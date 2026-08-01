Home Assistant: entities, devices, areas и helpers

Home Assistant · Entities · Devices · Areas · Helpers Entities, devices, areas и helpers в Home Assistant: как правильно организовать умный дом Почему одно физическое устройство создаёт несколько entities, чем device отличается от entity, зачем нужны areas, floors и labels, когда использовать helper и почему нормальная структура Home Assistant важнее красивого dashboard. Разбираем модель данных и организации системы на практике. Integration Device Entity Area / Floor Labels Helpers

Device не равен entity Один термостат, реле или датчик может создавать несколько entities: температуру, влажность, батарею, switch и diagnostics. Area описывает физическое место Комната или зона помогает Home Assistant группировать устройства и использовать их как targets в автоматизациях и Assist. Helper хранит вашу логику Режим «гости», целевая температура, таймер, расписание или виртуальный переключатель не обязаны быть физическим устройством.

База Как устроен Home Assistant внутри Home Assistant не работает с умным домом как с плоским списком «лампочек и датчиков». Между физическим устройством и автоматизацией есть несколько уровней. Integration → Device → Entities → Area / Labels → Automation / Dashboard / Assist Отдельно существуют helpers. Они могут представлять виртуальные значения и состояния, которых нет в физическом устройстве: режим дома, желаемую температуру, таймер, расписание, группу и другие элементы пользовательской логики. Хорошая структура уменьшает количество жёстких связей. Если автоматизации зависят от понятных entities, areas, labels и helpers, систему легче расширять, переносить и диагностировать. Если Home Assistant ещё не установлен, сначала посмотрите Home Assistant с нуля: HA OS или Container.

Integration Что такое integration Integration связывает Home Assistant с устройством, сервисом или протоколом. Она знает, как обнаружить оборудование, получить его данные и предоставить стандартные сущности Home Assistant. ZHA Интегрирует Zigbee coordinator и Zigbee-устройства. MQTT Создаёт entities из MQTT discovery или ручной конфигурации. ESPHome Подключает устройства ESPHome через Native API. Keenetic / UniFi / Shelly Подключают конкретную локальную систему или производителя. Integration может создать один device, десятки devices или вообще entities без отдельного физического устройства. Config entry Большинство современных integrations настраиваются через config entry. Это сохранённая конфигурация конкретного подключения: например, один HomeKit bridge, один MQTT broker или одна учётная запись облачного сервиса.

Device Что такое device Device в Home Assistant представляет физическую или логическую единицу, которая объединяет связанные entities. Например, датчик температуры и влажности может быть одним device с тремя сущностями. Датчик в спальне sensor.bedroom_temperature sensor.bedroom_humidity sensor.bedroom_battery Актуальная документация Home Assistant определяет device именно как модель физического устройства или сервиса, а entities являются его отдельными функциями или точками данных. Количество devices в Home Assistant не обязано совпадать с количеством коробок в доме. Один физический продукт может быть представлен несколькими логическими devices, особенно если integrations разделяют составные или дочерние компоненты.

2026 Модель devices изменилась в Home Assistant 2026.8 и 2026.9 В 2026 году Home Assistant уточнил ownership устройств в device registry. С версии 2026.8 device принадлежит одной config entry, а физическое оборудование, представленное несколькими integrations, больше не обязано сливаться в одну общую device-запись. В 2026.9 появились child devices. Они позволяют интеграции представить составное оборудование как parent device и отдельные дочерние devices, сохраняя связь между ними. Практический вывод: после обновления не нужно считать дублирование device по разным integrations автоматической ошибкой. Сначала смотрите, какая config entry владеет каждой записью и какие entities к ней относятся.

Entity Что такое entity Entity является базовым объектом данных и управления в Home Assistant. Она представляет одну функцию, один измеряемый параметр или один управляемый объект. Entity Что представляет Пример состояния light.kitchen Свет on sensor.kitchen_temperature Температура 22.4 binary_sensor.window Окно off climate.bedroom Климат heat switch.boiler Переключаемая нагрузка on number.target_temp Числовой параметр устройства 21.5 Entities принадлежат доменам: sensor , binary_sensor , light , switch , climate , cover , lock и другим. Domain определяет тип объекта и набор стандартных возможностей.

