Видеодомофон не звонит на монитор: почему нет вызова с панели

Видеодомофон · нет вызова · домашний монитор Видеодомофон не звонит на домашний монитор: почему вызов с панели не приходит Посетитель нажимает кнопку, но домашний монитор молчит. Иногда камера открывается вручную, замок работает и изображение есть, а самого звонка нет. Разбираем 4-проводные панели, AUDIO/GND, Door1 и Door2, спящий режим, основной и дополнительный монитор, блок сопряжения подъезда, а также IP-проблемы Hikvision, Dahua и Akuvox. Камера вручную работает значит, часть питания, видеотракт и сам экран уже не главные подозреваемые Экран включается без мелодии событие вызова дошло, проверяем звук, Sleep/DND и настройки IP-панель Online, но не звонит проверяем Room No., Main Door Station, SIP и маршрутизацию Разобрать проблему в MAX Диагностика видеодомофона Подбор оборудования Перед диагностикой ответьте на 7 вопросов работает ли ручной просмотр панели;

включается ли экран при нажатии кнопки;

есть ли звук разговора;

открывается ли замок;

звонит ли Door1 и Door2;

работает ли подъездный вызов;

есть ли второй монитор в системе.

Сначала симптом Одинаковое «не звонит» может означать пять разных неисправностей Что происходит Что проверять первым При нажатии кнопки вообще ничего Питание панели, кнопку, AUDIO/GND, кабель, вход Door Экран включился, видео есть, мелодии нет Ring Volume, Sleep/DND, звуковой режим монитора Door1 звонит, Door2 нет Включён ли Door2 и обнаружил ли монитор второй вход Основной монитор звонит, дополнительный нет Main/Additional, номер устройства, intercom-линия Своя панель звонит, подъездный домофон нет Блок сопряжения, Door1/Door2, тип линии, баланс IP-панель видна в сети, вызова нет Room No., Main Door Station IP, SIP registration, адрес вызова Самый полезный тест без разборки: открыть камеру вручную. Если монитор стабильно показывает панель по кнопке «Просмотр», часть питания, видео и сам экран работают. Это резко сужает поиск проблемы вызова.

Просмотр работает Камера показывает вручную, но кнопка вызова не будит монитор Это один из наиболее показательных сценариев. Панель получает питание, камера передаёт изображение, монитор умеет открыть нужный вход. Значит, искать неисправность нужно уже не «во всём домофоне», а в цепочке формирования вызова. Нажатие кнопки панель формирует событие → Линия / интерфейс вызов доходит до нужного входа → Монитор распознаёт вызов и включает звонок В классической 4-wire архитектуре панель имеет линии Power, GND, Audio и Video. У Tantos и Slinex они именно так обозначаются в документации. Логика вызова у многих таких панелей связана с аудиолинией, поэтому проблема AUDIO/GND может убрать звонок при исправном VIDEO. Не проверяйте вызов случайным замыканием жил. На форумах такой способ встречается, но без точной схемы можно подать питание на сигнальный вход и повредить оборудование. Диагностика выполняется по документации и измерениями.

Экран включается Видео появляется, но монитор не проигрывает мелодию вызова Здесь кнопка панели и линия вызова уже отработали достаточно, чтобы монитор перешёл в режим входящего звонка. Поэтому физический кабель становится менее подозрительным, а настройки звука важнее. Ring Volume Громкость звонка могла быть уменьшена отдельно от громкости разговора. Sleep / DND Монитор может принимать событие без обычной мелодии. Расписание У некоторых моделей тихий режим задаётся по времени. Программный сбой Звуковой модуль может восстановиться после штатной перезагрузки. У CTV-M4102FHD официальный FAQ отдельно рассматривает ситуацию, когда при вызове экран с видео зажигается, но мелодии нет. Производитель предлагает проверить спящий режим и выполнить обычную перезагрузку питания монитора. Если нет не только звонка, но и разговорного звука Отдельно разобраны микрофон, динамик, AUDIO/GND, фон и эхо.

