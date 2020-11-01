Sprut.hub и MQTT: настройка брокера, устройств и шаблонов

Sprut.hub · MQTT · ESPHome · Wiren Board · Практический гид · Октябрь 2026 Sprut.hub умеет получать данные от совместимых MQTT-устройств и передавать состояния своих аксессуаров во внешние системы. Но для этого важно не перепутать брокер, MQTT-контроллер и MQTT-мост. Разбираем две схемы подключения, настройку портов, шаблоны, retained-сообщения и диагностику. Короткий ответ. Если устройства должны появиться в Sprut.hub, настройте доступный MQTT-брокер и создайте в хабе MQTT-контроллер. Встроенный брокер Sprut.hub по умолчанию отключён, его порт — 44444; контроллер подключается к нему по адресу localhost:44444 . Чтобы вывести устройства Sprut.hub в Home Assistant или Node-RED через MQTT, используется другой механизм — MQTT-мост. Брокер 44444 Контроллер MQTT Retain Шаблоны Мост /set Диагностика

Зачем Sprut.hub нужен MQTT и что именно вы настраиваете

MQTT — протокол обмена сообщениями поверх IP-сети. Например, датчик публикует температуру в определённый topic, брокер доставляет её подписчикам, а Sprut.hub с помощью шаблона превращает сообщение в характеристику устройства. Сам по себе MQTT не является ни Zigbee, ни Wi-Fi: транспортом для MQTT обычно служит Ethernet или Wi-Fi.

01 MQTT-брокер Принимает сообщения от устройств и доставляет их клиентам. Может работать внутри Sprut.hub, на Wiren Board, NAS или отдельном сервере. 02 MQTT-контроллер Клиент внутри Sprut.hub: подключается к выбранному брокеру, читает топики и сопоставляет их с поддерживаемыми шаблонами. 03 MQTT-мост Публикует доступные состояния выбранных аксессуаров Sprut.hub на внешний брокер для других систем. Настраивается отдельно.

Это не взаимозаменяемые функции. Включение встроенного брокера не создаёт контроллер автоматически. А MQTT-мост не нужен только для того, чтобы добавить локальный датчик ESPHome в список устройств хаба.

Две типовые схемы подключения MQTT-устройств

ESPHome / Tasmota MQTT publisher LAN Sprut.hub брокер :44444 Вариант А: устройство подключается к IP-адресу хаба; внутренний контроллер Sprut.hub подписывается на localhost:44444 . Wiren Board / ESP публикует топики MQTT Внешний broker например, :1883 MQTT Sprut.hub MQTT-контроллер Вариант Б: Sprut.hub сам подключается к брокеру другого контроллера. Адрес, порт и права доступа берутся из настройки этого брокера.

Если у вас уже работает Wiren Board с собственным MQTT-брокером, часто проще использовать его напрямую, без второго брокера. Если задача ограничена несколькими поддерживаемыми ESP-устройствами и отдельного сервера нет, встроенный вариант уменьшает число компонентов. В обеих схемах Sprut.hub нужны подходящие шаблоны.

Как включить встроенный MQTT-брокер Sprut.hub

Откройте локальный веб-интерфейс Sprut.hub и перейдите в настройки. Найдите раздел «MQTT брокер» и включите его. Согласно Wiki производителя, по умолчанию эта функция выключена. Установите отдельные учётные данные, если ваш интерфейс и подключаемые клиенты позволяют их использовать. Логин и пароль брокера — это не пароль входа в веб-интерфейс хаба. Запомните параметры: порт 44444 и фактический LAN-IP хаба. При подключении внешних устройств понадобится IP хаба, а не localhost . Убедитесь, что устройства находятся в разрешённой локальной сети и имеют маршрут до Sprut.hub. Не открывайте порт брокера в интернет.

Нюанс адреса. localhost:44444 работает для MQTT-контроллера внутри самого Sprut.hub. В ESPHome, MQTT Explorer или другом устройстве localhost означал бы само это устройство, а не Sprut.hub. Там указывают IP хаба, например 192.168.1.50:44444 (пример адреса, замените своим).

