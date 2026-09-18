Разбор новинки IEK представила комплект подвески КОПМ 1500 для СИП-2 IEK представила комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 для крепления изолированной нулевой несущей жилы СИП-2 на промежуточных опорах. В комплект входят анкерный кронштейн и поддерживающий зажим ЗПН 1500Р, который также поставляется отдельно. ЗАН 25–35 и ЗАН 50–70 приведены для сравнения как анкерные зажимы из официальных карточек IEK. Эти изделия выполняют разные задачи, поэтому при выборе важны функция узла, параметры проводника, состав комплекта и характеристики конкретного изделия. СИП-2 Анкерные зажимы Подвеска Критерии выбора Главное: Практический вывод: сначала определяют функцию точки крепления, затем сверяют конструкцию СИП-2, сечение и диаметр несущей жилы, после чего проверяют нагрузочные параметры и комплектность по актуальной документации конкретного артикула. ЗАН и КОПМ нельзя выбирать как взаимозаменяемые варианты только по диапазону сечений.

Что IEK сообщила о комплекте КОПМ 1500 Новинки закрывают две разные задачи монтажа СИП-2. ЗАН 25–35 и ЗАН 50–70 относятся к анкерным зажимам. ЗПН 1500Р является поддерживающим зажимом, а КОПМ 1500 представляет собой комплект промежуточной подвески, в который входят ЗПН 1500Р и анкерный кронштейн. Производитель описывает КОПМ 1500 как решение для крепления изолированной нулевой несущей жилы СИП-2 на промежуточных опорах. Поддерживающий зажим можно приобрести отдельно, поэтому при заказе необходимо различать готовый комплект КОПМ 1500 и один ЗПН 1500Р. Позиция Тип узла Подтверждённая область применения ЗАН 25–35 (PA 1000) Анкерный зажим Один кабель СИП, сечение 25–35 мм² ЗАН 50–70 (PA 1500) Анкерный зажим СИП сечением 50–70 мм² ЗПН 1500Р Поддерживающий зажим Промежуточная подвеска СИП-2, поставляется отдельно или в комплекте КОПМ 1500 Комплект промежуточной подвески Крепление изолированной нулевой несущей жилы СИП-2 на промежуточной опоре Слово «анкерный» в названии кронштейна, входящего в КОПМ 1500, не превращает весь комплект в анкерный зажим. Назначение готового КОПМ 1500 производитель определяет именно как промежуточную подвеску.

Анкерное крепление и промежуточная подвеска: в чём разница Главный критерий выбора здесь не диапазон сечений, а функция точки на линии. Анкерный зажим фиксирует несущую жилу в анкерном узле. Промежуточный комплект поддерживает линию на промежуточной опоре. Поэтому совпадение допустимого сечения само по себе не означает, что изделия можно заменить одно другим. Обозначения PA 1000 и PA 1500 также не следует воспринимать как достаточное основание для расчёта или как универсальное указание допустимого усилия. Для проверки механической пригодности нужны явно указанные производителем нагрузочные характеристики конкретного изделия и условия конкретного узла. Почему ошибочно выбирать только по сечению Сечение не сообщает, является точка анкерной или промежуточной.

Провода одного номинального сечения могут различаться по фактическому наружному диаметру жилы.

Нагрузочная характеристика зажима не заменяет расчёт усилий в линии.

Отдельный поддерживающий зажим и полный комплект подвески имеют разную комплектность.

Параметр разрушения нельзя автоматически считать допустимой рабочей нагрузкой. Правильная последовательность выбора: назначение опоры и узла, конструкция провода, сечение, фактический диаметр, механические параметры, комплектность и только затем артикул для заказа.