Door1 / Door2 Почему первая панель звонит, а вторая полностью молчит Современный монитор может иметь два входа для вызывных панелей, но второй вход не всегда активен автоматически. CTV-M4706AHD Door2 выключен по умолчанию В официальном FAQ CTV указано, что Door2, Cam1 и Cam2 необходимо включить в меню, иначе монитор их не использует. CTV-M400 Door2 определяется при запуске Если монитор не обнаружил панель на втором входе при включении, он может не реагировать на этот вход до следующей загрузки. Это особенно важно с блоками сопряжения подъездного домофона. Адаптер может не выглядеть для монитора как обычная панель в момент загрузки, и второй канал окажется фактически отключён. Если Door1 работает идеально, не разбирайте всю линию сразу. Сначала проверьте меню входов, назначение Door2 и особенности обнаружения второго канала конкретной модели.

Вызывная панель Неисправная кнопка может оставить видео и звук, но убрать сам звонок Кнопка на панели является отдельным механическим узлом. Она может окислиться, износиться, получить влагу или перестать надёжно замыкать свою цепь, при этом камера, подсветка и микрофон продолжат работать. Кнопка нажимается мягко Нет привычного щелчка или тактильного ощущения. Звонит через раз Вызов зависит от силы или места нажатия. После дождя хуже Вероятнее влага, коррозия или нестабильный контакт. Просмотр всегда работает Камера и питание панели не объясняют отсутствие вызова. На профильных форумах повторяется характерный случай: вызов отсутствует, но монитор сам способен звонить при проверке цепи специалистом. Это указывает на кнопку или электронику формирования вызова в панели.

4-wire AUDIO и GND: почему видео может быть идеальным при полностью отсутствующем вызове POWER Питание панели Без него панель обычно вообще не работает. VIDEO Изображение Может оставаться идеальным при проблеме вызова. AUDIO Разговор и логика вызова Повреждение этой цепи способно дать «камера есть, звонка нет». GND Общий провод Проблемы общей земли дают смешанные и нестабильные симптомы. Если вызов то появляется, то исчезает при шевелении кабеля или изменении погоды, ищут плохую клемму, скрытое соединение, окисление и повреждение линии. Кабель для видеодомофона Как длина, сечение и тип видеотракта влияют на работу системы.

Несколько экранов Основной монитор звонит, дополнительный молчит В системе с несколькими мониторами нельзя просто соединить все устройства параллельно и ожидать одинаковой работы. Производители используют Main/Additional, Master/Extension или собственную нумерацию. Main / Основной Обычно именно к нему подключаются панели и внешние камеры. Additional / Extension Получает вызов по штатной межмониторной линии или сети. Номер устройства У дополнительных мониторов номера должны отличаться. Intercom OUT/IN Каскад строится по схеме производителя, а не произвольным параллелем. У CTV в документации для нескольких мониторов основной должен иметь роль «Основной», а дополнительные получают собственные номера. Dahua использует номера вида 101#0 для main VTH и 101#1, 101#2 для extensions. Два монитора на одну вызывную панель Master/Slave, каскад, IP-архитектура и интерком.

Подъездный домофон Своя панель звонит, а VIZIT, Cyfral, ELTIS или Metakom не вызывает монитор Это отдельная неисправность. Подъездный домофон обычно не подключается как обычная четырёхпроводная панель. Между ним и видеомонитором работает модуль сопряжения. Неправильный адаптер Координатная и старая цифровая линии требуют разных решений. Полярность Для части координатных линий она критична. Баланс У некоторых блоков требуется настройка чувствительности или баланса линии. Door2 Монитор может не активировать второй вход для адаптера автоматически. У CTV есть документированный сценарий: адаптер МСЦ/МСК на Door2 не даёт вызов, потому что монитор при загрузке не обнаруживает обычную панель и выключает второй канал. Это хороший пример того, почему исправный адаптер и исправный монитор ещё не гарантируют вызов при неправильной архитектуре подключения. Модуль сопряжения VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom Координатная/цифровая линия, баланс и подключение к видеомонитору.

