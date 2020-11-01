Нет звука в видеодомофоне: не слышно, фонит, пищит или эхо

Видеодомофон · диагностика звука Нет звука в видеодомофоне: не слышно посетителя, фон, писк, эхо или связь только в одну сторону Разбираем типовые проблемы со звуком: посетителя не слышно в квартире, посетитель не слышит хозяина, голос очень тихий, появляется гул, треск, шипение, свист или эхо. Отдельно рассматриваем 4-проводные AHD/CVBS-системы, подъездное сопряжение и IP/SIP-видеодомофоны. Односторонний звук помогает понять, какая часть аудиотракта уже работает Писк и гул не одно и то же свист чаще связан с обратной связью, гул с питанием и землёй Громкость вызова не равна громкости разговора у многих моделей это разные настройки Разобрать неисправность в MAX Диагностика видеодомофона Проверить совместимость До разборки зафиксируйте кого именно не слышно;

вызов звучит или тоже нет;

звук тихий или отсутствует полностью;

есть ли гул, треск, свист или эхо;

работает ли другая панель;

подключён ли подъездный блок сопряжения.

С чего начать «Нет звука» означает несколько разных неисправностей Случай 1 В квартире не слышно посетителя Проверяется микрофон панели, AUDIO/GND, громкость разговора и входной аудиотракт монитора. Случай 2 Посетитель не слышит хозяина Проверяется микрофон монитора, динамик панели, регулировка панели и линия связи. Случай 3 Есть сильный фон или гул В первую очередь смотрят питание, общий провод, соединения и наводки. Случай 4 Панель пищит или свистит Очень вероятна акустическая обратная связь между динамиком и микрофоном. Если звук работает хотя бы в одну сторону, это уже полезная информация. Не нужно начинать с замены всего комплекта. Направление неисправности позволяет сузить диагностику.

Матрица симптомов Что проверять в зависимости от того, как именно пропал звук Симптом Что проверять первым Что ещё возможно Не слышно посетителя Микрофон панели, AUDIO/GND, громкость разговора Монитор, блок сопряжения, IP audio stream Посетитель не слышит хозяина Микрофон монитора, динамик панели, громкость панели Обрыв аудиолинии, IP-настройки Обе стороны еле слышно Настройки громкости и питание Плохая линия, адаптер, усилитель Гул или низкочастотный фон Питание, GND, соединения Наводки от силовых линий Шипение и треск Контакты, влага, питание микрофона Неисправный микрофон Резкий свист Громкость динамика панели, микрофон, монтаж Аудиоусилитель Эхо Громкость, отражения, задержка IP Echo-cancel настройки Звук портится после подключения подъезда Блок сопряжения, баланс, HOOK Совместимость линии

Односторонняя связь Почему одну сторону слышно, а вторую нет Разговор состоит минимум из двух направлений. Если одно направление работает, полный отказ системы маловероятен. В квартире слышно посетителя Но посетитель не слышит хозяина микрофон монитора;

Mic Volume;

динамик панели;

аудиолиния;

IP audio-настройки. Посетитель слышит хозяина Но в квартире посетителя не слышно микрофон панели;

защитная плёнка перед микрофоном;

AUDIO/GND;

Call Volume;

блок сопряжения. Hikvision в официальной диагностике одностороннего звука отдельно рекомендует проверить защитную плёнку на устройствах. Для сетевых систем также проверяется наличие аудио в потоке, особенно если Door Station добавлена через NVR/DVR. Мелодия вызова и голосовой разговор не одно и то же. Звонок может звучать исправно при полностью отсутствующем разговорном аудио.

Звук очень тихий Проверьте громкость разговора, а не только звонка У Tantos Amelie HD SE громкость разговора регулируется непосредственно во время разговора. У Hikvision отдельно настраиваются microphone volume и call volume. У Akuvox современные Indoor Monitor также разделяют Ring Volume, Call/Talk Volume и Mic Volume. Ring Volume Насколько громко монитор звонит. Call/Talk Volume Насколько громко слышно собеседника. Mic Volume Насколько громко вас слышит другая сторона. Panel Speaker У ряда панелей наружный динамик регулируется отдельно. В реальных пользовательских кейсах «пропавший звук» иногда оказывался просто случайно уменьшенной громкостью разговора. Максимальная громкость не всегда лучше. Она способна усилить свист, эхо и проблемы автоматического переключения направления звука.

