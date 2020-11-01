Видеодомофон · диагностика · нет изображения Видеодомофон не показывает изображение: синий экран, No Signal, полосы или звук есть, а видео нет Разбираем одну из самых частых неисправностей видеодомофона: вызов проходит, звук работает и дверь открывается, но вместо камеры появляется синий или чёрный экран, надпись No Signal, полосы, снег или изображение пропадает через раз. Причина может быть в формате AHD/TVI/CVI/CVBS, разрешении 720p/1080p, питании панели, видеожиле, общей земле, кабеле, соединениях или самой камере. Звук есть, видео нет это уже сужает поиск до видеотракта, формата, питания камеры и входа монитора Синий экран не всегда поломка часто монитор включён, но не распознаёт видеосигнал панели AHD 1080p не равно AHD 720p старый монитор может поддерживать формат, но не нужное разрешение Разобрать неисправность в MAX Установка и диагностика Проверить совместимость Сначала зафиксируйте симптом меню монитора видно или экран полностью мёртв;

вызов от панели проходит или нет;

звук работает в обе стороны или нет;

дверь открывается;

видео нет только с одной панели или со всех входов;

проблема появилась сама или после замены оборудования.

Сначала разделяем неисправности Четыре разных случая, которые часто называют «нет изображения» Случай 1 Меню есть, а камеры нет Экран и сам монитор работают. Проверяется вход, видеосигнал, формат, питание панели и кабель. Случай 2 Синий экран при вызове Монитор переключился на канал, но не распознал нормальный видеосигнал. Случай 3 Экран вообще не включается Это уже проблема питания монитора, дисплея или внутренней электроники, а не только видеовхода. Случай 4 Картинка есть, но с полосами или срывом Сигнал доходит, но его качество нарушено кабелем, соединением, землёй, питанием или помехой. Самый показательный симптом: вызов, звук и открытие работают, а видео нет. В таком случае не нужно начинать с замены всего комплекта. Панель получает хотя бы часть питания и управляющая часть системы работает, поэтому диагностику разумно сосредоточить на камере и видеотракте.

Матрица симптомов Что означает синий экран, No Signal, чёрный экран, полосы и пропадающее видео Что видно Что вероятнее проверять первым Что ещё возможно Синий экран Формат видео, разрешение, VIDEO/GND, питание камеры панели Неисправность видеовхода монитора или камеры No Signal / Нет сигнала Есть ли видеосигнал на выбранном канале, правильный ли вход Обрыв линии, несовместимый формат Чёрный экран, меню поверх него видно Панель, видеолиния, формат Камера не формирует изображение Меню тоже не видно Питание и сам монитор Дисплей, подсветка, внутренняя неисправность Полосы, рябь, снег Кабель, соединения, помехи, общий GND, питание Пограничный по уровню видеосигнал Картинка чёрно-белая Режим камеры, PAL/NTSC, освещение и день/ночь Проблема с цветовой частью видеосигнала Видео появляется через раз Контакты, питание панели, кабель, вход монитора Нестабильная камера или переключение режима Видео пропадает при открытии замка Просадка питания и схема замка Помеха от индуктивной нагрузки

Причина №1 после замены AHD, TVI, CVI и CVBS: панель и монитор могут физически соединиться, но не показать видео У 4-проводного видеодомофона вызов, звук и открытие двери могут работать независимо от того, распознал монитор видеосигнал или нет. Поэтому ситуация «звонит, разговаривает, открывает, но экран синий» вполне реальна. CVBS Старый аналоговый формат Невысокое разрешение, широко встречается у старых панелей и мониторов. AHD HD-аналог Распространён в современных бытовых видеодомофонах. TVI HD-аналог другого стандарта Поддерживается многими современными мультиформатными мониторами. CVI Ещё один HD-аналоговый стандарт Работает только там, где его понимает принимающее устройство. Современные Tantos серии HD SE поддерживают AHD, TVI, CVI 1080p/720p и CVBS PAL/NTSC. Slinex SL-10N Cloud также заявлен как мультиформатный. Но старые мониторы и панели могут поддерживать только один-два стандарта. Если панель переключили из CVBS в AHD или CVI, старый монитор может сразу потерять картинку. Сам вызов при этом может продолжать работать. Поэтому после любых изменений формата первым делом сверяют паспорт монитора и панели.

