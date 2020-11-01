llama-swap · llama.cpp · vLLM · hot swap · local AI llama-swap: как держать много локальных LLM и автоматически менять модели по запросу На одном компьютере может лежать десять моделей, но в VRAM одновременно помещаются одна-две. llama-swap решает именно эту проблему: клиент всегда обращается к одному API, а proxy сам запускает нужный inference server, ждёт его готовности, направляет запрос и позже выгружает модель по TTL. Переключаться между coding LLM, обычным chat, embeddings, image/audio backend можно без ручного перезапуска сервисов. v256 актуальный release от 17 сентября 2026 года MIT один Go binary + YAML configuration Windows · Linux · macOS · FreeBSD готовые binaries; WinGet/Homebrew/Docker llama-swap на GitHub Минимальный config Безопасность Что умеет запускать модель при первом запросе;

выгружать по TTL;

переключать модели автоматически;

держать несколько моделей одновременно;

работать с llama.cpp/vLLM и другими servers;

давать OpenAI и Anthropic API;

показывать logs, metrics и playground;

объединять удалённые llama-swap peers.

Proxy + process manager llama-swap не считает токены сам — он управляет inference servers Это важное отличие от Ollama, llama.cpp или vLLM. llama-swap получает request, смотрит поле model , находит соответствующую запись в YAML и запускает указанную команду. Саму генерацию выполняет внешний server. Open WebUI / Codex / app один Base URL → llama-swap routing · start · stop · TTL → llama-server / vLLM / ComfyUI реальный inference → GPU / CPU model weights 01 Один endpoint Клиенту не нужно знать, на каком случайном локальном порту поднята модель. 02 Lifecycle Server запускается по требованию и может автоматически завершаться после простоя. 03 Backend-neutral Команда запуска задаётся вами, поэтому proxy не привязан к одной inference library. 04 Resource routing Groups или matrix определяют, какие модели могут одновременно занимать GPU/RAM.

Практическая проблема 24 ГБ VRAM может хватать каждой модели по отдельности, но не всем сразу Coding 27B coder Загружается, когда Codex/IDE запрашивает llm-code . Chat 14B general LLM Автоматически заменяет coder, когда приходит обычный chat request. Embeddings Маленькая embedding model Можно держать постоянно загруженной в отдельной persistent group. Image Stable Diffusion / ComfyUI Запускается отдельным backend только когда нужен image generation. Это не увеличивает физический объём VRAM. llama-swap экономит память за счёт lifecycle: ненужная сейчас модель выгружается, а нужная занимает её место.

Что происходит при запросе Поле model становится командой маршрутизации 1 Приходит API request Например model: "coder" . 2 Proxy проверяет состояние Если нужный backend уже ready, request идёт сразу дальше. 3 Освобождаются несовместимые модели По group/matrix rules. 4 Выполняется cmd Например запуск llama-server с конкретным GGUF. 5 Ожидание readiness llama-swap проксирует запрос после готовности upstream. 6 Idle TTL После периода простоя модель может быть остановлена автоматически. В v256 idle-time window начинает отсчитываться после того, как модель стала ready или была перезапущена — это отдельное изменение release v256.

Windows, Linux, macOS Установить сам proxy проще, чем inference stack Windows winget install llama-swap llama-swap -version WinGet package поддерживается community contributor, а официальные pre-built binaries проекта доступны для Windows напрямую в GitHub Releases. macOS / Linux через Homebrew brew tap mostlygeek/llama-swap brew install llama-swap llama-swap \ --config ./config.yaml \ --listen localhost:8080 Docker В 2026 основной рекомендуемый Docker-вариант — unified image. Он уже включает llama-server, ik-llama-server, stable-diffusion.cpp, whisper.cpp, audio.cpp и llama-swap. Есть CUDA 12/13 и Vulkan variants. docker pull ghcr.io/mostlygeek/llama-swap:unified-cuda13 Native llama-swap binary сам не приносит llama-server. Если в cmd указан llama-server , этот executable должен быть установлен отдельно и доступен по указанному пути.

Minimum viable config Для первой модели достаточно четырёх строк YAML models: coder: cmd: > llama-server --port ${PORT} --model D:/models/coder.gguf ${PORT} назначается автоматически. Если proxy не задан явно, default для модели строится как http://localhost:${PORT} . Две модели models: coder: cmd: > llama-server --port ${PORT} --model D:/models/coder.gguf general: cmd: > llama-server --port ${PORT} --model D:/models/general.gguf В basic routing по умолчанию работает логика «одна модель за раз»: запрос general остановит несовместимый coder и загрузит нужный backend.

Автоматически освобождаем VRAM TTL определяет, сколько idle-модель остаётся загруженной models: coder: cmd: > llama-server --port ${PORT} --model D:/models/coder.gguf ttl: 300 ttl: 300 5 минут После idle-window backend выгружается. ttl: 0 Никогда автоматически не выгружать Подходит для постоянно нужной маленькой модели. ttl: -1 Global default Используется глобальное TTL-значение. Слишком короткий TTL ухудшает UX. Если модель весит 20–40 ГБ, постоянная выгрузка и повторная загрузка увеличит TTFT. TTL лучше подбирать по реальному интервалу между запросами.

