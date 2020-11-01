Голосовой ИИ-репетитор без облака: Whisper + LLM + TTS

Ребёнок говорит в микрофон, локальная система распознаёт речь, ИИ понимает контекст урока, задаёт следующий вопрос и отвечает вслух. Такой голосовой репетитор уже можно собрать без обязательного облака. Но хороший результат зависит не от одного «голосового режима», а от четырёх частей: STT, LLM, учебной логики и TTS.

Если нужен один вывод. Самый практичный первый вариант — не пытаться сразу сделать «живого цифрового человека». Начните с пошагового голосового диалога: ребёнок нажал кнопку, сказал фразу, локальный STT получил текст, локальная LLM сформировала короткий педагогический ответ, локальный TTS его озвучил. После того как этот контур работает стабильно, можно добавлять автоматическое определение конца реплики, hands-free режим, несколько преподавателей и память ученика. Реально локально STT, LLM, RAG, память ученика и TTS могут работать внутри домашней сети. Не нужен full-duplex Для учебного MVP достаточно естественного поочерёдного диалога. Русский TTS есть Silero и актуальный Piper поддерживают русский язык локально. Главное — сценарий Без педагогических правил голосовой чат быстро превращается в устный решебник.

Это не тот же голосовой ассистент, что для умного дома

На Electrikman уже есть отдельный материал про локальный голосовой ассистент Home Assistant: там задача — быстро распознать команду, определить intent и включить свет, климат или сцену. Для ИИ-репетитора логика другая.

Умный дом Команда → действие «Включи свет на кухне» → распознать → выполнить → коротко подтвердить. Обучение Диалог → попытка → подсказка «Я не понимаю дроби» → уточнить пробел → объяснить → спросить → проверить понимание.

Поэтому система должна оптимизироваться не только на точность распознавания и скорость ответа, но и на качество учебного хода: что спросить дальше, когда дать подсказку и когда замолчать, чтобы ученик подумал сам.

Архитектура голосового ИИ-репетитора

1. Микрофон Голос ученика ↓ VAD где начинается и заканчивается речь STT аудио → текст ↓ 2. Учебный мозг LLM + системные правила + текущий урок + RAG + профиль ученика ↓ Text response короткая реплика учителя TTS текст → аудио ↓ 3. Динамик Ответ ИИ-учителя голосом

Все блоки заменяемые. Например, можно оставить одну и ту же LLM, но перейти с whisper.cpp на faster-whisper или сменить Piper на Silero. Это удобнее, чем строить монолит, где распознавание, логика и голос жёстко связаны.

Что происходит за один голосовой ход

Ребёнок начинает говорить. Кнопка записи или VAD открывает новый голосовой ход. Аудио передаётся в STT. Локальная модель превращает речь в текст. Текст попадает в учебный сценарий. Система знает предмет, тему, уровень помощи и состояние задания. LLM формирует короткий ответ. Например, не решение, а один уточняющий вопрос или одну подсказку. Ответ отправляется в TTS. Чем раньше начинается озвучивание законченной фразы, тем естественнее диалог. После ответа снова включается слушание. Начинается следующий учебный ход.

Для ребёнка голосовой ответ должен быть короче текстового. Длинный абзац удобно перечитать глазами, но тяжело удержать на слух. Голосовой system prompt имеет смысл отдельно ограничивать: одна мысль, один вопрос, минимум лишних вводных.

Что выбрать для распознавания речи

Вариант Плюсы Когда выбирать Open WebUI Local Whisper Уже встроен; не нужен отдельный STT-сервис; можно выбрать Whisper model и VAD. Самый простой старт с Open WebUI. whisper.cpp Локальный C/C++ runtime; удобен на CPU и для самостоятельной интеграции. Нужен лёгкий отдельный сервис или приложение. faster-whisper CTranslate2, VAD, word timestamps, GPU/CPU и удобный Python API. Собственная серверная логика и более гибкий pipeline. Self-hosted OpenAI-compatible STT Интерфейс не зависит от конкретного движка. Хотите менять STT без изменений фронтенда.

Open WebUI поддерживает встроенный Local Whisper по умолчанию, а также внешний self-hosted STT через OpenAI-compatible endpoint. Для домашнего прототипа это удобно: интерфейс записи уже готов, а backend можно усложнять позже.

Нужно ли ставить самый большой Whisper

Нет. Более тяжёлая модель может улучшить распознавание сложной речи, но одновременно увеличивает нагрузку и задержку. Для голосового урока важно найти баланс на конкретном компьютере и конкретном ребёнке.

Правильный тест — записать 30–50 реальных коротких фраз: ответы по математике, пересказ, русские имена, числа, школьные термины. После этого сравнить, какая модель даёт приемлемое качество с комфортной скоростью.

