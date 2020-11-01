Видеодомофон не звонит на монитор: почему нет вызова с панели

Видеодомофон не звонит на домашний монитор: почему вызов с панели не приходит
Посетитель нажимает кнопку, но домашний монитор молчит. Иногда камера открывается вручную, замок работает и изображение есть, а самого звонка нет. Разбираем 4-проводные панели, AUDIO/GND, Door1 и Door2, спящий режим, основной и дополнительный монитор, блок сопряжения подъезда, а также IP-проблемы Hikvision, Dahua и Akuvox.
Одинаковое «не звонит» может означать пять разных неисправностей
|Что происходит
|Что проверять первым
|При нажатии кнопки вообще ничего
|Питание панели, кнопку, AUDIO/GND, кабель, вход Door
|Экран включился, видео есть, мелодии нет
|Ring Volume, Sleep/DND, звуковой режим монитора
|Door1 звонит, Door2 нет
|Включён ли Door2 и обнаружил ли монитор второй вход
|Основной монитор звонит, дополнительный нет
|Main/Additional, номер устройства, intercom-линия
|Своя панель звонит, подъездный домофон нет
|Блок сопряжения, Door1/Door2, тип линии, баланс
|IP-панель видна в сети, вызова нет
|Room No., Main Door Station IP, SIP registration, адрес вызова
Если монитор стабильно показывает панель по кнопке «Просмотр», часть питания, видео и сам экран работают. Это резко сужает поиск проблемы вызова.
Камера показывает вручную, но кнопка вызова не будит монитор
Это один из наиболее показательных сценариев. Панель получает питание, камера передаёт изображение, монитор умеет открыть нужный вход. Значит, искать неисправность нужно уже не «во всём домофоне», а в цепочке формирования вызова.
В классической 4-wire архитектуре панель имеет линии Power, GND, Audio и Video. У Tantos и Slinex они именно так обозначаются в документации. Логика вызова у многих таких панелей связана с аудиолинией, поэтому проблема AUDIO/GND может убрать звонок при исправном VIDEO.
На форумах такой способ встречается, но без точной схемы можно подать питание на сигнальный вход и повредить оборудование. Диагностика выполняется по документации и измерениями.
Видео появляется, но монитор не проигрывает мелодию вызова
Здесь кнопка панели и линия вызова уже отработали достаточно, чтобы монитор перешёл в режим входящего звонка. Поэтому физический кабель становится менее подозрительным, а настройки звука важнее.
Громкость звонка могла быть уменьшена отдельно от громкости разговора.
Монитор может принимать событие без обычной мелодии.
У некоторых моделей тихий режим задаётся по времени.
Звуковой модуль может восстановиться после штатной перезагрузки.
У CTV-M4102FHD официальный FAQ отдельно рассматривает ситуацию, когда при вызове экран с видео зажигается, но мелодии нет. Производитель предлагает проверить спящий режим и выполнить обычную перезагрузку питания монитора.
Почему первая панель звонит, а вторая полностью молчит
Современный монитор может иметь два входа для вызывных панелей, но второй вход не всегда активен автоматически.
Door2 выключен по умолчанию
В официальном FAQ CTV указано, что Door2, Cam1 и Cam2 необходимо включить в меню, иначе монитор их не использует.
Door2 определяется при запуске
Если монитор не обнаружил панель на втором входе при включении, он может не реагировать на этот вход до следующей загрузки.
Это особенно важно с блоками сопряжения подъездного домофона. Адаптер может не выглядеть для монитора как обычная панель в момент загрузки, и второй канал окажется фактически отключён.
Сначала проверьте меню входов, назначение Door2 и особенности обнаружения второго канала конкретной модели.
AUDIO и GND: почему видео может быть идеальным при полностью отсутствующем вызове
Без него панель обычно вообще не работает.
Может оставаться идеальным при проблеме вызова.
Повреждение этой цепи способно дать «камера есть, звонка нет».
Проблемы общей земли дают смешанные и нестабильные симптомы.
Если вызов то появляется, то исчезает при шевелении кабеля или изменении погоды, ищут плохую клемму, скрытое соединение, окисление и повреждение линии.
Основной монитор звонит, дополнительный молчит
В системе с несколькими мониторами нельзя просто соединить все устройства параллельно и ожидать одинаковой работы. Производители используют Main/Additional, Master/Extension или собственную нумерацию.