State machine State и attributes: где лежит состояние entity У каждой активной entity есть state и attributes. Entity climate.living_room State heat Attribute current_temperature: 22.1 Attribute temperature: 23.0 State обычно содержит главное текущее значение. Attributes добавляют сопутствующие свойства. Не стройте автоматику на случайном display text. Перед созданием template или state trigger откройте Settings → Tools → States и посмотрите реальный state и attributes конкретной entity.

Domain Почему domain важнее названия устройства Две физически похожие кнопки могут быть представлены совершенно разными entity domains. Одна integration создаёт event , другая sensor , третья использует device trigger без отдельной постоянной entity. Поэтому сценарий «у меня кнопка, значит должна быть binary_sensor» неверен. Смотрите модель, которую предоставляет integration. Это особенно важно при миграции между ZHA, Zigbee2MQTT, Matter и фирменным hub: физическое устройство остаётся тем же, а entities и события могут измениться.

Идентификаторы Entity ID, unique ID и friendly name - три разные вещи Поле Пример Для чего нужно Entity ID sensor.bedroom_temperature Адрес entity внутри Home Assistant, templates, automations и API Unique ID Внутренний стабильный идентификатор integration Позволяет registry узнавать ту же entity между перезапусками и переименованиями Name Температура спальни Читаемое имя в UI и Assist Entity registry использует unique ID вместе с integration/platform-контекстом, чтобы сохранять пользовательские настройки entity. Именно поэтому entity с корректным unique ID можно безопаснее переименовывать через UI. IP-адрес не является хорошим unique ID. IP может измениться, а физическое устройство останется тем же.

Entity ID Можно ли переименовывать entity_id Да, если integration предоставляет entity через registry с unique ID. Но переименование нужно делать осознанно. Когда стоит автоматически созданное имя непонятно;

в системе есть единая naming-схема;

entity используется в templates и YAML, где читаемое имя помогает сопровождению;

устройство перенесено и старый entity_id вводит в заблуждение. Что проверить после переименования templates;

custom cards;

Node-RED;

AppDaemon/Pyscript;

внешние API-клиенты;

старые YAML-файлы. UI-автоматизации Home Assistant часто умеют обновить references корректнее, чем сторонняя система, которая просто хранит строку entity_id.

Areas Что такое area Area соответствует физической зоне дома: кухня, спальня, коридор, котельная, гараж, участок или другая логичная локация. 1 этаж Кухня-гостиная Коридор Санузел 2 этаж Спальня Детская Холл Технические Котельная Гараж Слаботочный шкаф Area позволяет выбирать не отдельные entity_id, а логическую комнату как target. Например, action может выключить все подходящие lights в area «Кухня». Home Assistant официально определяет area как логическую группу devices и entities, соответствующую физическому пространству.

Inheritance Device area и entity area: как работает наследование Если device назначен в area, его entities обычно наследуют эту area. Но отдельной entity можно задать собственную area. Device: умная розетка Назначена в area «Кухня». Entity override При необходимости конкретную entity можно поместить в другую area. Это полезно для составных устройств, но не стоит использовать override без необходимости. Иначе физическая структура становится менее очевидной.

Floors Зачем нужны floors Floor объединяет несколько areas по физическому этажу. Devices и entities назначаются в areas, а areas уже относятся к floors. Floor: 1 этаж → Кухня Коридор Котельная Floors можно использовать как targets в automations и actions. Например, перед уходом выключить весь свет первого этажа. Не создавайте floor вместо функциональной группы. «Камеры», «Отопление» или «Безопасность» не являются этажами. Для таких поперечных групп лучше подходят labels.

