Локальная LLM на Android: нейросеть на смартфоне без интернета

llama.cpp в Termux: CLI, свои параметры, context и модели без отдельного UI.

Хочу полный контроль llama.cpp в Termux: CLI, свои параметры, context и модели без отдельного UI.

PocketPal AI или Maid умеют загружать локальные GGUF через llama.cpp.

Хочу свои GGUF PocketPal AI или Maid умеют загружать локальные GGUF через llama.cpp.

Хочу просто попробовать Google AI Edge Gallery: готовый on-device интерфейс, модели и benchmark.

Современный Android-смартфон уже может запускать небольшую LLM прямо на устройстве: без API, без отправки переписки на внешний сервер и даже без мобильной сети после скачивания модели. Самый простой путь — Google AI Edge Gallery, PocketPal AI или Maid; для экспериментов и полного контроля остаётся llama.cpp через Termux.

Практический старт. На смартфоне с 6–8 ГБ RAM начинайте с небольших моделей порядка 0.5–1.5B в 4-bit; на 8–12 ГБ можно пробовать 1–3B; на флагманах с большим запасом памяти — 3–4B и отдельные более тяжёлые модели. Это не жёсткие границы: Android, контекст и другие приложения тоже используют RAM. Для первого теста выставляйте context около 4K, как рекомендует Android-гайд llama.cpp, и увеличивайте только после проверки стабильности.

Реально ли сегодня запускать LLM прямо на Android

Да. На Android уже существует несколько зрелых путей: готовые on-device приложения, llama.cpp bindings, LiteRT/LiteRT-LM, MLC LLM и другие мобильные runtimes.

Официальный Android-гайд llama.cpp сегодня включает:

готовый Android Studio binding;

аппаратно-оптимизированные Arm kernels;

Termux-вариант без root;

cross-compile через Android NDK;

загрузку собственных GGUF.

Google AI Edge Gallery, в свою очередь, прямо позиционируется как приложение для on-device GenAI: inference выполняется на аппаратуре смартфона, после загрузки модели интернет не требуется.

Но телефон не становится сервером с RTX. Главные ограничения мобильного inference — доступная RAM, пропускная способность памяти, температура, энергопотребление и зрелость GPU/NPU backend.

Что означает «нейросеть работает полностью без интернета»

Настоящий offline workflow выглядит так:

1 Модель Скачана в память телефона → 2 Runtime llama.cpp / LiteRT → 3 Inference CPU / GPU / NPU устройства → 4 Ответ Без облачного API

При этом приложение может дополнительно иметь web search, remote providers или облачные функции. Поэтому «приложение поддерживает локальные модели» не означает, что любой режим приложения офлайн.

Проверяйте конкретный режим. Например, PocketPal в свежих версиях имеет и локальные модели, и отдельные сетевые функции. Для приватного сценария используйте именно local model и отключайте web/remote integrations.

Какой способ выбрать

Вариант Сложность Что получает пользователь Google AI Edge Gallery Низкая Готовое приложение, on-device модели, benchmark и официальный Google AI Edge runtime. PocketPal AI Низкая GGUF, Hugging Face, llama.cpp backend, чат и параметры генерации. Maid Низкая–средняя Open-source Android app, локальные GGUF и настройка sampler/context. llama.cpp + Termux Высокая Максимальный контроль, CLI, свои сборки и GGUF без дополнительного frontend. MLC LLM Для разработчиков Android SDK и собственная интеграция inference в приложение.

Google AI Edge Gallery: самый простой официальный старт

Google AI Edge Gallery — open-source приложение Google AI Edge для локального запуска generative AI на мобильных устройствах. В текущей версии официально заявлены:

полностью on-device inference;

работа без интернета после загрузки модели;

model management;

benchmark конкретного телефона;

импорт совместимых моделей;

текстовые и multimodal сценарии;

Agent Skills и Mobile Actions.

Минимальное требование проекта сейчас — Android 12+. Приложение доступно через Google Play, а APK можно брать из официальных GitHub releases.

Google AI Edge Gallery → выбрать модель → скачать → Load → Prompt Lab / Chat

В сентябре 2026 приложение уже продвигает поддержку Gemma 4. Google отдельно позиционирует Gemma 4 как семейство для edge/on-device AI, включая agentic и multimodal сценарии.

Если задача — просто проверить, что способен ваш телефон, начинайте с AI Edge Gallery. Встроенный benchmark полезнее чужих цифр tokens/s с другого смартфона.

