Home Assistant: entities, devices, areas и helpers

Entities, devices, areas и helpers в Home Assistant: как правильно организовать умный дом
Почему одно физическое устройство создаёт несколько entities, чем device отличается от entity, зачем нужны areas, floors и labels, когда использовать helper и почему нормальная структура Home Assistant важнее красивого dashboard. Разбираем модель данных и организации системы на практике.
Один термостат, реле или датчик может создавать несколько entities: температуру, влажность, батарею, switch и diagnostics.
Комната или зона помогает Home Assistant группировать устройства и использовать их как targets в автоматизациях и Assist.
Режим «гости», целевая температура, таймер, расписание или виртуальный переключатель не обязаны быть физическим устройством.
Как устроен Home Assistant внутри
Home Assistant не работает с умным домом как с плоским списком «лампочек и датчиков». Между физическим устройством и автоматизацией есть несколько уровней.
Отдельно существуют helpers. Они могут представлять виртуальные значения и состояния, которых нет в физическом устройстве: режим дома, желаемую температуру, таймер, расписание, группу и другие элементы пользовательской логики.
Если Home Assistant ещё не установлен, сначала посмотрите Home Assistant с нуля: HA OS или Container.
Что такое integration
Integration связывает Home Assistant с устройством, сервисом или протоколом. Она знает, как обнаружить оборудование, получить его данные и предоставить стандартные сущности Home Assistant.
Интегрирует Zigbee coordinator и Zigbee-устройства.
Создаёт entities из MQTT discovery или ручной конфигурации.
Подключает устройства ESPHome через Native API.
Подключают конкретную локальную систему или производителя.
Integration может создать один device, десятки devices или вообще entities без отдельного физического устройства.
Config entry
Большинство современных integrations настраиваются через config entry. Это сохранённая конфигурация конкретного подключения: например, один HomeKit bridge, один MQTT broker или одна учётная запись облачного сервиса.
Что такое device
Device в Home Assistant представляет физическую или логическую единицу, которая объединяет связанные entities. Например, датчик температуры и влажности может быть одним device с тремя сущностями.
sensor.bedroom_temperature
sensor.bedroom_humidity
sensor.bedroom_battery
Актуальная документация Home Assistant определяет device именно как модель физического устройства или сервиса, а entities являются его отдельными функциями или точками данных.
Один физический продукт может быть представлен несколькими логическими devices, особенно если integrations разделяют составные или дочерние компоненты.
Модель devices изменилась в Home Assistant 2026.8 и 2026.9
В 2026 году Home Assistant уточнил ownership устройств в device registry. С версии 2026.8 device принадлежит одной config entry, а физическое оборудование, представленное несколькими integrations, больше не обязано сливаться в одну общую device-запись.
В 2026.9 появились child devices. Они позволяют интеграции представить составное оборудование как parent device и отдельные дочерние devices, сохраняя связь между ними.
Что такое entity
Entity является базовым объектом данных и управления в Home Assistant. Она представляет одну функцию, один измеряемый параметр или один управляемый объект.
|Entity
|Что представляет
|Пример состояния
light.kitchen
|Свет
on
sensor.kitchen_temperature
|Температура
22.4
binary_sensor.window
|Окно
off
climate.bedroom
|Климат
heat
switch.boiler
|Переключаемая нагрузка
on
number.target_temp
|Числовой параметр устройства
21.5
Entities принадлежат доменам:
sensor,
binary_sensor,
light,
switch,
climate,
cover,
lock и другим. Domain определяет тип объекта и набор стандартных возможностей.
State и attributes: где лежит состояние entity
У каждой активной entity есть state и attributes.
climate.living_room
heat
current_temperature: 22.1
temperature: 23.0
State обычно содержит главное текущее значение. Attributes добавляют сопутствующие свойства.
Перед созданием template или state trigger откройте Settings → Tools → States и посмотрите реальный state и attributes конкретной entity.
Почему domain важнее названия устройства
Две физически похожие кнопки могут быть представлены совершенно разными entity domains. Одна integration создаёт
event, другая
sensor, третья использует device trigger без отдельной постоянной entity.
Поэтому сценарий «у меня кнопка, значит должна быть binary_sensor» неверен. Смотрите модель, которую предоставляет integration.
