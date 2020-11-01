Frigate 0.18 beta: что сломается после обновления

Новости видеонаблюдения и Home Assistant Frigate 0.18 beta: что может сломаться после обновления и как подготовиться Frigate 0.18 заметно меняет настройку локального видеонаблюдения: почти вся конфигурация переносится в новый интерфейс, появляются профили камер и AI-чат, меняется хранение снимков, обновляется FFmpeg, а формат зон и масок проходит миграцию. Версия пока имеет статус beta, поэтому устанавливать её на единственный рабочий сервер без резервной копии не стоит. Коротко: актуальная предварительная версия Frigate 0.18.0 Beta 2 опубликована 26 июля 2026 года. Перед обновлением необходимо остановить Frigate, сохранить конфигурацию и файл frigate.db , зафиксировать текущий тег Docker-образа и проверить все скрипты, которые напрямую используют JPEG-снимки из каталога clips.

Статус релиза Frigate 0.18 пока не является стабильной версией Frigate 0.18.0 Beta 1 вышла 12 июля 2026 года, Beta 2 — 26 июля. На 2 августа стабильной веткой остаётся Frigate 0.17.2. Метка beta означает, что основные функции уже доступны для проверки, но разработчики продолжают исправлять ошибки, миграцию конфигурации и поведение интерфейса. Такая версия подходит для тестового сервера, отдельного контейнера или пользователя, который понимает процедуру восстановления. Рабочий объект Лучше остаться на стабильной ветке Особенно если Frigate постоянно записывает двор, вход, магазин, склад или используется для важных уведомлений. Тестовый сервер Beta можно проверять отдельно Нужны копия конфигурации, отдельная база или готовый снимок виртуальной машины и возможность быстро вернуться назад. Не обновляйте только ради нового номера. Сначала определите, нужны ли вам новый интерфейс настройки, профили камер, функции GenAI или исправления конкретной проблемы.

Несовместимые изменения Что Frigate попытается изменить автоматически В релизе предусмотрен мигратор конфигурации, однако разработчики прямо предупреждают, что в отдельных случаях потребуется ручное исправление. Изменение Что произойдёт Что проверить владельцу Конфигурация GenAI Один глобальный блок превращается в набор провайдеров с назначенными ролями Провайдера, ключи, задачи описания, сводки, embeddings и чат Снимки событий Аннотированные JPEG больше не сохраняются как обычные файлы в clips Скрипты, боты, Node-RED и автоматизации, читающие путь к JPG Зоны и маски В структуру добавляются enabled и friendly_name Координаты, required_zones, названия и фактические срабатывания Intel GPU statistics Статистика читается через DRM-счётчики ядра вместо intel_gpu_top Версию ядра Linux и отображение загрузки GPU FFmpeg Основная версия обновляется до FFmpeg 8 Аппаратное транскодирование go2rtc и пользовательские параметры Media Sync Параметр sync_recordings удалён Новый раздел Media Sync в настройках Экспорт Меняются API удаления и настройка timelapse Внешние скрипты, интеграции и собственные панели Формат даты и времени Параметры ui.date_format и ui.time_format удалены Язык интерфейса, локаль и отображение времени

Снимки событий Почему после обновления можно не найти привычные JPEG-файлы Frigate 0.18 больше не сохраняет аннотированный снимок события в формате JPG непосредственно на диск. В каталоге /media/frigate/clips/ остаётся чистый снимок без рамок и подписей в формате WebP: <camera>-<event-id>-clean.webp Параметр clean_copy удалён, потому что чистая копия теперь создаётся всегда при включённых snapshots. Значение качества по умолчанию также меняется с 70 на 60. Что продолжит работать Получить сформированный JPEG с рамкой, временной меткой, обрезкой и другими параметрами можно через API события. Поэтому стандартные функции Frigate и совместимые интеграции могут продолжить получать JPG динамически. Что может сломаться скрипт копирует файл <event-id>.jpg из каталога clips;

из каталога clips; бот отправляет в MAX, Telegram или почту прямой путь к локальному JPG;

Node-RED ожидает появление файла с прежним именем;

веб-панель формирует ссылки на старую структуру каталога;

система резервного копирования выбирает только расширение .jpg ;

; сторонняя интеграция не умеет работать с WebP. Проверка до обновления: найдите во всех автоматизациях строки /media/frigate/clips , .jpg , snapshot и clean_copy . Такие зависимости нужно проверить отдельно.

