Локальная LLM на Android: нейросеть на смартфоне без интернета

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Локальная LLM на Android: как запустить нейросеть на смартфоне без интернета
Современный Android-смартфон уже может запускать небольшую LLM прямо на устройстве: без API, без отправки переписки на внешний сервер и даже без мобильной сети после скачивания модели. Самый простой путь — Google AI Edge Gallery, PocketPal AI или Maid; для экспериментов и полного контроля остаётся llama.cpp через Termux.
Реально ли сегодня запускать LLM прямо на Android
Да. На Android уже существует несколько зрелых путей: готовые on-device приложения, llama.cpp bindings, LiteRT/LiteRT-LM, MLC LLM и другие мобильные runtimes.
Официальный Android-гайд llama.cpp сегодня включает:
- готовый Android Studio binding;
- аппаратно-оптимизированные Arm kernels;
- Termux-вариант без root;
- cross-compile через Android NDK;
- загрузку собственных GGUF.
Google AI Edge Gallery, в свою очередь, прямо позиционируется как приложение для on-device GenAI: inference выполняется на аппаратуре смартфона, после загрузки модели интернет не требуется.
Что означает «нейросеть работает полностью без интернета»
Настоящий offline workflow выглядит так:
При этом приложение может дополнительно иметь web search, remote providers или облачные функции. Поэтому «приложение поддерживает локальные модели» не означает, что любой режим приложения офлайн.
Какой способ выбрать
|Вариант
|Сложность
|Что получает пользователь
|Google AI Edge Gallery
|Низкая
|Готовое приложение, on-device модели, benchmark и официальный Google AI Edge runtime.
|PocketPal AI
|Низкая
|GGUF, Hugging Face, llama.cpp backend, чат и параметры генерации.
|Maid
|Низкая–средняя
|Open-source Android app, локальные GGUF и настройка sampler/context.
|llama.cpp + Termux
|Высокая
|Максимальный контроль, CLI, свои сборки и GGUF без дополнительного frontend.
|MLC LLM
|Для разработчиков
|Android SDK и собственная интеграция inference в приложение.
Google AI Edge Gallery: самый простой официальный старт
Google AI Edge Gallery — open-source приложение Google AI Edge для локального запуска generative AI на мобильных устройствах. В текущей версии официально заявлены:
- полностью on-device inference;
- работа без интернета после загрузки модели;
- model management;
- benchmark конкретного телефона;
- импорт совместимых моделей;
- текстовые и multimodal сценарии;
- Agent Skills и Mobile Actions.
Минимальное требование проекта сейчас — Android 12+. Приложение доступно через Google Play, а APK можно брать из официальных GitHub releases.
В сентябре 2026 приложение уже продвигает поддержку Gemma 4. Google отдельно позиционирует Gemma 4 как семейство для edge/on-device AI, включая agentic и multimodal сценарии.
PocketPal AI: удобный путь к GGUF
PocketPal AI — open-source mobile frontend для локальных моделей. В документации проекта указана поддержка готового каталога небольших моделей и загрузка собственных GGUF.
Базовый workflow:
- установить PocketPal;
- открыть Models;
- скачать небольшую модель или импортировать GGUF;
- нажать Load;
- начать чат.
Проект активно развивается: в августовской ветке 1.17 появились, например, изменения Android backend и работа с Hexagon payload, а в сентябре продолжается развитие remote/server и vision-функций.
Maid: ещё один open-source вариант для Android
Maid — бесплатное open-source Android-приложение, которое использует llama.cpp для локального GGUF inference.
Текущий проект поддерживает:
- полностью локальные GGUF;
- one-tap загрузку curated Hugging Face моделей;
- импорт собственного GGUF;
- temperature, top-p, top-k;
- настройку context length;
- custom system prompt;
- экспорт/импорт диалогов.
Это хороший вариант, если нужен простой frontend, но хочется оставить свободу выбора GGUF.
llama.cpp через Termux: полный контроль без root
Официальная документация llama.cpp отдельно поддерживает запуск Android CLI через Termux. Root не нужен.
Установить зависимости
apt update && apt upgrade -y
apt install git cmake libandroid-spawn
После этого нужно получить исходники llama.cpp и собрать их по актуальной CMake-инструкции проекта.
Положить GGUF в домашний каталог Termux
Официальный Android-гайд рекомендует хранить модель в
~/, а не читать её напрямую с Android shared storage.
./build/bin/llama-cli \
-m ~/model.Q4_K_M.gguf \
-c 4096 \
-p "Объясни принцип работы УЗО простыми словами."
-c 4096?
Сам Android-гайд llama.cpp предлагает начинать с разумного context вроде 4096: слишком большое окно может резко поднять расход памяти и Android просто завершит процесс.
Какие модели подходят смартфону
На телефоне важна не только «умность», но и размер. Маленькая быстрая модель часто полезнее большой reasoning-модели, которая думает полминуты, нагревает корпус и выгружается из памяти.
