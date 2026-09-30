Умные очки и AI-очки в 2026 году: как работают, какие бывают и что выбрать

Тематический хаб • Умные очки и XR

Умные очки и AI-очки в 2026 году уже нельзя считать одним типом устройства. Под похожими названиями продаются модели с камерой и голосовым ассистентом, очки с небольшим дисплеем, устройства для виртуального экрана и полноценные AR/XR-системы. Главное при выборе не бренд и не слово «AI» на коробке, а три вещи: что очки видят, что умеет их искусственный интеллект и показывают ли они информацию прямо перед глазами.

Без дисплея Камера, микрофоны, open-ear звук и AI. Подходят для съёмки, звонков, перевода и голосовых подсказок. С дисплеем Дополнительно показывают текст, уведомления, навигацию или перевод непосредственно в поле зрения. AR/XR Работают с пространственным контентом, виртуальными экранами и объектами, закреплёнными в окружающем мире.

Что такое умные очки и чем AI-очки отличаются от обычных smart glasses

Smart glasses, или умные очки, это широкое название электронной техники в форм-факторе очков. В оправе могут находиться камера, микрофоны, динамики, Bluetooth, Wi-Fi, датчики движения, сенсорное управление, процессор, аккумулятор и дисплей.

AI-очки отличаются тем, что искусственный интеллект становится одной из основных функций. Камера может давать системе визуальный контекст, микрофоны передают голосовой запрос, а ответ возвращается через динамики или дисплей.

При этом AI-очки не обязаны иметь экран. Именно поэтому выражения «AI-очки» и «AR-очки» нельзя использовать как полные синонимы.

Простой ориентир: если очки слышат вопрос и видят окружающий мир через камеру, это уже может быть полноценное AI-устройство. Чтобы стать визуальным AR/XR-интерфейсом, им дополнительно нужна подходящая дисплейная и пространственная система.

Подробно различия между AI, AR, MR, VR, XR, HUD, 3DoF и 6DoF разобраны в отдельном материале: AI-очки, AR, MR, VR и XR: в чём разница и что выбрать.

Какие типы умных очков существуют

Аудио-очки Встроенные микрофоны и open-ear динамики. Могут использоваться для музыки, звонков и голосового ассистента, но не обязательно имеют камеру или дисплей. AI-очки с камерой Камера, микрофоны, динамики и AI позволяют задавать вопросы об окружающем мире, снимать фото и видео, переводить и получать голосовые подсказки. AI-очки с дисплеем К голосовому AI добавляется небольшой экран в поле зрения: можно выводить навигацию, сообщения, перевод, субтитры и короткие ответы. AR/XR-очки Более сложный класс с пространственным отображением. Подходит для виртуальных экранов, пространственных приложений и цифровых объектов, связанных с окружением.

Что умеют современные AI-очки

Снимать фото и видео от первого лица

Камера находится примерно на линии взгляда, поэтому пользователь может фиксировать происходящее без телефона в руках. Это удобно в поездках, спорте, на объекте и при удалённой консультации.

Отвечать на вопросы о том, что находится перед человеком

Мультимодальный AI способен получить изображение с камеры и связать его с голосовым запросом. Например, пользователь может спросить, что написано на табличке, что это за устройство или какой объект находится впереди.

Переводить речь и текст

Камера помогает распознавать надписи, а микрофоны — речь. В очках без дисплея перевод обычно воспроизводится голосом. В моделях с дисплеем текст может появляться непосредственно перед глазами.

Работать как гарнитура

Open-ear динамики позволяют принимать звонки, слушать музыку и голосовые ответы, сохраняя слышимость окружающей обстановки. Насколько звук слышен окружающим, зависит от конкретной конструкции и громкости.

Помогать с навигацией

Без дисплея навигация обычно ограничивается голосовыми подсказками. Display glasses способны показывать стрелки и текст. Полноценная пространственная AR может связывать навигационные элементы с окружающим пространством.

Показывать уведомления и подсказки

Если в линзу встроен дисплей, очки могут отображать входящие сообщения, краткие ответы AI, заметки, субтитры, информацию о маршруте и другие данные без постоянного обращения к смартфону.

