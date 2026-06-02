Меркурий 258: показания, Error, привязка и реле

Инструкция по выносному дисплею счётчика Меркурий 258: как снять показания, восстановить связь и включить реле После включения дождитесь окончания чтения данных. На главном экране короткими нажатиями левой кнопки найдите сумму, T1 и T2. При надписи Error или E-XX сначала проверьте батарейки, модификацию дисплея и наличие связи. Реле переключайте только после проверки причин ЛИМ и ДИСТ. Меркурий 258 F04 Меркурий 258 F09 T1 и T2 Error привязка пульта ЛИМ и ДИСТ реле нагрузки МЕРКУРИЙ 258 1.0.1.8.1 T1 001284.36 kW·h A B C 🔋 ◀ ▶ 2 × AAA радиоканал IP51

Ответ за одну минуту Как снять показания с Меркурий 258 1 Найдите индекс на наклейке: F04, F05, F06 или F09. 2 F04 включите любой кнопкой. Для F09 удерживайте левую кнопку более 3 секунд. 3 Дождитесь окончания полосы чтения и появления главного экрана. 4 Коротко нажимайте левую кнопку: сумма, T1, T2, другие тарифы, время и дата. 5 Передавайте крупное значение в kW·h. Для целого поля берите цифры до точки.

Дисплей не является счётчиком. Учёт выполняет измерительный блок на опоре или фасаде. Меркурий 258 получает и показывает данные по радиоканалу, а также может отправлять команду встроенному реле.

Назначение устройства Что такое выносной дисплей Меркурий 258 Меркурий 258 используется со счётчиками Инкотекс, установленными вне удобной зоны просмотра. Измерительный блок может находиться на опоре, фасаде или в наружном шкафу, а дисплей хранится внутри помещения. Показывает энергию Суммарные показания и отдельные тарифы T1-T4. Показывает параметры сети Мощность, напряжение, ток, частоту и коэффициент мощности. Показывает диагностику Уровень сигнала, номер счётчика, версию ПО и события. Управляет реле Может включать или отключать нагрузку, если функция разрешена настройками. Дисплей предназначен для использования внутри помещения. Он не заменяет средство измерения и не определяет расчётный расход самостоятельно.

Сначала проверьте индекс Какие модификации Меркурий 258 выпускаются Модификация Технология связи Что важно пользователю F04 LoRaWAN Включение любой кнопкой, надпись Error при отсутствии связи F05 IEEE 802.15.4 SUN FSK Порядок управления нужно сверять с частью паспорта конкретного комплекта F06 Аура360 Совместимость определяется радиоканалом счётчика и его настройкой F09 XNB Включение длительным нажатием левой кнопки, расширенное сервисное меню Инструкции F04 и F09 нельзя полностью смешивать Корпус и две кнопки выглядят похоже, но включение, время автоматического выключения, сообщения об ошибке и сервисные переходы отличаются.

Два распространённых алгоритма Чем Меркурий 258 F04 отличается от F09 F04 Быстрое включение включается нажатием любой кнопки;

при чтении показывается мигающий индикатор связи и полоса;

при отсутствии связи появляется Error ;

; выключается примерно через 30 секунд без нажатий;

левая кнопка листает основные параметры;

правая кнопка используется для вспомогательных групп и реле. F09 Включение удержанием включается удержанием левой кнопки более 3 секунд;

в ожидании соединения показывает мигающий сигнал и бегущие символы;

при неисправности может появиться E-XX ;

; гаснет примерно через минуту без нажатий;

безусловно выключается через 10 минут;

имеет отдельное сервисное меню.

Питание пульта Какие батарейки нужны 2 × AAA Типоразмер LR03 Используются два элемента питания с соблюдением полярности. 2,0-3,3 В Рабочее напряжение При недостаточном напряжении дисплей не завершит запуск. МИГАЕТ 🔋 Разряд После включения символ батареи мигает, затем дисплей отключается. Меняйте оба элемента одновременно.

Не смешивайте новые и использованные батарейки.

Соблюдайте обозначение полярности под крышкой.

Не используйте протёкшие элементы.

Батарейки дисплея пользователь может заменить самостоятельно.

Запуск и чтение данных Как включить Меркурий 258 F04 Нажмите любую кнопку Подсветка включится, сегменты кратковременно загорятся, затем начнётся чтение. F09 Удерживайте левую кнопку Продолжительность нажатия более 3 секунд. ОЖИДАНИЕ Не нажимайте кнопки сразу Дождитесь окончания полосы или бегущих символов соединения. Если дисплей включился, но показания не появились, это ещё не означает неисправность счётчика. Сначала оцените сообщение на экране и индикатор качества связи.

