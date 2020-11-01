HACS для Home Assistant: установка, интеграции и обновления

Умный дом · Home Assistant · HACS · 2026

HACS в Home Assistant: установка, custom integrations, карточки и безопасные обновления

HACS расширяет Home Assistant компонентами сообщества: интеграциями, карточками Dashboard, темами и шаблонами. Но это не официальный магазин проверенных дополнений и не замена системным приложениям HA OS. Разбираем установку на HA OS и Container, работу с GitHub, выбор репозитория, обновления и восстановление после ошибок.

Home Assistant OSContainerGitHubCustom IntegrationsDashboard CardsBackup
HACS управляет загрузками

Помогает найти, загрузить и обновлять совместимые community repositories.

Не проверяет безопасность за вас

Сторонние компоненты могут влиять на стабильность HA и обращаться к вашим данным.

Backup перед изменениями

Возврат работоспособности важнее количества установленных дополнений.

Основы

Что такое HACS и зачем он нужен

HACS расшифровывается как Home Assistant Community Store. Это сторонняя интеграция Home Assistant, которая упрощает работу с репозиториями дополнений, опубликованных участниками сообщества, в основном на GitHub. Через HACS удобно устанавливать и сопровождать то, чего нет среди встроенных integrations, карточек и тем платформы.

Репозиторий GitHubHACS: загрузка и отслеживаниеHome Assistant

Важное различие: HACS не является независимым магазином приложений с единым процессом проверки безопасности, а факт наличия репозитория в каталоге не означает, что он официально поддерживается командой Home Assistant.

С чего начать новичку. Сначала проверьте встроенные интеграции Home Assistant. Если нужная функция уже доступна штатно, ставить аналог через HACS обычно незачем. Базовая установка системы подробно разобрана в статье Home Assistant с нуля: HA OS или Container.
Не путать

HACS, встроенные integrations и Apps: в чём разница

СпособЧто устанавливаетКто сопровождает
Встроенные integrationsПодключение устройств и сервисов, входящее в Home AssistantПроект Home Assistant и contributors
HACSСторонние integrations, элементы Dashboard, themes и другие поддерживаемые HACS-типыАвторы отдельных репозиториев
Apps Home Assistant OSДополнительные сервисы, запускаемые через SupervisorАвторы и сопровождающие app-репозиториев
Обычный Docker ContainerЛюбой совместимый сервис в собственном контейнереАдминистратор host и автор image

Например, Mosquitto как отдельный MQTT broker для HA OS обычно устанавливается через Apps либо запускается внешним контейнером. HACS не заменяет этот способ установки broker. Зато сторонняя интеграция для особого устройства может распространяться через HACS.

Старое название «Add-ons» ещё встречается в документации и инструкциях. В современных версиях Home Assistant OS в интерфейсе используется термин Apps; это отдельная подсистема от HACS.

Каталог

Какие компоненты можно получить через HACS

Integration

Сторонний Python-компонент, добавляющий поддержку устройств, сервисов или API. После загрузки часто требуется перезапуск Home Assistant и отдельная настройка integration.

Dashboard

Карточки, представления и другие frontend-ресурсы для панелей, нередко JavaScript. Старые инструкции могут называть их Lovelace plugins.

Theme

Внешнее оформление интерфейса. Установка темы не заменяет настройку Dashboard и не добавляет функций устройств.

Template

Файлы с пользовательскими Jinja-шаблонами, используемые соответствующими возможностями Home Assistant.

Python Script

Сценарии для интеграции python_script. Не путать с произвольным Python-кодом, запускаемым с правами администратора host.

AppDaemon apps

Сценарии для отдельного AppDaemon runtime. Сам runtime должен существовать и быть настроен отдельно.

Набор доступных типов в HACS документируется отдельно; категория репозитория определяется структурой проекта и тем, как он используется Home Assistant.

Подготовка

Что проверить перед установкой HACS

01

Тип установки. Для новой системы актуальны Home Assistant OS и Home Assistant Container. Не следуйте инструкциям, предлагающим в 2026 году начинать с устаревших production-методов Core/Supervised.

02

Доступ администратора. Понадобится возможность установить integration и, в зависимости от платформы, доступ к файловой системе или инструменту загрузки.

03

Резервная копия. Сохраните копию вне того же накопителя. Для Container дополнительно проверьте конфигурационный volume и соседние сервисы.

04

Интернет-доступ к GitHub. При установке и поиске обновлений Home Assistant должен иметь доступ к необходимым внешним ресурсам. Не требуется публиковать web-интерфейс HA в интернет.

