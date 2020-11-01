Sprut.hub 3.0 вышел в открытую beta: что нового и стоит ли обновляться

Sprut.hub 3.0 · открытая beta · умный дом Sprut.hub 3.0 вышел в открытую beta: что нового, кому стоит обновляться и кому лучше подождать 29 августа 2026 года команда Sprut.hub открыла beta-версию Sprut.hub 3.0 для всех желающих. Это не просто новый интерфейс: в 3.0 заявлены дашборды, новая матрица настроек, SDK, нейросети, новые камеры, мосты Сбера и MAX, локальное многопользовательское управление и модульное ядро. Разбираемся, что из этого полезно на практике и стоит ли переводить рабочий умный дом на beta. Статус Открытая beta, не финальный stable-релиз Кому интересно Владельцам Sprut.hub, Wiren Board и Raspberry Pi Главный совет Рабочий дом без необходимости лучше пока не переводить на beta

Что произошло 29 августа Команда Sprut.hub провела традиционный стрим о ходе разработки Sprut.hub 3.0 и сразу после него открыла beta-версию для всех желающих. По данным самого проекта, вскоре после запуска beta была установлена уже более чем на 1000 хабов. Это важный переход: до этого 3.0 проходила закрытое и расширенное альфа-тестирование. Теперь новую архитектуру могут проверять обычные владельцы совместимых хабов. Но слово «beta» здесь принципиально. Открытый доступ не означает, что версия стала стабильной. Если Sprut.hub управляет освещением, отоплением, воротами, охраной или другими критичными сценариями реального дома, обновляться только ради интереса не обязательно.

Что нового в Sprut.hub 3.0 Официально команда перечисляет несколько крупных направлений развития: Дашборды Новый способ собирать удобные экраны управления домом под конкретные помещения, функции и пользователей. Матрица настроек Переработанная организация настроек должна упростить работу со сложной системой и большим количеством устройств. SDK Инструменты для разработчиков расширяют возможности сторонних интеграций и развития экосистемы. Нейросети Заявлена поддержка нейросетевых функций. Практическую ценность нужно оценивать по конкретным реализованным сценариям, а не по самому слову «AI». Новые камеры Камерная подсистема продолжает развиваться, что важно для объединения автоматизации и видеонаблюдения в одном интерфейсе. Мосты Сбера и MAX Расширяется интеграция Sprut.hub с российскими пользовательскими экосистемами. Модульное ядро Это архитектурное изменение важно прежде всего для дальнейшего развития платформы, обновлений и подключения новых функций.

Одна из самых полезных функций: локальные пользователи и права доступа Для реального дома многопользовательский доступ намного важнее, чем кажется по списку функций. В Sprut.hub 3.0 права пользователей настраиваются локально, а сервер нужен прежде всего для связи пользователя с хабом. По заявлению разработчиков, добавлять пользователей и назначать им права можно даже без интернета. На старте предусмотрены отдельные разрешения на управление без настройки, просмотр камер, уведомления, удалённый доступ и режим киоска с выбранным дашбордом. При удалённом подключении сам хаб проверяет права и показывает активные сессии. Практический пример Владельцу дома можно оставить полный доступ, детям — только управление светом и климатом, родственнику — выбранный дашборд, а обслуживающему специалисту дать временный удалённый доступ. Это безопаснее, чем раздавать всем одну учётную запись с одинаковыми правами.

На каких устройствах работает Sprut.hub 3.0 Команда заявляет Sprut.hub 3.0 как программное обновление для существующих платформ: Sprut.hub CE;

Sprut.hub 2;

Sprut.hub 2 DIN;

Raspberry Pi 3, 4 и 5;

Wiren Board 6, 7 и 8. Это сильная сторона обновления: для перехода на 3.0 не требуется автоматически покупать новый центральный контроллер. Отдельно показательно, что старый Sprut.hub CE получил крупное обновление операционной системы: команда сообщала об обновлении ядра, увеличении доступного запаса памяти за счёт сжатия и подготовке поддержки модемов, сетевых карт, BLE-стиков и расширенной истории.

Практическая польза: для кого Sprut.hub 3.0 действительно интересен Большой умный дом Дашборды и разграничение прав особенно полезны, когда автоматикой пользуется не один энтузиаст, а вся семья. Польза: высокая Интегратор SDK, модульное ядро и контролируемый удалённый доступ потенциально упрощают сопровождение объектов. Польза: высокая Sprut.hub + Wiren Board Платформа остаётся интересной как единый пользовательский слой над проводной Modbus-автоматикой и беспроводными устройствами. Польза: высокая Камеры и безопасность Развитие камер и отдельных прав просмотра позволяет точнее разделять автоматизацию и приватный видеодоступ. Польза: высокая Небольшая квартира Если всё уже стабильно работает и системой пользуется один человек, выгода от немедленного перехода на beta существенно ниже. Польза: средняя Любитель новых технологий Открытая beta даёт ранний доступ к архитектуре 3.0, но пользователь фактически становится тестировщиком. Польза: высокая, риск выше

