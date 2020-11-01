Open WebUI + Ollama: свой ChatGPT дома с локальными моделями и RAG
Open WebUI · Ollama · локальный ИИ · self-hosted

Open WebUI + Ollama: как сделать свой ChatGPT дома с локальными моделями, файлами и RAG

Open WebUI — self-hosted веб-интерфейс для локальных и облачных LLM. Он не содержит собственных моделей: к нему подключают Ollama, OpenAI-compatible серверы, OpenAI, Anthropic и другие backends. В результате на одном адресе можно получить историю чатов, файлы, knowledge bases, пользователей, tools и несколько моделей — при этом inference локальной модели остаётся на вашем компьютере или сервере.

0.11.3 последний стабильный GitHub release на момент проверки
Docker-first официальная документация рекомендует Docker для большинства пользователей
Ollama + API один интерфейс для локальных и облачных моделей
Open WebUI на GitHub Установка Безопасность
Суть проекта

Open WebUI — это интерфейс и платформа вокруг LLM, а не сама языковая модель

Самая частая ошибка — считать Open WebUI аналогом Ollama. На самом деле уровни разные. Ollama загружает и обслуживает модели, а Open WebUI предоставляет пользователю интерфейс, управление подключениями, историю, знания, доступы и дополнительные инструменты.

Браузер чат, файлы, история, пользователи
Open WebUI UI, auth, RAG, tools, routing
Model backend Ollama, OpenAI-compatible, Anthropic и др.
01 Локальные модели

Ollama может работать на том же ПК, другом сервере или внутри общего container setup.

02 Облачные модели

Можно одновременно добавить API-провайдеров и выбирать модель в одном интерфейсе.

03 Multi-user

Есть пользователи, роли, группы и механизмы SSO для командных установок.

04 Self-hosted

Сам Open WebUI разворачивается у вас, но приватность inference зависит от выбранного backend.

Два разных уровня

Open WebUI и Ollama: что делает каждый компонент

ФункцияOllamaOpen WebUI
Запуск локальной LLMДаНет, использует backend
Загрузка моделейДаМожет управлять Ollama через его API
Веб-чатНе основная задачаДа
История чатовНе основной слойДа
Файлы и knowledgeНет как полноценная UI-платформаДа
Несколько провайдеровОриентирован на собственный runtimeДа
Пользователи и ролиНетДа
Если нужен просто локальный API — Open WebUI необязателен.

Для скриптов, Home Assistant, coding-agent или собственного приложения может быть достаточно Ollama. Open WebUI имеет смысл, когда нужен именно удобный пользовательский слой.

Docker · рекомендуемый путь

Установка Open WebUI 0.11.3 рядом с уже работающим Ollama

Для постоянной установки лучше не использовать плавающий тег :main. Документация Open WebUI рекомендует pin конкретной stable-версии для воспроизводимых production deployments.

1. Сгенерировать постоянный secret key

openssl rand -hex 32

Полученное значение нужно сохранить: при его смене существующие пользовательские сессии перестанут работать.

2. Запустить контейнер

docker run -d \
  -p 3000:8080 \
  --add-host=host.docker.internal:host-gateway \
  -v open-webui:/app/backend/data \
  -e WEBUI_SECRET_KEY=ВАШ_СЕКРЕТНЫЙ_КЛЮЧ \
  --name open-webui \
  --restart always \
  ghcr.io/open-webui/open-webui:v0.11.3

После запуска интерфейс будет доступен на http://localhost:3000. Первый зарегистрированный пользователь становится администратором.

Port 3000:8080

Слева порт хоста, справа внутренний порт Open WebUI.

Persistence open-webui:/app/backend/data

Без persistent volume потеряются chats, users и settings при пересоздании контейнера.

Ollama on host host.docker.internal

Добавленный host gateway позволяет контейнеру обратиться к Ollama на основной системе.

Restart --restart always

Контейнер автоматически возвращается после перезагрузки Docker/хоста.

Не публикуйте порт 3000 напрямую в интернет только потому, что контейнер запустился.

Локальная установка и публичный сервис — это разные сценарии. Для удалённого доступа нужен отдельный security layer.

All-in-one

Можно запустить Open WebUI и Ollama в одном container image

Официальный image variant -ollama содержит оба компонента. Это удобно для простого домашнего сервера, но хуже разделяет ответственность и обновления.

