Локальная нейросеть на ПК: запуск LLM без интернета в 2026

Не число параметров само по себе, а доступная память, формат весов и размер контекста.

Главное ограничение Не число параметров само по себе, а доступная память, формат весов и размер контекста.

Ollama, если модель затем нужно подключать к Open WebUI, IDE или своим приложениям.

Для API и интеграций Ollama, если модель затем нужно подключать к Open WebUI, IDE или своим приложениям.

Современную языковую модель можно скачать на свой компьютер и запускать локально: без обязательной отправки запросов в облако и, после загрузки необходимых файлов, даже без подключения к интернету. Но правильный выбор начинается не с «самой большой модели», а с задачи, доступной RAM и VRAM, формата весов, контекста и программы запуска.

Короткий ответ. Для первого знакомства с локальными LLM обычно достаточно современного компьютера, SSD и 16 ГБ RAM, но комфортные требования определяются конкретной моделью. Если нужен максимально простой интерфейс, начните с LM Studio. Если важны API, автоматизация и дальнейшее подключение Open WebUI, удобнее начать с Ollama. Для тонкой работы с GGUF и аппаратными backend стоит знать llama.cpp.

Что такое локальная нейросеть и LLM

В поисковых запросах под «локальной нейросетью» обычно понимают модель, которая хранится на вашем диске и выполняет вычисления на вашем процессоре, видеокарте или общей памяти компьютера. В случае текстового чата чаще всего речь идёт о LLM — large language model, большой языковой модели.

Облачный сервис получает ваш запрос через интернет и выполняет вычисления на серверах поставщика. При локальном запуске веса модели находятся на вашем устройстве, а генерация ответа выполняется вашим железом. Интернет обычно нужен для скачивания программы и файлов модели, но после этого базовый inference может работать автономно.

Модель Веса и архитектура LLM Runtime Ollama, LM Studio, llama.cpp, vLLM Память RAM, VRAM или unified memory Интерфейс Desktop, CLI, web UI или API

Эти компоненты важно не путать. Ollama — не модель, а среда для запуска и управления моделями. Open WebUI — не LLM, а web-интерфейс, который подключается к Ollama и другим совместимым backend. GGUF — не семейство моделей, а формат, используемый экосистемой llama.cpp и многими локальными инструментами.

Можно ли установить ChatGPT на компьютер и пользоваться без интернета

Сам ChatGPT является сервисом OpenAI. Его нельзя превратить в полностью локальную офлайн-систему простым скачиванием приложения. Однако OpenAI отдельно выпускает семейство gpt-oss с открытыми весами. Эти модели работают на инфраструктуре пользователя или стороннего хостинга и не являются моделями, доступными внутри ChatGPT.

Важно различать. «GPT» часто используют как разговорный синоним любой чат-нейросети, но технически это неверно. Qwen, Gemma, Mistral, Llama, DeepSeek и другие семейства — не GPT-модели.

Если нужен «свой ChatGPT», корректнее говорить о локальной LLM с привычным чат-интерфейсом. Такой интерфейс можно получить, например, через LM Studio или Open WebUI, а сама модель может быть gpt-oss, Qwen, Gemma, Mistral или другой.

Зачем запускать ИИ локально

Локальная модель не всегда лучше облачной. Облачные сервисы проще в использовании и позволяют работать с крупными моделями без покупки мощного компьютера. Локальный вариант имеет смысл, когда важен контроль над вычислениями и данными.

Приватные документы. Текст можно обрабатывать без обязательной отправки поставщику облачной LLM.

Текст можно обрабатывать без обязательной отправки поставщику облачной LLM. Автономность. После загрузки модели базовый чат может продолжать работать без интернета.

После загрузки модели базовый чат может продолжать работать без интернета. Локальный API. Модель можно подключить к IDE, домашним сервисам, скриптам, RAG или собственным приложениям.

Модель можно подключить к IDE, домашним сервисам, скриптам, RAG или собственным приложениям. Фиксированная версия. Поведение конкретной модели не меняется само по себе из-за обновления удалённого сервиса.

Поведение конкретной модели не меняется само по себе из-за обновления удалённого сервиса. Нет оплаты за каждый запрос. Но расходы переносятся на железо, электричество, охлаждение, накопители и обслуживание.

При этом локальная LLM сама по себе не получает свежие данные из интернета. Поиск, браузер, внешние API и другие инструменты подключаются отдельно.