PocketPal AI: удобный путь к GGUF

PocketPal AI — open-source mobile frontend для локальных моделей. В документации проекта указана поддержка готового каталога небольших моделей и загрузка собственных GGUF.

Базовый workflow:

установить PocketPal; открыть Models; скачать небольшую модель или импортировать GGUF; нажать Load; начать чат.

Проект активно развивается: в августовской ветке 1.17 появились, например, изменения Android backend и работа с Hexagon payload, а в сентябре продолжается развитие remote/server и vision-функций.

Не воспринимайте список «популярных моделей» в приложении как рейтинг качества. Сначала выбирайте размер, который стабильно помещается в RAM вашего устройства.

Maid: ещё один open-source вариант для Android

Maid — бесплатное open-source Android-приложение, которое использует llama.cpp для локального GGUF inference.

Текущий проект поддерживает:

полностью локальные GGUF;

one-tap загрузку curated Hugging Face моделей;

импорт собственного GGUF;

temperature, top-p, top-k;

настройку context length;

custom system prompt;

экспорт/импорт диалогов.

Это хороший вариант, если нужен простой frontend, но хочется оставить свободу выбора GGUF.

llama.cpp через Termux: полный контроль без root

Официальная документация llama.cpp отдельно поддерживает запуск Android CLI через Termux. Root не нужен.

Установить зависимости

Termux apt update && apt upgrade -y apt install git cmake libandroid-spawn

После этого нужно получить исходники llama.cpp и собрать их по актуальной CMake-инструкции проекта.

Положить GGUF в домашний каталог Termux

Официальный Android-гайд рекомендует хранить модель в ~/ , а не читать её напрямую с Android shared storage.

Запуск ./build/bin/llama-cli \ -m ~/model.Q4_K_M.gguf \ -c 4096 \ -p "Объясни принцип работы УЗО простыми словами."

Почему -c 4096 ? Сам Android-гайд llama.cpp предлагает начинать с разумного context вроде 4096: слишком большое окно может резко поднять расход памяти и Android просто завершит процесс.

Какие модели подходят смартфону

На телефоне важна не только «умность», но и размер. Маленькая быстрая модель часто полезнее большой reasoning-модели, которая думает полминуты, нагревает корпус и выгружается из памяти.

Gemma 4

Google в 2026 году специально продвигает Gemma 4 как edge/on-device семейство. AI Edge Gallery уже имеет официальную поддержку Gemma 4.

LFM2.5 1.2B

Liquid AI ориентирует LFM2.5 на on-device agentic AI. Семейство включает Instruct, Vision-Language и Audio-Language варианты.

Отдельная reasoning-версия LFM2.5-1.2B-Thinking, по данным Liquid AI, помещается менее чем примерно в 900 МБ памяти на телефоне. Это оценка самого разработчика и её не следует переносить на любой runtime и context, но она хорошо показывает, насколько малые модели стали ориентированы на мобильный inference.

Qwen и другие GGUF

PocketPal/Maid позволяют пробовать небольшие Qwen, Phi, Gemma и другие GGUF. Выбирайте не название семейства, а конкретный размер параметров и quant.

Для телефона обычно важнее 1–3B хорошего поколения, чем 7–8B, который работает на пределе RAM. Особенно если нужен быстрый бытовой чат, перевод, заметки и объяснения без сети.

Сколько RAM нужно смартфону

Главная ошибка — считать всю физическую RAM доступной модели. Android, launcher, браузер, мессенджеры, GPU buffers и background services уже занимают часть памяти.

6 ГБ RAM Очень компактные модели Начинайте примерно с 0.5–1.5B Q4 и короткого context. 8 ГБ RAM Мобильный sweet spot 1–3B Q4 обычно гораздо реалистичнее, чем крупная 7B. 12 ГБ RAM Больше свободы Можно тестировать 3–4B и часть более тяжёлых моделей. 16 ГБ+ RAM Флагманские эксперименты Крупнее модели, vision и больший context, но thermal limit никуда не исчезает.

Эти диапазоны — практическая стартовая эвристика, а не официальные требования Android. Реально доступную память лучше проверять на самом устройстве.

доступная RAM ≠ установленная RAM телефона

Какой GGUF quant выбирать на телефоне

Для llama.cpp-приложений чаще всего разумная отправная точка — Q4_K_M, если модель помещается.