Не только формат AHD 720p и AHD 1080p тоже могут быть несовместимы Надпись AHD на двух устройствах ещё не гарантирует совместимость. Важна поддерживаемая версия и разрешение сигнала. Старый пример Tantos Amelie HD до 2020 года Поддерживал AHD 720p и CVBS. Производитель отдельно указывал, что AHD 1080p не поддерживается. Современный пример Tantos Amelie HD SE Поддерживает AHD/TVI/CVI 1080p и 720p, а также CVBS PAL/NTSC. Отсюда типичный сценарий: старый монитор оставили, панель заменили на новую и включили у неё AHD 1080p. Вызов приходит, но вместо изображения синий экран. Переключение панели в 720p или CVBS может вернуть видео, если такие режимы предусмотрены производителем. Нельзя менять режим панели вслепую. Сначала нужно знать, какие форматы и разрешения поддерживают оба устройства. У разных моделей переключение выполняется кнопкой, джойстиком, DIP-переключателем, меню или вообще не предусмотрено пользователю.

Питание камеры Панель может звонить, но камера внутри неё не работать нормально Вызывная панель содержит не только кнопку и микрофон, но и камеру. Если питание на линии пограничное, часть функций может сохраняться, а видеомодуль работать нестабильно. 01 Просадка напряжения Длинный или тонкий кабель увеличивает потери. 02 Плохая клемма Контакт может выдерживать малую нагрузку, но давать сбой при работе камеры и подсветки. 03 Слабый БП Особенно если от одного источника дополнительно питаются камеры, реле или другое оборудование. 04 Ночной режим При включении ИК-подсветки потребление панели меняется, и скрытая проблема питания может проявиться только вечером. При профессиональной диагностике напряжение проверяют не только на выходе блока питания, но и непосредственно у панели в рабочем режиме. Значение «12 В на холостом ходу» само по себе не доказывает нормальное питание под нагрузкой.

Видеолиния Почему кабель, который работал с CVBS, может плохо работать с HD-форматом Старый низкочастотный CVBS обычно терпимее к линии, чем HD-аналог. После замены панели или монитора на AHD 1080p старая проводка может оказаться пограничной. слишком большая длина линии;

кабель не соответствует требованиям производителя;

несколько скрытых скруток и переходов;

CCA вместо нормальной меди;

повреждение при ремонте, установке двери или сверлении;

влага в наружной коробке;

HD-сигнал передаётся по случайной свободной паре без предусмотренного согласования;

слаботочный кабель длительно идёт рядом с силовой линией и ловит помехи. Очень полезный тест для специалиста: временная короткая линия. Если панель и монитор рядом на заведомо исправном коротком кабеле показывают стабильно, а на штатной трассе изображения нет или оно нестабильно, подозрение смещается на кабель и соединения.

VIDEO и GND Почему вызов может работать при обрыве видеожилы или общего провода В классическом 4-проводном видеодомофоне функции разделены по проводникам. Обычно присутствуют питание, общий провод, аудио и видео. Точное назначение и порядок клемм всегда берут из документации конкретного оборудования. Если повреждён именно видеопровод, кнопка вызова и звук могут сохраняться. Если нарушен общий провод GND, поведение может быть более хаотичным: отсутствие картинки, полосы, нестабильный звук или периодические сбои. Цвет проводов не является стандартом. Нельзя считать, что жёлтый всегда VIDEO, чёрный всегда GND, а красный всегда +12 В. При замене панели ориентируются по старой схеме и маркировке клемм, а не по цвету из чужой картинки в интернете.

