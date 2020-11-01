Synology Storage Pool Degraded: диск Critical — что делать

Synology · DSM · SHR · RAID · Storage Pool Synology Storage Pool Degraded: диск Critical, NAS пищит — что делать и как не потерять данные Если Synology начал пищать, а Storage Manager показывает Storage Pool Degraded, паниковать не нужно, но и откладывать проблему нельзя. Обычно это означает, что массив потерял часть отказоустойчивости: данные ещё могут быть доступны, однако следующий отказ диска способен стать критичным. Правильный порядок — сначала сохранить важные данные, затем понять, что именно произошло, и только после этого запускать Repair или менять диск. Degraded ≠ данные уже потеряны При RAID/SHR с избыточностью пул может оставаться доступным после отказа одного диска Critical диск не игнорируют Synology рекомендует заменить проблемный накопитель и восстановить storage pool RAID не заменяет backup Перед Repair разумно сохранить незаменимые данные в независимое место

Первые действия NAS пищит и Storage Pool стал Degraded: порядок действий 01 Не перезагружайте NAS многократно Повторные power-cycle не «лечат RAID» и только усложняют диагностику, особенно если диск или соединение нестабильны. 02 Проверьте, доступны ли важные данные Если shared folders читаются, первым приоритетом становятся документы, фото, рабочие данные и другие файлы, которые нельзя восстановить из другого источника. 03 Сделайте или обновите внешний backup Особенно если pool уже потерял избыточность. Не полагайтесь на то, что Repair обязательно пройдёт без дополнительных проблем. 04 Откройте Storage Manager Зафиксируйте статус storage pool, volume и каждого HDD/SSD. Сделайте скриншоты до любых изменений. 05 Проверьте журнал дисков Ищите I/O errors, drive plugged out/in, reconnection, re-identification и другие события вокруг момента деградации. 06 Только после этого выбирайте Repair или замену Действие зависит от RAID/SHR, состояния диска, причины деградации и поддержки hot-swap конкретной моделью. Если volume уже стал Read-only или Crashed, не применяйте к нему обычную инструкцию для Degraded. Это другой уровень проблемы. Сначала спасают доступные данные и отдельно разбираются с состоянием volume, storage pool, дисков, памяти и самого NAS.

Не путайте статусы Healthy, Warning, Critical, Degraded, Crashed — это не одно и то же Статус Что он означает на практике Drive Healthy DSM не считает диск критически неисправным, но это не отменяет анализа журналов подключения и ошибок I/O Drive Warning Есть проблемы или рост показателей, за которыми нужно наблюдать Drive Critical DSM обнаружил критическую проблему; Synology рекомендует заменить диск и восстановить pool Storage Pool Degraded Один или несколько дисков выпали/неисправны, но избыточность RAID/SHR ещё позволяет пользоваться данными Volume Read-only DSM ограничил запись; это может быть связано с серьёзными ошибками файловой системы или hardware Storage / Volume Crashed Обычный Repair может быть уже неприменим; требуется отдельное восстановление и иногда помощь поддержки

Очень частый вопрос с форумов Storage Pool Degraded, но сам диск показывает Healthy — как такое возможно? Это реальный и довольно частый сценарий. Пул может стать Degraded не только из-за классических bad sectors. Диск временно пропал DSM зафиксировал потерю соединения, диск был исключён из массива, а после повторного определения сам накопитель снова выглядит Healthy. Проблема слота или контакта Ошибки подключения могут быть связаны не только с HDD/SSD, но и с drive bay, backplane, расширителем или питанием. Логическая роль уже потеряна Физически определяемый Healthy-диск может больше не считаться активным участником pool и отображаться как Unused. Quick SMART мало Успешный короткий тест не доказывает, что ранее не было I/O timeout, re-identification или кратковременной потери связи. Поэтому вопрос «SMART Healthy — можно просто нажать Repair тем же диском?» нельзя решать только по одному зелёному статусу. Что смотреть дополнительно точное время деградации pool;

Log Center → Drives в DSM 7.2+;

drive reconnection count;

drive re-identification count;

bad sector count;

I/O timeout и drive access errors;

повторяется ли проблема в том же слоте.