Создание MQTT-контроллера в Sprut.hub

Далее создайте контроллер независимо от того, используется встроенный или внешний брокер. Пункты интерфейса могут немного отличаться в разных версиях Sprut.hub.

В режиме настройки откройте «Контроллеры» и добавьте новый контроллер типа MQTT. Откройте настройки созданного контроллера. Для встроенного брокера укажите localhost и порт 44444 ; для внешнего — его реальный IP/DNS и порт. Введите учётные данные именно выбранного брокера, если на нём настроена аутентификация. Сохраните параметры и запустите контроллер. Затем подключите отправляющее MQTT-устройство к тому же брокеру. Если новое устройство не обнаружилось после публикации данных, попробуйте перезапустить только MQTT-контроллер, как описано в Wiki, а не сбрасывать весь Sprut.hub.

Изменять параметры уже работающего MQTT-контроллера производитель рекомендует после его выключения. После изменений запустите контроллер снова. Это снижает вероятность некорректного применения настроек.

Подключение Sprut.hub к внешнему MQTT-брокеру и Wiren Board

Если брокер установлен на сервере, NAS или контроллере Wiren Board, встроенный брокер Sprut.hub ради этого включать не обязательно. Достаточно MQTT-контроллера, который подключается к внешней точке.

Параметр Встроенный брокер Sprut.hub Внешний брокер / Wiren Board Хост MQTT-контроллера localhost IP или DNS внешнего брокера Порт 44444 По настройке внешнего сервера; часто 1883 Учётные данные Заданные во встроенном брокере Выданные внешним брокером Хост MQTT для устройства LAN-IP Sprut.hub IP/DNS внешнего брокера Контроллер Sprut.hub Нужен Нужен

На Wiren Board штатный MQTT-брокер обычно использует порт 1883 , но реальные параметры проверяйте на конкретном контроллере. Одна из частых ошибок — вводить в настройках Sprut.hub адрес самого хаба вместо адреса Wiren Board при внешней схеме.

Что лучше для инженерной автоматики. При связке Wiren Board + Sprut.hub критичную логику отопления, защит и управления нагрузками разумно выполнять независимо от доступности веб-интерфейса и MQTT-моста. Sprut.hub может служить пользовательским интерфейсом и уровнем дополнительных сценариев. Для каждой системы проверяйте фактическую логику отказа.

Практический пример: ESPHome публикует данные в Sprut.hub

Устройство ESPHome может отправлять измерения на встроенный брокер Sprut.hub. Ниже показан фрагмент конфигурации MQTT, а не полная прошивка устройства. Наличие MQTT-связи ещё не означает, что хаб автоматически создаст аксессуар: нужен совместимый шаблон и ожидаемая структура топиков.

mqtt: broker: 192.168.1.50 # замените на LAN-IP Sprut.hub port: 44444 username: "sprut_device" # если задан в брокере password: !secret mqtt_password topic_prefix: sprut_demo discovery: false

Параметр discovery: false отключает MQTT Discovery в формате Home Assistant. Он не отменяет необходимости шаблона Sprut.hub. Если у вас используется готовый шаблон с определённым префиксом или конкретной структурой topics, настройте устройство именно под него: произвольное имя sprut_demo само по себе не обеспечит обнаружение.

Не подставляйте значения наугад. У реальной прошивки должны быть собственные конфигурация устройства, параметры Wi-Fi/Ethernet, датчики и актуальный формат публикации. Пример предназначен для понимания подключения к брокеру; проверяйте YAML и сообщения конкретной версии ESPHome до внедрения.

Для контроля обмена удобно использовать MQTT Explorer на компьютере в той же доверенной сети. Проверьте подключение к тому же брокеру, появление фактических тем, частоту сообщений и флаг retained. В некоторых прошивках структура публикуемых топиков зависит от версии и конфигурации.

Устройство работает по MQTT, но не появляется в Sprut.hub

Это одна из самых частых ситуаций. Брокер может принимать сообщения, но хаб не распознаёт по ним отдельное устройство. Проверять нужно последовательно.

