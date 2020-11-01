Кабель для видеодомофона до калитки: 20, 50, 80 и 100 м

Домофон на калитку на 20, 50, 80 и 100 метров: какой кабель, питание и замок выбрать
Что проложить от дома до калитки, если расстояние 20, 50, 80 или около 100 метров. Разбираем IP/PoE, AHD-домофоны Slinex и Tantos, двухпроводные IP-системы, отдельное питание электрозамка, падение напряжения, кнопку выхода, датчик калитки, ворота, ПНД-трубы и резерв под будущую модернизацию.
Что меняется на 20, 50, 80 и 100 метрах
Чем длиннее линия, тем меньше права на случайный кабель. На короткой трассе многие неидеальные решения «работают», а на 80–100 метрах начинают проявляться потери сигнала, просадка питания и ограничения конкретной технологии.
Почти любой нормальный проект реализуем
IP/PoE, Slinex AHD, Tantos AHD и 2-wire обычно укладываются в штатные пределы. Но даже здесь питание электрозамка лучше не прятать в случайную тонкую жилу.
Уже важен паспорт системы
Для Ethernet это обычная длина. Для Amelie HD SE это уже верхняя граница штатной линии при рекомендованном КВК. Для Slinex меняются требования к сечению.
Начинается инженерная зона
IP по хорошей меди ещё находится внутри Ethernet-лимита. У Slinex на этой дистанции уже требуется серьёзнее относиться к экрану и видеолинии. Питание 12-вольтового замка обязательно рассчитывается.
Предел для обычного медного Ethernet
100 м — предел всего Ethernet-канала, а не желательная длина стационарного кабеля. Для новой сети разумно оставлять запас. Для AHD решение зависит от конкретного производителя.
Нужна другая архитектура
Оптика, промежуточный сетевой узел, специализированный long-reach, двухпроводная система с подтверждённой дальностью или перенос активного оборудования ближе к калитке.
Если по прямой 70 м, фактическая трасса с подъёмом в дом, обходом фундамента, шкафом, запасом на концах и патч-кордами легко становится 80–90 м.
IP/PoE, AHD или двухпроводный IP: что именно вы строите
Слова «видеодомофон» недостаточно. Hikvision IP, Slinex AHD, Tantos AHD и 2-wire IP используют разную физику линии, поэтому один универсальный совет «киньте витую пару» неверен.
|Архитектура
|Линия панели
|Типичная дальность
|Когда выбирать
|IP / PoE
|Cat5e/Cat6, 4 пары, чистая медь
|до 100 м Ethernet-канала
|Новый дом, сеть уже планируется, нужен смартфон, камеры, масштабирование
|Slinex AHD
|4 жилы; на большой длине экран/коаксиал по рекомендации производителя
|до 100 м при правильной схеме
|Нужен популярный 4-проводный монитор, Cloud-функции через монитор
|Tantos AHD
|КВК с коаксиальной видеолинией
|Amelie HD SE kit — до 50 м
|Недорогая классическая система, короткая/средняя трасса
|2-wire IP / Hybrid
|две жилы через фирменный контроллер/распределитель
|зависит от семейства; у Dahua 2-Wire Hybrid заявляется до 200 м
|Реконструкция, когда уже есть подходящая двухжильная линия и новую трассу сделать сложно
Видеодомофон по витой паре: когда Cat5e/Cat6 — правильный выбор
Для настоящей IP-панели витая пара — штатная среда. По одному Ethernet-кабелю можно передать данные и питание PoE, если панель его поддерживает.
Стандартная структура предполагает до 90 м стационарной линии и оставшийся запас на патч-корды и коммутацию.
Для длинного PoE не стоит брать CCA. Омеднённый алюминий имеет большее сопротивление и хуже подходит для передачи питания.
Категория кабеля не превращает стандартный Ethernet в 150-метровую линию. Для превышения 100 м нужна другая архитектура.
Что делать, если до калитки 105–150 м
Лучший способ получить большой запас по дальности и гальваническую развязку. У калитки потребуется питание активного оборудования.
Коммутатор/удлинитель в доступном защищённом месте, если есть подходящее питание и условия эксплуатации.
Специализированное оборудование и кабель с подтверждённой производителем дальностью. Это уже не обычный Ethernet по принципу «и так заработает».
Иногда реконструкция по двум жилам проще новой сетевой трассы, если выбранное семейство поддерживает нужную длину.
Ту же инфраструктуру проще использовать для дополнительной IP-камеры, считывателя, точки доступа или последующей модернизации, если заранее оставить резервные линии.
Slinex и Tantos: почему рекомендации по кабелю разные
Обе системы могут выглядеть как «четыре провода к панели», но официальные требования производителей различаются. Поэтому не стоит переносить кабельную таблицу Slinex на Tantos или наоборот.
