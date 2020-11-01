Две вызывные панели на один видеодомофон: калитка, ворота и две двери

Видеодомофон · две панели · калитка · ворота Две вызывные панели на один видеодомофон: калитка, ворота, две двери и два замка Как подключить две вызывные панели к одному монитору и не запутаться, какая дверь звонит и какой замок откроется. Разбираем Panel 1 / Panel 2, разные мелодии, калитку и входную дверь, калитку и ворота, две калитки, один общий замок, два независимых замка, отдельный выход GATE и IP-системы Hikvision, Dahua и Akuvox. Две панели не равны двум камерам панель даёт вызов, разговор и команду открытия, камера только изображение Panel 1 и Panel 2 обычно различаются можно назначить разные мелодии и понимать, откуда пришёл вызов Два замка требуют понятной логики кнопка «Открыть» должна управлять именно дверью активной панели или отдельным реле Разобрать схему в MAX Установка видеодомофона Подбор оборудования Типовые задачи дверь квартиры + своя панель в тамбуре;

калитка №1 + калитка №2;

калитка + входная дверь дома;

калитка + ворота;

две панели на один общий замок;

две панели и два независимых замка.

Главный принцип Монитор должен понимать, какая именно панель сейчас вызвала У обычного 4-проводного видеодомофона два входа обозначаются как Panel 1 и Panel 2, Door 1 и Door 2 или похожим образом. Каждая панель имеет свою линию вызова, аудио, видео и питание по схеме конкретного производителя. Панель 1 калитка → Монитор определяет активный вход ← Панель 2 дверь дома Когда посетитель нажимает кнопку на первой панели, монитор должен показать именно её камеру и установить разговор именно с ней. При вызове со второй панели происходит то же самое для второго входа. У многих современных моделей на разные входы можно назначить разные мелодии. Это полезно, если экран не перед глазами: по звуку уже понятно, звонят с калитки или от входной двери. Главная ошибка при проектировании: считать, что два входа нужны только ради двух камер. Вызывная панель отличается от камеры тем, что создаёт вызов, участвует в двустороннем разговоре и обычно связана с логикой открытия двери.

Panel vs Camera Второй вход панели и второй видеовход не всегда одно и то же Вызывная панель Полноценный вход кнопка вызова;

двусторонний звук;

камера;

команда открытия;

часто отдельная мелодия. Дополнительная камера Только видеонаблюдение нет кнопки вызова;

обычно нет разговора;

нет собственной логики замка;

используется для обзора зоны;

может записываться на DVR/SD. Поэтому модель с двумя «видеовходами» ещё не обязательно поддерживает две вызывные панели. В характеристиках должно быть прямо указано количество door panels / вызывных панелей. Некоторые модели позволяют выбрать: 2 панели + камеры или 1 панель + больше камер. Перед покупкой проверяется именно структурная схема конкретного монитора.

Две панели, две двери Как открыть правильный замок, если панелей две В типовой аналоговой системе каждый замок подключается к своей вызывной панели или к связанному с ней реле/контроллеру. Монитор во время активного вызова передаёт команду открытия той панели, с которой сейчас идёт разговор. Panel 1 Калитка Команда «Открыть» управляет замком калитки. Panel 2 Входная дверь Команда «Открыть» управляет замком входной двери. У Slinex в классической двухпанельной логике при просмотре или разговоре с текущей панелью кнопка Unlock открывает замок, подключённый именно к этой панели. У других производителей логика похожа, но её нужно сверять по инструкции. Силовые провода двух замков не нужно тянуть к монитору. Монитор передаёт команду, а силовая цепь замка остаётся возле панели, контроллера, блока питания или реле.

Две панели, один замок Можно ли открыть один и тот же замок с двух вызывных панелей Да, такая задача встречается, например когда у одной калитки стоят две панели с разных сторон или используются две разные системы управления одним замком. Но объединять релейные выходы двух устройств нужно только по электрически корректной схеме. Важно понимать, являются ли выходы сухими контактами, активным плюсом, транзисторным минусом и имеют ли общую землю. Панель 1 команда открытия ↘ Реле / контроллер единая безопасная логика ↙ Панель 2 команда открытия Не соединяйте два активных выхода «вместе» без проверки. Если один выход подаёт напряжение, а второй рассчитан на другую схему, можно получить обратное питание и повредить панель. Для мощного электромеханического замка разумнее объединять только управляющие сигналы на промежуточном реле или контроллере, а сам замок питать отдельно. Электромеханический CISA через промежуточное реле Почему силовой ток замка лучше вынести из электроники видеопанели.