Open WebUI Voice Mode — самый короткий путь к прототипу

В актуальном Open WebUI голосовые функции собраны в разделе Audio. Voice Mode работает пошагово: пользователь говорит, STT распознаёт реплику, модель отвечает, TTS читает ответ, после чего микрофон снова готов к следующему ходу.

У Voice Mode есть отдельный system prompt. Для ИИ-репетитора это особенно полезно: текстовый профиль учителя может давать подробное объяснение, а голосовой prompt — отвечать кратко.

Пример правил голосового режима Говори максимум 1–3 короткими предложениями за один ход.

Задавай только один вопрос за раз.

Не сообщай готовый ответ до попытки ученика.

Если ученик ошибся — сначала задай наводящий вопрос.

После объяснения попроси сформулировать правило своими словами.

Не читай длинные списки голосом — показывай их на экране.

Open WebUI также умеет использовать OpenAI-compatible STT/TTS endpoints. Это позволяет оставить интерфейс прежним, но вынести распознавание и синтез речи в отдельные локальные контейнеры или сервисы.

Что выбрать для русского голоса

Для русскоязычного домашнего репетитора в первую очередь стоит смотреть на Silero и актуальный Piper. Они решают одну задачу — локальный синтез речи, но отличаются архитектурой и интеграцией.

Русский в приоритете Silero TTS В текущей ветке Silero есть русская модель v5.5_ru, несколько голосов, автоматические ударения и обработка омографов. Подходит, когда важен именно русский голос и нужен локальный Python/PyTorch pipeline. GitHub → Лёгкий локальный движок Piper Актуальная разработка находится в OHF-Voice/piper1-gpl. Есть русский ru_RU, ONNX voices, Python API, CLI и собственный HTTP server. GitHub →

Не используйте старую ссылку на rhasspy/piper как актуальный проект. Репозиторий rhasspy/piper архивирован 6 октября 2025 года; разработка переехала в OHF-Voice/piper1-gpl.

Piper и Open WebUI: важная деталь

Open WebUI умеет работать с OpenAI-compatible TTS endpoint /audio/speech . У собственного HTTP server Piper другой API: синтез выполняется через /synthesize . Поэтому для прямого подключения Piper к Open WebUI обычно нужен небольшой adapter/wrapper, который преобразует OpenAI-compatible запрос в вызов Piper.

Откуда берётся задержка в разговоре

Пользователь воспринимает не «скорость модели», а паузу между своей фразой и первым звуком ответа. Она складывается из нескольких компонентов.

1 End-of-speech Система должна понять, что ребёнок закончил реплику. 2 STT Распознать записанный фрагмент речи. 3 LLM TTFT Дождаться первых токенов ответа. 4 TTS first audio Синтезировать первый кусок голоса.

Поэтому апгрейд только видеокарты для LLM не обязательно уберёт ощущение медлительности. Иногда главная пауза появляется из-за слишком долгого ожидания VAD или TTS, который сначала ждёт весь ответ целиком.

Главный UX-приём: голосовой учитель должен формировать короткие законченные фразы, а TTS — начинать их озвучивать по мере готовности.

Как сделать из голосового чата именно учителя

Голос усиливает главную проблему обычного AI-чата: готовый ответ становится ещё проще получить. Ребёнку даже не нужно копировать текст — можно просто спросить: «Скажи ответ».

Сначала собственная попытка ИИ просит объяснить, что ученик уже попробовал. Один шаг за раз Не диктовать длинное решение целиком. Учитель чаще спрашивает Диалог не должен состоять из лекций модели. Контрольный режим без подсказок Результат обучения проверяется отдельно. Пересказ После объяснения ученик повторяет правило своими словами. Перенос навыка Следующее задание должно быть похожим, но не идентичным.

Пример нормального голосового диалога

Ученик Я не понимаю, как из 42 вычесть 17. ИИ-учитель Хорошо. Начнём с единиц. Можно ли из 2 сразу вычесть 7? Ученик Нет. ИИ-учитель Верно. Что можно сделать с одним десятком из числа 42?

Такой диалог медленнее, чем «42 − 17 = 25», но именно это и есть цель учебного режима.

Какие голосовые режимы имеет смысл сделать

Режим 1 Объяснение Ученик задаёт вопрос. ИИ объясняет короткими фрагментами и проверяет понимание. Режим 2 Устный опрос ИИ задаёт вопросы по теме и фиксирует ответы без немедленного показа решения. Режим 3 Английский диалог Разговор по роли, уровню и словарю с переключением языка только при необходимости. Режим 4 Пересказ Ребёнок пересказывает изученный материал, а система проверяет ключевые мысли. Режим 5 Экзаменатор Никаких подсказок во время ответа. Анализ и разбор только после завершения. Режим 6 Тренер чтения Отдельный pipeline проверяет чтение вслух и передаёт результат голосовому учителю.