Писк, свист и эхо Как возникает акустическая обратная связь Микрофон и динамик вызывной панели находятся близко. Если динамик работает слишком громко, его звук снова попадает в микрофон, усиливается и возвращается в динамик. Динамик громкий звук → Микрофон слышит динамик → Усилитель усиливает сигнал ↺ Свист система возбуждается На профильных форумах описаны случаи, когда свист становился слабее при закрытии микрофона рукой, а уменьшение громкости динамика и чувствительности микрофона меняло поведение панели. Что усиливает обратную связь максимальная громкость динамика;

слишком высокая чувствительность микрофона;

монтаж панели в глубокой нише;

жёсткие отражающие поверхности;

неисправность микрофона или усилителя.

Гул, треск, шипение Почему фон чаще указывает на питание, общий провод или помехи 01 Блок питания Пульсации источника могут попадать в аудио. 02 Проблема GND Плохой общий контакт влияет на звук и иногда на видео. 03 Соединение Окисление, сырость и слабая клемма дают треск. 04 Наводка Длинный кабель рядом с силовой трассой может ловить помехи. 05 Микрофон Неисправный капсюль даёт шум или очень низкий уровень. 06 Сторонний модуль Блок сопряжения может внести собственный шум. В профильных обсуждениях встречаются случаи, когда другая исправная панель на том же кабеле работала без фона. Поэтому скрытую проводку нельзя автоматически считать виновной.

4-wire / AHD AUDIO и GND: почему звук может пропасть при идеальном видео В классической 4-проводной системе функции разделены по жилам. Обычно присутствуют питание, общий провод, видео и аудио, но точная распиновка определяется документацией конкретной модели. Что работает Что не работает Что подозревать Видео, вызов, замок Оба направления разговора AUDIO, настройки, аудиоусилитель Видео, звук наружу Микрофон панели → монитор Микрофон панели, вход аудио Видео, звук внутрь Микрофон монитора → динамик панели Микрофон монитора, динамик панели Всё нестабильно Звук, видео, вызов GND, питание, кабель Цвет аудиопровода не стандартизован. Нельзя переносить распиновку чужого Commax, Tantos, Slinex или CTV только по цветам.

Питание Почему слабый или шумный источник питания портит звук Просадка Напряжения не хватает под нагрузкой Звук становится тихим и искажённым, панель может трещать. Пульсации Напряжение есть, но оно «грязное» В разговоре появляется гул или высокочастотное шипение. Особенно внимательно смотрят схему, если к тому же источнику подключён электрозамок. Slinex в актуальной инструкции ML-16 прямо запрещает использовать питание видеодомофона, приходящее на панель, для питания электрического замка. Замок CISA через промежуточное реле Почему мощный замок нельзя бездумно вешать на управляющую цепь панели.

Вызывная панель Микрофон, динамик, регулировка и обычная грязь не снята защитная плёнка;

отверстие микрофона перекрыто герметиком;

решётка динамика забита грязью;

в панель попала влага;

ниша усиливает отражения;

регулятор динамика выставлен неправильно. У актуальной Slinex ML-16 есть отдельный регулятор громкости динамика. У Tantos iPanel 2 HD Металл также предусмотрена регулировка громкости динамика. Регулировка не должна маскировать поломку. Если раньше звук был нормальным, а затем резко ухудшился без изменения настроек, ищут причину.

Полудуплекс Почему в некоторых домофонах нельзя нормально говорить одновременно Некоторые бытовые системы передают голос преимущественно в одном направлении в каждый момент времени. Tantos прямо указывает для панели комплекта Amelie HD SE полудуплексный режим с автоматическим переключением направления голоса. Что слышит пользователь «Когда я говорю, перестаю слышать посетителя». Что может происходить Система переключила направление передачи на микрофон говорящей стороны. Если звук отсутствует полностью даже при речи только одной стороны, полудуплексом это не объясняется.