Шаг 1 Есть ли соединение с брокером? Проверьте IP, порт, логин, пароль, подключение MQTT-контроллера и самого устройства. Ошибка авторизации не исправится обновлением шаблонов. Шаг 2 Видны ли ожидаемые топики? Подпишитесь на нужную ветку в MQTT Explorer. Сравните реальную структуру topics с тем, что ожидает шаблон Sprut.hub. Шаг 3 Есть ли retained-состояния? Согласно инструкции производителя, для первоначального обнаружения MQTT-устройств в Sprut.hub требуются retained-сообщения в подходящих топиках. Шаг 4 Есть ли шаблон устройства? Проверьте каталог, обновление и пользовательские шаблоны. В MQTT устройство без подходящего шаблона может вообще не появиться в списке.

Особенность MQTT в Sprut.hub: привычная для Zigbee надпись «Нет шаблона» здесь может не появиться. По официальной Wiki, для MQTT без шаблона часто нет самого объекта устройства в списке, поэтому отправить запрос через эту кнопку невозможно. Приходится анализировать темы и создавать или корректировать шаблон вручную.

Что делает MQTT-шаблон и как обрабатывается JSON payload

Шаблон объясняет Sprut.hub, какой topic соответствует модели, откуда читать состояние, куда отправлять команду и как преобразовать полученное значение в стандартную характеристику хаба. Без такого сопоставления брокер остаётся просто транспортом сообщений.

MQTT topic sensor/room/state payload Шаблон распознаёт и преобразует сервис Sprut.hub значение / аксессуар Имена топиков на схеме условные; шаблон должен соответствовать реальному устройству.

Если устройство отправляет JSON, например:

{"temperature": 23.4, "humidity": 46}

недостаточно подписаться на тему и объявить её «датчиком температуры». Шаблон должен извлечь нужное поле JSON и сопоставить его с соответствующей характеристикой. В Wiki Sprut.hub есть отдельные примеры пользовательских MQTT-шаблонов для ESP-устройств и для payload в формате JSON. Копировать универсальный шаблон без проверки структуры сообщений и конкретной модели нельзя.

При редактировании пользовательского MQTT-шаблона производитель отдельно отмечает необходимость изменения имени файла перед перезагрузкой шаблонов. Сохраните исходный вариант, зафиксируйте версию и проверьте поведение после обновления хаба.

Как передать устройства Sprut.hub в Home Assistant или Node-RED через MQTT-мост

Это обратное направление. В предыдущих разделах Sprut.hub получал MQTT-устройства; здесь он публикует состояния уже добавленных аксессуаров на выбранный брокер.

Подготовьте доступный для Sprut.hub внешний MQTT-брокер (например, на локальном сервере или Wiren Board), его учётную запись и разрешённые topics. В настройках Sprut.hub создайте новый мост типа MQTT. Укажите адрес брокера, при необходимости измените префикс, параметры QoS и Retain, затем сохраните и запустите мост. Для нужных аксессуаров включите видимость в этом мосту. Само создание моста не гарантирует публикацию всех устройств. Подключите MQTT Explorer к указанному брокеру и посмотрите реальные опубликованные топики. Используйте их в принимающей системе.

Официальная инструкция Sprut.hub указывает, что управление через MQTT-мост выполняется через подтопик /set . Но не следует отправлять команды вслепую: конкретный topic, значение payload и поддержка записи зависят от опубликованной структуры аксессуара. Сначала проверьте фактическую публикацию и документацию вашей версии моста на некритичном устройстве.

Не путайте с Home Assistant MQTT Discovery. Появление сообщений на брокере не гарантирует, что Home Assistant автоматически создаст сущности. Может потребоваться отдельная настройка MQTT-entities или discovery-описаний. Уточняйте, что реально публикует выбранная версия Sprut.hub.

