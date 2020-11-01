Sprut.hub и MQTT: настройка брокера, устройств и шаблонов

Sprut.hub · MQTT · ESPHome · Wiren Board · Практический гид · Октябрь 2026
Sprut.hub умеет получать данные от совместимых MQTT-устройств и передавать состояния своих аксессуаров во внешние системы. Но для этого важно не перепутать брокер, MQTT-контроллер и MQTT-мост. Разбираем две схемы подключения, настройку портов, шаблоны, retained-сообщения и диагностику.
localhost:44444. Чтобы вывести устройства Sprut.hub в Home Assistant или Node-RED через MQTT, используется другой механизм — MQTT-мост.
Зачем Sprut.hub нужен MQTT и что именно вы настраиваете
MQTT — протокол обмена сообщениями поверх IP-сети. Например, датчик публикует температуру в определённый topic, брокер доставляет её подписчикам, а Sprut.hub с помощью шаблона превращает сообщение в характеристику устройства. Сам по себе MQTT не является ни Zigbee, ни Wi-Fi: транспортом для MQTT обычно служит Ethernet или Wi-Fi.
MQTT-брокер
Принимает сообщения от устройств и доставляет их клиентам. Может работать внутри Sprut.hub, на Wiren Board, NAS или отдельном сервере.
MQTT-контроллер
Клиент внутри Sprut.hub: подключается к выбранному брокеру, читает топики и сопоставляет их с поддерживаемыми шаблонами.
MQTT-мост
Публикует доступные состояния выбранных аксессуаров Sprut.hub на внешний брокер для других систем. Настраивается отдельно.
Это не взаимозаменяемые функции. Включение встроенного брокера не создаёт контроллер автоматически. А MQTT-мост не нужен только для того, чтобы добавить локальный датчик ESPHome в список устройств хаба.
Две типовые схемы подключения MQTT-устройств
Вариант А: устройство подключается к IP-адресу хаба; внутренний контроллер Sprut.hub подписывается на
localhost:44444.
Вариант Б: Sprut.hub сам подключается к брокеру другого контроллера. Адрес, порт и права доступа берутся из настройки этого брокера.
Если у вас уже работает Wiren Board с собственным MQTT-брокером, часто проще использовать его напрямую, без второго брокера. Если задача ограничена несколькими поддерживаемыми ESP-устройствами и отдельного сервера нет, встроенный вариант уменьшает число компонентов. В обеих схемах Sprut.hub нужны подходящие шаблоны.
Как включить встроенный MQTT-брокер Sprut.hub
- Откройте локальный веб-интерфейс Sprut.hub и перейдите в настройки.
- Найдите раздел «MQTT брокер» и включите его. Согласно Wiki производителя, по умолчанию эта функция выключена.
- Установите отдельные учётные данные, если ваш интерфейс и подключаемые клиенты позволяют их использовать. Логин и пароль брокера — это не пароль входа в веб-интерфейс хаба.
- Запомните параметры: порт 44444 и фактический LAN-IP хаба. При подключении внешних устройств понадобится IP хаба, а не
localhost.
- Убедитесь, что устройства находятся в разрешённой локальной сети и имеют маршрут до Sprut.hub. Не открывайте порт брокера в интернет.
localhost:44444 работает для MQTT-контроллера внутри самого Sprut.hub. В ESPHome, MQTT Explorer или другом устройстве
localhost означал бы само это устройство, а не Sprut.hub. Там указывают IP хаба, например
192.168.1.50:44444 (пример адреса, замените своим).
Создание MQTT-контроллера в Sprut.hub
Далее создайте контроллер независимо от того, используется встроенный или внешний брокер. Пункты интерфейса могут немного отличаться в разных версиях Sprut.hub.
- В режиме настройки откройте «Контроллеры» и добавьте новый контроллер типа MQTT.
- Откройте настройки созданного контроллера. Для встроенного брокера укажите
localhostи порт
44444; для внешнего — его реальный IP/DNS и порт.
- Введите учётные данные именно выбранного брокера, если на нём настроена аутентификация.
- Сохраните параметры и запустите контроллер. Затем подключите отправляющее MQTT-устройство к тому же брокеру.
- Если новое устройство не обнаружилось после публикации данных, попробуйте перезапустить только MQTT-контроллер, как описано в Wiki, а не сбрасывать весь Sprut.hub.
Изменять параметры уже работающего MQTT-контроллера производитель рекомендует после его выключения. После изменений запустите контроллер снова. Это снижает вероятность некорректного применения настроек.