NVIDIA GPU

docker run -d \
  -p 3000:8080 \
  --gpus=all \
  -v ollama:/root/.ollama \
  -v open-webui:/app/backend/data \
  -e WEBUI_SECRET_KEY=ВАШ_СЕКРЕТНЫЙ_КЛЮЧ \
  --name open-webui \
  --restart always \
  ghcr.io/open-webui/open-webui:v0.11.3-ollama
Для постоянной инфраструктуры я бы разделял UI и model runtime.

Отдельный Ollama проще переносить на другой GPU-сервер, обновлять независимо и использовать одновременно из Home Assistant, scripts и других приложений.

Model providers

Как подключить Ollama и облачные API

Ollama на том же компьютере

Для Docker Open WebUI обычно обращается к Ollama через http://host.docker.internal:11434. Connection настраивается в Settings → Admin → Connections. 

OLLAMA_BASE_URL=http://host.docker.internal:11434

Ollama на отдельном сервере

OLLAMA_BASE_URL=http://192.168.1.50:11434
Не открывайте Ollama API в интернет без authentication layer.

Если Open WebUI и Ollama находятся на разных площадках, соединяйте их через VPN, private network или защищённый gateway, а не через голый публичный :11434.

OpenAI-compatible backend

В Admin → Connections можно добавить API URL и ключ. Это подходит не только для OpenAI, но и для локальных/удалённых серверов, которые реализуют совместимый API.

Ollama

Локальные GGUF/модели, управление через Ollama API.

OpenAI-compatible

LocalAI, vLLM и другие совместимые endpoints.

Cloud API

Один UI может показывать локальные и облачные модели одновременно.

Несколько Ollama

Можно добавить несколько instances; Open WebUI поддерживает базовое распределение запросов между совпадающими model IDs.

Persistence и backup

Chats, users и settings должны жить вне контейнера

В стандартной Docker-конфигурации приложение хранит persistent data в /app/backend/data. Именно поэтому официальный quick start монтирует volume open-webui:/app/backend/data.

1Не запускать без volume

Пересоздание ephemeral container не должно уничтожать данные.

2Регулярно копировать data volume

Особенно перед major/minor update и изменениями auth.

3Хранить WEBUI_SECRET_KEY отдельно

Не публиковать его в Git и не генерировать заново при каждом deploy.

4Pin image version

Так можно точно понять, с какой версии выполнялся backup и rollback.

Файлы и знания

Open WebUI можно использовать как интерфейс для RAG и собственных документов

Пользователь может прикреплять файлы к чату и создавать knowledge bases. Open WebUI разбивает документы, строит embeddings через настроенный embedding backend и подмешивает найденные фрагменты в запрос к модели.

Chat file Разовый документ

Подходит, когда PDF или таблица нужны только в конкретном разговоре.

Knowledge Постоянная база

Набор документов можно связать с моделью или использовать повторно.

Embeddings Отдельный backend

Для полностью локального сценария embeddings тоже должны вычисляться локальной моделью.

«Локальная LLM» не означает автоматически «локальный RAG».

Если embedding engine или reranker обращается к облаку, часть содержимого документов может покидать локальную сеть. Проверяйте все backends, а не только основную chat model.

Доступ с телефона и другого ПК

Для дома лучше VPN, для публичного сервиса — reverse proxy + отдельный access layer

Дом / несколько устройств Tailscale или WireGuard

Не нужно открывать Open WebUI в глобальный интернет. Клиенты видят сервис внутри защищённой mesh/VPN-сети.

Публичный домен Caddy / Nginx + HTTPS

Нужны TLS, WebSocket/SSE settings, rate limiting и дополнительный контроль доступа.

Zero Trust Cloudflare Access / Pomerium

Аутентификация происходит до запроса к самому Open WebUI.

Официальный hardening guide прямо рекомендует не выставлять Open WebUI «голым» в интернет.

Для домашнего сервера private VPN обычно проще и безопаснее, чем открытый порт на роутере.

Security · особенно важно в 2026

У Open WebUI большой attack surface, поэтому старую версию нельзя оставлять «как есть»

Open WebUI — это не статическая страница. Он хранит пользователей и chats, умеет работать с knowledge, OAuth/SSO, tools, web loaders, terminal integrations и server-side requests. Чем больше функций включено, тем больше поверхность атаки.

