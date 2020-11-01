Два монитора на одну вызывную панель: схема подключения видеодомофона

Видеодомофон · два экрана · квартира и частный дом Два монитора на одну вызывную панель: как подключить видеодомофон в двух комнатах или на двух этажах Как сделать так, чтобы один вызов с двери или калитки приходил сразу на два, три или четыре видеомонитора. Разбираем AHD/4-wire и IP-системы, Master/Slave, адреса комнат, интерком между экранами, открытие замка, питание, кабели и ошибки при подключении нескольких мониторов. Не соединять мониторы простым параллелем современные системы используют intercom-шину, Master/Slave или IP-регистрацию Основной монитор принимает панели в AHD-системах дополнительные экраны часто получают вызов через него В IP всё иначе несколько экранов регистрируются как indoor station одной квартиры или группы Подобрать схему в MAX Установка видеодомофона Подбор онлайн Когда второй монитор действительно нужен двухэтажный частный дом;

большая квартира;

кухня-гостиная далеко от прихожей;

кабинет или мастерская отдельно от основного помещения;

нужно открыть дверь с разных этажей;

нужен внутренний интерком между комнатами.

Короткий ответ Одну панель можно вывести на несколько мониторов, но схема зависит от технологии Видеодомофон с двумя экранами не собирают как два телевизора, подключённых параллельно к одному видеопроводу. У мониторов есть логика вызова, разговорный канал, команды открытия замка и обмен между внутренними устройствами. В AHD/4-wire системах обычно один монитор назначается основным, к нему подключаются панели и камеры, а дополнительные мониторы соединяются через специальный вход/выход intercom. В IP-системах каждый монитор является отдельным сетевым устройством и регистрируется в общей системе. Главный вопрос перед покупкой второго экрана: поддерживает ли конкретная серия мониторов работу нескольких внутренних устройств и какие модели разрешено объединять между собой.

Принцип работы Что происходит при нажатии кнопки на панели Вызывная панель посетитель нажал кнопку → Система домофона распределяет вызов → Монитор 1 + монитор 2 вызов приходит на внутренние устройства В зависимости от производителя могут звонить все внутренние мониторы сразу либо использоваться заданные правила вызова. Обычно ответ принимается на одном устройстве. После принятия разговора остальные экраны перестают быть активными участниками этого вызова. Во многих системах дополнительно есть внутренний интерком: можно вызвать другой монитор, переадресовать разговор или передать голосовое сообщение между комнатами. Функция В многомониторной системе Вызов от панели Передаётся на внутренние мониторы согласно логике системы Ответ Разговор принимает один из мониторов Открытие двери Обычно доступно с активного монитора во время вызова или просмотра Просмотр панели У совместимых систем доступен с дополнительных мониторов Интерком Можно звонить между внутренними мониторами Переадресация Поддерживается рядом AHD и IP-систем

AHD / 4-wire Как подключаются несколько обычных видеомониторов У современных AHD-мониторов часто есть отдельные разъёмы или шлейфы Input/Output для объединения нескольких внутренних устройств. Панели и камеры подключаются к основному монитору, а дополнительный получает от него необходимые сигналы. Панель AHD / TVI / CVI / CVBS → Master панели + камеры + управление → Slave 1 второй этаж → Slave 2 спальня / кабинет Не подключайте два монитора напрямую параллельно к клеммам одной панели, если такой схемы нет в инструкции. Можно получить нестабильный вызов, неправильное согласование видеосигнала, отсутствие разговора или некорректную работу открытия двери.