Картинка есть, но плохая Полосы, рябь, снег, бегущее изображение и периодический срыв синхронизации Если изображение хотя бы иногда появляется, это уже другой класс неисправности. Видеосигнал до монитора доходит, но его уровень или качество недостаточны. Симптом Что проверяется Горизонтальные полосы Питание, общий провод, наводки, соседство с силовыми кабелями Рябь и снег Слабый видеосигнал, плохой контакт, длинная линия Изображение плывёт Синхронизация, формат, качество сигнала Цвет пропадает Формат, PAL/NTSC, пограничный сигнал Видео то есть, то нет Клеммы, кабель, питание, влага, неисправная камера панели Проблема только ночью Питание при включении подсветки, сама ИК-подсветка, камера панели На форумах встречаются и более сложные случаи с делителями, преобразователями и усилителями видеосигнала, где после кратковременного пропадания видео устройство уже не восстанавливает нормальную синхронизацию. Такие системы диагностируют как единый тракт, а не заменой монитора наугад.

Связь с замком Почему изображение пропадает именно в момент открытия двери Если видео стабильно до нажатия кнопки открытия, а затем экран гаснет, появляются полосы или монитор перезагружается, формат видеосигнала уже не главный подозреваемый. Чаще проверяют питание и схему электрозамка. Мощный электромеханический замок может вызвать просадку, если его подключили к тому же слабому источнику или пустили большой ток через неподходящую линию. Индуктивная нагрузка также способна создавать помеху. Характерный признак: без команды «Открыть» картинка идеальная, а сбой возникает строго в момент работы замка. Тогда видеокамеру панели не стоит менять первой. Домофон и электрозамок на калитке Питание, кабель, падение напряжения и схема замка в частном доме.

После замены панели или монитора Если старый комплект показывал, а новый даёт синий экран Сверьте форматы. CVBS, AHD, TVI и CVI должны поддерживаться принимающей стороной. Сверьте разрешение. AHD 1080p может не работать на старом мониторе, рассчитанном только на 720p. Проверьте распиновку по клеммам. Не переносите цвета проводов автоматически со старой панели. Учитывайте питание панели. Старая и новая модель могут иметь разные требования. Проверьте кабель на новом формате. Линия, работавшая с CVBS, не гарантированно будет стабильна на HD. Исключите конкретный вход монитора. Если модель имеет Panel 1/Panel 2, сравнение входов помогает локализовать проблему. Не переключайте неизвестные провода панели методом короткого замыкания. У некоторых устройств режим камеры меняется кнопкой или джойстиком, у других служебными проводами. Используется только схема конкретной модели.

IP-видеодомофон Если панель и монитор сетевые, причины «нет видео» уже другие Для полноценного IP-видеодомофона нет отдельной аналоговой жилы VIDEO. Изображение приходит по сети, поэтому диагностируется уже сетевой тракт. Аналог / AHD Проверяется видеолиния Формат, VIDEO/GND, питание панели, кабель, соединения, видеовход. IP Проверяется сеть PoE, Ethernet-link, IP-адрес, регистрация Door Station, пароль, поток и совместимость протоколов. Если IP-панель звонит по SIP, но live-video не открывается, возможна отдельная проблема видеопотока или настроек. А если панель вообще offline, сначала проверяется питание и сеть. Не смешивайте два алгоритма. Поиск «обрыва VIDEO» бессмысленен в чистой IP-системе, а изменение IP-адресов никак не поможет обычной 4-проводной AHD-панели.

Перекрёстная проверка Как понять, что неисправно: панель, монитор или кабель Тест A Вторая исправная панель на том же входе показывает Подозрение на первую панель, её настройки или линию до неё. Тест B Та же панель на другом совместимом мониторе показывает Подозрение на видеовход или настройки первого монитора. Тест C Рядом по короткому кабелю всё работает Подозрение на стационарную трассу, соединения или помехи. Тест D На обоих входах одного монитора видео отсутствует Нужно проверить общие настройки, питание и сам монитор. Перекрёстные проверки гораздо полезнее покупки новых деталей наугад. Но любое переподключение выполняют только при снятом низковольтном питании и по документации устройств.

