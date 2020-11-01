HACS для Home Assistant: установка, интеграции и обновления

Умный дом · Home Assistant · HACS · 2026 HACS в Home Assistant: установка, custom integrations, карточки и безопасные обновления HACS расширяет Home Assistant компонентами сообщества: интеграциями, карточками Dashboard, темами и шаблонами. Но это не официальный магазин проверенных дополнений и не замена системным приложениям HA OS. Разбираем установку на HA OS и Container, работу с GitHub, выбор репозитория, обновления и восстановление после ошибок. Home Assistant OS Container GitHub Custom Integrations Dashboard Cards Backup

HACS управляет загрузками Помогает найти, загрузить и обновлять совместимые community repositories. Не проверяет безопасность за вас Сторонние компоненты могут влиять на стабильность HA и обращаться к вашим данным. Backup перед изменениями Возврат работоспособности важнее количества установленных дополнений.

Основы Что такое HACS и зачем он нужен HACS расшифровывается как Home Assistant Community Store. Это сторонняя интеграция Home Assistant, которая упрощает работу с репозиториями дополнений, опубликованных участниками сообщества, в основном на GitHub. Через HACS удобно устанавливать и сопровождать то, чего нет среди встроенных integrations, карточек и тем платформы. Репозиторий GitHub → HACS: загрузка и отслеживание → Home Assistant Важное различие: HACS не является независимым магазином приложений с единым процессом проверки безопасности, а факт наличия репозитория в каталоге не означает, что он официально поддерживается командой Home Assistant. С чего начать новичку. Сначала проверьте встроенные интеграции Home Assistant. Если нужная функция уже доступна штатно, ставить аналог через HACS обычно незачем. Базовая установка системы подробно разобрана в статье Сначала проверьте встроенные интеграции Home Assistant. Если нужная функция уже доступна штатно, ставить аналог через HACS обычно незачем. Базовая установка системы подробно разобрана в статье Home Assistant с нуля: HA OS или Container

Не путать HACS, встроенные integrations и Apps: в чём разница Способ Что устанавливает Кто сопровождает Встроенные integrations Подключение устройств и сервисов, входящее в Home Assistant Проект Home Assistant и contributors HACS Сторонние integrations, элементы Dashboard, themes и другие поддерживаемые HACS-типы Авторы отдельных репозиториев Apps Home Assistant OS Дополнительные сервисы, запускаемые через Supervisor Авторы и сопровождающие app-репозиториев Обычный Docker Container Любой совместимый сервис в собственном контейнере Администратор host и автор image Например, Mosquitto как отдельный MQTT broker для HA OS обычно устанавливается через Apps либо запускается внешним контейнером. HACS не заменяет этот способ установки broker. Зато сторонняя интеграция для особого устройства может распространяться через HACS. Старое название «Add-ons» ещё встречается в документации и инструкциях. В современных версиях Home Assistant OS в интерфейсе используется термин Apps; это отдельная подсистема от HACS.

Каталог Какие компоненты можно получить через HACS Integration Сторонний Python-компонент, добавляющий поддержку устройств, сервисов или API. После загрузки часто требуется перезапуск Home Assistant и отдельная настройка integration. Dashboard Карточки, представления и другие frontend-ресурсы для панелей, нередко JavaScript. Старые инструкции могут называть их Lovelace plugins. Theme Внешнее оформление интерфейса. Установка темы не заменяет настройку Dashboard и не добавляет функций устройств. Template Файлы с пользовательскими Jinja-шаблонами, используемые соответствующими возможностями Home Assistant. Python Script Сценарии для интеграции python_script. Не путать с произвольным Python-кодом, запускаемым с правами администратора host. AppDaemon apps Сценарии для отдельного AppDaemon runtime. Сам runtime должен существовать и быть настроен отдельно. Набор доступных типов в HACS документируется отдельно; категория репозитория определяется структурой проекта и тем, как он используется Home Assistant.

