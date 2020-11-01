Frigate 0.18 beta: что сломается после обновления

Frigate 0.18 beta: что может сломаться после обновления и как подготовиться
Frigate 0.18 заметно меняет настройку локального видеонаблюдения: почти вся конфигурация переносится в новый интерфейс, появляются профили камер и AI-чат, меняется хранение снимков, обновляется FFmpeg, а формат зон и масок проходит миграцию. Версия пока имеет статус beta, поэтому устанавливать её на единственный рабочий сервер без резервной копии не стоит.
frigate.db, зафиксировать текущий тег Docker-образа и проверить все скрипты, которые напрямую используют JPEG-снимки из каталога clips.
Frigate 0.18 пока не является стабильной версией
Frigate 0.18.0 Beta 1 вышла 12 июля 2026 года, Beta 2 — 26 июля. На 2 августа стабильной веткой остаётся Frigate 0.17.2.
Метка beta означает, что основные функции уже доступны для проверки, но разработчики продолжают исправлять ошибки, миграцию конфигурации и поведение интерфейса. Такая версия подходит для тестового сервера, отдельного контейнера или пользователя, который понимает процедуру восстановления.
Лучше остаться на стабильной ветке
Особенно если Frigate постоянно записывает двор, вход, магазин, склад или используется для важных уведомлений.
Beta можно проверять отдельно
Нужны копия конфигурации, отдельная база или готовый снимок виртуальной машины и возможность быстро вернуться назад.
Что Frigate попытается изменить автоматически
В релизе предусмотрен мигратор конфигурации, однако разработчики прямо предупреждают, что в отдельных случаях потребуется ручное исправление.
|Изменение
|Что произойдёт
|Что проверить владельцу
|Конфигурация GenAI
|Один глобальный блок превращается в набор провайдеров с назначенными ролями
|Провайдера, ключи, задачи описания, сводки, embeddings и чат
|Снимки событий
|Аннотированные JPEG больше не сохраняются как обычные файлы в clips
|Скрипты, боты, Node-RED и автоматизации, читающие путь к JPG
|Зоны и маски
|В структуру добавляются
enabled и
friendly_name
|Координаты, required_zones, названия и фактические срабатывания
|Intel GPU statistics
|Статистика читается через DRM-счётчики ядра вместо intel_gpu_top
|Версию ядра Linux и отображение загрузки GPU
|FFmpeg
|Основная версия обновляется до FFmpeg 8
|Аппаратное транскодирование go2rtc и пользовательские параметры
|Media Sync
|Параметр
sync_recordings удалён
|Новый раздел Media Sync в настройках
|Экспорт
|Меняются API удаления и настройка timelapse
|Внешние скрипты, интеграции и собственные панели
|Формат даты и времени
|Параметры
ui.date_format и
ui.time_format удалены
|Язык интерфейса, локаль и отображение времени
Почему после обновления можно не найти привычные JPEG-файлы
Frigate 0.18 больше не сохраняет аннотированный снимок события в формате JPG непосредственно на диск. В каталоге
/media/frigate/clips/ остаётся чистый снимок без рамок и подписей в формате WebP:
<camera>-<event-id>-clean.webp
Параметр
clean_copy удалён, потому что чистая копия теперь создаётся всегда при включённых snapshots. Значение качества по умолчанию также меняется с 70 на 60.
Что продолжит работать
Получить сформированный JPEG с рамкой, временной меткой, обрезкой и другими параметрами можно через API события. Поэтому стандартные функции Frigate и совместимые интеграции могут продолжить получать JPG динамически.
Что может сломаться
- скрипт копирует файл
<event-id>.jpgиз каталога clips;
- бот отправляет в MAX, Telegram или почту прямой путь к локальному JPG;
- Node-RED ожидает появление файла с прежним именем;
- веб-панель формирует ссылки на старую структуру каталога;
- система резервного копирования выбирает только расширение
.jpg;
- сторонняя интеграция не умеет работать с WebP.
/media/frigate/clips,
.jpg,
snapshot и
clean_copy. Такие зависимости нужно проверить отдельно.
Почему миграция конфигурации не гарантирует правильные события
В структуру зон и масок добавлены понятные названия и возможность включения или отключения. Мигратор должен преобразовать старый формат автоматически, но технически корректный YAML ещё не означает, что логика событий сохранилась.
После обновления проверьте
- Все камеры открываются. Ошибка одной зоны не должна блокировать загрузку конфигурации камеры.
- Контуры не сдвинулись. Сравните зоны с реальным изображением и разрешением detect-потока.
- Ссылки required_zones сохранились. События должны создаваться только при входе объекта в требуемую зону.
- Названия уникальны. Friendly name предназначен для человека, а внутренний ID должен оставаться стабильным.
- Маски движения не перекрывают цель. Проверьте человека у калитки, автомобиль на въезде и другие реальные сценарии.
- Отключённые зоны действительно отключены. Новый параметр нельзя оценивать только по отображению в интерфейсе.
