Несколько ИИ-учителей на одном ПК: математика, русский, английский

Единая история навыков, а не пять разрозненных чатов.

Общий ученик Единая история навыков, а не пять разрозненных чатов.

Qwen, Llama, Gemma или другая локальная модель.

Одна базовая LLM Qwen, Llama, Gemma или другая локальная модель.

Для математики, русского, английского, истории и других предметов не обязательно запускать отдельную большую LLM. Один локальный backend можно обернуть в несколько специализированных профилей: каждому задать свой system prompt, учебники, инструменты, голос и правила урока. Получается домашняя «учительская», где предметы разделены, а профиль ученика остаётся общим.

Коротко: несколько ИИ-учителей — это чаще всего не несколько LLM, а несколько конфигураций поверх одной базовой модели. В Open WebUI такой профиль может иметь собственный system prompt, Knowledge Bases, tools, skills, параметры и TTS-голос. Это экономит память и позволяет управлять предметами независимо. Математик Одна методика, свои учебники и вычислительные tools. Русский язык Другие правила, словари и формат подсказок. English Отдельный голос, язык диалога и словарный уровень. Общий профиль Возраст, класс, слабые темы и динамика ученика доступны всем.

Нужна ли отдельная LLM для каждого учителя

Обычно нет. Если одна локальная модель достаточно хорошо работает на русском, математике, reasoning и английском, её можно использовать как общий «движок». Различия между преподавателями задаются выше уровня модели.

Одна LLM + профили Практичный вариант Меньше VRAM, проще обновлять модель, единая инфраструктура и быстрый переход между предметами. Отдельная LLM на предмет Только если есть причина Например, одна модель заметно лучше в математике, а другая — в языках или vision.

Open WebUI прямо описывает свои Models как тонкие presets поверх базовой модели: preset может хранить инструкции, knowledge, tools, skills и параметры, не изменяя саму underlying model. citeturn465061search0

Практическое правило: сначала пытайтесь решить задачу разными профилями одной хорошей LLM. Подключайте отдельную специализированную модель только после реального теста, который показывает устойчивое преимущество.

Архитектура домашней «учительской»

Ученик текст · голос · фото · домашнее задание ↓ Математик math KB · calculator · строгая проверка Русский rules KB · словари · грамматика English English KB · voice · roleplay История textbook KB · даты · источники ↓ Одна базовая LLM локальный inference backend ↕ Shared Profile DB класс · навыки · ошибки · mastery Local Storage учебники · отчёты · аудио · фото

При таком подходе предметные роли разделены, но состояние ученика не теряется. Например, русский учитель может знать возраст и общий уровень ребёнка, но не обязан получать весь журнал решений по математике.

Как это реализуется в Open WebUI Models

В Workspace → Models можно создать несколько reusable presets поверх одного base model. В актуальной документации к каждому preset можно привязать system prompt, knowledge bases, tools, skills, advanced parameters и отдельный TTS voice. citeturn465061search0turn465061search1

Выбрать base model. Например, одну локальную instruction-модель через Ollama. Создать профиль «Математика». Системные правила, math Knowledge Base, calculator/tool. Создать профиль «Русский язык». Свои учебники, словари и методика проверки. Создать профиль «English». Английский system prompt, voice и отдельная база материалов. Подключить общий профиль ученика. Не как огромный prompt, а как компактные структурированные данные.

Как могут выглядеть предметные профили

Математика Алексей Викторович Не принимает финальный ответ без хода решения. Даёт одну подсказку за раз. Для вычислений использует отдельный checker. Knowledge: математика 2–4 класс

Tools: calculator / Python

Temperature: низкая Русский язык Анна Сергеевна Просит назвать правило, затем проверить слово или предложение. Не исправляет диктант целиком сразу. Knowledge: учебник + словари

Tools: spell/rule checker

Ответы: кратко и по правилу English Mr. John Ведёт короткий разговор на английском, подбирает лексику по уровню и возвращается к русскому только при необходимости. Knowledge: vocabulary + grammar

TTS voice: English

Mode: voice-first История Историк Отвечает по загруженному учебнику, различает факт, дату, причину и интерпретацию, всегда показывает источник. Knowledge: учебник + хронология

RAG: обязательный

Citations: обязательны

Почему базы знаний лучше разделять

Open WebUI позволяет прикреплять Knowledge Bases непосредственно к model preset. Это удобно: математик всегда видит свои учебники, а историк — свои. citeturn465061search0turn465061search2

math-2-class учебник · правила · типовые задачи russian-2-class учебник · словарь · орфография english-a1 лексика · grammar · диалоги history-6-class учебник · даты · карты · источники

Это уменьшает шум retrieval. Если всё сложить в одну гигантскую базу, одинаковые слова и похожие понятия из разных предметов начнут конкурировать между собой.

System prompt тоже должен быть разным

Даже если все учителя используют одну базовую LLM, стиль учебного взаимодействия у них должен отличаться.

Математика Не называй ответ первым. Попроси показать ход решения. Если есть ошибка — укажи место, но не исправляй весь пример. Русский язык Сначала спроси правило. Не исправляй всё слово сразу. Проси подобрать проверочное слово или объяснить орфограмму. English Speak mostly English. Use vocabulary at the student's level. Correct one or two important mistakes, not every sentence at once.