Несколько моделей одновременно Groups и matrix позволяют описать, что реально помещается в память Current config имеет два routing engines: group — более простой, и matrix — более гибкий DSL для допустимых комбинаций моделей. routing: mode: group settings: groups: main-llm: swap: true exclusive: true members: - coder - general always-on: persistent: true swap: false exclusive: false members: - embeddings swap: true Один member за раз Две большие LLM делят одну и ту же VRAM. swap: false Members могут оставаться вместе Используется, если памяти достаточно. persistent: true Другие groups не выгружают эту Полезно для embedding/reranker моделей. matrix Явно задаёт допустимые combinations Solver старается освободить минимально необходимое количество running models.

Один virtual ID — разные реальные модели Profiles позволяют переключать routing без изменения приложений profiles: coding: description: "Coding-focused model routing" pins: llm-code: coder-big llm-plan: qwen-plan economy: description: "Lower memory usage" pins: llm-code: coder-small llm-plan: general-small Клиент продолжает запрашивать llm-code , а active profile решает, какая конкретная local/peer model стоит за этим ID. С v252 profile можно автоматически выбирать через startup hook. Это удобно для coding-agents. Codex/IDE можно один раз настроить на стабильное имя модели, а мощный/экономичный вариант переключать уже внутри llama-swap.

Не только Chat Completions Current llama-swap проксирует большой набор OpenAI и Anthropic endpoints /v1/chat/completions Chat Основной OpenAI-compatible chat path. /v1/responses Responses Современный OpenAI Responses-compatible endpoint. /v1/embeddings Embeddings Можно выделить отдельную embedding model. /v1/messages Anthropic Messages Claude-style compatible API surface. /v1/images/* Images Image generation/edit backends. /v1/audio/* Audio Speech/transcription/voice endpoints. curl http://localhost:8080/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "coder", "messages": [ { "role": "user", "content": "Напиши функцию проверки конфигурации." } ] }' Open WebUI Универсальный web chat поверх локальных endpoints → LiteLLM Gateway для routing между providers/models →

Встроенный Web UI Playground показывает не только chat, но и состояние всего inference-host Models Load / unload вручную Видно, что сейчас заняло ресурсы. Activity Requests и timing Удобно искать slow TTFT и длинные generations. Metrics GPU/system telemetry Есть Prometheus endpoint /metrics . Logs Real-time streaming Можно смотреть proxy и upstream logs отдельно. Chat Быстрый playground v256 улучшил mobile layout, timings и generation stats. Help Local docs agent Задаёт вопросы собственной документации llama-swap. UI — административная поверхность, а не публичный чат для интернета. Activity/logs способны раскрывать prompts, responses и operational details. Отдельная configurable UI authentication на момент статьи всё ещё обсуждается как feature request.

Неожиданная свежая функция Help Agent использует документацию llama-swap, а те же tools доступны через MCP Начиная с свежей 2026-линии у проекта есть встроенная knowledge base и Help page, которая отвечает по реальному config.example.yaml и docs. Эти documentation tools также публикуются как MCP endpoint: /api/mcp . Help Agent Локальная модель читает реальные docs Можно спросить, как настроить group, filter или backend command. MCP Внешний MCP client получает те же docs tools Полезно для Claude/Codex и других клиентов при настройке сервера. MCP здесь — не общий доступ к вашим моделям. Этот endpoint предназначен прежде всего для tools по документации/configuration. Сам inference остаётся на обычных API endpoints.

Несколько inference-hosts Peers превращают один llama-swap в entry point к другим серверам peers: gpu-pc: proxy: http://192.168.1.23:8080 models: - coder-large - vision-model Peer может быть другим llama-swap либо любым server, который предоставляет поддерживаемые generative API endpoints. Remote model можно адресовать как gpu-pc/coder-large . Tailcat в v255+ В сентябре 2026 llama-swap получил интеграцию Tailcat: можно создать защищённое peer-соединение без обычного port forwarding. Конфигурация поддерживает connection token, node public-key allowlist, список публикуемых model IDs и отдельный флаг admin , который по умолчанию выключен. Для домашнего доступа извне это интереснее прямого проброса 8080/9292. Но access token и private key остаются credentials: их нельзя публиковать в статье, Git repository или screenshot.

