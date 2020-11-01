Две вызывные панели на один видеодомофон: калитка, ворота и две двери

Две вызывные панели на один видеодомофон: калитка, ворота, две двери и два замка
Как подключить две вызывные панели к одному монитору и не запутаться, какая дверь звонит и какой замок откроется. Разбираем Panel 1 / Panel 2, разные мелодии, калитку и входную дверь, калитку и ворота, две калитки, один общий замок, два независимых замка, отдельный выход GATE и IP-системы Hikvision, Dahua и Akuvox.
Монитор должен понимать, какая именно панель сейчас вызвала
У обычного 4-проводного видеодомофона два входа обозначаются как Panel 1 и Panel 2, Door 1 и Door 2 или похожим образом. Каждая панель имеет свою линию вызова, аудио, видео и питание по схеме конкретного производителя.
Когда посетитель нажимает кнопку на первой панели, монитор должен показать именно её камеру и установить разговор именно с ней. При вызове со второй панели происходит то же самое для второго входа.
У многих современных моделей на разные входы можно назначить разные мелодии. Это полезно, если экран не перед глазами: по звуку уже понятно, звонят с калитки или от входной двери.
Вызывная панель отличается от камеры тем, что создаёт вызов, участвует в двустороннем разговоре и обычно связана с логикой открытия двери.
Второй вход панели и второй видеовход не всегда одно и то же
Полноценный вход
- кнопка вызова;
- двусторонний звук;
- камера;
- команда открытия;
- часто отдельная мелодия.
Только видеонаблюдение
- нет кнопки вызова;
- обычно нет разговора;
- нет собственной логики замка;
- используется для обзора зоны;
- может записываться на DVR/SD.
Поэтому модель с двумя «видеовходами» ещё не обязательно поддерживает две вызывные панели. В характеристиках должно быть прямо указано количество door panels / вызывных панелей.
Перед покупкой проверяется именно структурная схема конкретного монитора.
Как открыть правильный замок, если панелей две
В типовой аналоговой системе каждый замок подключается к своей вызывной панели или к связанному с ней реле/контроллеру. Монитор во время активного вызова передаёт команду открытия той панели, с которой сейчас идёт разговор.
Команда «Открыть» управляет замком калитки.
Команда «Открыть» управляет замком входной двери.
У Slinex в классической двухпанельной логике при просмотре или разговоре с текущей панелью кнопка Unlock открывает замок, подключённый именно к этой панели. У других производителей логика похожа, но её нужно сверять по инструкции.
Монитор передаёт команду, а силовая цепь замка остаётся возле панели, контроллера, блока питания или реле.
Можно ли открыть один и тот же замок с двух вызывных панелей
Да, такая задача встречается, например когда у одной калитки стоят две панели с разных сторон или используются две разные системы управления одним замком.
Но объединять релейные выходы двух устройств нужно только по электрически корректной схеме. Важно понимать, являются ли выходы сухими контактами, активным плюсом, транзисторным минусом и имеют ли общую землю.
Если один выход подаёт напряжение, а второй рассчитан на другую схему, можно получить обратное питание и повредить панель.
Для мощного электромеханического замка разумнее объединять только управляющие сигналы на промежуточном реле или контроллере, а сам замок питать отдельно.
Вторая вызывная панель не всегда нужна для управления воротами
Калитка и ворота часто ошибочно воспринимаются как два одинаковых входа. Но у ворот может вообще не быть вызывной панели. Тогда достаточно одной панели на калитке и отдельной команды на автоматику ворот.
Нужна панель
Посетитель звонит, вы видите его, разговариваете и открываете электрозамок.
Часто нужен только сухой контакт
Автоматика получает короткий импульс на вход START / OPEN / BUTTON по схеме конкретного привода.
У Tantos Amelie HD SE есть HOOK/GATE, а производитель также предусматривает управление воротами через специальное реле TS-NC05 или дополнительный выход некоторых панелей Stuart/iPanel2. У Elly HD X заявлено управление одним блоком ворот с монитора либо двумя блоками через совместимые панели.
Если посетитель физически подходит к калитке, вторая панель у ворот может быть лишней. Рациональнее оставить одну панель и отдельный релейный канал управления автоматикой.