Retain, QoS, команды и фактическое состояние

Механизм Что означает На что обратить внимание Retain Брокер хранит последнее retained-сообщение по теме. Полезно для обнаружения и текущего состояния, но опасно для разовых управляющих команд. QoS 0 Доставка без подтверждения. Подходит для части периодической телеметрии. QoS 1 Доставка с подтверждением и возможным повтором. Получатель должен корректно переносить дубли сообщений. State topic Устройство сообщает своё состояние. Не путать с фактом отправки управляющей команды. Command topic Система передаёт желаемое действие. Нужна проверка, что исполнительное устройство действительно его выполнило.

Требование Sprut.hub к retained-сообщениям при обнаружении не означает, что Retain нужно включить для всех topics. Особенно это касается импульсных команд на реле, замки, ворота, насосы и отопительное оборудование: старые retained-команды могут поступить подписчику повторно после подключения. Для таких нагрузок электрическая схема, ручное управление и безопасное состояние при отказе должны быть предусмотрены независимо от MQTT.

Диагностика MQTT в Sprut.hub: симптомы и проверки

Симптом Вероятная причина Что проверить MQTT-контроллер не подключается Неверный IP/порт, учётные данные, ACL, сеть Брокер включён, порт доступен, логин соответствует брокеру; проверка из того же VLAN. Встроенный брокер работает, а устройств нет Контроллер MQTT не создан или не запущен Создать отдельный контроллер localhost:44444 . MQTT Explorer видит сообщения, Sprut.hub — нет Нет шаблона, не совпали topics, отсутствует нужный retain Сопоставить реальные сообщения с шаблоном, retained-state, перезапуск контроллера. После перезагрузки устройство исчезает Не сохраняется состояние для обнаружения или изменился префикс Проверить публикацию retained state и устойчивость topic_prefix. Значение видно, но управление не работает Не задан command topic, неверный payload, нет прав публикации Проверить шаблон, точную команду, ACL и обратный state. Состояние внезапно старое Retained-значение устарело Сравнить timestamp/фактический датчик, кто публикует topic, проверить availability. После редактирования шаблон не применяется Ошибка в шаблоне, не обновлена его версия/имя Сохранить исходный файл, изменить имя по инструкции, перезагрузить шаблоны и проверить сообщения. Мост MQTT создан, но тем нет Не включена видимость аксессуаров или мост не запущен Выбор устройств для моста, адрес брокера, права publish. Подключение периодически обрывается Сеть, два клиента с одинаковым ID, питание брокера Логи MQTT, client ID, link, DHCP, ИБП, правила сегментов.

Перед удалением устройств, шаблонов или MQTT-контроллера проверьте, какие сценарии на них опираются. Не начинайте диагностику с заводского сброса Sprut.hub: это не исправит ошибку в topic, ACL или конфигурации ESPHome.

Как защитить MQTT-брокер и не потерять управление

Не пробрасывайте порты 44444 и 1883 напрямую из интернета. Если нужен удалённый доступ, используйте защищённую сеть/VPN или другое решение с проверяемой аутентификацией и защитой трафика.

Если нужен удалённый доступ, используйте защищённую сеть/VPN или другое решение с проверяемой аутентификацией и защитой трафика. Ограничивайте доступ. MQTT-клиентам нужны только необходимые права на подписку и публикацию. Конкретные ACL и TLS зависят от выбранного брокера; не переносите возможности Mosquitto автоматически на встроенный брокер Sprut.hub.

MQTT-клиентам нужны только необходимые права на подписку и публикацию. Конкретные ACL и TLS зависят от выбранного брокера; не переносите возможности Mosquitto автоматически на встроенный брокер Sprut.hub. Разделяйте пользователей и секреты. Не публикуйте конфиги с паролями и токенами в открытых логах и статьях.

Не публикуйте конфиги с паролями и токенами в открытых логах и статьях. Проверьте работу после перезапуска. Для управляемых нагрузок важно, какие состояния возвращаются после отключения сети, брокера, Wi-Fi или питания.

Для управляемых нагрузок важно, какие состояния возвращаются после отключения сети, брокера, Wi-Fi или питания. Сохраняйте резервные копии. Экспорт настроек Sprut.hub не заменяет резервное копирование конфигурации отдельного брокера, Wiren Board или ESP-устройства.

