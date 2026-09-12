LMCache · KV cache · vLLM · SGLang · RAM · NVMe · long context LMCache: как вынести KV-cache из VRAM в RAM/NVMe и ускорить длинные LLM-сессии Длинный prompt на 100–200 тысяч токенов может дорого стоить не только по памяти: после eviction или перезапуска inference server приходится снова выполнять prefill — заново прогонять весь старый контекст через модель. LMCache превращает KV-cache из временного GPU-состояния в отдельный persistent/reusable слой, который можно держать в CPU RAM, SSD/NVMe, Redis/Valkey, S3 и других backends и затем загружать обратно без полного повторного prefill. 0.5.5 текущий stable PyPI release от 12 сентября 2026 года 11.9k GitHub stars активный PyTorch Foundation ecosystem project Apache-2.0 · Linux Python 3.10–3.13; Windows — через WSL2/remote Linux LMCache на GitHub Быстрый запуск Безопасность Когда LMCache полезен 100K–1M context agent sessions;

повторяющиеся длинные system/prefix prompts;

RAG с повторно используемыми документами;

много concurrent sessions;

перезапуск vLLM без потери cache;

несколько inference engines;

disaggregated prefill/decode;

RAM/NVMe/remote cache tiers.

KV-cache как отдельная инфраструктура LMCache не запускает модель — он сохраняет уже вычисленное внимание vLLM, SGLang или другой inference engine всё равно загружает веса модели и выполняет inference. LMCache стоит рядом и занимается другим: он перехватывает готовые KV tensors, складывает их в отдельный cache layer и при следующем совпадающем контексте возвращает их обратно. Prompt 200K длинная session/history → Prefill дорогой первый расчёт → LMCache store reusable KV → Следующий запрос restore вместо полного re-prefill 01 Не хранит веса модели вместо VRAM Это не KTransformers и не CPU-offload model weights. 02 Не увеличивает context window модели Он помогает хранить/повторно использовать состояния уже допустимого контекста. 03 Не заменяет vLLM/SGLang Нужен serving engine с LMCache integration. 04 Главная цель — TTFT/prefill Повторный decode не становится магически быстрее только из-за cache.

Почему KV-cache вообще существует Без KV-cache модель пересчитывала бы прошлое на каждом следующем токене При autoregressive generation attention layers используют Key/Value states для уже обработанных токенов. Runtime сохраняет их, чтобы на следующем token не выполнять полный attention pass по старой последовательности заново. Weights Знания модели Фиксированный основной объём памяти модели. KV-cache Состояние конкретного контекста Растёт вместе с tokens × sessions × architecture. Compute buffers Временные tensors Нужны runtime во время вычисления. LMCache storage Внешний слой KV Даёт больше virtual capacity за пределами GPU. В обычном runtime KV-cache живёт в GPU memory. Когда места становится мало, старые blocks eviction'ятся. Если пользователь вернётся к этой session, engine снова обрабатывает длинный prefix. Именно этот повторный prefill LMCache пытается убрать.

У нас уже есть статья про размер контекста — здесь другой intent Context tuning отвечает «сколько токенов держать», LMCache — «что делать с уже рассчитанным KV» ТемаОсновной вопросРешение Context window 8K, 32K, 64K или 128K?Настроить лимит context и memory budget KV quantization Как уменьшить размер KV?Q8/Q4 cache formats, если runtime поддерживает LMCache Как не потерять дорогой KV после eviction?RAM/NVMe/remote storage + reuse Контекст LLM: 8K, 32K, 64K или 128K Сколько context реально нужно и почему KV занимает VRAM → llama-swap Как автоматически менять сами model runtimes →

Cache полезен только когда есть reuse LMCache особенно силён на длинных повторяющихся contexts Очень подходит Coding-agent 100–200K+ Session постоянно возвращается к большому prefix из repo/system/tools context. Очень подходит Много-turn chat История растёт, а старый prefix повторяется почти дословно. Очень подходит RAG / документы Одни и те же документы используются в разных запросах. Очень подходит Multi-engine serving Standalone cache переживает lifecycle отдельных vLLM instances. Мало пользы Каждый prompt полностью уникален Cache hit почти отсутствует. Мало пользы Очень короткие prompts Повторный prefill дешевле, чем сложная storage hierarchy. Первый cold request LMCache не ускоряет. KV сначала нужно вычислить. Выигрыш появляется только тогда, когда тот же prefix/chunk реально используется снова.

