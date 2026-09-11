Тула и Тульская область · актуально на 2026 год Как подготовить электросчётчик к дифференцированному тарифу: расчёт выгоды, зоны суток и автоматизация Многотарифный учёт не уменьшает расход электроэнергии сам по себе. Он меняет стоимость одного и того же объёма в зависимости от времени потребления. В Тульской области в 2026 году переход на двухзонный тариф для обычного городского потребителя первого диапазона начинает давать математическую выгоду примерно от 32,4% ночного потребления. Но перед сменой тарифа нужно проверить категорию потребителя, диапазон объёма, возможности счётчика и то, какие нагрузки реально можно перенести на ночь. Ночная зона 23:00–07:00 Дневная зона при 2 тарифах 07:00–23:00 Порог выгоды, пример для Тулы ≈ 32,4% ночью Тарифы меняются с 1 октября 2026 Важно: в расчёт нельзя подставлять «средний тариф из интернета». В 2026 году стоимость зависит от категории потребителя, диапазона месячного потребления и периода года. Для Тульской области цены установлены постановлением Комитета по тарифам от 12.12.2025 № 45/1.

Какие зоны суток действуют для населения Интервалы тарифных зон для населения и приравненных к нему категорий установлены приказом ФСТ России от 26.11.2013 № 1473-э. Время используется местное. Двухзонный тариф 23:00–07:00

ночь 07:00–23:00

день Для двух зон дневная зона объединяет пиковые и полупиковые часы. Поэтому бытовой расчёт прост: отдельно считаются киловатт-часы с 07:00 до 23:00 и с 23:00 до 07:00. Трёхзонный тариф Ночь: 23:00–07:00.

23:00–07:00. Пик: 07:00–10:00 и 17:00–21:00.

07:00–10:00 и 17:00–21:00. Полупик: 10:00–17:00 и 21:00–23:00. Трёхзонный вариант особенно чувствителен к вечернему потреблению. Если основная мощная нагрузка приходится на 17:00–21:00, низкая ночная цена может не компенсировать повышенную стоимость в пик. Выходные не превращаются автоматически в «ночную зону». Федеральный приказ задаёт одинаковые интервалы по часам суток. Ориентироваться нужно на программу расчётного прибора учёта и тариф, применяемый вашим гарантирующим поставщиком.

Тарифы в Тульской области в 2026 году: что важно для расчёта Постановление Комитета Тульской области по тарифам № 45/1 делит 2026 год на два ценовых периода: с 1 января по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря. Кроме того, цена зависит от диапазона месячного потребления. Обычный городской потребитель, I диапазон, руб./кВт·ч с НДС Вариант Зона 01.01–30.09.2026 01.10–31.12.2026 Одноставочный все сутки 6,84 7,60 Две зоны день 07:00–23:00 7,83 8,70 ночь 23:00–07:00 4,77 5,30 Три зоны пик 8,48 9,43 полупик 6,84 7,60 ночь 4,77 5,30 Таблица выше специально показывает только I диапазон обычной городской категории, чтобы не смешивать разные условия. Для II и III диапазонов, домов со стационарными электроплитами, электроотоплением и сельского населения действуют другие значения. I диапазон обычно до 1200 кВт·ч в месяц включительно II диапазон свыше 1200 до 6000 кВт·ч включительно III диапазон свыше 6000 кВт·ч в месяц Есть исключения. Например, для части жилых и садовых домов без централизованного газа, оборудованных электроотоплением, в отопительный период с октября по апрель первый диапазон может составлять до 3900 кВт·ч в месяц. Поэтому диапазон следует брать из своей категории в постановлении № 45/1 или из актуальной таблицы гарантирующего поставщика. Отдельный разбор изменения цен с 1 октября 2026 года есть в материале «Тарифы на электроэнергию в Туле с 1 октября 2026 года».