Подтверждённые характеристики новых позиций Для ЗАН 25–35 официальная карточка IEK указывает работу с одним кабелем СИП сечением 25–35 мм². Диапазон зажимного диаметра составляет 7,2–9,7 мм, высота изделия указана как 320 мм, разрушающая нагрузка вдоль СИП составляет 10,0 кН. Для ЗАН 50–70 официальный источник подтверждает диапазон сечений 50–70 мм², зажимной диаметр 10,8–13,3 мм и номинальное напряжение изделия 1000 В. В принятых данных официальной страницы нет подтверждённого значения разрушающей нагрузки этой конкретной актуальной позиции, поэтому переносить на неё значение из другого каталога без сверки артикула некорректно. Для КОПМ 1500 производитель указывает диапазон сечений СИП 25–95 мм², максимальную растягивающую нагрузку 12 000 Н, рабочие температуры от −60 до +50 °C и климатическое исполнение УХЛ1. Независимая от производителя новостная публикация повторяет диапазон сечений, нагрузку и температурный интервал. Изделие Сечение Зажимной диаметр Подтверждённая нагрузка Дополнительные данные ЗАН 25–35 25–35 мм² 7,2–9,7 мм Разрушающая вдоль СИП 10,0 кН Высота 320 мм ЗАН 50–70 50–70 мм² 10,8–13,3 мм Не подтверждена принятой официальной карточкой Номинальное напряжение 1000 В КОПМ 1500 25–95 мм² Нет данных в принятом источнике Максимальная растягивающая 12 000 Н От −60 до +50 °C, УХЛ1 10,0 кН для ЗАН 25–35 обозначены как разрушающая нагрузка, а 12 000 Н для КОПМ 1500 как максимальная растягивающая. Это разные формулировки характеристик, поэтому напрямую сравнивать числа как одинаковый показатель нельзя.

Совместимость и область применимости ЗАН 25–35 подходит только тогда, когда сечение проводника находится в диапазоне 25–35 мм², а его зажимной диаметр укладывается в 7,2–9,7 мм. Для ЗАН 50–70 одновременно должны выполняться два других условия: сечение 50–70 мм² и диаметр 10,8–13,3 мм. Проверка только одного параметра оставляет риск несовместимости. Диапазон КОПМ 1500 в 25–95 мм² заметно шире, но относится к промежуточной подвеске изолированной нулевой несущей жилы СИП-2. Его нельзя распространять на анкерные точки или на любые провода, которые формально имеют такое же сечение. Подтверждённое описание связано с конкретной конструкцией СИП-2 и конкретным способом подвески. Что нельзя обобщать по опубликованным данным Нельзя считать ЗАН 25–35, ЗАН 50–70 и КОПМ 1500 взаимозаменяемыми.

Нельзя переносить параметры одной позиции на другую только из-за сходного названия серии.

Нельзя утверждать совместимость со всеми марками и конструкциями СИП без проверки документации провода.

Нельзя трактовать предельную или разрушающую нагрузку как разрешённую постоянную нагрузку узла.

Нельзя по характеристике одного зажима оценивать прочность кронштейна, опоры и линии в целом.

Нельзя считать отдельный ЗПН 1500Р полным комплектом КОПМ 1500. Арматура удерживает механически нагруженную воздушную линию. Подбор узла и монтаж следует поручать квалифицированному специалисту. Публикация характеристик не является инструкцией для самостоятельной работы на действующей линии.

Что проверить перед заказом Определить функцию точки Уточнить, требуется анкерная фиксация или промежуточная подвеска. Это исключает выбор изделия не того класса. Идентифицировать провод Проверить тип СИП, конструкцию несущей жилы, её материал, номинальное сечение и наружный диаметр по документации производителя. Сопоставить диапазоны Для ЗАН одновременно сравнить сечение и зажимной диаметр. Для КОПМ подтвердить, что речь идёт о промежуточном креплении изолированной нулевой несущей жилы СИП-2. Проверить нагрузки Использовать параметры конкретного артикула и не подменять рабочее усилие разрушающей или максимальной растягивающей нагрузкой. Уточнить комплектность Выяснить, нужен полный КОПМ 1500 с кронштейном или только поддерживающий зажим ЗПН 1500Р. Сверить условия эксплуатации Для КОПМ 1500 проверить соответствие температурному диапазону от −60 до +50 °C и другим условиям объекта. Сверить артикул и документы Перед закупкой проверить актуальную карточку, паспорт или инструкцию именно поставляемой модификации. Минимальные данные для осмысленного выбора Схема и назначение точки крепления.

Полная маркировка СИП.

Сечение и наружный диаметр несущей жилы.

Расчётные усилия в рассматриваемой точке.

Тип и геометрия опоры или кронштейна.

Требуемая комплектность и точный артикул.

Условия температуры и внешней среды. Если часть этих данных отсутствует, покупка «по названию» создаёт неопределённость. Особенно это заметно у ЗАН 50–70: в стороннем каталоге приведены рабочая нагрузка 4,9 кН, разрушающая нагрузка 14,7 кН и артикул UZA-14-D50-D70-1500, тогда как официальная страница новой позиции использует другое обозначение артикула. Без документального подтверждения нельзя считать эти записи одной и той же модификацией.

