Совместимость ПК с AR/XR-очками: USB-C, DP и Thunderbolt

Совместимость ноутбука или ПК с AR/XR-очками нельзя определять только по наличию USB-C. Для простого изображения нужен видеовыход DisplayPort через USB-C, Thunderbolt/USB4 или активный HDMI/DisplayPort → USB-C адаптер. Для пространственных приложений дополнительно могут потребоваться USB-данные от датчиков очков, достаточное питание, совместимая видеокарта и конкретная версия Windows или macOS.

Проверяйте компьютер по четырём цепочкам: 1. Откуда берётся видеосигнал: iGPU или дискретная GPU. 2. Через какой физический порт он выходит: USB-C DP Alt Mode, Thunderbolt, USB4, HDMI или DisplayPort. 3. Получают ли очки питание и USB-data. 4. Подходит ли железо и ОС для фирменного XR-приложения.

Совместимость ПК с AR/XR-очками: четыре уровня

1 Видео Компьютер должен сформировать DisplayPort-сигнал и вывести его через USB-C, Thunderbolt/USB4 либо через активный конвертер. 2 Питание Очки без аккумулятора должны получить питание от USB-C порта или от дополнительного USB-входа адаптера. 3 USB-data Некоторым приложениям нужны данные IMU и управление очками. Картинка может работать, а tracking - нет. 4 ПО и GPU Multi-screen, 3DoF/6DoF и виртуальные рабочие пространства предъявляют отдельные требования к ОС, CPU и GPU.

Ключевая мысль: «очки показывают Windows» и «все функции SpaceWalker/Nebula/другого XR-ПО работают» - это не одно и то же.

Почему ноутбук и стационарный ПК нужно проверять по-разному

Что проверяем Ноутбук Стационарный ПК USB-C с видео Часто уже предусмотрен производителем Может быть только data/power Источник изображения iGPU/dGPU маршрутизируются внутри ноутбука Обычно главный источник - отдельная видеокарта Thunderbolt Обычно встроен и уже связан с графикой Add-in card может требовать отдельный DP IN Передний USB-C Неактуально Часто обычный USB через внутренний header Самый надёжный видеовыход USB-C DP / Thunderbolt / USB4 HDMI или DisplayPort самой GPU

Именно поэтому совет «просто подключите очки к USB-C» часто работает на ноутбуке и проваливается на игровом desktop.

Почему USB-C на компьютере не гарантирует изображение

Одинаковый разъём USB-C может выполнять совершенно разные функции:

USB 2.0/3.x data;

Power Delivery;

зарядку ноутбука;

DisplayPort Alt Mode;

Thunderbolt;

USB4;

комбинацию нескольких функций.

Microsoft прямо описывает DisplayPort как alternate mode USB Type-C. Это дополнительная возможность разъёма, а не обязательное свойство каждого Type-C.

USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с не означает DisplayPort. На форумах XREAL и VITURE эта ошибка повторяется постоянно: быстрый Type-C питает очки, иногда передаёт USB-data, но изображения нет.

DisplayPort Alt Mode: базовый вариант для прямого подключения

XREAL One Series официально требует DP video output и около 5 В / 1 А. Если USB-C компьютера поддерживает DP Alt Mode, комплектный полнофункциональный кабель обычно позволяет подключить очки напрямую.

GPU → USB-C DP Alt Mode → full-featured USB-C → AR/XR-очки

Что искать в характеристиках

USB-C with DisplayPort;

DisplayPort 1.4 over USB-C;

DP Alt Mode;

USB-C video output;

full-featured USB-C.

Thunderbolt 3, 4 и 5: хороший признак совместимости

Thunderbolt использует USB-C и передаёт видео DisplayPort. Для ноутбука это обычно один из самых надёжных признаков того, что порт рассчитан на внешний дисплей.

Intel для Thunderbolt 4 требует поддержку как минимум двух 4K-дисплеев, а сам интерфейс включает передачу данных, видео и питания через один порт.

Но на desktop есть нюанс

Сам факт наличия Thunderbolt-контроллера ещё не объясняет, откуда он получает видеосигнал. У встроенного Thunderbolt материнской платы сигнал может идти от iGPU, а у add-in card может требоваться кабель от дискретной видеокарты в DP IN.

Поэтому на стационарном ПК слово «Thunderbolt» не отменяет проверку схемы подключения графики.

USB4: как понять, есть ли он в Windows

Для Windows-систем USB4 является более предсказуемым стандартом, чем произвольный USB-C. Microsoft требует поддержку DisplayPort Alt Mode на доступных внешних USB4-портах систем, соответствующих USB4-требованиям.