Почему проблема уже не только enterprise KV-cache длинной session легко занимает десятки гигабайт Official LMCache FAQ приводит ориентиры для популярных моделей: Qwen3-8B — около 0.1373 GB KV на 1000 tokens, Qwen3-32B — около 0.2441 GB/1000 tokens в указанной TP-конфигурации, Llama-3.1-70B — около 0.3052 GB/1000 tokens. Это reference values для конкретных engine/hardware settings, а не универсальные константы. Qwen3-8B ≈13.7 GB / 100K tokens Если грубо масштабировать официальный 0.1373 GB/1K reference. Qwen3-32B ≈24.4 GB / 100K tokens Reference TP=2/H100 configuration. Llama 70B ≈30.5 GB / 100K tokens Reference TP=4/H100 configuration. Реальный KV size зависит от architecture и serving config. GQA/MQA, attention type, dtype, TP, hybrid Mamba/linear-attention groups и cache quantization заметно меняют расчёт.

В 2026 основной path — Multiprocess LMCache лучше рассматривать как отдельный cache service, а не библиотеку внутри vLLM Current quickstart поддерживает два режима, но MP mode официально рекомендован. LMCache запускается отдельным процессом, а inference engines подключаются к нему через connector. MP mode Standalone LMCache server Лучше масштабируется, имеет HTTP management/observability и умеет обслуживать несколько engines. In-process LMCache внутри vLLM Проще для первого single-node experiment, но многие current docs считают этот path legacy/deprecated для продвинутых функций. GPU KV самый быстрый и дорогой слой ↕ L1 CPU RAM standalone LMCache ↕ Secondary storage NVMe · Redis · S3 · InfiniStore · Mooncake Отделение cache daemon от inference engine означает, что cache может пережить restart/crash serving process и использоваться несколькими engine instances, если model/cache geometry совместимы.

Stable 0.5.5 Установка Current PyPI release 0.5.5 опубликован 12 сентября 2026. Package metadata: Python >=3.10,<3.14 , POSIX/Linux и Apache-2.0. uv venv --python 3.12 source .venv/bin/activate uv pip install lmcache vllm Official current installation docs для full runtime требуют: Linux, современный accelerator runtime и совместимый vLLM/PyTorch stack. Для NVIDIA — compute capability 7.0+ и CUDA 12.1+ как общий baseline. NIXL optional extra uv pip install "lmcache[nixl]" NIXL нужен не каждому: он применяется для P2P/disaggregated prefill-decode и высокопроизводительного KV transfer. LMCache и vLLM имеют независимые release cycles. Current compatibility guide прямо предупреждает: одной пары version numbers недостаточно. Нужно одновременно совпадение Python/PyTorch/accelerator ABI, connector API и validation конкретной model/feature.

vLLM + MP mode Минимальная схема: LMCache server + vLLM connector 1. Запустить cache server lmcache server \ --host localhost \ --port 5555 \ --l1-size-gb 20 \ --eviction-policy LRU Production default chunk size — 256 tokens. В official quickstart меньшие 8/16 используются только чтобы cache traffic было видно на коротком demo prompt. 2. Запустить vLLM vllm serve Qwen/Qwen3-8B \ --port 8000 \ --kv-transfer-config \ '{"kv_connector":"LMCacheMPConnector", "kv_role":"kv_both", "kv_connector_extra_config":{ "lmcache.mp.host":"localhost", "lmcache.mp.port":5555 }}' Для vLLM ≥0.20 official docs рекомендуют при возможности использовать connector implementation, который ship'ится самим LMCache, потому что он быстрее получает новые protocol fixes/features: vllm serve Qwen/Qwen3-8B \ --kv-transfer-config \ '{"kv_connector":"LMCacheMPConnector", "kv_connector_module_path":"lmcache.integration.vllm.lmcache_mp_connector", "kv_role":"kv_both"}' 3. Проверить состояние lmcache ping kvcache lmcache describe kvcache MP server имеет два разных network surfaces. Request endpoint по умолчанию — port 5555; HTTP management frontend — port 8080. Это важно для firewall и security.