Обычно именно к нему подключаются панели и внешние камеры.
Получает вызов по штатной межмониторной линии или сети.
У дополнительных мониторов номера должны отличаться.
Каскад строится по схеме производителя, а не произвольным параллелем.
У CTV в документации для нескольких мониторов основной должен иметь роль «Основной», а дополнительные получают собственные номера. Dahua использует номера вида 101#0 для main VTH и 101#1, 101#2 для extensions.
Своя панель звонит, а VIZIT, Cyfral, ELTIS или Metakom не вызывает монитор
Это отдельная неисправность. Подъездный домофон обычно не подключается как обычная четырёхпроводная панель. Между ним и видеомонитором работает модуль сопряжения.
Координатная и старая цифровая линии требуют разных решений.
Для части координатных линий она критична.
У некоторых блоков требуется настройка чувствительности или баланса линии.
Монитор может не активировать второй вход для адаптера автоматически.
У CTV есть документированный сценарий: адаптер МСЦ/МСК на Door2 не даёт вызов, потому что монитор при загрузке не обнаруживает обычную панель и выключает второй канал. Это хороший пример того, почему исправный адаптер и исправный монитор ещё не гарантируют вызов при неправильной архитектуре подключения.
Панель Online и видео есть, но вызов не приходит на Indoor Station
В IP-домофонии физическая кнопка может работать идеально, а вызов теряться уже на уровне адресации или регистрации.
Indoor Station должен иметь корректный уникальный номер помещения.
Монитор должен знать адрес основной панели.
Неверный адрес или недоступный сервер ломает маршрутизацию вызова.
SIP-сервер может отклонять вход устройства.
Сеть становится нестабильной и связь с панелью нарушается.
Проверяются Ethernet/Wi-Fi и сама связь с основной панелью.
В руководстве Hikvision эти состояния вынесены в отдельные статусы Indoor Station: Room No. conflict, Invalid Room No., Invalid Main Door Station IP, SIP server unavailable, SIP registration failure и IP conflict.
У Dahua критично совпадение Room No. и правильная роль Main/Extension
В актуальных руководствах Dahua прямо указано: Room No. на VTH должен совпадать с VTH Short No., который задан на VTO. Если номера не совпадают, VTH не сможет нормально связаться с VTO.
Кроме номера комнаты, проверяются IP SIP-сервера, пароль регистрации и роль самого VTH. Ошибка в любой из этих точек может выглядеть одинаково для пользователя: кнопка на панели нажата, а домашний экран не звонит.
В Akuvox вызов зависит от того, кого Door Phone должна набирать
Akuvox позволяет строить Single Call, Sequence Call и Group Call. Поэтому панель может быть исправна и Online, но конкретный indoor monitor не будет звонить, если его IP/SIP-номер не включён в маршрут вызова.
В актуальной документации 2026 года Akuvox Group Call позволяет одной Door Phone одновременно вызывать все Indoor Monitor в назначенной группе. Для SmartPlus также можно настроить звонок одновременно на indoor monitor и приложения семьи.
Правильно ли указан адрес конкретного Indoor Monitor.
Включён ли нужный экран в целевую группу.
Не стоит ли монитор вторым в очереди после другого получателя.
Не ограничен ли вызов настройками проекта или аккаунта.
Диагностика от простого к сложному
- Нажмите вызов и посмотрите, включается ли экран.Это разделяет «нет события» и «нет только мелодии».
- Откройте панель вручную с монитора.Проверяются питание, видео и сам вход.
- Проверьте Ring Volume, Sleep и DND.Особенно если экран включается.
- Если есть Door2, проверьте его включение.Второй канал у некоторых моделей выключен или определяется при загрузке.
- Сравните первую и вторую панель.Один рабочий вход даёт хорошую контрольную точку.
- Если несколько мониторов, проверьте Main/Additional.Номера устройств не должны конфликтовать.
- Если проблема только у подъезда, переходите к адаптеру.Не разбирайте исправную локальную панель.
- Для IP посмотрите системный статус.Room No., Main Door Station, SIP и IP-конфликты.
- Только после этого проверяйте физическую кнопку и линию измерениями.Коммутацию выполняют при снятом питании.
- Factory reset оставьте последним.До сброса сохраните адреса, пароли и привязки.