Какое железо нужно для локальной нейросети

Универсального «минимального компьютера для LLM» нет. Существуют компактные модели, способные работать только на CPU, и крупные модели, которым нужна рабочая станция или сервер с большим объёмом GPU-памяти.

Поэтому вопрос лучше ставить так: какую модель, в каком формате, с каким квантованием и размером контекста нужно запустить?

Конфигурация Что реально ожидать Для чего подходит 16 ГБ RAM, без дискретной GPU Небольшие квантованные модели на CPU. Скорость сильно зависит от процессора и пропускной способности RAM. Первое знакомство, короткий чат, простая суммаризация. 32 ГБ RAM + 8 ГБ VRAM Небольшие модели и часть более крупных моделей с выгрузкой части слоёв в системную память. Домашний чат, лёгкие coding-задачи, эксперименты. 32–64 ГБ RAM + 12–16 ГБ VRAM Заметно больше свободы по моделям и контексту. Многие популярные квантованные модели становятся практичнее. Регулярная работа, код, RAG, локальный API. 64+ ГБ RAM + 24 ГБ VRAM Более крупные модели и большие контексты, но конкретный предел всё равно определяется форматом и архитектурой. Тяжёлый локальный inference, мультимодальность, домашний сервер. Apple Silicon с большим объёмом unified memory CPU и GPU используют общий пул памяти, поэтому сравнение только по «VRAM» здесь некорректно. Крупные локальные модели при достаточном общем объёме памяти.

Таблица — ориентир, а не таблица совместимости. Один и тот же размер модели может потреблять разный объём памяти в зависимости от формата весов, квантизации, KV-cache, длины контекста и runtime.

RAM, VRAM и unified memory: где хранится модель

VRAM

Если модель полностью или большей частью помещается в память видеокарты, генерация обычно работает быстрее. Для NVIDIA наиболее распространён CUDA-backend. llama.cpp также поддерживает AMD через HIP, Apple Metal, Vulkan, SYCL и другие backend.

RAM

Системная память нужна даже при использовании GPU: операционной системе, runtime, буферам и тем слоям модели, которые не помещаются в VRAM. Многие локальные движки позволяют частично разместить модель на GPU, а остальное оставить в RAM, но это обычно уменьшает скорость.

Unified memory на Mac

На Apple Silicon процессор и GPU используют общую память. Поэтому Mac с 32, 64 или 128 ГБ unified memory нельзя напрямую сравнивать с Windows-компьютером, где RAM и VRAM являются отдельными пулами.

Почему одного размера файла недостаточно

Помимо весов модели память занимает KV-cache, который используется для уже обработанного контекста. Чем длиннее диалог или документ, тем больше может быть расход памяти. Поэтому модель, работающая с 8K контекста, необязательно так же легко запустится с 64K или 128K.

Что такое GGUF и зачем нужна квантизация

Веса языковой модели — это огромное количество чисел. Если хранить их с высокой точностью, требуется много памяти. Квантизация уменьшает точность представления весов, чтобы уменьшить размер модели и требования к RAM/VRAM.

Для локального запуска широко используется формат GGUF. Он тесно связан с экосистемой llama.cpp и поддерживается множеством приложений.

Q4 Меньше памяти. Частый выбор для домашнего запуска. Q5 Компромисс между размером и сохранением качества. Q8 Больше памяти, обычно меньше потерь от квантования.

Обозначения вроде Q4_K_M , Q5_K_M и Q8_0 описывают разные схемы квантизации. Нельзя утверждать, что один вариант всегда лучший. Для конкретной модели стоит смотреть рекомендации автора кванта или runtime и сравнивать качество на своих задачах.

Чем запускать локальные модели

LM Studio: самый понятный графический старт

LM Studio подходит пользователю, который хочет скачать модель, загрузить её и начать чат через обычный графический интерфейс. По официальным требованиям для Windows рекомендуется не менее 16 ГБ RAM и хотя бы 4 ГБ выделенной VRAM. Программа доступна также для Apple Silicon и Linux.

Это хороший вариант для первого знакомства, сравнения моделей и локального API без необходимости сразу собирать серверную систему.

Ollama: локальный runtime и API

Ollama работает на Windows как нативное приложение, запускается в фоне и предоставляет локальный API по адресу http://localhost:11434 . На Windows поддерживаются NVIDIA и AMD Radeon; документация отдельно описывает CUDA/ROCm/Vulkan-сценарии и хранение моделей на другом диске.