Главная ошибка — считать local proxy автоматически защищённым API keys не включены по умолчанию, а UI заслуживает отдельной защиты Current config прямо указывает: apiKeys — optional array, default пустой; при пустом списке authentication inference endpoints не проверяется. apiKeys: - "${env.LLAMA_SWAP_API_KEY}" 1 Bind localhost, если доступ нужен только этому ПК --listen localhost:8080 уменьшает сетевую поверхность. 2 API key для inference Не оставляйте default-allow на shared LAN без причины. 3 UI за VPN/reverse proxy Отдельный password-login для UI не стоит считать встроенной зрелой RBAC-системой. 4 Prompts могут попасть в activity/logs Это чувствительные telemetry data. 5 cmd запускается с правами llama-swap process YAML configuration фактически управляет выполнением локальных команд. 6 Peer API keys держать в env Config поддерживает environment macros, чтобы не хранить secrets прямо в YAML. На GitHub Security page проекта на дату проверки нет опубликованных advisories и отдельного SECURITY.md . Это не доказательство отсутствия уязвимостей — только состояние публичного GitHub security feed. Docker unified image по умолчанию слушает 0.0.0.0:8080 внутри container. Это нужно, чтобы Docker port publishing работал. Ограничивайте публикацию на host/firewall уровне либо используйте host networking с loopback bind, если endpoint должен быть доступен только локально.

Где находится в стеке llama-swap, Ollama и LiteLLM решают разные проблемы ИнструментГлавная задачаЧто запускает модель Ollama Простой local model runtimeСам Ollama llama-swap Lifecycle/hot-swap разных local serversllama.cpp, vLLM и другие upstreams LiteLLM Unified AI gateway, routing/providers/budgetsВнешний provider/runtime Open WebUI Пользовательский chat/interfaceПодключённый backend Их можно комбинировать. Например: Open WebUI → LiteLLM → llama-swap → несколько локальных llama-server/vLLM backends. Но для одного пользователя это может быть избыточно: добавляйте каждый слой только если он решает конкретную задачу.

Ограничения Hot swap экономит VRAM, но за это платите временем загрузки и сложностью 01 Cold-start Большая модель после swap может загружаться секунды или дольше. 02 Prompt cache теряется при остановке Следующий cold run снова платит TTFT. 03 Нужны сами upstream servers Native binary не превращает GGUF в модель без llama-server/vLLM. 04 YAML становится инфраструктурой Сложные groups/matrix/profiles нужно документировать и version-control. 05 UI не enterprise IAM Не использовать как публичную многопользовательскую панель без внешней защиты. 06 Совместимость endpoint ≠ одинаковое поведение Разные upstream servers поддерживают разные параметры и features. Если у вас одна модель — llama-swap, скорее всего, не нужен. Он начинает окупать сложность, когда один host обслуживает несколько тяжёлых моделей или разные inference backends, которые конкурируют за GPU/RAM.

Практические сценарии Где llama-swap особенно полезен 01 Coding + chat на одной GPU Большой coder и general LLM автоматически делят VRAM. 02 Постоянные embeddings Маленькая модель остаётся loaded, большие LLM меняются. 03 LLM + image generation Один proxy управляет llama-server и Stable Diffusion/ComfyUI. 04 Домашний AI-server Клиенты используют стабильные model IDs, сервер сам управляет lifecycle. 05 Несколько GPU-hosts Peers объединяют модели разных машин под одним entry point. 06 Profiles для разных задач Переключать quality/VRAM policy без перенастройки клиентов.

Вывод llama-swap нужен не для запуска первой LLM, а когда локальный AI-server уже вырос из одной модели Его ключевое преимущество — отделить client configuration от реальной model lifecycle. Open WebUI, coding-agent или приложение всегда просит стабильный ID, а server решает, какой процесс поднять, что выгрузить и какие модели разрешено держать вместе. Особенно разумна схема на ПК с одной GPU: несколько больших GGUF/vLLM models лежат на SSD, embeddings остаются loaded, а heavy LLM автоматически занимают VRAM только на время работы. Открыть llama-swap на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про llama-swap Что такое llama-swap простыми словами? Proxy и process manager, который автоматически запускает нужный local inference server по полю model и выгружает несовместимые/простаивающие модели. Это замена Ollama? Не совсем. Ollama сам является model runtime. llama-swap управляет внешними runtimes: llama.cpp, vLLM, image/audio servers и другими OpenAI/Anthropic-compatible backends. Работает ли на Windows? Да. Есть pre-built Windows binaries и community-maintained WinGet package. Можно ли держать две модели одновременно? Да. Groups и matrix позволяют явно описать compatible combinations. Если VRAM не хватает, другие модели можно автоматически swapping/unload. Что делает TTL? Останавливает простаивающий model backend после указанного времени. Значение 0 отключает automatic unloading. Есть ли OpenAI-compatible API? Да. Поддерживаются Chat Completions, Responses, embeddings и другие endpoints. Также есть Anthropic Messages-compatible endpoints. Есть ли Web UI? Да. Встроенный UI показывает models, chat/playground, activity, timing, logs и metrics. Можно ли безопасно открыть UI в интернет? Не рекомендуется напрямую. API keys защищают inference endpoints, но отдельная configurable UI-auth на дату статьи всё ещё фигурирует как открытый feature request. Используйте localhost, VPN или внешний reverse proxy/auth. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 года latest release — llama-swap v256.