Когда двухзонный тариф действительно выгоднее Главная ошибка — сравнивать только ночную цену с одноставочной. Днём двухзонный тариф дороже, поэтому сначала ночная экономия должна компенсировать дневную переплату. Средняя цена при двух зонах: C = D × (1 − p) + N × p Порог ночной доли: p = (D − S) / (D − N) S — одноставочная цена;

— одноставочная цена; D — дневная цена;

— дневная цена; N — ночная цена;

— ночная цена; p — доля потребления с 23:00 до 07:00. Для обычного городского потребителя Тульской области в I диапазоне с января по сентябрь 2026 года: S = 6,84; D = 7,83; N = 4,77. Получаем: p = (7,83 − 6,84) / (7,83 − 4,77) ≈ 0,324, то есть около 32,4%. После повышения тарифов с 1 октября соотношение практически не меняется: порог снова составляет примерно 32,4%. Пример: 500 кВт·ч в месяц, I диапазон, 01.01–30.09.2026 Доля ночью Одноставочный Две зоны Разница 25% 3420 ₽ 3532,50 ₽ +112,50 ₽ 35% 3420 ₽ 3379,50 ₽ −40,50 ₽ 50% 3420 ₽ 3150 ₽ −270 ₽ 32,4% — не гарантия окупаемости. Это только точка, где стоимость электроэнергии по двум зонам становится ниже одноставочной в выбранной категории. Если для перехода нужны платные работы, новое оборудование или автоматика, их стоимость тоже нужно включить в расчёт.

Как определить свой профиль нагрузки до смены тарифа Нужно узнать не просто месячный расход, а сколько киловатт-часов приходится на 23:00–07:00. Чем точнее профиль, тем меньше риск перейти на тариф, который на практике окажется дороже. Сначала проверьте личный кабинет. Если установлен интеллектуальный прибор учёта, там могут быть почасовые или получасовые данные. Это лучший вариант: ничего дополнительно измерять не нужно. Если доступен только общий регистр, проведите контрольные сутки. Записывайте показания около 23:00 и 07:00 несколько будних и выходных дней. Не вскрывайте щит и пломбы. Отдельно посчитайте крупные переносимые нагрузки. Бойлер, стиральная и посудомоечная машины, зарядка электромобиля, электрическое отопление, тёплый пол. Учитывайте сезонность. Профиль квартиры летом и дома с электрическим отоплением зимой может отличаться в разы. Стройте реалистичный сценарий. Не относите к ночи прибор только потому, что его теоретически можно включить после 23:00. Считайте только те циклы, которые вы действительно готовы регулярно переносить. Практический ориентир: если сейчас ночью получается 15–20%, а до 32–35% можно дотянуть только за счёт неудобного режима семьи, переход может не иметь смысла. Если уже 35–40% и есть бойлер, зарядка или отопление, расчёт стоит продолжить.

Что проверить в электросчётчике Наличие на дисплее T1, T2 или T3 ещё не доказывает, что расчётный учёт уже настроен под нужный тариф. У разных моделей обозначения регистров могут отличаться, а расчёты ведутся по конфигурации, принятой энергоснабжающей организацией. Точная модель Запишите производителя, модель и модификацию без снятия пломб. Количество тарифных регистров Проверьте по руководству, поддерживает ли прибор нужное число зон. Встроенные часы Для зонного учёта прибор должен корректно разделять потребление по времени. Текущая программа Поддержка нескольких тарифов не означает, что нужное расписание уже записано. Статус расчётного прибора Важно, какой счётчик принят к коммерческому учёту поставщиком или сетевой организацией. Данные в квитанции После перехода должны появиться корректные зонные показания и соответствующий тариф. Не перепрограммируйте расчётный счётчик самостоятельно и не нарушайте контрольные пломбы. Настройка, допуск и использование прибора в расчётах относятся к коммерческому учёту электроэнергии.

Как перейти на двух- или трёхзонный тариф Определите свою категорию и диапазон. Посмотрите квитанцию и актуальную тарифную таблицу. Для 2026 года важно учитывать переход на новые цены с 1 октября. Уточните возможности установленного счётчика. Сообщите гарантирующему поставщику модель прибора и спросите, поддерживает ли он требуемый вариант зонного расчёта. Уточните процедуру изменения тарифа. До любых покупок получите порядок действий именно для вашего лицевого счёта: достаточно ли заявления, требуется ли параметризация прибора или его замена. Не заказывайте новый счётчик «на всякий случай». В многоквартирных домах вопросы установки, замены и поверки электросчётчиков относятся к гарантирующему поставщику, на иных объектах — к соответствующей сетевой организации. Конкретное основание и порядок лучше уточнять до работ. После изменения проверьте первый расчётный период. Сверьте регистры на приборе, показания в личном кабинете и строку тарифа в квитанции. АО «ТНС энерго Тула» на своём официальном сайте указывает, что в многоквартирных домах замену и поверку приборов учёта в предусмотренных правилами случаях выполняет гарантирующий поставщик, а на прочих объектах — электросетевая организация, от сетей которой питается объект.

