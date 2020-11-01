Ollama vs LM Studio vs llama.cpp: что выбрать в 2026 году

llama.cpp: прямой доступ к параметрам inference, backend, offload, KV-cache и серверу.

Хочу максимум контроля llama.cpp: прямой доступ к параметрам inference, backend, offload, KV-cache и серверу.

Ollama: быстрый старт, простой CLI, локальный HTTP API и много интеграций.

Нужен backend и API Ollama: быстрый старт, простой CLI, локальный HTTP API и много интеграций.

LM Studio: поиск моделей, загрузка, чат и настройки в одном интерфейсе.

Хочу просто попробовать LM Studio: поиск моделей, загрузка, чат и настройки в одном интерфейсе.

Все три инструмента умеют запускать локальные языковые модели, но сегодня различия уже не сводятся к «Ollama — терминал, LM Studio — окно, llama.cpp — для гиков». В 2026 году LM Studio умеет headless-режим и сервер, llama.cpp имеет web UI и OpenAI-совместимый API, а Ollama сочетает локальные модели с дополнительными cloud-функциями. Разбираем, что выбрать под конкретную задачу.

Если нужен один абзац. Для первого знакомства с локальными моделями проще всего LM Studio. Для автоматизации, Open WebUI, скриптов и домашнего backend обычно удобнее Ollama. Если нужно вручную управлять GPU-offload, KV-cache, batching, backend, параметрами сервера и быстро получать новые возможности проекта GGML, выбирайте llama.cpp. При этом ни один из трёх вариантов не является универсально «самым быстрым» или «самым лучшим». GUI LM Studio Лучший старт, если хочется искать, загружать и тестировать модели без командной строки. API Ollama Удобный локальный сервис для приложений, Open WebUI, IDE и домашней автоматизации. CONTROL llama.cpp Низкоуровневый выбор для тонкой настройки, тестов производительности и нестандартного железа.

Почему сравнения 2024–2025 годов уже устарели

Ещё недавно эти три инструмента было легко разделить: LM Studio называли «графической оболочкой», Ollama — «CLI и API», а llama.cpp — «низкоуровневым движком». В 2026 году это описание уже слишком грубое.

LM Studio больше не только desktop GUI

LM Studio умеет работать как локальный API-сервер, поддерживает OpenAI-compatible и Anthropic-compatible endpoints, имеет собственный REST API и CLI lms . Кроме того, появился llmster — отдельный headless-daemon, который может работать без графического интерфейса на сервере.

LM Studio без GUI lms daemon up lms server start

llama.cpp больше не только CLI

Актуальный llama-server содержит собственный web UI и API. Он поддерживает OpenAI-compatible Chat Completions, Responses и Embeddings, Anthropic-compatible Messages, parallel decoding, continuous batching, multimodal, tool use, structured output и другие серверные функции.

Ollama больше не только local-only runtime

Локальные модели по-прежнему могут работать полностью на вашем устройстве, но современная Ollama также развивает cloud-модели и другие сетевые функции. Поэтому при строгом офлайн-сценарии нужно явно понимать, какой именно путь используется.

Вывод: теперь выбирать нужно не по старому ярлыку «GUI или CLI», а по тому, сколько контроля вы хотите, как будете управлять моделями и какой интерфейс нужен другим приложениям.

Что такое Ollama, LM Studio и llama.cpp

Ollama Runtime, менеджер моделей, CLI и HTTP API с удобным жизненным циклом моделей. LM Studio Desktop-приложение, модельный браузер, чат, API-сервер, CLI и headless-daemon. llama.cpp Низкоуровневый inference-проект и набор инструментов для GGUF, CLI, benchmark и HTTP server. Модель Отдельный компонент: Qwen, Gemma, Llama, gpt-oss, Mistral и другие веса.

Важно: сравниваются инструменты запуска, а не сами модели. Одна и та же модель в близком формате может быть доступна сразу в нескольких средах.