Slinex: как меняется кабель с расстоянием
|Расстояние
|Рекомендация Slinex
|до 25 м
|4-жильный кабель, около 0,22 мм² на жилу
|25–50 м
|4-жильный кабель, около 0,41 мм² на жилу
|50–80 м
|экранированный 4-жильный кабель около 0,75 мм²
|80–100 м
|3 жилы около 0,75 мм² + RG-59/RG-6 для видеосигнала
|витая пара
|допускается на ограниченной длине, но производителем прямо отмечена как нежелательный вариант
Tantos Amelie HD SE: совсем другая рекомендация
Для Amelie HD SE производитель рекомендует медный КВК с коаксиальной видеолинией и ограничивает расстояние панели до монитора примерно 50 м. UTP/FTP для AHD/TVI/CVI в этой документации не рассматривается как правильная замена видеокабелю.
Обе архитектуры реализуются без экстремальных требований, если используется правильный кабель.
Для Tantos Amelie это уже верхняя штатная граница, а для Slinex ещё рабочая зона по собственной таблице.
Для Slinex есть штатная кабельная схема. Для Amelie HD SE лучше менять архитектуру, а не обещать работу за пределами паспорта.
2-wire IP: современный домофон по двум существующим жилам
Двухпроводные цифровые системы полезны при реконструкции: старая линия уже есть, отделка закончена, а протянуть Cat6 до входа невозможно или слишком дорого.
DS-KIS702Y / DS-KIS702Y-P
Двухпроводной цифровой IP-комплект с наружной станцией, внутренним монитором и фирменным распределителем. Поддерживает мобильное приложение и IP-функции, но используется через собственную 2-wire инфраструктуру.
KTX02 / 2-Wire Hybrid
Гибридная 2-wire система с приложением, удалённым открытием и отдельным контроллером. Для текущей серии производитель заявляет передачу до 200 м от наружной до внутренней станции при соблюдении требований системы.
Состояние, материал, сечение, соединения, длина и топология старой линии нужно проверить. Цифровая 2-wire система всё равно имеет требования конкретного производителя.
Что заложить от дома до калитки, если домофон ещё не выбран
Лучший кабельный проект — тот, который позволяет поменять оборудование через пять лет без вскрытия плитки и газона.
ПНД или другая подходящая защитная труба с протяжкой и возможностью заменить кабель. Не бетонируйте единственный кабель навсегда без доступа.
Даже если сейчас планируется AHD, резервная витая пара сильно упрощает будущий переход на IP.
Для камеры, считывателя, второго входа или аварийной замены первой линии.
Отдельные две жилы с сечением, рассчитанным по длине и току замка. На десятках метров это может быть 1,5–2,5 мм² и больше.
Кнопка выхода, геркон, считыватель, реле ворот и другие сухие контакты не должны зависеть от «оставшейся случайной пары».
Чтобы позже подать управляющий импульс Start/Open без вскрытия благоустройства.
Силовую и информационную инфраструктуру планируют раздельно. Если у калитки нужен локальный блок питания, обогрев или автоматика, силовую линию и её защиту должен рассчитывать специалист с учётом способа прокладки и условий улицы.
Почему для калитки часто выбирают электромеханический замок
На длинной трассе важно не только питание. Нужно заранее понимать, что произойдёт при отключении электричества и как человек выйдет со двора.
|Критерий
|Электромеханический
|Электромагнитный
|Без питания
|у типовой fail-secure модели остаётся заперт
|обычно отпускает створку
|Потребление
|обычно импульс при открытии
|постоянное питание для удержания
|Выход изнутри
|часто есть механическая кнопка
|нужна корректная система выхода
|Резерв питания
|полезен, но механический ключ остаётся резервом
|особенно важен, если калитка должна оставаться запертой
|Частная калитка
|часто практичнее
|логичнее в полноценной СКУД с продуманной fail-safe логикой
Если калитка провисла и язычок зажат, даже правильное напряжение не гарантирует открытие. Замок должен свободно отрабатывать при закрытой створке.
Падение напряжения: почему замок щёлкает, но не открывает
Ниже ориентировочный расчёт для медного двухжильного кабеля и тока 1 А. Учитывается путь тока туда и обратно. Это не таблица выбора кабеля для любого замка, а наглядное объяснение проблемы.
|Расстояние до замка
|2×0,5 мм²
|2×0,75 мм²
|2×1,0 мм²
|2×1,5 мм²
|2×2,5 мм²
|20 м
|≈1,40 В
|≈0,93 В
|≈0,70 В
|≈0,47 В
|≈0,28 В
|50 м
|≈3,50 В
|≈2,33 В
|≈1,75 В
|≈1,17 В
|≈0,70 В
|80 м
|≈5,60 В
|≈3,73 В
|≈2,80 В
|≈1,87 В
|≈1,12 В
|100 м
|≈7,00 В
|≈4,67 В
|≈3,50 В
|≈2,33 В
|≈1,40 В
Тонкий кабель уже способен потерять заметную долю 12 В, особенно у замка с высоким импульсным током.
