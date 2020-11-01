Superpowers для Claude Code и Codex: skills, TDD, планы и subagents

Superpowers · skills · TDD · Claude Code · Codex Superpowers для Claude Code и Codex: как превратить AI-агента из генератора кода в инженерный процесс Большинство coding-agents умеют быстро писать код, но легко начинают реализацию до того, как задача понята, пропускают тесты, смешивают несколько изменений и объявляют работу законченной без полноценной проверки. Superpowers решает это не новым LLM, а системой обязательных skills: сначала brainstorming и дизайн, затем Git worktree, implementation plan, TDD, review и только после этого завершение ветки. 6.4.1 актуальная версия package.json и последний GitHub release на момент проверки 25K+ forks крупный open-source проект с активной экосистемой и поддержкой многих coding-agents MIT открытая библиотека skills и workflow, исходники доступны на GitHub Superpowers на GitHub Установка Как работает Базовый workflow Superpowers brainstorming до написания кода; отдельный Git worktree; подробный implementation plan; выполнение задач по плану; RED → GREEN → REFACTOR; code review с блокировкой критичных дефектов; проверка тестов и завершение ветки.

Суть проекта Superpowers — набор composable skills и обязательных инженерных workflow для AI-агента Superpowers не заменяет Claude, GPT или другую модель. Это слой поведения поверх coding-agent: набор skills, hooks, plugin manifests и инструкций, которые должны автоматически включаться в подходящий момент. Главное отличие от обычного файла с правилами в том, что workflow разделён на специализированные skills: brainstorming отвечает за постановку задачи, writing-plans — за план, test-driven-development — за цикл тестов, systematic-debugging — за поиск первопричины, а finishing-a-development-branch — за корректное завершение работы. 01 Не один огромный prompt Инструкции разбиты на skills, которые агент должен активировать по ситуации. 02 Workflow обязателен README прямо описывает эти процессы как mandatory workflows, а не рекомендации «если удобно». 03 Git встроен в методику Изоляция в worktree, commits, review и решение merge/PR/keep/discard являются частью процесса. 04 Проверка важнее заявления Отдельный skill требует доказательств перед тем, как агент объявит задачу выполненной.

Проблема agentic coding AI-агент часто начинает писать код раньше, чем понял, что именно нужно сделать Без процесса «Сделай новую функцию» Агент выбирает архитектуру сам, начинает редактировать файлы, затем по ходу разговора выясняются новые требования, тесты пишутся в конце, а часть изменений приходится переделывать. Superpowers Сначала понять задачу и получить подтверждение дизайна Brainstorming уточняет цель, варианты и ограничения, после чего дизайн сохраняется и только затем появляется implementation plan. Проект пытается снизить стоимость неправильного направления, а не только ускорить набор кода. Исправить design до implementation обычно дешевле, чем переделывать уже созданную архитектуру.

Basic Workflow Семь этапов от идеи до готовой ветки 1 brainstorming Уточнить, что пользователь действительно хочет, рассмотреть варианты и согласовать дизайн. 2 using-git-worktrees Создать изолированное рабочее пространство и проверить чистый baseline тестов. 3 writing-plans Разбить дизайн на маленькие задачи с путями файлов, кодом и шагами проверки. 4 execute Использовать subagent-driven-development либо native executing-plans. 5 test-driven-development Для реализации применять RED → GREEN → REFACTOR и не писать production code раньше теста. 6 requesting-code-review Проверять соответствие плану и качество. Критичные проблемы блокируют продолжение. 7 finishing-a-development-branch Повторно прогнать тесты и выбрать: merge, PR, оставить ветку или отказаться от изменений. Это заметно тяжелее обычного «сделай мне функцию». Ценность появляется на задачах, где цена скрытой ошибки выше стоимости дополнительных шагов процесса.

Skills library Какие навыки входят в Superpowers Design brainstorming Сократический процесс уточнения задачи и согласования дизайна. Planning writing-plans Подробный план реализации с небольшими исполнимыми задачами. Execution executing-plans Выполнение всего плана в текущем контексте с итоговым независимым review. Execution subagent-driven-development Свежий subagent на каждую задачу и отдельная проверка результата. Testing test-driven-development Строгий RED-GREEN-REFACTOR и защита от «тестов после кода». Debugging systematic-debugging Четырёхфазный поиск первопричины вместо случайного перебора исправлений. Review requesting-code-review Проверка между задачами с классификацией проблем по серьёзности. Verification verification-before-completion Запрещает объявлять проблему решённой без проверяемого подтверждения.