В Open WebUI system prompt можно задавать на уровне model preset, поэтому ребёнок выбирает преподавателя уже с готовым набором правил. citeturn465061search0turn465061search6

Предмет Полезный tool Зачем Математика Calculator / Python Проверять арифметику и вычисления детерминированно. Русский Словарь / rule checker Не полагаться только на память LLM. English STT / TTS Разговор, диктовка и языковая практика. История Knowledge retrieval Факты и даты брать из учебника с citation. Чтение ASR + alignment Скорость, пропуски, замены и понимание текста.

В Open WebUI tools можно привязывать к конкретным model presets, а значит ребёнку не нужно вручную включать нужный инструмент перед каждым занятием. citeturn465061search0

Можно ли каждому учителю дать свой голос

Да. В актуальной документации Open WebUI у Models есть per-model TTS voice. Это позволяет, например, математике дать один русский голос, русскому — другой, а английскому — отдельный English voice. citeturn465061search0

Математика Спокойный нейтральный голос Короткие вопросы и пояснения. Русский Другой русский голос Чтобы предметы ощущались как разные преподаватели. English English TTS Разговор и аудирование в одном режиме.

Для голосовых уроков Open WebUI также имеет Voice Mode и отдельный voice-mode system prompt, чтобы spoken answers были короче обычных. citeturn465061search5turn465061search7

Как сделать общий прогресс ученика для всех преподавателей

Самая важная часть архитектуры — не хранить прогресс внутри конкретного чата. Иначе каждый учитель будет знать только собственную историю.

Профиль ученика общий для предметов Класс 2 Возраст 8 лет Математика Вычитание: 71% Русский Безударные гласные: 64% English A1 · animals: 82% Чтение Точность: 94%

Каждому учителю передаётся только нужный slice. Математику достаточно знать возраст, класс, математические навыки и общие настройки помощи. Ему не нужно получать полный transcript английских занятий.

Это лучше, чем одна глобальная «память обо всём». Меньше лишнего context, проще приватность и понятнее, почему учитель использовал конкретный факт.

Кто должен выбирать преподавателя

Вариант 1 Ребёнок выбирает сам Самый прозрачный интерфейс: «Математика», «Русский», «English». Вариант 2 Родитель запускает урок Полезно для младших детей и заранее составленного расписания. Вариант 3 Router определяет предмет Удобно, но может ошибаться и сложнее контролируется.

Для начальной школы я бы не делал автоматический router главным интерфейсом. Крупные понятные кнопки предметов проще, а система не ошибётся между «прочитай задачу» и «проверь чтение».

Что действительно стоит передавать между предметами

Возраст и класс Нужны всем преподавателям. Предпочтительная длина ответа Общая UX-настройка. Уровень самостоятельности Сколько подсказок разрешено. Расписание повторений Общий план занятий. Предметный mastery Передавать только нужному преподавателю. Сырые чаты Обычно не нужны другим предметам.

Это позволяет избежать ситуации, когда одна огромная memory постоянно увеличивает prompt и начинает смешивать контексты.

Что происходит с нагрузкой на компьютер

Если профили используют одну и ту же base model, переключение учителя не обязательно означает загрузку ещё одной копии LLM в VRAM. Главное отличие — новый system prompt, Knowledge и tools.

Но если вы одновременно запускаете разные base models, Vision, STT и TTS, нагрузка растёт. Поэтому лучше разделять профиль преподавателя и физически отдельную модель.

Легко 4 профиля → 1 LLM Различаются инструкции и Knowledge. Средне 1 LLM + STT/TTS Дополнительная нагрузка на голосовые сервисы. Тяжело LLM + VLM + STT + TTS Может потребоваться грамотное распределение CPU/GPU.

Доступ и ограничения

Open WebUI позволяет ограничивать доступ к model presets для пользователей и групп. Это полезно, если дома несколько детей или общий сервер: младшему ребёнку можно показывать только безопасные учебные профили, а взрослому — полный набор моделей. citeturn465061search0

Ребёнок Только учебные presets и разрешённые Knowledge Bases. Родитель Настройка моделей, отчёты и прогресс. Администратор Обновление backend, tools и embeddings. Гость Можно полностью запретить доступ к учебной памяти.

Как собрать несколько учителей поэтапно

Выбрать одну сильную base model. Проверить русский, математику и английский на реальных заданиях. Создать только двух учителей. Например, математика и русский. Не делать десять сразу. Разделить Knowledge Bases. Каждому преподавателю — свой набор учебников. Написать разные system prompts. Не копировать один шаблон с заменой названия предмета. Подключить предметные tools. Calculator для математики, RAG для истории и т. д. Сделать общую Student DB. Хранить навыки независимо от чатов. Добавить голоса при необходимости. После того как текстовая педагогическая логика уже работает. Тестировать одинаковыми сценариями. У каждого учителя должен быть свой набор regression-задач.

Типичные ошибки

Запускают отдельную LLM на каждый предмет Тратят VRAM без доказанной пользы. Все учителя имеют одинаковый prompt Получаются разные имена, но одинаковое поведение. Одна Knowledge Base на всё Появляется шум между предметами. Прогресс хранится в чатах При новом диалоге учитель «забывает» уровень ученика. Все данные передаются всем учителям Лишний context и слабее контроль приватности. Роутер сам решает предмет Для младшего ребёнка ручной выбор часто понятнее и надёжнее.