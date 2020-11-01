SearXNG · self-hosted search · LLM · AI agents · JSON API SearXNG: как дать локальной LLM и AI-агенту собственный поиск в интернете Локальная модель знает только то, что попало в её weights и текущий context. Чтобы получать свежие данные из интернета, ей нужен отдельный поисковый слой. SearXNG — self-hosted metasearch engine: он агрегирует результаты разных поисковых сервисов, не строит пользовательский профиль и предоставляет простой HTTP API, который удобно подключать к LLM-агентам. Rolling release каждый merge в master считается новой версией ≈260 engines около 81 включено в default settings AGPL-3.0 Python ≥3.10, production/stable project SearXNG на GitHub Установка Подключить к AI-агенту Что получает AI-система один search endpoint;

JSON вместо HTML выдачи;

несколько search engines;

categories и language;

time range;

safe-search controls;

собственный список engines;

proxy/Tor при необходимости.

Metasearch, а не новый индекс интернета SearXNG отправляет один запрос нескольким поисковым сервисам и объединяет результаты Это принципиально отличается от собственного crawler/indexer. SearXNG не пытается самостоятельно проиндексировать весь интернет. Он обращается к настроенным engines и агрегирует ответы. AI-agent один query → SearXNG fan-out · merge · rank → Search engines Bing · Brave · DDG · Google · arXiv · GitHub... → JSON results title · url · content · engine 01 Один API вместо нескольких providers Agent не обязан отдельно интегрировать каждый search service. 02 Поиск не привязан к одной выдаче Можно комбинировать engines, categories и специализированные источники. 03 Self-hosted control plane Вы сами решаете, какие engines включены, какие форматы разрешены и кто имеет доступ к instance. 04 Privacy-oriented design SearXNG не профилирует пользователя и убирает часть идентифицирующих данных из upstream requests.

Почему это интересно именно для LLM Search превращается в обычный tool, а не в отдельный коммерческий API каждого провайдера 01 Fresh facts Модель ищет данные после своего training cutoff. 02 Research Agent собирает несколько независимых источников перед ответом. 03 Monitoring Поиск новых публикаций, releases и обсуждений по time range. 04 Developer research GitHub, package/docs и технические результаты в одном backend. 05 Private assistant Локальная LLM получает web search без передачи всего chat context поисковому сервису. 06 RAG ingestion Search находит URL, другой слой загружает и индексирует содержимое. SearXNG получает только поисковый query, если вы сами не отправляете туда весь prompt. Хороший agent-tool формирует короткий search query из задачи, а не пересылает search backend всю историю разговора.

Следующий слой после Firecrawl SearXNG находит URL, Firecrawl извлекает полное содержимое ЗадачаSearXNGFirecrawl Найти релевантные страницы Основной сценарийЕсть Search, но не основной self-host search-engine layer Объединить много search providers ДаНет Прочитать страницу целиком НетДа Получить чистый Markdown НетДа Crawl целого сайта НетДа Privacy-oriented metasearch UI ДаНе его задача Firecrawl Как превратить найденные web-страницы в Markdown/JSON →

Рекомендуемый путь — container Compose Установка SearXNG через официальный Compose template mkdir -p ./searxng/core-config/ cd ./searxng/ curl -fsSL \ -O https://raw.githubusercontent.com/searxng/searxng/master/container/docker-compose.yml \ -O https://raw.githubusercontent.com/searxng/searxng/master/container/.env.example cp .env.example .env docker compose up -d Current official Compose создаёт SearXNG core и Valkey. Config хранится в core-config/ . Документация рекомендует Compose как основной containerized deployment path. Config /etc/searxng settings.yml, limiter.toml и другие настройки. Cache/data /var/cache/searxng Persistent cache и связанные runtime data. Valkey Limiter/backend state Нужен, если используется SearXNG bot limiter. Reverse proxy Для внешнего доступа HTTPS, auth и корректные forwarded headers настраиваются отдельно. Для purely local AI backend не публикуйте порт на все интерфейсы без необходимости. Ограничьте Docker port binding loopback-интерфейсом или firewall/VPN. По умолчанию sample Compose может публиковать service наружу на host network.

Критическая настройка для AI JSON API существует из коробки, но формат JSON по умолчанию не включён Current default search settings содержат только html . Если agent запросит ?format=json , а формат не разрешён, SearXNG вернёт 403 Forbidden. Минимальный settings.yml для local agent use_default_settings: true general: debug: false instance_name: "Local AI Search" search: safe_search: 0 formats: - html - json server: secret_key: "CHANGE_TO_LONG_RANDOM_SECRET" limiter: false public_instance: false image_proxy: false Такой вариант логичен, если instance реально доступен только локально/VPN. Для public/shared instance limiter лучше включать и правильно настраивать через Valkey. Проверка API curl "http://127.0.0.1:8888/search?q=local+LLM&format=json" Параметры search API q Search query Обязательный текст запроса. format=json JSON response Должен быть разрешён в settings.yml. language=ru Язык Передаётся поддерживающим engines. time_range=day Свежесть day, month, year — если engine поддерживает. categories=general Категории Можно ограничивать тип поиска. safesearch=0 Safe search 0/1/2 при поддержке соответствующего engine.