Типичные ошибки при сравнении Сравнение PA 1000 и PA 1500 только по числу Число в коммерческом обозначении не заменяет строку с типом нагрузки и единицами измерения. Для ЗАН 25–35 официально подтверждены 10,0 кН разрушающей нагрузки вдоль СИП. Это значение нельзя выводить из обозначения PA 1000 и нельзя автоматически переносить на другие изделия. Подмена диаметра сечением Сечение выражается в квадратных миллиметрах и характеризует площадь проводника, а зажимной диаметр измеряется в миллиметрах и относится к геометрии жилы в месте захвата. Для ЗАН производитель указывает оба диапазона, следовательно, проверять нужно оба. Покупка ЗПН вместо КОПМ ЗПН 1500Р входит в КОПМ 1500, но комплект дополнительно содержит анкерный кронштейн. Отдельный зажим может быть уместен при комплектовании узла из совместимых компонентов, однако опубликованные данные сами по себе не подтверждают совместимость с произвольным кронштейном. Распространение параметров на весь узел Характеристика одного элемента не описывает автоматически несущую способность всей сборки. Итог зависит как минимум от выбранной арматуры, провода, кронштейна, крепления к опоре и фактических усилий. Новостная публикация сообщает параметры изделий, но не предоставляет расчёт конкретной линии.

Что подтверждено источниками, а что остаётся открытым Официальные материалы IEK подтверждают назначение КОПМ 1500, его состав, диапазон сечений, максимальную растягивающую нагрузку, рабочие температуры и климатическое исполнение. Официальные карточки также подтверждают диапазоны сечения и диаметра для обоих ЗАН, а для ЗАН 25–35 дополнительно указывают разрушающую нагрузку. Отраслевой новостной источник независимо повторяет основные параметры КОПМ 1500: применение с СИП-2, диапазон 25–95 мм², нагрузку до 12 000 Н и температуры от −60 до +50 °C. При этом исходные технические сведения, вероятно, происходят из материалов производителя, поэтому такая публикация повышает уверенность в корректности пересказа новости, но не заменяет документацию изделия. Вопрос Статус по принятым источникам Состав КОПМ 1500 Подтверждён: кронштейн и ЗПН 1500Р Назначение КОПМ 1500 Подтверждено для промежуточной подвески изолированной нулевой несущей жилы СИП-2 Диапазон КОПМ 1500 Подтверждён: 25–95 мм² Нагрузка КОПМ 1500 Указана как максимальная растягивающая 12 000 Н Рабочая нагрузка ЗАН 25–35 Не подтверждена принятыми данными Разрушающая нагрузка ЗАН 25–35 Подтверждена: 10,0 кН вдоль СИП Нагрузка актуального ЗАН 50–70 Требует сверки по документации точного артикула Совместимость с любым СИП подходящего сечения Не подтверждена Взаимозаменяемость анкерных и поддерживающих изделий Не подтверждена и противоречит их разному назначению Если паспорт поставляемого изделия отличается от краткой карточки или стороннего каталога, решение следует принимать по актуальной документации точного артикула, а расхождение уточнять до монтажа.

Практический вывод Расширение линейки IEK даёт отдельные позиции для анкерного крепления СИП в диапазонах 25–35 и 50–70 мм², а также готовый комплект и отдельный зажим для промежуточной подвески СИП-2. Практическая ценность новинок заключается в возможности подобрать изделие под конкретную функцию узла, а не в универсальности одного решения. Для предварительного отбора ЗАН достаточно начать с назначения точки, сечения и диаметра жилы. Для окончательного решения этого мало: необходимо сопоставить расчётные усилия с корректно определёнными рабочими параметрами конкретного артикула. Для КОПМ 1500 дополнительно важно убедиться, что проектируется именно промежуточная подвеска изолированной нулевой несущей жилы СИП-2 и нужен комплект с кронштейном. Короткое правило выбора: ЗАН выбирают для анкерной точки, ЗПН 1500Р или КОПМ 1500 рассматривают для промежуточной подвески. После этого проверяют не одно сечение, а всю связку параметров: конструкцию СИП, диаметр жилы, нагрузку, комплектность и точный артикул. См. также: Калькулятор подбора УЗИП для дома и квартиры онлайн.