Навигация двумя кнопками Как работают левая и правая кнопки ◀ КОРОТКО Следующий основной параметр Сумма, T1, T2, T3, T4, время и дата. ◀ ДОЛГО Следующая основная группа Нарастающий итог, день, месяц, год и предыдущие периоды. ▶ КОРОТКО Следующий вспомогательный параметр Пофазные значения внутри выбранной группы. ▶ ДОЛГО Следующая вспомогательная группа Мощность, напряжение, ток, частота, диагностика или управление реле. У F09 длительность короткого нажатия менее 1 секунды, длительного более 3 секунд. Для входа в сервисное меню удерживаются обе кнопки более 8 секунд.

Основные расчётные экраны Как найти сумму, T1 и T2 1.0.1.8.0 · СУММА 001985.42 kW·h → 1.0.1.8.1 · T1 001284.36 kW·h → 1.0.1.8.2 · T2 000701.06 kW·h После установления связи дождитесь главного экрана. Коротко нажимайте левую кнопку. Для одного общего поля найдите OBIS-код 1.0.1.8.0 и символ суммы. Для тарифа 1 найдите 1.0.1.8.1 и T1. Для тарифа 2 найдите 1.0.1.8.2 и T2. Проверьте единицу kW·h и направление потребления. Что передавать Одно поле: сумму активной энергии потребления.

сумму активной энергии потребления. Два поля: T1 и T2 раздельно.

T1 и T2 раздельно. Три или четыре поля: каждый используемый тариф.

каждый используемый тариф. Не передавать: мощность, напряжение, реактивную энергию и чужой серийный номер.

Целая и дробная часть Какие цифры вводить T1 · kW·h 001284.36 001284 - 1284 целых кВт·ч. 36 - 0,36 кВт·ч. Для поля без дробной части вводится 1284. Не вводите 128436 вместо 1284,36.

Не округляйте вверх без требования формы.

Начальные нули обычно не нужны.

Сверьте дату получения данных, если дисплей долго не использовался.

Сохраните фото суммы, T1 и T2.

Вид энергии Как отличить потребление от отдачи и реактивной энергии 1.0.1.8.x Активное потребление Основной бытовой расчётный регистр. 1.0.2.8.x Активная отдача Энергия обратного направления, например от генерации. 1.0.3.8.x Реактивное потребление Измеряется в kvar·h и не заменяет обычные кВт·ч. 1.0.4.8.x Реактивная отдача Дополнительный расчётный или диагностический регистр. После T2 может появиться другой вид энергии Ориентируйтесь не только на номер тарифа. Проверяйте OBIS-код и единицу измерения.

Периоды хранения Что означают ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД и ПРЕД ДЕНЬ Текущий день Расход с начала текущих суток. ДЕНЬ ПРЕД Предыдущий день Расход за завершённые сутки. МЕСЯЦ Текущий месяц Расход с начала месяца. МЕСЯЦ ПРЕД Предыдущий месяц Расход за завершённый месяц. ГОД Текущий год Расход с начала года. ГОД ПРЕД Предыдущий год Расход за завершённый год. Для обычной передачи показаний нужен нарастающий итог без обозначения периода, если поставщик отдельно не запросил расход за месяц или сутки.

Связь со счётчиком Что означают шкала сигнала, Error и E-XX МИГАЕТ СИГНАЛ Идёт обмен Дисплей устанавливает связь и читает данные. -------- Полоса чтения Для F04 это штатное ожидание получения информации. Error Связь не установлена У F04 доступны только диагностические параметры дисплея. E-XX Диагностическая ошибка Для F09 код нужно зафиксировать и передать технической поддержке. Что проверить при отсутствии связи Установите две новые батарейки AAA. Подойдите ближе к стороне дома, где находится счётчик. Не включайте рядом несколько дисплеев одновременно. Проверьте серийный номер пульта и счётчика. Уточните, был ли пульт привязан после замены. При устойчивом Error обратитесь к владельцу прибора учёта.

Сервисная информация Как проверить RSSI, SNR и серийные номера rSSI Уровень радиосигнала Чем ближе значение к нулю, тем сильнее принимаемый сигнал. Snr Сигнал к шуму Помогает отличить слабый сигнал от помех. Sn СЧ Номер счётчика Нужен для проверки правильности комплекта. Sn dISP Номер дисплея Указан также на задней крышке устройства. У F09 сервисное меню открывается удержанием обеих кнопок более 8 секунд. После надписи «СЕРВИС» параметры листаются короткими нажатиями.