Две панели на современных мониторах Tantos
Актуальный Tantos Amelie HD SE поддерживает две вызывные панели и две дополнительные камеры. Производитель также указывает разные мелодии для разных входов.
Та же двухпанельная логика есть у Sherlock HD SE и у многих других мониторов серий Classic HD SE и Promo HD.
AHD/TVI/CVI 1080p/720p и CVBS.
10-дюймовый монитор, до 4 мониторов в системе.
Запись на microSD и HD-аналог.
В структурных схемах Amelie HD SE прямо показаны Panel 1 и Panel 2. Поэтому сценарий «калитка + дверь дома» является штатным, а не нестандартным самодельным решением.
Поэтому количество разъёмов на корпусе не заменяет проверку таблицы «Возможности подключения».
Panel 1 и Panel 2, отдельные мелодии и Smart Call
Slinex SL-10N Cloud поддерживает две вызывные панели и две дополнительные камеры. Для каждой подключённой панели можно назначить отдельную мелодию.
Это особенно удобно в частном доме: одна мелодия для калитки, другая для входной двери или второго входа.
В классических схемах Slinex просмотр переключается между первой и второй панелью, а команда открытия относится к текущей активной панели.
У Hikvision две панели могут быть и аналоговыми, и IP
У Hikvision есть интересный гибридный вариант. Например, DS-KH6320-WTDE1 поддерживает подключение до двух аналоговых 4-проводных doorphone одновременно с сетевой архитектурой Hikvision.
В интерфейсе таких Indoor Station можно отдельно видеть Main Door Station, Doorphone 1 и Doorphone 2.
Doorphone 1 + Doorphone 2
Подходят для локальных 4-проводных панелей у двери или калитки.
Main Door Station + Sub Door Station
Отдельные сетевые панели регистрируются в общей IP-системе.
В villa-архитектуре Hikvision официально используются Main Door Station и Sub Door Station. То есть несколько входов уже не обязаны физически подключаться отдельными аналоговыми жгутами к монитору, как в классическом 4-wire.
Он позволяет использовать существующие аналоговые doorphone и одновременно интегрироваться в современную сеть Hikvision.
Main VTO и Sub VTO: несколько входов в одной IP-системе
У Dahua многопанельная схема строится через Main VTO и Sub VTO. VTH регистрирует основную панель и дополнительные дверные станции.
В актуальном руководстве Digital VTH указано, что если в системе больше одного VTO, пользователь может обращаться отдельно к main VTO и sub VTO. Для некоторых многоквартирных серий Dahua main VTO может управлять несколькими sub VTO.
Здесь уже не нужно искать клеммы Panel 1 и Panel 2 на мониторе. Каждая панель является отдельным IP-устройством.
Несколько Door Phone, групповые вызовы и отдельные точки открытия
В Akuvox indoor monitor может работать с несколькими door phone, а в настройках мониторинга поддерживается добавление нескольких дверных устройств и RTSP-потоков.
Логика вызовов строится через IP/SIP. Group Call определяет, какие Indoor Monitor и приложения должны звонить, когда конкретная Door Phone инициирует вызов.
Для сложных сценариев каждая панель может иметь собственное реле, а Indoor Monitor управляет нужным удалённым реле по сетевой команде. Это заметно гибче обычного 4-wire, но требует правильной конфигурации.
Оно имеет собственный адрес, настройки вызова и реле. Поэтому проектировать такую систему нужно как сеть, а не как набор четырёхжильных кабелей.
Какие линии заложить к двум панелям до ремонта
|Сценарий
|Что закладывать
|Две AHD/4-wire панели
|Отдельную линию от точки коммутации/монитора к каждой панели по требованиям производителя
|Два IP Door Station
|Отдельный Cat.6 от PoE-коммутатора к каждой панели
|Калитка + ворота
|Линия к панели + отдельная линия управления автоматикой ворот
|Два электрозамка
|Отдельные силовые линии, рассчитанные по току и длине
|Пока архитектура не выбрана
|Резервная труба и запас Cat.6 к каждой входной точке
Для независимых аналоговых панелей нужны независимые сигнальные тракты, если производитель не предусматривает иной интерфейс.
Две панели увеличивают требования к питанию всей системы
Даже если сами панели получают питание от монитора, замки и ворота нужно рассматривать отдельно. Электромеханический замок может потреблять ток, который значительно выше потребления самой панели.