05

Аккаунт GitHub. Он нужен для штатной авторизации HACS. Логин и пароль GitHub не следует вводить в произвольные формы, присланные неизвестными авторами интеграций.

HACS устанавливают на управляемую систему.

Если вы не знаете способ установки HA и не можете восстановить его из резервной копии, сначала решите эти вопросы. Сторонний код не должен становиться первой настройкой нового контроллера.

HA OS

Как установить HACS на Home Assistant OS

По состоянию на октябрь 2026 года официальный способ загрузки HACS для HA OS использует вспомогательное приложение Get HACS. Оно предназначено для загрузки компонентов HACS, после чего сам HACS добавляется как обычная integration.

01

Откройте официальную страницу Downloading HACS и выберите инструкцию OS. Используйте ссылку добавления репозитория загрузчика, указанную непосредственно там.

02

Подтвердите добавление репозитория Get HACS в интерфейсе Home Assistant. Убедитесь, что адрес открытия ведёт на ваш экземпляр HA.

03

Установите приложение Get HACS через систему Apps и запустите его.

04

Откройте журнал Get HACS. Выполните инструкции загрузчика, ориентируясь на сообщение об успешной установке.

05

Перезапустите именно Home Assistant Core через предусмотренное действие в интерфейсе, затем переходите к добавлению integration HACS.

Get HACS и HACS - разные элементы. Загрузчик служит для доставки файлов. Установленная integration HACS будет работать через Settings → Devices & services и собственную страницу в меню. Сам загрузчик не является магазином репозиториев.
Container

Как установить HACS на Home Assistant Container

В Container нет Supervisor и штатного магазина Apps. HACS устанавливается в каталог конфигурации Home Assistant. Официальная документация предлагает войти в работающий container и выполнить скрипт загрузки.

docker exec -it <container_name> bash # Затем, внутри контейнера, по официальной инструкции HACS: wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -

Это пример из документации HACS, а не команда для исполнения на любом устройстве без проверки. Сначала убедитесь, что контейнер действительно является Home Assistant, volume конфигурации сохраняется после пересоздания, а источник и содержимое скрипта вызывают доверие. Если политика безопасности запрещает выполнять загруженный скрипт через pipe, используйте проверенную ручную процедуру развертывания файлов из официального релиза.

После загрузки перезапустите контейнер Home Assistant штатным для вашей Docker-схемы способом и добавьте HACS как integration. Перезапуск контейнера не равен перезагрузке NAS или всего сервера.

Не редактируйте файловую систему контейнера вместо persistent volume.

Если файлы HACS оказались только во временном слое контейнера, они могут пропасть при пересоздании. Проверяйте путь конфигурации, обычно /config внутри Home Assistant Container.

Авторизация

Как связать HACS с GitHub

После установки и перезапуска откройте Settings → Devices & services → Add integration, найдите HACS и следуйте шагам мастера. На этапе авторизации используется стандартный GitHub device OAuth flow.

Добавить HACSПолучить device codegithub.com/login/deviceAuthorize HACS

Код вводится на странице github.com/login/device после входа в свой аккаунт. Не отправляйте device code в чаты, почту или неизвестные сайты. Подтвердите название запрашивающего приложения и запрашиваемые разрешения.

Если HACS не отображается в списке integrations, сначала проверьте успешность загрузки и перезапуск Home Assistant, затем обновите браузер с очисткой кэша. Эта последовательность отдельно указана в инструкции HACS.

Интерфейс

Как устроен каталог HACS

В интерфейсе HACS отображаются доступные репозитории, их типы, состояние загрузки и сведения из GitHub. Поиск и фильтры помогают отделить Integrations от Dashboard и Themes. Сведения о популярности и активности полезны, но не гарантируют качество кода.

01

Откройте HACS из бокового меню Home Assistant.

02

Введите название нужной функции, устройства или integration.

03

Отфильтруйте результаты по типу компонента.

04

Прочитайте README, требования к версии HA, installation/configuration и список известных проблем.

05

Только после проверки загрузите репозиторий кнопкой Download.

Важно: кнопка Download не всегда завершает установку. Для Python integration могут требоваться restart, затем Add integration. Для Dashboard card может потребоваться добавить resource или настроить саму карточку.

Custom components

Как установить стороннюю integration через HACS

01

Найдите repository типа Integration и проверьте, что он действительно нужен и совместим с вашей версией Home Assistant.