14 типичных ошибок, когда видеодомофон перестал звонить
Хотя Door2 просто выключен в меню.
Это разные неисправности.
Теряют главный диагностический тест.
Экран работает, а мелодия специально отключена.
Рискуют повредить сигнальный вход.
Цветовые схемы разных брендов не являются стандартом.
Вместо штатной Main/Additional схемы.
Особенно после замены монитора.
Сам монитор может игнорировать второй канал.
Теряют Room No., SIP и сетевые параметры.
IP-устройство может быть в сети, но не зарегистрировано для вызовов.
Room No. mismatch полностью ломает адресный вызов.
Новый монитор, прошивка или блок сопряжения часто указывают на источник.
После демонтажа приходится восстанавливать назначение проводов.
Что прислать, чтобы заранее сузить причину
Для предварительного разбора пришлите модель монитора и панели, фото подключения до демонтажа и напишите: работает ли ручной просмотр, включается ли экран при вызове, есть ли звук, замок и подъездный вызов.
Частые вопросы, если видеодомофон не звонит на монитор
Почему видеодомофон не звонит на домашний монитор?
Причины зависят от архитектуры: в 4-wire проверяют панель, кнопку вызова, AUDIO/GND, питание и вход Door; в IP-системе также проверяют IP, Room No., SIP-регистрацию и роль Main/Extension.
Что значит, если при ручном просмотре камера работает, а вызова нет?
Видео и питание панели, скорее всего, живы. Диагностику смещают к кнопке вызова, аудиолинии/сигналу вызова, настройкам входа и режиму монитора.
Что значит, если экран включается при вызове, но мелодии нет?
Сам вызов до монитора доходит. Проверяют громкость звонка, спящий режим, DND и программный сбой звукового тракта.
Может ли быть просто выключен звук звонка?
Да. У современных моделей громкость вызова, громкость разговора и системные звуки часто настраиваются отдельно.
Что такое Sleep или спящий режим в видеодомофоне?
Это режим, который может отключать или ограничивать звуковой вызов. На некоторых CTV он прямо указан как причина отсутствия мелодии при работающем видео.
Почему Door1 звонит, а Door2 нет?
Второй вход может быть отключён в меню, не обнаружен при загрузке или настроен не как вызывная панель.
Может ли монитор сам отключить Door2?
У некоторых моделей да. Например, CTV-M400 при включении автоматически проверяет Door2 и может не использовать вход до следующей загрузки, если панель не обнаружена.
Почему после перезагрузки Door2 начинает звонить?
Для моделей с автообнаружением второй панели перезагрузка запускает повторную проверку входа.
Нужно ли включать Door2 в настройках?
У ряда моделей да. Например, у CTV-M4706AHD второй вход по умолчанию выключен и включается в меню.
Почему подъездный домофон не звонит через блок сопряжения?
Проверяют тип адаптера, подключённый вход Door1/Door2, полярность линии, баланс и особенности автообнаружения входа конкретного монитора.
Можно ли подключить блок сопряжения на Door2?
Можно только если это допускают монитор и адаптер. У некоторых CTV именно Door2 требует отдельной настройки или нагрузки для корректного обнаружения.
Почему своя панель звонит, а подъезд нет?
Локальная 4-wire панель и подъездный адаптер являются разными источниками вызова. Проблема может быть только в адаптере или общедомовой линии.
Почему подъезд звонит, а своя панель нет?
Тогда проверяют локальную панель, её кнопку, кабель AUDIO/GND, питание и вход монитора.
Может ли неисправная кнопка панели быть причиной?
Да. Если камера и звук при ручном просмотре работают, кнопка вызова и её цепь становятся одним из первых кандидатов.
Можно ли самому замыкать AUDIO и GND для проверки?
Без схемы так делать не следует. Неправильное замыкание может повредить монитор или панель. Диагностику выполняют по документации и при снятом питании во время коммутации.
Что такое AUDIO в 4-проводном домофоне?
Одна из четырёх линий между монитором и панелью. Через неё передаётся разговорный сигнал, а во многих классических схемах с ней связана и логика формирования вызова.
Может ли плохой контакт AUDIO дать отсутствие звонка?
Да. При этом видео может продолжать работать, потому что видеосигнал идёт по другой жиле.
Может ли обрыв GND убрать вызов?