Собственное питание и сигнальная линия.
Вторая независимая линия.
Силовая цепь по своему расчёту.
Отдельный БП, реле или вход автоматики по схеме.
Если при открытии одного замка гаснет изображение на обеих панелях или монитор перезагружается, проблема обычно находится в питании и силовой части, а не в том, что панелей две.
Какую схему выбрать для дома или квартиры
Калитка + входная дверь
Самый простой сценарий двух панелей. Каждая управляет своей дверью.
Калитка + ворота
Если у ворот нет точки вызова, вторая панель обычно не нужна. Лучше отдельный GATE-реле.
Две калитки
Две полноценные панели и два независимых замка.
Дверь + тамбур
Panel 1 у квартиры, Panel 2 на внешней двери тамбура.
Своя панель + подъезд
Подъезд не всегда считается обычной второй панелью: может потребоваться блок сопряжения.
Несколько входов
При трёх и более полноценных входах IP-система обычно масштабируется удобнее обычного 4-wire.
12 ошибок при подключении двух вызывных панелей
Камера не умеет создавать полноценный домофонный вызов.
Наличие двух разъёмов не всегда означает две панели.
Без штатной схемы вызов и аудио работают непредсказуемо.
Пользователь не понимает, с какой двери звонят.
После монтажа нужно тестировать Panel 1 и Panel 2 отдельно.
Можно получить обратное питание между устройствами.
Часто для ворот нужна только сухая команда START/OPEN.
Просадка появляется именно в момент открытия.
Независимым панелям нужны независимые интерфейсы.
После отделки Panel 1 и Panel 2 приходится искать заново.
Для старых многоквартирных систем нужен адаптер сопряжения.
Может оказаться проще сразу построить IP-систему.
Что нужно знать до покупки второго комплекта панели
Для подбора достаточно сначала понять архитектуру: где стоят две точки вызова, какие двери или ворота нужно открывать, какие кабели уже проложены и нужен ли вызов на смартфон.
Для предварительного подбора пришлите план дома или участка, отметьте обе входные точки, замки и ворота, а также укажите модель уже установленного монитора.
Частые вопросы про две вызывные панели
Можно ли подключить две вызывные панели к одному видеодомофону?
Да, если монитор прямо поддерживает два входа вызывных панелей.
Как монитор понимает, какая панель звонит?
Panel 1 и Panel 2 являются отдельными входами. У многих моделей на них можно назначить разные мелодии.
Можно ли поставить одну панель на калитку, вторую на дверь дома?
Да. Это типовой сценарий двухпанельного монитора.
Можно ли поставить две панели на две калитки?
Да, если монитор поддерживает две панели и каждая линия подключена независимо.
Можно ли использовать вторую камеру вместо второй панели?
Камера даст изображение, но не полноценный вызов, разговор и собственную логику замка.
Можно ли использовать второй вход CCTV как Panel 2?
Только если производитель прямо заявляет универсальный режим этого входа.
Будут ли две панели звонить разными мелодиями?
У многих современных мониторов да. Например, Tantos Amelie HD SE и Slinex SL-10N Cloud поддерживают разные мелодии по входам.
Какой замок откроется при нажатии кнопки?
В типовой системе открывается замок активной панели, с которой идёт разговор или просмотр. Точная логика зависит от модели.
Можно ли к двум панелям подключить два разных замка?
Да. Каждый замок обычно связан со своей панелью или контроллером.
Можно ли две панели подключить к одному замку?
Да, но управляющие выходы объединяют по электрически корректной схеме, часто через отдельное реле или контроллер.
Можно ли просто соединить реле двух панелей параллельно?
Только если это сухие контакты и схема допускает такое соединение. Активные выходы нельзя объединять вслепую.
Нужно ли отдельное питание каждому замку?
Зависит от тока, длины линии и источника. Мощные замки часто требуют отдельного рассчитанного питания.
Нужно ли тянуть провода замка к монитору?
Обычно нет. Силовая часть замка остаётся возле панели, БП, реле или контроллера.
Можно ли одной кнопкой открыть ворота?
Да, если монитор имеет GATE-выход или используется совместимое реле для входа автоматики ворот.
Нужна ли вторая панель у ворот?