Подготовка Что проверить перед установкой HACS 01 Тип установки. Для новой системы актуальны Home Assistant OS и Home Assistant Container. Не следуйте инструкциям, предлагающим в 2026 году начинать с устаревших production-методов Core/Supervised. 02 Доступ администратора. Понадобится возможность установить integration и, в зависимости от платформы, доступ к файловой системе или инструменту загрузки. 03 Резервная копия. Сохраните копию вне того же накопителя. Для Container дополнительно проверьте конфигурационный volume и соседние сервисы. 04 Интернет-доступ к GitHub. При установке и поиске обновлений Home Assistant должен иметь доступ к необходимым внешним ресурсам. Не требуется публиковать web-интерфейс HA в интернет. 05 Аккаунт GitHub. Он нужен для штатной авторизации HACS. Логин и пароль GitHub не следует вводить в произвольные формы, присланные неизвестными авторами интеграций. HACS устанавливают на управляемую систему. Если вы не знаете способ установки HA и не можете восстановить его из резервной копии, сначала решите эти вопросы. Сторонний код не должен становиться первой настройкой нового контроллера.

HA OS Как установить HACS на Home Assistant OS По состоянию на октябрь 2026 года официальный способ загрузки HACS для HA OS использует вспомогательное приложение Get HACS. Оно предназначено для загрузки компонентов HACS, после чего сам HACS добавляется как обычная integration. 01 Откройте официальную страницу Downloading HACS и выберите инструкцию OS. Используйте ссылку добавления репозитория загрузчика, указанную непосредственно там. 02 Подтвердите добавление репозитория Get HACS в интерфейсе Home Assistant. Убедитесь, что адрес открытия ведёт на ваш экземпляр HA. 03 Установите приложение Get HACS через систему Apps и запустите его. 04 Откройте журнал Get HACS. Выполните инструкции загрузчика, ориентируясь на сообщение об успешной установке. 05 Перезапустите именно Home Assistant Core через предусмотренное действие в интерфейсе, затем переходите к добавлению integration HACS. Get HACS и HACS - разные элементы. Загрузчик служит для доставки файлов. Установленная integration HACS будет работать через Settings → Devices & services и собственную страницу в меню. Сам загрузчик не является магазином репозиториев.

Container Как установить HACS на Home Assistant Container В Container нет Supervisor и штатного магазина Apps. HACS устанавливается в каталог конфигурации Home Assistant. Официальная документация предлагает войти в работающий container и выполнить скрипт загрузки. docker exec -it <container_name> bash # Затем, внутри контейнера, по официальной инструкции HACS: wget -O - https://get.hacs.xyz | bash - Это пример из документации HACS, а не команда для исполнения на любом устройстве без проверки. Сначала убедитесь, что контейнер действительно является Home Assistant, volume конфигурации сохраняется после пересоздания, а источник и содержимое скрипта вызывают доверие. Если политика безопасности запрещает выполнять загруженный скрипт через pipe, используйте проверенную ручную процедуру развертывания файлов из официального релиза. После загрузки перезапустите контейнер Home Assistant штатным для вашей Docker-схемы способом и добавьте HACS как integration. Перезапуск контейнера не равен перезагрузке NAS или всего сервера. Не редактируйте файловую систему контейнера вместо persistent volume. Если файлы HACS оказались только во временном слое контейнера, они могут пропасть при пересоздании. Проверяйте путь конфигурации, обычно /config внутри Home Assistant Container.

Авторизация Как связать HACS с GitHub После установки и перезапуска откройте Settings → Devices & services → Add integration, найдите HACS и следуйте шагам мастера. На этапе авторизации используется стандартный GitHub device OAuth flow. Добавить HACS → Получить device code → github.com/login/device → Authorize HACS Код вводится на странице github.com/login/device после входа в свой аккаунт. Не отправляйте device code в чаты, почту или неизвестные сайты. Подтвердите название запрашивающего приложения и запрашиваемые разрешения. Если HACS не отображается в списке integrations, сначала проверьте успешность загрузки и перезапуск Home Assistant, затем обновите браузер с очисткой кэша. Эта последовательность отдельно указана в инструкции HACS.