Ollama vs LM Studio vs llama.cpp: большая таблица

Критерий Ollama LM Studio llama.cpp Первый запуск Очень простой Самый наглядный Требует больше понимания GUI Есть desktop-слой, но инфраструктурный сценарий остаётся сильной стороной Полноценный GUI и модельный браузер Web UI через llama-server CLI Да Да, lms Да, основной способ тонкой настройки Headless Да Да, через llmster Да Локальный API localhost:11434 Обычно localhost:1234 По умолчанию 127.0.0.1:8080 OpenAI-compatible API Да Да Да Anthropic-compatible API Зависит от конкретного интерфейса/интеграции Да Да, Messages API GGUF Используется в локальной экосистеме Ollama Да Родной основной формат Поиск моделей Ollama library / registry Встроенный model discovery и Hugging Face Файл/URL/Hugging Face задаёт пользователь GPU offload В основном автоматизирован Управляется через интерфейс и runtime Максимально гибкая ручная настройка KV-cache Простые настройки Настраивается через runtime/UI Широкий набор параметров и типов кэша Benchmark Нужно измерять внешними средствами/метриками Есть статистика и runtime controls Есть специализированный llama-bench Подходит новичку Да Да, особенно Скорее после базового знакомства Домашний сервер Очень удобен Теперь полноценный вариант через llmster Отличен при необходимости контроля

Когда лучше выбрать Ollama

Ollama удобна, когда локальная модель должна быть не просто чатом, а сервисом для других программ.

нужно подключить Open WebUI;

нужен backend для IDE или coding-agent;

нужно обращаться к модели из Python, PowerShell или собственного приложения;

модель должна постоянно работать на домашнем сервере;

нужно быстро менять модели командами;

не хочется вручную настраивать десятки параметров llama.cpp.

Типичный Ollama workflow ollama pull gemma4:e2b ollama run gemma4:e2b ollama ps

Плюс Ollama — предсказуемый жизненный цикл: скачать модель, запустить, проверить размещение CPU/GPU, отдать её через API.

Минус для продвинутого пользователя — часть низкоуровневых решений runtime скрыта или автоматизирована. Если хочется вручную управлять каждой деталью, llama.cpp даёт больше свободы.

Пошаговая инструкция: Ollama на Windows: установка и первый запуск.

Когда лучше выбрать LM Studio

Главное преимущество LM Studio — удобное исследование моделей. Можно искать варианты, видеть размер, загружать их, менять параметры и сравнивать результаты без ручного управления файлами.

LM Studio особенно удобен, если:

вы только входите в тему локальных LLM;

не хочется начинать с терминала;

нужно быстро сравнивать разные GGUF-модели;

важен встроенный чат;

нужно работать с документами локально;

нужен OpenAI-compatible API, но хочется управлять сервером через GUI;

нужно позже перейти в headless-сценарий, не меняя экосистему.

LM Studio теперь можно использовать как сервер

В Developer tab можно запустить API server. То же самое доступно через CLI:

LM Studio server lms server start

Для полностью headless-сценария доступен llmster:

Headless LM Studio lms daemon up lms server start

Это важное изменение: аргумент «LM Studio не подходит для сервера, потому что ему нужен GUI» в 2026 году уже неверен.

Когда лучше выбрать llama.cpp

llama.cpp стоит выбирать, когда вы уже понимаете базовые термины и хотите управлять inference напрямую.

нужно точно задавать GPU layers или split между несколькими GPU;

нужно экспериментировать с KV-cache;

нужно контролировать context size, batching и parallel decoding;

важно тестировать новые GGUF-кванты;

используется необычное железо;

нужен лёгкий standalone server;

нужно измерять производительность через llama-bench;

хочется получать возможности основного проекта без задержки оболочек.

Простой llama-server на Windows llama-server.exe -m model.gguf -c 8192

По умолчанию сервер слушает 127.0.0.1:8080 . Там же доступен web UI.

llama.cpp — не обязательно «сложно». Простой сервер запускается одной командой. Сложность начинается тогда, когда вы сознательно используете его главное преимущество — десятки параметров тонкой настройки.

Что быстрее: Ollama, LM Studio или llama.cpp

Честный ответ: нельзя сравнивать по названию программы.

Чтобы тест был корректным, нужно зафиксировать:

одну и ту же модель;

одинаковую квантизацию;

одинаковый context length;

одинаковый GPU/CPU backend;

одинаковый GPU offload;

одинаковый KV-cache;

одинаковое число параллельных запросов;

одинаковую длину prompt.

Если одна программа загрузила модель полностью в CUDA, а другая отправила часть слоёв в RAM или использует другой backend, измеряется уже не «скорость Ollama против LM Studio», а разная конфигурация inference.

Не доверяйте сравнению только по tokens/s из двух скриншотов. Сначала сравните параметры загрузки. Особенно часто результат меняют context length, CPU-offload и backend CUDA/Vulkan/Metal.