Tantos До четырёх мониторов в одной системе на примере Amelie HD SE Актуальный Tantos Amelie HD SE поддерживает до четырёх мониторов в одной системе. Производитель указывает один основной монитор и до трёх дополнительных. В паспорте предусмотрены адреса «Комната 1», «Комната 2», «Комната 3», «Комната 4». Основной монитор, к которому подключены вызывные панели, должен иметь адрес «Комната 1». Дополнительным задаются другие уникальные адреса. Комната 1 Основной монитор К нему подключены вызывные панели и камеры. Комната 2 Дополнительный Например, второй этаж. Комната 3 Дополнительный Например, спальня или кабинет. Комната 4 Дополнительный Ещё одна внутренняя точка. Одинаковые адреса дополнительным мониторам назначать нельзя. Tantos прямо предупреждает, что совпадение адресов приводит к нестабильной работе системы. Что дают несколько Tantos вызов с панели на внутренние мониторы;

адресный интерком между комнатами;

общий голосовой вызов на все мониторы;

просмотр панелей и камер;

открытие замка с активного монитора;

до двух вызывных панелей в совместимых моделях.

Slinex Master и Slave: как устроена многомониторная система Slinex У Slinex логика хорошо видна на актуальных руководствах. Первый монитор назначается Master, к нему подключаются панели и камеры. Остальные переводятся в режим Slave и соединяются с системой через intercom-вход и выход. В руководстве Slinex по intercom-подключению показана система из трёх Sonik 7: один Master и два Slave. Для SL-10N Cloud производитель также показывает Master SL-10N Cloud и дополнительные Sonik 7. Master Главный монитор к нему подключаются панели;

к нему подключаются камеры;

он передаёт сигналы дополнительным мониторам;

режим Master задаётся в меню. Slave Дополнительный монитор панели непосредственно к нему обычно не подключаются;

получает изображение через основной монитор;

может принимать вызов;

может участвовать во внутреннем интеркоме. Для ряда Slinex производитель заявляет до четырёх мониторов в intercom-системе. Но совместимость конкретных моделей нужно проверять перед покупкой: не все поколения и серии обязательно можно объединить произвольно.

IP / SIP В IP-системе второй монитор не является «копией первого» В IP-домофонии панель, монитор 1 и монитор 2 являются отдельными узлами сети. Каждый получает свой IP-адрес, а затем привязывается к квартире, комнате, SIP-аккаунту или группе вызова. IP Door Station одна или несколько панелей ↔ PoE / LAN коммутатор и сеть ↔ Indoor 1 + Indoor 2 отдельные сетевые устройства Поэтому в IP нет необходимости физически передавать видеосигнал через первый монитор второму. Вызов маршрутизирует сама система. Для нового частного дома это удобно. Если Cat.6 уже приходит в каждую комнату или на каждый этаж, дополнительные IP-мониторы можно включать в общую PoE/LAN-инфраструктуру.

Hikvision Основной Indoor Station и Extension У Hikvision несколько внутренних мониторов объединяются логически. Один Indoor Station задаётся как основной, другой как Extension для той же квартиры или комнаты. В официальных руководствах Hikvision показаны конфигурации с одной villa door station и двумя indoor station. Устройства должны находиться в одной локальной сети и иметь корректную адресацию. Это уже не Master/Slave в аналоговом смысле. Видеопоток не проходит физически через основной монитор. Главный и дополнительный терминалы являются сетевыми участниками одной системы.

Dahua Main VTH и Extension VTH: несколько экранов на одну дверь Dahua прямо использует понятия main VTH и extension VTH. Для villa-сценариев современные модели позволяют объединять основной монитор и несколько дополнительных. Например, актуальный VTH2621G-WP заявляет до девяти расширений для villa-сценария, до четырёх для apartment, а в Wi-Fi intercom-сценарии один основной и два дополнительных монитора. У некоторых более новых Pro-моделей также заявлены 1 main VTH и до 9 extensions для villa. В старых и новых руководствах Dahua есть функция Group Call: одна VTO вызывает сразу несколько VTH, относящихся к одной комнате. Для большого дома IP Dahua удобнее обычного параллельного домофона. Каждый экран включается в сеть, а число внутренних устройств определяется конкретной моделью и режимом системы.