Hikvision IP Панель Online и видео есть, но вызов не приходит на Indoor Station В IP-домофонии физическая кнопка может работать идеально, а вызов теряться уже на уровне адресации или регистрации. Room No. Конфликт или неверный номер Indoor Station должен иметь корректный уникальный номер помещения. Main Door Station Неверный IP Монитор должен знать адрес основной панели. SIP Server Нет связи Неверный адрес или недоступный сервер ломает маршрутизацию вызова. Registration Indoor Station не зарегистрирован SIP-сервер может отклонять вход устройства. IP conflict Два устройства с одним адресом Сеть становится нестабильной и связь с панелью нарушается. Network Door Station недоступна Проверяются Ethernet/Wi-Fi и сама связь с основной панелью. В руководстве Hikvision эти состояния вынесены в отдельные статусы Indoor Station: Room No. conflict, Invalid Room No., Invalid Main Door Station IP, SIP server unavailable, SIP registration failure и IP conflict.

Dahua IP У Dahua критично совпадение Room No. и правильная роль Main/Extension В актуальных руководствах Dahua прямо указано: Room No. на VTH должен совпадать с VTH Short No., который задан на VTO. Если номера не совпадают, VTH не сможет нормально связаться с VTO. 101#0 основной VTH + 101#1 первый дополнительный VTH + VTO / SIP должны знать ту же структуру помещения Кроме номера комнаты, проверяются IP SIP-сервера, пароль регистрации и роль самого VTH. Ошибка в любой из этих точек может выглядеть одинаково для пользователя: кнопка на панели нажата, а домашний экран не звонит.

Akuvox В Akuvox вызов зависит от того, кого Door Phone должна набирать Akuvox позволяет строить Single Call, Sequence Call и Group Call. Поэтому панель может быть исправна и Online, но конкретный indoor monitor не будет звонить, если его IP/SIP-номер не включён в маршрут вызова. В актуальной документации 2026 года Akuvox Group Call позволяет одной Door Phone одновременно вызывать все Indoor Monitor в назначенной группе. Для SmartPlus также можно настроить звонок одновременно на indoor monitor и приложения семьи. Target IP/SIP Правильно ли указан адрес конкретного Indoor Monitor. Group Call Включён ли нужный экран в целевую группу. Sequence Call Не стоит ли монитор вторым в очереди после другого получателя. Cloud permission Не ограничен ли вызов настройками проекта или аккаунта.

Порядок проверки Диагностика от простого к сложному Нажмите вызов и посмотрите, включается ли экран. Это разделяет «нет события» и «нет только мелодии». Откройте панель вручную с монитора. Проверяются питание, видео и сам вход. Проверьте Ring Volume, Sleep и DND. Особенно если экран включается. Если есть Door2, проверьте его включение. Второй канал у некоторых моделей выключен или определяется при загрузке. Сравните первую и вторую панель. Один рабочий вход даёт хорошую контрольную точку. Если несколько мониторов, проверьте Main/Additional. Номера устройств не должны конфликтовать. Если проблема только у подъезда, переходите к адаптеру. Не разбирайте исправную локальную панель. Для IP посмотрите системный статус. Room No., Main Door Station, SIP и IP-конфликты. Только после этого проверяйте физическую кнопку и линию измерениями. Коммутацию выполняют при снятом питании. Factory reset оставьте последним. До сброса сохраните адреса, пароли и привязки.