Это особенно важно при миграции между ZHA, Zigbee2MQTT, Matter и фирменным hub: физическое устройство остаётся тем же, а entities и события могут измениться.
Entity ID, unique ID и friendly name - три разные вещи
|Поле
|Пример
|Для чего нужно
|Entity ID
sensor.bedroom_temperature
|Адрес entity внутри Home Assistant, templates, automations и API
|Unique ID
|Внутренний стабильный идентификатор integration
|Позволяет registry узнавать ту же entity между перезапусками и переименованиями
|Name
|Температура спальни
|Читаемое имя в UI и Assist
Entity registry использует unique ID вместе с integration/platform-контекстом, чтобы сохранять пользовательские настройки entity. Именно поэтому entity с корректным unique ID можно безопаснее переименовывать через UI.
Можно ли переименовывать entity_id
Да, если integration предоставляет entity через registry с unique ID. Но переименование нужно делать осознанно.
Когда стоит
- автоматически созданное имя непонятно;
- в системе есть единая naming-схема;
- entity используется в templates и YAML, где читаемое имя помогает сопровождению;
- устройство перенесено и старый entity_id вводит в заблуждение.
Что проверить после переименования
- templates;
- custom cards;
- Node-RED;
- AppDaemon/Pyscript;
- внешние API-клиенты;
- старые YAML-файлы.
UI-автоматизации Home Assistant часто умеют обновить references корректнее, чем сторонняя система, которая просто хранит строку entity_id.
Что такое area
Area соответствует физической зоне дома: кухня, спальня, коридор, котельная, гараж, участок или другая логичная локация.
Area позволяет выбирать не отдельные entity_id, а логическую комнату как target. Например, action может выключить все подходящие lights в area «Кухня».
Home Assistant официально определяет area как логическую группу devices и entities, соответствующую физическому пространству.
Device area и entity area: как работает наследование
Если device назначен в area, его entities обычно наследуют эту area. Но отдельной entity можно задать собственную area.
Назначена в area «Кухня».
При необходимости конкретную entity можно поместить в другую area.
Это полезно для составных устройств, но не стоит использовать override без необходимости. Иначе физическая структура становится менее очевидной.
Зачем нужны floors
Floor объединяет несколько areas по физическому этажу. Devices и entities назначаются в areas, а areas уже относятся к floors.
Floors можно использовать как targets в automations и actions. Например, перед уходом выключить весь свет первого этажа.
Labels: поперечная классификация системы
Label позволяет сгруппировать объекты независимо от их физического расположения. Один объект может иметь несколько labels.
Labels можно назначать areas, devices, entities, automations, scenes, scripts и helpers. Это делает их удобнее room-based areas для организационных признаков.
Пример
Все devices находятся в разных комнатах, но критичные получают label «Критичное». Затем список и automations можно фильтровать или targeting строить вокруг этого label.
Categories и labels решают разные задачи
Categories используются для организации элементов внутри определённой таблицы/типа объектов, например automations или scripts. Labels являются более универсальными и могут пересекать разные типы объектов.
Общий признак: «Отопление», «Критичное», «На ИБП».
Организация списка конкретного типа объектов, например automations по проектам.
Что такое helper
Helper создаёт виртуальную сущность или вспомогательный объект, который нужен вашей логике, но не приходит от физического устройства.
|Helper
|Пример использования
|Toggle / input_boolean
|Режим «Гости дома»
|Number / input_number
|Целевая температура ночью
|Select / input_select
|Режим отопления: Дом / Ночь / Отъезд
|Text / input_text
|Пользовательский текстовый параметр
|Date/Time
|Время автоматического сценария
|Timer
|Таймер вентиляции после душа
|Counter
|Количество событий или циклов
|Schedule
|Недельный график
|Group
|Объединение нескольких entities
|Template
|Вычисляемая entity из других states
21.5 внутри YAML можно создать понятный helper «Ночная температура» и менять его из dashboard.
Когда нужен input_boolean
Input boolean полезен, когда системе нужно запомнить логическое состояние, которого нет в реальном sensor.
input_boolean.guest_mode
input_boolean.away_extended
input_boolean.auto_irrigation
input_boolean.cleaning_mode
Не используйте input_boolean для дублирования реального состояния устройства. Если дверь физически закрыта, источником истины должен оставаться её binary_sensor, а не вручную поддерживаемый виртуальный toggle.
