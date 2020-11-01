Резервная копия Sprut.hub: создание и восстановление

Умный дом / Sprut.hub / Пошаговая инструкция Резервное копирование Sprut.hub: как сохранить, восстановить и перенести настройки Сценарии, Zigbee-устройства, комнаты и мосты настраиваются не за пять минут. Разбираемся, как сделать резервную копию Sprut.hub на USB или microSD, сохранить файл на компьютер, восстановить систему после сбоя и безопасно переехать на новый хаб. USB / microSD Восстановление после сброса Перенос на другой хаб Проверено по Sprut.hub Wiki. Инструкции с названиями пунктов меню относятся к документированному классическому интерфейсу; в Sprut.hub 3.0 и бета-сборках расположение настроек может отличаться. Дата сверки источников: 9 октября 2026 года.

Коротко: как сделать резервную копию Sprut.hub Подготовьте накопитель FAT32 с названием латиницей, подключите его к хабу, откройте «Настройки» → «Расширенные», выберите накопитель и нажмите «Сохранить». Перезагрузите хаб через его интерфейс и убедитесь, что в списке появилась датированная резервная копия. Затем отдельно скачайте актуальный файл на компьютер. Не путайте создание копии с восстановлением: в блоке восстановления нажатие «Сохранить» запускает возврат к выбранному состоянию.

Зачем Sprut.hub нужна резервная копия Резервная копия (backup, бэкап) позволяет вернуть конфигурацию системы после сброса, переустановки или переноса на другой совместимый хаб. Для умного дома это не просто удобство: восстановление вручную десятков аксессуаров, комнат, связей и сценариев занимает время и создаёт риск пропустить важное условие автоматизации. 01 Перед обновлением Сохраните рабочее состояние перед переходом на новую версию, особенно на Beta. Наличие архива не означает, что любая новая база совместима со старым релизом. 02 Перед изменением логики Сложные сценарии освещения, отопления и датчиков стоит менять только после создания отдельной проверенной точки восстановления. 03 Перед заменой устройства При отказе хаба, переустановке системы или замене контроллера резервная копия сокращает количество повторных настроек. Разумная практика: хранить рабочую копию не только на карте внутри хаба, но и отдельно на компьютере или надёжном резервном носителе. Если сам накопитель повреждён, единственная копия внутри него не спасёт.

Что сохраняет резервная копия Sprut.hub, а что нет В руководстве производителя перечислены сценарии, имена устройств, их размещение по комнатам, учётные данные и настройки видимости устройств в мостах и контроллерах. Но системные параметры операционной системы, в частности настройки сети, не входят в такую копию. Данные Что ожидать при восстановлении Сценарии автоматизации Восстанавливаются в составе конфигурации Sprut.hub. Названия устройств и комнаты По документации производителя сохраняются. Мосты и видимость устройств Настройки включаются в резервную копию; после переноса работоспособность интеграций нужно проверить. Учётные и связные данные Sprut.hub Входят в описываемый производителем резерв конфигурации; храните файл как конфиденциальный. IP-адрес, DHCP, Wi-Fi, параметры ОС Не следует считать восстановленными из копии Sprut.hub. Зафиксируйте их отдельно. Сторонние контроллеры и оборудование Бэкап Sprut.hub не заменяет резервные копии Wiren Board, маршрутизатора и независимых устройств. Не путайте настройки Sprut.hub с настройками инфраструктуры. При переносе на другой контроллер может потребоваться заново настроить сеть, доступ к внешнему MQTT-брокеру, адреса периферии и параметры самой платформы. Конкретный объём зависит от архитектуры умного дома.