Labels Labels: поперечная классификация системы Label позволяет сгруппировать объекты независимо от их физического расположения. Один объект может иметь несколько labels. Критичное На ИБП Улица Отопление Безопасность Требует обслуживания Гости Ночной режим Labels можно назначать areas, devices, entities, automations, scenes, scripts и helpers. Это делает их удобнее room-based areas для организационных признаков. Пример Все devices находятся в разных комнатах, но критичные получают label «Критичное». Затем список и automations можно фильтровать или targeting строить вокруг этого label.

Categories Categories и labels решают разные задачи Categories используются для организации элементов внутри определённой таблицы/типа объектов, например automations или scripts. Labels являются более универсальными и могут пересекать разные типы объектов. Label Общий признак: «Отопление», «Критичное», «На ИБП». Category Организация списка конкретного типа объектов, например automations по проектам.

Helpers Что такое helper Helper создаёт виртуальную сущность или вспомогательный объект, который нужен вашей логике, но не приходит от физического устройства. Helper Пример использования Toggle / input_boolean Режим «Гости дома» Number / input_number Целевая температура ночью Select / input_select Режим отопления: Дом / Ночь / Отъезд Text / input_text Пользовательский текстовый параметр Date/Time Время автоматического сценария Timer Таймер вентиляции после душа Counter Количество событий или циклов Schedule Недельный график Group Объединение нескольких entities Template Вычисляемая entity из других states Helper делает логику видимой. Вместо скрытого числа 21.5 внутри YAML можно создать понятный helper «Ночная температура» и менять его из dashboard.

Virtual state Когда нужен input_boolean Input boolean полезен, когда системе нужно запомнить логическое состояние, которого нет в реальном sensor. Режим input_boolean.guest_mode Режим input_boolean.away_extended Разрешение input_boolean.auto_irrigation Сервис input_boolean.cleaning_mode Не используйте input_boolean для дублирования реального состояния устройства. Если дверь физически закрыта, источником истины должен оставаться её binary_sensor, а не вручную поддерживаемый виртуальный toggle.

Numbers Когда нужен input_number Числовой helper удобен для пользовательских параметров автоматизации: ночная температура;

порог влажности;

яркость подсветки;

время задержки;

лимит мощности;

температура включения вентилятора. Это лучше, чем зашивать одно и то же число в пяти automations. Меняется helper, а вся логика использует новое значение.

Select Режимы лучше хранить как select, а не набор boolean Если режимы взаимоисключающие, один select обычно понятнее пяти независимых toggles. Дом | Ночь | Отъезд | Гости Так система не окажется одновременно в режимах «Отъезд» и «Гости», если ваша логика этого не предусматривает.

Template entity Когда нужна template entity Template entity создаёт вычисляемое состояние из других entities и данных. Хорошие примеры «Есть ли открытые окна»;

«Средняя температура этажа»;

«Дом готов к постановке на охрану»;

«Стоимость энергии сейчас»;

«Котёл действительно греет», если требуется объединить несколько признаков. Не превращайте каждый template в сложную бизнес-логику. Если вычисление управляет критичным оборудованием, оно должно быть понятным, тестируемым и иметь безопасный fallback.

Targets Entity, device, area, floor или label: что выбирать в automation Target Когда использовать Риск Entity Нужна конкретная функция Жёсткая привязка к одному объекту Device Automation относится к конкретному устройству После удаления/re-add device reference может измениться Area Нужно воздействовать на комнату Новые подходящие entities могут автоматически попасть под action Floor Нужно воздействовать на целый этаж Широкий target требует аккуратности Label Функциональная группа поперёк помещений Ошибочная метка изменит target set Современный automation editor Home Assistant позволяет использовать entity, device, area, floor и label как targets и показывает, какие entities реально входят в выбранную цель. Чем абстрактнее target, тем проще расширять систему. Но одновременно важнее аккуратно поддерживать areas и labels.