Превращаем поиск в tool Pydantic AI + локальный SearXNG import requests from pydantic_ai import Agent SEARXNG_URL = "http://127.0.0.1:8888" agent = Agent( "ollama:qwen3", instructions=( "Используй web_search для свежих фактов. " "Не выдумывай источник, если поиск ничего не вернул." ), ) @agent.tool_plain def web_search(query: str) -> list[dict]: response = requests.get( f"{SEARXNG_URL}/search", params={ "q": query, "format": "json", "language": "ru", }, timeout=15, ) response.raise_for_status() data = response.json() return [ { "title": item.get("title"), "url": item.get("url"), "snippet": item.get("content"), "engine": item.get("engine"), } for item in data.get("results", [])[:8] ] result = agent.run_sync( "Найди свежую информацию о новой версии интересующего проекта." ) print(result.output) Здесь local Ollama отвечает за reasoning, а SearXNG — только за search. Можно заменить model provider и оставить search tool без изменений. Pydantic AI Typed agent, tools, MCP и Ollama → LM Studio vs Ollama Как выбрать local inference backend →

Лучше snippets Production research-agent должен после поиска открыть лучшие источники 1. Query rewrite LLM делает короткий search query → 2. SearXNG находит 5–10 URL → 3. Firecrawl / HTTP загружает full text → 4. Rerank выбирает сильные sources → 5. LLM ответ + ссылки/citations Search snippet — не источник истины. Snippet может быть обрезанным, устаревшим или вырванным из контекста. Для существенного факта agent должен открыть страницу и проверить её содержимое.

Не только Google/Bing Около 260 engines позволяют собрать поиск под конкретного агента Текущая документация показывает около 260 поддерживаемых engines, из которых примерно 81 включён по умолчанию. Среди них есть общие поисковые системы и специализированные источники. General web Обычный интернет-поиск Несколько providers дают более устойчивую выдачу. Developer GitHub/packages/docs Удобно для coding/research agent. Science arXiv и академические источники Можно делать отдельную research category. Media Images/video/news Отдельные engines поддерживают свои result types. Можно добавлять собственный JSON engine engines: - name: internal-docs engine: json_engine paging: true search_url: https://docs.example/api/search?q={query}&page={pageno} results_query: documents url_query: url title_query: title content_query: summary То есть SearXNG способен стать не только internet metasearch, но и unified search layer поверх вашего внутреннего JSON-search endpoint.

Privacy без магических обещаний Self-hosted SearXNG скрывает пользователя от upstream engine, но не делает сам поиск «невидимым» SearXNG не хранит пользовательский профиль, не передаёт search-engine cookies и генерирует отдельный browser profile для requests. Внешний search provider обычно видит IP вашего SearXNG instance, а не IP локального пользователя. Скрывается/уменьшается Прямая идентификация конечного пользователя Upstream видит instance как посредника, а не браузер пользователя. Не исчезает Сам search query Чтобы provider нашёл результаты, запрос всё равно должен уйти выбранному engine. Private instance Вы контролируете logs Нет необходимости доверять неизвестному оператору публичного instance. Public instance Нужно доверять его администратору Вы не знаете наверняка, логирует ли чужой server ваши запросы. Self-host на домашнем IP имеет свой trade-off. Upstream engines видят один и тот же IP вашего instance. Для дополнительного разделения SearXNG поддерживает outbound proxy и Tor.

Outgoing network SearXNG поддерживает HTTP/SOCKS proxy и Tor для исходящих search requests outgoing: request_timeout: 3.0 enable_http2: true proxies: all://: - socks5h://127.0.0.1:9050 using_tor_proxy: true extra_proxy_timeout: 10.0 Для Tor документация рекомендует socks5h:// , чтобы DNS resolution выполнялась через proxy, а не локально. Tor повышает privacy, но может ухудшить качество/доступность engines. Некоторые поисковые системы чаще показывают CAPTCHA или блокируют Tor exits. Для AI-agent это означает больше timeout/error и менее стабильную выдачу.

Можно попробовать без установки Public instance подходит для теста, но хуже как постоянный backend агента Список публичных instances публикуется на searx.space . Но для AI integration есть важная проблема: многие public instances отключают JSON/CSV/RSS форматы, а также имеют rate limiting. Тест Public instance Быстро посмотреть качество поисковой выдачи без установки. Постоянный agent backend Own instance Контроль JSON API, engines, rate limit, logs, proxy и availability. Не стройте production-agent на случайном публичном instance. Оператор может изменить formats, лимиты, engines или отключить server; кроме того, вы должны доверять его logging policy.

