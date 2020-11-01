Милур 107: как снять показания T1, T2 и сумму

Инструкция по интеллектуальному электросчётчику
Милур 107 и 107S: как снять показания T1, T2 и общую сумму
Нажмите кнопку «Меню», затем кнопкой «Парам.» выберите суммарное показание, тариф 1 или тариф 2. Надпись «Тариф 1234» означает сумму по тарифам, а не число 1234 и не четвёртый тариф.
Проверено по документации производителя и инструкциям энергосбытовых компаний: июль 2026 года
Короткий ответ
Как снять показания за одну минуту
- 1
Нажмите «Меню», чтобы включить ручной просмотр.
- 2
Найдите экран со словом «Тариф» и цифрами 1234. Это общая сумма.
- 3
Нажмите «Парам.». Цифра 1 рядом со словом «Тариф» означает T1.
- 4
Нажмите «Парам.» ещё раз. Цифра 2 означает T2.
- 5
Передавайте T1 и T2 раздельно, если личный кабинет содержит два поля.
Модельный ряд
Чем отличаются Милур 107 и Милур 107S
Обе серии являются однофазными многотарифными счётчиками. Они выпускаются в корпусах для щита и DIN-рейки, а также в SPLIT-исполнениях для установки на опоре. Конкретная модификация может иметь реле нагрузки, измерительный элемент в нулевом проводе, RS-485, GSM, радиоканал или протокол СПОДЭС.
|Исполнение
|Где установлено
|Как смотреть данные
|Щитовое
|В квартирном или домовом щите
|На встроенном ЖКИ кнопками
|DIN
|На DIN-рейке
|На ЖКИ или через систему сбора
|SPLIT
|На опоре или фасаде
|Через переносной блок «Милур Т»
|107S
|Интеллектуальная система учёта
|На дисплее и дистанционно при рабочей связи
Главный экран
Что обозначено на дисплее
Тип регистра
Рядом показывается номер тарифа или комбинация 1234.
Просматриваемый тариф
Указывает, накопление какого регистра открыто.
Активная энергия
Именно это значение используется для бытового расчёта.
Текущая зона
Отдельный указатель может показывать тариф, который действует сейчас.
Общая энергия
Что означает «Тариф 1234»
Комбинация 1234 означает суммарное накопление по тарифам. Даже если фактически используются только T1 и T2, суммарный регистр может обозначаться общей группой 1-4.
При одном поле в личном кабинете вводите суммарное значение только тогда, когда поставщик действительно запрашивает общий регистр.
День и ночь
Как найти T1 и T2
Тариф 1
При типовой двухзонной настройке соответствует дневному накоплению.
Тариф 2
При типовой настройке соответствует ночному накоплению.
В Тульской области при двухзонном тарифе дневная зона действует с 07:00 до 23:00, ночная с 23:00 до 07:00. Окончательно сверяйте назначение полей с лицевым счётом.
Целая и дробная часть
Какие цифры передавать
001284 - 1284 целых кВт·ч.
36 - 0,36 кВт·ч.
Для целого поля передаётся 1284.
- Не превращайте 1284,36 в 128436.
- Не округляйте вверх без требования.
- Не вводите начальные нули, если форма их не требует.
- Сфотографируйте T1 и T2 до отправки.
Не путайте указатели
Просматриваемый тариф и действующий тариф
Счётчик может одновременно показывать номер открытого накопителя и номер тарифа, действующего в данный момент. Вы можете открыть T1 ночью или T2 днём. Это не меняет учёт.
Контроль начисления
Как посчитать расход за месяц
Расход по дневному регистру
Расход по ночному регистру
Общее потребление
Дополнительные экраны
Напряжение, ток, мощность и частота
Напряжение
Параметр сети, не показание энергии.
Ток
Текущая нагрузка.
Мощность
Не накопленные кВт·ч.
Частота
Параметр качества сети.
Интеллектуальный учёт
Передаёт ли Милур 107 показания автоматически
Наличие GSM, RS-485, радиоканала или СПОДЭС является технической возможностью. Автоматическая передача работает только при настройке канала, привязке прибора к лицевому счёту и успешном опросе.
- Проверьте заводской номер в кабинете.