Запускать действия в приложениях

По мере развития агентных функций очки становятся не только способом задать вопрос, но и интерфейсом для выполнения действий: отправки сообщения, работы с приложением, поиска информации или запуска сценария. Реальный набор команд зависит от платформы, страны и подключённого смартфона.

Какие AI- и XR-очки актуальны в 2026 году

Рынок развивается сразу в нескольких направлениях. Ниже не рейтинг и не список «лучших», а карта основных подходов, которые уже существуют или выходят на рынок.

Устройство / платформа Класс Что важно Статус на 30.09.2026 Ray-Ban Meta (Gen 3)* AI-очки без визуального дисплея Камера, Meta AI, звонки, open-ear звук, фото и видео Коммерческая линейка Meta Ray-Ban Display* AI-очки с монокулярным дисплеем Цветной экран 600×600 в одной линзе, FOV около 20°, управление Neural Band Коммерческий продукт, доступность зависит от рынка Qwen Glasses N1 / N1 Pro AI-очки с камерой 50-Мп сенсор; у N1 Pro заявлены eye tracking, визуальное взаимодействие и оплата с подтверждением по радужке Предзаказ в Китае, продажи с 13.10.2026 Xiaomi AI Glasses AI-очки с камерой 12-Мп камера, open-ear звук, масса около 40 г, варианты с электрохромными линзами Коммерческая модель Android XR intelligent eyewear Audio glasses и display glasses Gemini, камеры, голосовое управление; для display-версий — информация в линзе Первые audio glasses заявлены на осень 2026 года XREAL AURA Проводные XR-очки Android XR, optical see-through, 70° FOV, 6DoF, hand tracking, отдельный вычислительный блок Резервации, выход заявлен на осень 2026 года

Характеристики и география продаж быстро меняются. Для покупки конкретной модели нужно отдельно сверять официальную спецификацию, поддержку страны, смартфона и AI-функций.

Ray-Ban Meta (Gen 3)*

Третье поколение Ray-Ban Meta показывает один из самых зрелых вариантов AI-очков без визуального интерфейса. Камера снимает от первого лица, микрофоны и динамики работают с голосом, а Meta AI получает визуальный контекст. В зависимости от версии заявлены до 9 часов работы на одном заряде и запись видео до 3K.

Важно понимать ограничение такого класса: пользователь может получить голосовой ответ, но перед глазами не появляется полноценная цифровая картинка.

Meta Ray-Ban Display*

Эта модель показывает следующий шаг: в правую линзу встроен монокулярный цветной дисплей 600×600 с полем зрения около 20°. Он подходит для навигации, сообщений, перевода и визуальных ответов. Управление дополняет Meta Neural Band, использующий электромиографию для распознавания сигналов мышц запястья.

При этом небольшой монокулярный экран нельзя автоматически приравнивать к полноценной пространственной AR-системе.

Qwen Glasses N1 и N1 Pro

Alibaba представила новые Qwen Glasses в сентябре 2026 года. Серия N1 получила 50-Мп сенсор для съёмки от первого лица. У версии N1 Pro дополнительно заявлены eye tracking, визуальное взаимодействие, распознавание объектов и сценарий оплаты с подтверждением по радужной оболочке глаза.

Официальное начало продаж в Китае назначено на 13 октября 2026 года. Поэтому сейчас особенно важно отличать заявленные возможности от функций, которые уже массово доступны в реальной эксплуатации.

Xiaomi AI Glasses

Xiaomi развивает более лёгкий класс AI-очков: первая модель получила оправу массой около 40 г, 12-Мп камеру, съёмку от первого лица и open-ear аудио. Для части версий доступны электрохромные линзы, затемнение которых регулируется без смены очков.

Android XR и новые очки Google с партнёрами

Android XR — это не одна модель очков, а платформа Google, Samsung и Qualcomm для гарнитур и разных типов носимых XR-устройств. Для повседневных интеллектуальных очков Google отдельно выделяет audio glasses и display glasses.

Audio glasses должны первыми выйти осенью 2026 года. Они используют камеры, микрофоны, динамики и Gemini для навигации, перевода, звонков, съёмки и работы с приложениями телефона. Для display glasses к этому добавляется визуальная информация в линзе.