Подключение Sprut.hub к внешнему MQTT-брокеру и Wiren Board
Если брокер установлен на сервере, NAS или контроллере Wiren Board, встроенный брокер Sprut.hub ради этого включать не обязательно. Достаточно MQTT-контроллера, который подключается к внешней точке.
|Параметр
|Встроенный брокер Sprut.hub
|Внешний брокер / Wiren Board
|Хост MQTT-контроллера
localhost
|IP или DNS внешнего брокера
|Порт
44444
|По настройке внешнего сервера; часто
1883
|Учётные данные
|Заданные во встроенном брокере
|Выданные внешним брокером
|Хост MQTT для устройства
|LAN-IP Sprut.hub
|IP/DNS внешнего брокера
|Контроллер Sprut.hub
|Нужен
|Нужен
На Wiren Board штатный MQTT-брокер обычно использует порт
1883, но реальные параметры проверяйте на конкретном контроллере. Одна из частых ошибок — вводить в настройках Sprut.hub адрес самого хаба вместо адреса Wiren Board при внешней схеме.
Практический пример: ESPHome публикует данные в Sprut.hub
Устройство ESPHome может отправлять измерения на встроенный брокер Sprut.hub. Ниже показан фрагмент конфигурации MQTT, а не полная прошивка устройства. Наличие MQTT-связи ещё не означает, что хаб автоматически создаст аксессуар: нужен совместимый шаблон и ожидаемая структура топиков.
mqtt:
broker: 192.168.1.50 # замените на LAN-IP Sprut.hub
port: 44444
username: "sprut_device" # если задан в брокере
password: !secret mqtt_password
topic_prefix: sprut_demo
discovery: false
Параметр
discovery: false отключает MQTT Discovery в формате Home Assistant. Он не отменяет необходимости шаблона Sprut.hub. Если у вас используется готовый шаблон с определённым префиксом или конкретной структурой topics, настройте устройство именно под него: произвольное имя
sprut_demo само по себе не обеспечит обнаружение.
Для контроля обмена удобно использовать MQTT Explorer на компьютере в той же доверенной сети. Проверьте подключение к тому же брокеру, появление фактических тем, частоту сообщений и флаг retained. В некоторых прошивках структура публикуемых топиков зависит от версии и конфигурации.
Устройство работает по MQTT, но не появляется в Sprut.hub
Это одна из самых частых ситуаций. Брокер может принимать сообщения, но хаб не распознаёт по ним отдельное устройство. Проверять нужно последовательно.
Есть ли соединение с брокером?
Проверьте IP, порт, логин, пароль, подключение MQTT-контроллера и самого устройства. Ошибка авторизации не исправится обновлением шаблонов.
Видны ли ожидаемые топики?
Подпишитесь на нужную ветку в MQTT Explorer. Сравните реальную структуру topics с тем, что ожидает шаблон Sprut.hub.
Есть ли retained-состояния?
Согласно инструкции производителя, для первоначального обнаружения MQTT-устройств в Sprut.hub требуются retained-сообщения в подходящих топиках.
Есть ли шаблон устройства?
Проверьте каталог, обновление и пользовательские шаблоны. В MQTT устройство без подходящего шаблона может вообще не появиться в списке.
Особенность MQTT в Sprut.hub: привычная для Zigbee надпись «Нет шаблона» здесь может не появиться. По официальной Wiki, для MQTT без шаблона часто нет самого объекта устройства в списке, поэтому отправить запрос через эту кнопку невозможно. Приходится анализировать темы и создавать или корректировать шаблон вручную.
Что делает MQTT-шаблон и как обрабатывается JSON payload
Шаблон объясняет Sprut.hub, какой topic соответствует модели, откуда читать состояние, куда отправлять команду и как преобразовать полученное значение в стандартную характеристику хаба. Без такого сопоставления брокер остаётся просто транспортом сообщений.
sensor/room/state
Имена топиков на схеме условные; шаблон должен соответствовать реальному устройству.
Если устройство отправляет JSON, например:
{"temperature": 23.4, "humidity": 46}
недостаточно подписаться на тему и объявить её «датчиком температуры». Шаблон должен извлечь нужное поле JSON и сопоставить его с соответствующей характеристикой. В Wiki Sprut.hub есть отдельные примеры пользовательских MQTT-шаблонов для ESP-устройств и для payload в формате JSON. Копировать универсальный шаблон без проверки структуры сообщений и конкретной модели нельзя.
При редактировании пользовательского MQTT-шаблона производитель отдельно отмечает необходимость изменения имени файла перед перезагрузкой шаблонов. Сохраните исходный вариант, зафиксируйте версию и проверьте поведение после обновления хаба.