Как подготовить USB-флешку или microSD Для коробочных версий Sprut.hub CE и Sprut.hub 2 разработчик рекомендует внешний накопитель для резервных копий и длительного хранения логов. Для Sprut.hub 2 DIN ориентируйтесь на фактически доступные разъёмы вашей модификации. Не выбирайте карту по внешнему сходству устройств: доступные интерфейсы могут различаться. Возьмите отдельный исправный накопитель. Если планируете постоянно писать журналы, предпочтительнее качественный носитель, рассчитанный на частые циклы записи. У него не должно быть ошибок чтения или записи. Скопируйте с него нужные файлы. Форматирование уничтожит содержимое выбранного накопителя. Перепроверьте букву диска или устройство перед операцией. Выберите файловую систему. В основной инструкции резервирования указана FAT32. Более новое руководство производителя по microSD (сентябрь 2026 года) допускает FAT32 или exFAT. Для максимально предсказуемого следования пошаговой инструкции используйте FAT32; при exFAT проверьте распознавание карты вашей версией хаба. Задайте латинское имя тома. Например, BACKUP или SPRUT_BACKUP . Спецсимволы и кириллица не нужны. Подключите накопитель к хабу. Не извлекайте его во время записи резервной копии или журналов. microSD большой ёмкости. В перечне поддерживаемых карт у производителя отдельно перечислены SDHC и SDXC. Сам по себе объём не гарантирует совместимость: важны стандарт карты, файловая система, исправность носителя и поддержка конкретной модификацией хаба.

Как сделать резервную копию Sprut.hub: пошагово Для документированного классического интерфейса порядок следующий. 1 Накопитель Подключён и распознан → 2 Настройки «Расширенные» → «Сохранить» → 3 Перезагрузка Создание датированной копии → 4 Проверка Файл виден и скачан Откройте веб-интерфейс своего Sprut.hub с учётной записью, имеющей право изменять настройки. Перейдите в «Настройки» → «Расширенные». В настройках резервирования выберите подключённую USB-флешку или microSD из списка доступных носителей. Нажмите «Сохранить» именно для выбора накопителя резервного копирования. Через интерфейс хаба откройте сведения об устройстве и выполните штатную перезагрузку. Согласно основному руководству, создание копии на выбранном носителе происходит при перезапуске хаба. Дождитесь полной загрузки и вернитесь в «Настройки» → «Расширенные» → «Восстановление из резервной копии». Проверьте наличие новой копии с датой и временем. Зафиксируйте имя нужного файла и дополнительно сохраните его вне хаба. Как часто создаётся резерв? Документированная процедура создаёт копию при перезапуске после настройки носителя. Не рассчитывайте, что бэкап обновляется ежедневно по умолчанию. Периодичность и механизм ротации зависят от версии ПО; перед значительным изменением конфигурации проверяйте дату последнего архива. Осторожно с кнопкой «Сохранить». В разделе выбора носителя она сохраняет настройку резервирования, а в разделе восстановления из выбранного архива запускает восстановление. Перед нажатием смотрите заголовок раздела и выбранный файл.

Как скачать резервную копию Sprut.hub на компьютер Хранить архив только на флешке внутри хаба недостаточно. В справке производителя предусмотрена возможность скачать актуальную резервную копию через служебный интерфейс, где также доступны логи и отладочная информация. Убедитесь, что в списке резервных копий действительно есть актуальный датированный файл. Откройте предусмотренный вашей версией интерфейса служебный раздел отладки или меню информации о хабе с командой скачивания резервной копии. Скачайте архив на компьютер и проверьте, что загрузка завершилась, файл имеет ненулевой размер и доступен для чтения. Сохраните вторую копию на отдельном защищённом носителе. В названии папки укажите объект, дату создания и версию Sprut.hub. Не распаковывайте и не редактируйте файлы бэкапа перед восстановлением. Архив может содержать служебные идентификаторы, настройки доступа и сведения о подключённых устройствах, поэтому не публикуйте его в открытом доступе и не отправляйте в общие чаты. Если пункта скачивания в вашей сборке нет, не пытайтесь угадать внутренние URL хаба. Используйте документированный экспорт с подключённого носителя или запросите актуальный путь у поддержки Sprut.hub.