Actions Почему area target удобнее списка из десяти ламп Если automation выключает весь свет кухни, можно перечислить десять entity_id. Но после замены светильника список придётся редактировать. Жёсткий список light.a , light.b , light.c ... Area target «Выключить все lights в area Кухня». Второй вариант лучше масштабируется, если структура areas поддерживается аккуратно.

Device triggers Device trigger или state trigger Automation editor может предлагать удобный device trigger вроде «кнопка нажата». Это просто и читаемо, но создаёт зависимость от device registry и конкретной integration. State/event trigger часто более прозрачен технически, особенно если требуется точная логика или миграция между integrations. Не существует универсального правила «никогда не использовать device trigger». Для обычной UI-автоматизации он удобен. Для критичной или переносимой логики полезно понимать, на какую entity/event фактически опирается integration.

Naming Как правильно называть devices и entities Название должно отвечать на два вопроса: где находится объект и что он делает. Плохо Лучше sensor.0xa4c138abcd sensor.bedroom_temperature Датчик 1 Спальня - температура Реле Котельная - насос рециркуляции Switch 3 Гараж - наружный свет Не нужно повторять всё сразу во всех уровнях. Если device уже называется «Спальня - климат», entity внутри него может быть «Температура», а итоговое UI-name Home Assistant сформирует понятнее.

Naming policy Одна схема именования лучше «идеальной» схемы Для большого дома важнее последовательность: одинаковые названия помещений;

единый язык;

не использовать «зал», «гостиная» и «кухня-гостиная» как три названия одного места;

не добавлять бренд в каждое entity имя без необходимости;

служебные entities помечать понятно;

не менять entity_id каждую неделю. Это особенно важно для Assist и голосового управления, где areas и aliases помогают понимать естественные команды.

Disabled Почему часть entities по умолчанию disabled Integrations могут создавать диагностические, редкие или ресурсоёмкие entities и отключать их по умолчанию. Они остаются в entity registry, но не добавляются в активную state machine, пока пользователь их не включит. Когда включать данные действительно нужны;

нужно диагностировать устройство;

entity используется в automation;

понимаете частоту обновления и влияние на Recorder. Не включайте все disabled entities подряд. Можно получить сотни бесполезных sensor entities, лишний Recorder traffic и захламлённый интерфейс.

Hidden vs disabled Hidden и disabled - не одно и то же Hidden entity может продолжать существовать и обновляться, но не показываться в некоторых стандартных местах интерфейса. Disabled entity вообще не загружается как активная entity. Hidden Работает, но убрана из обычного представления. Disabled Не добавляется в Home Assistant state machine до включения.

States Unknown и unavailable: почему это разные состояния unknown Entity существует, но Home Assistant сейчас не имеет корректного значения её состояния. unavailable Источник данных или integration сообщает, что entity временно недоступна. Automation должна учитывать такие состояния. Например, арифметический template не должен слепо преобразовывать unavailable в число. Если unavailable появился после обновления, используйте отдельный гайд Home Assistant после обновления: unavailable и не работают автоматизации.

Source of truth У каждой величины должен быть понятный источник истины Если температура приходит от физического sensor, не нужно создавать несколько helpers и templates с почти одинаковым смыслом без необходимости. Физический sensor → raw entity → при необходимости calibrated/template entity → automation Так при диагностике понятно, где исходное значение, где коррекция, а где результат бизнес-логики.

Automation Как структура влияет на автоматизации Automation обычно соединяет trigger, conditions и actions. Но качество сценария зависит от объектов, на которые она ссылается. 01 Trigger Что изменилось: entity state, событие, время, webhook, zone или другое событие. 02 Conditions Разрешено ли выполнение сейчас: режим дома, присутствие, освещённость, время. 03 Actions Что сделать и на какие entity/device/area/floor/label targets воздействовать. Базовый обзор локальной логики есть в статье Локальные сценарии в Home Assistant.