Интерфейс Как устроен каталог HACS В интерфейсе HACS отображаются доступные репозитории, их типы, состояние загрузки и сведения из GitHub. Поиск и фильтры помогают отделить Integrations от Dashboard и Themes. Сведения о популярности и активности полезны, но не гарантируют качество кода. 01 Откройте HACS из бокового меню Home Assistant. 02 Введите название нужной функции, устройства или integration. 03 Отфильтруйте результаты по типу компонента. 04 Прочитайте README, требования к версии HA, installation/configuration и список известных проблем. 05 Только после проверки загрузите репозиторий кнопкой Download. Важно: кнопка Download не всегда завершает установку. Для Python integration могут требоваться restart, затем Add integration. Для Dashboard card может потребоваться добавить resource или настроить саму карточку.

Custom components Как установить стороннюю integration через HACS 01 Найдите repository типа Integration и проверьте, что он действительно нужен и совместим с вашей версией Home Assistant. 02 Сделайте backup перед установкой. При необходимости сохраните отдельный список установленных custom components. 03 Нажмите Download. Файлы integration попадут в конфигурационный каталог custom_components/ . 04 Выполните действия из README: при необходимости restart и добавление в Settings → Devices & services, иногда YAML-конфигурацию. 05 Проверьте entities/devices, журналы и работу основных функций на тестовом объекте. /config/custom_components/<integration_domain>/ manifest.json __init__.py ... Папка custom_components относится к Home Assistant, а не к Docker-host в целом. Самостоятельно менять файлы integration, не понимая её обновлений, не следует: при следующем Download HACS изменения могут быть перезаписаны. Сторонняя integration может выполняться с широким доступом к среде Home Assistant. Она способна читать данные об устройствах и состоянии системы, взаимодействовать с API и влиять на запуск. Оценивайте источник кода, а не только скриншоты настройки.

Dashboard Как устанавливать карточки и frontend-элементы HACS распространяет и элементы интерфейса: карточки, представления и другие ресурсы Dashboard. В старых гайдах они часто называются Lovelace plugins. Типовой путь загрузки фронтенд-файлов HACS - www/community/ внутри каталога конфигурации. Через web-интерфейс они могут использовать путь вида /hacsfiles/имя-репозитория/файл.js , но точный resource URL и необходимость ручного добавления определяются документацией конкретного компонента. Если компонент не появился Что проверить Карточки нет в редакторе Установлен ли dashboard resource, правильный ли тип компонента Ошибка Custom element doesn't exist Скачан ли JS, загрузился ли ресурс, правильное ли имя custom element На телефоне не работает, на ПК работает Кэш браузера/WebView, версия Companion App, поддерживаемая версия frontend Карточка обновилась, но осталась старой Кэш, resource URL, service worker и правильность установки Общую структуру панелей, Sections и карточек разбирайте отдельно от процесса установки HACS. Сторонняя карточка не нужна для большинства базовых Tile, Entities и Heading.

Оформление Темы и пользовательские шаблоны Темы HACS размещаются в каталоге themes/ . Если конфигурация темы требует YAML, официальный документационный вариант включает темы через frontend . Не дублируйте уже существующую секцию frontend: в configuration.yaml . frontend: themes: !include_dir_merge_named themes HACS поддерживает и type Template: пользовательские шаблоны размещаются в custom_templates/ . Это не то же самое, что встроенная интеграция template: с template sensors: один механизм доставляет файлы общих шаблонов, другой создаёт entities и рассчитывает их состояние. Изменение темы не исправляет проблемы с автоматизациями, Zigbee или Recorder; важно разделять слои системы.

Репозитории Как добавить Custom repository, которого нет в каталоге Не все авторы отправляют проекты в общую подборку HACS. Если у вас есть официальный адрес GitHub-репозитория от разработчика нужной integration, его можно добавить вручную: 01 В HACS откройте меню с тремя точками. 02 Выберите Custom repositories. 03 Вставьте полный URL репозитория на GitHub, убедитесь, что это ресурс разработчика. 04 Выберите правильный тип: Integration, Dashboard и т. д. 05 Добавьте repository и следуйте документации автора. Custom repository не означает «любой ZIP с GitHub». Структура проекта должна быть совместима с HACS. Репозиторий может отсутствовать в каталоге по техническим или организационным причинам; добавление вручную не делает его безопаснее.

