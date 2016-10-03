MiniMind · LLM from scratch · pretrain · SFT · RLHF · Agentic RL MiniMind: как обучить LLM с нуля на своей видеокарте — pretrain, SFT, DPO, GRPO и Agentic RL MiniMind — один из самых популярных учебных open-source проектов, где действительно можно пройти весь путь создания языковой модели: от tokenizer и pretraining до SFT, LoRA, DPO, PPO, GRPO/CISPO, tool calling и Agentic RL. Current mainline MiniMind-3 — это dense-модель примерно на 64M parameters, достаточно маленькая, чтобы экспериментировать на одном обычном GPU, но при этом архитектура и training pipeline уже напоминают современные LLM. MiniMind-3 · 64M current dense mainline от 1 апреля 2026 года 61.9k GitHub stars на дату проверки; 8.1k forks Apache-2.0 native PyTorch training code, без высокоуровневого trainer framework MiniMind на GitHub Полный training pipeline Что значит «2 часа» Что можно изучить на одном проекте Transformer architecture;

BPE + ByteLevel tokenizer;

Pretraining;

Supervised Fine-Tuning;

LoRA;

DPO;

PPO / GRPO / CISPO;

Agentic RL;

MoE;

distillation;

Ollama / llama.cpp / vLLM deployment.

Не «ещё одна маленькая модель», а учебный полный стек Главная ценность MiniMind — возможность увидеть весь lifecycle LLM в исходниках В большинстве современных проектов пользователь скачивает уже обученную модель и максимум запускает LoRA/SFT поверх готовых weights. MiniMind интересен другим: здесь можно начать с random weights, пройти pretraining, научить модель instruction following, затем добавить preference alignment, reasoning/tool-use и RL. Random weights модель ничего не знает → Pretrain язык и статистика текста → SFT диалог и инструкции → Alignment / Agentic RL DPO · PPO · GRPO · tools 01 Почти всё написано напрямую на PyTorch Проще понять math и training loop без слоя из нескольких frameworks. 02 Модель маленькая 64M parameters позволяют экспериментировать там, где 7B/32B pretraining вообще нереалистичен. 03 Pipeline современный MoE, tool calling, GRPO/CISPO, Agentic RL и adaptive thinking уже есть в current mainline. 04 Есть выход в обычную ecosystem Transformers, Ollama, llama.cpp, vLLM, Streamlit и OpenAI-compatible API.

Кому это действительно полезно MiniMind нужен не для замены ChatGPT, а для понимания того, как LLM устроена изнутри Учёба Понять pretraining и SFT на реальном коде Не теория на 200 страниц, а runnable project. Эксперименты Менять архитектуру Количество слоёв, hidden size, MoE, attention и training objectives. Research prototype Проверять алгоритмы дешево Новая loss-функция или RL idea сначала тестируется на 64M, а не на 7B. Обучение команды Разобрать полный LLM lifecycle Dataset → tokenizer → training → inference → deployment. 64M parameters — это учебный масштаб, а не современная general-purpose LLM. Даже хорошо обученный MiniMind нельзя честно сравнивать по общей способности с современными моделями на миллиарды параметров. Его ценность — воспроизводимость, прозрачность и низкий порог эксперимента.

MiniMind-3 mainline Current dense architecture выровнена с Qwen3 ecosystem Parameters ≈64M Hugging Face показывает около 63.9M parameters. Layers 8 Неглубокая decoder-only architecture. Hidden size 768 Default train configuration. Attention heads 8 Q / 4 KV Grouped-query style configuration. Vocabulary 6 400 BPE + ByteLevel tokenizer. Max position 32 768 Config value; training truncation обычно значительно короче. Hugging Face config публикует модель как Qwen3ForCausalLM -совместимую: 8 layers, hidden size 768, intermediate size 2432, 8 attention heads, 4 KV heads, vocab 6400. Architectural compatibility не означает качество Qwen3. Совпадение naming/config conventions нужно для ecosystem compatibility. 64M MiniMind и многомиллиардные Qwen — модели совершенно разного масштаба.