0.11.1+ OAuth/SQLite account mix-up

High advisory затрагивал версии до 0.11.1 при определённых OAuth/SCIM условиях; исправлен в 0.11.1.

0.11.1+ Terminal preview XSS

High issue при shared terminal configuration также закрыт в 0.11.1.

Network boundary VPN / Zero Trust / reverse proxy

Дополнительный внешний access layer должен защищать приложение до его собственной формы входа.

HTTPS Не использовать plain HTTP публично

TLS защищает session data, uploads и API credentials между браузером и сервером.

Trusted headers Не принимать identity headers напрямую от клиента

Proxy обязан удалять входящие заголовки и самостоятельно добавлять подтверждённую identity.

OAuth Не включать merge by email без необходимости

Hardening guide рекомендует держать OAUTH_MERGE_ACCOUNTS_BY_EMAIL=false, если безопасность провайдера не проверена.

Минимальный домашний security baseline

1.Актуальный stable release, а не старая версия из Docker tutorial.
2.Постоянный WEBUI_SECRET_KEY.
3.Open WebUI доступен только из LAN/VPN либо за authentication proxy.
4.Ollama API не выставлен открытым в интернет.
5.Plugins/tools устанавливаются только после проверки исходников и прав.
6.Backup перед обновлением и регулярный просмотр security advisories.
Количество опубликованных advisories — не причина автоматически отказываться от проекта.

Но это веская причина относиться к Open WebUI как к полноценному веб-приложению, которое нужно обновлять и сегментировать, а не как к безобидному локальному HTML-интерфейсу.

Что действительно остаётся дома

Приватность Open WebUI определяется всей цепочкой, а не местом установки интерфейса

Open WebUI + Ollama Можно сделать полностью локальным

UI, chats, inference и embeddings остаются на своих машинах, если все используемые backends локальны.

Open WebUI + OpenAI/Anthropic API Inference облачный

Интерфейс self-hosted, но prompt и связанные данные отправляются выбранному внешнему провайдеру.

Web search / loaders / tools Появляются внешние запросы

Дополнительные функции способны обращаться к интернету и сторонним сервисам независимо от основной модели.

Knowledge / RAG Проверяйте embedding backend

Локальный chat model не гарантирует локальную обработку загруженных документов.

Не обычная MIT/BSD-лицензия

Начиная с v0.6.6 Open WebUI использует собственную лицензию с защитой брендинга

Код проекта публичен, его можно self-host, модифицировать и использовать, но современная лицензия содержит отдельные ограничения на удаление или изменение брендинга Open WebUI. Документация проекта прямо указывает, что эта лицензия не является OSI-approved open source license.

≤ 50 пользователей Есть отдельное исключение для rebranding

Лицензия описывает порог по пользователям в rolling 30-day period.

> 50 пользователей Брендинг обычно должен сохраняться

Либо требуется соответствующее письменное разрешение / enterprise license.

До v0.6.5 включительно Legacy code остаётся BSD-3-Clause

Старые материалы сохраняют прежние условия лицензирования.

Для обычного домашнего использования это редко становится проблемой.

Но для white-label, SaaS или корпоративного rebranding лицензию нужно читать до внедрения, а не после.

Обновление без потери данных

Контейнер можно пересоздавать — данные должны оставаться в volume

Пример обновления pinned Docker image

# 1. Сделать backup persistent data

# 2. Скачать новую проверенную версию
docker pull ghcr.io/open-webui/open-webui:vX.Y.Z

# 3. Остановить и удалить старый container
docker stop open-webui
docker rm open-webui

# 4. Запустить новый container
# с ТЕМ ЖЕ volume и ТЕМ ЖЕ WEBUI_SECRET_KEY

При Docker Compose обычно достаточно изменить pinned image version, затем выполнить docker compose pull и docker compose up -d.

Watchtower и автоматический rolling update удобны, но уменьшают контроль.

Для домашнего тестового сервера это допустимо. Для рабочего экземпляра лучше прочитать release notes, сделать backup и обновляться контролируемо.

Ограничения

Open WebUI не решает ограничения самой модели и вашего железа

01UI не ускоряет LLM

Скорость inference определяется моделью, quantization, CPU/GPU и backend.