Gemma 4
Google в 2026 году специально продвигает Gemma 4 как edge/on-device семейство. AI Edge Gallery уже имеет официальную поддержку Gemma 4.
LFM2.5 1.2B
Liquid AI ориентирует LFM2.5 на on-device agentic AI. Семейство включает Instruct, Vision-Language и Audio-Language варианты.
Отдельная reasoning-версия LFM2.5-1.2B-Thinking, по данным Liquid AI, помещается менее чем примерно в 900 МБ памяти на телефоне. Это оценка самого разработчика и её не следует переносить на любой runtime и context, но она хорошо показывает, насколько малые модели стали ориентированы на мобильный inference.
Qwen и другие GGUF
PocketPal/Maid позволяют пробовать небольшие Qwen, Phi, Gemma и другие GGUF. Выбирайте не название семейства, а конкретный размер параметров и quant.
Сколько RAM нужно смартфону
Главная ошибка — считать всю физическую RAM доступной модели. Android, launcher, браузер, мессенджеры, GPU buffers и background services уже занимают часть памяти.
Начинайте примерно с 0.5–1.5B Q4 и короткого context.
1–3B Q4 обычно гораздо реалистичнее, чем крупная 7B.
Можно тестировать 3–4B и часть более тяжёлых моделей.
Крупнее модели, vision и больший context, но thermal limit никуда не исчезает.
Эти диапазоны — практическая стартовая эвристика, а не официальные требования Android. Реально доступную память лучше проверять на самом устройстве.
Какой GGUF quant выбирать на телефоне
Для llama.cpp-приложений чаще всего разумная отправная точка — Q4_K_M, если модель помещается.
|Quant
|Для телефона
|Q4_K_M
|Баланс размера и качества; хороший default.
|Q4_K_S
|Когда не хватает немного RAM.
|Q5_K_M
|Имеет смысл только при хорошем запасе памяти.
|Q8_0
|Для телефона обычно слишком дорог по памяти относительно выигрыша.
|Q2/Q3
|Аварийный вариант ради вместимости; качество нужно проверять особенно тщательно.
Подробнее: GGUF и квантизация Q4/Q5/Q8.
Почему на телефоне нельзя сразу ставить 32K–128K context
KV-cache тоже занимает RAM. На ПК лишние несколько гигабайт неприятны, на смартфоне они могут просто завершить процесс.
Это прямо соответствует рекомендации Android-гайда llama.cpp.
Несколько длинных сообщений и повторные ответы.
Только если памяти хватает и задача требует истории.
Длинный prefill тоже создаёт продолжительную нагрузку.
Полный разбор: какой context ставить локальной LLM.
CPU, GPU или NPU — что реально используется
Android-смартфоны имеют несколько вычислительных блоков, но конкретное приложение не получает магическое ускорение от всех сразу.
Google AI Edge использует собственный стек LiteRT/LiteRT-LM для оптимизированного on-device inference. llama.cpp на Android развивает Arm-оптимизированные CPU kernels; официальная binding-документация упоминает аппаратное ускорение до SME2 на Arm.
Почему телефон сначала быстрый, а потом замедляется
Это обычный thermal throttling. Генерация LLM может держать CPU/GPU под длительной нагрузкой; смартфон ограничивает частоты, чтобы не перегреться.
На практике:
- первые 30–60 секунд benchmark могут быть быстрее длительного чата;
- зарядка во время inference добавляет тепло;
- чехол ухудшает теплоотвод;
- летом в машине результат хуже;
- крупная модель сильнее нагружает память и compute.
Что происходит с батареей
Локальный inference — тяжёлая вычислительная работа. Он расходует больше энергии, чем отправка короткого запроса в облачный API.
Но итог зависит от задачи. Маленькая модель, которая за несколько секунд отвечает офлайн, может быть вполне разумной для:
- поездки без связи;
- приватных заметок;
- быстрых объяснений;
- локального перевода;
- классификации текста;
- коротких offline tools.
Для многочасового reasoning, больших документов и agentic coding смартфон — плохая платформа по сравнению с домашним сервером.
Можно ли анализировать фото полностью на телефоне
Да. Google AI Edge Gallery поддерживает multimodal on-device сценарии, а современные edge-модели включают vision-варианты.
Но VLM тяжелее text-only модели: изображение превращается в visual tokens и требует дополнительной памяти.
Подробнее: локальные VLM для фото и скриншотов.
Локальная модель в телефоне или домашний AI-сервер
|На телефоне
|Домашний сервер
|Без интернета
|Да, даже вне дома
|Только дома/LAN или через VPN
|Размер модели
|Маленький
|Намного больше
|Энергия
|Батарея смартфона
|Сеть 220 В
|Скорость
|Ограничена thermals
|Стабильнее
|Приватность
|Полностью on-device
|Локальная сеть
|RAG / coding
|Ограниченно
|Гораздо удобнее
Хорошая схема — использовать маленькую модель прямо на телефоне для offline задач, а дома подключаться к более сильной LLM через VPN.