Самое важное уточнение к заголовку проекта «64M LLM с нуля за 2 часа и 3 юаня» нельзя понимать как полный end-to-end training Repository рекламирует идею «train a 64M LLM from scratch in 2h», но прямо под этим разработчик добавляет уточнение: 2 часа — это измеренное время одного epoch SFT на одной NVIDIA RTX 3090, а «3 RMB» — оценка стоимости аренды этой GPU на тот же период. Неверная трактовка «За 2 часа пройду pretrain + SFT + RL с нуля» Official note этого не обещает. Что реально сказано 1 epoch SFT ≈ 2 часа на RTX 3090 Это конкретное измерение автора, а не полный lifecycle. Для quick reproduction проект предлагает mini datasets и маленькую architecture, поэтому полный эксперимент действительно доступен обычному пользователю, но фактическое время зависит от: dataset, epochs, sequence length, GPU, batch size, precision и выбранных post-training stages. Не стройте бюджет железа на одной цифре «2 часа». Если хотите именно обучить модель с нуля, считайте отдельно pretraining, SFT и каждый дополнительный RL/alignment этап.

GPU нужен не из-за числа parameters как такового, а из-за training states RTX 3090 — reference platform, но MiniMind можно уменьшать под более слабое железо В README автор показывает своё окружение: Ubuntu 20.04, CUDA 12.2, Python 3.10.16 и несколько RTX 3090. При этом training scripts поддерживают single-GPU и DDP multi-GPU, а параметры architecture доступны через CLI. 24 GB VRAM RTX 3090 class Reference environment и наиболее предсказуемый путь для default experiments. 12–16 GB VRAM Уменьшать batch/seq/model 64M parameter model itself маленькая, но optimizer/activations съедают больше памяти. CPU Технически возможно README допускает CPU backend, но training будет значительно медленнее. Apple Silicon MPS path развивается README упоминает MPS; в сентябре 2026 есть свежие PR с расширенной Apple Silicon support. Перед началом import torch print(torch.__version__) print(torch.cuda.is_available()) if torch.cuda.is_available(): print(torch.cuda.get_device_name(0)) Для понимания pipeline можно уменьшить hidden size и layers ещё сильнее. Если цель — увидеть, как работает backprop/pretraining/SFT, необязательно сразу воспроизводить exact 64M checkpoint.

Current repository path Установка MiniMind git clone --depth 1 https://github.com/jingyaogong/minimind cd minimind python -m venv .venv # Linux / WSL source .venv/bin/activate # Windows PowerShell # .\.venv\Scripts\Activate.ps1 pip install --upgrade pip pip install -r requirements.txt Official README использует mirror для китайского PyPI, но за пределами Китая обычный pip install -r requirements.txt обычно логичнее. Сначала устанавливайте корректный PyTorch для своей CUDA. Если pip случайно поставил CPU-only build, MiniMind не «починит» CUDA сам. Проверяйте torch.cuda.is_available() до загрузки гигабайтов данных.

Можно скачать только нужные части Quick path занимает гигабайты, full data — уже десятки гигабайт ФайлРазмерНазначение pretrain_t2t_mini.jsonl ≈1.2 GBбыстрое воспроизведение pretraining pretrain_t2t.jsonl ≈10 GBполный pretraining dataset sft_t2t_mini.jsonl ≈1.6 GBquick SFT / MiniMind Zero path sft_t2t.jsonl ≈14 GBосновной SFT dataset dpo.jsonl ≈53 MBpreference training rlaif.jsonl ≈24 MBRLAIF agent_rl.jsonl ≈86 MBmulti-turn tool-use Agentic RL agent_rl_math.jsonl ≈18 MBmath/RLVR agent training Для минимального «от random weights до диалоговой модели» repository прямо предлагает начать всего с двух файлов: pretrain_t2t_mini.jsonl и sft_t2t_mini.jsonl . Dataset quality важнее того, что training script запускается. Маленькая модель быстро переобучается и особенно чувствительна к repetition, noise, duplicated templates и несбалансированным данным. Свою модель нельзя оценивать только по decreasing loss.