02RAG не гарантирует правильный ответ

Плохие chunks, embeddings или retrieval приводят к плохому контексту.

03Большая модель всё равно требует память

Красивый браузерный интерфейс не отменяет VRAM/RAM requirements.

04Plugins расширяют attack surface

Community tool может выполнять server-side действия и требует отдельной проверки.

05Multi-user сложнее домашнего single-user

Появляются роли, sharing, knowledge permissions, OAuth и необходимость hardening.

06Не OSI-open-source в текущей версии

Для rebranding и коммерческих сценариев есть дополнительные лицензионные условия.

Для одного пользователя начните максимально просто.

Ollama + Open WebUI в LAN/VPN, без публичных портов, SSO, terminal integrations и лишних plugins.

Практические варианты

Какую схему выбрать

1 ПК Ollama + Open WebUI на одном компьютере

Минимум сетевой сложности. Хорошо для первого знакомства.

GPU-сервер + ноутбук Ollama на сервере, UI отдельно

Удобно, если model runtime должен обслуживать несколько клиентов.

Дом + телефон Open WebUI через Tailscale/WireGuard

Удалённый доступ без публикации сервиса во внешний интернет.

Команда Reverse proxy + HTTPS + SSO/Zero Trust

Пользователи, роли, backups, monitoring и регулярные security updates уже обязательны.

Первоисточники

Документация, releases, лицензия и security Open WebUI

GitHub repository Исходники, issues, releases и security advisories. Releases Текущая stable-версия и changelog. Quick Start Docker, variants, persistence, secret key и подключения. Ollama connection Подключение локального и удалённого Ollama. Hardening Guide VPN, Zero Trust, trusted headers, OAuth и network security. Security Advisories Опубликованные vulnerabilities, affected и patched versions. License explained Branding clause, user threshold и отличие от OSI-approved licenses. LICENSE Полный юридический текст текущей лицензии.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

На момент проверки последний stable GitHub release — v0.11.3.

Вывод

Open WebUI — хороший пользовательский слой для локального ИИ, если не путать удобство с безопасностью

Для домашнего сценария связка Ollama + Open WebUI даёт понятный результат: локальная модель становится доступна из браузера, появляются история, файлы, knowledge и нормальный интерфейс. При этом сам runtime можно оставить отдельным и использовать из других приложений.

Но по мере добавления пользователей, публичного доступа, plugins, SSO и tools Open WebUI превращается в полноценное веб-приложение с соответствующими требованиями к обновлениям и защите. Самый разумный старт — локальная сеть или VPN, pinned stable version и минимум дополнительных компонентов.

Открыть Open WebUI на GitHub Все материалы про ИИ
FAQ

Частые вопросы об Open WebUI

Open WebUI — это локальная нейросеть?

Нет. Это интерфейс и платформа. Сама модель работает в Ollama, OpenAI-compatible backend или облачном API.

Можно ли использовать Open WebUI полностью без интернета?

Да, если UI, Ollama, модели, embeddings и остальные используемые компоненты уже установлены локально и не требуют внешних API.

Нужно ли устанавливать Ollama внутрь Open WebUI?

Нет. Ollama может работать отдельным процессом или на другом сервере. Для домашней инфраструктуры такое разделение часто удобнее.

Как открыть Open WebUI с телефона?

Для домашнего доступа лучше использовать Tailscale или WireGuard. Открывать порт напрямую в интернет не рекомендуется.

Open WebUI — open source?

Исходный код публичен, но с v0.6.6 применяется собственная лицензия с branding restriction. Документация проекта прямо указывает, что она не OSI-approved.

Какая версия актуальна?

На момент проверки 21 сентября 2026 года последний stable release — v0.11.3.

Безопасно ли выставлять Open WebUI в интернет?

Не напрямую. Официальный hardening guide рекомендует VPN, Zero Trust или reverse proxy с дополнительным access control и HTTPS.

Можно ли подключить одновременно локальную и облачную модель?

Да. Один Open WebUI может показывать модели из Ollama и внешних API в общем selector.

Локальный ИИ

Нужно подобрать схему локального AI-сервера, Ollama и безопасного удалённого доступа?

Можно прислать характеристики ПК/NAS/сервера и задачу. Подберём модель, runtime, интерфейс и сетевую схему без лишнего открытия сервисов в интернет.

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