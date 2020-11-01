Superpowers для Claude Code и Codex: skills, TDD, планы и subagents
Superpowers · skills · TDD · Claude Code · Codex

Superpowers для Claude Code и Codex: как превратить AI-агента из генератора кода в инженерный процесс

Большинство coding-agents умеют быстро писать код, но легко начинают реализацию до того, как задача понята, пропускают тесты, смешивают несколько изменений и объявляют работу законченной без полноценной проверки. Superpowers решает это не новым LLM, а системой обязательных skills: сначала brainstorming и дизайн, затем Git worktree, implementation plan, TDD, review и только после этого завершение ветки.

6.4.1 актуальная версия package.json и последний GitHub release на момент проверки
25K+ forks крупный open-source проект с активной экосистемой и поддержкой многих coding-agents
MIT открытая библиотека skills и workflow, исходники доступны на GitHub
Superpowers на GitHub Установка Как работает
Суть проекта

Superpowers — набор composable skills и обязательных инженерных workflow для AI-агента

Superpowers не заменяет Claude, GPT или другую модель. Это слой поведения поверх coding-agent: набор skills, hooks, plugin manifests и инструкций, которые должны автоматически включаться в подходящий момент.

Главное отличие от обычного файла с правилами в том, что workflow разделён на специализированные skills: brainstorming отвечает за постановку задачи, writing-plans — за план, test-driven-development — за цикл тестов, systematic-debugging — за поиск первопричины, а finishing-a-development-branch — за корректное завершение работы.

01 Не один огромный prompt

Инструкции разбиты на skills, которые агент должен активировать по ситуации.

02 Workflow обязателен

README прямо описывает эти процессы как mandatory workflows, а не рекомендации «если удобно».

03 Git встроен в методику

Изоляция в worktree, commits, review и решение merge/PR/keep/discard являются частью процесса.

04 Проверка важнее заявления

Отдельный skill требует доказательств перед тем, как агент объявит задачу выполненной.

Проблема agentic coding

AI-агент часто начинает писать код раньше, чем понял, что именно нужно сделать

Без процесса

«Сделай новую функцию»

Агент выбирает архитектуру сам, начинает редактировать файлы, затем по ходу разговора выясняются новые требования, тесты пишутся в конце, а часть изменений приходится переделывать.

Superpowers

Сначала понять задачу и получить подтверждение дизайна

Brainstorming уточняет цель, варианты и ограничения, после чего дизайн сохраняется и только затем появляется implementation plan.

Проект пытается снизить стоимость неправильного направления, а не только ускорить набор кода.

Исправить design до implementation обычно дешевле, чем переделывать уже созданную архитектуру.

Basic Workflow

Семь этапов от идеи до готовой ветки

1 brainstorming

Уточнить, что пользователь действительно хочет, рассмотреть варианты и согласовать дизайн.

2 using-git-worktrees

Создать изолированное рабочее пространство и проверить чистый baseline тестов.

3 writing-plans

Разбить дизайн на маленькие задачи с путями файлов, кодом и шагами проверки.

4 execute

Использовать subagent-driven-development либо native executing-plans.

5 test-driven-development

Для реализации применять RED → GREEN → REFACTOR и не писать production code раньше теста.

6 requesting-code-review

Проверять соответствие плану и качество. Критичные проблемы блокируют продолжение.

7 finishing-a-development-branch

Повторно прогнать тесты и выбрать: merge, PR, оставить ветку или отказаться от изменений.

Это заметно тяжелее обычного «сделай мне функцию».

Ценность появляется на задачах, где цена скрытой ошибки выше стоимости дополнительных шагов процесса.

Skills library

Какие навыки входят в Superpowers

Design brainstorming

Сократический процесс уточнения задачи и согласования дизайна.

Planning writing-plans

Подробный план реализации с небольшими исполнимыми задачами.

Execution executing-plans

Выполнение всего плана в текущем контексте с итоговым независимым review.

Execution subagent-driven-development

Свежий subagent на каждую задачу и отдельная проверка результата.

Testing test-driven-development

Строгий RED-GREEN-REFACTOR и защита от «тестов после кода».

Debugging systematic-debugging

Четырёхфазный поиск первопричины вместо случайного перебора исправлений.

Review requesting-code-review

Проверка между задачами с классификацией проблем по серьёзности.

Verification verification-before-completion

Запрещает объявлять проблему решённой без проверяемого подтверждения.

TDD без компромиссов

Superpowers намеренно заставляет писать тест раньше production code

RED Сначала тест

Написать тест и увидеть, что он действительно падает по нужной причине.

GREEN Минимальный код

Добавить только то, что нужно для прохождения теста.

REFACTOR Улучшить структуру

После зелёных тестов убрать дубли и привести код в порядок.