Выбор сечения без расчёта становится плохой идеей. Иногда логичнее перенести блок питания ближе к калитке.
При том же абсолютном падении доля потерь ниже, а у системы той же мощности ток может быть меньше. Но замок и оборудование должны штатно поддерживать 24 В.
Проблема проявляется особенно неприятно зимой: реле щёлкает, напряжение без нагрузки кажется нормальным, а во время открытия проседает и защёлке не хватает усилия.
Кнопка выхода и датчик калитки: какие провода оставить
Для сухого контакта достаточно двух сигнальных жил. На практике удобно закладывать 2×0,22–0,5 мм² или использовать многожильный резерв.
Кроме контакта может потребоваться питание, поэтому лучше иметь не две, а четыре и более жил по паспорту кнопки.
Ещё две сигнальные жилы позволяют системе понимать, закрыта створка или осталась открытой.
Для простой частной калитки отдельная электронная кнопка может не понадобиться. Но если нужен СКУД, журнал событий, карты, код или удалённое управление, лучше строить схему через контроллер.
Как заранее проложить управление автоматикой ворот
Домофон не должен коммутировать двигатель ворот. Он лишь даёт короткую команду на штатный вход платы автоматики.
Даже если ворота устанавливаются через год. После благоустройства добавить эту простую пару бывает сложнее, чем сейчас положить несколько метров резервного кабеля.
12 типичных ошибок при прокладке домофона до калитки
Подходит для IP, но не является универсальным правильным кабелем для любого AHD-домофона и замка.
Не учитывают ввод в дом, шкаф, запас, подъём по столбу и патч-корды.
Без расчёта просадки напряжения.
Не учитывают рабочий и импульсный ток.
Без нормального разделения и возможности обслуживания.
После повреждения приходится снова вскрывать участок.
Через два года появляется камера или считыватель, а вести кабель уже негде.
Хотя потом хотят открывать калитку и ворота с одного телефона.
Или ставят её так, что до неё можно дотянуться с улицы.
После пропадания питания калитка перестаёт быть запертой.
Перекос калитки и зажатый язычок электричеством не исправляются.
«У соседа Tantos работает 100 м» не означает, что конкретный Amelie HD SE имеет тот же предел.
Что выбрать в зависимости от расстояния
|Расстояние
|Если делаем с нуля
|Если кабель уже есть
|Что с замком
|до 20 м
|IP/PoE или любая подходящая штатная AHD-система
|Проверить тип и качество линии
|Отдельное питание желательно, сечение по току
|20–50 м
|IP/PoE особенно удобно; AHD строго по паспорту
|Проверить соответствие кабеля выбранному бренду
|Уже считать падение напряжения
|50–80 м
|IP по меди остаётся удобным; Slinex по своей таблице
|Tantos Amelie может потребовать смену архитектуры
|Отдельная линия серьёзного сечения или БП ближе к калитке
|80–100 м
|IP только с запасом по каналу; Slinex — специальная дальняя схема
|Обязательно тестировать существующую трассу
|12 В из дома часто уже нерационально тянуть без расчёта
|>100 м
|Оптика, long-reach, активный узел или подходящая 2-wire система
|Сначала обследование линии
|Рассмотреть локальный БП/резерв в защищённой зоне
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Часто задаваемые вопросы о длинной линии до калитки
Какой кабель проложить до видеодомофона на калитку?
Сначала выбирают архитектуру. Для IP/PoE — нормальная медная Cat5e/Cat6. Для Slinex AHD тип и сечение меняются с длиной. Для Tantos Amelie HD SE рекомендуется КВК с коаксиальной видеолинией. Универсального кабеля для любого домофона нет.
Можно ли подключить видеодомофон по обычной витой паре?
Да, если это настоящая IP-панель Ethernet. Для AHD-систем всё зависит от производителя: Slinex допускает витую пару на ограниченной длине, Tantos для Amelie HD SE рекомендует КВК и предупреждает против UTP/FTP для AHD.
Сколько метров может быть Ethernet до IP-домофона?
Стандартный медный Ethernet-канал — до 100 м целиком. В структурированной сети стационарную линию обычно ограничивают примерно 90 м, оставляя запас для патч-кордов.
Можно ли проложить Cat6 на 120 метров и надеяться, что заработает?
Это уже за пределами стандартной длины Ethernet-канала. Иногда линк физически поднимается, но проектировать новую систему так не следует. Используют оптику, промежуточный активный узел, long-reach или другую технологию.
Что делать, если калитка находится в 150 метрах от дома?