02

Сделайте backup перед установкой. При необходимости сохраните отдельный список установленных custom components.

03

Нажмите Download. Файлы integration попадут в конфигурационный каталог custom_components/.

04

Выполните действия из README: при необходимости restart и добавление в Settings → Devices & services, иногда YAML-конфигурацию.

05

Проверьте entities/devices, журналы и работу основных функций на тестовом объекте.

/config/custom_components/<integration_domain>/ manifest.json __init__.py ...

Папка custom_components относится к Home Assistant, а не к Docker-host в целом. Самостоятельно менять файлы integration, не понимая её обновлений, не следует: при следующем Download HACS изменения могут быть перезаписаны.

Сторонняя integration может выполняться с широким доступом к среде Home Assistant.

Она способна читать данные об устройствах и состоянии системы, взаимодействовать с API и влиять на запуск. Оценивайте источник кода, а не только скриншоты настройки.

Dashboard

Как устанавливать карточки и frontend-элементы

HACS распространяет и элементы интерфейса: карточки, представления и другие ресурсы Dashboard. В старых гайдах они часто называются Lovelace plugins.

Типовой путь загрузки фронтенд-файлов HACS - www/community/ внутри каталога конфигурации. Через web-интерфейс они могут использовать путь вида /hacsfiles/имя-репозитория/файл.js, но точный resource URL и необходимость ручного добавления определяются документацией конкретного компонента.

Если компонент не появилсяЧто проверить
Карточки нет в редактореУстановлен ли dashboard resource, правильный ли тип компонента
Ошибка Custom element doesn't existСкачан ли JS, загрузился ли ресурс, правильное ли имя custom element
На телефоне не работает, на ПК работаетКэш браузера/WebView, версия Companion App, поддерживаемая версия frontend
Карточка обновилась, но осталась старойКэш, resource URL, service worker и правильность установки

Общую структуру панелей, Sections и карточек разбирайте отдельно от процесса установки HACS. Сторонняя карточка не нужна для большинства базовых Tile, Entities и Heading.

Оформление

Темы и пользовательские шаблоны

Темы HACS размещаются в каталоге themes/. Если конфигурация темы требует YAML, официальный документационный вариант включает темы через frontend. Не дублируйте уже существующую секцию frontend: в configuration.yaml.

frontend: themes: !include_dir_merge_named themes

HACS поддерживает и type Template: пользовательские шаблоны размещаются в custom_templates/. Это не то же самое, что встроенная интеграция template: с template sensors: один механизм доставляет файлы общих шаблонов, другой создаёт entities и рассчитывает их состояние.

Изменение темы не исправляет проблемы с автоматизациями, Zigbee или Recorder; важно разделять слои системы.

Репозитории

Как добавить Custom repository, которого нет в каталоге

Не все авторы отправляют проекты в общую подборку HACS. Если у вас есть официальный адрес GitHub-репозитория от разработчика нужной integration, его можно добавить вручную:

01

В HACS откройте меню с тремя точками.

02

Выберите Custom repositories.

03

Вставьте полный URL репозитория на GitHub, убедитесь, что это ресурс разработчика.

04

Выберите правильный тип: Integration, Dashboard и т. д.

05

Добавьте repository и следуйте документации автора.

Custom repository не означает «любой ZIP с GitHub».

Структура проекта должна быть совместима с HACS. Репозиторий может отсутствовать в каталоге по техническим или организационным причинам; добавление вручную не делает его безопаснее.

Выбор

Как оценить репозиторий до установки

ПроверкаХороший признакПовод насторожиться
СовместимостьЗаявлена поддержка вашей версии Home AssistantПоследняя совместимая версия указана несколько релизов назад
ДокументацияREADME с установкой, настройкой и восстановлениемТолько скриншоты без требований
АктивностьЕсть актуальные releases и ответы на ошибкиМного критических открытых issues без реакции
ЗависимостиПонятны API, cloud-доступ и permissionsНеобъяснимые внешние соединения и токены
РезервированиеОписаны миграция и rollbackУстановка изменяет критичные данные без backup-плана
РепутацияКод и история изменений доступны для проверкиАвтор и исходники неясны

Число звёзд GitHub не является сертификатом безопасности. Для интеграции управления отоплением, замками, сигнализацией или электропитанием требования к надежности должны быть выше, чем к декоративной карточке погоды.

Безопасность

Какие риски создают сторонние компоненты

Supply chain

При обновлении загружается новая версия кода другого автора. Уязвимость или компрометация репозитория способна затронуть Home Assistant.