Порядок диагностики Что проверять по шагам, если видеодомофон перестал показывать Проверьте сам экран. Открывается ли меню монитора и видны ли системные надписи. Проверьте остальные функции панели. Вызов, звук и открытие двери дают понимание, какая часть системы жива. Определите, один канал не работает или все. Сравните Panel 1, Panel 2 и дополнительные камеры, если они есть. Запишите точные модели панели и монитора. По ним проверяются форматы и разрешение. Сверьте AHD/TVI/CVI/CVBS и 720p/1080p. Особенно если оборудование недавно менялось. Проверьте линию и соединения. Ищут повреждение VIDEO/GND, плохие клеммы, влагу и скрытые переходы. Проверьте питание панели под нагрузкой. Это выполняет специалист безопасным измерением в рабочем режиме. Исключите длинную трассу. Профессиональная проверка на коротком исправном кабеле отделяет оборудование от проводки. Только после этого меняйте панель или монитор. Иначе легко купить новое устройство и получить тот же синий экран.

Не усугубить 12 типичных ошибок при поиске пропавшего изображения 01 Сразу меняют монитор При рабочем меню проблема часто находится до видеовхода. 02 Считают все AHD одинаковыми 1080p и 720p поддерживаются не каждым поколением. 03 Меняют формат наугад После переключения панель можно сделать невидимой для старого монитора. 04 Ориентируются по цветам проводов Единого стандарта цветов у 4-wire панелей нет. 05 Игнорируют общий GND Обрыв общего проводника может влиять сразу на несколько функций. 06 Проверяют питание только у БП Важнее напряжение у панели в рабочем режиме. 07 Сохраняют старую трассу без проверки CVBS мог работать там, где AHD 1080p уже нестабилен. 08 Оставляют скрутки в сырой коробке На улице соединения быстро становятся источником нестабильного сигнала. 09 Пускают видео рядом с силовой линией Помехи особенно заметны на длинных трассах. 10 Не связывают сбой с замком Если экран гаснет только при открытии, сначала проверяется питание. 11 Путают IP и аналоговую диагностику У чистого IP нет отдельной жилы VIDEO. 12 Покупают преобразователь «на всякий случай» Сначала нужно доказать, что проблема действительно в несовместимом формате.

