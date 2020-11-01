Ollama vs LM Studio vs llama.cpp: что выбрать в 2026 году

Локальный ИИ · сравнение runtimes
Ollama vs LM Studio vs llama.cpp: что выбрать для локальной LLM в 2026 году
Все три инструмента умеют запускать локальные языковые модели, но сегодня различия уже не сводятся к «Ollama — терминал, LM Studio — окно, llama.cpp — для гиков». В 2026 году LM Studio умеет headless-режим и сервер, llama.cpp имеет web UI и OpenAI-совместимый API, а Ollama сочетает локальные модели с дополнительными cloud-функциями. Разбираем, что выбрать под конкретную задачу.
Лучший старт, если хочется искать, загружать и тестировать модели без командной строки.
Удобный локальный сервис для приложений, Open WebUI, IDE и домашней автоматизации.
Низкоуровневый выбор для тонкой настройки, тестов производительности и нестандартного железа.
Почему сравнения 2024–2025 годов уже устарели
Ещё недавно эти три инструмента было легко разделить: LM Studio называли «графической оболочкой», Ollama — «CLI и API», а llama.cpp — «низкоуровневым движком». В 2026 году это описание уже слишком грубое.
LM Studio больше не только desktop GUI
LM Studio умеет работать как локальный API-сервер, поддерживает OpenAI-compatible и Anthropic-compatible endpoints, имеет собственный REST API и CLI
lms. Кроме того, появился llmster — отдельный headless-daemon, который может работать без графического интерфейса на сервере.
lms daemon up
lms server start
llama.cpp больше не только CLI
Актуальный
llama-server содержит собственный web UI и API. Он поддерживает OpenAI-compatible Chat Completions, Responses и Embeddings, Anthropic-compatible Messages, parallel decoding, continuous batching, multimodal, tool use, structured output и другие серверные функции.
Ollama больше не только local-only runtime
Локальные модели по-прежнему могут работать полностью на вашем устройстве, но современная Ollama также развивает cloud-модели и другие сетевые функции. Поэтому при строгом офлайн-сценарии нужно явно понимать, какой именно путь используется.
Что такое Ollama, LM Studio и llama.cpp
Важно: сравниваются инструменты запуска, а не сами модели. Одна и та же модель в близком формате может быть доступна сразу в нескольких средах.
Ollama vs LM Studio vs llama.cpp: большая таблица
|Критерий
|Ollama
|LM Studio
|llama.cpp
|Первый запуск
|Очень простой
|Самый наглядный
|Требует больше понимания
|GUI
|Есть desktop-слой, но инфраструктурный сценарий остаётся сильной стороной
|Полноценный GUI и модельный браузер
|Web UI через llama-server
|CLI
|Да
|Да,
lms
|Да, основной способ тонкой настройки
|Headless
|Да
|Да, через llmster
|Да
|Локальный API
|
localhost:11434
|Обычно
localhost:1234
|По умолчанию
127.0.0.1:8080
|OpenAI-compatible API
|Да
|Да
|Да
|Anthropic-compatible API
|Зависит от конкретного интерфейса/интеграции
|Да
|Да, Messages API
|GGUF
|Используется в локальной экосистеме Ollama
|Да
|Родной основной формат
|Поиск моделей
|Ollama library / registry
|Встроенный model discovery и Hugging Face
|Файл/URL/Hugging Face задаёт пользователь
|GPU offload
|В основном автоматизирован
|Управляется через интерфейс и runtime
|Максимально гибкая ручная настройка
|KV-cache
|Простые настройки
|Настраивается через runtime/UI
|Широкий набор параметров и типов кэша
|Benchmark
|Нужно измерять внешними средствами/метриками
|Есть статистика и runtime controls
|Есть специализированный
llama-bench
|Подходит новичку
|Да
|Да, особенно
|Скорее после базового знакомства
|Домашний сервер
|Очень удобен
|Теперь полноценный вариант через llmster
|Отличен при необходимости контроля
Когда лучше выбрать Ollama
Ollama удобна, когда локальная модель должна быть не просто чатом, а сервисом для других программ.
- нужно подключить Open WebUI;
- нужен backend для IDE или coding-agent;
- нужно обращаться к модели из Python, PowerShell или собственного приложения;
- модель должна постоянно работать на домашнем сервере;
- нужно быстро менять модели командами;
- не хочется вручную настраивать десятки параметров llama.cpp.
ollama pull gemma4:e2b
ollama run gemma4:e2b
ollama ps
Плюс Ollama — предсказуемый жизненный цикл: скачать модель, запустить, проверить размещение CPU/GPU, отдать её через API.
Минус для продвинутого пользователя — часть низкоуровневых решений runtime скрыта или автоматизирована. Если хочется вручную управлять каждой деталью, llama.cpp даёт больше свободы.
Пошаговая инструкция: Ollama на Windows: установка и первый запуск.