Что мешает диагностике 14 типичных ошибок, когда видеодомофон перестал звонить 01 Сразу меняют панель Хотя Door2 просто выключен в меню. 02 Путают отсутствие звонка и отсутствие звука Это разные неисправности. 03 Не проверяют ручной просмотр Теряют главный диагностический тест. 04 Не смотрят Sleep/DND Экран работает, а мелодия специально отключена. 05 Замыкают неизвестные провода Рискуют повредить сигнальный вход. 06 Подключают по цветам Цветовые схемы разных брендов не являются стандартом. 07 Параллелят два монитора Вместо штатной Main/Additional схемы. 08 Забывают включить Door2 Особенно после замены монитора. 09 Обвиняют блок сопряжения без проверки входа Сам монитор может игнорировать второй канал. 10 Сбрасывают IP-домофон сразу Теряют Room No., SIP и сетевые параметры. 11 Смотрят только Online IP-устройство может быть в сети, но не зарегистрировано для вызовов. 12 Не проверяют номер квартиры Room No. mismatch полностью ломает адресный вызов. 13 Не фиксируют, что изменилось Новый монитор, прошивка или блок сопряжения часто указывают на источник. 14 Не снимают фото старой схемы После демонтажа приходится восстанавливать назначение проводов.

FAQ Частые вопросы, если видеодомофон не звонит на монитор Почему видеодомофон не звонит на домашний монитор? Причины зависят от архитектуры: в 4-wire проверяют панель, кнопку вызова, AUDIO/GND, питание и вход Door; в IP-системе также проверяют IP, Room No., SIP-регистрацию и роль Main/Extension. Что значит, если при ручном просмотре камера работает, а вызова нет? Видео и питание панели, скорее всего, живы. Диагностику смещают к кнопке вызова, аудиолинии/сигналу вызова, настройкам входа и режиму монитора. Что значит, если экран включается при вызове, но мелодии нет? Сам вызов до монитора доходит. Проверяют громкость звонка, спящий режим, DND и программный сбой звукового тракта. Может ли быть просто выключен звук звонка? Да. У современных моделей громкость вызова, громкость разговора и системные звуки часто настраиваются отдельно. Что такое Sleep или спящий режим в видеодомофоне? Это режим, который может отключать или ограничивать звуковой вызов. На некоторых CTV он прямо указан как причина отсутствия мелодии при работающем видео. Почему Door1 звонит, а Door2 нет? Второй вход может быть отключён в меню, не обнаружен при загрузке или настроен не как вызывная панель. Может ли монитор сам отключить Door2? У некоторых моделей да. Например, CTV-M400 при включении автоматически проверяет Door2 и может не использовать вход до следующей загрузки, если панель не обнаружена. Почему после перезагрузки Door2 начинает звонить? Для моделей с автообнаружением второй панели перезагрузка запускает повторную проверку входа. Нужно ли включать Door2 в настройках? У ряда моделей да. Например, у CTV-M4706AHD второй вход по умолчанию выключен и включается в меню. Почему подъездный домофон не звонит через блок сопряжения? Проверяют тип адаптера, подключённый вход Door1/Door2, полярность линии, баланс и особенности автообнаружения входа конкретного монитора. Можно ли подключить блок сопряжения на Door2? Можно только если это допускают монитор и адаптер. У некоторых CTV именно Door2 требует отдельной настройки или нагрузки для корректного обнаружения. Почему своя панель звонит, а подъезд нет? Локальная 4-wire панель и подъездный адаптер являются разными источниками вызова. Проблема может быть только в адаптере или общедомовой линии. Почему подъезд звонит, а своя панель нет? Тогда проверяют локальную панель, её кнопку, кабель AUDIO/GND, питание и вход монитора. Может ли неисправная кнопка панели быть причиной? Да. Если камера и звук при ручном просмотре работают, кнопка вызова и её цепь становятся одним из первых кандидатов. Можно ли самому замыкать AUDIO и GND для проверки? Без схемы так делать не следует. Неправильное замыкание может повредить монитор или панель. Диагностику выполняют по документации и при снятом питании во время коммутации. Что такое AUDIO в 4-проводном домофоне? Одна из четырёх линий между монитором и панелью. Через неё передаётся разговорный сигнал, а во многих классических схемах с ней связана и логика формирования вызова. Может ли плохой контакт