Как передать устройства Sprut.hub в Home Assistant или Node-RED через MQTT-мост
Это обратное направление. В предыдущих разделах Sprut.hub получал MQTT-устройства; здесь он публикует состояния уже добавленных аксессуаров на выбранный брокер.
- Подготовьте доступный для Sprut.hub внешний MQTT-брокер (например, на локальном сервере или Wiren Board), его учётную запись и разрешённые topics.
- В настройках Sprut.hub создайте новый мост типа MQTT.
- Укажите адрес брокера, при необходимости измените префикс, параметры QoS и Retain, затем сохраните и запустите мост.
- Для нужных аксессуаров включите видимость в этом мосту. Само создание моста не гарантирует публикацию всех устройств.
- Подключите MQTT Explorer к указанному брокеру и посмотрите реальные опубликованные топики. Используйте их в принимающей системе.
Официальная инструкция Sprut.hub указывает, что управление через MQTT-мост выполняется через подтопик
/set. Но не следует отправлять команды вслепую: конкретный topic, значение payload и поддержка записи зависят от опубликованной структуры аксессуара. Сначала проверьте фактическую публикацию и документацию вашей версии моста на некритичном устройстве.
Retain, QoS, команды и фактическое состояние
|Механизм
|Что означает
|На что обратить внимание
|Retain
|Брокер хранит последнее retained-сообщение по теме.
|Полезно для обнаружения и текущего состояния, но опасно для разовых управляющих команд.
|QoS 0
|Доставка без подтверждения.
|Подходит для части периодической телеметрии.
|QoS 1
|Доставка с подтверждением и возможным повтором.
|Получатель должен корректно переносить дубли сообщений.
|State topic
|Устройство сообщает своё состояние.
|Не путать с фактом отправки управляющей команды.
|Command topic
|Система передаёт желаемое действие.
|Нужна проверка, что исполнительное устройство действительно его выполнило.
Требование Sprut.hub к retained-сообщениям при обнаружении не означает, что Retain нужно включить для всех topics. Особенно это касается импульсных команд на реле, замки, ворота, насосы и отопительное оборудование: старые retained-команды могут поступить подписчику повторно после подключения. Для таких нагрузок электрическая схема, ручное управление и безопасное состояние при отказе должны быть предусмотрены независимо от MQTT.
Диагностика MQTT в Sprut.hub: симптомы и проверки
|Симптом
|Вероятная причина
|Что проверить
|MQTT-контроллер не подключается
|Неверный IP/порт, учётные данные, ACL, сеть
|Брокер включён, порт доступен, логин соответствует брокеру; проверка из того же VLAN.
|Встроенный брокер работает, а устройств нет
|Контроллер MQTT не создан или не запущен
|Создать отдельный контроллер
localhost:44444.
|MQTT Explorer видит сообщения, Sprut.hub — нет
|Нет шаблона, не совпали topics, отсутствует нужный retain
|Сопоставить реальные сообщения с шаблоном, retained-state, перезапуск контроллера.
|После перезагрузки устройство исчезает
|Не сохраняется состояние для обнаружения или изменился префикс
|Проверить публикацию retained state и устойчивость topic_prefix.
|Значение видно, но управление не работает
|Не задан command topic, неверный payload, нет прав публикации
|Проверить шаблон, точную команду, ACL и обратный state.
|Состояние внезапно старое
|Retained-значение устарело
|Сравнить timestamp/фактический датчик, кто публикует topic, проверить availability.
|После редактирования шаблон не применяется
|Ошибка в шаблоне, не обновлена его версия/имя
|Сохранить исходный файл, изменить имя по инструкции, перезагрузить шаблоны и проверить сообщения.
|Мост MQTT создан, но тем нет
|Не включена видимость аксессуаров или мост не запущен
|Выбор устройств для моста, адрес брокера, права publish.
|Подключение периодически обрывается
|Сеть, два клиента с одинаковым ID, питание брокера
|Логи MQTT, client ID, link, DHCP, ИБП, правила сегментов.
Перед удалением устройств, шаблонов или MQTT-контроллера проверьте, какие сценарии на них опираются. Не начинайте диагностику с заводского сброса Sprut.hub: это не исправит ошибку в topic, ACL или конфигурации ESPHome.
Как защитить MQTT-брокер и не потерять управление
- Не пробрасывайте порты 44444 и 1883 напрямую из интернета. Если нужен удалённый доступ, используйте защищённую сеть/VPN или другое решение с проверяемой аутентификацией и защитой трафика.