Quant Для телефона Q4_K_M Баланс размера и качества; хороший default. Q4_K_S Когда не хватает немного RAM. Q5_K_M Имеет смысл только при хорошем запасе памяти. Q8_0 Для телефона обычно слишком дорог по памяти относительно выигрыша. Q2/Q3 Аварийный вариант ради вместимости; качество нужно проверять особенно тщательно.

Подробнее: GGUF и квантизация Q4/Q5/Q8.

Почему на телефоне нельзя сразу ставить 32K–128K context

KV-cache тоже занимает RAM. На ПК лишние несколько гигабайт неприятны, на смартфоне они могут просто завершить процесс.

1 Начните с 4K Это прямо соответствует рекомендации Android-гайда llama.cpp. 2 Проверьте стабильность Несколько длинных сообщений и повторные ответы. 3 Поднимите до 8K Только если памяти хватает и задача требует истории. 4 Измерьте нагрев Длинный prefill тоже создаёт продолжительную нагрузку.

Полный разбор: какой context ставить локальной LLM.

CPU, GPU или NPU — что реально используется

Android-смартфоны имеют несколько вычислительных блоков, но конкретное приложение не получает магическое ускорение от всех сразу.

CPU Самый универсальный backend. Хорошая совместимость, но ограниченная энергоэффективность. GPU Может ускорять inference через Vulkan/OpenCL/специализированный runtime, если приложение это поддерживает. NPU / DSP Потенциально эффективнее, но требует конкретной поддержки SoC/runtime/model format.

Google AI Edge использует собственный стек LiteRT/LiteRT-LM для оптимизированного on-device inference. llama.cpp на Android развивает Arm-оптимизированные CPU kernels; официальная binding-документация упоминает аппаратное ускорение до SME2 на Arm.

Не верьте утверждению «приложение использует NPU» без проверки. Поддержка зависит от конкретного Snapdragon/MediaTek/Tensor/Exynos, версии Android, runtime и самой модели.

Почему телефон сначала быстрый, а потом замедляется

Это обычный thermal throttling. Генерация LLM может держать CPU/GPU под длительной нагрузкой; смартфон ограничивает частоты, чтобы не перегреться.

На практике:

первые 30–60 секунд benchmark могут быть быстрее длительного чата;

зарядка во время inference добавляет тепло;

чехол ухудшает теплоотвод;

летом в машине результат хуже;

крупная модель сильнее нагружает память и compute.

Для телефона важна устойчивая скорость через 5–10 минут, а не рекорд первых 10 секунд.

Что происходит с батареей

Локальный inference — тяжёлая вычислительная работа. Он расходует больше энергии, чем отправка короткого запроса в облачный API.

Но итог зависит от задачи. Маленькая модель, которая за несколько секунд отвечает офлайн, может быть вполне разумной для:

поездки без связи;

приватных заметок;

быстрых объяснений;

локального перевода;

классификации текста;

коротких offline tools.

Для многочасового reasoning, больших документов и agentic coding смартфон — плохая платформа по сравнению с домашним сервером.

Можно ли анализировать фото полностью на телефоне

Да. Google AI Edge Gallery поддерживает multimodal on-device сценарии, а современные edge-модели включают vision-варианты.

Но VLM тяжелее text-only модели: изображение превращается в visual tokens и требует дополнительной памяти.

На телефоне сначала добейтесь стабильной работы text-only модели. Vision подключайте потом, иначе трудно понять, что именно вызывает OOM или троттлинг.

Подробнее: локальные VLM для фото и скриншотов.

Локальная модель в телефоне или домашний AI-сервер

На телефоне Домашний сервер Без интернета Да, даже вне дома Только дома/LAN или через VPN Размер модели Маленький Намного больше Энергия Батарея смартфона Сеть 220 В Скорость Ограничена thermals Стабильнее Приватность Полностью on-device Локальная сеть RAG / coding Ограниченно Гораздо удобнее

Хорошая схема — использовать маленькую модель прямо на телефоне для offline задач, а дома подключаться к более сильной LLM через VPN.

Для второй части есть отдельный гайд: домашний AI-сервер для локальной LLM.

Как проверить, что приложение действительно ничего не отправляет

скачайте модель; полностью закройте приложение; включите авиарежим; отключите Wi-Fi; откройте новый чат; задайте новый вопрос; при необходимости проверьте сетевые соединения через firewall/VPN monitor.

Google AI Edge Gallery официально заявляет 100% on-device inference для локальных моделей. У сторонних приложений проверяйте документацию конкретной функции.

