Home Assistant OS 18.2: что проверить после обновления

Home Assistant OS 18.2: кому нужно обновиться и что проверить после перезагрузки
Home Assistant OS 18.2 вышел 30 июля 2026 года. Выпуск исправляет проблемы сети на Home Assistant Green, загрузки ODROID-N2+, отображения ожидающей версии обновления на Raspberry Pi 5 и запуска Supervisor при кратковременных сетевых сбоях. Также обновлены Buildroot, Docker и ядро Linux для нескольких платформ.
Что вошло в Home Assistant OS 18.2
Home Assistant OS 18.2 является исправительным выпуском ветки 18. Он не меняет интерфейс автоматизаций и не добавляет новые интеграции. Его задача - исправить работу самой операционной системы, загрузки, сети, драйверов и контейнерной среды.
Buildroot 2025.02.16
Обновлена базовая сборочная система, включая исправления безопасности и новые версии системных компонентов.
Docker 29.6.2
Обновлена контейнерная среда, в которой работают Home Assistant Core, Supervisor и приложения.
OS Agent 1.10.0
Обновлён компонент связи между Home Assistant OS и Supervisor.
Устойчивый запуск Supervisor
Кратковременная недоступность сети при старте не должна блокировать нормальный запуск Supervisor.
Dropbear при выключении
SSH-служба сохраняется дольше во время остановки Supervisor и Docker, что упрощает контроль выключения.
Сетевые возможности
Добавлена поддержка CONNMARK в netfilter и улучшены диагностические функции BusyBox.
Home Assistant OS 18.2 и Home Assistant Core 2026.8 - разные обновления
|Компонент
|За что отвечает
|Что меняет обновление
|Home Assistant OS
|Linux, загрузка, драйверы, Docker, сеть и оборудование
|Работу сервера как устройства или виртуальной машины
|Home Assistant Core
|Интеграции, автоматизации, сущности и интерфейс
|Логику умного дома и поддержку устройств
|Supervisor
|Управление Core, приложениями, резервными копиями и обновлениями
|Обслуживание установки Home Assistant OS
|Приложения
|Zigbee2MQTT, Mosquitto, ESPHome, Frigate и другие сервисы
|Функции конкретного приложения
Номер OS 18.2 не означает, что Home Assistant Core автоматически становится версией 2026.8. Каждый компонент обновляется отдельно, поэтому при диагностике нужно записывать все версии.
Исправлена потеря Ethernet после изменения MTU
В Home Assistant Green исправлена ошибка драйвера stmmac, из-за которой Ethernet мог перестать работать после изменения MTU во время работы системы. Похожее исправление включено и для ODROID.
Кого могла затронуть проблема
- пользователей VLAN с нестандартным MTU;
- сетей с PPPoE, VPN или туннелями;
- установок, где MTU менялся вручную;
- систем после изменения сетевого оборудования;
- случаев, когда Green оставался включённым, но переставал отвечать по сети.
Что проверить после обновления
Перезапустите Home Assistant Green, откройте локальный интерфейс, проверьте доступ к шлюзу, DNS, облачным интеграциям и локальным устройствам. Если используется нестандартный MTU, сравните его со значением на роутере, VLAN и VPN.
Ожидающая версия обновления теперь отображается корректнее
Home Assistant OS использует механизм RAUC для установки обновления в неактивный системный раздел. На Raspberry Pi 5 исправлено отображение staged update: после установки, но до перезагрузки система должна корректно показывать версию, ожидающую активации.
Что это меняет для пользователя
- понятнее видно, что обновление уже записано;
- меньше риска повторно запускать установку из-за старого номера версии;
- проще определить, нужна ли перезагрузка;
- диагностика не путает установленную и ожидающую версию.
Исправлены проблемы загрузки с eMMC
Для ODROID-N2 и N2+ отменено изменение U-Boot, которое уменьшало максимальную частоту работы eMMC. Это должно устранить ситуации, когда отдельные системы переставали нормально загружаться с встроенного модуля памяти.
Перед обновлением владельцу ODROID стоит проверить
- Тип накопителя. eMMC, SD-карта или внешний диск.
- Состояние резервной копии. Она должна быть скачана за пределы ODROID.
- Физический доступ. При проблеме загрузки может потребоваться переключатель boot mode или другой носитель.
- Стабильность питания. Перезапуски и повреждение файловой системы часто связаны не только с обновлением.
- Состояние eMMC. Повторяющиеся ошибки ввода-вывода требуют проверки накопителя.
Home Assistant OS 18.2 также обновляет для ODROID ядро Linux и содержит исправление Ethernet после изменения MTU.
Что изменилось для Generic x86-64 и OVA
Ядро Linux 6.18.39
Обновлено для Generic x86-64 и Open Virtual Appliance.
Intel VMD
Добавлена поддержка контроллеров Intel Volume Management Device, через которые могут подключаться NVMe-накопители.
Intel RAPL
Добавлена поддержка powercap для мониторинга энергопотребления на совместимых Intel-платформах.
Intel LPSS I2C
Добавлена поддержка встроенных сенсорных экранов на части x86-устройств.
Apple SMC
Добавлена поддержка аппаратного мониторинга на совместимых Intel Mac с Generic x86-64.
Crucial X9 SSD
Для Raspberry Pi отключается UAS у конкретного USB SSD с известной проблемой совместимости.
Для обычной виртуальной машины большинство аппаратных драйверов не меняет работу напрямую. Важнее проверить запуск VM, сетевой адаптер, проброс USB и доступность хранилища после обновления.
Добавлена поддержка MaxLinear и Exar USB-to-serial
В ядре включён драйвер
CONFIG_USB_SERIAL_XR для USB-последовательных адаптеров MaxLinear и Exar. Это может быть полезно для отдельных адаптеров RS-232, RS-485 и специализированных контроллеров.