Когда нужен input_number
Числовой helper удобен для пользовательских параметров автоматизации:
- ночная температура;
- порог влажности;
- яркость подсветки;
- время задержки;
- лимит мощности;
- температура включения вентилятора.
Это лучше, чем зашивать одно и то же число в пяти automations. Меняется helper, а вся логика использует новое значение.
Режимы лучше хранить как select, а не набор boolean
Если режимы взаимоисключающие, один select обычно понятнее пяти независимых toggles.
Так система не окажется одновременно в режимах «Отъезд» и «Гости», если ваша логика этого не предусматривает.
Когда нужна template entity
Template entity создаёт вычисляемое состояние из других entities и данных.
Хорошие примеры
- «Есть ли открытые окна»;
- «Средняя температура этажа»;
- «Дом готов к постановке на охрану»;
- «Стоимость энергии сейчас»;
- «Котёл действительно греет», если требуется объединить несколько признаков.
Если вычисление управляет критичным оборудованием, оно должно быть понятным, тестируемым и иметь безопасный fallback.
Entity, device, area, floor или label: что выбирать в automation
|Target
|Когда использовать
|Риск
|Entity
|Нужна конкретная функция
|Жёсткая привязка к одному объекту
|Device
|Automation относится к конкретному устройству
|После удаления/re-add device reference может измениться
|Area
|Нужно воздействовать на комнату
|Новые подходящие entities могут автоматически попасть под action
|Floor
|Нужно воздействовать на целый этаж
|Широкий target требует аккуратности
|Label
|Функциональная группа поперёк помещений
|Ошибочная метка изменит target set
Современный automation editor Home Assistant позволяет использовать entity, device, area, floor и label как targets и показывает, какие entities реально входят в выбранную цель.
Почему area target удобнее списка из десяти ламп
Если automation выключает весь свет кухни, можно перечислить десять entity_id. Но после замены светильника список придётся редактировать.
light.a,
light.b,
light.c...
«Выключить все lights в area Кухня».
Второй вариант лучше масштабируется, если структура areas поддерживается аккуратно.
Device trigger или state trigger
Automation editor может предлагать удобный device trigger вроде «кнопка нажата». Это просто и читаемо, но создаёт зависимость от device registry и конкретной integration.
State/event trigger часто более прозрачен технически, особенно если требуется точная логика или миграция между integrations.
Для обычной UI-автоматизации он удобен. Для критичной или переносимой логики полезно понимать, на какую entity/event фактически опирается integration.
Как правильно называть devices и entities
Название должно отвечать на два вопроса: где находится объект и что он делает.
|Плохо
|Лучше
sensor.0xa4c138abcd
sensor.bedroom_temperature
|Датчик 1
|Спальня - температура
|Реле
|Котельная - насос рециркуляции
|Switch 3
|Гараж - наружный свет
Не нужно повторять всё сразу во всех уровнях. Если device уже называется «Спальня - климат», entity внутри него может быть «Температура», а итоговое UI-name Home Assistant сформирует понятнее.
Одна схема именования лучше «идеальной» схемы
Для большого дома важнее последовательность:
- одинаковые названия помещений;
- единый язык;
- не использовать «зал», «гостиная» и «кухня-гостиная» как три названия одного места;
- не добавлять бренд в каждое entity имя без необходимости;
- служебные entities помечать понятно;
- не менять entity_id каждую неделю.
Это особенно важно для Assist и голосового управления, где areas и aliases помогают понимать естественные команды.
Почему часть entities по умолчанию disabled
Integrations могут создавать диагностические, редкие или ресурсоёмкие entities и отключать их по умолчанию. Они остаются в entity registry, но не добавляются в активную state machine, пока пользователь их не включит.
Когда включать
- данные действительно нужны;
- нужно диагностировать устройство;
- entity используется в automation;
- понимаете частоту обновления и влияние на Recorder.
Можно получить сотни бесполезных sensor entities, лишний Recorder traffic и захламлённый интерфейс.
Hidden и disabled - не одно и то же
Hidden entity может продолжать существовать и обновляться, но не показываться в некоторых стандартных местах интерфейса. Disabled entity вообще не загружается как активная entity.
Работает, но убрана из обычного представления.
Не добавляется в Home Assistant state machine до включения.