Helpers + automation Пример: отопление без жёстко заданной температуры Helper input_number.night_temperature = 20.5 Trigger Наступил ночной режим Action Установить climate target из helper Пользователь меняет ночную температуру с dashboard, а automation остаётся неизменной. Для инженерных систем при этом нельзя забывать про локальные ограничения и безопасный fallback. Home Assistant не должен заменять штатные защиты оборудования.

Areas + automation Пример: выключить свет на этаже Trigger Дом перешёл в режим «Ночь» Target Floor «1 этаж» Action Выключить подходящие light entities При добавлении нового света в area первого этажа сценарий может автоматически учитывать его, если target построен на floor/area, а не на жёстком списке entity_id.

Labels + automation Пример: отключить некритичные нагрузки Можно назначить label «Некритичная нагрузка» управляемым entities или devices и использовать эту функциональную группу при переходе дома на резервное питание. Для силовых и критичных цепей Home Assistant не заменяет электрическую автоматику. Реальное переключение питания, защиты, АВР и управление нагрузками должны соответствовать электробезопасности и характеристикам оборудования.

Recorder Не каждая entity должна хранить долгую историю Home Assistant Recorder записывает изменения состояний и events. Если integration создаёт сотни часто меняющихся диагностических entities, база данных может расти значительно быстрее. Поэтому при аудите системы полезно спросить: нужна ли entity вообще;

нужна ли её история;

не обновляется ли она слишком часто;

не дублирует ли другой sensor;

используется ли она в dashboard/automation. Если база уже заняла много места, смотрите Recorder, backups и storage.

MQTT MQTT Discovery показывает, почему model entities так важна Устройство может опубликовать MQTT discovery configuration, после чего Home Assistant автоматически создаст entities с нужными domains, state topics, commands и device metadata. Если discovery описан правильно, несколько MQTT entities объединяются в понятный device вместо случайного набора sensors. Подробнее: MQTT в Home Assistant: retained, QoS, LWT и discovery.

Zigbee Почему после миграции Zigbee могут измениться entities При переносе устройства между ZHA и Zigbee2MQTT меняется integration и модель представления. Даже если физически это тот же датчик, entity IDs, capabilities, events и diagnostics могут отличаться. Поэтому migration Zigbee - это не только перенос radio network. После неё проверяют automations, dashboards и entity references. Если меняется только coordinator внутри Zigbee2MQTT, используйте отдельную инструкцию по миграции координатора.

Matter У Matter-устройства тоже может быть много entities Одно Matter-устройство может включать несколько endpoints и функций. Home Assistant преобразует поддерживаемые возможности в devices/entities своей модели. Поэтому фраза «Matter-устройство добавилось» ещё не означает, что все его vendor-specific функции обязательно представлены отдельными entities. Если проблема именно в инфраструктуре Matter/Thread, используйте диагностику Matter и Thread.

Assist Areas, aliases и правильные имена помогают голосовому управлению Assist должен понимать не внутренний entity_id , а естественную структуру дома. Поэтому полезны: понятные имена devices и entities;

корректные areas;

floors;

aliases для альтернативных названий;

отсутствие десятков одинаковых «Лампа 1». Home Assistant прямо рекомендует организовывать areas и floors для более последовательной работы Assist.

Аудит Как привести старый Home Assistant в порядок 01 Проверить Devices. Удалить действительно мёртвые записи только после понимания их integration/config entry. 02 Проверить Entities. Найти disabled, unavailable и неиспользуемые объекты. 03 Назначить Areas. Все физические устройства должны иметь понятное место. 04 Создать Floors. Если дом/квартира реально имеет несколько уровней. 05 Добавить Labels. Только полезные поперечные признаки. 06 Проверить Helpers. Удалить дубли и переименовать непонятные. 07 Проверить Automations. Unknown device, старые entity IDs, жёсткие списки. 08 Проверить Recorder. Не хранится ли лишняя высокочастотная телеметрия. 09 Сделать backup. До массовых rename/delete операций. 10 Менять поэтапно. Не чистить device/entity registry массово без проверки зависимостей.