Как восстановить Sprut.hub из резервной копии Восстановление нужно после сброса, переустановки или при возвращении к сохранённой конфигурации. Процедура перезаписывает текущее состояние, поэтому заранее оцените, не потеряются ли настройки, появившиеся позднее даты архива. Определите целевую копию. Посмотрите дату, имя и, если известно, соответствующую версию ПО. При наличии полноценного датированного архива производитель рекомендует предпочесть его файлу SprutHub-Auto . Убедитесь в доступности накопителя. Архив должен отображаться в списке резервных копий хаба. Откройте «Настройки» → «Расширенные». Перейдите в подраздел восстановления. Выберите нужную резервную копию и нажмите «Сохранить». По инструкции производителя именно это действие запускает восстановление. Дождитесь восстановления и загрузки. Не отключайте питание и не вынимайте накопитель в процессе. Время зависит от платформы, состояния хранилища и размера конфигурации. Проверьте версию системы. Производитель отдельно рекомендует принудительно выполнить обновление Sprut.hub после восстановления, даже если установленная версия обозначена актуальной. Делайте это по инструкции для используемой ветки Release/Beta. Проверьте работу. Комнаты, устройства, контроллеры, мосты и сценарии должны быть не только видны, но и функциональны. Не начинайте восстановление удалённо, если потеря доступа опасна. Особенно это касается объектов с отоплением, электроприводами и инженерной автоматикой. На время работ должны оставаться штатные независимые защиты и ручное управление.

Как перенести настройки на другой Sprut.hub Официальная Wiki описывает перенос между Sprut.hub CE, Sprut.hub 2 и Sprut.hub 2 DIN, начиная с поддерживаемых версий ПО. В опубликованном руководстве указан минимальный номер сборки 13666 для обоих устройств. Это условие относится к описанной процедуре, а не является универсальной гарантией совместимости произвольных будущих версий. 1 Старый хаб Создать и проверить бэкап → 2 Переключение Выключить старый, настроить новый → 3 Новый хаб Восстановить и проверить систему Сверьте совместимость двух моделей хаба, версии Sprut.hub и выбранной ветки обновления. Первично настройте новый хаб, включая сетевое подключение, и подготовьте доступ к его интерфейсу. Создайте на старом хабе актуальную датированную копию, сохраните её на внешнем носителе и отдельно на компьютере. Запишите сетевой адрес старого хаба и настройки, не входящие в бэкап. Если адрес закреплён в DHCP маршрутизатора, учитывайте, что у нового оборудования может быть другой MAC-адрес. Выключите старый Sprut.hub. Не запускайте одновременно два хаба с идентичной восстановленной конфигурацией. Подключите носитель с резервной копией к новому хабу, настройте использование этого носителя и выберите именно сохранённую ранее копию. Запустите восстановление, дождитесь полной загрузки, при необходимости настройте сетевой адрес и проверьте все контроллеры и мосты. Если Zigbee-сеть не восстановила маршрутизацию, в руководстве описан перезапуск питания одного доступного Zigbee-роутера (например, сетевой розетки) для восстановления обмена. Не обесточивайте устройства, управляющие критичными нагрузками; сначала проверьте их назначение. Проверьте интеграции с голосовыми ассистентами, локальный доступ и выполнение сценариев. Старый хаб оставьте выключенным до принятия решения о его дальнейшем использовании и безопасном сбросе. При корректном переносе согласно инструкции производитель предполагает сохранение настроенных мостов и отсутствие необходимости создавать их заново. Но фактический результат зависит от версии, типа контроллера и внешних экосистем, поэтому работу Алисы, Маруси и HomeKit обязательно проверяют после миграции. Самый рискованный момент переноса: нельзя одновременно включать старый хаб и его восстановленную копию на новом устройстве. Производитель прямо запрещает такое одновременное использование и рекомендует сброс старого хаба перед повторным вводом в эксплуатацию.