Search proxy может быстро стать abuse target Для local AI проще закрыть instance, чем пытаться защищать публичный metasearch 1 Сгенерировать secret_key Не оставлять default ultrasecretkey . 2 Local bind / firewall Если search нужен только вашим agents, не публиковать instance в интернет. 3 Limiter + Valkey для shared/public Защищает upstream engines от чрезмерного bot traffic. 4 Правильный X-Forwarded-For Limiter зависит от корректного определения реального client IP за reverse proxy. 5 Регулярно обновлять Engine APIs часто меняются; rolling-release fixes выходят постоянно. 6 Не включать опасные offline engines без нужды Command engine способен выполнять локальные shell commands и требует отдельной модели доверия. Limiter server: limiter: true valkey: url: valkey://searxng-valkey:6379/0 Limiter нужен прежде всего shared/public instance: SearXNG сам выглядит для upstream search engines как bot, и неконтролируемый клиент способен быстро довести instance до CAPTCHA/ban. Особая осторожность с command engine. Официальная документация прямо предупреждает: offline command engine запускает arbitrary shell command с подстановкой пользовательского query. На public instance такие engines нужно изолировать/защищать tokens или вообще не включать. На момент проверки GitHub Security page SearXNG содержит SECURITY.md , но не показывает опубликованных security advisories. Это не означает отсутствия bugs — только отсутствие опубликованных advisories в этом feed.

Ограничения Self-hosted metasearch не превращается автоматически в идеальный web search API 01 Upstream engines меняются Parser или endpoint может сломаться после изменений поисковой системы. 02 CAPTCHA и blocks Один instance IP генерирует много search traffic и может быть ограничен. 03 Качество engines различается Больше источников не всегда означает лучше ranking. 04 Нет full-page content Для серьёзного research нужно отдельно открыть найденный URL. 05 Public API требует эксплуатации Limiter, reverse proxy, headers, monitoring и updates становятся вашей задачей. 06 Rolling release Фиксы приходят быстро, но возможны regressions — обновления нужно контролировать. Для одного локального агента setup можно оставить очень простым. Docker Compose + JSON format + loopback/VPN access обычно достаточны. Публичный multi-user search server — уже отдельная инфраструктурная задача.

Практическая архитектура Хорошая домашняя связка для локального AI 1 Ollama / LM Studio Локальная model inference. 2 Pydantic AI / собственный agent Reasoning, tools и workflow. 3 SearXNG Поиск свежих URL и snippets. 4 Firecrawl / parser Full-text загрузка лучших результатов. 5 Langfuse / OTel Tracing, token/cost/latency и evaluation. Firecrawl Scrape/crawl найденных страниц → Pydantic AI Agent с собственными tools → Langfuse Observability AI-pipeline →

Вывод SearXNG — хороший search backend для локального AI, если отделить поиск от чтения страниц Самая полезная архитектурная идея проста: SearXNG отвечает за discovery, другой инструмент — за загрузку full-text, а LLM — за reasoning и synthesis. Так каждый компонент делает то, для чего он предназначен. Для домашнего private-agent достаточно собственного instance, JSON API и закрытого сетевого доступа. Публичный SearXNG уже требует limiter, Valkey, reverse proxy и регулярного обслуживания. Открыть SearXNG на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про SearXNG и AI Что такое SearXNG простыми словами? Self-hosted metasearch engine, который отправляет ваш запрос нескольким поисковым сервисам, объединяет результаты и может отдавать их через JSON API. Можно ли подключить SearXNG к локальной LLM? Да. Обычно SearXNG оформляют как search tool: агент отправляет короткий query на /search?format=json , затем LLM анализирует результаты. Почему format=json возвращает 403? JSON должен быть явно добавлен в search.formats внутри settings.yml . По умолчанию current settings разрешают только HTML. Заменяет ли SearXNG Firecrawl? Нет. SearXNG ищет URL и возвращает snippets. Firecrawl загружает и очищает полный content страницы, делает crawl и structured extraction. Нужен ли API key? У собственного private SearXNG Search API нет обязательного commercial API key. Контроль доступа нужно обеспечивать сетевой изоляцией, reverse proxy/auth и limiter в зависимости от deployment. Можно ли использовать публичный SearXNG instance? Для теста — да. Для постоянного agent backend хуже: JSON часто отключён, есть rate limits, а оператор instance потенциально может логировать запросы. SearXNG полностью скрывает запрос от Google/Bing? Нет. Чтобы получить результат, search query уходит выбранному upstream engine. SearXNG уменьшает идентификацию конечного пользователя: upstream видит instance IP, а не напрямую пользователя, и не получает его обычные cookies. Можно ли пустить поисковые запросы через Tor? Да. SearXNG поддерживает proxies и using_tor_proxy . Для Tor предпочтителен socks5h:// , чтобы DNS тоже разрешался через proxy. Какая версия SearXNG актуальна? SearXNG — rolling-release проект: каждый merge в master является новой версией. Поэтому корректнее обновляться по актуальному official container/master, а не искать редкий semver release.