Почему llama.cpp часто выбирают для оптимизации

Не потому, что он магически всегда быстрее, а потому что пользователь получает прямой доступ к большему числу параметров и специализированному llama-bench . Это позволяет понять, где именно теряется производительность.

Кто лучше использует VRAM и RAM

Все три инструмента способны работать с моделями, которые не полностью помещаются в VRAM. Разница прежде всего в том, насколько явно пользователь управляет размещением.

Ollama Больше автоматизации. Удобно, если важнее «работает», чем ручной подбор каждого слоя. LM Studio Хороший промежуточный уровень: параметры видны в GUI, но не обязательно работать с CLI-флагами. llama.cpp Максимальный контроль: GPU layers, split mode, KV-cache и другие параметры можно задавать непосредственно.

Если проблема именно в нехватке памяти, сначала полезнее понять требования модели: сколько RAM и VRAM нужно локальной LLM.

Что выбрать для локального API

В 2026 году API есть у всех трёх вариантов.

Ollama http://localhost:11434 Собственный API плюс OpenAI-compatible endpoints. LM Studio http://localhost:1234 Native REST API, OpenAI-compatible и Anthropic-compatible интерфейсы. llama.cpp http://localhost:8080 Собственные endpoints, OpenAI-compatible и Anthropic Messages.

Для собственного приложения

Если приложение уже использует OpenAI SDK, чаще всего достаточно заменить base_url на адрес локального сервера.

Для Open WebUI

Ollama остаётся одним из самых простых backend-вариантов. Но технически OpenAI-compatible сервер можно построить и на LM Studio или llama.cpp.

Что выбрать для домашнего AI-сервера

Сценарий Рациональный старт Почему Один пользователь, домашний ПК LM Studio или Ollama Минимум настройки. Open WebUI + несколько устройств Ollama Простой backend и понятный API. Headless Linux-сервер Ollama, llmster или llama.cpp Все три могут работать без desktop GUI. Точная оптимизация GPU llama.cpp Максимальный доступ к параметрам. Нужен GUI сегодня, сервер завтра LM Studio Можно начать в desktop и перейти на llmster/headless. Высокий throughput и серьёзная multi-user нагрузка Смотреть в сторону vLLM/SGLang Это уже другой класс serving-систем.

Не публикуйте локальные inference-порты напрямую в интернет. Если сервер нужен извне дома, используйте VPN или reverse proxy с аутентификацией, ограничениями доступа и корректным firewall.

Что приватнее и что действительно работает офлайн

llama.cpp

Самый прозрачный сценарий: локальный бинарник + локальный GGUF-файл. Если не использовать загрузку по URL, web tools и внешние MCP, inference может быть полностью автономным.

LM Studio

Документация прямо указывает, что приложение может работать полностью офлайн после загрузки файлов модели. Но дополнительные сетевые интеграции, Remote MCP или cloud-сервисы нужно оценивать отдельно.

Ollama

Скачанная локальная модель выполняет inference на вашем устройстве. Но в текущей экосистеме Ollama существуют и cloud-модели, поэтому для строгого local-only сценария имеет смысл отключить cloud-функции и проверить работу после отключения интернета.

Самый надёжный тест приватности — технический, а не маркетинговый. Скачайте модель, отключите внешние tools и cloud fallback, разорвите интернет-соединение и проверьте новый диалог.

Где удобнее искать и хранить модели

LM Studio

Самый наглядный вариант. Встроенный поиск и discovery помогают найти модель, выбрать подходящий вариант и скачать его без ручной работы с каталогами.

Ollama

Использует понятную модель «имя:тег». Для повседневной работы это удобно:

Ollama ollama pull MODEL ollama run MODEL

llama.cpp

Вы напрямую работаете с GGUF-файлами или указываете Hugging Face repository через поддерживаемые параметры. Это менее «магично», зато точно видно, какой файл и какой квант используется.

Открытый исходный код и лицензии

Здесь различия существенны.

Ollama: основной проект и API спецификация публикуются с MIT-лицензией.

основной проект и API спецификация публикуются с MIT-лицензией. llama.cpp: проект распространяется под MIT.

проект распространяется под MIT. LM Studio desktop: приложение распространяется по собственным условиям Element Labs; исходный код desktop-приложения не предоставляется как MIT-проект.

приложение распространяется по собственным условиям Element Labs; исходный код desktop-приложения не предоставляется как MIT-проект. lms CLI: отдельный CLI LM Studio открыт под MIT.

