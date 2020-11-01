Кабель для видеодомофона до калитки: 20, 50, 80 и 100 м

Какой кабель проложить до видеодомофона на калитку? Сначала выбирают архитектуру. Для IP/PoE — нормальная медная Cat5e/Cat6. Для Slinex AHD тип и сечение меняются с длиной. Для Tantos Amelie HD SE рекомендуется КВК с коаксиальной видеолинией. Универсального кабеля для любого домофона нет.

Можно ли подключить видеодомофон по обычной витой паре? Да, если это настоящая IP-панель Ethernet. Для AHD-систем всё зависит от производителя: Slinex допускает витую пару на ограниченной длине, Tantos для Amelie HD SE рекомендует КВК и предупреждает против UTP/FTP для AHD.

Сколько метров может быть Ethernet до IP-домофона? Стандартный медный Ethernet-канал — до 100 м целиком. В структурированной сети стационарную линию обычно ограничивают примерно 90 м, оставляя запас для патч-кордов.

Можно ли проложить Cat6 на 120 метров и надеяться, что заработает? Это уже за пределами стандартной длины Ethernet-канала. Иногда линк физически поднимается, но проектировать новую систему так не следует. Используют оптику, промежуточный активный узел, long-reach или другую технологию.

Что делать, если калитка находится в 150 метрах от дома? Для новой системы стоит рассмотреть оптику, защищённый промежуточный сетевой узел, специализированный long-reach или подходящую 2-wire систему с подтверждённой производителем дальностью.

Какой кабель нужен Slinex на 80–100 метров? Для ряда 4-проводных систем Slinex производитель рекомендует на 80–100 м вынести видеосигнал в RG-59/RG-6, а остальные сигналы вести отдельными жилами около 0,75 мм².

Какое максимальное расстояние для Tantos Amelie HD SE? В официальной инструкции комплекта указано до 50 м между панелью и монитором при рекомендованном КВК-В-2 2×0,75 мм² или аналогичной медной линии.

Почему для другого Tantos встречается 100 метров? У разных моделей и ревизий разные ограничения. Нельзя переносить параметры старого Marilyn или другой системы на Amelie HD SE.

Можно ли по одной UTP пустить IP-домофон и электрозамок? Для PoE-панели сама UTP штатно передаёт данные и питание панели. Но мощный уличный электрозамок лучше питать отдельной рассчитанной линией. Использовать свободную тонкую пару как универсальный силовой кабель на десятках метров не стоит.

Какое сечение провода нужно на электрозамок? Зависит от напряжения, тока замка и длины. На длинной 12-вольтовой линии даже 1 мм² может давать значительную просадку. Сечение рассчитывают по фактическому току и допустимому падению напряжения.

Почему замок щёлкает, но не открывается? Проверьте напряжение непосредственно на замке в момент срабатывания, ток блока питания, сечение и длину кабеля, соединения и механику калитки.

Лучше поставить блок питания замка в доме или у калитки? На короткой линии удобнее держать БП в защищённой зоне дома. На большой дистанции потери 12 В могут стать слишком большими, и тогда рассматривают большее сечение, 24-вольтовую совместимую систему или размещение БП ближе к калитке в защищённом обслуживаемом месте.

Можно ли поставить электромеханический замок без отдельной кнопки выхода? Да, если сам замок имеет внутреннюю механическую кнопку и она удобна. Для полноценной СКУД отдельная кнопка через контроллер обычно предпочтительнее.

Какой кабель нужен для кнопки выхода? Для простой кнопки с сухим контактом достаточно двух сигнальных жил. Если кнопка сенсорная или с подсветкой, дополнительно требуется питание по схеме конкретной модели.

Нужно ли прокладывать провод на геркон калитки? Желательно, если система должна понимать, закрыта ли створка. Это всего две сигнальные жилы, которые намного проще заложить до благоустройства.

Как проложить управление воротами? Оставьте отдельную сигнальную пару от места реле/контроллера домофона до управляющего входа автоматики ворот. Домофон даёт команду, но не коммутирует силовое питание двигателя.

Можно ли положить домофонный кабель и 230 В в одной трубе? Для новой системы силовую и слаботочную инфраструктуру лучше вести раздельными трассами/трубами. Точные требования зависят от типа линий, способа прокладки и объекта, поэтому силовую часть проектирует специалист.

Нужно ли класть запасную витую пару? Да, если траншея сейчас открыта. Запасная Cat5e/Cat6 может позже стать линией камеры, считывателя, второй панели или заменить повреждённую основную линию.

Что такое 2-wire IP-домофон? Это цифровая система, в которой питание и связь организованы по двум жилам через фирменный контроллер или распределитель. Она особенно полезна при реконструкции старой проводки.

Можно ли использовать любые старые две жилы для Hikvision/Dahua 2-wire? Нет гарантии. Нужно проверить состояние, материал, сечение, длину, соединения и соответствие требованиям конкретного комплекта.

Что лучше на 80–100 м: IP или аналоговый AHD? Если система строится с нуля, IP по качественной медной сети обычно проще масштабировать, но нужно уложиться в Ethernet-канал. AHD также может работать на такой длине, если конкретный производитель прямо предусматривает соответствующую кабельную схему.