Akuvox Group Call: панель может звонить сразу на несколько мониторов и телефонов У Akuvox используется логика групповых и последовательных вызовов. В режиме Group Call дверь может одновременно вызвать все indoor monitor в назначенной группе. SmartPlus дополнительно позволяет включить в семейный вызов мобильные приложения. То есть один посетитель может вызвать настенный монитор на первом этаже, второй монитор наверху и смартфоны членов семьи. Group Call Звонят все сразу Подходит дому, где нужно ответить с ближайшего экрана или телефона. Sequence Call Звонок идёт по очереди Следующий контакт вызывается, если предыдущий не ответил. Это уже полноценная SIP/IP-логика, а не каскад из аналоговых мониторов.

Кабельная подготовка Что проложить под два монитора до ремонта Архитектура Что закладывать AHD Master/Slave Кабель панели до основного монитора + intercom-линия от основного к дополнительному по схеме производителя IP Отдельный Cat.6 от слаботочного шкафа/PoE-коммутатора к каждому монитору Пока не выбрали Cat.6 к каждой точке + доступная резервная труба Отдельная камера Свой Cat.6 под PoE Замок Отдельная линия, рассчитанная по току и длине Не тяните один случайный 4-жильный кабель «на два экрана», если модель ещё не выбрана. У разных производителей отличаются шины intercom, питание и требования к передаче HD-видео.

Питание Нужно ли отдельное питание второму монитору В большинстве AHD/4-wire систем каждый монитор является полноценным активным устройством и требует собственного штатного питания. Intercom-линия между мониторами передаёт связь, но не должна автоматически считаться линией питания второго экрана. У IP всё зависит от модели. Если indoor station поддерживает стандартный PoE, каждый монитор можно запитать от PoE-коммутатора по своему Ethernet-кабелю. Если PoE нет, нужен локальный блок питания. AHD Обычно отдельное питание каждого монитора 230 В к встроенному БП либо низковольтное питание по инструкции модели. IP PoE сильно упрощает несколько экранов Каждому монитору отдельный Cat.6 от PoE-коммутатора.

Электрозамок Можно ли открыть одну дверь с обоих мониторов Да, если это штатно предусмотрено системой. Команда от дополнительного монитора передаётся основному устройству или по IP-сети к панели/контроллеру, который управляет замком. Это не означает, что силовые провода замка нужно вести к каждому экрану. Обычно замок физически подключён к вызывной панели, отдельному реле или контроллеру возле двери, а мониторы только передают команду открытия. Не объединяйте релейные выходы двух мониторов параллельно без схемы производителя. Управление замком строят через штатную логику домофона, а питание замка рассчитывают отдельно.

Альтернатива Нужен ли второй экран, если вызов можно принять на смартфоне Не всегда. Если второй монитор нужен только потому, что первый находится далеко, Wi-Fi или облачный видеодомофон иногда решает задачу дешевле: основной экран остаётся в прихожей, а на втором этаже вызов принимается на смартфоне. Второй монитор Лучше, если нужна постоянная стационарная точка;

дома дети или пожилые люди;

важно работать без смартфона;

нужен внутренний intercom;

нужно открывать дверь с этажа одним нажатием. Смартфон Достаточно, если второй экран нужен редко;

хозяева всегда пользуются телефонами;

важнее удалённый ответ вне дома;

нет возможности проложить кабель. Wi-Fi видеодомофон Вызов на телефон и работа без интернета. AHD или IP Что выбрать для квартиры и частного дома.