Если DSM пишет Critical Критический диск лучше не «уговаривать» вернуться в массив Synology определяет состояние Critical как наличие одной или нескольких критических проблем накопителя и рекомендует заменить такой диск. Если storage pool ещё доступен, разумная последовательность: сохранить важные данные вне массива; зафиксировать модель, серийный номер и статус проблемного диска; подготовить совместимый исправный replacement drive; проверить, поддерживает ли ваша модель hot-swap; заменить диск по руководству конкретной модели; запустить Repair для Degraded pool; не выключать систему во время Repair без крайней необходимости. Не путайте «Replace Drive» и «Repair». Функция Replace Drive особенно полезна, когда проблемный диск ещё находится в работающем Healthy pool и в NAS есть свободный исправный диск. Если pool уже Degraded после выпадения диска, обычно используется Repair с replacement drive.

Кнопка Repair Что делает Repair и удалит ли он данные? Для RAID/SHR с отказоустойчивостью Repair возвращает replacement drive в массив и восстанавливает избыточность на основании оставшихся данных. По штатному сценарию Synology повреждённый диск заменяется исправным, затем в Storage Manager выбирается Degraded pool и запускается Repair. Pool Degraded → Новый Healthy drive → Repair → Resync / rebuild → Pool Healthy Что важно во время Repair не выключать NAS без необходимости;

не вытаскивать второй диск массива;

не начинать одновременно лишние тяжёлые операции;

следить за состоянием оставшихся HDD/SSD;

помнить, что данные replacement drive будут стёрты при добавлении в pool;

не считать RAID repair заменой резервной копии. Repair может идти долго. Время зависит от объёма, типа массива, скорости накопителей и нагрузки NAS.

Свежая проблема DSM 2026 Почему кнопка Repair недоступна Synology обновил отдельную инструкцию по этому сценарию в марте 2026 года. Если replacement drive установлен, но Repair нельзя выбрать, сначала проверяют сам диск и его совместимость с pool. 1 Replacement drive Healthy? Если он сам имеет ненормальный статус, использовать его для восстановления нельзя. 2 Не занят ли диск другой операцией? Например, Secure Erase должен завершиться. 3 Подходит ли ёмкость? Недостаточно маленький replacement DSM не примет. 4 Совпадает ли тип? HDD нельзя просто заменить SSD внутри обычного pool; SATA/SAS/NVMe и 4Kn/non-4Kn также имеют ограничения. 5 Volume не Crashed? Для crashed volume обычная процедура Degraded → Repair может быть неприменима. 6 DSM действительно видит новый диск? Сначала проверьте HDD/SSD.

Диск или сам NAS? Если Degraded повторяется: проверяем drive slot В свежей инструкции Synology 2026 отдельно описан сценарий, когда ошибки происходят из-за накопителя или из-за слота. Подозрение на connection problem возникает, если в журнале регулярно появляются: I/O command timeout;

drive reconnection;

drive plugged in / plugged out без физического извлечения;

drive access error;

Cannot be detected by controller;

Drive slot disabled. Ошибка следует за диском Подозрение на сам HDD/SSD усиливается. Ошибка остаётся в том же bay Подозрение на slot/backplane/NAS усиливается. Не переставляйте рабочие диски хаотично в Degraded-массиве. Тест слотов выполняют только после backup и с пониманием RAID/SHR. Для моделей без hot-swap NAS выключают перед физическим извлечением диска. Ориентируйтесь на Hardware Installation Guide вашей модели.

Если диск вытащили случайно Случайное извлечение исправного диска — отдельный сценарий Если вы точно знаете, что pool стал Degraded именно потому, что исправный диск физически случайно извлекли, Synology для DSM 7.2.1+ описывает возможность вернуть диск в устройство и выполнить Repair для исходного pool. Это не означает, что любой неизвестно почему выпавший диск нужно автоматически вернуть и использовать дальше. Если были I/O errors, Critical, reconnect или другие признаки неисправности, сначала разбираются с причиной. Контекст решает всё. «Я сам случайно вытащил Healthy-диск» и «DSM сам потерял диск ночью» — это два разных сценария, хотя на экране оба могут закончиться статусом Degraded.