Полный lifecycle Не обязательно запускать все этапы — pretrain + SFT уже дают рабочую базовую модель 1 Pretrain Обучить language modeling с random weights. 2 Full SFT Диалог, instructions, tool-call format. 3 LoRA Опциональная специализация. 4 DPO Preference alignment. 5 PPO / GRPO / CISPO Online/offline RL experiments. 6 Agentic RL Multi-turn tool use. cd trainer python train_pretrain.py python train_full_sft.py # optional: python train_lora.py python train_dpo.py python train_ppo.py python train_grpo.py python train_agent.py Все training scripts умеют checkpoint resume: python train_pretrain.py --from_resume 1 python train_full_sft.py --from_resume 1 Complete checkpoints включают model, optimizer и training progress, а resume поддерживает даже изменение количества GPU между запусками.

Этап, который отличает «с нуля» от fine-tuning Pretraining начинает с random weights — здесь модель впервые учит язык cd trainer python train_pretrain.py Current default train_pretrain.py использует: hidden size 768, 8 layers, pretrain_t2t_mini.jsonl и training truncation max_seq_len=340 . После training создаётся weight вида out/pretrain_768.pth . В этот момент модель уже способна продолжать текст, но ещё не обязана хорошо следовать инструкциям как chat-assistant. Pretraining — самая важная часть статьи, если цель действительно «обучить с нуля». Если вы скачали чужой pretrained checkpoint и запустили LoRA, это fine-tuning. Это полезно, но это уже другая задача.

Instruction following SFT превращает base model в assistant и одновременно продолжает учить знания/поведение cd trainer python train_full_sft.py Current SFT data использует multi-turn role structure system / user / assistant / tool . В mainline tool-call samples уже смешаны в sft_t2t / sft_t2t_mini , поэтому отдельный «tool calling fine-tune» для базового pipeline обычно не нужен. Repository подчёркивает, что full sft_t2t.jsonl сейчас около 14 GB: это уже не просто форматирование ответа, а существенный additional training stage, который продолжает менять знания и behaviour distribution модели. Именно к SFT относится headline-цифра ≈2 часа на одной RTX 3090. Official note — один SFT epoch. Не весь pretrain + SFT + RL pipeline.

Parameter-efficient specialization LoRA в MiniMind реализована вручную, без PEFT abstraction cd trainer python train_lora.py \ --lora_name lora_medical Current script сохраняет только LoRA weights, а scripts/convert_model.py умеет объединять base + LoRA и экспортировать итоговые weights. Для практической кастомизации готовой большой LLM Unsloth обычно удобнее. MiniMind LoRA особенно полезна как учебный код: видно, как low-rank adapters добавляются и обучаются без скрытой PEFT machinery. Unsloth Практическое LoRA/QLoRA fine-tuning готовых LLM →

RLHF без отдельной reward model DPO учит модель предпочитать chosen response rejected response cd trainer python train_dpo.py DPO — off-policy preference optimization. На каждой паре данных есть предпочтительный и отклонённый answer, а training увеличивает вероятность chosen относительно rejected. DPO Статические preference pairs Простая и достаточно стабильная alignment-процедура. PPO/GRPO Online rollout / reward Модель сама генерирует новые samples в процессе обучения. Высокий preference/reward score не гарантирует рост общей способности. README прямо предупреждает о trade-off и reward hacking: RL objective может улучшить конкретный reward, одновременно ухудшив часть general-purpose behavior.

PPO · GRPO · CISPO MiniMind позволяет увидеть RL-алгоритмы без многомиллиардной инфраструктуры python train_ppo.py python train_grpo.py PPO Actor + Critic + GAE Классический RLHF-style path, тяжелее и сложнее. GRPO Group-relative reward Несколько answers на prompt, baseline строится внутри группы. CISPO Loss variant внутри GRPO flow Current repository не требует отдельного standalone trainer. Для CISPO current docs предлагают оставить тот же train_grpo.py и переключить loss_type . На ultra-small model ограничения RL особенно хорошо видны. Например, GRPO страдает от degenerate groups: если все N ответов одинаково плохи или одинаково хороши, learning signal почти исчезает.