Не только vLLM Current quickstart поддерживает и SGLang integration uv venv --python 3.12 source .venv/bin/activate uv pip install --prerelease=allow lmcache sglang cat > lmc_config.yaml <<'EOF' chunk_size: 256 local_cpu: true use_layerwise: true max_local_cpu_size: 10 EOF export LMCACHE_CONFIG_FILE=$PWD/lmc_config.yaml python -m sglang.launch_server \ --model-path Qwen/Qwen3-8B \ --host 127.0.0.1 \ --port 30000 \ --enable-lmcache SGLang integration в current quickstart также ориентируется на MP architecture. При этом validation status конкретных новых hybrid models может отличаться от vLLM.

RAM — только первый внешний tier LMCache умеет строить реальную storage hierarchy CPU RAM Самый быстрый external cache Идеален для hot sessions, но объём конечен. Local SSD/NVMe Большой дешёвый persistent tier Медленнее RAM, зато переживает engine restart и вмещает гораздо больше. Redis / Valkey Remote shared KV store Подходит для нескольких nodes/engines. S3-compatible Холодный object storage Ещё больше capacity, но latency выше. NIXL / GDS Высокопроизводительный transfer Для GPU/P2P/disaggregated serving. Mooncake / InfiniStore Distributed backends Интеграции для production-scale cache fabric. Current README перечисляет CPU RAM, local disk, Redis/Valkey, Mooncake, InfiniStore, S3-compatible storage, NIXL и GDS. Storage plugin framework позволяет добавлять собственные backends. NVMe offload — не «бесплатная дополнительная VRAM». Cache hit экономит GPU prefill, но KV всё равно нужно прочитать со storage и передать в engine. Если restore latency выше cold recompute, cache становится бесполезным.

Обычный prefix cache недостаточен для RAG CacheBlend умеет повторно использовать chunks, даже если они находятся не в начале prompt Традиционный prefix cache хорош, когда запросы начинаются одинаково. Но RAG часто собирает документы в разном порядке: один и тот же paragraph сегодня стоит первым, завтра третьим. Prefix caching A + B + C Лучше всего повторно используется начало A. CacheBlend X + B + Y Может reuse repeated chunk B вне исходной prefix position. lmcache server \ --l1-size-gb 20 \ --eviction-policy LRU \ --engine-type blend CacheBlend не просто безусловно вставляет старый KV. Он выборочно recompute'ит часть tokens на границах/смещённых позициях, чтобы восстановить quality. CacheBlend — продвинутая функция, а не первый шаг настройки. Сначала добейтесь корректного ordinary prefix reuse, затем измерьте, есть ли у вашего RAG достаточный non-prefix repetition, чтобы blending оправдал сложность.

Почему LMCache снова стал особенно актуален в 2026 Agentic workloads держат огромный context и постоянно возвращаются к нему после tool calls Agent context 180K system + repo + tools + history → Tool call shell / MCP / browser → Pause / scheduler eviction GPU KV может исчезнуть → Resume restore KV instead of 180K re-prefill Именно такие workloads всё чаще обсуждаются в сообществах vLLM/LocalLLaMA: несколько параллельных coding/research agents, 100–200K+ tokens на session и желание вынести холодный context из дорогой GPU memory. Reddit / vLLM RAM + NVMe tiers Пользователи сравнивают LMCache, native offload и custom storage layers. LocalLLaMA 200K+ agent sessions Практические reports отмечают ценность восстановления evicted context без re-prefill. Long-context models Context растёт быстрее VRAM Qwen hybrid/flash families усиливают спрос на external KV storage. Forum results нельзя переносить на своё железо как benchmark. PCIe generation, RAM bandwidth, SSD, model architecture, chunk size, KV dtype и hit ratio полностью меняют итог.

