Милур 107: как снять показания T1, T2 и сумму

Нажмите кнопку «Меню» , затем кнопкой «Парам.» выберите суммарное показание, тариф 1 или тариф 2. Надпись «Тариф 1234» означает сумму по тарифам, а не число 1234 и не четвёртый тариф.

Передавайте T1 и T2 раздельно, если личный кабинет содержит два поля.

Нажмите «Парам.» ещё раз. Цифра 2 означает T2.

Нажмите «Парам.» . Цифра 1 рядом со словом «Тариф» означает T1.

Найдите экран со словом «Тариф» и цифрами 1234 . Это общая сумма.

Цифры 1234 в верхней части экрана обозначают суммирование тарифных регистров. Само показание находится крупными цифрами в центре дисплея.

Обе серии являются однофазными многотарифными счётчиками. Они выпускаются в корпусах для щита и DIN-рейки, а также в SPLIT-исполнениях для установки на опоре. Конкретная модификация может иметь реле нагрузки, измерительный элемент в нулевом проводе, RS-485, GSM, радиоканал или протокол СПОДЭС.

Отдельный указатель может показывать тариф, который действует сейчас.

Именно это значение используется для бытового расчёта.

Рядом показывается номер тарифа или комбинация 1234.

Общая энергия

Что означает «Тариф 1234»

Комбинация 1234 означает суммарное накопление по тарифам. Даже если фактически используются только T1 и T2, суммарный регистр может обозначаться общей группой 1-4.

T1 + T2 = СУММА

При одном поле в личном кабинете вводите суммарное значение только тогда, когда поставщик действительно запрашивает общий регистр.