AUDIO дать отсутствие звонка? Да. При этом видео может продолжать работать, потому что видеосигнал идёт по другой жиле. Может ли обрыв GND убрать вызов? Да, общий провод участвует сразу в нескольких функциях. Повреждение GND может давать сразу несколько странных симптомов. Почему монитор звонит только иногда? Проверяют кнопку панели, клеммы, скрытые соединения, окисление, питание и механически нестабильный кабель. Почему вызов пропадает в дождь или мороз? Возможны влага в панели или коробке, окисление контактов и температурно-зависимая неисправность. Почему монитор не звонит после замены старого Commax? Новая и старая системы могут иметь разную распиновку, логику вызова или несовместимый аудиотракт. Можно ли соединять новый и старый жгут по цветам? Нет. Цвета не являются универсальным стандартом. Линии сопоставляют по назначению Power/Audio/GND/Video. Почему после подключения второго монитора перестал идти вызов? Проверяют Main/Additional, номера устройств, штатную схему каскада и совместимость. Неправильное параллельное соединение может нарушить сигнал вызова. Что такое Main и Additional monitor? Основной монитор обычно принимает панели напрямую, а дополнительные подключаются к основному по штатному intercom/OUT интерфейсу. Почему дополнительный монитор не звонит, а основной звонит? Проверяют адрес или номер дополнительного монитора, его роль, intercom-линию и ограничения конкретной модели. Почему основной монитор не звонит после выбора режима Additional? У некоторых систем панель должна быть подключена именно к устройству в режиме Main или Основной. Что делать, если вызов есть, но мелодия очень тихая? Проверить Ring Volume, расписание громкости, DND/Sleep и отдельные настройки для Door1/Door2. Может ли детекция движения мешать вызову? На отдельных моделях сочетание настроек входов, детекции и адаптера подъездного домофона может влиять на логику работы. Проверяется инструкция именно этой модели. Почему на Hikvision панель видна, но вызов не приходит? Проверяют Room No., Main Door Station IP, сетевой статус, SIP server и регистрацию indoor station. Что значит Room No. conflict у Hikvision? Два устройства имеют конфликтующий номер помещения. Hikvision рекомендует заново настроить Room No. Что значит Invalid Main Door Station IP? Indoor station настроен на неверный IP основной панели, поэтому нормальная связь с Door Station не устанавливается. Что значит SIP Unregistered? Indoor monitor не зарегистрирован на SIP-сервере. Вызовы могут не маршрутизироваться. Почему Dahua VTO не звонит на VTH? Одна из частых причин: несовпадение Room No. на VTH и VTH Short No. в настройках VTO, а также ошибка SIP-сервера. Как должны называться основной и дополнительный VTH Dahua? В типовой схеме основной используется как 101#0, дополнительные как 101#1, 101#2 и далее. Конкретная нумерация зависит от проекта. Почему Akuvox Door Phone не звонит на indoor monitor? Проверяют целевой IP/SIP-номер, Group/Sequence Call, облачную привязку и SIP/Cloud статус устройств. Можно ли Akuvox звонить сразу на монитор и смартфоны? Да, в поддерживаемой конфигурации Group Call может вызывать indoor monitor и SmartPlus App одновременно. Почему один монитор Akuvox звонит, а второй нет? Проверяют, включён ли второй монитор в целевую группу или контакты и разрешён ли ему приём вызова. Поможет ли factory reset? Не начинайте с него. Сначала зафиксируйте настройки и локализуйте участок, где теряется вызов. Когда виновата сама вызывная панель? Если на другом заведомо исправном входе или мониторе вызов также не формируется, при этом питание и кабель проверены, подозрение на кнопку или электронику панели возрастает. Что прислать для предварительной диагностики? Модель монитора и панели, фото подключения до демонтажа, видео симптома и описание: работает ли ручной просмотр, звук, замок, Door2 и подъездный вызов.

Сначала локализуем, где исчезает вызов Не нужно менять весь комплект из-за одной кнопки или настройки Door2 Пришлите короткое видео: нажмите кнопку панели, затем покажите ручной просмотр на мониторе. По этому сравнению уже можно отделить панель, линию вызова, настройки монитора и IP-маршрутизацию. Написать в MAXНаписать в Telegram