Диагностика Что проверить, если automation потеряла устройство Откройте automation и найдите target, trigger или condition с Unknown device/entity. Проверьте Settings → Devices & services → Devices. Проверьте соответствующую integration/config entry. Найдите новые entities устройства. Сравните старый entity_id и новую entity. Перевыберите target в automation. Проверьте dashboard, script и scene. Запустите automation вручную и посмотрите trace. После обновления первым шагом должно быть не удаление integration, а диагностика существующей записи. Это подробно разобрано в гайде про unavailable после обновления.

Антипаттерны Типичные ошибки структуры Home Assistant Считать device и entity одним и тем же.

Оставлять сотни entities с заводскими непонятными именами.

Создавать area «Датчики» или «Zigbee» вместо физического помещения.

Использовать floor для функциональной группы.

Дублировать физическое состояние input_boolean.

Создавать по boolean на каждый взаимоисключающий режим вместо select.

Включать все disabled diagnostic entities.

Держать один огромный dashboard вместо нормальной структуры данных.

Удалять device/integration при первом unavailable.

Строить automation на display text вместо реального state.

Использовать случайные labels без единой системы.

Не делать backup перед массовым переименованием.

Рекомендуемая схема Как я бы организовал Home Assistant для квартиры или дома Floors 1 этаж · 2 этаж · Подвал Areas Кухня · Спальня · Коридор · Котельная · Гараж Labels Критичное · ИБП · Отопление · Безопасность · Улица Helpers Режим дома · Целевые температуры · Таймеры · Расписания Entities Понятные функции и измеряемые параметры Automations Минимум жёстких привязок, понятные targets и traces

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Источники На какую документацию опирается материал Home Assistant Entities and domains Entity как базовый объект state и управления. Device Registry Device объединяет связанные entities и принадлежит config entry. Entity Registry Unique ID, стабильный entity registry и пользовательские настройки. Areas / Floors / Labels Организация физических пространств и поперечных групп. Automation targets Entity, device, area, floor и label как targets. Home Assistant 2026.8/2026.9 developer changes Single-config-entry ownership и child devices.

FAQ Частые вопросы про devices, entities и helpers Чем device отличается от entity? Device представляет физическую или логическую единицу, а entities представляют отдельные функции и данные этого device. Может ли один device иметь много entities? Да. Например, климатический датчик может создавать entities температуры, влажности, батареи и качества связи. Может ли entity существовать без device? Да. Некоторые integrations, services и helpers создают entities, которые не принадлежат физическому device. Что такое entity_id? Это адрес entity внутри Home Assistant, например sensor.bedroom_temperature. Он используется в templates, API и automations. Что такое unique_id? Это стабильный идентификатор, который integration предоставляет Home Assistant для отслеживания одной и той же entity в registry. Что такое area? Физическая зона дома: комната, гараж, котельная и т.п. Devices и entities можно назначать в area и использовать её как automation target. Чем area отличается от label? Area описывает физическое место, а label может обозначать любой поперечный признак, например «Критичное» или «Отопление». Что такое floor? Floor объединяет физические areas одного этажа. Devices назначаются в areas, а areas принадлежат floor. Что такое helper? Это виртуальный объект пользовательской логики: toggle, number, select, timer, schedule, template и другие вспомогательные сущности. Когда лучше использовать input_select? Когда система имеет несколько взаимоисключающих режимов, например Дом, Ночь, Отъезд и Гости. Почему часть entities disabled? Integration может отключать редкие или диагностические entities по умолчанию, чтобы не перегружать state machine и Recorder ненужными данными. Что лучше в automation: device или entity? Зависит от задачи. Entity даёт точную функцию, device удобен в UI, area/floor/label позволяют строить более абстрактную и масштабируемую логику. Почему после повторного добавления integration automation потеряла device? Новая config entry/device registry запись может иметь другие внутренние IDs. Поэтому после удаления и re-add нужно проверить device targets, entities и dashboards.