Unknown и unavailable: почему это разные состояния
Entity существует, но Home Assistant сейчас не имеет корректного значения её состояния.
Источник данных или integration сообщает, что entity временно недоступна.
Automation должна учитывать такие состояния. Например, арифметический template не должен слепо преобразовывать
unavailable в число.
Если unavailable появился после обновления, используйте отдельный гайд Home Assistant после обновления: unavailable и не работают автоматизации.
У каждой величины должен быть понятный источник истины
Если температура приходит от физического sensor, не нужно создавать несколько helpers и templates с почти одинаковым смыслом без необходимости.
Так при диагностике понятно, где исходное значение, где коррекция, а где результат бизнес-логики.
Как структура влияет на автоматизации
Automation обычно соединяет trigger, conditions и actions. Но качество сценария зависит от объектов, на которые она ссылается.
Что изменилось: entity state, событие, время, webhook, zone или другое событие.
Разрешено ли выполнение сейчас: режим дома, присутствие, освещённость, время.
Что сделать и на какие entity/device/area/floor/label targets воздействовать.
Базовый обзор локальной логики есть в статье Локальные сценарии в Home Assistant.
Пример: отопление без жёстко заданной температуры
input_number.night_temperature = 20.5
Пользователь меняет ночную температуру с dashboard, а automation остаётся неизменной.
Для инженерных систем при этом нельзя забывать про локальные ограничения и безопасный fallback. Home Assistant не должен заменять штатные защиты оборудования.
Пример: выключить свет на этаже
При добавлении нового света в area первого этажа сценарий может автоматически учитывать его, если target построен на floor/area, а не на жёстком списке entity_id.
Пример: отключить некритичные нагрузки
Можно назначить label «Некритичная нагрузка» управляемым entities или devices и использовать эту функциональную группу при переходе дома на резервное питание.
Реальное переключение питания, защиты, АВР и управление нагрузками должны соответствовать электробезопасности и характеристикам оборудования.
Не каждая entity должна хранить долгую историю
Home Assistant Recorder записывает изменения состояний и events. Если integration создаёт сотни часто меняющихся диагностических entities, база данных может расти значительно быстрее.
Поэтому при аудите системы полезно спросить:
- нужна ли entity вообще;
- нужна ли её история;
- не обновляется ли она слишком часто;
- не дублирует ли другой sensor;
- используется ли она в dashboard/automation.
Если база уже заняла много места, смотрите Recorder, backups и storage.
MQTT Discovery показывает, почему model entities так важна
Устройство может опубликовать MQTT discovery configuration, после чего Home Assistant автоматически создаст entities с нужными domains, state topics, commands и device metadata.
Если discovery описан правильно, несколько MQTT entities объединяются в понятный device вместо случайного набора sensors.
Подробнее: MQTT в Home Assistant: retained, QoS, LWT и discovery.
Почему после миграции Zigbee могут измениться entities
При переносе устройства между ZHA и Zigbee2MQTT меняется integration и модель представления. Даже если физически это тот же датчик, entity IDs, capabilities, events и diagnostics могут отличаться.
Поэтому migration Zigbee - это не только перенос radio network. После неё проверяют automations, dashboards и entity references.
Если меняется только coordinator внутри Zigbee2MQTT, используйте отдельную инструкцию по миграции координатора.
У Matter-устройства тоже может быть много entities
Одно Matter-устройство может включать несколько endpoints и функций. Home Assistant преобразует поддерживаемые возможности в devices/entities своей модели.
Поэтому фраза «Matter-устройство добавилось» ещё не означает, что все его vendor-specific функции обязательно представлены отдельными entities.
Если проблема именно в инфраструктуре Matter/Thread, используйте диагностику Matter и Thread.
Areas, aliases и правильные имена помогают голосовому управлению
Assist должен понимать не внутренний
entity_id, а естественную структуру дома. Поэтому полезны:
- понятные имена devices и entities;
- корректные areas;
- floors;
- aliases для альтернативных названий;
- отсутствие десятков одинаковых «Лампа 1».
Home Assistant прямо рекомендует организовывать areas и floors для более последовательной работы Assist.
Как привести старый Home Assistant в порядок
Проверить Devices. Удалить действительно мёртвые записи только после понимания их integration/config entry.
Проверить Entities. Найти disabled, unavailable и неиспользуемые объекты.