TDD без компромиссов Superpowers намеренно заставляет писать тест раньше production code RED Сначала тест Написать тест и увидеть, что он действительно падает по нужной причине. → GREEN Минимальный код Добавить только то, что нужно для прохождения теста. → REFACTOR Улучшить структуру После зелёных тестов убрать дубли и привести код в порядок. README проекта формулирует это жёстко: skill способен удалить код, написанный до теста. Такой подход подходит не всем командам, но хорошо показывает философию Superpowers: процесс важнее скорости генерации первого варианта.

Subagent-driven development Зачем выдавать каждую задачу свежему subagent Длинная coding-session постепенно накапливает решения, предположения и ошибки. Superpowers предлагает другой подход: контроллер держит план, а отдельные задачи передаются свежим implementer-agents с ограниченным контекстом. 1 Контроллер читает plan Проверяет внутренние конфликты до старта первой задачи. 2 Task brief создаётся отдельно Implementer получает конкретную задачу и необходимые ограничения. 3 Implementer работает и тестирует Результат фиксируется в Git и сопровождается evidence. 4 Reviewer читает diff Проверяет соответствие specification и качество кода независимо от оправданий implementer. 5 Дефекты исправляются Критичные проблемы нельзя просто проигнорировать и двигаться дальше. 6 Контроллер переходит к следующей задаче В конце выполняется ещё один review всей ветки. В версии 6.0 review-процесс заметно переделали. Вместо двух reviewers на каждую задачу используется один reviewer с двумя verdicts: соответствие spec и качество кода.

Новое в 6.4.1 Native executing-plans — более дешёвая альтернатива subagent-driven режиму В релизе 6.4.1 skill executing-plans был фактически переписан. Теперь текущая сессия сама выполняет весь план в одном workspace, ведёт task ledger и test log, а затем вызывает один свежий review всей ветки на наиболее подходящей модели. Subagent-driven Больше независимых проверок Свежий implementer и review на каждой задаче. Более строгий и более дорогой путь. Native execution Меньше orchestration overhead Одна сессия выполняет план, после чего свежий агент проверяет всю ветку целиком. В актуальном workflow Superpowers предлагает оба режима и должен объяснять, какой из них рациональнее для конкретного плана.

Проверяем заявления Что означает «примерно вдвое быстрее и почти на 50% меньше токенов» В release notes версии 6.0 авторы пишут, что после переработки subagent-driven-development Claude Code и Codex в их evals давали схожее качество примерно вдвое быстрее и тратили почти на 50% меньше токенов. ≈ 2× быстрее в evals проекта ≈ −50% токенов в evals проекта 1 reviewer вместо двух на каждую задачу 1 final review всей ветки после выполнения Причины экономии понятны из changelog: diff и task text перестали постоянно копироваться в дорогой контекст, reviewer стал один, model tier указывается явно, а повторные проверки сведены к более компактному workflow. Это не независимый benchmark и не гарантия для вашей задачи. Сами release notes предупреждают, что цифры не сохранятся на каждом harness и каждом workload. На маленькой задаче обязательный planning/review может даже увеличить суммарные токены относительно прямого prompt. Первоисточник: release notes Superpowers 6.0.0

Установка Как установить Superpowers в Claude Code, Codex и Cursor На момент проверки Claude Code и Codex поддерживаются через официальные plugin marketplaces, а Cursor — через собственный marketplace. Для каждого harness Superpowers устанавливается отдельно. Claude Code Официальный marketplace Anthropic /plugin install superpowers@claude-plugins-official После установки skills должны автоматически активироваться на подходящих задачах. Claude Code Marketplace проекта /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace /plugin install superpowers@superpowers-marketplace Альтернативный путь из официального README проекта. Codex CLI Через plugin search /plugins Найти superpowers и выбрать Install Plugin. Codex App Через Plugins в боковой панели Открыть Plugins → Coding → Superpowers → нажать «+» и пройти установку. Cursor Marketplace Cursor /add-plugin superpowers Либо найти Superpowers через встроенный marketplace. GitHub Copilot CLI Marketplace проекта copilot plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace copilot plugin install superpowers@superpowers-marketplace Перед установкой стороннего workflow-plugin проверьте исходники и hooks. Superpowers влияет на Git, запускает subagents, тесты и review-процессы. Для рабочего репозитория это существенный уровень доступа.

