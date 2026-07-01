Home Assistant после обновления: unavailable и не работают автоматизации

Home Assistant после обновления: integrations и entities unavailable, автоматизации пропали или не работают
После обновления Home Assistant проблема редко означает, что «сломался весь умный дом». Чаще не загрузилась одна integration, изменился способ её настройки, недоступно физическое устройство, возникла ошибка custom integration или Home Assistant запустился в Recovery Mode. Правильная диагностика начинается с журналов и Repairs, а не с удаления устройств и полного восстановления backup.
Сначала определите, что именно сломалось после обновления
Если проблема только в одной integration, rollback всего Home Assistant откатит и другие изменения. Сначала полезнее понять масштаб сбоя и сохранить текущие логи.
1. System Logs · 2. Repairs
Home Assistant сам рекомендует при проблемах конфигурации и интеграций начинать с журналов. После обновления важны ошибки, которые появились при первом запуске новой версии.
Settings → System → Logs
Ищите название проблемной integration,
setup failed,
config entry, traceback, YAML error, authentication error, timeout и connection error.
Settings → System → Repairs
Встроенная система Repairs показывает проблемы, для которых Home Assistant уже знает путь исправления или миграции конфигурации.
В актуальных версиях Home Assistant Repairs используется в том числе для переходов со старых способов конфигурации на новые. Поэтому после крупного обновления эту страницу нужно проверять даже тогда, когда интерфейс Home Assistant в целом работает.
После нескольких reboot исходное сообщение может затеряться новыми попытками подключения и диагностика станет сложнее.
Не перезапускайте весь Home Assistant первым действием
Если проблема локализована в одной integration, Home Assistant поддерживает reload её config entry. Это выгружает и заново запускает именно эту integration.
Откройте Devices & services
Найдите integration и посмотрите, есть ли ошибка setup, reconfigure или authentication.
Проверьте Logs
Ошибка DNS, API, авторизации и несовместимая опция требуют разных действий.
Проверьте Repairs и release notes
После обновления могла измениться конфигурация, action или entity, которую интеграция больше не предоставляет.
Reload integration
Если физическое устройство снова доступно, reload часто достаточно для восстановления без полного restart HA.
Только затем restart
Полный перезапуск нужен, когда изменение действительно требует его или integration не восстанавливается отдельно.
Официальный action
homeassistant.reload_config_entry как раз предназначен для перезагрузки отдельной config entry без рестарта всего Home Assistant.
Unavailable — это состояние, а не диагноз
Entity становится unavailable по множеству причин. После обновления просто совпадают по времени две вещи: перезапуск Home Assistant и повторное подключение десятков устройств.
Полезная развилка
Не удаляйте integration только потому, что entities временно unavailable. При удалении и повторном добавлении можно получить новые device/entity references и создать дополнительную работу с automations и dashboards.
Обновление действительно может изменить action, entity или способ настройки
Home Assistant выпускает стабильную версию каждый месяц, а исправительные patch-релизы выходят в течение месяца. В release notes публикуются backward-incompatible changes.
Например, в текущей ветке 2026.9 есть изменения отдельных integrations и APIs, а patch-релизы уже исправляли регрессии, включая ситуации, когда конкретные entities становились unavailable между polling.
перед радикальными действиями проверьте, не вышел ли уже patch-релиз с исправлением именно вашей проблемы.
Но не обновляйте вслепую ещё пять компонентов одновременно. Если вместе с Core обновить ESPHome, Zigbee2MQTT, Matter Server, HACS-компоненты и coordinator firmware, источник проблемы становится сложнее определить.
Сначала выясните: файл исчез или Home Assistant его не загрузил?
Автоматизации, созданные через UI, хранятся в
automations.yaml. Стандартная конфигурация Home Assistant подключает этот файл строкой:
automation: !include automations.yaml
Если файл существует, но include удалён или configuration.yaml содержит ошибку, интерфейс может не показать ожидаемые automations.