Выбор Как оценить репозиторий до установки Проверка Хороший признак Повод насторожиться Совместимость Заявлена поддержка вашей версии Home Assistant Последняя совместимая версия указана несколько релизов назад Документация README с установкой, настройкой и восстановлением Только скриншоты без требований Активность Есть актуальные releases и ответы на ошибки Много критических открытых issues без реакции Зависимости Понятны API, cloud-доступ и permissions Необъяснимые внешние соединения и токены Резервирование Описаны миграция и rollback Установка изменяет критичные данные без backup-плана Репутация Код и история изменений доступны для проверки Автор и исходники неясны Число звёзд GitHub не является сертификатом безопасности. Для интеграции управления отоплением, замками, сигнализацией или электропитанием требования к надежности должны быть выше, чем к декоративной карточке погоды.

Безопасность Какие риски создают сторонние компоненты Supply chain При обновлении загружается новая версия кода другого автора. Уязвимость или компрометация репозитория способна затронуть Home Assistant. Доступ к данным Интеграция может получать токены, состояние устройств, параметры локальной сети и другие сведения в рамках своих функций. Стабильность Несовместимая интеграция может вызывать ошибки setup, нагрузку на систему и проблемы с entities. Frontend Сторонние JavaScript-карточки выполняются в контексте браузера, открывающего ваш Dashboard. Их происхождение тоже важно. Практические меры Ставьте только необходимое, не превращайте HACS в коллекцию экспериментальных дополнений.

Используйте отдельные сервисные учётные записи с минимально необходимыми правами, если интеграция их поддерживает.

Перед добавлением проверьте, какие cloud API и сетевые адреса использует компонент.

Не храните секреты в опубликованных YAML, screenshots или Issues на GitHub.

Проверяйте обновления по одному и оставляйте путь восстановления.

Не переносите функции аварийной защиты электричества, котла или замков только в нестабильную custom integration.

Версии Нужно ли закреплять старую версию компонента При необходимости HACS позволяет указать определённую версию, публичную ветку или полный commit SHA через механизм обновления. Но официальная документация HACS считает ручное указание версии продвинутой функцией и рекомендует использовать её только по инструкции автора репозитория. Закрепление старой версии может быть временной мерой при регрессии, но не является стратегией долговременной безопасности: патчи ошибок и уязвимостей могут перестать поступать. При проблеме сначала ищите подтверждённую совместимую версию и план возврата.

Резервирование Что сохранять в backup перед обновлением HACS HACS хранит данные об отслеживаемых репозиториях в скрытой системе хранения Home Assistant .storage . В документации HACS указано, что его данные входят в обычную резервную копию Home Assistant. Но помните про внешние сервисы, контейнеры и инфраструктуру, которые не обязаны попадать в этот backup. Что Что проверить Home Assistant OS Восстанавливаемая копия Home Assistant и нужных apps/data Home Assistant Container Persistent config volume, Compose/runtime, доступность image и backup внешних сервисов HACS state Данные в .storage , список репозиториев и custom components Frontend Custom dashboards, resources, themes, файлы www/community Доступ к оборудованию Токены, учётные данные, внешние Zigbee/MQTT/Modbus зависимости Если backup нельзя восстановить, он не решает задачу. Полная стратегия описана в материале Recorder, backups и storage: что проверить.