Web search и remote API меняют модель угроз. Локальный chat может быть приватным, а отдельный web tool — уже сетевым.

Как сравнивать модели на своём телефоне

Не ориентируйтесь только на чужие tokens/s: два телефона с одинаковым названием SoC могут иметь разные cooling profile, RAM и firmware.

Load time Сколько занимает загрузка модели. TTFT Время до первого токена. Decode tok/s Скорость самого ответа. 5–10 мин Скорость после прогрева корпуса. RAM Не выгружает ли Android приложение. Battery Расход на реальном сценарии.

В свежих обсуждениях Android local LLM пользователи получают очень разные результаты даже на современных Snapdragon — от нескольких до десятков tokens/s в зависимости от модели и backend. Такие цифры полезны только как community signal, а не как гарантия вашему телефону.

Мини-набор для теста

короткое объяснение;

русский текст;

перевод;

структурированный JSON;

длинный prompt 2–4K;

повтор после 10 минут нагрузки.

Главные ошибки

1. Сразу скачивать 7–8B

Телефон с 8 ГБ RAM не имеет 8 ГБ свободной памяти. Начните с меньшей модели.

2. Выставлять огромный context

KV-cache способен убить процесс раньше, чем сами weights.

3. Сравнивать только первые tokens/s

Через несколько минут нагрев может сильно изменить производительность.

4. Ожидать, что NPU используется автоматически

Нужна конкретная поддержка runtime, SoC и model format.

5. Использовать reasoning для каждого вопроса

На телефоне маленькая non-thinking модель часто удобнее для бытовых запросов.

6. Считать приложение полностью офлайн из-за слова local

Отдельные web/search/API функции могут обращаться в сеть.

7. Хранить секреты только потому, что модель локальная

Учитывайте backup телефона, клавиатуру, clipboard, cloud sync и права самого приложения.

Частые вопросы

Можно ли использовать нейросеть на Android совсем без интернета? Да. После загрузки модели приложения вроде Google AI Edge Gallery и local GGUF runtimes способны выполнять inference полностью on-device. Какое приложение самое простое? Для первого теста — Google AI Edge Gallery. Для собственных GGUF удобны PocketPal AI и Maid. Для полного контроля — llama.cpp через Termux. Сколько RAM нужно? Для практичного старта желательно 6–8 ГБ и небольшая модель. На 8 ГБ лучше начинать с 1–3B Q4, а не пытаться сразу держать крупную 7–8B. Можно ли поставить Ollama на Android? Основной официальный Android-путь для низкоуровневого local inference — llama.cpp/Android bindings, LiteRT и другие мобильные runtimes. На телефоне разумнее использовать специализированное приложение, чем пытаться повторить desktop workflow Ollama. Что лучше: PocketPal или AI Edge Gallery? AI Edge Gallery лучше как готовая Google Edge-песочница и benchmark. PocketPal удобнее, если вы хотите самостоятельно выбирать GGUF и экспериментировать с llama.cpp-моделями. Можно ли загрузить свой GGUF? Да. PocketPal и Maid поддерживают собственные GGUF; llama.cpp через Termux работает напрямую с файлами GGUF. Почему телефон очень нагревается? LLM inference длительно нагружает вычислительные блоки и память. Это нормальная причина thermal throttling; уменьшите модель/context и не тестируйте одновременно с зарядкой. Работает ли локальная LLM на старом телефоне? Иногда да, но придётся использовать очень компактную модель. Сам llama.cpp Android binding рассчитан и на старые устройства без новейших Arm extensions, однако скорость и доступная RAM будут ограничением. Можно ли анализировать фото? Да, если runtime и модель поддерживают multimodal input. Но vision требует больше памяти, поэтому сначала проверьте text-only inference. Телефон заменит домашний AI-сервер? Нет. Смартфон хорош для приватного offline помощника, а большие модели, RAG и coding-agent гораздо удобнее на отдельном сервере.

Живой спрос Почему local AI на телефоне стал отдельным направлением В 2026 году обсуждения уже идут не вокруг вопроса «можно ли вообще запустить LLM на Android», а вокруг выбора backend: CPU, Vulkan, Hexagon/NPU, LiteRT, llama.cpp и конкретных мобильных моделей. В июне пользователи отдельно тестировали полностью offline LLM в поездках без связи, в августе снова обсуждали лучшие local models для Android/iOS, а в сентябре продолжают появляться новые полностью offline Android-приложения. Это уже самостоятельный consumer use case, а не лабораторный эксперимент.