Зоны и маски Почему миграция конфигурации не гарантирует правильные события В структуру зон и масок добавлены понятные названия и возможность включения или отключения. Мигратор должен преобразовать старый формат автоматически, но технически корректный YAML ещё не означает, что логика событий сохранилась. После обновления проверьте Все камеры открываются. Ошибка одной зоны не должна блокировать загрузку конфигурации камеры. Контуры не сдвинулись. Сравните зоны с реальным изображением и разрешением detect-потока. Ссылки required_zones сохранились. События должны создаваться только при входе объекта в требуемую зону. Названия уникальны. Friendly name предназначен для человека, а внутренний ID должен оставаться стабильным. Маски движения не перекрывают цель. Проверьте человека у калитки, автомобиль на въезде и другие реальные сценарии. Отключённые зоны действительно отключены. Новый параметр нельзя оценивать только по отображению в интерфейсе. Не проверяйте только днём. Дождь, ИК-подсветка, фары, тени, насекомые и переключение ночного режима могут изменить движение и работу зоны.

Видеопотоки FFmpeg 8 и аппаратное транскодирование go2rtc Frigate 0.18 переходит на FFmpeg 8. Поддержка FFmpeg 5 пока сохранена, но объявлена устаревшей и должна быть удалена в Frigate 0.19. Разработчики отдельно предупреждают о проблеме FFmpeg 8 с потоками go2rtc, где видео транскодируется с аппаратным ускорением. Для таких конфигураций может потребоваться изменение параметров go2rtc. В зоне риска потоки для браузера перекодируются через VAAPI, QSV, CUDA или другой hwaccel;

используются нестандартные команды ffmpeg: внутри go2rtc;

внутри go2rtc; камера отдаёт неподдерживаемый браузером кодек и Frigate формирует другой поток;

Birdseye повторно кодируется средствами Intel GPU;

в Docker Compose добавлены собственные устройства, capabilities или переменные FFmpeg. Что проверить после запуска Live View Открываются ли камеры в браузере и мобильном приложении без чёрного экрана и постоянной буферизации. Запись Есть ли звук, синхронно ли воспроизводится архив и не появились ли разрывы между сегментами. Birdseye Формируется ли общий экран и работает ли restream, если он используется в Home Assistant. Нагрузка Не перешло ли декодирование или кодирование с GPU обратно на CPU из-за ошибки параметров.

Intel GPU Почему статистика GPU может измениться или исчезнуть В Frigate 0.18 показатели Intel GPU больше не получают через intel_gpu_top . Используются счётчики DRM для отдельных клиентов ядра Linux. Это убирает необходимость в CAP_PERFMON , privileged-режиме и настройке perf_event_paranoid . Новый способ поддерживает более свежие видеоядра Intel, включая Battlemage, однако для корректных счётчиков при GuC submission требуется ядро Linux 6.5 или новее. Важно: изменение показаний статистики не обязательно означает рост реальной нагрузки. Метод измерения изменился. Отдельно проверяйте загрузку CPU, пропуски кадров, скорость детекции и журнал FFmpeg.

Новые функции Что полезного появилось во Frigate 0.18 Полная настройка через интерфейс Камеры, запись, motion, детекторы, ONVIF, GenAI, сеть и другие разделы можно менять через Settings с проверкой полей. Применение без перезапуска Многие настройки движения, ONVIF, GenAI и go2rtc можно применить динамически. Интерфейс отмечает параметры, которым нужен restart. Профили камер Можно переключать наборы настроек для дня, ночи, присутствия дома, отпуска или другого режима без переписывания базовой конфигурации. Несколько GenAI-провайдеров Разные модели можно назначать для описаний объектов, сводок, embeddings, поиска и чата. AI-чат по событиям В интерфейсе можно задавать вопросы о камерах, объектах и последних событиях, если настроен подходящий провайдер. Удалённые embeddings Расчёт векторных представлений для семантического поиска можно перенести на другой сервер или внешний сервис. Профили: где они действительно полезны Профиль Возможное применение Дома Меньше уведомлений во дворе, но запись и контроль ворот продолжаются. Никого нет Более строгие зоны, уведомления о людях и автомобилях, расширенная запись событий. Ночь Иные пороги движения, фильтры объектов и приоритет камер входа и периметра. Рабочее время Один набор правил для магазина или офиса при сотрудниках, другой после закрытия. Обслуживание Временное отключение уведомлений или аналитики на выбранной камере без удаления базовых настроек. Конфиденциальность GenAI: перед подключением внешнего провайдера проверьте, какие изображения, описания и метаданные покидают локальную сеть, где они обрабатываются и сохраняются. Локальная установка Frigate не делает облачную AI-функцию автоматически локальной.