Подъездный домофон Почему звук портится после подключения блока сопряжения Если собственная панель работает чисто, а после подключения координатной или цифровой подъездной линии появляются треск, писк или очень тихий звук, отдельно проверяют модуль сопряжения. Тип системы Координатная и старая цифровая линии требуют разных модулей. Баланс У ряда адаптеров есть регулировка аудиобаланса. HOOK Некоторые мониторы взаимодействуют с адаптером через отдельный сигнал. Совместимость Подключение проводов не гарантирует нормальные уровни звука. Модули сопряжения VIZIT, Cyfral, ELTIS, Metakom и видеомонитор. Как определить тип домофона Координатный, цифровой или IP.

IP / SIP В сетевом видеодомофоне видео может быть идеальным при полностью отсутствующем звуке Что проверяют Зачем Mic / Speaker Volume Уровни настраиваются отдельно Audio codec Устройства должны согласовать аудио Audio enable Видео может идти без аудио SIP Вызов может быть установлен некорректно NVR/DVR Регистратор может влиять на аудиопоток Прошивки Разные поколения требуют совместимых версий Hikvision при одностороннем звуке рекомендует проверить наличие audio в потоке, если Door Station добавлена в NVR/DVR. Akuvox в актуальных настройках 2026 года разделяет Ring Volume, Call/Talk Volume и Mic Volume.

Перекрёстная проверка Как понять, виновата панель, монитор, кабель или настройка Тест A Вторая панель звучит нормально Подозрение на первую панель. Тест B Та же панель нормально работает на другом мониторе Проверяется первый монитор. Тест C На коротком кабеле звук чистый Подозрение на стационарную линию. Тест D Проблема только с подъездом Проверяется модуль сопряжения. Переподключения выполняются только при снятом питании. Не замыкайте AUDIO, GND и питание для эксперимента.

Порядок диагностики Что проверять, если звук пропал или стал плохим Определите направление неисправности. Кого не слышно. Отделите разговор от звонка. Что именно отсутствует. Проверьте громкость разговора. Не только громкость вызова. Осмотрите панель. Плёнка, герметик, грязь, влага. Сравните другой вход или панель. Локализуйте неисправность. Проверьте связь с питанием. Особенно если фон меняется при открытии замка. Для 4-wire проверьте AUDIO/GND. По схеме производителя. Для подъезда проверьте адаптер. Баланс, HOOK и совместимость. Для IP проверьте audio settings. Mic, Speaker, codec, stream, SIP. Только потом меняйте оборудование. Иначе можно заменить исправную панель.

Ошибки 12 ошибок при поиске неисправности звука 01 Крутят только громкость звонка Громкость разговора отдельная. 02 Выкручивают панель на максимум Это усиливает свист. 03 Сразу меняют микрофон Сначала проверяют линию и питание. 04 Ориентируются по цветам AUDIO/GND определяют по схеме. 05 Игнорируют GND Он влияет и на звук, и на видео. 06 Не связывают фон с БП Источник питания часто виноват. 07 Питают замок от панели Просадка портит работу системы. 08 Не снимают защитную плёнку Она может перекрыть микрофон. 09 Считают полудуплекс поломкой Это может быть штатный режим. 10 Не проверяют адаптер Если проблема только с подъездом. 11 Ищут AUDIO в IP В IP звук идёт по сети. 12 Обновляют только одно IP-устройство Версии могут влиять на совместимость.