XREAL AURA

XREAL AURA относятся уже к более сложному классу пространственных устройств. Производитель заявляет optical see-through дисплей с полем зрения 70°, 6DoF, hand tracking и Android XR. Основная вычислительная часть вынесена в отдельный блок, что позволяет не размещать всю производительность и батарею непосредственно в оправе.

На 30 сентября 2026 года AURA ещё не находятся в обычной розничной продаже: открыты резервации, а выход заявлен на осень 2026 года.

Как AI-очки понимают, что происходит вокруг

Упрощённо современная система работает как связка нескольких компонентов:

Камера получает изображение окружающего мира. Микрофоны записывают вопрос и окружающий звук. Датчики дают дополнительный контекст о движении и положении устройства. AI-модель связывает голосовой запрос, изображение и другие данные. Ответ возвращается голосом, текстом или элементом интерфейса. Инструменты и приложения могут выполнить разрешённое действие, если платформа это поддерживает.

Где выполняются вычисления

Не весь AI обязательно работает внутри оправы. В зависимости от модели обработка может распределяться между самими очками, смартфоном и облачными сервисами.

Где выполняется обработка Плюсы Ограничения В самих очках Меньше зависимость от сети, ниже задержка для локальных функций Ограничены питание, охлаждение и производительность На смартфоне Можно использовать его процессор, интернет и приложения Очки становятся зависимыми от совместимого телефона В облаке Доступ к более тяжёлым моделям и сервисам Нужен интернет, появляются задержка и вопросы приватности

Поэтому фраза «в очках есть AI» ещё не означает, что все функции будут работать без интернета или без смартфона.

Где умные очки действительно полезны

Путешествия и город

перевод вывесок и речи;

голосовая или визуальная навигация;

поиск информации об объектах вокруг;

фото и видео без телефона в руках.

Повседневные задачи

звонки и сообщения;

голосовые заметки;

напоминания;

музыка и подкасты;

быстрые вопросы AI;

уведомления в поле зрения у моделей с дисплеем.

Работа и обучение

фиксация процесса от первого лица;

удалённая консультация;

чек-листы и подсказки;

поиск инструкции;

перевод технического текста;

распознавание маркировки и объектов как вспомогательная функция.

Виртуальные рабочие экраны

Это уже отдельный класс. Для большого виртуального монитора нужен подходящий дисплейный модуль, а для устойчивого положения экранов в пространстве — соответствующий трекинг. Обычные AI-очки с камерой без дисплея для такой задачи не подходят.

AI-очки для электрика, монтажника и инженера

Для технического специалиста наиболее интересны не эффектные демонстрации, а сценарии, которые экономят время и освобождают руки.

Задача Что могут дать очки Ограничение Фотофиксация Съёмка щита, трассы, оборудования и этапов работ от первого лица Нужно учитывать приватность и правила объекта Удалённая консультация Другой специалист видит объект глазами монтажника Качество зависит от связи, камеры и платформы Документация Голосовой поиск инструкции или быстрый доступ к подсказке AI может ошибаться; критичные данные нужно сверять Маркировка Распознавание текста, обозначений и перевод Не заменяет паспорт оборудования и проверку модели Чек-лист У моделей с дисплеем последовательность действий может быть перед глазами Интерфейс не должен отвлекать от безопасной работы

Важно для электромонтажных работ. Умные очки не являются измерительным прибором и не подтверждают отсутствие напряжения, сопротивление изоляции, параметры защитного проводника или другие электрические величины. Они также не заменяют защитные очки, лицевой щиток и другие СИЗ, необходимые по условиям конкретной работы.

Как выбрать AI-очки и не переплатить за неподходящий класс

1. Сначала определите основную задачу

Для фото, звонков, перевода и голосового AI может быть достаточно лёгкой модели без дисплея. Для текста и навигации перед глазами нужен дисплей. Для виртуальных экранов и пространственных приложений нужен уже другой класс XR-устройства.

2. Проверьте, есть ли дисплей вообще

Камера и AI не означают наличие изображения в линзе. Это один из самых важных вопросов перед покупкой.

3. Если дисплей есть, выясните его тип

Нужно знать, монокулярный он или бинокулярный, каково поле зрения, разрешение, яркость и можно ли закреплять цифровой контент относительно пространства.

4. Проверьте зависимость от смартфона

Некоторые модели почти полностью зависят от приложения и телефона. Другие имеют собственные вычислительные возможности или отдельный вычислительный модуль.