Один из самых современных блоков проекта Agentic RL учит маленькую LLM действовать в multi-turn tool-use loop python train_agent.py Начиная с марта 2026 mainline содержит native train_agent.py с GRPO/CISPO для multi-turn Tool-Use. Модель получает задачу, вызывает simulated tool, читает observation, затем должна перепланировать дальнейшее действие. Question задача → Tool call действие → Observation результат tool → Reward / policy update GRPO или CISPO Dataset agent_rl.jsonl — около 86 MB, дополнительный agent_rl_math.jsonl — около 18 MB. Это не значит, что 64M MiniMind становится конкурентом Claude Code. Сам README описывает Agentic RL как ограниченную учебную постановку: небольшой набор tools, базовая способность вызвать, прочитать observation и продолжить multi-turn flow.

MiniMind-3-MoE 198M total parameters, но около 64M активны на token Dense 64M total / active Самая простая architecture для начала. MoE ≈198M total / A64M 4 experts, top-1 routing в current mainline. Автор отмечает, что current sweet spot 4 experts / top-1 примерно на 50% медленнее dense в его implementation, несмотря на сопоставимое число активных parameters. Это project-specific measurement, а не универсальная характеристика всех MoE. Для первого полного обучения выбирайте dense. MoE полезнее как следующий эксперимент: понять routing, experts, load balancing и разницу total/active parameters.

После обучения модель не обязана жить только в train script MiniMind можно экспортировать в Transformers, GGUF, Ollama и OpenAI-compatible API Проверить native weights python eval_llm.py --weight full_sft Готовый released checkpoint git clone https://huggingface.co/jingyaogong/minimind-3 python eval_llm.py \ --load_from ./minimind-3 Ollama ollama run jingyaogong/minimind-3 vLLM vllm serve /path/to/model \ --model-impl transformers \ --served-model-name minimind \ --port 8998 Есть также scripts/serve_openai_api.py , Streamlit WebUI и documented conversion path Transformers → GGUF → llama.cpp/Ollama. Open WebUI Web-интерфейс поверх OpenAI-compatible/local API → LM Studio vs Ollama Как удобнее запускать готовый local model →

Linux остаётся наиболее предсказуемой training platform Windows работает, но для серьёзного CUDA training я бы предпочёл WSL2 Current source уже содержит Windows-specific workaround для pyarrow/torch DLL conflict. То есть Windows path реально используется. Но reference environment разработчика остаётся Ubuntu + CUDA. Windows native Можно экспериментировать Especially inference и small training; current source имеет Windows fixes. WSL2 Практичный CUDA baseline Ближе к основной Linux training ecosystem. Linux Reference path DDP, vLLM, SGLang и training tools обычно проще. Apple Silicon MPS развивается README допускает MPS, но в сентябре несколько MPS improvements ещё находятся в PR. Если цель — изучить код, platform не критична. Если цель — воспроизвести все RL/CUDA stages, Linux проще.

Training repository тоже является software supply chain Отдельной security policy у MiniMind на дату проверки не видно Main repository показывает раздел Security/quality без опубликованной развитой security programme. Это образовательный ML-проект, поэтому threat model здесь другой, чем у always-on agent или MCP gateway. Dataset Не запускать чужой preprocessing вслепую Data pipeline и архивы тоже могут быть источником риска. Weights Предпочитать safetensors Released Hugging Face model использует safetensors. torch.load Не открывать случайные .pth Pickle-based PyTorch weights от недоверенного источника могут быть опасны. Web/API Не публиковать demo без auth Streamlit/OpenAI-compatible server — development examples, не hardened public service. Свой .pth безопаснее, чем случайный скачанный checkpoint. Native PyTorch serialization historically может включать pickle semantics. Для сторонних models используйте доверенные sources и безопасные форматы, когда они доступны.

MiniMind и Unsloth отвечают на разные вопросы «Обучить с нуля» и «дообучить готовую модель» нельзя смешивать ПодходСтартЧто изучаем / получаем MiniMind pretraining Random weightsКак LLM вообще учится языку MiniMind SFT/RL Свой pretrained MiniMindAssistant behavior и alignment Unsloth LoRA/QLoRA Готовая 7B/14B/32B modelПрактическая специализация мощной LLM RAG Weights вообще не меняютсяПодмешиваем внешние документы в context Если конечная цель — сделать сильного помощника по своей документации, pretraining 64M MiniMind почти наверняка не самый эффективный путь. Если цель — понять Transformer/training/RL буквально от начала до конца, MiniMind гораздо интереснее готовой большой модели.

