sprut.hub и доступа ко всем характеристикам. Проверяйте точную модель и прошивку. Можно ли настроить всё без вмешательства в электрику? Если совместимый терморегулятор уже установлен и безопасно работает, нередко достаточно настроить интеграцию и сценарии. Замена терморегулятора, подключение силовых реле и приводов требует проверки и монтажа специалистом.

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