Если Sprut.hub установлен на Raspberry Pi или Wiren Board Raspberry Pi: резервной копии программы недостаточно для восстановления всей системы На Raspberry Pi отдельно существует операционная система, её носитель, служба Sprut.hub и подключённый Zigbee-адаптер. Производитель указывает каталог /home/makesimple/.Backup для резервных копий в типичной документированной установке и использование подключённого носителя, смонтированного в /media . Пути могут отличаться при нестандартной или обновлённой установке. Если системный носитель вышел из строя, последовательность иная: подготовить рабочую ОС, установить поддерживаемую версию Sprut.hub, обеспечить доступ к сохранённому архиву, восстановить настройки и затем проверить соответствие порта Zigbee-контроллера реальному адаптеру. При миграции с Raspberry Pi на коробочный Sprut.hub критично заранее определить, будет ли использоваться прежний Sprut.stick или встроенный Zigbee-контроллер нового устройства. Это разные маршруты миграции, и способ переносить Zigbee-сеть необходимо выбирать по официальной инструкции для этой пары устройств. О безопасности команд из старой Wiki. В документации Raspberry Pi встречается загрузка и немедленное выполнение внешнего shell-скрипта без проверки TLS-сертификата. Не используйте такую команду вслепую: для актуальной системы безопаснее проверить происхождение скрипта, его содержимое и действующую инструкцию производителя, чем запускать произвольный код с правами администратора. Wiren Board: сохраняйте обе стороны интеграции Если Sprut.hub работает вместе с Wiren Board, отдельно сохраняйте конфигурацию самого Wiren Board: правила, Modbus-адреса, MQTT-настройки, перечень модулей и сетевые параметры. Бэкап интерфейса Sprut.hub не заменит резервное копирование другого контроллера.

Резервные копии и Sprut.hub 3.0: что важно учитывать В 2026 году доступна публичная бета-ветка Sprut.hub 3.0. Разработчики отдельно сообщали об улучшении механизма восстановления, распознавания внешних носителей и сортировки резервных копий. Поэтому старые скриншоты и подписи интерфейса могут не совпадать с текущей сборкой. Резервная копия не равна гарантированному откату прошивки. Переход между Release и Beta ограничен версиями и механикой обновления, а изменения формата базы могут препятствовать восстановлению в более старой ветке. До перехода на Beta зафиксируйте точную сборку, сохраните архив вне хаба и проверьте у разработчика поддерживаемый порядок возвращения. Если Sprut.hub управляет рабочим отоплением или другими важными нагрузками, обновление и эксперимент с восстановлением разумнее проводить в выделенное сервисное окно либо на отдельном тестовом оборудовании.

Почему резервная копия не создаётся или не восстанавливается Симптом Что проверить в первую очередь Хаб не видит USB или microSD Исправность носителя, формат FAT32/exFAT для поддерживаемых карт, латинскую метку, корректную установку, поддержку соответствующего разъёма и версию ПО. После настройки нет нового файла Сохранён ли выбранный накопитель, завершилась ли штатная перезагрузка, отображается ли датированная копия после повторного входа. В списке только SprutHub-Auto Не путайте этот файл с полноценной датированной копией. Проверьте подключение внешнего накопителя и выполните документированное создание актуального бэкапа. После восстановления пропал доступ по IP Адрес DHCP, бронь IP в роутере, новый MAC-адрес, интерфейс сети, имя устройства, VLAN и параметры ОС. Сетевая конфигурация не является частью бэкапа Sprut.hub. Устройства видны, но не реагируют Работу контроллера, питание и подключение Zigbee-адаптера, доступность координаторов, маршрут Zigbee, внешние MQTT/Modbus-соединения. Не работают голосовые ассистенты Доступность и состояние мостов, сетевое подключение, совместимость версий, список видимых аксессуаров; не переподключайте все устройства до проверки причины. Восстановление зависает или выдаёт ошибку Сохранность исходного файла, свободное место, корректность ветки и версии, логи хаба и руководство производителя. Не перезаписывайте единственную рабочую копию повторными экспериментами. При сложной проблеме сохраняйте журналы и диагностические сведения из служебного раздела. Перед передачей логов сторонним людям проверьте наличие адресов, ключей доступа, имён устройств, идентификаторов и личных данных.