Порядок проверки
- Убедитесь, что Home Assistant не находится в Recovery Mode.
- Проверьте, существует ли
automations.yaml.
- Проверьте наличие include в
configuration.yaml.
- Посмотрите Logs на YAML/configuration errors.
- Не редактируйте UI-managed
automations.yamlнаугад.
- Если файл реально повреждён или отсутствует, используйте backup.
В этом режиме пользовательские integrations, devices, automations и scripts просто не активируются, поэтому система визуально может выглядеть «пустой».
Automation Trace показывает, где именно остановился сценарий
Home Assistant записывает trace выполнения автоматизации: какой trigger сработал, какие conditions прошли и на каком action возникла проблема.
Сработал ли вообще запуск?
Не стала ли entity unavailable или unknown?
Существует ли target и поддерживается ли action после обновления?
Есть ли ошибка integration/API на конкретном шаге?
Это особенно полезно после изменений entity model. Автоматизация может быть загружена и формально включена, но использовать entity или action, которые больше не существуют в прежнем виде.
Если automation вообще не имеет нового trace после ожидаемого события, проблема находится ближе к trigger или источнику события. Если trace есть и обрывается посередине, причина уже видна намного точнее.
Почему после удаления и повторного добавления устройства автоматизация может «потерять» его
Home Assistant automations могут ссылаться не только на entity ID, но и на device/target. Если пользователь удалил integration или устройство, а затем добавил его заново, новая запись может уже не совпасть с той, которую использовала старая automation.
Поэтому после update-проблемы лучше сначала reload/reconfigure существующую integration, а не удалять её.
Если уже переустановили integration
- откройте проблемные automations;
- проверьте triggers и targets на «Unknown device» или отсутствующие entities;
- перевыберите правильное устройство;
- проверьте dashboards и scripts;
- после исправления выполните тестовый запуск и посмотрите trace.
Safe Mode помогает отделить проблему Home Assistant Core от стороннего компонента
Safe Mode запускает Home Assistant Core без custom integrations, custom cards и custom themes.
Если проблема исчезает в Safe Mode, круг поиска резко сужается: вероятнее всего причина находится не в базовом Home Assistant Core, а в одном из сторонних компонентов интерфейса или integration.
Safe Mode пользователь запускает для диагностики сторонних компонентов. Recovery Mode Home Assistant включает автоматически, когда нормальный старт невозможен.
Если Home Assistant загрузился в Recovery Mode
Recovery Mode — защитный минимальный режим. Он не удаляет вашу конфигурацию. Home Assistant запускает только необходимый набор системных integrations, чтобы пользователь мог открыть интерфейс и исправить проблему.
Типичные причины:
- синтаксическая ошибка YAML;
- устаревшая или удалённая опция конфигурации;
- core integration не смогла загрузиться;
- повреждение configuration storage;
- ошибка include-файла.
Что делать
- Settings → System → Logs.
- Найти исходную ошибку, а не десятки последующих сообщений.
- Исправить YAML/опцию либо восстановить backup.
- Перезапустить Home Assistant.
- Убедиться, что Recovery Mode больше не активируется.
Ваши обычные integrations просто не загружены. Сначала нужно вернуть нормальный startup.
Иногда «сломалось после обновления» означает, что компонент не смог скачать зависимость
В русскоязычных обсуждениях Home Assistant в 2026 году встречались случаи, когда после обновления несколько сторонних Python-integrations не запускались из-за проблем доступа к внешним ресурсам зависимостей. На 4PDA пользователи отдельно обсуждали недоступность или медленное соединение с PyPI/pythonhosted.
Это не универсальная причина и не проблема самого Home Assistant во всех случаях. Но если в log явно указана ошибка скачивания Python package, DNS/TLS/connection timeout, не нужно переустанавливать Zigbee-устройства или automations — проблема находится на уровне зависимости.
Не добавляйте случайные домены в обходы и не меняйте сетевую безопасность «по совету с форума», если лог не подтверждает такую причину.
