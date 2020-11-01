Superpowers для Claude Code и Codex: skills, TDD, планы и subagents

Superpowers для Claude Code и Codex: как превратить AI-агента из генератора кода в инженерный процесс
Большинство coding-agents умеют быстро писать код, но легко начинают реализацию до того, как задача понята, пропускают тесты, смешивают несколько изменений и объявляют работу законченной без полноценной проверки. Superpowers решает это не новым LLM, а системой обязательных skills: сначала brainstorming и дизайн, затем Git worktree, implementation plan, TDD, review и только после этого завершение ветки.
Superpowers — набор composable skills и обязательных инженерных workflow для AI-агента
Superpowers не заменяет Claude, GPT или другую модель. Это слой поведения поверх coding-agent: набор skills, hooks, plugin manifests и инструкций, которые должны автоматически включаться в подходящий момент.
Главное отличие от обычного файла с правилами в том, что workflow разделён на специализированные skills: brainstorming отвечает за постановку задачи, writing-plans — за план, test-driven-development — за цикл тестов, systematic-debugging — за поиск первопричины, а finishing-a-development-branch — за корректное завершение работы.
Инструкции разбиты на skills, которые агент должен активировать по ситуации.
README прямо описывает эти процессы как mandatory workflows, а не рекомендации «если удобно».
Изоляция в worktree, commits, review и решение merge/PR/keep/discard являются частью процесса.
Отдельный skill требует доказательств перед тем, как агент объявит задачу выполненной.
AI-агент часто начинает писать код раньше, чем понял, что именно нужно сделать
«Сделай новую функцию»
Агент выбирает архитектуру сам, начинает редактировать файлы, затем по ходу разговора выясняются новые требования, тесты пишутся в конце, а часть изменений приходится переделывать.
Сначала понять задачу и получить подтверждение дизайна
Brainstorming уточняет цель, варианты и ограничения, после чего дизайн сохраняется и только затем появляется implementation plan.
Исправить design до implementation обычно дешевле, чем переделывать уже созданную архитектуру.
Семь этапов от идеи до готовой ветки
Уточнить, что пользователь действительно хочет, рассмотреть варианты и согласовать дизайн.
Создать изолированное рабочее пространство и проверить чистый baseline тестов.
Разбить дизайн на маленькие задачи с путями файлов, кодом и шагами проверки.
Использовать subagent-driven-development либо native executing-plans.
Для реализации применять RED → GREEN → REFACTOR и не писать production code раньше теста.
Проверять соответствие плану и качество. Критичные проблемы блокируют продолжение.
Повторно прогнать тесты и выбрать: merge, PR, оставить ветку или отказаться от изменений.
Ценность появляется на задачах, где цена скрытой ошибки выше стоимости дополнительных шагов процесса.
Какие навыки входят в Superpowers
Сократический процесс уточнения задачи и согласования дизайна.
Подробный план реализации с небольшими исполнимыми задачами.
Выполнение всего плана в текущем контексте с итоговым независимым review.
Свежий subagent на каждую задачу и отдельная проверка результата.
Строгий RED-GREEN-REFACTOR и защита от «тестов после кода».
Четырёхфазный поиск первопричины вместо случайного перебора исправлений.
Проверка между задачами с классификацией проблем по серьёзности.
Запрещает объявлять проблему решённой без проверяемого подтверждения.
Superpowers намеренно заставляет писать тест раньше production code
Написать тест и увидеть, что он действительно падает по нужной причине.
Добавить только то, что нужно для прохождения теста.
После зелёных тестов убрать дубли и привести код в порядок.
README проекта формулирует это жёстко: skill способен удалить код, написанный до теста. Такой подход подходит не всем командам, но хорошо показывает философию Superpowers: процесс важнее скорости генерации первого варианта.
Зачем выдавать каждую задачу свежему subagent
Длинная coding-session постепенно накапливает решения, предположения и ошибки. Superpowers предлагает другой подход: контроллер держит план, а отдельные задачи передаются свежим implementer-agents с ограниченным контекстом.
Проверяет внутренние конфликты до старта первой задачи.
Implementer получает конкретную задачу и необходимые ограничения.
Результат фиксируется в Git и сопровождается evidence.
Проверяет соответствие specification и качество кода независимо от оправданий implementer.
Критичные проблемы нельзя просто проигнорировать и двигаться дальше.
В конце выполняется ещё один review всей ветки.
Вместо двух reviewers на каждую задачу используется один reviewer с двумя verdicts: соответствие spec и качество кода.
Native executing-plans — более дешёвая альтернатива subagent-driven режиму
В релизе 6.4.1 skill
executing-plans был фактически переписан.
Теперь текущая сессия сама выполняет весь план в одном workspace, ведёт task ledger и test log,
а затем вызывает один свежий review всей ветки на наиболее подходящей модели.
Свежий implementer и review на каждой задаче. Более строгий и более дорогой путь.
Одна сессия выполняет план, после чего свежий агент проверяет всю ветку целиком.
В актуальном workflow Superpowers предлагает оба режима и должен объяснять, какой из них рациональнее для конкретного плана.
Что означает «примерно вдвое быстрее и почти на 50% меньше токенов»
В release notes версии 6.0 авторы пишут, что после переработки subagent-driven-development Claude Code и Codex в их evals давали схожее качество примерно вдвое быстрее и тратили почти на 50% меньше токенов.
Причины экономии понятны из changelog: diff и task text перестали постоянно копироваться в дорогой контекст, reviewer стал один, model tier указывается явно, а повторные проверки сведены к более компактному workflow.