После замены дисплея или счётчика Как выполняется привязка Меркурий 258 Готовый комплект обычно уже привязан Процедура требуется при покупке дисплея отдельно, его замене, ремонте или замене измерительного блока. Серийный номер нового дисплея записывают в память счётчика. Для отдельных вариантов устанавливают требуемый режим управления нагрузкой. Эти действия выполняются удалённо или через оптопорт ответственной организацией. После записи ждут не менее одной минуты для инициализации связи. Включают дисплей и проверяют получение показаний. Один Меркурий 258 привязывается только к одному счётчику. Сам дисплей не имеет свободного пользовательского поля для ввода номера прибора. Кнопками пульта полную привязку выполнить нельзя Номер дисплея должен быть записан в счётчик через сервисное программное обеспечение лицом или организацией, ответственной за прибор учёта.

Проверка комплекта Что делать, если пульт показывает чужой счётчик Не передавайте показания Сумма и тарифы могут относиться к другому объекту. Сфотографируйте номера Зафиксируйте Sn СЧ, Sn dISP и наклейку на корпусе. Подайте обращение Попросите проверить привязку к лицевому счёту и заменить настройки. Не пытайтесь найти и записать номер соседнего счётчика. Исправление выполняет организация, имеющая доступ к измерительному блоку.

Если электричество отключилось Как посмотреть состояние и включить реле Сначала проверьте ЛИМ и ДИСТ Не пытайтесь многократно переключать реле, пока не выяснена причина отключения и не уменьшена нагрузка. Включите дисплей и дождитесь получения данных. Вернитесь к главной или основной группе. Длительно нажмите правую кнопку для перехода к состоянию реле. Проверьте отображаемое состояние: нагрузка подключена или отключена. Если локальное управление разрешено и нет блокирующей причины, повторно длительно нажмите правую кнопку. Убедитесь, что новое состояние подтвердилось на дисплее. У F09 могут отображаться надписи НАГРУЗ 1 для подключённой нагрузки и НАГРУЗ 0 для отключённой. Конкретная возможность изменения состояния определяется настройками счётчика. Пульт действительно может отключить дом Длительное нажатие правой кнопки в режиме управления реле способно изменить его состояние. Для обычного снятия показаний используйте короткие нажатия левой кнопки.

Причина отключения Что означают ЛИМ и ДИСТ ЛИМ Превышен лимит Причиной может быть превышение разрешённой мощности или энергии. отключите часть мощной нагрузки;

проверьте установленный лимит;

после снижения нагрузки повторите разрешённое подключение. ДИСТ Дистанционное отключение Команда поступила от энергоснабжающей или сетевой организации. проверьте уведомления и состояние лицевого счёта;

свяжитесь с оператором системы;

локальное включение может быть заблокировано. Если реле снова отключается сразу после включения, не повторяйте процедуру многократно. Это может означать сохраняющийся лимит, команду оператора или неисправность нагрузки.

Почему отключает при 15 кВт Как посмотреть установленный лимит мощности На F09 в основных группах может отображаться параметр ограничения мощности с OBIS-кодом 1.0.1.35.0. Если лимит не задан, вместо числа выводятся прочерки. 1.0.1.35.0 · ЛИМ 15.00 kW Это не максимальный расход за месяц Параметр показывает порог мощности, при превышении которого система может ограничить нагрузку. Для проверки фактического пика дополнительно просматривают текущую и максимальную мощность, если эти кадры доступны.

Трёхфазный счётчик Что означают индикаторы A, B и C A Первая фаза Наличие напряжения или принадлежность показанного параметра. B Вторая фаза Состояние второго фазного канала. C Третья фаза Состояние третьего фазного канала. На основном экране мигание отдельного индикатора означает снижение напряжения соответствующей фазы ниже 10% номинального значения. В других группах буква показывает, к какой фазе относится напряжение, ток или мощность. Не поднимайтесь к счётчику и не вскрывайте его Сфотографируйте индикаторы и пофазные значения. Проверку вводной части выполняет специалист или владелец прибора учёта.

Совместимость С какими счётчиками работает Меркурий 258 Дисплей применяется со сплит-счётчиками Инкотекс, которые имеют совместимый радиоканал и допускают запись серийного номера дисплея в свою память. Меркурий 150U Однофазный SPLIT Измерительный блок устанавливается снаружи, показания выводятся на дисплей. Меркурий 208 Однофазный наружный Поддерживает прямой обмен и привязку пары. Меркурий 238 Трёхфазный наружный На пульте дополнительно доступны пофазные параметры. Меркурий 350U Современный SPLIT Навигация дисплея соответствует меню счётчиков серии 350. Совпадение бренда недостаточно. Нужно проверить индекс радиоканала у дисплея и конкретного счётчика. F04, F05, F06 и F09 не являются взаимозаменяемыми без подтверждения совместимости.