- Ограничивайте доступ. MQTT-клиентам нужны только необходимые права на подписку и публикацию. Конкретные ACL и TLS зависят от выбранного брокера; не переносите возможности Mosquitto автоматически на встроенный брокер Sprut.hub.
- Разделяйте пользователей и секреты. Не публикуйте конфиги с паролями и токенами в открытых логах и статьях.
- Проверьте работу после перезапуска. Для управляемых нагрузок важно, какие состояния возвращаются после отключения сети, брокера, Wi-Fi или питания.
- Сохраняйте резервные копии. Экспорт настроек Sprut.hub не заменяет резервное копирование конфигурации отдельного брокера, Wiren Board или ESP-устройства.
Проверка после настройки: десять пунктов
- Известно, какой брокер используется и на каком устройстве он работает.
- Проверены реальный адрес, порт и учётные данные.
- MQTT-контроллер Sprut.hub создан отдельно и запущен.
- MQTT Explorer видит ожидаемые сообщения устройства.
- Нужные retained-состояния присутствуют и не устарели.
- Структура топиков соответствует выбранному шаблону.
- Состояния устройства правильно отображаются в Sprut.hub.
- Команды проверены на безопасной тестовой нагрузке, есть обратная связь.
- Если используется MQTT-мост, видимость нужных аксессуаров включена отдельно.
- Проверены перезапуск брокера, восстановление связи и отсутствие нежелательного повтора команд.
Частые вопросы о MQTT в Sprut.hub
Есть ли MQTT-брокер внутри Sprut.hub?
Да. По официальной Wiki, он встроен, по умолчанию выключен и работает на порту 44444 после включения в настройках.
Почему нужен MQTT-контроллер, если брокер уже встроен?
Брокер пересылает сообщения, а контроллер Sprut.hub читает их и сопоставляет с шаблонами. Для встроенного брокера создают MQTT-контроллер с адресом localhost и портом 44444.
Какой порт у внешнего MQTT-брокера?
Обычно 1883 для нешифрованного MQTT, но окончательное значение определяется настройкой конкретного брокера. Не нужно автоматически указывать 44444 для Mosquitto или Wiren Board.
Подключится ли любое устройство ESPHome?
Нет. MQTT-соединение и поддержка устройства в Sprut.hub — разные вещи. Нужны подходящие topics, retained-состояния для обнаружения и совместимый шаблон.
Почему устройство отсутствует и нет даже надписи «Нет шаблона»?
Для MQTT это предусмотренный вариант: без шаблона хаб может вообще не создать объект устройства. Проверьте topics, шаблоны и состояние MQTT-контроллера.
Нужен ли Retain для всех сообщений?
Нет. Производитель требует подходящие retained-состояния для первоначального обнаружения MQTT-устройств. Retain на одноразовых командах может приводить к нежелательному повтору действий.
Можно ли использовать брокер Wiren Board?
Да. Создайте MQTT-контроллер Sprut.hub и подключите его к реальному адресу и порту брокера Wiren Board, обычно 1883. Совместимость конкретных устройств зависит от шаблонов.
Чем MQTT-контроллер отличается от MQTT-моста?
Контроллер добавляет в Sprut.hub устройства, найденные на брокере. Мост публикует доступные данные выбранных аксессуаров Sprut.hub во внешний MQTT-брокер.
Как управлять устройством через MQTT-мост?
Официальная инструкция описывает субтопик /set. Точный полный topic, значение payload и поддержку записи нужно проверить по опубликованным темам и версии моста.
Почему Home Assistant не обнаружил устройство автоматически?
Наличие MQTT-сообщений не тождественно Home Assistant MQTT Discovery. Иногда требуется создать сущность вручную или настроить discovery-описание.
Можно ли открыть MQTT-порт Sprut.hub в интернет?
Не рекомендуется. Используйте доверенную локальную сеть и защищённый удалённый доступ вместо прямого проброса порта брокера.
Что делать, если после отключения питания приходят старые команды?
Проверьте retained-сообщения именно в командных topics, логи подписчиков и логику повторного подключения. Исправляйте конфигурацию осторожно, учитывая безопасность нагрузки.
Что изучить дальше
Первоисточники по настройке Sprut.hub
Описанные меню, порт 44444, необходимость отдельного контроллера, retained-состояний и MQTT-моста сверены с руководством по MQTT-брокеру, руководством по MQTT-контроллеру и инструкцией по MQTT-мосту производителя. Интерфейс и поддержка шаблонов могут меняться с версиями Sprut.hub. Проверка документации: октябрь 2026 года.
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