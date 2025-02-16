Home Assistant OS 18.2: что проверить после обновления

Новости Home Assistant и умного дома Home Assistant OS 18.2: кому нужно обновиться и что проверить после перезагрузки Home Assistant OS 18.2 вышел 30 июля 2026 года. Выпуск исправляет проблемы сети на Home Assistant Green, загрузки ODROID-N2+, отображения ожидающей версии обновления на Raspberry Pi 5 и запуска Supervisor при кратковременных сетевых сбоях. Также обновлены Buildroot, Docker и ядро Linux для нескольких платформ. Коротко: разработчики рекомендуют установить Home Assistant OS 18.2 всем пользователям поддерживаемых платформ. Перед обновлением сохраните полную резервную копию за пределами самого сервера, проверьте свободное место и не обновляйте одновременно Core, приложения, координаторы и прошивки устройств.

Релиз Что вошло в Home Assistant OS 18.2 Home Assistant OS 18.2 является исправительным выпуском ветки 18. Он не меняет интерфейс автоматизаций и не добавляет новые интеграции. Его задача - исправить работу самой операционной системы, загрузки, сети, драйверов и контейнерной среды. Buildroot 2025.02.16 Обновлена базовая сборочная система, включая исправления безопасности и новые версии системных компонентов. Docker 29.6.2 Обновлена контейнерная среда, в которой работают Home Assistant Core, Supervisor и приложения. OS Agent 1.10.0 Обновлён компонент связи между Home Assistant OS и Supervisor. Устойчивый запуск Supervisor Кратковременная недоступность сети при старте не должна блокировать нормальный запуск Supervisor. Dropbear при выключении SSH-служба сохраняется дольше во время остановки Supervisor и Docker, что упрощает контроль выключения. Сетевые возможности Добавлена поддержка CONNMARK в netfilter и улучшены диагностические функции BusyBox. Рекомендация разработчиков: обновление предназначено для всех пользователей поддерживаемых установок Home Assistant OS, а не только для владельцев Home Assistant Green или ODROID.

Важно понимать Home Assistant OS 18.2 и Home Assistant Core 2026.8 - разные обновления Компонент За что отвечает Что меняет обновление Home Assistant OS Linux, загрузка, драйверы, Docker, сеть и оборудование Работу сервера как устройства или виртуальной машины Home Assistant Core Интеграции, автоматизации, сущности и интерфейс Логику умного дома и поддержку устройств Supervisor Управление Core, приложениями, резервными копиями и обновлениями Обслуживание установки Home Assistant OS Приложения Zigbee2MQTT, Mosquitto, ESPHome, Frigate и другие сервисы Функции конкретного приложения Номер OS 18.2 не означает, что Home Assistant Core автоматически становится версией 2026.8. Каждый компонент обновляется отдельно, поэтому при диагностике нужно записывать все версии. Не обновляйте четыре слоя одновременно. Если после перезапуска пропадёт Zigbee, сеть или камера, будет намного сложнее понять, связано ли это с OS, Core, приложением или прошивкой координатора.

Home Assistant Green Исправлена потеря Ethernet после изменения MTU В Home Assistant Green исправлена ошибка драйвера stmmac, из-за которой Ethernet мог перестать работать после изменения MTU во время работы системы. Похожее исправление включено и для ODROID. Кого могла затронуть проблема пользователей VLAN с нестандартным MTU;

сетей с PPPoE, VPN или туннелями;

установок, где MTU менялся вручную;

систем после изменения сетевого оборудования;

случаев, когда Green оставался включённым, но переставал отвечать по сети. Что проверить после обновления Перезапустите Home Assistant Green, откройте локальный интерфейс, проверьте доступ к шлюзу, DNS, облачным интеграциям и локальным устройствам. Если используется нестандартный MTU, сравните его со значением на роутере, VLAN и VPN. Не меняйте MTU наугад. Ошибка проявляется не только полной потерей связи. Возможны сайты и интеграции, которые открываются частично, зависшие загрузки и нестабильный VPN.

Raspberry Pi 5 Ожидающая версия обновления теперь отображается корректнее Home Assistant OS использует механизм RAUC для установки обновления в неактивный системный раздел. На Raspberry Pi 5 исправлено отображение staged update: после установки, но до перезагрузки система должна корректно показывать версию, ожидающую активации. Что это меняет для пользователя понятнее видно, что обновление уже записано;

меньше риска повторно запускать установку из-за старого номера версии;

проще определить, нужна ли перезагрузка;

диагностика не путает установленную и ожидающую версию. Если версия не изменилась сразу: проверьте, завершилась ли установка и требуется ли перезагрузка. Не отключайте питание во время записи системного раздела.

ODROID-N2+ Исправлены проблемы загрузки с eMMC Для ODROID-N2 и N2+ отменено изменение U-Boot, которое уменьшало максимальную частоту работы eMMC. Это должно устранить ситуации, когда отдельные системы переставали нормально загружаться с встроенного модуля памяти. Перед обновлением владельцу ODROID стоит проверить Тип накопителя. eMMC, SD-карта или внешний диск. Состояние резервной копии. Она должна быть скачана за пределы ODROID. Физический доступ. При проблеме загрузки может потребоваться переключатель boot mode или другой носитель. Стабильность питания. Перезапуски и повреждение файловой системы часто связаны не только с обновлением. Состояние eMMC. Повторяющиеся ошибки ввода-вывода требуют проверки накопителя. Home Assistant OS 18.2 также обновляет для ODROID ядро Linux и содержит исправление Ethernet после изменения MTU.