Да, общий провод участвует сразу в нескольких функциях. Повреждение GND может давать сразу несколько странных симптомов.
Почему монитор звонит только иногда?
Проверяют кнопку панели, клеммы, скрытые соединения, окисление, питание и механически нестабильный кабель.
Почему вызов пропадает в дождь или мороз?
Возможны влага в панели или коробке, окисление контактов и температурно-зависимая неисправность.
Почему монитор не звонит после замены старого Commax?
Новая и старая системы могут иметь разную распиновку, логику вызова или несовместимый аудиотракт.
Можно ли соединять новый и старый жгут по цветам?
Нет. Цвета не являются универсальным стандартом. Линии сопоставляют по назначению Power/Audio/GND/Video.
Почему после подключения второго монитора перестал идти вызов?
Проверяют Main/Additional, номера устройств, штатную схему каскада и совместимость. Неправильное параллельное соединение может нарушить сигнал вызова.
Что такое Main и Additional monitor?
Основной монитор обычно принимает панели напрямую, а дополнительные подключаются к основному по штатному intercom/OUT интерфейсу.
Почему дополнительный монитор не звонит, а основной звонит?
Проверяют адрес или номер дополнительного монитора, его роль, intercom-линию и ограничения конкретной модели.
Почему основной монитор не звонит после выбора режима Additional?
У некоторых систем панель должна быть подключена именно к устройству в режиме Main или Основной.
Что делать, если вызов есть, но мелодия очень тихая?
Проверить Ring Volume, расписание громкости, DND/Sleep и отдельные настройки для Door1/Door2.
Может ли детекция движения мешать вызову?
На отдельных моделях сочетание настроек входов, детекции и адаптера подъездного домофона может влиять на логику работы. Проверяется инструкция именно этой модели.
Почему на Hikvision панель видна, но вызов не приходит?
Проверяют Room No., Main Door Station IP, сетевой статус, SIP server и регистрацию indoor station.
Что значит Room No. conflict у Hikvision?
Два устройства имеют конфликтующий номер помещения. Hikvision рекомендует заново настроить Room No.
Что значит Invalid Main Door Station IP?
Indoor station настроен на неверный IP основной панели, поэтому нормальная связь с Door Station не устанавливается.
Что значит SIP Unregistered?
Indoor monitor не зарегистрирован на SIP-сервере. Вызовы могут не маршрутизироваться.
Почему Dahua VTO не звонит на VTH?
Одна из частых причин: несовпадение Room No. на VTH и VTH Short No. в настройках VTO, а также ошибка SIP-сервера.
Как должны называться основной и дополнительный VTH Dahua?
В типовой схеме основной используется как 101#0, дополнительные как 101#1, 101#2 и далее. Конкретная нумерация зависит от проекта.
Почему Akuvox Door Phone не звонит на indoor monitor?
Проверяют целевой IP/SIP-номер, Group/Sequence Call, облачную привязку и SIP/Cloud статус устройств.
Можно ли Akuvox звонить сразу на монитор и смартфоны?
Да, в поддерживаемой конфигурации Group Call может вызывать indoor monitor и SmartPlus App одновременно.
Почему один монитор Akuvox звонит, а второй нет?
Проверяют, включён ли второй монитор в целевую группу или контакты и разрешён ли ему приём вызова.
Поможет ли factory reset?
Не начинайте с него. Сначала зафиксируйте настройки и локализуйте участок, где теряется вызов.
Когда виновата сама вызывная панель?
Если на другом заведомо исправном входе или мониторе вызов также не формируется, при этом питание и кабель проверены, подозрение на кнопку или электронику панели возрастает.
Что прислать для предварительной диагностики?
Модель монитора и панели, фото подключения до демонтажа, видео симптома и описание: работает ли ручной просмотр, звук, замок, Door2 и подъездный вызов.
Не нужно менять весь комплект из-за одной кнопки или настройки Door2
Пришлите короткое видео: нажмите кнопку панели, затем покажите ручной просмотр на мониторе. По этому сравнению уже можно отделить панель, линию вызова, настройки монитора и IP-маршрутизацию.
Не замыкайте неизвестные жилы для поиска сигнала вызова. Любую перекоммутацию выполняют при снятом питании и по схеме конкретной модели. Работы с блоками питания 230 В, общедомовой линией, PoE и скрытой проводкой выполняет специалист.