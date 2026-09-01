Home Assistant занял всё место: Recorder, backups и storage — что проверить

Home Assistant · Recorder · backup · storage · SQLite Home Assistant занял всё место: как найти, что разрослось — Recorder, backups, apps или media Home Assistant может месяцами работать нормально, а потом внезапно показать почти заполненный диск, начать дольше создавать резервные копии или вообще перестать обновляться. Частая причина — разросшийся Recorder, но не единственная: место могут занимать локальные backups, приложения, ESPHome build-файлы, media, базы отдельных сервисов и временные данные. Сначала нужно понять, какая категория съела storage, и только потом очищать. Recorder по умолчанию хранит 10 дней Но тысячи часто меняющихся сущностей способны раздувать базу даже при коротком retention Большой backup не всегда = большая база HA В полный backup могут попадать config, apps, share, ssl, media и другие данные Repack требует свободное место Нельзя запускать тяжёлую перестройку SQLite на почти полностью забитом диске без запаса

Первая диагностика Сначала выясните, что именно занимает диск 01 Settings → System → Storage Посмотрите общий объём диска и свободное место. Если используется HAOS, это базовая точка для оценки заполнения локального накопителя. 02 Settings → System → Repairs → System information В блоке Recorder есть Estimated Database Size. Там же для Supervisor можно увидеть общий Disk used. 03 Settings → System → Backups Проверьте количество локальных копий, их размеры и retention. 04 Посмотрите установленные apps Некоторые приложения хранят собственные базы, кэш, логи, модели, build-файлы или архивы. 05 Только потом чистите Не удаляйте базу или системные файлы вслепую. Сначала определите источник роста.

Самый частый подозреваемый Recorder хранит историю состояний и событий Recorder записывает изменения сущностей и событий, которые затем используют History, Activity, графики и статистика. По умолчанию Home Assistant использует SQLite и файл home-assistant_v2.db в каталоге конфигурации. Текущий default для purge_keep_days — 10 дней. Auto purge включён по умолчанию и запускается ночью. Home Assistant также автоматически выполняет periodic repack, чтобы SQLite действительно уменьшала размер файла после очистки. 10 дней не гарантируют маленькую базу. Если у вас тысячи сущностей или часть датчиков меняет состояние каждую секунду, десять дней могут дать гигабайты записей. Особенно быстро растут энергомониторы с частыми обновлениями мощности;

Modbus-сенсоры с коротким polling interval;

MQTT-сущности, публикующие постоянно меняющиеся значения;

GPS/device_tracker;

счётчики качества сети, RSSI, latency, uptime;

датчики, у которых шумит последнее десятичное значение;

интеграции с ошибкой, создающие слишком много state changes;

тысячи сущностей, которые вообще не нужны в History.

Как понять, что виноват именно Recorder Сравните размер базы с общим занятым storage Disk used 25 ГБ, Recorder 18 ГБ Главный источник очевиден: сначала работаете с Recorder. Disk used 25 ГБ, Recorder 700 МБ Проблема почти наверняка в другом месте: backups, app data, media, ESPHome или другой сервис. Именно поэтому не стоит автоматически удалять базу Home Assistant при любом сообщении «storage full».

Вторая частая причина Локальные backups могут незаметно занять весь накопитель Home Assistant хранит локальные резервные копии на том же устройстве, если не выбрано другое место. Полный backup может включать: config;

share;

apps и их данные;

ssl;

media;

базу Home Assistant, если она не исключена. Поэтому одна крупная папка media, тяжёлое приложение или Recorder способны сделать каждую ежедневную копию огромной. 2 ГБ backup × 7 локальных копий = около 14 ГБ занятого диска Что проверить сколько backups хранится локально;

какой размер у последних копий;

не увеличился ли backup резко после установки нового app;

нужно ли включать media и share в каждую копию;

есть ли внешнее место хранения — NAS или другое backup location;

настроена ли retention policy. Официальная документация Home Assistant рекомендует при необходимости отключать media и share из backup, потому что они могут сильно увеличивать размер и время восстановления.

Огромный backup Если резервная копия внезапно выросла в два-три раза В свежих обсуждениях 2026 пользователи регулярно сталкиваются с ситуацией, когда backup за короткое время растёт с сотен мегабайт до нескольких гигабайт. Проверяйте по порядку: Что выросло Что подозревать Recorder database Слишком много state changes, retention, интеграция-шумогенератор App backup MariaDB, InfluxDB, ESPHome, Frigate, Grafana, voice-модели и другие app data Media / share Фото, аудио, видео, временные файлы и пользовательские данные Несколько локальных backups Даже нормальный размер одной копии умножается на retention

Не только Home Assistant Core Apps могут занимать больше места, чем сам Recorder ESPHome Device Builder Сборки firmware и build artifacts способны накапливаться. Если storage растёт после частых compile, проверьте встроенную очистку build files. MariaDB / PostgreSQL / InfluxDB Если Recorder вынесен во внешнюю базу или отдельный app, размер SQLite уже не показывает весь объём исторических данных. Frigate / камеры Snapshots, clips и recordings могут быстро превратить небольшое HA-хранилище в видеорегистратор. Whisper / Piper / voice Локальные голосовые компоненты могут хранить модели и дополнительные данные. Grafana / InfluxDB История метрик в отдельной базе живёт по собственным retention-настройкам. File editor / Samba / utility apps Обычно небольшие, но ошибочные логи или временные данные тоже нужно исключить из диагностики.