Диагностика Почему HACS не работает: проверяем по симптомам Симптом Вероятная причина Первое действие HACS нет в Add integration Файлы не установлены, не перезапущен HA или кэш браузера Проверить логи загрузчика, restart и hard refresh GitHub authentication failed Ошибка OAuth flow, истёкший code, блокировка сети или токена Проверить доступ к GitHub и повторить штатную авторизацию Repository не находится Не включён в каталог, неверный тип или структура Проверить README, Custom repositories и тип Integration скачана, но её нет Не выполнен restart, добавление integration или требования не выполнены Проверить manifest/Logs и инструкцию автора Custom card не загрузилась Resource URL, JavaScript или кэш клиента Проверить Resources, Network/Console браузера Entities unavailable после update API changes, token expired, неполная конфигурация Проверить Logs, Repairs и зависимости integration HACS перестал обновлять репозитории GitHub/API/network/authorization Проверить доступность GitHub и диагностику HACS Начните с Settings → System → Logs и Repairs, а не с немедленного удаления всего HACS. Если нестабильны только сторонние integrations, диагностика отличается от проблем физического Zigbee, MQTT или LAN. Смежная статья: Home Assistant после обновления: unavailable и не работают автоматизации.

Логи Какие сообщения искать в журнале Точный текст зависит от компонента и версии, но важные категории обычно понятны: Failed to set up Integration не прошла setup. Причина может быть в зависимости, token, несовместимом API или отсутствующем сервисе. ModuleNotFoundError Не удалось загрузить Python-модуль. Проверить структуру, библиотеки и совместимость. Config flow could not be loaded Проблема настройки integration, а не обязательно датчика или сети. Custom element doesn't exist Frontend не загрузил JavaScript-ресурс нужной карточки или изменилась его конфигурация. Один повторяющийся traceback с именем custom_components.<domain> обычно полезнее десятков скриншотов dashboard. Для обращения к автору можно сохранить минимальный обезличенный log fragment без токенов и личных данных.

Восстановление Что делать, если после обновления Home Assistant перестал запускаться 01 Определите масштаб. Не работает только карточка, integration или весь Home Assistant? Если отказала одна карточка, не нужно откатывать Core. 02 Сохраните информацию. Перед восстановлением запишите версии, название изменённого repository и relevant system logs. 03 Проверьте совместимость. Посмотрите issue/release note именно изменённого компонента. 04 При доступном UI. Отключите проблемную integration или верните подтверждённую рабочую версию согласно инструкции автора. 05 Если UI недоступен. Используйте резервный административный доступ и восстановление из backup либо аккуратную изоляцию проблемного custom component с предварительной копией его файлов. 06 После запуска. Проверьте ключевые entities, lights, climate, leaks, automations и журнал ошибок; только потом продолжайте обновления. Не удаляйте весь custom_components вслепую. Так можно отключить сразу несколько нужных интеграций и усложнить восстановление. При отказе одного компонента действуйте точечно и обязательно сохраняйте резервную копию текущего состояния.

Очистка Как правильно удалить сторонний компонент или сам HACS Сторонняя integration Сначала проверьте зависимости: automations, scenes, scripts, Dashboard, entities и токены. После этого удаляйте конфигурацию конкретной integration в Settings → Devices & services, затем сам загруженный repository через HACS, ориентируясь на инструкцию автора. Сторонняя карточка Удалите или замените использование custom card в Dashboard, затем соответствующий repository/resource. Иначе карточки начнут показывать ошибки. Сам HACS Удаление HACS не равно удалению всех установленных им компонентов и не гарантирует прекращение их работы. Сначала проведите инвентаризацию, устраните зависимости, а затем используйте официальную процедуру удаления HACS. Не стирайте каталоги вручную до проверки.

GitHub Нужен ли HACS постоянный интернет и что будет без GitHub Интернет нужен для установки, авторизации, получения сведений о репозиториях и загрузки обновлений. Но уже установленные локальные custom components могут продолжать работать без доступности GitHub, если их собственная функция не зависит от облачного API. HACS не видит GitHub Могут не работать поиск и обновления. Уже установленная локальная интеграция не обязана остановиться. Custom integration обращается к облаку Она может потерять функцию даже при полностью исправном HACS и локальном Home Assistant. Разделение «HACS как загрузчик» и «компонент как выполняемая функция» особенно важно для автономного умного дома. Подробнее: что должно работать без сервера Home Assistant.

Быстрые выводы Когда HACS действительно оправдан Оправдан Есть нужное устройство без штатной integration.

Нужна конкретная функциональная карточка.