Пример запуска gpt-oss-20b ollama run gpt-oss:20b

Ollama удобен, если локальную модель впоследствии нужно подключить к Open WebUI, IDE, скриптам или другому приложению.

llama.cpp: контроль над GGUF и аппаратным backend

llama.cpp на GitHub — один из ключевых open-source проектов локального inference. Он поддерживает GGUF, CPU+GPU hybrid inference и широкий набор backend: CUDA, HIP, Metal, Vulkan, SYCL и другие. Также в проекте есть локальный HTTP-сервер с OpenAI-совместимым API.

Пример из актуальной документации llama.cpp llama cli -hf ggml-org/Qwen3.5-0.8B-GGUF llama serve -hf ggml-org/Qwen3.5-0.8B-GGUF

Open WebUI: web-интерфейс поверх backend

Open WebUI на GitHub не содержит собственной LLM. Он подключается к Ollama, OpenAI-совместимым серверам и другим backend. Это удобно, если нужен браузерный интерфейс, несколько пользователей, работа с документами или единая точка доступа к локальным и облачным моделям.

vLLM: когда нужен полноценный inference-сервер

vLLM на GitHub ориентирован на высокопроизводительный serving и предоставляет OpenAI-совместимый HTTP API. Для одиночного домашнего чата обычно проще Ollama или LM Studio, а vLLM становится интереснее при серверной нагрузке, нескольких пользователях и требованиях к throughput.

Инструмент Когда выбирать Сложность LM Studio Первый запуск, графический интерфейс, быстрый тест моделей Низкая Ollama Локальный API, CLI, Open WebUI, автоматизация Низкая–средняя llama.cpp GGUF, тонкая настройка, необычное железо, hybrid inference Средняя Open WebUI Web-интерфейс, несколько пользователей, документы Средняя vLLM Серверный inference и высокая нагрузка Средняя–высокая

Как выбрать локальную модель

Универсальной «лучшей локальной модели» нет. Модель нужно подбирать одновременно под задачу и оборудование.

Определите задачу: общий чат, код, русский язык, изображения, документы, tool calling. Проверьте лицензию: доступные для скачивания веса не всегда означают одинаковые права использования. Сопоставьте размер с памятью: быстрая меньшая модель часто полезнее большой модели, постоянно работающей через медленный offload. Проверьте качество русского языка: надпись multilingual сама по себе ничего не гарантирует. Если нужны агенты, проверьте function/tool calling. Не выбирайте модель только по размеру контекста: большой context window увеличивает требования к памяти.

gpt-oss

OpenAI выпускает две open-weight модели: gpt-oss-20b и gpt-oss-120b. Они распространяются по Apache 2.0 и не доступны как модели ChatGPT или через обычный OpenAI API.

Для gpt-oss-20b OpenAI указывает возможность работы примерно с 16 ГБ памяти; в официальном руководстве по Ollama рекомендуется не менее 16 ГБ VRAM или unified memory. Для gpt-oss-120b руководство по локальному Ollama рекомендует не менее 60 ГБ VRAM/unified memory, а в анонсе OpenAI модель описывалась как эффективно работающая на одном GPU с 80 ГБ памяти.

Репозиторий: openai/gpt-oss на GitHub.

Gemma

Google прямо рекомендует LM Studio и Ollama для удобного локального запуска Gemma, а llama.cpp и MLX — для более эффективного локального inference. Для первого теста сама документация Gemma советует начинать с актуальной instruction-tuned модели минимального подходящего размера.

Qwen, Mistral, Llama, DeepSeek

Все эти семейства представлены в локальной экосистеме моделями разного размера и назначения. У них есть варианты для обычного диалога, программирования, мультимодальности и reasoning. Поэтому сравнивать их корректнее не «вообще», а на одной задаче, одном размере и близком уровне квантования.

Как правильно сделать первый запуск

Проверьте объём RAM, модель видеокарты и VRAM. Проверьте свободное место на SSD. Библиотека моделей быстро разрастается до десятков и сотен гигабайт. Выберите один runtime: LM Studio или Ollama. Начните с небольшой instruction-tuned модели. Не устанавливайте сразу максимальный context length. Проверьте, используется ли GPU и сколько памяти занято. Оцените скорость генерации и только потом переходите к более крупной модели.

Нормальный результат первого запуска: модель загружается без ошибок, компьютер не уходит в постоянный swap, скорость вас устраивает, а после отключения интернета обычный локальный чат продолжает отвечать.

Как проверить, что модель действительно работает без интернета

Название «локальная» ещё не гарантирует, что вся система не обращается наружу. Проверять нужно не только сам inference, но и дополнительные функции.