Сами release notes предупреждают, что цифры не сохранятся на каждом harness и каждом workload. На маленькой задаче обязательный planning/review может даже увеличить суммарные токены относительно прямого prompt.
Как установить Superpowers в Claude Code, Codex и Cursor
На момент проверки Claude Code и Codex поддерживаются через официальные plugin marketplaces, а Cursor — через собственный marketplace. Для каждого harness Superpowers устанавливается отдельно.
Официальный marketplace Anthropic
/plugin install superpowers@claude-plugins-official
После установки skills должны автоматически активироваться на подходящих задачах.
Marketplace проекта
/plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace
/plugin install superpowers@superpowers-marketplace
Альтернативный путь из официального README проекта.
Через plugin search
/plugins
Найти
superpowers и выбрать Install Plugin.
Через Plugins в боковой панели
Открыть Plugins → Coding → Superpowers → нажать «+» и пройти установку.
Marketplace Cursor
/add-plugin superpowers
Либо найти Superpowers через встроенный marketplace.
Marketplace проекта
copilot plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace
copilot plugin install superpowers@superpowers-marketplace
Superpowers влияет на Git, запускает subagents, тесты и review-процессы. Для рабочего репозитория это существенный уровень доступа.
В 6.4.1 появился skill diagnosing-superpowers
Если skill не сработал, агент проигнорировал plan, начал повторять задачи или внезапно потратил слишком много токенов, Superpowers теперь предлагает диагностировать саму сессию.
figure out what went wrong with superpowers in this session
Skill читает session transcript, связывает выводы с конкретными строками и при необходимости может подготовить очищенный bundle или draft GitHub issue.
Когда сам AI-workflow становится сложным, нужна наблюдаемость не только приложения, но и поведения агента.
Superpowers, Spec Kit, Ponytail и Headroom решают разные задачи
Brainstorming, worktree, plan, TDD, review, debugging и завершение ветки.
Specification как основной артефакт: requirements → plan → tasks → implementation.
Не создавать лишний код и зависимости, если задача решается проще.
Сжимать tool output и уменьшать расход входных токенов.
Самое сильное пересечение — Superpowers и Spec Kit. Но фокус различается: Spec Kit строится вокруг specification-артефактов, а Superpowers — вокруг поведения coding-agent в процессе разработки, особенно TDD, worktrees, subagents и review.
Когда Superpowers может оказаться слишком тяжёлым
Для очевидной однострочной задачи полный design → plan → TDD → review может стоить дороже самой работы.
Строгий TDD не помогает, если тест проверяет неверное поведение.
Подробный plan лишь эффективнее реализует ошибочную идею, если brainstorming пропустил ключевое требование.
Несколько implementer/reviewer вызовов могут увеличить цену на простых задачах.
Навязанный процесс может конфликтовать с существующим Git-flow, CI или принятой тестовой стратегией.
Автоматический reviewer остаётся LLM и не заменяет ответственность владельца проекта.
Для большой функции полезен полный процесс. Для локального исправления разумнее не превращать methodology в бюрократию.
Исходники, releases и skills Superpowers
Последний GitHub release на момент проверки — v6.4.1 от 19 сентября 2026 года.
Superpowers интересен тем, что оптимизирует не один ответ AI, а весь цикл разработки
Ponytail спрашивает «можно ли написать меньше?», Headroom — «можно ли отправить модели меньше контекста?», Spec Kit — «зафиксировали ли мы specification?». Superpowers задаёт более широкий вопрос: «проходит ли AI-разработка через нормальный инженерный процесс?»
На больших и рискованных задачах это может заметно повысить предсказуемость агента. На маленьких — добавить overhead. Поэтому оценивать Superpowers лучше не по количеству generated code, а по числу дефектов, переделок, пропущенных требований и качеству завершённых веток на собственном проекте.
Частые вопросы о Superpowers
Что такое Superpowers простыми словами?
Набор skills и workflow, который заставляет coding-agent планировать, тестировать, ревьюить и проверять работу вместо немедленного написания кода.
Superpowers работает с Claude Code?
Да. Он доступен через официальный Claude plugin marketplace и marketplace самого проекта.
Работает ли Superpowers с Codex?
Да. Актуальный README поддерживает Codex App и Codex CLI через официальный plugin marketplace.
Чем Superpowers отличается от Spec Kit?
Spec Kit в первую очередь организует development вокруг specification-артефактов. Superpowers охватывает поведение агента шире: brainstorming, worktree, TDD, subagents, debugging и review.
Обязательно ли использовать TDD?
В философии и стандартном workflow Superpowers TDD является обязательным навыком для реализации, а не факультативной рекомендацией.
Почему Superpowers использует Git worktree?
Чтобы изолировать изменения, сохранить чистую основную рабочую директорию и выполнять задачу в отдельной ветке с проверяемым baseline.
Superpowers всегда экономит токены?
Нет. В собственных evals проекта новая схема v6.0 была почти на 50% экономнее, но авторы прямо предупреждают, что это не универсальный результат для любого workload.
Какая версия актуальна?
На момент проверки 21 сентября 2026 года package.json и GitHub Releases указывают v6.4.1.
Нужно выстроить рабочий процесс Claude Code, Codex или другого AI-агента?
Можно прислать структуру проекта, используемый Git-flow и текущие правила для AI. Разберём, где достаточно AGENTS.md, а где полезны отдельные skills, worktrees, тестовые gates и review.