Когда ситуация серьёзнее Volume стал Read-only или Crashed Read-only — уже не обычный сценарий потери одного диска при живом RAID. DSM может ограничить запись из-за проблем файловой системы, накопителей, hardware или несовместимости после миграции. Если данные ещё читаются, приоритет — скопировать их в другое место. 1 Backup доступных данных Не откладывать ради экспериментов с RAID. 2 Проверить диски и storage Ошибки, слоты, память, improper shutdown. 3 Не нажимать случайные Repair/Erase Read-only и Crashed требуют отдельной диагностики. 4 При необходимости — Synology Support Особенно если pool перестал собираться или исчезли данные.

Replacement drive Какой диск можно поставить вместо неисправного Для обычного восстановления Synology требует здоровый совместимый накопитель подходящего типа и ёмкости. Тип Внутри pool соблюдаются ограничения по HDD/SSD, SATA/SAS/NVMe и формату секторов. Нельзя считать любой накопитель того же объёма универсальной заменой. Ёмкость Требование зависит от RAID/SHR и размеров остальных дисков. DSM проверяет пригодность replacement drive перед Repair. Совместимость Synology рекомендует использовать накопители из списка совместимости для конкретной модели NAS. Содержимое replacement При добавлении в pool существующие данные на диске будут удалены. Перед подтверждением убедитесь, что на нём нет нужных файлов.

Очень важный сценарий Что если во время Repair второй диск стал Critical Именно этот страх регулярно появляется на форумах, и он не беспочвенный: восстановление массива активно читает оставшиеся диски. Если другой накопитель уже был на грани отказа, проблема может проявиться именно в этот момент. Дальнейшие действия зависят от RAID/SHR и количества уже потерянных дисков. Например, SHR-1 или RAID 5 рассчитаны только на отказ одного диска. Второй отказ способен сделать массив недоступным. Если второй диск стал Critical, pool перешёл в Crashed/Read-only или данные начинают пропадать — остановите самостоятельные эксперименты. Если файлы ещё доступны, в первую очередь спасают уникальные данные. Затем оценивают состояние массива и необходимость обращения в поддержку или профессионального восстановления.

Ошибки пользователей Чего не делать с Degraded Storage Pool Не выключать и включать NAS десять раз Power-cycle не восстанавливает RAID и может усложнить нестабильную ситуацию. Не делать Secure Erase проблемного диска первым шагом Сначала backup, диагностика и понимание роли диска в массиве. Не вытаскивать все диски Особенно если не записан порядок bays и нет проверенного backup. Не считать Quick SMART окончательным диагнозом Он не объясняет все connection/I/O проблемы. Не запускать Repair без backup незаменимых данных RAID rebuild не является резервной копией. Не выбирать случайный replacement drive DSM имеет требования по типу, размеру и совместимости.

После успешного Repair Pool снова Healthy — что проверить дальше ✓ Все диски отображаются в ожидаемых слотах и нормальном состоянии. ✓ Storage Pool и Volume имеют статус Healthy. ✓ В журнале нет новых I/O/reconnection ошибок. ✓ External/offsite backup снова выполняется. ✓ Проверены уведомления DSM о дисках и storage pool. ✓ Data Scrubbing настроен для поддерживаемой конфигурации. ✓ ИБП корректно завершает работу NAS при длительном отключении. ✓ Причина деградации понятна: диск, slot, питание или случайное извлечение. Если проблема уже повторялась с разными дисками в одном и том же bay, не ограничивайтесь очередной заменой HDD. Нужно исключать slot/backplane, блок питания и другие аппаратные причины.

Связанные материалы Что ещё пригодится владельцу Synology

Удалённый разбор Synology Storage Pool стал Degraded и непонятно, безопасно ли нажимать Repair? Пришлите модель NAS, DSM, RAID/SHR, количество и объём дисков, скрин Storage Manager и точный статус каждого HDD/SSD. Если есть ошибки, полезен скрин журнала Drives. Не присылайте пароль DSM и данные удалённого доступа. Показать Storage Manager в MAX Telegram Все гайды по NAS