Оборудование 230 В, отопление и исполнительные механизмы. Подключение реле, контакторов, насосов и автоматики электропитания должен выполнять специалист. MQTT не является самостоятельным защитным устройством и не заменяет электрические блокировки и штатные средства безопасности.

Проверка после настройки: десять пунктов

Известно, какой брокер используется и на каком устройстве он работает. Проверены реальный адрес, порт и учётные данные. MQTT-контроллер Sprut.hub создан отдельно и запущен. MQTT Explorer видит ожидаемые сообщения устройства. Нужные retained-состояния присутствуют и не устарели. Структура топиков соответствует выбранному шаблону. Состояния устройства правильно отображаются в Sprut.hub. Команды проверены на безопасной тестовой нагрузке, есть обратная связь. Если используется MQTT-мост, видимость нужных аксессуаров включена отдельно. Проверены перезапуск брокера, восстановление связи и отсутствие нежелательного повтора команд.

Частые вопросы о MQTT в Sprut.hub

Есть ли MQTT-брокер внутри Sprut.hub? Да. По официальной Wiki, он встроен, по умолчанию выключен и работает на порту 44444 после включения в настройках. Почему нужен MQTT-контроллер, если брокер уже встроен? Брокер пересылает сообщения, а контроллер Sprut.hub читает их и сопоставляет с шаблонами. Для встроенного брокера создают MQTT-контроллер с адресом localhost и портом 44444. Какой порт у внешнего MQTT-брокера? Обычно 1883 для нешифрованного MQTT, но окончательное значение определяется настройкой конкретного брокера. Не нужно автоматически указывать 44444 для Mosquitto или Wiren Board. Подключится ли любое устройство ESPHome? Нет. MQTT-соединение и поддержка устройства в Sprut.hub — разные вещи. Нужны подходящие topics, retained-состояния для обнаружения и совместимый шаблон. Почему устройство отсутствует и нет даже надписи «Нет шаблона»? Для MQTT это предусмотренный вариант: без шаблона хаб может вообще не создать объект устройства. Проверьте topics, шаблоны и состояние MQTT-контроллера. Нужен ли Retain для всех сообщений? Нет. Производитель требует подходящие retained-состояния для первоначального обнаружения MQTT-устройств. Retain на одноразовых командах может приводить к нежелательному повтору действий. Можно ли использовать брокер Wiren Board? Да. Создайте MQTT-контроллер Sprut.hub и подключите его к реальному адресу и порту брокера Wiren Board, обычно 1883. Совместимость конкретных устройств зависит от шаблонов. Чем MQTT-контроллер отличается от MQTT-моста? Контроллер добавляет в Sprut.hub устройства, найденные на брокере. Мост публикует доступные данные выбранных аксессуаров Sprut.hub во внешний MQTT-брокер. Как управлять устройством через MQTT-мост? Официальная инструкция описывает субтопик /set. Точный полный topic, значение payload и поддержку записи нужно проверить по опубликованным темам и версии моста. Почему Home Assistant не обнаружил устройство автоматически? Наличие MQTT-сообщений не тождественно Home Assistant MQTT Discovery. Иногда требуется создать сущность вручную или настроить discovery-описание. Можно ли открыть MQTT-порт Sprut.hub в интернет? Не рекомендуется. Используйте доверенную локальную сеть и защищённый удалённый доступ вместо прямого проброса порта брокера. Что делать, если после отключения питания приходят старые команды? Проверьте retained-сообщения именно в командных topics, логи подписчиков и логику повторного подключения. Исправляйте конфигурацию осторожно, учитывая безопасность нагрузки.

Что изучить дальше

Первоисточники по настройке Sprut.hub

Описанные меню, порт 44444, необходимость отдельного контроллера, retained-состояний и MQTT-моста сверены с руководством по MQTT-брокеру, руководством по MQTT-контроллеру и инструкцией по MQTT-мосту производителя. Интерфейс и поддержка шаблонов могут меняться с версиями Sprut.hub. Проверка документации: октябрь 2026 года.