FAQ Частые вопросы, если в видеодомофоне нет звука Почему в видеодомофоне нет звука? Причины зависят от направления связи: настройки, микрофон, динамик, AUDIO/GND, питание, адаптер или IP audio-настройки. Почему я не слышу посетителя, а он меня слышит? Проверяют микрофон панели, аудиолинию, громкость разговора и входной аудиотракт. Почему посетитель не слышит меня? Проверяют микрофон монитора, динамик панели, громкость панели и линию связи. Почему звук очень тихий? Проверьте Call/Talk Volume и Mic Volume, затем питание и линию. Почему громкость звонка высокая, а голос тихий? Ring Volume и Call Volume обычно настраиваются отдельно. Как увеличить громкость разговора на Tantos Amelie HD SE? По инструкции она настраивается во время разговора. Можно ли регулировать громкость вызывной панели? У ряда моделей да, например у Slinex ML-16 и Tantos iPanel 2 HD. Почему панель пищит или свистит? Частая причина: акустическая обратная связь. Почему свист уменьшается, если закрыть микрофон рукой? Это сильный признак обратной связи. Почему видеодомофон фонит? Проверяют питание, GND, соединения, наводки и микрофон. Почему слышен гул? Часто виноваты питание или общий провод. Почему слышно шипение? Возможны микрофон, питание, усилитель или высокий уровень усиления. Почему звук трещит? Проверяют клеммы, кабель, влагу и питание. Почему есть эхо? Причиной могут быть высокая громкость, отражения или задержка IP-связи. Что такое полудуплекс? Режим, где голос в конкретный момент преимущественно идёт в одну сторону. Почему во время моей речи я хуже слышу посетителя? Полудуплексная система могла переключить направление на ваш микрофон. Tantos Amelie HD SE работает полудуплексно? Да, производитель прямо указывает полудуплексный режим панели комплекта. Можно ли сделать полудуплекс full duplex? Если аппаратно система полудуплексная, одной настройкой это не меняется. Почему видео есть, а звука нет? В 4-wire видео и аудио идут разными цепями. В IP это разные медиапотоки. Если AUDIO оборван, будет ли изображение? Да, может. Что такое AUDIO и GND? AUDIO является линией звука, GND общим проводом. Точная распиновка зависит от модели. Можно ли определять AUDIO по цвету? Нет, универсального стандарта цветов нет. Может ли плохой GND давать фон? Да, и одновременно влиять на видео. Может ли плохой БП давать гул? Да, пульсации питания способны попадать в аудио. Может ли замок портить звук? Да, при неправильном питании он может давать просадку и помехи. Почему звук портится при открытии двери? В первую очередь проверяют питание и схему замка. Почему звук пропал после блока сопряжения? Возможны несовместимость, неправильный баланс или HOOK. Почему с собственной панели звук нормальный, а с подъезда тихий? Сильное подозрение на блок сопряжения или подъездную линию. Можно ли регулировать звук на блоке сопряжения? У некоторых моделей есть регулировки, но только по их инструкции. Почему после замены панели звук стал хуже? Проверяют распиновку, питание, громкость панели и совместимость. Почему после замены монитора звук тихий? Проверьте Call/Talk Volume, Mic Volume и режим связи. Может ли защитная плёнка мешать звуку? Да, Hikvision отдельно указывает на такой случай. Можно ли заклеивать отверстие микрофона герметиком? Нет, акустические отверстия перекрывать нельзя. Почему наружный динамик очень тихий? Проверяют регулировку панели, отверстия динамика, питание и сам динамик. Почему IP-домофон показывает видео, но не передаёт звук? Возможны audio stream, codec, SIP, volume или прошивка. Что проверять в Hikvision при одностороннем звуке? Защитную плёнку и наличие audio в потоке, особенно при работе через NVR/DVR. Что регулируется в Akuvox? Ring Volume, Call/Talk Volume и Mic Volume. Нужно ли менять панель при фонящем звуке? Только после проверки питания, линии и перекрёстного теста. Когда нужен специалист? При одностороннем звуке, устойчивом фоне, свисте, скрытой линии или проблемах с блоком сопряжения. Что прислать для предварительной диагностики? Модели монитора и панели, описание направления звука и информацию о блоке сопряжения.

Не меняйте панель наугад Сначала определим, какая сторона аудиотракта не работает Напишите, кого не слышно, есть ли фон или свист, какая панель и монитор установлены и подключён ли подъездный домофон. Написать в MAXНаписать в Telegram