Как проверить, что система действительно восстановлена Появление списка комнат после импорта ещё не означает, что умный дом работает корректно. Проведите выборочные функциональные испытания без риска для оборудования. Хаб доступен по корректному локальному адресу, время и часовой пояс верны. Контроллеры Zigbee, MQTT, Modbus и другие используемые интеграции находятся в рабочем состоянии. Датчики обновляют показания, а исполнительные устройства отвечают на безопасные команды. Комнаты, имена, связи и критичные пользовательские настройки соответствуют состоянию до сбоя. Сценарии запускаются реальными событиями, а не только ручным нажатием «Проверить». Алиса, Маруся и HomeKit, если они используются, видят нужные устройства и управляют ими. Ручное управление, аварийные защиты и логика отказобезопасности не нарушены. Новая резервная копия создана, её файл скачан и лежит отдельно от хаба. Для цепей отопления, насосов, приводов и силовых нагрузок проверку проводит компетентный специалист. Резервирование пользовательских сценариев не заменяет независимую электрическую защиту, термостаты безопасности и штатные средства управления оборудованием.

Частые вопросы о резервных копиях Sprut.hub Где находится резервное копирование в Sprut.hub? В документированном классическом интерфейсе: «Настройки» → «Расширенные». Здесь выбирают внешний накопитель и отображают доступные копии. В версии 3.0 и отдельных бета-сборках название или расположение блока может отличаться. Нужна ли флешка для работы самого Sprut.hub? Для выполнения основных функций коробочный хаб не обязательно требует внешнего накопителя, однако производитель настоятельно рекомендует USB или microSD для резервирования и журналов. Хранить единственный архив только на встроенном носителе рискованно. Восстанавливаются ли сценарии, комнаты и имена устройств? Да. Производитель прямо включает эти данные в резервную копию конфигурации Sprut.hub. После восстановления важно проверить их фактическую работоспособность. Восстановится ли IP-адрес моего хаба? Не рассчитывайте на это. Сетевые настройки относятся к операционной системе и не входят в резервную копию Sprut.hub. Запишите адрес и способ его назначения отдельно. Можно ли перенести бэкап со Sprut.hub CE на Sprut.hub 2 DIN? Официальная инструкция описывает миграцию между CE, 2 и 2 DIN при соблюдении требований к версиям и правильной последовательности. Перед конкретным переносом проверьте актуальную совместимость с вашей сборкой, особенно с Beta 3.0. Нужно ли заново добавлять все Zigbee-устройства при переносе? При успешной поддерживаемой миграции производитель предусматривает сохранение контроллеров и мостов. Но не следует удалять или заново спаривать устройства до проверки работы сети после восстановления. При замене типа Zigbee-координатора действуйте по отдельной инструкции. Что выбрать: датированную копию или SprutHub-Auto? При наличии полноценной датированной копии официальная Wiki рекомендует выбирать её, а не SprutHub-Auto. В любом случае важна дата файла и его соответствие нужному состоянию системы. Можно ли восстановить Beta 3.0 в старую Release-версию? Такую совместимость нельзя предполагать автоматически. Переключение между ветками зависит от номера ревизии и формата данных. Сначала уточните поддерживаемый способ возврата для точных версий, не экспериментируйте на единственном рабочем хабе. Можно ли хранить резервную копию в облаке? Как дополнительную удалённую копию собственного файла, да, при условии безопасного хранения и контроля доступа. Не следует считать, что Sprut.hub автоматически выгружает полный бэкап в выбранное вами облако: это отдельная задача, которую нужно организовать и проверить. Достаточно ли одной резервной копии? Нет, если речь о важной системе. Храните хотя бы одну проверенную копию вне хаба и сохраняйте предыдущую рабочую версию перед большими изменениями. Повреждённая флешка или ошибочный импорт могут сделать единственный архив бесполезным.

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