Какие нагрузки имеет смысл переносить на дешёвые часы Приоритет нужно отдавать не самым мощным приборам вообще, а тем, у которых есть заметное энергопотребление и возможность безопасно сдвинуть работу на несколько часов. Нагрузка Потенциал переноса Лучший способ управления На что обратить внимание Бойлер высокий встроенный таймер или контактор по расписанию мощность линии, термостат, запас горячей воды Зарядка электромобиля высокий расписание EVSE или автомобиля выделенная мощность, ток зарядки, баланс нагрузки Электроотопление высокий, сезонный контроллер отопления, термостат, погодная логика тепловая инерция здания, перегрев, комфорт утром Тёплый пол средний терморегулятор с расписанием ограничение температуры пола и инерция стяжки Посудомоечная машина средний штатный отложенный старт шланги, защита от протечки, инструкция производителя Стиральная машина средний штатный отложенный старт шум, вибрация, состояние подключения Холодильник, роутер низкий не переносить они и так работают круглосуточно Встроенное расписание лучше внешнего отключения питания Если прибор умеет запускаться по таймеру сам, используйте эту функцию. Для стиральной и посудомоечной машины это обычно безопаснее и предсказуемее, чем обесточивание умной розеткой. Для зарядки электромобиля лучше использовать расписание EVSE или автомобиля. Мощные стационарные нагрузки не стоит коммутировать обычным «умным реле» Бойлер, отопление, тёплый пол и другие длительные нагрузки требуют проверки тока, способа подключения, температуры контактов и коммутационного ресурса. В щитовой автоматизации умный модуль часто должен управлять контактором, рассчитанным на силовую нагрузку, а не пропускать весь ток через миниатюрное реле. Хотите перенести бойлер, отопление или зарядку на ночной тариф? Сначала имеет смысл проверить нагрузку по группам, номиналы защиты и резерв мощности щита, а уже потом выбирать реле, контактор или сценарий умного дома.

Автоматизация не должна обходить защиту Экономия на тарифе не оправдывает изменение защитных аппаратов или эксплуатацию линии за пределами её возможностей. При переносе нагрузки на ночь сохраняются все исходные требования к линии и электроприёмнику. не увеличивайте номинал автоматического выключателя ради одновременного запуска нескольких мощных приборов;

не отключайте УЗО или дифференциальную защиту из-за ложных срабатываний — сначала ищут причину;

не используйте бытовую умную розетку на предельном токе часами без оценки нагрузки и нагрева контактов;

не объединяйте на одном расписании несколько мощных нагрузок, если их суммарная мощность близка к разрешённой или к пределу линии;

после настройки проверьте фактический ток, нагрев соединений и корректность отключения по расписанию;

для щитовой автоматики предусматривайте ручное управление и понятное безопасное состояние при сбое контроллера. Признаки, при которых ночной запуск нужно прекратить: запах перегрева, потемнение розетки, горячая вилка, треск, периодические отключения автомата или УЗО, повреждение кабеля, течь бойлера или бытовой техники. Сначала устраняется неисправность, затем возвращается автоматический режим.

Короткий алгоритм принятия решения 1 Возьмите фактический расход

Минимум за несколько месяцев, лучше отдельно для зимы и лета. 2 Определите ночную долю

Сколько кВт·ч реально приходится на 23:00–07:00. 3 Подставьте свой тариф

Категория, диапазон и правильный период 2026 года. 4 Смоделируйте перенос

Только бойлер, зарядку, отопление и циклы, которые действительно можно перенести. 5 Проверьте счётчик

Поддерживает ли он зонный учёт и что нужно для изменения расчётов. 6 Посчитайте окупаемость

Учтите все реальные затраты, а не только разницу руб./кВт·ч.