Измерять нужно TTFT и restore latency Высокий hit rate сам по себе ещё не означает хороший пользовательский опыт Current LMCache CLI уже имеет отдельные bench , describe , ping , cache inspection и checksum tools. lmcache describe kvcache lmcache ping kvcache lmcache bench server \ --rpc-url tcp://localhost:5555 \ --url http://localhost:8080 \ --end 100 TTFT Главный user-facing показатель Сколько ждём первый token после отправки request. Hit ratio Сколько KV реально переиспользовано Нужен, но без latency мало о чём говорит. Restore throughput GB/s или tokens/s из cache tier Показывает, успевает ли RAM/NVMe за compute. Cold prefill Baseline Без него нельзя понять, выгоден ли внешний cache. Правильный A/B: один и тот же prompt с LMCache и без него. Official benchmarking guide именно так и строит сравнение: baseline vLLM alone против vLLM + standalone LMCache.

Full runtime = Linux На Windows LMCache лучше запускать через WSL2 или отдельный Linux server Current PyPI package classifier — POSIX :: Linux. Full server использует CUDA extensions, POSIX shared memory и Linux-oriented serving ecosystem. Рекомендуется WSL2 + NVIDIA CUDA Ближе всего к official Linux path. Также хорошо Отдельный Linux AI server Windows PC остаётся client, vLLM/LMCache живут на server. Не путать lmcache-cli работает без CUDA CLI-only package может работать на любой ОС, но не запускает full cache server. LMCache — не типичный desktop utility. Если ваша локальная LLM живёт только в Ollama/LM Studio на Windows, LMCache не добавляется туда одной галочкой. Нужен совместимый serving engine — прежде всего vLLM/SGLang stack.

Очень важный current-docs нюанс HTTP management frontend по умолчанию слушает 0.0.0.0:8080 и не должен быть публичным Current MP HTTP API содержит не только health/status. Среди diagnostic routes есть /env , который показывает process environment, и /run_script , который выполняет caller-supplied Python внутри server process. /env Может раскрыть secrets Official docs прямо говорят: environment dump без redaction/auth. /run_script Считать RCE surface Docs прямо предупреждают: restricted builtins не являются security sandbox. 8080 default 0.0.0.0 Нужен firewall/private network или явный loopback bind. 5555 default Cache request endpoint Тоже не публиковать в internet без внешнего network isolation. Безопасный single-host baseline lmcache server \ --host 127.0.0.1 \ --port 5555 \ --http-host 127.0.0.1 \ --http-port 8080 \ --l1-size-gb 20 \ --eviction-policy LRU Не выставляйте port 8080 через обычный router port-forwarding. Если нужен remote management, используйте VPN/private network и отдельный reverse-proxy/auth layer. Сам LMCache current HTTP API не является hardened public admin panel. У проекта есть SECURITY.md ; vulnerabilities просят отправлять maintainers по email. На дату проверки публичных GitHub Security Advisories проект не показывает.

Fast-moving infrastructure Совместимость конкретной модели и connector path нужно проверять, а не предполагать LMCache быстро развивается: stable 0.5.5 вышел 12 сентября, а 20 сентября nightly уже имеет version line 0.5.6.dev54 . Количество model-specific recipes и hybrid-attention paths постоянно растёт. Hybrid Mamba/GDN Исторический open issue #4701 В 0.5.3/0.5.4 + vLLM ≥0.26 reported disk restore мог давать высокий hit rate, но неправильный результат из-за incomplete KV geometry restore. MP worker lifecycle Issue #4715 Reported idle worker reaping в data-parallel setup; issue отдельно проверял код 0.5.4. September 0.5.5 Новые compatibility reports продолжаются Current issue list содержит model/IPC/MP reports уже на 0.5.5-era stack. Эти issues нельзя автоматически объявлять текущими defects всех 0.5.5 deployments. Они относятся к конкретным model/engine/connector/geometry combinations. Но именно поэтому перед production rollout нужен validation: cache hit должен давать тот же ответ/quality, что cold prefill, а не только красивый hit-rate metric. Для новых hybrid models official recipes часто прямо указывают, какие engines, CacheBlend, compression и MTP combinations уже validated, а какие ещё нет.