Проект поддерживается и документирован.

Есть backup и план восстановления. Лучше обойтись без HACS Нужная функция уже встроена в HA.

Репозиторий давно заброшен.

Критичный механизм будет зависеть только от непроверенного custom code.

Нет доступа к системным журналам и резервной копии. Количество установленных repositories не является показателем качества умного дома. Хорошая система понятна, поддерживаема и не зависит от случайных экспериментальных обновлений.

Контрольный список Порядок установки безопасного HACS-компонента Проверить, нет ли встроенной альтернативы. Прочитать README и требования к версии Home Assistant. Проверить источник репозитория, автора, releases и issues. Понять доступ к сети, учётным данным и оборудованию. Создать проверяемый backup на отдельном носителе. Установить ровно один компонент и выполнить его первичную настройку. Проверить Logs, Repairs и работу связанных entities. Проверить критичные automations и ручной fallback. Зафиксировать установленную версию и назначение компонента.

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FAQ Частые вопросы о HACS HACS - официальный магазин Home Assistant? Нет. Это community integration для поиска, загрузки и обновления сторонних repositories. Наличие в HACS не является гарантией официальной поддержки или аудита безопасности. Можно ли пользоваться Home Assistant без HACS? Да. Большинство базовых функций, встроенных integrations, dashboards, automations и helpers доступны без HACS. Подходит ли HACS для Home Assistant OS и Container? Да. Способ загрузки различается: для HA OS есть Get HACS, для Container официальная документация приводит установку в работающий контейнер. Нужен ли аккаунт GitHub? Для стандартного подключения HACS нужен GitHub device OAuth flow. Авторизация происходит на официальной странице GitHub. Почему HACS не появился в списке интеграций? Проверьте завершение загрузки, перезапуск Home Assistant, затем обновите браузер и его кэш. После этого проверьте Logs. Нужно ли перезапускать Home Assistant после загрузки integration? Обычно для новой Python integration перезапуск нужен, но следуйте документации конкретного компонента. Для frontend resources достаточно других действий, например обновления кэша и resource. Где хранятся custom integrations? В каталоге конфигурации Home Assistant, внутри custom_components/. У Container этот путь должен находиться на persistent volume. Куда HACS загружает карточки Dashboard? Обычно в www/community/ внутри конфигурации. Ресурс может публиковаться через путь /hacsfiles/, а точная настройка зависит от компонента. Можно ли установить Mosquitto или Zigbee2MQTT через HACS? HACS не заменяет установку самостоятельного broker или Zigbee2MQTT service. В HA OS для сервисов есть Apps, в Container часто используют отдельные Docker-контейнеры. Как добавить репозиторий, которого нет в HACS? Откройте HACS → меню → Custom repositories, укажите URL GitHub и правильный тип. Репозиторий должен иметь совместимую структуру. Почему custom card выдаёт «Custom element doesn't exist»? Чаще всего браузер не получил правильный frontend resource, кэш устарел или изменилась конфигурация карточки. Проверьте Resources, URL и документацию репозитория. Можно ли обновлять все HACS-компоненты автоматически? Технически механизмы обновлений существуют, но для стабильного умного дома лучше проверять совместимость, делать backup и обновлять поэтапно. Можно ли вернуть предыдущую версию? Возможность зависит от репозитория и поддерживаемых релизов. HACS предупреждает, что ручное указание version - продвинутая функция; следуйте инструкции автора либо восстановите backup. Будут ли integrations работать, если GitHub недоступен? Уже установленный локальный компонент обычно может продолжать работать, если не зависит от внешнего cloud API. Но поиск и установка обновлений HACS могут не работать. Удаление HACS удалит все его компоненты? Не следует на это рассчитывать. Сначала проверьте зависимости и установленный код, затем удаляйте репозитории и HACS по официальной инструкции. Безопасно ли использовать HACS для управления отоплением или замками? Зависит от конкретного компонента, архитектуры и наличия автономного резервного управления. Аварийные защиты и базовая безопасная работа оборудования не должны зависеть от непроверенного стороннего кода.