- Посмотрите дату последнего опроса.
- Сверьте сумму, T1 и T2 с дисплеем.
- После замены проверьте начальные показания нового прибора.
Управление нагрузкой
Что делать, если встроенное реле отключило электричество
Часть исполнений оснащается реле ограничения или отключения нагрузки. Причиной могут быть команда оператора, превышение установленной мощности, параметры напряжения или иной запрограммированный алгоритм.
SPLIT-исполнение
Если Милур 107 установлен на опоре
Наружный измерительный блок передаёт данные на переносной блок индикации «Милур Т» по радиоканалу 433 МГц. Подниматься к прибору не требуется.
Используйте пульт
Запрашивайте показания штатным блоком индикации.
Проверьте адрес
Неверная привязка может показать данные другого прибора.
Проверьте связь
При отсутствии ответа подойдите ближе, не приближаясь к токоведущим частям.
Форумы и поддержка
Частые проблемы пользователей
1234 принимают за число
Это обозначение суммарного тарифного регистра.
Сумму вводят в поле T2
Проверьте номер тарифа рядом со словом «Тариф».
Нет T2 в цикле
Используйте «Меню» и «Парам.» или уточните конфигурацию.
Неверный адрес
Проблема встречается при опросе и настройке систем связи.
Показания перестали передаваться
Проверьте дату последнего опроса и передайте вручную.
Ночью растёт T1
Сверьте часы и не путайте открытый регистр с текущей зоной.
Светодиод мигает быстро
Частота импульсов зависит от нагрузки.
Высокий расход
Проверьте дробную точку, нагрузку и внутреннюю проводку.
Реле отключено
Не вмешивайтесь в схему, уточните основание отключения.
Безопасность
Что можно делать пользователю
Можно
- читать ЖКИ;
- нажимать штатные кнопки;
- фотографировать показания;
- сверять кабинет;
- использовать штатный пульт.
Нельзя
- снимать пломбы;
- открывать клеммную крышку;
- обходить реле;
- менять схему подключения;
- подниматься к прибору на опоре.
Техническая основа
- ТСКЯ.411152.006РЭ - руководство Милур 107.
- Руководство Милур 107S - расширенный функционал и СПОДЭС.
- ГОСТ 31818.11-2012 и ГОСТ 31819.21-2012.
- Постановления Правительства РФ № 354, № 442 и № 890.
FAQ
Частые вопросы о Милур 107
Как снять T1?
Нажмите «Меню», затем «Парам.» до появления цифры 1 рядом со словом «Тариф».
Как снять T2?
Продолжайте нажимать «Парам.» до появления цифры 2.
Что означает «Тариф 1234»?
Суммарное накопление по тарифам.
Нужно ли передавать сумму вместе с T1 и T2?
Обычно нет, если поставщик принимает два отдельных тарифа.
Какие цифры вводить при 001284.36?
Для целого поля вводите 1284.
Почему T2 не появляется автоматически?
Кадр мог быть исключён из автоматического цикла. Используйте ручной просмотр.
Передаёт ли счётчик данные сам?
Только при рабочем и настроенном канале связи.
Что делать при неверном показании?
Направьте обращение поставщику и приложите фото суммы, T1, T2 и номера прибора.
Почему отключилось электричество?
Возможно сработало встроенное реле. Причину уточняют у оператора системы.
Можно ли включить реле самостоятельно?
Только по предусмотренному алгоритму после разрешения. Обходить реле нельзя.
Как смотреть счётчик на опоре?
Через переносной блок «Милур Т».
Что означает быстрое мигание индикатора?
Чем выше текущая нагрузка, тем чаще импульсы учёта.
Можно ли изменить тарифное расписание?
Это выполняет уполномоченная организация.
Диагностика электрики в Туле
Показания растут слишком быстро?
Можно проверить внутреннюю проводку, электрощит и фактические нагрузки без вмешательства в опломбированную часть счётчика.
- измерение нагрузки;
- поиск скрытого расхода;
- проверка щита;
- поиск неисправного оборудования.
Выезд и диагностика по Туле - от 5000 ₽. При заказе работ стоимость диагностики засчитывается.Написать в MAXНаписать в Telegram