FAQ Частые вопросы, если видеодомофон не показывает Почему видеодомофон показывает синий экран? Обычно монитор включился и переключился на видеовход, но не получил распознаваемый сигнал. Проверяют формат, разрешение, питание панели, VIDEO/GND, кабель и саму камеру. Почему звук есть, а изображения нет? Аудио и видео передаются по разным цепям. Может быть повреждена только видеолиния или камера панели работает в неподдерживаемом формате. Что означает No Signal на видеодомофоне? Монитор не распознал видеосигнал на выбранном входе. Это ещё не доказывает поломку экрана. Почему экран чёрный, но меню видно? Сам дисплей работает. Проверяются панель, видеовход, формат и линия. Почему экран вообще не включается? Если нет даже меню и подсветки, сначала проверяется питание самого монитора и его внутренняя электроника. Может ли неправильный AHD-формат дать синий экран? Да. Монитор должен поддерживать формат и разрешение, которое выдаёт панель. AHD 720p и AHD 1080p совместимы? Не всегда. Старые мониторы могут понимать только AHD 720p. Почему старая панель показывает, а новая нет? Новая панель может быть настроена на AHD 1080p, TVI или CVI, которые старый монитор не поддерживает. Почему новая панель работает только в CVBS? Это может означать, что монитор старого поколения или линия не обеспечивает стабильную работу выбранного HD-режима. Можно ли переключить панель с AHD на CVBS? У некоторых моделей да. Способ переключения смотрят в её инструкции. Можно ли менять режим камеры замыканием проводов? Только если это прямо предусмотрено конкретной моделью. Универсальной схемы таких служебных проводов нет. Почему изображение стало чёрно-белым? Причиной может быть режим день/ночь, освещение, формат PAL/NTSC или пограничный видеосигнал. Почему на экране горизонтальные полосы? Проверяют питание, общий провод, качество кабеля, соединения и наводки от силовых линий. Почему изображение рябит? Возможны слабый сигнал, плохой контакт, длинная линия или помехи. Почему изображение плывёт или срывается? Проблема может быть в синхронизации видеосигнала, несовместимом формате или плохом качестве линии. Почему видео появляется только иногда? Проверяют клеммы, питание, кабель, влагу в соединениях и сам видеомодуль панели. Почему видеодомофон перестал показывать после ремонта? Частые причины: повреждение кабеля, отсоединённая видеожила, перепутанная распиновка или плохое восстановление соединения. Почему после замены монитора нет изображения? Сначала сверяют формат и разрешение панели с новым монитором, затем распиновку и питание. Почему после замены панели нет изображения? Новая панель может иметь другой формат, разрешение, распиновку или требования к питанию. Можно ли подключать провода по цветам? Нет. Цвета у разных производителей не стандартизованы. Ориентируются по маркировке клемм и документации. Что такое VIDEO и GND? VIDEO обозначает видеосигнал, GND общий провод. Конкретная распиновка зависит от оборудования. Если оборван VIDEO, будет ли звонить панель? Может. Поэтому работающий вызов не исключает обрыв видеолинии. Если оборван GND, что будет? Поведение зависит от схемы: возможны отсутствие видео, помехи, проблемы со звуком и нестабильная работа. Почему изображение пропадает при открытии замка? Часто из-за просадки питания или помехи от силовой цепи замка. Почему монитор перезагружается при открытии двери? Это сильный признак проблемы питания: слабый БП, неправильная схема замка или большая просадка. Может ли плохой блок питания влиять только на видео? Да. Камера и видеотракт могут оказаться чувствительнее других функций панели. Почему ночью видео пропадает, а днём работает? Проверьте питание панели при включении ИК-подсветки и саму ночную часть камеры. Может ли старая проводка работать с CVBS, но не с AHD? Да. HD-аналог обычно требовательнее к качеству линии. Можно ли передавать AHD по любой витой паре? Нет универсального правила. Нужно соблюдать требования конкретного производителя к кабелю и длине. Как проверить, виноват кабель или панель? Специалист может временно соединить совместимые устройства короткой заведомо исправной линией и сравнить результат. Если на втором входе изображение есть, что это значит? Это помогает сузить проблему до конкретного входа, кабеля или панели первого канала. Можно ли подключить панель к другому монитору для проверки? Да, если устройства точно совместимы по формату, разрешению и схеме подключения. Что проверять в IP-видеодомофоне? PoE или питание, Ethernet-link, IP-адрес, регистрацию Door Station, пароль и видеопоток. У IP-домофона есть провод VIDEO? В чистой IP-системе нет. Видео передаётся по сети. Может ли IP-панель звонить, но не показывать видео? Да. SIP-вызов и видеопоток могут иметь разные настройки или проблемы совместимости. Нужно ли менять монитор при синем экране? Нет, пока не проверены формат, панель, питание, кабель и другой видеовход. Нужно ли менять вызывную панель? Только после подтверждения, что именно её камера или видеовыход неисправны. Можно ли самому измерять напряжение на панели? Без опыта лучше не делать измерения на работающей системе: случайное короткое замыкание может повредить панель или монитор. Что прислать мастеру для предварительной диагностики? Фото монитора, модели панели, экрана с неисправностью, клемм без отключения проводов и описание того, работают ли вызов, звук и замок. Когда точно нужен выезд? Когда форматы совместимы, но изображения нет, есть скрытая длинная линия, нестабильное питание, уличные соединения или требуется измерить видеосигнал и напряжение под нагрузкой.

Синий экран не повод менять весь комплект Сначала локализуем, где пропало видео Пришлите модель монитора и панели, фото экрана, напишите, работает ли вызов, звук и открытие. Если проблема появилась после замены оборудования, укажите старые и новые модели. Написать в MAXНаписать в Telegram