Готовые сценарии Какую схему выбрать Квартира Прихожая + кухня-гостиная Если расстояние большое и вызов часто не слышно, два совместимых AHD-монитора дают простой стационарный сценарий. Двухэтажный дом Монитор на каждом этаже AHD Master/Slave подходит для простой калитки. Если дом уже построен на Ethernet и PoE, удобнее IP. Трёхэтажный дом Несколько точек + камеры IP начинает быть заметно удобнее: отдельный Cat.6 к каждому экрану, панели и камерам. Готовый ремонт Кабеля ко второму экрану нет Оцените смартфон как второй терминал или Wi-Fi/IP-монитор, если сеть и питание позволяют. Подъезд + своя дверь Два монитора в квартире Сначала проверить подъездный адаптер и модель основного монитора. Не каждый блок сопряжения одинаково работает в многомониторной системе. Калитка + ворота Два места управления Выбирайте систему, где второй монитор может управлять нужным реле или передавать команду основному.

Ошибки 12 ошибок при подключении нескольких мониторов 01 Параллелят панель на два монитора Без штатной схемы система может работать нестабильно. 02 Не назначают Master Панели должны быть подключены к тому устройству, которое система считает основным. 03 Оставляют одинаковые адреса У Tantos одинаковые «Комнаты» вызывают нестабильность. 04 Смешивают несовместимые поколения Одинаковый бренд не гарантирует общий intercom. 05 Забывают питание второго экрана Intercom-кабель не обязательно питает дополнительный монитор. 06 Не проверяют HD-формат Основной и дополнительные мониторы должны корректно работать с выбранным видеосигналом. 07 Прокладывают неправильный кабель Для AHD и IP требования отличаются. 08 Ведут замок к каждому монитору Обычно замок подключается к панели или контроллеру, а мониторы передают команду. 09 Не считают PoE-бюджет Несколько IP-мониторов увеличивают нагрузку на PoE-коммутатор. 10 Не проверяют вызов на всех устройствах После монтажа нужно протестировать звонок, ответ, видео, звук и открытие с каждой точки. 11 Не учитывают подъездный адаптер Сопряжение с общедомовым домофоном может накладывать ограничения. 12 Покупают второй экран до проверки совместимости Сначала руководство основной модели, потом покупка.