Для второй части есть отдельный гайд: домашний AI-сервер для локальной LLM.
Как проверить, что приложение действительно ничего не отправляет
- скачайте модель;
- полностью закройте приложение;
- включите авиарежим;
- отключите Wi-Fi;
- откройте новый чат;
- задайте новый вопрос;
- при необходимости проверьте сетевые соединения через firewall/VPN monitor.
Google AI Edge Gallery официально заявляет 100% on-device inference для локальных моделей. У сторонних приложений проверяйте документацию конкретной функции.
Как сравнивать модели на своём телефоне
Не ориентируйтесь только на чужие tokens/s: два телефона с одинаковым названием SoC могут иметь разные cooling profile, RAM и firmware.
В свежих обсуждениях Android local LLM пользователи получают очень разные результаты даже на современных Snapdragon — от нескольких до десятков tokens/s в зависимости от модели и backend. Такие цифры полезны только как community signal, а не как гарантия вашему телефону.
Мини-набор для теста
- короткое объяснение;
- русский текст;
- перевод;
- структурированный JSON;
- длинный prompt 2–4K;
- повтор после 10 минут нагрузки.
Главные ошибки
1. Сразу скачивать 7–8B
Телефон с 8 ГБ RAM не имеет 8 ГБ свободной памяти. Начните с меньшей модели.
2. Выставлять огромный context
KV-cache способен убить процесс раньше, чем сами weights.
3. Сравнивать только первые tokens/s
Через несколько минут нагрев может сильно изменить производительность.
4. Ожидать, что NPU используется автоматически
Нужна конкретная поддержка runtime, SoC и model format.
5. Использовать reasoning для каждого вопроса
На телефоне маленькая non-thinking модель часто удобнее для бытовых запросов.
6. Считать приложение полностью офлайн из-за слова local
Отдельные web/search/API функции могут обращаться в сеть.
7. Хранить секреты только потому, что модель локальная
Учитывайте backup телефона, клавиатуру, clipboard, cloud sync и права самого приложения.
Частые вопросы
Можно ли использовать нейросеть на Android совсем без интернета?
Да. После загрузки модели приложения вроде Google AI Edge Gallery и local GGUF runtimes способны выполнять inference полностью on-device.
Какое приложение самое простое?
Для первого теста — Google AI Edge Gallery. Для собственных GGUF удобны PocketPal AI и Maid. Для полного контроля — llama.cpp через Termux.
Сколько RAM нужно?
Для практичного старта желательно 6–8 ГБ и небольшая модель. На 8 ГБ лучше начинать с 1–3B Q4, а не пытаться сразу держать крупную 7–8B.
Можно ли поставить Ollama на Android?
Основной официальный Android-путь для низкоуровневого local inference — llama.cpp/Android bindings, LiteRT и другие мобильные runtimes. На телефоне разумнее использовать специализированное приложение, чем пытаться повторить desktop workflow Ollama.
Что лучше: PocketPal или AI Edge Gallery?
AI Edge Gallery лучше как готовая Google Edge-песочница и benchmark. PocketPal удобнее, если вы хотите самостоятельно выбирать GGUF и экспериментировать с llama.cpp-моделями.
Можно ли загрузить свой GGUF?
Да. PocketPal и Maid поддерживают собственные GGUF; llama.cpp через Termux работает напрямую с файлами GGUF.
Почему телефон очень нагревается?
LLM inference длительно нагружает вычислительные блоки и память. Это нормальная причина thermal throttling; уменьшите модель/context и не тестируйте одновременно с зарядкой.
Работает ли локальная LLM на старом телефоне?
Иногда да, но придётся использовать очень компактную модель. Сам llama.cpp Android binding рассчитан и на старые устройства без новейших Arm extensions, однако скорость и доступная RAM будут ограничением.
Можно ли анализировать фото?
Да, если runtime и модель поддерживают multimodal input. Но vision требует больше памяти, поэтому сначала проверьте text-only inference.
Телефон заменит домашний AI-сервер?
Нет. Смартфон хорош для приватного offline помощника, а большие модели, RAG и coding-agent гораздо удобнее на отдельном сервере.
Живой спрос
Почему local AI на телефоне стал отдельным направлением
В 2026 году обсуждения уже идут не вокруг вопроса «можно ли вообще запустить LLM на Android», а вокруг выбора backend: CPU, Vulkan, Hexagon/NPU, LiteRT, llama.cpp и конкретных мобильных моделей.
В июне пользователи отдельно тестировали полностью offline LLM в поездках без связи, в августе снова обсуждали лучшие local models для Android/iOS, а в сентябре продолжают появляться новые полностью offline Android-приложения. Это уже самостоятельный consumer use case, а не лабораторный эксперимент.
Полезные проекты
Официальные и open-source инструменты
Источники
Документация
Локальный ИИ без облака