Доступ к данным

Интеграция может получать токены, состояние устройств, параметры локальной сети и другие сведения в рамках своих функций.

Стабильность

Несовместимая интеграция может вызывать ошибки setup, нагрузку на систему и проблемы с entities.

Frontend

Сторонние JavaScript-карточки выполняются в контексте браузера, открывающего ваш Dashboard. Их происхождение тоже важно.

Практические меры

  • Ставьте только необходимое, не превращайте HACS в коллекцию экспериментальных дополнений.
  • Используйте отдельные сервисные учётные записи с минимально необходимыми правами, если интеграция их поддерживает.
  • Перед добавлением проверьте, какие cloud API и сетевые адреса использует компонент.
  • Не храните секреты в опубликованных YAML, screenshots или Issues на GitHub.
  • Проверяйте обновления по одному и оставляйте путь восстановления.
  • Не переносите функции аварийной защиты электричества, котла или замков только в нестабильную custom integration.
Сопровождение

Как обновлять HACS и установленные компоненты

HACS предоставляет update entities для отслеживаемых репозиториев. Обновления можно видеть в интерфейсе Home Assistant и устанавливать через стандартные механизмы обновления.

Проверить release notesСделать backupОбновить один компонентПроверить HA

Рекомендуемый порядок

  1. Проверьте, есть ли зависимость от новой или старой версии Home Assistant.
  2. Просмотрите release notes и список breaking changes разработчика.
  3. Создайте резервную копию конфигурации и убедитесь, что она сохранена вне исходного устройства.
  4. Обновите один компонент. Перезапустите Home Assistant, если этого требует integration.
  5. Проверьте Settings → System → Logs, Repairs, состояние ключевых entities и traces важных automations.
  6. Следующий компонент обновляйте только после проверки предыдущего.
Не обновляйте всё одновременно перед отъездом.

Одновременное изменение HA Core, HACS, Zigbee2MQTT, MQTT broker, Matter Server и прошивки координатора делает диагностику трудной и может затронуть инженерные сценарии.

Версии

Нужно ли закреплять старую версию компонента

При необходимости HACS позволяет указать определённую версию, публичную ветку или полный commit SHA через механизм обновления. Но официальная документация HACS считает ручное указание версии продвинутой функцией и рекомендует использовать её только по инструкции автора репозитория.

Закрепление старой версии может быть временной мерой при регрессии, но не является стратегией долговременной безопасности: патчи ошибок и уязвимостей могут перестать поступать. При проблеме сначала ищите подтверждённую совместимую версию и план возврата.

Резервирование

Что сохранять в backup перед обновлением HACS

HACS хранит данные об отслеживаемых репозиториях в скрытой системе хранения Home Assistant .storage. В документации HACS указано, что его данные входят в обычную резервную копию Home Assistant. Но помните про внешние сервисы, контейнеры и инфраструктуру, которые не обязаны попадать в этот backup.

ЧтоЧто проверить
Home Assistant OSВосстанавливаемая копия Home Assistant и нужных apps/data
Home Assistant ContainerPersistent config volume, Compose/runtime, доступность image и backup внешних сервисов
HACS stateДанные в .storage, список репозиториев и custom components
FrontendCustom dashboards, resources, themes, файлы www/community
Доступ к оборудованиюТокены, учётные данные, внешние Zigbee/MQTT/Modbus зависимости

Если backup нельзя восстановить, он не решает задачу. Полная стратегия описана в материале Recorder, backups и storage: что проверить.

Диагностика

Почему HACS не работает: проверяем по симптомам

СимптомВероятная причинаПервое действие
HACS нет в Add integrationФайлы не установлены, не перезапущен HA или кэш браузераПроверить логи загрузчика, restart и hard refresh
GitHub authentication failedОшибка OAuth flow, истёкший code, блокировка сети или токенаПроверить доступ к GitHub и повторить штатную авторизацию
Repository не находитсяНе включён в каталог, неверный тип или структураПроверить README, Custom repositories и тип
Integration скачана, но её нетНе выполнен restart, добавление integration или требования не выполненыПроверить manifest/Logs и инструкцию автора
Custom card не загрузиласьResource URL, JavaScript или кэш клиентаПроверить Resources, Network/Console браузера
Entities unavailable после updateAPI changes, token expired, неполная конфигурацияПроверить Logs, Repairs и зависимости integration
HACS перестал обновлять репозиторииGitHub/API/network/authorizationПроверить доступность GitHub и диагностику HACS

Начните с Settings → System → Logs и Repairs, а не с немедленного удаления всего HACS. Если нестабильны только сторонние integrations, диагностика отличается от проблем физического Zigbee, MQTT или LAN.