Sprut.hub 2.0 и 3.0: что меняется концептуально Направление 2.x 3.0 Основная платформа Уже зрелая рабочая система Новая архитектура поверх возможностей 2.0 Дашборды Существующий интерфейс управления Отдельный акцент на настраиваемых дашбордах Пользователи Более простая модель Локальное разграничение прав и активных сессий Разработка Текущие механизмы интеграций SDK и модульное ядро AI Не центральная функция Заявлена поддержка нейросетей Стабильность Release-ветка Открытая beta То есть 3.0 правильнее воспринимать не как «ещё несколько новых устройств», а как подготовку платформы к следующему этапу развития.

Sprut.hub Touch: куда платформа движется дальше Одновременно со Sprut.hub 3.0 команда показала Sprut.hub Touch — настенную панель, которая является полноценным хабом, а не просто экраном управления. Экран 10″ IPS, 1280×800 Процессор 4× Cortex-A55 1,8 ГГц, RK3566 RAM / ROM 4 / 8 ГБ AI NPU 0,8 TOPS Проводная сеть RJ45 + PoE Автоматизация Zigbee + RS-485/Modbus Беспроводная связь Wi‑Fi + Bluetooth Концепция интересная: вместо отдельного сервера и отдельной настенной панели пользователь получает единый узел с экраном, Zigbee, Modbus и PoE. Но разработчик прямо предупреждает, что характеристики ещё могут измениться. Пока это повод наблюдать, а не основание заранее рекомендовать покупку.

Sprut.hub 3.0 или Home Assistant: что выбрать Сравнивать их только по количеству интеграций неправильно. У систем разная философия. Задача Sprut.hub Home Assistant Быстро собрать локальный умный дом Один из сильных сценариев платформы Возможно, но обычно требует больше самостоятельной настройки Максимальная гибкость Высокая Очень высокая Российские экосистемы Сильная сторона Зависит от конкретных интеграций Wiren Board / Modbus Один из профильных сценариев Тоже хорошо поддерживается через интеграции DIY и собственный код Расширяется через SDK Очень развитая экосистема Готовый пользовательский интерфейс Сильный акцент Гибкий, но требует настройки Выбор зависит не от того, какая система «лучше вообще», а от задачи. Для пользователя, которому нужен локальный центр автоматизации с российскими интеграциями и минимальным количеством самостоятельного администрирования, Sprut.hub остаётся интересным вариантом. Home Assistant сильнее там, где приоритетом является максимальная открытость, огромное сообщество и глубокая самостоятельная настройка.

Что особенно интересно для электрики и инженерных систем Sprut.hub полезно рассматривать не только как способ включать лампочки с телефона. В связке с проводными контроллерами и Modbus он может быть пользовательским уровнем для инженерных систем дома: мониторинга электроснабжения, счётчиков, реле, отопления, вентиляции, защиты от протечек и других устройств. При этом критически важная автоматика должна проектироваться так, чтобы базовые защитные и жизненно необходимые функции не зависели от доступности облака, мобильного приложения или одного красивого дашборда. Автомат защиты, УЗО, реле контроля напряжения и аппаратная логика безопасности не заменяются системой умного дома. Хорошая архитектура Нижний уровень выполняет критические функции локально, контроллеры и реле продолжают работать без интернета, а Sprut.hub объединяет управление, визуализацию, сценарии и интеграции.

Частые вопросы Sprut.hub 3.0 уже стабильная версия? Нет. 29 августа открыта публичная beta. Для рабочего объекта это важное различие. Нужно ли покупать новый Sprut.hub для версии 3.0? Нет. Разработчики заявляют обновление для Sprut.hub CE, 2, 2 DIN, Raspberry Pi 3/4/5 и Wiren Board 6/7/8. Есть ли смысл обновляться с Sprut.hub 2 прямо сейчас? Если система работает стабильно и новые функции не нужны срочно, рациональнее дождаться stable. Beta имеет смысл энтузиастам, тестировщикам и тем, кому действительно нужны новые возможности. Sprut.hub работает без интернета? Одна из ключевых идей платформы — локальная автоматизация. В 3.0 разработчики отдельно подчёркивают локальное управление пользователями и правами, хотя некоторые внешние сервисы и удалённые функции по определению могут требовать сети. Что такое Sprut.hub Touch? Это показанный разработчиками полноценный Sprut.hub в формате настенной 10-дюймовой панели с PoE, Zigbee, RS-485/Modbus, Wi‑Fi и Bluetooth. Характеристики пока могут измениться.