После обновления проверьте
- появился ли адаптер в разделе оборудования;
- сохранился ли путь
/dev/serial/by-id/...;
- запустилось ли приложение, использующее порт;
- нет ли одновременного доступа двух приложений к одному адаптеру;
- сохранился ли USB-проброс в виртуальной машине;
- не изменился ли USB ID после замены адаптера.
Как подготовиться к Home Assistant OS 18.2
- Создайте полную резервную копию. Она должна включать Home Assistant, приложения и их данные.
- Скачайте копию на другой носитель. NAS, компьютер, внешний диск или защищённое облачное хранилище.
- Проверьте свободное место. Недостаток места может сорвать загрузку образа или обновление контейнеров.
- Запишите текущие версии. OS, Core, Supervisor и важных приложений.
- Проверьте состояние диска. Особенно на Raspberry Pi с SD-картой, ODROID с eMMC и x86-64 с давно работающим SSD.
- Остановите эксперименты. Не меняйте одновременно storage driver, сетевой MTU, VLAN и USB-проброс.
- Обеспечьте физический доступ. Основной сервер не стоит обновлять, находясь далеко от объекта без резервного канала связи.
- Проверьте ручное управление. Отопление, ворота, свет и защита от протечки не должны полностью зависеть от сервера во время перезагрузки.
Что проверить после первой перезагрузки
Сделайте вторую перезагрузку позже
После нескольких часов стабильной работы полезно выполнить контролируемую перезагрузку и проверить, что сеть, приложения, USB и накопитель поднимаются без ручного вмешательства.
Типичные проблемы после обновления
|Симптом
|Возможная причина
|Что проверить первым
|Интерфейс не открывается
|Система ещё запускается, изменился адрес или не поднялась сеть
|Роутер, DHCP, локальную консоль и состояние Ethernet.
|Supervisor не запускается
|Сетевой сбой, проблемы хранилища или повреждённые контейнеры
|System logs, свободное место и подключение к интернету.
|Zigbee2MQTT не видит координатор
|Изменился USB-путь, проброс или приложение стартовало раньше устройства
|
/dev/serial/by-id/... и журнал приложения.
|Home Assistant Green пропал из сети
|MTU, VLAN, кабель, коммутатор или DHCP
|Прямое подключение, порт коммутатора и сетевые параметры.
|ODROID не загружается
|Проблема eMMC, питания или загрузчика
|Физический доступ, boot mode и резервный носитель.
|VM запустилась без USB
|Гипервизор не вернул проброс после перезапуска
|Настройки USB passthrough и ID устройства.
|Приложения скачиваются заново
|Обновление Docker или восстановление контейнерных образов
|Интернет, свободное место и журнал Supervisor.
Чего не делать сразу
- переустанавливать Home Assistant до изучения журнала;
- удалять приложение только потому, что оно не запустилось с первого раза;
- переподключать всю Zigbee-сеть при временной потере USB;
- менять сетевой адрес и MTU одновременно;
- обновлять прошивку координатора во время диагностики OS;
- выключать питание во время staged update;
- хранить единственный backup на том же сервере;
- возвращать старую версию без проверки совместимой резервной копии.
Что полезно проверить в системе умного дома
Стоит ли устанавливать Home Assistant OS 18.2
Да. Это исправительный выпуск, который разработчики рекомендуют всем пользователям поддерживаемых платформ. Особенно полезно обновление для Home Assistant Green, ODROID-N2+, Raspberry Pi 5 и некоторых x86-64 систем.
Основной риск связан не с самим обновлением, а с отсутствием внешней резервной копии, физического доступа и проверки приложений после перезапуска.
Безопасный порядок: backup вне сервера, обновление только OS, проверка сети и приложений, тест критичных сценариев, затем отдельное обновление других компонентов.
Home Assistant не запускается после обновления OS?
Поможем проверить сеть, Supervisor, приложения, USB-координаторы, накопитель, виртуальную машину и резервные копии. Сначала сохраняем журнал и определяем причину, а не переустанавливаем систему наугад.
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Частые вопросы о Home Assistant OS 18.2
Когда вышел Home Assistant OS 18.2?
Релиз опубликован 30 июля 2026 года.
Нужно ли обновляться всем?
Разработчики рекомендуют обновление всем пользователям поддерживаемых платформ Home Assistant OS.
Home Assistant OS 18.2 и Core 2026.8 - одно и то же?
Нет. OS отвечает за Linux, загрузку, сеть, драйверы и Docker. Core отвечает за интеграции, автоматизации и интерфейс.
Что исправлено на Home Assistant Green?
Исправлена потеря Ethernet после изменения MTU во время работы системы, а также обновлено ядро Linux.
Что исправлено на Raspberry Pi 5?
Ожидающая после установки версия OS теперь корректнее отображается до перезагрузки.
Что изменилось для ODROID-N2+?
Исправлена проблема загрузки с eMMC, связанная с изменением U-Boot, а также обновлено ядро и сетевой драйвер.
Нужно ли отдельно обновлять Docker?
Нет. В Home Assistant OS Docker входит в состав системного образа и обновляется вместе с OS.
Пропадут ли приложения после обновления?
Обычно нет. Но после перезагрузки нужно проверить запуск Mosquitto, Zigbee2MQTT, ESPHome, Frigate и других приложений.
Где хранить резервную копию?
За пределами самого сервера: на NAS, компьютере, внешнем диске или в защищённом облачном хранилище.
Что делать, если пропал USB-координатор?
Проверить оборудование, стабильный путь /dev/serial/by-id, USB-проброс и журнал приложения. Не нужно сразу пересоздавать Zigbee-сеть.