Смежная статья: Home Assistant после обновления: unavailable и не работают автоматизации.

Логи

Какие сообщения искать в журнале

Точный текст зависит от компонента и версии, но важные категории обычно понятны:

Failed to set up

Integration не прошла setup. Причина может быть в зависимости, token, несовместимом API или отсутствующем сервисе.

ModuleNotFoundError

Не удалось загрузить Python-модуль. Проверить структуру, библиотеки и совместимость.

Config flow could not be loaded

Проблема настройки integration, а не обязательно датчика или сети.

Custom element doesn't exist

Frontend не загрузил JavaScript-ресурс нужной карточки или изменилась его конфигурация.

Один повторяющийся traceback с именем custom_components.<domain> обычно полезнее десятков скриншотов dashboard. Для обращения к автору можно сохранить минимальный обезличенный log fragment без токенов и личных данных.

Восстановление

Что делать, если после обновления Home Assistant перестал запускаться

01

Определите масштаб. Не работает только карточка, integration или весь Home Assistant? Если отказала одна карточка, не нужно откатывать Core.

02

Сохраните информацию. Перед восстановлением запишите версии, название изменённого repository и relevant system logs.

03

Проверьте совместимость. Посмотрите issue/release note именно изменённого компонента.

04

При доступном UI. Отключите проблемную integration или верните подтверждённую рабочую версию согласно инструкции автора.

05

Если UI недоступен. Используйте резервный административный доступ и восстановление из backup либо аккуратную изоляцию проблемного custom component с предварительной копией его файлов.

06

После запуска. Проверьте ключевые entities, lights, climate, leaks, automations и журнал ошибок; только потом продолжайте обновления.

Не удаляйте весь custom_components вслепую.

Так можно отключить сразу несколько нужных интеграций и усложнить восстановление. При отказе одного компонента действуйте точечно и обязательно сохраняйте резервную копию текущего состояния.

Очистка

Как правильно удалить сторонний компонент или сам HACS

Сторонняя integration

Сначала проверьте зависимости: automations, scenes, scripts, Dashboard, entities и токены. После этого удаляйте конфигурацию конкретной integration в Settings → Devices & services, затем сам загруженный repository через HACS, ориентируясь на инструкцию автора.

Сторонняя карточка

Удалите или замените использование custom card в Dashboard, затем соответствующий repository/resource. Иначе карточки начнут показывать ошибки.

Сам HACS

Удаление HACS не равно удалению всех установленных им компонентов и не гарантирует прекращение их работы. Сначала проведите инвентаризацию, устраните зависимости, а затем используйте официальную процедуру удаления HACS. Не стирайте каталоги вручную до проверки.

GitHub

Нужен ли HACS постоянный интернет и что будет без GitHub

Интернет нужен для установки, авторизации, получения сведений о репозиториях и загрузки обновлений. Но уже установленные локальные custom components могут продолжать работать без доступности GitHub, если их собственная функция не зависит от облачного API.

HACS не видит GitHub

Могут не работать поиск и обновления. Уже установленная локальная интеграция не обязана остановиться.

Custom integration обращается к облаку

Она может потерять функцию даже при полностью исправном HACS и локальном Home Assistant.

Разделение «HACS как загрузчик» и «компонент как выполняемая функция» особенно важно для автономного умного дома. Подробнее: что должно работать без сервера Home Assistant.

Быстрые выводы

Когда HACS действительно оправдан

Оправдан
  • Есть нужное устройство без штатной integration.
  • Нужна конкретная функциональная карточка.
  • Проект поддерживается и документирован.
  • Есть backup и план восстановления.
Лучше обойтись без HACS
  • Нужная функция уже встроена в HA.
  • Репозиторий давно заброшен.
  • Критичный механизм будет зависеть только от непроверенного custom code.
  • Нет доступа к системным журналам и резервной копии.

Количество установленных repositories не является показателем качества умного дома. Хорошая система понятна, поддерживаема и не зависит от случайных экспериментальных обновлений.

