Open WebUI + Ollama: свой ChatGPT дома с локальными моделями и RAG

Open WebUI — это локальная нейросеть? Нет. Это интерфейс и платформа. Сама модель работает в Ollama, OpenAI-compatible backend или облачном API.

Можно ли использовать Open WebUI полностью без интернета? Да, если UI, Ollama, модели, embeddings и остальные используемые компоненты уже установлены локально и не требуют внешних API.

Нужно ли устанавливать Ollama внутрь Open WebUI? Нет. Ollama может работать отдельным процессом или на другом сервере. Для домашней инфраструктуры такое разделение часто удобнее.

Как открыть Open WebUI с телефона? Для домашнего доступа лучше использовать Tailscale или WireGuard. Открывать порт напрямую в интернет не рекомендуется.

Open WebUI — open source? Исходный код публичен, но с v0.6.6 применяется собственная лицензия с branding restriction. Документация проекта прямо указывает, что она не OSI-approved.

Какая версия актуальна? На момент проверки 21 сентября 2026 года последний stable release — v0.11.3.

Безопасно ли выставлять Open WebUI в интернет? Не напрямую. Официальный hardening guide рекомендует VPN, Zero Trust или reverse proxy с дополнительным access control и HTTPS.