Media и share Папки, которые забывают проверить Пользователь часто смотрит только Recorder, но Home Assistant может хранить локальные media, voice-файлы, camera snapshots, downloaded content, временные экспорты и данные приложений. Если эти данные попадают ещё и в регулярные backups, один и тот же объём начинает расходовать место дважды: как рабочие файлы и как несколько резервных копий. Не превращайте системный SSD Home Assistant в основной архив камер и медиатеку без осознанной архитектуры. Для больших архивов лучше отдельное NAS/NVR/storage, а Home Assistant оставить контроллером и интерфейсом.

Purge и repack Почему база не уменьшается сразу после очистки истории В SQLite удаление старых строк из базы и уменьшение самого файла на диске — не одно и то же. Home Assistant предоставляет действие Purge Recorder database. У него есть параметры: Days to keep — сколько дней подробной истории оставить;

— сколько дней подробной истории оставить; Apply filter — применить текущие include/exclude правила Recorder;

— применить текущие include/exclude правила Recorder; Repack — физически переписать базу, чтобы вернуть освобождённые страницы диску. Repack — тяжёлая операция и может временно потребовать дополнительное место. Официальная документация Recorder требует иметь свободного пространства как минимум не меньше размера базы. На почти полностью заполненном диске сначала безопасно освобождают место другими способами. По умолчанию Home Assistant выполняет auto purge каждую ночь и auto repack периодически. Поэтому если стандартные настройки не менялись, бесконечный рост базы обычно означает либо очень интенсивный поток данных, либо отдельную проблему.

Как уменьшить рост базы Не записывайте историю того, что вам не нужно Recorder поддерживает include/exclude по сущностям, доменам и шаблонам. Это полезнее, чем регулярно чистить гигантскую базу уже после роста. Кандидаты на исключение служебные uptime-сенсоры;

RSSI/LQI, если подробная история не нужна;

часто меняющиеся диагностические значения;

entities, которые никто никогда не смотрит в History;

одноразовые debug-сенсоры;

вспомогательные датчики интеграций с очень высокой частотой изменений. Не исключайте важные энергетические и инженерные данные вслепую. Сначала решите, что нужно для History и долгосрочной аналитики, а что является техническим шумом.

Long-term statistics Чтобы видеть годовой график, не обязательно хранить каждое состояние год Одна из частых ошибок — увеличить purge_keep_days до 365 только ради долгосрочных графиков энергопотребления или температуры. Home Assistant умеет хранить долгосрочную статистику для поддерживаемых сенсоров отдельно от подробной краткосрочной истории. Поэтому перед увеличением retention в десятки раз стоит проверить, действительно ли вам нужны все raw state changes за год. Для датчика мощности, который меняется каждые несколько секунд, год подробной истории может дать огромное количество записей без реальной пользы.

SQLite или MariaDB Не переносите Recorder на MariaDB только потому, что SQLite стала большой В актуальной документации Home Assistant именно SQLite остаётся default и recommended database engine. Современные версии оптимизированы для неё. MariaDB, MySQL и PostgreSQL поддерживаются, но переход на другую СУБД не является автоматическим «ускорителем» и не решает плохую retention-политику. SQLite Проще, штатно, рекомендовано для большинства установок. External DB Полезна при осознанной архитектуре, но требует отдельного обслуживания и backup. Home Assistant отдельно предупреждает, что миграция существующей Recorder history между базами официально не поддерживается как простой штатный перенос.

Если осталось 0–2 ГБ Не начинайте с repack огромной базы Recorder documentation указывает: для SQLite желательно иметь свободного временного пространства как минимум столько же, сколько занимает база. При некоторых recovery-сценариях требуется ещё больше. Если диск почти заполнен, безопаснее сначала: 1 Удалить ненужные локальные backups Через штатный интерфейс Backups. 2 Удалить ненужные apps Если вы уверены, что они больше не используются. 3 Почистить build/cache штатными средствами apps Например, ESPHome build files. 4 Перенести большие media На NAS или другое хранилище. 5 Только после запаса разбираться с Recorder Purge/repack без критического дефицита временного места. Не удаляйте home-assistant_v2.db первым действием. Так вы потеряете историю. Если база действительно повреждена, это отдельный recovery-сценарий, а не обычная очистка storage.

Чтобы проблема не вернулась Нормальная storage-политика Home Assistant оставить разумный purge_keep_days;

исключить из Recorder шумные ненужные entities;

контролировать размер Recorder через System information;

держать несколько backups, а не бесконечную историю локально;

сохранять хотя бы одну резервную копию вне самого HA-хоста;

не включать media/share в каждый backup без необходимости;

не хранить большой видеoархив на системном диске HA;

периодически чистить ESPHome build files;

следить за storage после установки новых apps;

оставлять запас свободного места для updates, database repack и recovery.

Home Assistant 2026.9 Не путайте локальный диск HA и Network Storage В Home Assistant 2026.9 появилась более заметная индикация заполнения подключённых сетевых хранилищ. Для network mount Home Assistant показывает used/total и меняет индикацию при высокой заполненности. Это полезно для NAS, куда отправляются backups или media, но не заменяет диагностику локального диска самого Home Assistant. Локальный Recorder, apps и backups всё равно нужно проверять отдельно.

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Удалённый разбор Home Assistant Storage почти заполнен и непонятно, что съело десятки гигабайт? Пришлите скрин Settings → System → Storage и System information с блоками Supervisor и Recorder. Также полезны размеры последних backups и список установленных apps. Пароль Home Assistant, SSH-ключи и backup encryption key не нужны. Показать storage в MAX Telegram Гайды Home Assistant