FAQ Частые вопросы про два и несколько видеомониторов Можно ли подключить два монитора к одной вызывной панели? Да, если выбранная система поддерживает несколько внутренних мониторов. Подключать их нужно по штатной схеме производителя. Можно ли просто соединить два монитора параллельно? Обычно нет. Современные системы используют Master/Slave, intercom-шину или IP-регистрацию. Будут ли звонить оба монитора? В большинстве многомониторных систем вызов распределяется на несколько внутренних устройств. Точное поведение зависит от модели и настроек. Можно ли ответить с любого монитора? Да, если система так спроектирована. После принятия вызова разговор обычно закрепляется за ответившим устройством. Можно ли открыть замок со второго монитора? Обычно да. Команда передаётся по intercom-шине или IP-сети к панели/контроллеру. Нужно ли вести провода замка ко второму монитору? Обычно нет. Замок подключается к панели или контроллеру возле двери. Что такое Master монитор? В AHD-системах это основной монитор, к которому подключены панели и камеры. Что такое Slave монитор? Дополнительный монитор, который получает вызов и видео через intercom-связь с основным. Можно ли подключить три монитора? Да, если модель поддерживает такое число внутренних устройств. Например, Tantos Amelie HD SE допускает до четырёх мониторов в системе. Можно ли подключить четыре монитора? У ряда Tantos и Slinex да. Нужно проверить ограничения конкретной серии. Сколько мониторов поддерживает Tantos Amelie HD SE? До четырёх: один основной и до трёх дополнительных. Что такое «Комната 1-4» у Tantos? Это адреса внутренних мониторов. Основной должен быть «Комната 1», дополнительные получают уникальные адреса. Что будет, если двум Tantos назначить одинаковый адрес? Производитель предупреждает о нестабильной работе системы. Можно ли объединить разные модели Tantos? Только если производитель указывает их как совместимые дополнительные мониторы. Сколько мониторов можно объединить у Slinex? Для ряда моделей Slinex заявляет до четырёх мониторов в intercom-системе. Как подключаются Slinex Master и Slave? Панели и камеры подключаются к Master. Дополнительные мониторы соединяются через intercom Input/Output по схеме производителя. Можно ли подключить панель ко второму Slinex Slave? В типовой Master/Slave-схеме панели подключаются к Master. Проверяйте конкретное руководство модели. Можно ли смотреть панель со Slave? У совместимых Slinex да, видео передаётся с Master на дополнительные мониторы. Можно ли переадресовать вызов между Slinex? У ряда моделей да. Производитель описывает передачу разговора на другой внутренний монитор. Как подключаются два IP-монитора? Каждый подключается к LAN и регистрируется как отдельный indoor station одной квартиры или группы. Нужен ли Master в IP-системе? Может быть основной Indoor Station и Extension, но видео физически не проходит через первый монитор как в аналоговой каскадной схеме. Можно ли два Hikvision на одну панель? Да. Hikvision поддерживает основной Indoor Station и extension в одной системе при корректной сетевой настройке. Можно ли несколько Dahua VTH на одну VTO? Да. Dahua поддерживает main VTH и extension VTH, а число дополнительных устройств зависит от модели и режима. Будут ли Dahua звонить одновременно? В системах с настроенным Group Call одна VTO может вызывать несколько VTH одной комнаты. Можно ли несколько Akuvox на одну панель? Да. Group Call позволяет панели одновременно вызвать несколько indoor monitor. Можно ли вместе с Akuvox-мониторами звонить на смартфоны? Да, SmartPlus поддерживает групповой вызов на indoor monitor и семейные приложения. Нужно ли питание каждому AHD-монитору? Обычно да. Каждый экран является активным устройством и питается по штатной схеме своей модели. Можно ли питать два IP-монитора по PoE? Да, если оба поддерживают PoE и у коммутатора достаточно PoE-бюджета. Какой кабель между двумя AHD-мониторами? Только тот, который предусмотрен intercom-схемой конкретной серии. Универсального кабеля для всех брендов нет. Какой кабель к двум IP-мониторам? Лучше отдельный Cat.6 от сетевого или PoE-коммутатора к каждому экрану. Можно ли поставить второй монитор на другом этаже по Wi-Fi? Только если выбранная IP-система поддерживает такой способ связи и в точке установки есть стабильный сигнал и питание. Что надёжнее для двухэтажного дома? При новом монтаже IP по Ethernet/PoE очень удобен. Для простой системы с одной калиткой AHD Master/Slave также работает надёжно. Можно ли вместо второго монитора использовать телефон? Да, если монитор или IP-система поддерживает приложение. Для стационарного использования второй экран удобнее. Можно ли сделать один монитор в прихожей, второй в спальне? Да. Это типовой сценарий многомониторной системы. Можно ли сделать мониторы на первом и втором этажах? Да. Для частного дома это один из наиболее распространённых сценариев. Можно ли использовать разные размеры экрана? Да, если модели одной системы совместимы по intercom или IP-протоколу. Можно ли одному монитору отключить звонок ночью? У многих моделей есть DND или расписание громкости. Проверяйте настройки конкретного монитора. Можно ли звонить между мониторами? Да, многие многомониторные системы поддерживают внутренний intercom. Можно ли с одного монитора вызвать сразу все остальные? У некоторых систем да. Например, Tantos поддерживает функцию общего голосового вызова. Что прислать для подбора двухмониторной системы? План объекта, места установки экранов, модель панели, длины кабелей, тип замка и информацию о подъездном домофоне, если он должен быть подключён.

Два экрана без лишней проводки Сначала выберем архитектуру и точки мониторов Пришлите план квартиры или дома и отметьте дверь, калитку и места экранов. Можно сразу понять, лучше AHD Master/Slave, IP по PoE или один монитор плюс приложение. Написать в MAX Написать в Telegram