FFmpeg 8 и аппаратное транскодирование go2rtc
Frigate 0.18 переходит на FFmpeg 8. Поддержка FFmpeg 5 пока сохранена, но объявлена устаревшей и должна быть удалена в Frigate 0.19.
Разработчики отдельно предупреждают о проблеме FFmpeg 8 с потоками go2rtc, где видео транскодируется с аппаратным ускорением. Для таких конфигураций может потребоваться изменение параметров go2rtc.
В зоне риска
- потоки для браузера перекодируются через VAAPI, QSV, CUDA или другой hwaccel;
- используются нестандартные команды
ffmpeg:внутри go2rtc;
- камера отдаёт неподдерживаемый браузером кодек и Frigate формирует другой поток;
- Birdseye повторно кодируется средствами Intel GPU;
- в Docker Compose добавлены собственные устройства, capabilities или переменные FFmpeg.
Что проверить после запуска
Live View
Открываются ли камеры в браузере и мобильном приложении без чёрного экрана и постоянной буферизации.
Запись
Есть ли звук, синхронно ли воспроизводится архив и не появились ли разрывы между сегментами.
Birdseye
Формируется ли общий экран и работает ли restream, если он используется в Home Assistant.
Нагрузка
Не перешло ли декодирование или кодирование с GPU обратно на CPU из-за ошибки параметров.
Почему статистика GPU может измениться или исчезнуть
В Frigate 0.18 показатели Intel GPU больше не получают через
intel_gpu_top. Используются счётчики DRM для отдельных клиентов ядра Linux. Это убирает необходимость в
CAP_PERFMON, privileged-режиме и настройке
perf_event_paranoid.
Новый способ поддерживает более свежие видеоядра Intel, включая Battlemage, однако для корректных счётчиков при GuC submission требуется ядро Linux 6.5 или новее.
Что полезного появилось во Frigate 0.18
Полная настройка через интерфейс
Камеры, запись, motion, детекторы, ONVIF, GenAI, сеть и другие разделы можно менять через Settings с проверкой полей.
Применение без перезапуска
Многие настройки движения, ONVIF, GenAI и go2rtc можно применить динамически. Интерфейс отмечает параметры, которым нужен restart.
Профили камер
Можно переключать наборы настроек для дня, ночи, присутствия дома, отпуска или другого режима без переписывания базовой конфигурации.
Несколько GenAI-провайдеров
Разные модели можно назначать для описаний объектов, сводок, embeddings, поиска и чата.
AI-чат по событиям
В интерфейсе можно задавать вопросы о камерах, объектах и последних событиях, если настроен подходящий провайдер.
Удалённые embeddings
Расчёт векторных представлений для семантического поиска можно перенести на другой сервер или внешний сервис.
Профили: где они действительно полезны
|Профиль
|Возможное применение
|Дома
|Меньше уведомлений во дворе, но запись и контроль ворот продолжаются.
|Никого нет
|Более строгие зоны, уведомления о людях и автомобилях, расширенная запись событий.
|Ночь
|Иные пороги движения, фильтры объектов и приоритет камер входа и периметра.
|Рабочее время
|Один набор правил для магазина или офиса при сотрудниках, другой после закрытия.
|Обслуживание
|Временное отключение уведомлений или аналитики на выбранной камере без удаления базовых настроек.
Пошаговая подготовка Frigate 0.17 к переходу на 0.18
- Запишите текущую версию. Сохраните точный тег контейнера, версию Home Assistant Add-on и используемый вариант образа: standard, tensorrt, rocm, rk, synaptics или другой.
- Проверьте свободное место. Для копии базы, конфигурации и временного образа нужен запас на диске.
-
Скопируйте конфигурацию.
Сохраните
config.ymlили
config.yaml, Docker Compose,
.envи пользовательские файлы.
- Остановите Frigate. Базу данных безопаснее копировать, когда приложение не записывает в неё события.
-
Скопируйте
frigate.db. Храните копию вне рабочего каталога контейнера или дополнения.
- Сделайте снимок системы. Для VM или LXC создайте snapshot. Для Home Assistant сделайте полную резервную копию и выгрузите её на другой носитель.
- Найдите внешние зависимости. Проверьте Node-RED, MQTT-автоматизации, API-скрипты, уведомления и прямые пути к снимкам.
-
Проверьте ядро и GPU.
Запишите версию Linux, устройства
/dev/dri, драйвер и текущие параметры аппаратного ускорения.
- Сохраните критичные фрагменты архива. Важные записи не должны зависеть от успешности миграции базы или последующей перезаписи диска.
- Подготовьте ручной контроль объекта. Уведомления Frigate не должны быть единственным способом узнать об открытых воротах, протечке или другой критичной ситуации.
Что проверить в первые 30 минут после обновления
- Журнал загрузки. Нет ли ошибок миграции YAML, базы, зон, масок, GenAI и FFmpeg.
- Все камеры. Основной и дополнительный потоки должны быть доступны.
- Архив. Откройте запись до обновления и новый фрагмент после него.
- Live View. Проверьте браузер, телефон и Home Assistant.