Rollback — нормальный инструмент, но не первая кнопка для любой unavailable entity
Home Assistant автоматически создаёт backup перед обновлением, а система backups доступна для всех типов установки. Это позволяет вернуться к рабочему состоянию, если обновление действительно несовместимо с вашей конфигурацией.
Rollback оправдан
- HA не стартует нормально после обновления;
- критичные integrations сломаны и нет быстрого исправления;
- release notes/issue подтверждают регрессию;
- изменения после backup минимальны и понятны.
Rollback обычно избыточен
- offline одно физическое устройство;
- истекла авторизация integration;
- одна automation имеет ошибочный target;
- устройство ещё не загрузилось после reboot;
- integration можно reload/reconfigure.
После восстановления старой версии они могут быть единственным объяснением, почему новая версия не работала.
Практическая схема обновления Home Assistant
Не только на том же SSD.
Проверить используемые integrations.
Обновить один основной компонент.
Logs, Repairs, critical devices.
Затем add-ons и firmware.
На стабильной домашней системе нет необходимости устанавливать основной месячный релиз в первые минуты после выхода. Patch-релизы в течение месяца исправляют найденные регрессии.
При этом слишком долго оставаться на устаревшей версии тоже не стоит: Home Assistant рекомендует актуальные stable releases. Рациональный подход — backup, release notes и controlled update.
Что проверить за 10–15 минут после обновления
Home Assistant запустился не в Recovery Mode.
Settings → System → Repairs без критичных новых проблем.
System Logs не содержат повторяющихся setup failures.
Zigbee/Z-Wave/Matter/MQTT connectivity поднялась.
Критичные climate, lock, leak и light entities доступны.
Несколько ключевых automations проверены по Trace.
Custom integrations/HACS не показывают ошибки совместимости.
Backup до обновления сохранён до завершения проверки.
Что ещё пригодится
После обновления часть умного дома стала unavailable?
Пришлите версию Home Assistant до и после обновления, способ установки — HAOS, VM или Container — название проблемной integration и несколько строк ошибки из System Logs. Если не работает automation, полезен скрин Trace. Пароли, токены, MQTT credentials и Zigbee network key присылать не нужно.
Частые вопросы после обновления Home Assistant
После обновления все entities unavailable. Что делать первым?
Проверьте, не включён ли Recovery Mode, затем System Logs, Repairs и общие инфраструктурные integrations: MQTT, Zigbee, Matter, сеть. Не удаляйте устройства массово.
Нужно ли сразу восстанавливать backup?
Нет, если проблема ограничена одной integration или устройством. Сначала сохраните логи, попробуйте reconfigure/reload и проверьте release notes. Rollback нужен при системной несовместимости или серьёзной регрессии.
Куда пропали автоматизации?
Если HA в Recovery Mode, они не активны, но не удалены. Если режим обычный, проверьте automations.yaml, include в configuration.yaml и ошибки YAML.
Автоматизация есть, но после update не работает. Как найти причину?
Откройте Automation Trace. Он покажет, сработал ли trigger, прошли ли conditions и на каком action возникла ошибка.
Что такое Safe Mode?
Это диагностический запуск Home Assistant без custom integrations, custom cards и custom themes. Если проблема исчезла, ищите причину среди сторонних компонентов.
Чем Safe Mode отличается от Recovery Mode?
Safe Mode запускают специально для диагностики custom-компонентов. Recovery Mode Home Assistant включает автоматически, если нормальный startup невозможен.
Нужно ли удалять и заново добавлять integration?
Обычно это не первый шаг. Сначала Logs, Repairs, reconfigure и reload. Удаление может изменить device/entity references и сломать связанные automations и dashboards.
Безопасно ли обновлять Home Assistant сразу после выхода версии?
Stable releases проходят beta-тестирование, но в течение месяца выходят patch-релизы с исправлениями. Для критичного умного дома разумно иметь backup, читать release notes и обновляться в момент, когда можно проверить систему.