Контрольный список

Порядок установки безопасного HACS-компонента

  1. Проверить, нет ли встроенной альтернативы.
  2. Прочитать README и требования к версии Home Assistant.
  3. Проверить источник репозитория, автора, releases и issues.
  4. Понять доступ к сети, учётным данным и оборудованию.
  5. Создать проверяемый backup на отдельном носителе.
  6. Установить ровно один компонент и выполнить его первичную настройку.
  7. Проверить Logs, Repairs и работу связанных entities.
  8. Проверить критичные automations и ручной fallback.
  9. Зафиксировать установленную версию и назначение компонента.
Связанные материалы

Что прочитать после настройки HACS

Home Assistant с нуляHA OS, Container, VM и подготовка сервера. Entities, devices, helpersПочему установка integration создаёт устройства и сущности. Диагностика после обновленияUnavailable, Recovery Mode и сломанные integrations. Recorder и backupsРезервирование и диагностика нехватки места. MQTT в Home AssistantКогда нужен отдельный broker и что делает MQTT integration. Локальные сценарииКак сохранить предсказуемую автоматику без облака.
Документация

Официальные материалы, на которые можно опираться

FAQ

Частые вопросы о HACS

HACS - официальный магазин Home Assistant?

Нет. Это community integration для поиска, загрузки и обновления сторонних repositories. Наличие в HACS не является гарантией официальной поддержки или аудита безопасности.

Можно ли пользоваться Home Assistant без HACS?

Да. Большинство базовых функций, встроенных integrations, dashboards, automations и helpers доступны без HACS.

Подходит ли HACS для Home Assistant OS и Container?

Да. Способ загрузки различается: для HA OS есть Get HACS, для Container официальная документация приводит установку в работающий контейнер.

Нужен ли аккаунт GitHub?

Для стандартного подключения HACS нужен GitHub device OAuth flow. Авторизация происходит на официальной странице GitHub.

Почему HACS не появился в списке интеграций?

Проверьте завершение загрузки, перезапуск Home Assistant, затем обновите браузер и его кэш. После этого проверьте Logs.

Нужно ли перезапускать Home Assistant после загрузки integration?

Обычно для новой Python integration перезапуск нужен, но следуйте документации конкретного компонента. Для frontend resources достаточно других действий, например обновления кэша и resource.

Где хранятся custom integrations?

В каталоге конфигурации Home Assistant, внутри custom_components/. У Container этот путь должен находиться на persistent volume.

Куда HACS загружает карточки Dashboard?

Обычно в www/community/ внутри конфигурации. Ресурс может публиковаться через путь /hacsfiles/, а точная настройка зависит от компонента.

Можно ли установить Mosquitto или Zigbee2MQTT через HACS?

HACS не заменяет установку самостоятельного broker или Zigbee2MQTT service. В HA OS для сервисов есть Apps, в Container часто используют отдельные Docker-контейнеры.

Как добавить репозиторий, которого нет в HACS?

Откройте HACS → меню → Custom repositories, укажите URL GitHub и правильный тип. Репозиторий должен иметь совместимую структуру.

Почему custom card выдаёт «Custom element doesn't exist»?

Чаще всего браузер не получил правильный frontend resource, кэш устарел или изменилась конфигурация карточки. Проверьте Resources, URL и документацию репозитория.

Можно ли обновлять все HACS-компоненты автоматически?

Технически механизмы обновлений существуют, но для стабильного умного дома лучше проверять совместимость, делать backup и обновлять поэтапно.

Можно ли вернуть предыдущую версию?

Возможность зависит от репозитория и поддерживаемых релизов. HACS предупреждает, что ручное указание version - продвинутая функция; следуйте инструкции автора либо восстановите backup.

Будут ли integrations работать, если GitHub недоступен?

Уже установленный локальный компонент обычно может продолжать работать, если не зависит от внешнего cloud API. Но поиск и установка обновлений HACS могут не работать.

Удаление HACS удалит все его компоненты?

Не следует на это рассчитывать. Сначала проверьте зависимости и установленный код, затем удаляйте репозитории и HACS по официальной инструкции.

Безопасно ли использовать HACS для управления отоплением или замками?

Зависит от конкретного компонента, архитектуры и наличия автономного резервного управления. Аварийные защиты и базовая безопасная работа оборудования не должны зависеть от непроверенного стороннего кода.

Настройка Home Assistant

Когда система работает, но после каждого обновления что-то ломается

Часто проблема не в самом Home Assistant, а в накопившихся custom integrations, пересекающихся функциях и отсутствии понятного плана обновлений. Аудит компонентов, связей с automations и резервных копий позволяет сделать систему предсказуемее.

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