Когда лучше выбрать LM Studio
Главное преимущество LM Studio — удобное исследование моделей. Можно искать варианты, видеть размер, загружать их, менять параметры и сравнивать результаты без ручного управления файлами.
LM Studio особенно удобен, если:
- вы только входите в тему локальных LLM;
- не хочется начинать с терминала;
- нужно быстро сравнивать разные GGUF-модели;
- важен встроенный чат;
- нужно работать с документами локально;
- нужен OpenAI-compatible API, но хочется управлять сервером через GUI;
- нужно позже перейти в headless-сценарий, не меняя экосистему.
LM Studio теперь можно использовать как сервер
В Developer tab можно запустить API server. То же самое доступно через CLI:
lms server start
Для полностью headless-сценария доступен llmster:
lms daemon up
lms server start
Это важное изменение: аргумент «LM Studio не подходит для сервера, потому что ему нужен GUI» в 2026 году уже неверен.
Когда лучше выбрать llama.cpp
llama.cpp стоит выбирать, когда вы уже понимаете базовые термины и хотите управлять inference напрямую.
- нужно точно задавать GPU layers или split между несколькими GPU;
- нужно экспериментировать с KV-cache;
- нужно контролировать context size, batching и parallel decoding;
- важно тестировать новые GGUF-кванты;
- используется необычное железо;
- нужен лёгкий standalone server;
- нужно измерять производительность через llama-bench;
- хочется получать возможности основного проекта без задержки оболочек.
llama-server.exe -m model.gguf -c 8192
По умолчанию сервер слушает
127.0.0.1:8080. Там же доступен web UI.
Что быстрее: Ollama, LM Studio или llama.cpp
Честный ответ: нельзя сравнивать по названию программы.
Чтобы тест был корректным, нужно зафиксировать:
- одну и ту же модель;
- одинаковую квантизацию;
- одинаковый context length;
- одинаковый GPU/CPU backend;
- одинаковый GPU offload;
- одинаковый KV-cache;
- одинаковое число параллельных запросов;
- одинаковую длину prompt.
Если одна программа загрузила модель полностью в CUDA, а другая отправила часть слоёв в RAM или использует другой backend, измеряется уже не «скорость Ollama против LM Studio», а разная конфигурация inference.
Почему llama.cpp часто выбирают для оптимизации
Не потому, что он магически всегда быстрее, а потому что пользователь получает прямой доступ к большему числу параметров и специализированному
llama-bench. Это позволяет понять, где именно теряется производительность.
Кто лучше использует VRAM и RAM
Все три инструмента способны работать с моделями, которые не полностью помещаются в VRAM. Разница прежде всего в том, насколько явно пользователь управляет размещением.
Если проблема именно в нехватке памяти, сначала полезнее понять требования модели: сколько RAM и VRAM нужно локальной LLM.
Что выбрать для локального API
В 2026 году API есть у всех трёх вариантов.
Собственный API плюс OpenAI-compatible endpoints.
Native REST API, OpenAI-compatible и Anthropic-compatible интерфейсы.
Собственные endpoints, OpenAI-compatible и Anthropic Messages.
Для собственного приложения
Если приложение уже использует OpenAI SDK, чаще всего достаточно заменить
base_url на адрес локального сервера.
Для Open WebUI
Ollama остаётся одним из самых простых backend-вариантов. Но технически OpenAI-compatible сервер можно построить и на LM Studio или llama.cpp.
Что выбрать для домашнего AI-сервера
|Сценарий
|Рациональный старт
|Почему
|Один пользователь, домашний ПК
|LM Studio или Ollama
|Минимум настройки.
|Open WebUI + несколько устройств
|Ollama
|Простой backend и понятный API.
|Headless Linux-сервер
|Ollama, llmster или llama.cpp
|Все три могут работать без desktop GUI.
|Точная оптимизация GPU
|llama.cpp
|Максимальный доступ к параметрам.
|Нужен GUI сегодня, сервер завтра
|LM Studio
|Можно начать в desktop и перейти на llmster/headless.
|Высокий throughput и серьёзная multi-user нагрузка
|Смотреть в сторону vLLM/SGLang
|Это уже другой класс serving-систем.
Что приватнее и что действительно работает офлайн
llama.cpp
Самый прозрачный сценарий: локальный бинарник + локальный GGUF-файл. Если не использовать загрузку по URL, web tools и внешние MCP, inference может быть полностью автономным.
LM Studio
Документация прямо указывает, что приложение может работать полностью офлайн после загрузки файлов модели. Но дополнительные сетевые интеграции, Remote MCP или cloud-сервисы нужно оценивать отдельно.
Ollama
Скачанная локальная модель выполняет inference на вашем устройстве. Но в текущей экосистеме Ollama существуют и cloud-модели, поэтому для строгого local-only сценария имеет смысл отключить cloud-функции и проверить работу после отключения интернета.