Голосовому учителю нужна память не о разговорах, а о навыках

Полная история аудио и чатов сама по себе мало помогает обучению. Лучше хранить структурированное состояние: какая тема сейчас изучается, где ребёнок ошибался и сколько помощи потребовалось.

Текущая тема Вычитание с переходом через десяток Уровень помощи 2 из 4 Последняя ошибка Забывает уменьшить десятки после займа Следующая цель 3 задачи подряд без подсказки

Перед новым голосовым ходом эти данные можно компактно передавать LLM. Это полезнее, чем каждый раз отправлять ей часовой transcript разговора.

Кнопка «говорить» или постоянно включённый микрофон

Для первого домашнего варианта разумнее push-to-talk: нажал кнопку, сказал ответ, отпустил. Такой интерфейс проще отлаживать, меньше ошибочных срабатываний и понятнее с точки зрения приватности.

Старт Push-to-talk Предсказуемо, просто, минимальные проблемы с VAD и посторонней речью. После отладки Hands-free VAD определяет конец фразы, ответ озвучивается, после него микрофон снова активируется.

Wake word для репетитора обычно не нужен. Он полезен, если устройство постоянно стоит в комнате как отдельный голосовой терминал. На ноутбуке или планшете кнопка проще.

Что проверить, чтобы система действительно была локальной

Микрофон → STT Аудио отправляется на собственный backend, а не во внешний speech API. STT → LLM Транскрипция уходит в локальную модель, если требуется полный local-first. LLM → TTS Ответ синтезируется Silero/Piper или другим self-hosted движком. Логи и записи Есть правило: сохранять аудио, хранить ограниченное время или удалять сразу.

«Web Speech API» не означает автоматически «офлайн». Поведение браузерного распознавания и синтеза зависит от браузера и платформы. Если критично, чтобы детский голос не покидал домашнюю сеть, используйте явно выбранный локальный STT/TTS backend.

Какое железо нужно

Голосовая система добавляет нагрузку поверх LLM, но компоненты не обязательно должны одновременно занимать одну и ту же видеокарту. Например, TTS можно оставить на CPU, а GPU отдать LLM и STT.

Конкретный выбор зависит от размеров моделей и желаемой задержки. Поэтому лучше не дублировать таблицы памяти из других материалов, а измерить весь pipeline на собственном ПК.

Как собрать первый рабочий MVP

Запустить локальную LLM. Например, через Ollama и профиль ИИ-репетитора. Поднять Open WebUI. Он даст готовый чат, микрофон, Voice Mode и настройки Audio. Сначала использовать встроенный Local Whisper. Не усложнять архитектуру отдельным STT-сервисом раньше времени. Создать отдельный voice system prompt. Короткие реплики, один вопрос за раз, запрет на готовые решения. Подключить локальный русский TTS. Silero или Piper через подходящий API/adapter. Начать с push-to-talk. Сначала качество диалога, потом автоматический VAD и hands-free. Замерить задержки отдельно. STT, LLM TTFT и TTS first audio — разные места оптимизации. Проверить на реальном учебном сценарии. Реальные мини-сессии полезнее синтетического benchmark.

Минимальная логика конфигурации Open WebUI # STT: встроенный Local Whisper AUDIO_STT_ENGINE= WHISPER_MODEL=small WHISPER_LANGUAGE=ru WHISPER_VAD_FILTER=true # LLM: локальный Ollama / другой local backend # настраивается отдельно в Open WebUI # TTS: локальный OpenAI-compatible adapter AUDIO_TTS_ENGINE=openai AUDIO_TTS_OPENAI_API_BASE_URL=http://LOCAL-TTS:PORT/v1 AUDIO_TTS_OPENAI_API_KEY=local-key AUDIO_TTS_MODEL=local-tts AUDIO_TTS_VOICE=teacher

Это не готовый универсальный docker-compose, а схема настроек. Конкретные имя модели, endpoint и voice зависят от выбранного локального TTS-сервера.

Типичные ошибки при сборке

Сразу делают always-on микрофон Появляются ложные окончания фраз, фоновые голоса и непонятные ошибки. Используют длинный текстовый prompt без voice-правил Модель начинает читать ребёнку огромные монологи. Оптимизируют только LLM А основная задержка остаётся в VAD, STT или TTS. Подключают облачный TTS и называют систему локальной Текст ответов всё равно покидает домашнюю сеть. Дают готовый ответ на первую просьбу Получается голосовой решебник, а не репетитор. Хранят все аудиозаписи бессрочно Для обучения чаще достаточно метрик и структурированного прогресса.