Не обязательно. Если посетитель звонит с калитки, воротам часто нужен только отдельный управляющий контакт.
Можно ли отдельно открыть калитку и ворота?
Да, если система имеет два независимых управляющих канала.
Сколько панелей поддерживает Tantos Amelie HD SE?
Две вызывные панели и две дополнительные камеры.
Сколько панелей поддерживает Tantos Sherlock HD SE?
Производитель заявляет две панели и две камеры.
Сколько панелей поддерживает Slinex SL-10N Cloud?
Две вызывные панели и две дополнительные камеры.
Можно ли две панели Slinex отличать по звонку?
Да, SL-10N Cloud позволяет назначить отдельную мелодию каждой подключённой панели.
Можно ли подключить две аналоговые панели к Hikvision?
У некоторых Indoor Station да. Например, DS-KH6320-WTDE1 поддерживает до двух 4-проводных analog doorphone.
Можно ли одновременно использовать IP Door Station и аналоговые панели Hikvision?
У гибридных моделей возможна комбинация сетевой Main Door Station и аналоговых doorphone. Проверяется конкретная модель и прошивка.
Что такое Main Door Station и Sub Door Station у Hikvision?
Это основная и дополнительные сетевые дверные станции в IP-архитектуре.
Что такое Main VTO и Sub VTO у Dahua?
Основная и дополнительные IP-вызывные панели, которые регистрируются в системе VTH.
Можно ли в Dahua выбрать, какую VTO смотреть?
Да. В актуальных Digital VTH предусмотрена работа с main VTO и sub VTO.
Можно ли подключить несколько Akuvox Door Phone?
Да. В IP/SIP-системе несколько Door Phone настраиваются как отдельные сетевые устройства.
Можно ли две панели вывести на несколько мониторов?
Да, если система одновременно поддерживает несколько панелей и несколько внутренних мониторов.
Можно ли две панели вывести на смартфон?
Да, если выбранная Wi-Fi/IP-система и приложение поддерживают вызовы с обеих точек.
Какой кабель нужен к двум AHD-панелям?
К каждой панели закладывают отдельную линию по требованиям производителя.
Какой кабель нужен к двум IP-панелям?
Отдельный Cat.6 от PoE-коммутатора к каждой панели является удобной базовой архитектурой.
Можно ли две аналоговые панели посадить на один Cat.6?
Без штатной схемы производителя так делать не следует. Независимым панелям нужны отдельные сигнальные тракты.
Что делать, если панелей нужно три или четыре?
Для большого количества независимых входов IP-система обычно масштабируется удобнее, чем бытовой 4-wire монитор.
Подъездный домофон считается второй панелью?
Не всегда. Старый VIZIT, Cyfral, ELTIS или Metakom обычно подключается через блок сопряжения, а не как обычная 4-wire панель.
Можно ли сделать Panel 1 своей дверью, а Panel 2 подъездом?
Только если конкретная система и адаптер рассчитаны на такую архитектуру.
Почему после подключения второй панели пропало изображение?
Проверяются распиновка, формат, питание и отсутствие ошибочного параллельного соединения входов.
Почему обе панели открывают один и тот же замок?
Вероятно, их управляющие выходы объединены или логика контроллера настроена на общий замок.
Почему Panel 2 звонит, но не открывает дверь?
Проверяют реле второй панели, питание замка и настройки второго входа.
Можно ли назначить разные названия входам?
В IP-системах обычно да. В аналоговых моделях чаще используются фиксированные Panel 1/Panel 2 и разные мелодии.
Что лучше для двух входов: AHD или IP?
Для двух простых входов AHD вполне достаточно. При большом доме, нескольких панелях, мониторах и камерах IP масштабируется удобнее.
Что прислать для подбора схемы?
План объекта, места двух панелей, типы замков, ворота, длины кабелей и модель монитора, если он уже куплен.
Сначала определим, что должна делать каждая панель
Калитка, ворота, дверь дома и подъезд требуют разной логики. Пришлите схему объекта, и можно заранее понять, нужны ли две панели, два замка, отдельный GATE-канал или уже лучше IP.
Все переподключения выполняются при снятом питании. Не объединяйте активные релейные или транзисторные выходы двух панелей без схемы. Питание электрозамков, автоматика ворот, блоки питания 230 В и общедомовые линии подключаются специалистом.