Калитка и ворота Вторая вызывная панель не всегда нужна для управления воротами Калитка и ворота часто ошибочно воспринимаются как два одинаковых входа. Но у ворот может вообще не быть вызывной панели. Тогда достаточно одной панели на калитке и отдельной команды на автоматику ворот. Калитка Нужна панель Посетитель звонит, вы видите его, разговариваете и открываете электрозамок. Ворота Часто нужен только сухой контакт Автоматика получает короткий импульс на вход START / OPEN / BUTTON по схеме конкретного привода. У Tantos Amelie HD SE есть HOOK/GATE, а производитель также предусматривает управление воротами через специальное реле TS-NC05 или дополнительный выход некоторых панелей Stuart/iPanel2. У Elly HD X заявлено управление одним блоком ворот с монитора либо двумя блоками через совместимые панели. Сначала решите, нужен ли видеовызов именно с ворот. Если посетитель физически подходит к калитке, вторая панель у ворот может быть лишней. Рациональнее оставить одну панель и отдельный релейный канал управления автоматикой.

Tantos Две панели на современных мониторах Tantos Актуальный Tantos Amelie HD SE поддерживает две вызывные панели и две дополнительные камеры. Производитель также указывает разные мелодии для разных входов. Та же двухпанельная логика есть у Sherlock HD SE и у многих других мониторов серий Classic HD SE и Promo HD. Amelie HD SE 2 панели + 2 камеры AHD/TVI/CVI 1080p/720p и CVBS. Sherlock HD SE 2 панели + 2 камеры 10-дюймовый монитор, до 4 мониторов в системе. Marilyn HD s 2 панели + 2 камеры Запись на microSD и HD-аналог. В структурных схемах Amelie HD SE прямо показаны Panel 1 и Panel 2. Поэтому сценарий «калитка + дверь дома» является штатным, а не нестандартным самодельным решением. У Tantos есть модели, где входы универсальны «панель или камера». Поэтому количество разъёмов на корпусе не заменяет проверку таблицы «Возможности подключения».

Slinex Panel 1 и Panel 2, отдельные мелодии и Smart Call Slinex SL-10N Cloud поддерживает две вызывные панели и две дополнительные камеры. Для каждой подключённой панели можно назначить отдельную мелодию. Это особенно удобно в частном доме: одна мелодия для калитки, другая для входной двери или второго входа. Panel 1 калитка → SL-10N Cloud разные мелодии + приложение ← Panel 2 дверь В классических схемах Slinex просмотр переключается между первой и второй панелью, а команда открытия относится к текущей активной панели. Wi-Fi видеодомофон и вызов на смартфон Как приложение связано с проводными панелями и что работает без интернета.

Hikvision У Hikvision две панели могут быть и аналоговыми, и IP У Hikvision есть интересный гибридный вариант. Например, DS-KH6320-WTDE1 поддерживает подключение до двух аналоговых 4-проводных doorphone одновременно с сетевой архитектурой Hikvision. В интерфейсе таких Indoor Station можно отдельно видеть Main Door Station, Doorphone 1 и Doorphone 2. Аналоговые входы Doorphone 1 + Doorphone 2 Подходят для локальных 4-проводных панелей у двери или калитки. IP Main Door Station + Sub Door Station Отдельные сетевые панели регистрируются в общей IP-системе. В villa-архитектуре Hikvision официально используются Main Door Station и Sub Door Station. То есть несколько входов уже не обязаны физически подключаться отдельными аналоговыми жгутами к монитору, как в классическом 4-wire. Для готового ремонта гибридный монитор может быть интереснее полного перехода на IP. Он позволяет использовать существующие аналоговые doorphone и одновременно интегрироваться в современную сеть Hikvision.

Dahua Main VTO и Sub VTO: несколько входов в одной IP-системе У Dahua многопанельная схема строится через Main VTO и Sub VTO. VTH регистрирует основную панель и дополнительные дверные станции. В актуальном руководстве Digital VTH указано, что если в системе больше одного VTO, пользователь может обращаться отдельно к main VTO и sub VTO. Для некоторых многоквартирных серий Dahua main VTO может управлять несколькими sub VTO. Main VTO главный вход ↔ LAN / PoE + VTH сетевая маршрутизация ↔ Sub VTO второй вход Здесь уже не нужно искать клеммы Panel 1 и Panel 2 на мониторе. Каждая панель является отдельным IP-устройством.

Akuvox Несколько Door Phone, групповые вызовы и отдельные точки открытия В Akuvox indoor monitor может работать с несколькими door phone, а в настройках мониторинга поддерживается добавление нескольких дверных устройств и RTSP-потоков. Логика вызовов строится через IP/SIP. Group Call определяет, какие Indoor Monitor и приложения должны звонить, когда конкретная Door Phone инициирует вызов. Для сложных сценариев каждая панель может иметь собственное реле, а Indoor Monitor управляет нужным удалённым реле по сетевой команде. Это заметно гибче обычного 4-wire, но требует правильной конфигурации. В IP-системе «вторая панель» означает второе сетевое устройство. Оно имеет собственный адрес, настройки вызова и реле. Поэтому проектировать такую систему нужно как сеть, а не как набор четырёхжильных кабелей.