Назначить Areas. Все физические устройства должны иметь понятное место.
Создать Floors. Если дом/квартира реально имеет несколько уровней.
Добавить Labels. Только полезные поперечные признаки.
Проверить Helpers. Удалить дубли и переименовать непонятные.
Проверить Automations. Unknown device, старые entity IDs, жёсткие списки.
Проверить Recorder. Не хранится ли лишняя высокочастотная телеметрия.
Сделать backup. До массовых rename/delete операций.
Менять поэтапно. Не чистить device/entity registry массово без проверки зависимостей.
Что проверить, если automation потеряла устройство
- Откройте automation и найдите target, trigger или condition с Unknown device/entity.
- Проверьте Settings → Devices & services → Devices.
- Проверьте соответствующую integration/config entry.
- Найдите новые entities устройства.
- Сравните старый entity_id и новую entity.
- Перевыберите target в automation.
- Проверьте dashboard, script и scene.
- Запустите automation вручную и посмотрите trace.
После обновления первым шагом должно быть не удаление integration, а диагностика существующей записи. Это подробно разобрано в гайде про unavailable после обновления.
Типичные ошибки структуры Home Assistant
- Считать device и entity одним и тем же.
- Оставлять сотни entities с заводскими непонятными именами.
- Создавать area «Датчики» или «Zigbee» вместо физического помещения.
- Использовать floor для функциональной группы.
- Дублировать физическое состояние input_boolean.
- Создавать по boolean на каждый взаимоисключающий режим вместо select.
- Включать все disabled diagnostic entities.
- Держать один огромный dashboard вместо нормальной структуры данных.
- Удалять device/integration при первом unavailable.
- Строить automation на display text вместо реального state.
- Использовать случайные labels без единой системы.
- Не делать backup перед массовым переименованием.
Как я бы организовал Home Assistant для квартиры или дома
Куда двигаться дальше
На какую документацию опирается материал
Entity как базовый объект state и управления.
Device объединяет связанные entities и принадлежит config entry.
Unique ID, стабильный entity registry и пользовательские настройки.
Организация физических пространств и поперечных групп.
Entity, device, area, floor и label как targets.
Single-config-entry ownership и child devices.
Частые вопросы про devices, entities и helpers
Чем device отличается от entity?
Device представляет физическую или логическую единицу, а entities представляют отдельные функции и данные этого device.
Может ли один device иметь много entities?
Да. Например, климатический датчик может создавать entities температуры, влажности, батареи и качества связи.
Может ли entity существовать без device?
Да. Некоторые integrations, services и helpers создают entities, которые не принадлежат физическому device.
Что такое entity_id?
Это адрес entity внутри Home Assistant, например sensor.bedroom_temperature. Он используется в templates, API и automations.
Что такое unique_id?
Это стабильный идентификатор, который integration предоставляет Home Assistant для отслеживания одной и той же entity в registry.
Что такое area?
Физическая зона дома: комната, гараж, котельная и т.п. Devices и entities можно назначать в area и использовать её как automation target.
Чем area отличается от label?
Area описывает физическое место, а label может обозначать любой поперечный признак, например «Критичное» или «Отопление».
Что такое floor?
Floor объединяет физические areas одного этажа. Devices назначаются в areas, а areas принадлежат floor.
Что такое helper?
Это виртуальный объект пользовательской логики: toggle, number, select, timer, schedule, template и другие вспомогательные сущности.
Когда лучше использовать input_select?
Когда система имеет несколько взаимоисключающих режимов, например Дом, Ночь, Отъезд и Гости.
Почему часть entities disabled?
Integration может отключать редкие или диагностические entities по умолчанию, чтобы не перегружать state machine и Recorder ненужными данными.
Что лучше в automation: device или entity?
Зависит от задачи. Entity даёт точную функцию, device удобен в UI, area/floor/label позволяют строить более абстрактную и масштабируемую логику.
Почему после повторного добавления integration automation потеряла device?
Новая config entry/device registry запись может иметь другие внутренние IDs. Поэтому после удаления и re-add нужно проверить device targets, entities и dashboards.
Если система уже выросла и стала непонятной
Home Assistant проще обслуживать, когда devices, entities, areas, labels и helpers имеют понятную структуру. Перед новыми automations часто полезнее сначала привести в порядок registry, naming и зоны, а уже потом наращивать логику.
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