Для новой системы стоит рассмотреть оптику, защищённый промежуточный сетевой узел, специализированный long-reach или подходящую 2-wire систему с подтверждённой производителем дальностью.
Какой кабель нужен Slinex на 80–100 метров?
Для ряда 4-проводных систем Slinex производитель рекомендует на 80–100 м вынести видеосигнал в RG-59/RG-6, а остальные сигналы вести отдельными жилами около 0,75 мм².
Какое максимальное расстояние для Tantos Amelie HD SE?
В официальной инструкции комплекта указано до 50 м между панелью и монитором при рекомендованном КВК-В-2 2×0,75 мм² или аналогичной медной линии.
Почему для другого Tantos встречается 100 метров?
У разных моделей и ревизий разные ограничения. Нельзя переносить параметры старого Marilyn или другой системы на Amelie HD SE.
Можно ли по одной UTP пустить IP-домофон и электрозамок?
Для PoE-панели сама UTP штатно передаёт данные и питание панели. Но мощный уличный электрозамок лучше питать отдельной рассчитанной линией. Использовать свободную тонкую пару как универсальный силовой кабель на десятках метров не стоит.
Какое сечение провода нужно на электрозамок?
Зависит от напряжения, тока замка и длины. На длинной 12-вольтовой линии даже 1 мм² может давать значительную просадку. Сечение рассчитывают по фактическому току и допустимому падению напряжения.
Почему замок щёлкает, но не открывается?
Проверьте напряжение непосредственно на замке в момент срабатывания, ток блока питания, сечение и длину кабеля, соединения и механику калитки.
Лучше поставить блок питания замка в доме или у калитки?
На короткой линии удобнее держать БП в защищённой зоне дома. На большой дистанции потери 12 В могут стать слишком большими, и тогда рассматривают большее сечение, 24-вольтовую совместимую систему или размещение БП ближе к калитке в защищённом обслуживаемом месте.
Можно ли поставить электромеханический замок без отдельной кнопки выхода?
Да, если сам замок имеет внутреннюю механическую кнопку и она удобна. Для полноценной СКУД отдельная кнопка через контроллер обычно предпочтительнее.
Какой кабель нужен для кнопки выхода?
Для простой кнопки с сухим контактом достаточно двух сигнальных жил. Если кнопка сенсорная или с подсветкой, дополнительно требуется питание по схеме конкретной модели.
Нужно ли прокладывать провод на геркон калитки?
Желательно, если система должна понимать, закрыта ли створка. Это всего две сигнальные жилы, которые намного проще заложить до благоустройства.
Как проложить управление воротами?
Оставьте отдельную сигнальную пару от места реле/контроллера домофона до управляющего входа автоматики ворот. Домофон даёт команду, но не коммутирует силовое питание двигателя.
Можно ли положить домофонный кабель и 230 В в одной трубе?
Для новой системы силовую и слаботочную инфраструктуру лучше вести раздельными трассами/трубами. Точные требования зависят от типа линий, способа прокладки и объекта, поэтому силовую часть проектирует специалист.
Нужно ли класть запасную витую пару?
Да, если траншея сейчас открыта. Запасная Cat5e/Cat6 может позже стать линией камеры, считывателя, второй панели или заменить повреждённую основную линию.
Что такое 2-wire IP-домофон?
Это цифровая система, в которой питание и связь организованы по двум жилам через фирменный контроллер или распределитель. Она особенно полезна при реконструкции старой проводки.
Можно ли использовать любые старые две жилы для Hikvision/Dahua 2-wire?
Нет гарантии. Нужно проверить состояние, материал, сечение, длину, соединения и соответствие требованиям конкретного комплекта.
Что лучше на 80–100 м: IP или аналоговый AHD?
Если система строится с нуля, IP по качественной медной сети обычно проще масштабировать, но нужно уложиться в Ethernet-канал. AHD также может работать на такой длине, если конкретный производитель прямо предусматривает соответствующую кабельную схему.
Что заложить сейчас, если модель домофона ещё не выбрана?
Заменяемую слаботочную трубу, основную и резервную Cat6 из меди, отдельный кабель питания замка, многожильный сигнальный резерв, линию до ворот. Конкретный состав лучше скорректировать по расстоянию и планируемой входной группе.
Пришлите план участка и расстояние от дома до калитки
Можно заранее определить архитектуру, кабели, питание замка и резерв, чтобы не переделывать дорожки после благоустройства.
- расстояние и предполагаемая трасса;
- что уже проложено;
- нужны ли смартфон, камера и ворота;
- какой замок планируется;
- есть ли место под слаботочный шкаф;
- стадия строительства участка.
Статья объясняет логику низковольтной и сетевой части. Подключение 230 В, устройство наружных силовых линий, блоков питания, автоматики ворот и электрозамков выполняет специалист. Не соединяйте и не переделывайте оборудование под напряжением.