- Детекция. Пройдите через реальную зону и убедитесь, что событие создаётся.
- Снимки. Проверьте WebP на диске и JPG через используемое уведомление или API.
- Звук. Убедитесь, что аудио не исчезло после перехода на FFmpeg 8.
- Аппаратное ускорение. Сравните CPU, GPU, скорость детекции и пропуски кадров.
- MQTT. Проверьте события, профили, доступность камер и интеграцию с Home Assistant.
- Уведомления. Тест должен содержать актуальный снимок и открывать нужное событие.
- Права пользователей. Просмотр ограниченных камер и административные функции должны соответствовать ролям.
- Перезапуск. После повторного запуска настройки, активный профиль и камеры должны сохраниться.
Как откатываться, если Frigate 0.18 не подходит
Надёжный откат строится не на случайной замене Docker-тега, а на восстановлении совместимого набора: предыдущего образа, старой конфигурации и базы данных до миграции.
- Остановите beta-версию. Не позволяйте ей продолжать изменять базу и новые события.
- Сохраните её журнал. Он понадобится для анализа причины.
- Верните предыдущий тег образа. Используйте зафиксированную стабильную версию, а не плавающий тег latest.
- Восстановите старую конфигурацию. Не пытайтесь запускать 0.17 на автоматически преобразованном YAML без проверки.
- Восстановите копию
frigate.db. База должна соответствовать состоянию до миграции.
- Проверьте подключение томов. Контейнер не должен создать новую пустую базу в другом каталоге.
- Запустите и проверьте камеры. Убедитесь, что архив, события и интеграция Home Assistant восстановились.
Что не стоит делать
- обновлять единственный рабочий сервер без остановки и копии
frigate.db;
- использовать плавающий Docker-тег, не записав предыдущую версию;
- одновременно обновлять Frigate, Home Assistant OS, драйвер GPU и прошивки камер;
- считать успешную загрузку доказательством правильной работы зон и уведомлений;
- удалять старую конфигурацию сразу после автоматической миграции;
- открывать интерфейс Frigate напрямую в интернет ради проверки AI-чата;
- передавать снимки внешнему GenAI-провайдеру без понимания условий обработки;
- путать изменение статистики Intel GPU с фактической потерей аппаратного ускорения;
- пересоздавать контейнер без подключённого постоянного тома конфигурации и базы;
- тестировать обновление перед отъездом, когда некому проверить камеры на объекте.
Что изучить перед обновлением
Стоит ли переходить на Frigate 0.18 beta сейчас
Для основного сервера видеонаблюдения разумнее дождаться стабильного Frigate 0.18 или хотя бы протестировать beta на копии системы. Изменения полезные, но затрагивают хранение снимков, конфигурацию, FFmpeg, зоны, внешние API и мониторинг GPU.
Наиболее высокий риск у пользователей с собственными скриптами, нестандартным go2rtc, аппаратным транскодированием, read-only-конфигурацией и автоматизациями, которые берут JPEG непосредственно из каталога clips.
Если же нужен новый интерфейс Settings, профили камер или расширенный GenAI, обновление можно проверить на тестовом контейнере при наличии полноценного отката.
Нужно проверить Frigate перед обновлением?
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Частые вопросы о Frigate 0.18
Frigate 0.18 уже вышел в стабильной версии?
Нет. По состоянию на 2 августа 2026 года доступна Frigate 0.18.0 Beta 2. Стабильной веткой остаётся 0.17.2.
Когда вышла Beta 2?
Frigate 0.18.0 Beta 2 опубликована 26 июля 2026 года.
Нужно ли обязательно обновляться?
Нет. Рабочую систему можно оставить на стабильной версии, особенно если новые функции не требуются.
Какие файлы сохранить перед обновлением?
Конфигурацию, Docker Compose и переменные окружения, файл frigate.db, данные интеграций и важные записи архива. Для VM или LXC полезен снимок системы.
Почему исчезли JPEG-снимки из clips?
Frigate 0.18 сохраняет на диск чистые снимки в WebP. Аннотированный JPG формируется через API события.
Сломаются ли уведомления Home Assistant?
Стандартная актуальная интеграция может продолжить работать через API. Проверка обязательна для пользовательских автоматизаций и прямых путей к локальным JPG-файлам.
Нужно ли вручную переписывать зоны?
Мигратор должен обновить формат, но контуры, required_zones, названия и реальные события после обновления нужно проверить.
Почему после обновления пропала статистика Intel GPU?
Метод получения статистики изменён. Для новых DRM-счётчиков при GuC submission требуется ядро Linux 6.5 или новее.
AI-чат работает полностью локально?
Это зависит от выбранного провайдера. При облачном провайдере часть данных может передаваться за пределы локальной сети. Для локальной обработки требуется соответствующая локальная модель и сервер.
Как безопасно откатиться на 0.17?
Вернуть предыдущий образ, исходную конфигурацию и копию frigate.db, созданную до миграции. Простая смена Docker-тега без восстановления совместимых данных может быть недостаточной.