Умный дом · Home Assistant · 18 сентября 2026 Home Assistant Connect ZBT-2 получил Matter commissioning: что изменилось для Thread Home Assistant расширила возможности Connect ZBT-2: адаптер теперь может использовать Bluetooth для commissioning Matter-устройств. Это упрощает добавление Matter over Thread устройств в локальную систему и делает архитектуру Home Assistant ближе к полноценному самостоятельному Matter-центру.

Bluetooth используется на этапе commissioning Matter-устройства Thread после настройки устройство работает в своей IP mesh-сети Local-first основная логика Home Assistant остаётся локальной

Зачем Matter вообще нужен Bluetooth Matter over Thread не означает, что устройство постоянно работает через Bluetooth. BLE используется прежде всего на этапе первоначальной настройки: контроллер обнаруживает новое устройство поблизости и передаёт ему данные, необходимые для присоединения к домашней сети. После commissioning Thread-устройство общается через Thread и IPv6. Поэтому Bluetooth и Thread в этом сценарии выполняют разные роли. Телефон / HA → BLE commissioning → Matter-устройство → Thread → Border Router → IPv6 → Home Assistant

Что изменилось у Connect ZBT-2 Connect ZBT-2 изначально рассчитан на радиопротоколы семейства IEEE 802.15.4 и может использоваться для Zigbee или Thread в зависимости от выбранной конфигурации. Новое обновление добавляет Bluetooth-возможности именно для процесса Matter commissioning. Практический смысл — уменьшение количества внешних компонентов, необходимых для первичного добавления совместимого Matter-устройства.

Не путать четыре разных компонента Компонент Роль Bluetooth обнаружение и первоначальная передача параметров при commissioning Thread энергоэффективная IPv6 mesh-сеть для устройств Thread Border Router маршрутизация между Thread mesh и обычной IP-сетью Matter Controller commissioning, управление и взаимодействие с Matter-устройствами Один физический продукт может выполнять несколько ролей, но сами роли остаются различными. Именно смешение этих терминов чаще всего вызывает ошибки при проектировании Matter-сети.

Connect ZBT-2 не становится одновременно Zigbee- и Thread-координатором Для радиомодуля IEEE 802.15.4 по-прежнему важно выбранное назначение. Использование одного адаптера для Thread не означает автоматического одновременного обслуживания полноценной Zigbee-сети тем же радио. Практический вывод: если Home Assistant уже использует отдельный Zigbee-координатор и требуется собственная Thread-инфраструктура, разумнее заранее планировать радиомодули как отдельные роли, а не рассчитывать, что один USB-адаптер заменит всё сразу.

Что такое commissioning простыми словами Commissioning — безопасная процедура ввода нового Matter-устройства в систему. Контроллер проверяет устройство, получает его идентификационные данные и передаёт параметры сети. Для Matter over Thread типичный процесс выглядит так: пользователь сканирует Matter QR-код или вводит setup code; контроллер связывается с новым устройством по BLE; устройство получает Thread credentials; подключается к Thread mesh; Matter Controller завершает настройку и добавляет устройство в fabric.

Почему это важно для полностью локального умного дома Одна из привлекательных сторон Matter — возможность локального IP-взаимодействия устройств. Для Home Assistant это хорошо соответствует local-first архитектуре: автоматизации не обязаны зависеть от удалённого облака производителя. Но Matter сам по себе не гарантирует полной автономности конкретного продукта. Производитель всё ещё может требовать собственное приложение для обновлений, расширенной настройки или фирменных функций.

Нужен ли теперь Apple TV, HomePod или Google Nest Не обязательно, если Home Assistant самостоятельно обеспечивает необходимые роли Matter Controller и Thread Border Router с совместимым оборудованием. Сторонние Border Routers могут оставаться частью сети, но они перестают быть единственным способом построить Matter over Thread инфраструктуру. При этом уже установленный Apple или Google Border Router не нужно удалять только ради Home Assistant. Thread допускает несколько Border Routers, а корректно настроенная общая сеть может получить от этого дополнительную устойчивость.

Главная проблема — не количество Border Routers, а несколько Thread-сетей В доме могут одновременно появиться Apple Thread, Google Thread, Home Assistant Thread и сеть другого производителя. Если они используют разные credentials, это фактически отдельные mesh-сети. Такое состояние не обязательно является неисправностью, но усложняет commissioning и диагностику: устройство может оказаться в другой Thread-сети, чем ожидает пользователь.

Как проектировать Thread в новом доме определить основной Matter Controller или набор контроллеров;

понять, какие устройства будут выполнять роль Thread Border Router;

по возможности избегать ненужного размножения независимых Thread networks;

не отключать IPv6 в локальной сети без понимания последствий;

не блокировать необходимый multicast/mDNS между компонентами Matter;

размещать Thread routers так, чтобы mesh покрывала помещения с батарейными устройствами;

хранить резервную копию Home Assistant перед серьёзными изменениями инфраструктуры.

Thread не заменяет Zigbee автоматически У Zigbee огромная установленная база, большой выбор устройств и зрелые интеграции. Matter over Thread даёт IP-архитектуру и межэкосистемную совместимость, но это не причина выбрасывать исправные Zigbee-датчики и реле. На практике в ближайшие годы нормальной будет гибридная схема: проводная автоматика + Zigbee + Matter over Thread + Wi‑Fi/Ethernet, объединённые Home Assistant или другим верхнеуровневым контроллером.

Что проверить после обновления версию Home Assistant и соответствующих Matter/Thread компонентов;

определяется ли Connect ZBT-2 корректно;

какую роль сейчас выполняет радиомодуль;

состояние Thread Border Router;

IPv6 и mDNS в локальной сети;

commissioning нового Matter over Thread устройства;

повторное управление после перезагрузки Home Assistant и отключения интернета.