Где ожидания нужно снизить заранее MiniMind — отличная лаборатория, но не shortcut к GPT-классу 01 64M — очень мало Knowledge, reasoning и generalization ограничены самим масштабом. 02 2 часа относятся к одному SFT epoch Не к полному end-to-end training. 03 Качество данных критично Небольшая модель быстро перенимает noise и шаблоны. 04 RL может ухудшать general ability Reward hacking/trade-offs не исчезают из-за маленькой модели. 05 CPU training медленный Техническая возможность не делает его практичным. 06 MPS path ещё дорабатывается September PR activity показывает, что Apple Silicon support продолжает развиваться. 07 Нет mature release/versioning line Основной ориентир — current master/README и dated model generations. 08 Educational code ≠ production stack API/WebUI нужны для демонстрации, а не как hardened internet service. Самый полезный эксперимент — сначала MiniMind Zero, потом усложнение. Mini datasets → pretrain → SFT → evaluate. И только когда этот pipeline понятен, имеет смысл добавлять DPO, GRPO, MoE и Agentic RL.

План первого эксперимента Как пройти путь «с нуля» без попытки изучить весь repository за один вечер 1 Поднять чистое окружение Python + корректный PyTorch/CUDA. 2 Скачать только mini datasets 1.2 GB pretrain + 1.6 GB SFT. 3 Запустить default dense pretrain Не трогать MoE/RL. 4 Проверить base model Посмотреть difference до instruction tuning. 5 Запустить full SFT Получить dialog assistant. 6 Сравнить ответы до/после Понять реальный эффект SFT. 7 Поменять один параметр Hidden size, layers или dataset — не всё сразу. 8 Только потом DPO/GRPO/Agentic RL Иначе трудно понять, что именно изменило поведение.

Вывод MiniMind — один из редких проектов, где «обучить LLM с нуля» не является чисто теоретической фразой Его нельзя использовать как доказательство того, что современную сильную LLM можно дешево воспроизвести дома. 64M model слишком мала для этого. Но для образования MiniMind очень удачен: один repository показывает, как random weights превращаются сначала в language model, затем в instruction assistant, затем проходят preference/RL post-training, учатся basic tool calling и могут быть экспортированы в обычную local-inference ecosystem. Именно поэтому я бы рассматривал MiniMind не как «дешёвый ChatGPT», а как лабораторный стенд для понимания современной LLM engineering. Открыть MiniMind на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про MiniMind Что такое MiniMind простыми словами? Учебный open-source LLM-проект, позволяющий пройти полный путь от random weights и pretraining до SFT, LoRA, DPO, GRPO, Agentic RL и deployment. MiniMind действительно обучается с нуля? Да, train_pretrain.py может начинать с random weights. Это принципиально отличается от LoRA готовой LLM. Можно ли обучить всё за 2 часа? Official note уточняет: 2 часа — измеренное время одного SFT epoch на одной RTX 3090. Это не заявленное время полного pretrain + SFT + RL pipeline. Сколько параметров у MiniMind-3? Dense current mainline — примерно 64M; Hugging Face указывает 63.9M. MoE variant — примерно 198M total / 64M active. Сколько данных нужно для минимального эксперимента? Repository рекомендует pretrain_t2t_mini.jsonl ≈1.2 GB и sft_t2t_mini.jsonl ≈1.6 GB. Можно ли обучать на одной RTX 3090? Да. Именно RTX 3090 используется в официальных single-GPU timing examples. Конкретное время зависит от stage и конфигурации. Можно ли на Windows? Current source имеет Windows-specific fixes, но для полного CUDA/RL pipeline Linux/WSL2 обычно предсказуемее. Можно ли на Mac? README допускает MPS, а в сентябре 2026 есть активные PR по расширению Apple Silicon training support. Совместимость всё ещё развивается. Можно ли потом запустить модель через Ollama? Да. Есть готовый ollama run jingyaogong/minimind-3 и documented GGUF/Ollama export path для своей модели. Стоит ли использовать MiniMind вместо Qwen/Llama для реальной работы? Обычно нет. MiniMind предназначен прежде всего для обучения, воспроизводимых экспериментов и исследования training pipeline; современная multi-billion-parameter model значительно сильнее как general-purpose assistant.