Не универсальный ускоритель Есть workloads, где LMCache добавит больше сложности, чем скорости 01 Cold prompt остаётся cold Нечего restore, если контекст ещё ни разу не вычислялся. 02 Decode-bound workload почти не выигрывает LMCache в первую очередь борется с повторным prefill. 03 NVMe имеет latency Slow SSD может оказаться хуже recompute. 04 Нужен reuse Уникальные prompts создают cache pollution вместо пользы. 05 Linux/vLLM complexity Это инфраструктурный слой, а не простой Windows app. 06 Version compatibility важна LMCache/vLLM/PyTorch/model feature должны совпадать. 07 Storage тоже стоит денег RAM/NVMe/network bandwidth становятся частью inference budget. 08 Cache correctness нужно проверять Высокий hit ratio не доказывает корректный restore на новом hybrid model.

Практический decision tree Нужен ли LMCache именно вам? 1 Есть vLLM/SGLang? Если только Ollama/LM Studio — сначала нужен другой serving stack. 2 Context длиннее 32–64K? Чем больше repeated prefill, тем выше потенциальный выигрыш. 3 Prefixes повторяются? Если нет — hit rate будет низким. 4 GPU KV eviction реально происходит? Измерить, а не предполагать. 5 Есть свободная RAM? Начать с L1 RAM — самый простой внешний tier. 6 RAM не хватает? Добавлять NVMe/remote backend. 7 Сравнить cold vs restore TTFT Если restore не быстрее — cache tier не окупается. 8 Только затем CacheBlend/P2P Не усложнять систему раньше времени.

Вывод LMCache становится полезен тогда, когда context уже слишком дорог, чтобы постоянно считать его заново Для домашнего chat с 8–16K context LMCache обычно избыточен. Для coding/research agents с 100K+, нескольких параллельных users, длинного RAG и production vLLM ситуация меняется: repeated prefill начинает стоить ощутимо дороже, чем хранение KV на более дешёвом tier. Самая разумная последовательность: сначала L1 CPU RAM, измерить TTFT/hit ratio, затем NVMe или remote storage, и только потом CacheBlend/P2P/disaggregated serving. LMCache не делает GPU быстрее. Он просто не заставляет GPU повторять вычисление, которое уже однажды было выполнено. Открыть LMCache на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про LMCache Что такое LMCache простыми словами? Отдельный слой хранения KV-cache для LLM inference: уже вычисленный контекст можно вынести из GPU в RAM/NVMe/remote storage и затем переиспользовать без полного повторного prefill. LMCache увеличивает VRAM? Нет. Он увеличивает эффективную/виртуальную ёмкость KV storage за счёт более дешёвых tiers, но GPU memory физически не становится больше. Можно ли хранить KV на SSD? Да. Local filesystem/NVMe — один из supported secondary backends. Но нужно сравнивать restore latency с cold prefill. Работает ли с vLLM? Да. Это основной integration path; current docs рекомендуют MP mode через LMCacheMPConnector . Работает ли с SGLang? Да. Current quickstart содержит SGLang integration и MP-oriented configuration. Работает ли с Ollama? Не как drop-in cache layer. LMCache рассчитан на поддерживаемые serving engines вроде vLLM/SGLang/TRT-LLM integration paths. Нужен ли LMCache для одного короткого чата? Обычно нет. Он особенно полезен при длинном context, нескольких sessions и повторном использовании больших prefixes/documents. Работает ли на Windows? Full runtime официально Linux-oriented. На Windows практичный путь — WSL2 или отдельный Linux server. CLI-only package может работать без CUDA на других ОС. Почему нельзя просто включить vLLM prefix cache? In-engine prefix cache ограничен lifecycle и GPU capacity конкретного engine. LMCache добавляет persistent external tiers, cross-engine reuse и non-prefix reuse через CacheBlend. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 current stable PyPI release — LMCache 0.5.5 от 12 сентября.