Лицензия runtime и лицензия модели — разные вещи. Даже если программа запуска имеет MIT-лицензию, конкретные веса могут иметь собственные ограничения на коммерческое использование, перераспространение или создание производных моделей.

А где vLLM, SGLang, Unsloth и другие инструменты

В свежих обсуждениях новички часто ставят Ollama, LM Studio, llama.cpp и vLLM в один ряд. Это полезное сравнение, но классы продуктов отличаются.

vLLM

В первую очередь serving-engine для высокой нагрузки, batching и эффективного обслуживания множества запросов на GPU. Это не «ещё один красивый desktop-клиент».

SGLang

Тоже ориентирован на высокопроизводительный serving и сложные серверные сценарии.

Unsloth

Экосистема заметно шире простого runtime: обучение, fine-tuning, подготовка и запуск моделей. Поэтому сравнивать её один к одному с Ollama некорректно.

Для домашнего ПК разумнее сначала освоить один из трёх инструментов этой статьи. К vLLM/SGLang стоит переходить, когда появляется реальная серверная нагрузка, а не потому что они чаще встречаются в benchmark-графиках.

Что выбрать: готовые сценарии

Сценарий 1 «Хочу попробовать локальный ChatGPT» Начните с LM Studio. Встроенный поиск модели и GUI уберут лишние технические вопросы на старте. Сценарий 2 «Хочу Open WebUI и доступ с телефона» Ollama как backend + Open WebUI как интерфейс. Для доступа извне — VPN. Сценарий 3 «У меня 8–12 ГБ VRAM, хочу выжать максимум» Начните с LM Studio, затем при упоре в память и производительность переходите к llama.cpp и ручной настройке. Сценарий 4 «Нужен локальный API для программы» Ollama — самый короткий путь. LM Studio удобен, если модель одновременно тестируется человеком через GUI. Сценарий 5 «Нужен headless Linux-сервер» Ollama, llmster или llama-server. Выбор зависит от того, нужен ли автоматизированный менеджер моделей или полный контроль параметров. Сценарий 6 «Я сравниваю скорость и кванты» llama.cpp и llama-bench дают наиболее прямой и воспроизводимый путь к экспериментам.

Можно ли установить все три сразу

Да. Для изучения локальных моделей это даже полезно.

Например:

LM Studio — искать и быстро тестировать GGUF; Ollama — держать выбранную модель как постоянный backend; llama.cpp — использовать для benchmark и случаев, когда нужен параметр, которого нет в оболочке.

Главное — не запускать одновременно несколько тяжёлых моделей и помнить, что каждая программа может хранить собственные копии весов на диске.

Частые вопросы

Что проще: Ollama или LM Studio? Для пользователя без опыта проще LM Studio: поиск моделей, загрузка и чат находятся в одном GUI. Для разработчика, привыкшего к терминалу и API, Ollama может оказаться даже проще. Что быстрее: Ollama или llama.cpp? Нельзя ответить без одинаковой модели, квантизации, backend и настроек. llama.cpp даёт больше контроля над параметрами, поэтому удобнее для оптимизации и честного benchmark. LM Studio использует llama.cpp? Для GGUF LM Studio использует llama.cpp-based runtime; на Apple Silicon также доступны MLX-сценарии. Поэтому утверждение «LM Studio — просто оболочка llama.cpp и больше ничего» уже слишком упрощённое. Ollama использует llama.cpp? Экосистема Ollama тесно связана с llama.cpp и GGML, но современная Ollama имеет собственный слой управления, дополнительные backend и функциональность. Сравнивать её как «один и тот же бинарник с другим интерфейсом» некорректно. Что выбрать на Windows с RTX 4060 8 ГБ? Для первого запуска — LM Studio или Ollama. Начните с компактной модели, которая уверенно помещается в 8 ГБ VRAM. Если понадобится вручную оптимизировать offload и KV-cache, переходите к llama.cpp. Что выбрать на Mac с Apple Silicon? LM Studio удобен для GUI и поддерживает MLX, Ollama — для API и сервисного сценария. llama.cpp полезен для тонкой настройки. Ключевым ограничением будет объём unified memory. Можно ли подключить Codex к локальной модели? Да. LM Studio официально поддерживает Codex через OpenAI-compatible Responses API и режим codex --oss. Локальные интеграции также возможны через другие совместимые runtimes. Нужен ли интернет после скачивания модели? Для базового локального inference — нет. Но model discovery, загрузка новых весов, web search, remote MCP и cloud-модели требуют сети.