Поисковые запросы и форумы Частые проблемы Меркурий 258 Пульт пишет Error Нет связи со счётчиком. Проверьте батарейки, расстояние и привязку. Появился E-XX Запишите код F09 и обратитесь в техническую поддержку. F09 не включается коротким нажатием Удерживайте левую кнопку более 3 секунд. F04 быстро выключается Через 30 секунд без нажатий это происходит штатно. Пульт случайно отключил дом Проверьте режим реле, ЛИМ и ДИСТ перед обратным включением. Реле не включается Локальное управление может быть запрещено или сохраняется причина отключения. Нет T2 Тариф может быть не запрограммирован либо исключён из главного экрана. Показывается чужой номер Не передавайте данные. Требуется исправление привязки. Пустая шкала сигнала Подойдите ближе, исключите одновременную работу нескольких дисплеев. Мигает батарея Замените оба элемента AAA. Отключает при большой нагрузке Проверьте параметр лимита мощности и текущую мощность. Не получается выполнить привязку кнопками Серийный номер пульта записывается в счётчик сервисным ПО. Что приложить к обращению фотографию наклейки с индексом F04-F09;

серийный номер дисплея;

серийный номер счётчика из сервисного меню;

фото Error или E-XX;

уровень RSSI и SNR;

состояние реле и обозначение ЛИМ/ДИСТ;

видео запуска и попытки соединения;

номер лицевого счёта и акт установки.

Безопасное использование Что можно делать пользователю Можно менять батарейки в дисплее;

просматривать открытые параметры;

проверять серийные номера;

фотографировать показания;

просматривать лимит мощности;

управлять реле только в разрешённом режиме. Нельзя подниматься к счётчику на опоре;

вскрывать измерительный блок;

снимать пломбы;

обходить встроенное реле;

подбирать чужую привязку;

вмешиваться в линию электропередачи. Техническая и нормативная основа ПС 26.40.52-007-74537069-2024 - актуальный паспорт Меркурий 258.

- актуальный паспорт Меркурий 258. АВЛГ.467859.003 ПС - инструкции по работе модификаций дисплея.

- инструкции по работе модификаций дисплея. Руководства Меркурий 150, 204/208/234/238 и 350 - применение дисплея со сплит-счётчиками.

- применение дисплея со сплит-счётчиками. ГОСТ 31818.11-2012 и профильные стандарты на статические счётчики.

и профильные стандарты на статические счётчики. Постановления Правительства РФ № 354, № 442 и № 890 - расчёты и интеллектуальный учёт.

FAQ Частые вопросы о Меркурий 258 Как включить Меркурий 258 F04? Нажмите любую из двух кнопок. Как включить Меркурий 258 F09? Удерживайте левую кнопку более 3 секунд. Как найти T1? После соединения коротко нажимайте левую кнопку до T1 или OBIS-кода 1.0.1.8.1. Как найти T2? Следующим коротким нажатием найдите T2 или 1.0.1.8.2. Как найти сумму? Нужен символ суммы и OBIS-код 1.0.1.8.0. Какие цифры вводить при 001284.36? Для целочисленного поля вводите 1284. Что означает Error? На F04 это отсутствие связи со счётчиком. Что означает E-XX? На F09 это диагностический код, который нужно сообщить технической поддержке. Почему пульт сразу выключается? Чаще всего разряжены батарейки. При мигающем символе питания замените обе AAA. Как привязать новый пульт? Его серийный номер записывает в счётчик ответственная организация через сервисное ПО. Можно ли привязать пульт кнопками? Полную привязку кнопками выполнить нельзя. Что означает ЛИМ? Реле отключено из-за превышения лимита мощности или энергии. Что означает ДИСТ? Реле отключено дистанционной командой энергоснабжающей организации. Как включить реле? Из основной группы длительно нажмите правую кнопку, проверьте состояние и повторите длительное нажатие, если локальное управление разрешено. Почему реле снова отключается? Сохраняется превышение лимита, дистанционная блокировка или неисправность нагрузки. Как посмотреть лимит мощности? На F09 найдите параметр с OBIS-кодом 1.0.1.35.0. Что означают A, B и C? Это индикаторы фаз трёхфазного счётчика. Можно ли использовать пульт на улице? Он предназначен для эксплуатации внутри помещений при температуре от -10 до +50 °C.