Полностью скачайте модель. Отключите web search и внешние tools. Убедитесь, что не настроен fallback на облачную модель. Отключите Wi-Fi или Ethernet. Перезапустите runtime. Создайте новый чат и задайте вопрос, не требующий актуальных данных.

Если модель отвечает, базовый inference работает локально. Но свежая погода, текущие цены, новости и другие актуальные данные без внешнего источника ей недоступны.

Когда локальную LLM стоит переносить на домашний сервер

Отдельный сервер нужен не потому, что «так правильнее», а когда LLM превращается из эксперимента в постоянный сервис.

моделью нужно пользоваться с нескольких компьютеров и телефона;

основной ПК не должен быть включён постоянно;

нужны Open WebUI, API, RAG и централизованное хранение;

нужно резервировать конфигурацию;

нужен контролируемый удалённый доступ по VPN;

важны мониторинг, охлаждение и резервное питание.

На этом этапе локальный ИИ становится обычной частью домашней IT-инфраструктуры. Начинают иметь значение Ethernet, VLAN, VPN, NAS, SSD, UPS и правила доступа к API.

Насколько локальная модель приватна

Локальный inference позволяет оставить вычисления и исходный запрос на своём компьютере. Но вся система может перестать быть локальной, если подключены внешние компоненты.

web search отправляет запросы во внешнюю сеть;

облачные embedding-сервисы получают фрагменты документов;

cloud fallback может отправить запрос другой модели;

MCP-серверы и плагины имеют собственные права доступа;

публично открытый Open WebUI или API требует отдельной защиты;

логи и резервные копии тоже могут содержать чувствительные данные.

Не публикуйте inference API напрямую в интернет без необходимости. Даже API-key сам по себе не всегда защищает каждый endpoint конкретного сервера. Для удалённого доступа разумнее использовать VPN, reverse proxy, аутентификацию и ограничение сетевого доступа.

Типичные ошибки при запуске локальной нейросети

Скачивать самую большую модель

Большая модель, которая постоянно работает через CPU offload и отвечает очень медленно, может оказаться менее полезной, чем меньшая модель, полностью помещающаяся в GPU.

Считать размер файла требованием к памяти

Во время inference дополнительно используется контекст, KV-cache и служебная память runtime. Размер GGUF-файла — только часть расчёта.

Ставить максимальный контекст сразу

Увеличение context length может резко повысить расход памяти. Начинайте с умеренного значения.

Путать UI и модель

Open WebUI — интерфейс. Ollama и llama.cpp — runtimes. GGUF — формат. Модель — это отдельный компонент.

Считать локальную модель автоматически актуальной

Доступ компьютера в интернет сам по себе не даёт LLM свежих знаний. Для этого нужен отдельный поисковый или браузерный инструмент.

Полезные проекты на GitHub

Частые вопросы

Можно ли запустить LLM без видеокарты? Да. llama.cpp и другие движки поддерживают CPU inference. Скорость зависит от процессора, памяти, модели и квантизации. Хватит ли 16 ГБ оперативной памяти? Для небольших моделей и первого знакомства — часто да. LM Studio рекомендует 16 ГБ RAM для современных систем. Для крупных моделей, RAG и нескольких сервисов запас памяти быстро становится полезным. Что проще: Ollama или LM Studio? Если нужен обычный графический интерфейс, проще начать с LM Studio. Если нужен локальный API и дальнейшие интеграции, удобнее Ollama. Можно ли пользоваться локальной моделью с телефона? Да. Backend можно запустить на домашнем компьютере или сервере, а браузерный интерфейс открыть по локальной сети. Для доступа извне безопаснее использовать VPN. Работает ли gpt-oss-20b на обычном ПК? Модель рассчитана на локальный запуск. OpenAI указывает примерно 16 ГБ памяти как достижимый уровень, а руководство по Ollama рекомендует от 16 ГБ VRAM или unified memory. При offload в RAM модель также может работать, но медленнее. Локальная нейросеть полностью бесплатна? Не обязательно. Даже при бесплатных весах остаются стоимость компьютера, SSD, электроэнергии и обслуживания. Кроме того, нужно отдельно проверять лицензию каждой модели и условия дополнительных сервисов.

Следующий шаг Сколько RAM и VRAM нужно именно вашей модели Следующий материал раздела будет посвящён расчёту памяти: 8, 12, 16 и 24 ГБ VRAM, запуску без видеокарты, offload и влиянию контекста на реальное потребление памяти.