README проекта формулирует это жёстко: skill способен удалить код, написанный до теста. Такой подход подходит не всем командам, но хорошо показывает философию Superpowers: процесс важнее скорости генерации первого варианта.

Subagent-driven development

Зачем выдавать каждую задачу свежему subagent

Длинная coding-session постепенно накапливает решения, предположения и ошибки. Superpowers предлагает другой подход: контроллер держит план, а отдельные задачи передаются свежим implementer-agents с ограниченным контекстом.

1Контроллер читает plan

Проверяет внутренние конфликты до старта первой задачи.

2Task brief создаётся отдельно

Implementer получает конкретную задачу и необходимые ограничения.

3Implementer работает и тестирует

Результат фиксируется в Git и сопровождается evidence.

4Reviewer читает diff

Проверяет соответствие specification и качество кода независимо от оправданий implementer.

5Дефекты исправляются

Критичные проблемы нельзя просто проигнорировать и двигаться дальше.

6Контроллер переходит к следующей задаче

В конце выполняется ещё один review всей ветки.

В версии 6.0 review-процесс заметно переделали.

Вместо двух reviewers на каждую задачу используется один reviewer с двумя verdicts: соответствие spec и качество кода.

Новое в 6.4.1

Native executing-plans — более дешёвая альтернатива subagent-driven режиму

В релизе 6.4.1 skill executing-plans был фактически переписан. Теперь текущая сессия сама выполняет весь план в одном workspace, ведёт task ledger и test log, а затем вызывает один свежий review всей ветки на наиболее подходящей модели.

Subagent-driven Больше независимых проверок

Свежий implementer и review на каждой задаче. Более строгий и более дорогой путь.

Native execution Меньше orchestration overhead

Одна сессия выполняет план, после чего свежий агент проверяет всю ветку целиком.

В актуальном workflow Superpowers предлагает оба режима и должен объяснять, какой из них рациональнее для конкретного плана.

Проверяем заявления

Что означает «примерно вдвое быстрее и почти на 50% меньше токенов»

В release notes версии 6.0 авторы пишут, что после переработки subagent-driven-development Claude Code и Codex в их evals давали схожее качество примерно вдвое быстрее и тратили почти на 50% меньше токенов.

≈ 2×быстрее в evals проекта
≈ −50%токенов в evals проекта
1 reviewerвместо двух на каждую задачу
1 final reviewвсей ветки после выполнения

Причины экономии понятны из changelog: diff и task text перестали постоянно копироваться в дорогой контекст, reviewer стал один, model tier указывается явно, а повторные проверки сведены к более компактному workflow.

Это не независимый benchmark и не гарантия для вашей задачи.

Сами release notes предупреждают, что цифры не сохранятся на каждом harness и каждом workload. На маленькой задаче обязательный planning/review может даже увеличить суммарные токены относительно прямого prompt.

Первоисточник: release notes Superpowers 6.0.0
Установка

Как установить Superpowers в Claude Code, Codex и Cursor

На момент проверки Claude Code и Codex поддерживаются через официальные plugin marketplaces, а Cursor — через собственный marketplace. Для каждого harness Superpowers устанавливается отдельно.

Claude Code

Официальный marketplace Anthropic

/plugin install superpowers@claude-plugins-official

После установки skills должны автоматически активироваться на подходящих задачах.

Claude Code

Marketplace проекта

/plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace
/plugin install superpowers@superpowers-marketplace

Альтернативный путь из официального README проекта.

Codex CLI

Через plugin search

/plugins

Найти superpowers и выбрать Install Plugin.

Codex App

Через Plugins в боковой панели

Открыть Plugins → Coding → Superpowers → нажать «+» и пройти установку.

Cursor

Marketplace Cursor

/add-plugin superpowers

Либо найти Superpowers через встроенный marketplace.

GitHub Copilot CLI

Marketplace проекта

copilot plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace
copilot plugin install superpowers@superpowers-marketplace
Перед установкой стороннего workflow-plugin проверьте исходники и hooks.

Superpowers влияет на Git, запускает subagents, тесты и review-процессы. Для рабочего репозитория это существенный уровень доступа.

Диагностика самого workflow

В 6.4.1 появился skill diagnosing-superpowers

Если skill не сработал, агент проигнорировал plan, начал повторять задачи или внезапно потратил слишком много токенов, Superpowers теперь предлагает диагностировать саму сессию. 

figure out what went wrong with superpowers in this session

Skill читает session transcript, связывает выводы с конкретными строками и при необходимости может подготовить очищенный bundle или draft GitHub issue.

Это полезная идея для agentic infrastructure.

Когда сам AI-workflow становится сложным, нужна наблюдаемость не только приложения, но и поведения агента.