Диагностика самого workflow В 6.4.1 появился skill diagnosing-superpowers Если skill не сработал, агент проигнорировал plan, начал повторять задачи или внезапно потратил слишком много токенов, Superpowers теперь предлагает диагностировать саму сессию. figure out what went wrong with superpowers in this session Skill читает session transcript, связывает выводы с конкретными строками и при необходимости может подготовить очищенный bundle или draft GitHub issue. Это полезная идея для agentic infrastructure. Когда сам AI-workflow становится сложным, нужна наблюдаемость не только приложения, но и поведения агента.

Не дублирует предыдущие статьи Superpowers, Spec Kit, Ponytail и Headroom решают разные задачи Superpowers Инженерная дисциплина Brainstorming, worktree, plan, TDD, review, debugging и завершение ветки. Spec Kit Spec-Driven Development Specification как основной артефакт: requirements → plan → tasks → implementation. Ponytail Минимальная сложность Не создавать лишний код и зависимости, если задача решается проще. Headroom Оптимизация контекста Сжимать tool output и уменьшать расход входных токенов. Самое сильное пересечение — Superpowers и Spec Kit. Но фокус различается: Spec Kit строится вокруг specification-артефактов, а Superpowers — вокруг поведения coding-agent в процессе разработки, особенно TDD, worktrees, subagents и review. GitHub Spec Kit Как работать от specification к реализации → Ponytail Как уменьшить лишний код AI-агента → Headroom Как сжимать контекст AI-агента →

Ограничения Когда Superpowers может оказаться слишком тяжёлым 01 Мелкая правка Для очевидной однострочной задачи полный design → plan → TDD → review может стоить дороже самой работы. 02 Плохие тесты Строгий TDD не помогает, если тест проверяет неверное поведение. 03 Неверный дизайн Подробный plan лишь эффективнее реализует ошибочную идею, если brainstorming пропустил ключевое требование. 04 Subagent cost Несколько implementer/reviewer вызовов могут увеличить цену на простых задачах. 05 Жёсткие правила команды Навязанный процесс может конфликтовать с существующим Git-flow, CI или принятой тестовой стратегией. 06 Нужен human review Автоматический reviewer остаётся LLM и не заменяет ответственность владельца проекта. Оптимальный режим зависит от риска задачи. Для большой функции полезен полный процесс. Для локального исправления разумнее не превращать methodology в бюрократию.

Вывод Superpowers интересен тем, что оптимизирует не один ответ AI, а весь цикл разработки Ponytail спрашивает «можно ли написать меньше?», Headroom — «можно ли отправить модели меньше контекста?», Spec Kit — «зафиксировали ли мы specification?». Superpowers задаёт более широкий вопрос: «проходит ли AI-разработка через нормальный инженерный процесс?» На больших и рискованных задачах это может заметно повысить предсказуемость агента. На маленьких — добавить overhead. Поэтому оценивать Superpowers лучше не по количеству generated code, а по числу дефектов, переделок, пропущенных требований и качеству завершённых веток на собственном проекте. Открыть Superpowers на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы о Superpowers Что такое Superpowers простыми словами? Набор skills и workflow, который заставляет coding-agent планировать, тестировать, ревьюить и проверять работу вместо немедленного написания кода. Superpowers работает с Claude Code? Да. Он доступен через официальный Claude plugin marketplace и marketplace самого проекта. Работает ли Superpowers с Codex? Да. Актуальный README поддерживает Codex App и Codex CLI через официальный plugin marketplace. Чем Superpowers отличается от Spec Kit? Spec Kit в первую очередь организует development вокруг specification-артефактов. Superpowers охватывает поведение агента шире: brainstorming, worktree, TDD, subagents, debugging и review. Обязательно ли использовать TDD? В философии и стандартном workflow Superpowers TDD является обязательным навыком для реализации, а не факультативной рекомендацией. Почему Superpowers использует Git worktree? Чтобы изолировать изменения, сохранить чистую основную рабочую директорию и выполнять задачу в отдельной ветке с проверяемым baseline. Superpowers всегда экономит токены? Нет. В собственных evals проекта новая схема v6.0 была почти на 50% экономнее, но авторы прямо предупреждают, что это не универсальный результат для любого workload. Какая версия актуальна? На момент проверки 21 сентября 2026 года package.json и GitHub Releases указывают v6.4.1.