Кабельная подготовка Какие линии заложить к двум панелям до ремонта Сценарий Что закладывать Две AHD/4-wire панели Отдельную линию от точки коммутации/монитора к каждой панели по требованиям производителя Два IP Door Station Отдельный Cat.6 от PoE-коммутатора к каждой панели Калитка + ворота Линия к панели + отдельная линия управления автоматикой ворот Два электрозамка Отдельные силовые линии, рассчитанные по току и длине Пока архитектура не выбрана Резервная труба и запас Cat.6 к каждой входной точке Не объединяйте две панели на одном 4-проводном кабеле только ради экономии. Для независимых аналоговых панелей нужны независимые сигнальные тракты, если производитель не предусматривает иной интерфейс.

Питание и замки Две панели увеличивают требования к питанию всей системы Даже если сами панели получают питание от монитора, замки и ворота нужно рассматривать отдельно. Электромеханический замок может потреблять ток, который значительно выше потребления самой панели. Панель 1 Собственное питание и сигнальная линия. Панель 2 Вторая независимая линия. Замок 1 Силовая цепь по своему расчёту. Замок 2 / ворота Отдельный БП, реле или вход автоматики по схеме. Если при открытии одного замка гаснет изображение на обеих панелях или монитор перезагружается, проблема обычно находится в питании и силовой части, а не в том, что панелей две.

Готовые сценарии Какую схему выбрать для дома или квартиры Дом Калитка + входная дверь Самый простой сценарий двух панелей. Каждая управляет своей дверью. Дом Калитка + ворота Если у ворот нет точки вызова, вторая панель обычно не нужна. Лучше отдельный GATE-реле. Дом Две калитки Две полноценные панели и два независимых замка. Квартира Дверь + тамбур Panel 1 у квартиры, Panel 2 на внешней двери тамбура. Квартира Своя панель + подъезд Подъезд не всегда считается обычной второй панелью: может потребоваться блок сопряжения. Большой дом Несколько входов При трёх и более полноценных входах IP-система обычно масштабируется удобнее обычного 4-wire. Два монитора на одну панель Обратный сценарий: несколько экранов на одном входе. Подъездный домофон Почему VIZIT/Cyfral/ELTIS/Metakom не всегда подключаются как Panel 2.

Ошибки 12 ошибок при подключении двух вызывных панелей 01 Путают второй Panel и CCTV Камера не умеет создавать полноценный домофонный вызов. 02 Не проверяют лимит монитора Наличие двух разъёмов не всегда означает две панели. 03 Параллелят две панели в один вход Без штатной схемы вызов и аудио работают непредсказуемо. 04 Не задают разные мелодии Пользователь не понимает, с какой двери звонят. 05 Не проверяют, какой замок открывается После монтажа нужно тестировать Panel 1 и Panel 2 отдельно. 06 Соединяют два активных выхода замка Можно получить обратное питание между устройствами. 07 Считают ворота второй дверью Часто для ворот нужна только сухая команда START/OPEN. 08 Питают два замка от слабого БП Просадка появляется именно в момент открытия. 09 Прокладывают одну линию на две панели Независимым панелям нужны независимые интерфейсы. 10 Не подписывают кабели После отделки Panel 1 и Panel 2 приходится искать заново. 11 Подъезд подключают как обычную панель Для старых многоквартирных систем нужен адаптер сопряжения. 12 Покупают аналог при трёх-четырёх входах Может оказаться проще сразу построить IP-систему.