5. Проверьте, что работает без интернета

Фото, базовое аудио и часть локальных функций могут работать автономно, а мультимодальный AI, перевод или агентные возможности могут требовать подключения к облаку.

6. Смотрите не только на заявленную автономность

Продолжительность работы сильно меняется в зависимости от сценария: музыка, звонки, постоянная камера, AI-запросы и дисплей создают разную нагрузку.

7. Проверьте регион и язык

Один и тот же продукт может продаваться в стране, но не иметь там всех AI-функций. Отдельно проверяются язык ассистента, карты, сообщения, платёжные сервисы, распознавание и облачные возможности.

8. Если вы носите обычные очки, проверьте коррекцию зрения

Поддержка рецептурных линз, диапазон диоптрий и доступность оптики зависят от конкретной оправы и рынка.

9. Для AR/XR проверяйте пространственные характеристики

Если нужны не просто уведомления, а пространственные объекты, смотрите на 6DoF, spatial tracking, hand tracking, пространственные якоря и тип оптики. Подробно эти параметры разобраны в отдельном сравнении AI, AR, MR, VR и XR.

Какой класс выбрать для конкретной задачи

Задача Минимально подходящий класс Музыка, звонки, голосовой помощник Аудио-очки Фото, видео, вопросы о том, что находится перед глазами AI-очки с камерой Субтитры, текстовый перевод, навигационная стрелка AI-очки с дисплеем Большой виртуальный монитор Дисплейные XR-очки, рассчитанные на виртуальный экран Цифровые объекты, закреплённые в помещении AR/XR с 6DoF и пространственным трекингом Полное погружение в виртуальную среду VR/XR-гарнитура

Приватность, региональные ограничения и безопасность

Камера находится там, куда смотрит пользователь

Это принципиальное отличие очков от телефона. На объекте в кадр могут попасть люди, документы, экраны, ключи, коды доступа, содержимое помещений и системы безопасности. Съёмку нужно согласовывать там, где это требуется, а перед публикацией материалов проверять, нет ли в них непубличной информации.

Индикатор записи не решает все вопросы приватности

Даже если очки показывают окружающим, что камера включена, владельцу всё равно важно понимать, куда отправляются фото, видео и аудио, сколько они хранятся и какие облачные сервисы получают доступ к данным.

AI-функции могут отличаться по странам

Перед покупкой нужно проверять не только возможность заказать устройство, но и официальную поддержку AI, языка, карт, приложений и сервисов в нужной стране. Использование VPN само по себе не гарантирует полноценную работу функций, если ограничения привязаны к аккаунту, номеру телефона, магазину приложений или региону устройства.

Умные очки не являются СИЗ

Наличие обычных линз не делает smart glasses защитными очками. При работах, где требуется защита от механического воздействия, электрической дуги или других производственных рисков, должны применяться предназначенные для этого средства защиты.

Дисплей не должен отвлекать в опасной ситуации

Навигация, сообщения и AI-подсказки полезны только там, где они не мешают контролировать реальную обстановку. При работах с повышенным риском цифровой интерфейс не должен подменять установленную безопасную последовательность действий.

Что пока мешает умным очкам заменить смартфон

Аккумулятор: в тонкой оправе мало места для батареи.

в тонкой оправе мало места для батареи. Нагрев: процессор, камера и беспроводная связь находятся рядом с лицом.

процессор, камера и беспроводная связь находятся рядом с лицом. Оптика: яркий, компактный и удобный дисплей остаётся сложной инженерной задачей.

яркий, компактный и удобный дисплей остаётся сложной инженерной задачей. Вес: камера, батарея и оптика ухудшают комфорт при длительном ношении.

камера, батарея и оптика ухудшают комфорт при длительном ношении. Облако: многие AI-функции зависят от интернета и серверов производителя.

многие AI-функции зависят от интернета и серверов производителя. Региональность: одинаковые очки могут иметь разный набор возможностей в разных странах.

одинаковые очки могут иметь разный набор возможностей в разных странах. Приватность: постоянная камера на уровне глаз требует новых привычек и правил использования.

постоянная камера на уровне глаз требует новых привычек и правил использования. Интерфейс: маленький дисплей пока не заменяет большой экран для сложной работы.