Не дублирует предыдущие статьи

Superpowers, Spec Kit, Ponytail и Headroom решают разные задачи

Superpowers Инженерная дисциплина

Brainstorming, worktree, plan, TDD, review, debugging и завершение ветки.

Spec Kit Spec-Driven Development

Specification как основной артефакт: requirements → plan → tasks → implementation.

Ponytail Минимальная сложность

Не создавать лишний код и зависимости, если задача решается проще.

Headroom Оптимизация контекста

Сжимать tool output и уменьшать расход входных токенов.

Самое сильное пересечение — Superpowers и Spec Kit. Но фокус различается: Spec Kit строится вокруг specification-артефактов, а Superpowers — вокруг поведения coding-agent в процессе разработки, особенно TDD, worktrees, subagents и review.

GitHub Spec Kit Как работать от specification к реализации → Ponytail Как уменьшить лишний код AI-агента → Headroom Как сжимать контекст AI-агента →
Ограничения

Когда Superpowers может оказаться слишком тяжёлым

01Мелкая правка

Для очевидной однострочной задачи полный design → plan → TDD → review может стоить дороже самой работы.

02Плохие тесты

Строгий TDD не помогает, если тест проверяет неверное поведение.

03Неверный дизайн

Подробный plan лишь эффективнее реализует ошибочную идею, если brainstorming пропустил ключевое требование.

04Subagent cost

Несколько implementer/reviewer вызовов могут увеличить цену на простых задачах.

05Жёсткие правила команды

Навязанный процесс может конфликтовать с существующим Git-flow, CI или принятой тестовой стратегией.

06Нужен human review

Автоматический reviewer остаётся LLM и не заменяет ответственность владельца проекта.

Оптимальный режим зависит от риска задачи.

Для большой функции полезен полный процесс. Для локального исправления разумнее не превращать methodology в бюрократию.

Первоисточники

Исходники, releases и skills Superpowers

Репозиторий Superpowers Исходники, README, skills, plugin manifests и документация. README Актуальная установка, workflow, список skills и philosophy. Release 6.4.1 Native execution, diagnosing-superpowers и изменения planning/review. Release 6.0.0 Переработка subagent-driven-development и авторские cost/speed evals. Skills library Brainstorming, TDD, debugging, plans, review и другие skills. package.json Текущая версия проекта и package metadata. MIT License Условия использования и распространения.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

Последний GitHub release на момент проверки — v6.4.1 от 19 сентября 2026 года.

Вывод

Superpowers интересен тем, что оптимизирует не один ответ AI, а весь цикл разработки

Ponytail спрашивает «можно ли написать меньше?», Headroom — «можно ли отправить модели меньше контекста?», Spec Kit — «зафиксировали ли мы specification?». Superpowers задаёт более широкий вопрос: «проходит ли AI-разработка через нормальный инженерный процесс?»

На больших и рискованных задачах это может заметно повысить предсказуемость агента. На маленьких — добавить overhead. Поэтому оценивать Superpowers лучше не по количеству generated code, а по числу дефектов, переделок, пропущенных требований и качеству завершённых веток на собственном проекте.

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FAQ

Частые вопросы о Superpowers

Что такое Superpowers простыми словами?

Набор skills и workflow, который заставляет coding-agent планировать, тестировать, ревьюить и проверять работу вместо немедленного написания кода.

Superpowers работает с Claude Code?

Да. Он доступен через официальный Claude plugin marketplace и marketplace самого проекта.

Работает ли Superpowers с Codex?

Да. Актуальный README поддерживает Codex App и Codex CLI через официальный plugin marketplace.

Чем Superpowers отличается от Spec Kit?

Spec Kit в первую очередь организует development вокруг specification-артефактов. Superpowers охватывает поведение агента шире: brainstorming, worktree, TDD, subagents, debugging и review.

Обязательно ли использовать TDD?

В философии и стандартном workflow Superpowers TDD является обязательным навыком для реализации, а не факультативной рекомендацией.

Почему Superpowers использует Git worktree?

Чтобы изолировать изменения, сохранить чистую основную рабочую директорию и выполнять задачу в отдельной ветке с проверяемым baseline.

Superpowers всегда экономит токены?

Нет. В собственных evals проекта новая схема v6.0 была почти на 50% экономнее, но авторы прямо предупреждают, что это не универсальный результат для любого workload.

Какая версия актуальна?

На момент проверки 21 сентября 2026 года package.json и GitHub Releases указывают v6.4.1.

ИИ и автоматизация

Нужно выстроить рабочий процесс Claude Code, Codex или другого AI-агента?

Можно прислать структуру проекта, используемый Git-flow и текущие правила для AI. Разберём, где достаточно AGENTS.md, а где полезны отдельные skills, worktrees, тестовые gates и review.

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