До обновления Пошаговая подготовка Frigate 0.17 к переходу на 0.18 Запишите текущую версию. Сохраните точный тег контейнера, версию Home Assistant Add-on и используемый вариант образа: standard, tensorrt, rocm, rk, synaptics или другой. Проверьте свободное место. Для копии базы, конфигурации и временного образа нужен запас на диске. Скопируйте конфигурацию. Сохраните config.yml или config.yaml , Docker Compose, .env и пользовательские файлы. Остановите Frigate. Базу данных безопаснее копировать, когда приложение не записывает в неё события. Скопируйте frigate.db . Храните копию вне рабочего каталога контейнера или дополнения. Сделайте снимок системы. Для VM или LXC создайте snapshot. Для Home Assistant сделайте полную резервную копию и выгрузите её на другой носитель. Найдите внешние зависимости. Проверьте Node-RED, MQTT-автоматизации, API-скрипты, уведомления и прямые пути к снимкам. Проверьте ядро и GPU. Запишите версию Linux, устройства /dev/dri , драйвер и текущие параметры аппаратного ускорения. Сохраните критичные фрагменты архива. Важные записи не должны зависеть от успешности миграции базы или последующей перезаписи диска. Подготовьте ручной контроль объекта. Уведомления Frigate не должны быть единственным способом узнать об открытых воротах, протечке или другой критичной ситуации. Копия на том же диске не является полноценным резервом. При повреждении файловой системы, накопителя или неправильном подключении тома можно потерять и рабочие данные, и «резервную» папку.

После запуска Что проверить в первые 30 минут после обновления Журнал загрузки. Нет ли ошибок миграции YAML, базы, зон, масок, GenAI и FFmpeg. Все камеры. Основной и дополнительный потоки должны быть доступны. Архив. Откройте запись до обновления и новый фрагмент после него. Live View. Проверьте браузер, телефон и Home Assistant. Детекция. Пройдите через реальную зону и убедитесь, что событие создаётся. Снимки. Проверьте WebP на диске и JPG через используемое уведомление или API. Звук. Убедитесь, что аудио не исчезло после перехода на FFmpeg 8. Аппаратное ускорение. Сравните CPU, GPU, скорость детекции и пропуски кадров. MQTT. Проверьте события, профили, доступность камер и интеграцию с Home Assistant. Уведомления. Тест должен содержать актуальный снимок и открывать нужное событие. Права пользователей. Просмотр ограниченных камер и административные функции должны соответствовать ролям. Перезапуск. После повторного запуска настройки, активный профиль и камеры должны сохраниться.

Восстановление Как откатываться, если Frigate 0.18 не подходит Надёжный откат строится не на случайной замене Docker-тега, а на восстановлении совместимого набора: предыдущего образа, старой конфигурации и базы данных до миграции. Остановите beta-версию. Не позволяйте ей продолжать изменять базу и новые события. Сохраните её журнал. Он понадобится для анализа причины. Верните предыдущий тег образа. Используйте зафиксированную стабильную версию, а не плавающий тег latest. Восстановите старую конфигурацию. Не пытайтесь запускать 0.17 на автоматически преобразованном YAML без проверки. Восстановите копию frigate.db . База должна соответствовать состоянию до миграции. Проверьте подключение томов. Контейнер не должен создать новую пустую базу в другом каталоге. Запустите и проверьте камеры. Убедитесь, что архив, события и интеграция Home Assistant восстановились. Новые события beta-версии могут не попасть в старую базу после отката. Важные записи за период тестирования сохраните отдельно до восстановления.

Типичные ошибки Что не стоит делать обновлять единственный рабочий сервер без остановки и копии frigate.db ;

; использовать плавающий Docker-тег, не записав предыдущую версию;

одновременно обновлять Frigate, Home Assistant OS, драйвер GPU и прошивки камер;

считать успешную загрузку доказательством правильной работы зон и уведомлений;

удалять старую конфигурацию сразу после автоматической миграции;

открывать интерфейс Frigate напрямую в интернет ради проверки AI-чата;

передавать снимки внешнему GenAI-провайдеру без понимания условий обработки;

путать изменение статистики Intel GPU с фактической потерей аппаратного ускорения;

пересоздавать контейнер без подключённого постоянного тома конфигурации и базы;

тестировать обновление перед отъездом, когда некому проверить камеры на объекте.

Вывод Стоит ли переходить на Frigate 0.18 beta сейчас Для основного сервера видеонаблюдения разумнее дождаться стабильного Frigate 0.18 или хотя бы протестировать beta на копии системы. Изменения полезные, но затрагивают хранение снимков, конфигурацию, FFmpeg, зоны, внешние API и мониторинг GPU. Наиболее высокий риск у пользователей с собственными скриптами, нестандартным go2rtc, аппаратным транскодированием, read-only-конфигурацией и автоматизациями, которые берут JPEG непосредственно из каталога clips. Если же нужен новый интерфейс Settings, профили камер или расширенный GenAI, обновление можно проверить на тестовом контейнере при наличии полноценного отката.

Тула и удалённый разбор Нужно проверить Frigate перед обновлением? Поможем проверить конфигурацию, Docker или Home Assistant Add-on, базу, камеры, RTSP, go2rtc, аппаратное ускорение, архив и уведомления. При сбое сначала сохраняем данные и журнал, а не пересоздаём систему наугад. Выезд и диагностика по Туле от 5000 ₽. Индивидуальный удалённый разбор выполняется по согласованной задаче. Стоимость зависит от платформы, числа камер и состояния резервных копий. Написать в MAX Написать в Telegram Видеонаблюдение в Туле