Куда движется рынок AI-очков

В 2026 году видно несколько параллельных направлений развития.

AI становится мультимодальным: ассистент получает не только голос, но и изображение, местоположение и контекст.

ассистент получает не только голос, но и изображение, местоположение и контекст. Появляется больше display glasses: часть информации перемещается со смартфона непосредственно в поле зрения.

часть информации перемещается со смартфона непосредственно в поле зрения. Управление становится естественнее: голос дополняют жесты, движения кисти и eye tracking.

голос дополняют жесты, движения кисти и eye tracking. XR становится легче: производители пытаются перенести пространственные функции из тяжёлых гарнитур в более компактный форм-фактор.

производители пытаются перенести пространственные функции из тяжёлых гарнитур в более компактный форм-фактор. Часть вычислений выносится из оправы: смартфон или отдельный compute puck позволяют уменьшить нагрев и массу очков.

смартфон или отдельный compute puck позволяют уменьшить нагрев и массу очков. AI получает доступ к приложениям: очки становятся интерфейсом не только для ответов, но и для выполнения действий.

Главный вопрос ближайших лет не в том, «заменят ли очки телефон завтра», а в том, какие функции смартфона удобнее перенести на устройство, которое уже находится перед глазами и не требует занимать руки.

Стоит ли покупать AI-очки сейчас

Да, если уже есть конкретная задача. Съёмка от первого лица, open-ear аудио, звонки, голосовой AI и перевод уже могут быть практически полезны.

Не стоит покупать только ради обещания «будущего». Если нужен полноценный визуальный AI-интерфейс, широкое поле зрения и пространственные приложения, рынок всё ещё быстро меняется. Часть устройств 2026 года только выходит в продажу или находится на стадии резерваций.

Поэтому в текущем поколении разумнее выбирать не «самые продвинутые очки вообще», а минимальный класс, который решает вашу конкретную задачу.

Частые вопросы

Что такое AI-очки? Это умные очки, в которых искусственный интеллект используется для работы с голосом, изображением или контекстом. Они могут иметь камеру и микрофоны, но дисплей не обязателен. Все ли AI-очки показывают изображение перед глазами? Нет. Многие популярные модели вообще не имеют визуального дисплея и отвечают через встроенные динамики. Чем AI-очки отличаются от AR-очков? AI описывает интеллектуальные функции, а AR — способ добавления цифровой информации к реальному миру. Одно устройство может одновременно использовать и AI, и AR. Можно ли использовать AI-очки без смартфона? Зависит от модели. Часть устройств использует смартфон как основной канал связи и вычислений, другие более самостоятельны или работают с отдельным вычислительным модулем. Нужен ли интернет? Для базовых аппаратных функций не всегда, но современные мультимодальные AI-сервисы часто используют облако. Нужно проверять каждую функцию конкретной модели. Какие очки подходят для виртуального монитора? Нужны устройства с дисплейной системой, рассчитанной на вывод большого виртуального экрана. Обычные AI-очки без дисплея для этого не подходят. Что такое eye tracking? Это отслеживание направления взгляда. Оно может использоваться для выбора объектов, управления интерфейсом, анализа внимания и других функций, но само по себе не делает очки полноценной AR-системой. Можно ли использовать умные очки электрику? Да, как вспомогательное устройство для фотофиксации, удалённой консультации, заметок, перевода и документации. Они не заменяют измерительные приборы, проверку отсутствия напряжения и необходимые СИЗ. Какие компании сейчас развивают AI-очки? К заметным направлениям относятся Ray-Ban/Meta*, Alibaba/Qwen, Xiaomi, Google и партнёры Android XR, XREAL и другие производители носимой и XR-электроники. Заменят ли AI-очки смартфон? Пока нет. В 2026 году они скорее становятся дополнительным интерфейсом для камеры, аудио, AI, навигации и уведомлений. Для сложной работы смартфон, компьютер или отдельный вычислительный модуль всё ещё необходимы.

Подробнее о технологиях AR и XR Если нужно разобраться в терминах глубже, включая AR, MR, VR, XR, HUD, 3DoF, 6DoF, spatial tracking и SLAM, читайте отдельный технический разбор: AI-очки, AR, MR, VR и XR: в чём разница и что выбрать.