Где удобнее искать и хранить модели
LM Studio
Самый наглядный вариант. Встроенный поиск и discovery помогают найти модель, выбрать подходящий вариант и скачать его без ручной работы с каталогами.
Ollama
Использует понятную модель «имя:тег». Для повседневной работы это удобно:
ollama pull MODEL
ollama run MODEL
llama.cpp
Вы напрямую работаете с GGUF-файлами или указываете Hugging Face repository через поддерживаемые параметры. Это менее «магично», зато точно видно, какой файл и какой квант используется.
Открытый исходный код и лицензии
Здесь различия существенны.
- Ollama: основной проект и API спецификация публикуются с MIT-лицензией.
- llama.cpp: проект распространяется под MIT.
- LM Studio desktop: приложение распространяется по собственным условиям Element Labs; исходный код desktop-приложения не предоставляется как MIT-проект.
- lms CLI: отдельный CLI LM Studio открыт под MIT.
А где vLLM, SGLang, Unsloth и другие инструменты
В свежих обсуждениях новички часто ставят Ollama, LM Studio, llama.cpp и vLLM в один ряд. Это полезное сравнение, но классы продуктов отличаются.
vLLM
В первую очередь serving-engine для высокой нагрузки, batching и эффективного обслуживания множества запросов на GPU. Это не «ещё один красивый desktop-клиент».
SGLang
Тоже ориентирован на высокопроизводительный serving и сложные серверные сценарии.
Unsloth
Экосистема заметно шире простого runtime: обучение, fine-tuning, подготовка и запуск моделей. Поэтому сравнивать её один к одному с Ollama некорректно.
Для домашнего ПК разумнее сначала освоить один из трёх инструментов этой статьи. К vLLM/SGLang стоит переходить, когда появляется реальная серверная нагрузка, а не потому что они чаще встречаются в benchmark-графиках.
Что выбрать: готовые сценарии
Начните с LM Studio. Встроенный поиск модели и GUI уберут лишние технические вопросы на старте.
Ollama как backend + Open WebUI как интерфейс. Для доступа извне — VPN.
Начните с LM Studio, затем при упоре в память и производительность переходите к llama.cpp и ручной настройке.
Ollama — самый короткий путь. LM Studio удобен, если модель одновременно тестируется человеком через GUI.
Ollama, llmster или llama-server. Выбор зависит от того, нужен ли автоматизированный менеджер моделей или полный контроль параметров.
llama.cpp и llama-bench дают наиболее прямой и воспроизводимый путь к экспериментам.
Можно ли установить все три сразу
Да. Для изучения локальных моделей это даже полезно.
Например:
- LM Studio — искать и быстро тестировать GGUF;
- Ollama — держать выбранную модель как постоянный backend;
- llama.cpp — использовать для benchmark и случаев, когда нужен параметр, которого нет в оболочке.
Главное — не запускать одновременно несколько тяжёлых моделей и помнить, что каждая программа может хранить собственные копии весов на диске.
Частые вопросы
Что проще: Ollama или LM Studio?
Для пользователя без опыта проще LM Studio: поиск моделей, загрузка и чат находятся в одном GUI. Для разработчика, привыкшего к терминалу и API, Ollama может оказаться даже проще.
Что быстрее: Ollama или llama.cpp?
Нельзя ответить без одинаковой модели, квантизации, backend и настроек. llama.cpp даёт больше контроля над параметрами, поэтому удобнее для оптимизации и честного benchmark.
LM Studio использует llama.cpp?
Для GGUF LM Studio использует llama.cpp-based runtime; на Apple Silicon также доступны MLX-сценарии. Поэтому утверждение «LM Studio — просто оболочка llama.cpp и больше ничего» уже слишком упрощённое.
Ollama использует llama.cpp?
Экосистема Ollama тесно связана с llama.cpp и GGML, но современная Ollama имеет собственный слой управления, дополнительные backend и функциональность. Сравнивать её как «один и тот же бинарник с другим интерфейсом» некорректно.
Что выбрать на Windows с RTX 4060 8 ГБ?
Для первого запуска — LM Studio или Ollama. Начните с компактной модели, которая уверенно помещается в 8 ГБ VRAM. Если понадобится вручную оптимизировать offload и KV-cache, переходите к llama.cpp.
Что выбрать на Mac с Apple Silicon?
LM Studio удобен для GUI и поддерживает MLX, Ollama — для API и сервисного сценария. llama.cpp полезен для тонкой настройки. Ключевым ограничением будет объём unified memory.
Можно ли подключить Codex к локальной модели?
Да. LM Studio официально поддерживает Codex через OpenAI-compatible Responses API и режим codex --oss. Локальные интеграции также возможны через другие совместимые runtimes.
Нужен ли интернет после скачивания модели?
Для базового локального inference — нет. Но model discovery, загрузка новых весов, web search, remote MCP и cloud-модели требуют сети.
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