FAQ Частые вопросы про две вызывные панели Можно ли подключить две вызывные панели к одному видеодомофону? Да, если монитор прямо поддерживает два входа вызывных панелей. Как монитор понимает, какая панель звонит? Panel 1 и Panel 2 являются отдельными входами. У многих моделей на них можно назначить разные мелодии. Можно ли поставить одну панель на калитку, вторую на дверь дома? Да. Это типовой сценарий двухпанельного монитора. Можно ли поставить две панели на две калитки? Да, если монитор поддерживает две панели и каждая линия подключена независимо. Можно ли использовать вторую камеру вместо второй панели? Камера даст изображение, но не полноценный вызов, разговор и собственную логику замка. Можно ли использовать второй вход CCTV как Panel 2? Только если производитель прямо заявляет универсальный режим этого входа. Будут ли две панели звонить разными мелодиями? У многих современных мониторов да. Например, Tantos Amelie HD SE и Slinex SL-10N Cloud поддерживают разные мелодии по входам. Какой замок откроется при нажатии кнопки? В типовой системе открывается замок активной панели, с которой идёт разговор или просмотр. Точная логика зависит от модели. Можно ли к двум панелям подключить два разных замка? Да. Каждый замок обычно связан со своей панелью или контроллером. Можно ли две панели подключить к одному замку? Да, но управляющие выходы объединяют по электрически корректной схеме, часто через отдельное реле или контроллер. Можно ли просто соединить реле двух панелей параллельно? Только если это сухие контакты и схема допускает такое соединение. Активные выходы нельзя объединять вслепую. Нужно ли отдельное питание каждому замку? Зависит от тока, длины линии и источника. Мощные замки часто требуют отдельного рассчитанного питания. Нужно ли тянуть провода замка к монитору? Обычно нет. Силовая часть замка остаётся возле панели, БП, реле или контроллера. Можно ли одной кнопкой открыть ворота? Да, если монитор имеет GATE-выход или используется совместимое реле для входа автоматики ворот. Нужна ли вторая панель у ворот? Не обязательно. Если посетитель звонит с калитки, воротам часто нужен только отдельный управляющий контакт. Можно ли отдельно открыть калитку и ворота? Да, если система имеет два независимых управляющих канала. Сколько панелей поддерживает Tantos Amelie HD SE? Две вызывные панели и две дополнительные камеры. Сколько панелей поддерживает Tantos Sherlock HD SE? Производитель заявляет две панели и две камеры. Сколько панелей поддерживает Slinex SL-10N Cloud? Две вызывные панели и две дополнительные камеры. Можно ли две панели Slinex отличать по звонку? Да, SL-10N Cloud позволяет назначить отдельную мелодию каждой подключённой панели. Можно ли подключить две аналоговые панели к Hikvision? У некоторых Indoor Station да. Например, DS-KH6320-WTDE1 поддерживает до двух 4-проводных analog doorphone. Можно ли одновременно использовать IP Door Station и аналоговые панели Hikvision? У гибридных моделей возможна комбинация сетевой Main Door Station и аналоговых doorphone. Проверяется конкретная модель и прошивка. Что такое Main Door Station и Sub Door Station у Hikvision? Это основная и дополнительные сетевые дверные станции в IP-архитектуре. Что такое Main VTO и Sub VTO у Dahua? Основная и дополнительные IP-вызывные панели, которые регистрируются в системе VTH. Можно ли в Dahua выбрать, какую VTO смотреть? Да. В актуальных Digital VTH предусмотрена работа с main VTO и sub VTO. Можно ли подключить несколько Akuvox Door Phone? Да. В IP/SIP-системе несколько Door Phone настраиваются как отдельные сетевые устройства. Можно ли две панели вывести на несколько мониторов? Да, если система одновременно поддерживает несколько панелей и несколько внутренних мониторов. Можно ли две панели вывести на смартфон? Да, если выбранная Wi-Fi/IP-система и приложение поддерживают вызовы с обеих точек. Какой кабель нужен к двум AHD-панелям? К каждой панели закладывают отдельную линию по требованиям производителя. Какой кабель нужен к двум IP-панелям? Отдельный Cat.6 от PoE-коммутатора к каждой панели является удобной базовой архитектурой. Можно ли две аналоговые панели посадить на один Cat.6? Без штатной схемы производителя так делать не следует. Независимым панелям нужны отдельные сигнальные тракты. Что делать, если панелей нужно три или четыре? Для большого количества независимых входов IP-система обычно масштабируется удобнее, чем бытовой 4-wire монитор. Подъездный домофон считается второй панелью? Не всегда. Старый VIZIT, Cyfral, ELTIS или Metakom обычно подключается через блок сопряжения, а не как обычная 4-wire панель. Можно ли сделать Panel 1 своей дверью, а Panel 2 подъездом? Только если конкретная система и адаптер рассчитаны на такую архитектуру. Почему после подключения второй панели пропало изображение? Проверяются распиновка, формат, питание и отсутствие ошибочного параллельного соединения входов. Почему обе панели открывают один и тот же замок? Вероятно, их управляющие выходы объединены или логика контроллера настроена на общий замок. Почему Panel 2 звонит, но не открывает дверь? Проверяют реле второй панели, питание замка и настройки второго входа. Можно ли назначить разные названия входам? В IP-системах обычно да. В аналоговых моделях чаще используются фиксированные Panel 1/Panel 2 и разные мелодии. Что лучше для двух входов: AHD или IP? Для двух простых входов AHD вполне достаточно. При большом доме, нескольких панелях, мониторах и камерах IP масштабируется удобнее. Что прислать для подбора схемы? План объекта, места двух панелей, типы замков, ворота, длины кабелей и модель монитора, если он уже куплен.

Два входа без путаницы Сначала определим, что должна делать каждая панель Калитка, ворота, дверь дома и подъезд требуют разной логики. Пришлите схему объекта, и можно заранее понять, нужны ли две панели, два замка, отдельный GATE-канал или уже лучше IP. Написать в MAX Написать в Telegram