Мини-ПК и виртуальные машины Что изменилось для Generic x86-64 и OVA Ядро Linux 6.18.39 Обновлено для Generic x86-64 и Open Virtual Appliance. Intel VMD Добавлена поддержка контроллеров Intel Volume Management Device, через которые могут подключаться NVMe-накопители. Intel RAPL Добавлена поддержка powercap для мониторинга энергопотребления на совместимых Intel-платформах. Intel LPSS I2C Добавлена поддержка встроенных сенсорных экранов на части x86-устройств. Apple SMC Добавлена поддержка аппаратного мониторинга на совместимых Intel Mac с Generic x86-64. Crucial X9 SSD Для Raspberry Pi отключается UAS у конкретного USB SSD с известной проблемой совместимости. Для обычной виртуальной машины большинство аппаратных драйверов не меняет работу напрямую. Важнее проверить запуск VM, сетевой адаптер, проброс USB и доступность хранилища после обновления.

USB и последовательные порты Добавлена поддержка MaxLinear и Exar USB-to-serial В ядре включён драйвер CONFIG_USB_SERIAL_XR для USB-последовательных адаптеров MaxLinear и Exar. Это может быть полезно для отдельных адаптеров RS-232, RS-485 и специализированных контроллеров. Это не универсальное исправление всех USB-координаторов. Zigbee-адаптеры на CH340, CP210x, FTDI и других чипах используют иные драйверы. Всегда проверяйте точный USB ID устройства. После обновления проверьте появился ли адаптер в разделе оборудования;

сохранился ли путь /dev/serial/by-id/... ;

; запустилось ли приложение, использующее порт;

нет ли одновременного доступа двух приложений к одному адаптеру;

сохранился ли USB-проброс в виртуальной машине;

не изменился ли USB ID после замены адаптера.

До обновления Как подготовиться к Home Assistant OS 18.2 Создайте полную резервную копию. Она должна включать Home Assistant, приложения и их данные. Скачайте копию на другой носитель. NAS, компьютер, внешний диск или защищённое облачное хранилище. Проверьте свободное место. Недостаток места может сорвать загрузку образа или обновление контейнеров. Запишите текущие версии. OS, Core, Supervisor и важных приложений. Проверьте состояние диска. Особенно на Raspberry Pi с SD-картой, ODROID с eMMC и x86-64 с давно работающим SSD. Остановите эксперименты. Не меняйте одновременно storage driver, сетевой MTU, VLAN и USB-проброс. Обеспечьте физический доступ. Основной сервер не стоит обновлять, находясь далеко от объекта без резервного канала связи. Проверьте ручное управление. Отопление, ворота, свет и защита от протечки не должны полностью зависеть от сервера во время перезагрузки. Резервная копия на том же накопителе не защищает от его отказа. Файл нужно выгрузить из Home Assistant до начала обновления.

После обновления Что проверить после первой перезагрузки Версия OS В разделе системы указана 18.2. Supervisor Запущен и не показывает состояние unhealthy. Сеть Работают Ethernet или Wi-Fi, шлюз, DNS и локальные VLAN. Приложения Mosquitto, Zigbee2MQTT, ESPHome, Frigate и другие сервисы запущены. USB Координаторы, радиомодули и последовательные адаптеры доступны по прежним путям. Хранилище Диск смонтирован, свободное место не уменьшилось аномально. Автоматизации Сценарии отопления, света, ворот и уведомлений реально выполняются. Камеры Потоки, снимки и архив доступны. Резервные копии Расписание и внешнее место хранения остаются настроенными. Журнал Нет повторяющихся ошибок ядра, сети, USB, Docker и Supervisor. Сделайте вторую перезагрузку позже После нескольких часов стабильной работы полезно выполнить контролируемую перезагрузку и проверить, что сеть, приложения, USB и накопитель поднимаются без ручного вмешательства.

Диагностика Типичные проблемы после обновления Симптом Возможная причина Что проверить первым Интерфейс не открывается Система ещё запускается, изменился адрес или не поднялась сеть Роутер, DHCP, локальную консоль и состояние Ethernet. Supervisor не запускается Сетевой сбой, проблемы хранилища или повреждённые контейнеры System logs, свободное место и подключение к интернету. Zigbee2MQTT не видит координатор Изменился USB-путь, проброс или приложение стартовало раньше устройства /dev/serial/by-id/... и журнал приложения. Home Assistant Green пропал из сети MTU, VLAN, кабель, коммутатор или DHCP Прямое подключение, порт коммутатора и сетевые параметры. ODROID не загружается Проблема eMMC, питания или загрузчика Физический доступ, boot mode и резервный носитель. VM запустилась без USB Гипервизор не вернул проброс после перезапуска Настройки USB passthrough и ID устройства. Приложения скачиваются заново Обновление Docker или восстановление контейнерных образов Интернет, свободное место и журнал Supervisor. Чего не делать сразу переустанавливать Home Assistant до изучения журнала;

удалять приложение только потому, что оно не запустилось с первого раза;

переподключать всю Zigbee-сеть при временной потере USB;

менять сетевой адрес и MTU одновременно;

обновлять прошивку координатора во время диагностики OS;

выключать питание во время staged update;

хранить единственный backup на том же сервере;

возвращать старую версию без проверки совместимой резервной копии.

Вывод Стоит ли устанавливать Home Assistant OS 18.2 Да. Это исправительный выпуск, который разработчики рекомендуют всем пользователям поддерживаемых платформ. Особенно полезно обновление для Home Assistant Green, ODROID-N2+, Raspberry Pi 5 и некоторых x86-64 систем. Основной риск связан не с самим обновлением, а с отсутствием внешней резервной копии, физического доступа и проверки приложений после перезапуска. Безопасный порядок: backup вне сервера, обновление только OS, проверка сети и приложений, тест критичных сценариев, затем отдельное обновление других компонентов.

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