Проверка через Windows 11

На USB4-совместимой системе может появляться раздел:

Параметры → Bluetooth и устройства → USB → USB4 Hubs and Devices

Microsoft также указывает, что в Диспетчере устройств у таких систем появляется USB4 Host Router.

Это полезный диагностический признак USB4, но не замена спецификации ноутбука. Количество одновременно доступных дисплеев всё равно ограничивается возможностями GPU и конкретной реализацией устройства.

Сначала найдите точную модель компьютера

Для ноутбука недостаточно знать «ASUS ROG», «Lenovo Legion» или «HP ProBook».

Нужен точный индекс, потому что одна серия может иметь:

разные процессоры;

разные GPU;

разную разводку USB-C;

Thunderbolt только в дорогой конфигурации;

USB4 только на AMD/Intel варианте;

разные порты в разных годах выпуска.

Где посмотреть модель в Windows

Win + R → msinfo32 → «Модель системы»;

→ «Модель системы»; наклейка на нижней крышке ноутбука;

BIOS/UEFI;

утилита производителя;

для сборного ПК - точная модель материнской платы и видеокарты отдельно.

Что искать в официальной спецификации

Слишком мало информации 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C, 10 Gbps Нужная формулировка USB-C 3.2 Gen 2 with DisplayPort 1.4 / Thunderbolt 4 / USB4 with DisplayPort

Если производитель пишет только скорость USB, видеовыход не подтверждён.

Для desktop проверяйте отдельно

материнскую плату;

процессор и наличие iGPU;

дискретную видеокарту;

Thunderbolt add-in card, если она установлена;

внутреннее подключение front USB-C корпуса.

Можно ли доверять значкам возле USB-C

Значки полезны, но не являются универсальным языком всех производителей.

DisplayPort Логотип DP возле USB-C обычно означает видеовыход DisplayPort. Молния Thunderbolt Хороший признак Thunderbolt-порта и поддержки видеодисплеев. Батарея / PD Говорит о зарядке, но не обязательно о видео. SS / 10 / 20 Обычно относится к скорости USB и само по себе не подтверждает DisplayPort.

Если значка нет, это не означает отсутствия DP Alt Mode. Читайте руководство.

Как проверить ноутбук до покупки AR/XR-очков

1 Найдите exact model.

Не ориентируйтесь на название семейства. 2 Откройте официальный manual/specification.

Найдите описание каждого USB-C. 3 Ищите DP, Thunderbolt или USB4.

USB speed отдельно ничего не доказывает. 4 Проверьте внешний монитор.

Если ноутбук уже есть, это лучший практический тест. 5 Проверьте фирменное XR-ПО.

Для multi-screen важны CPU, GPU и ОС. 6 Тестируйте без dock.

Сначала прямое подключение, затем промежуточные устройства.

Если USB-C портов несколько

Проверяйте каждый отдельно. На одном ноутбуке один Type-C может поддерживать DisplayPort и зарядку, а соседний - только data.

iGPU, dGPU и гибридная графика ноутбука

У современных ноутбуков видеовыходы могут быть физически подключены к встроенной или дискретной графике.

Это влияет на:

доступные разрешения и частоты;

производительность XR-приложения;

энергопотребление;

возможность включить high-performance GPU;

поведение при MUX/Hybrid Mode.

Но для пользователя базовое правило простое: если официальный USB-C/Thunderbolt порт выводит внешний монитор, обычный режим display glasses обычно получает тот же видеопуть.

Для SpaceWalker и похожего ПО

Приложение может отдельно использовать мощную GPU для рендеринга виртуальных экранов. VITURE, например, рекомендует для SpaceWalker Windows NVIDIA GTX 1060 или AMD RX 580 и выше и предлагает выбирать high-performance GPU в настройках драйвера.

Как проверить стационарный ПК

На desktop сначала нарисуйте фактическую цепочку вывода изображения.

Приложение → GPU → физический видеовыход → адаптер при необходимости → очки

Если у вас мощная RTX/Radeon и рядом на материнской плате есть USB-C, эти два разъёма не становятся автоматически связанными.

USB-C материнской платы: три разных сценария

1. Обычный data/power USB-C

Самый частый вариант. Для очков напрямую не подходит, если DisplayPort не заявлен.

2. USB-C/Thunderbolt с видео от iGPU

Может работать как внешний дисплей, если процессор имеет встроенную графику и материнская плата маршрутизирует её в этот порт.

3. Thunderbolt/USB-C с внешним DP IN

Некоторые платы и add-in cards позволяют подать сигнал дискретной GPU внутрь Thunderbolt-тракта отдельным DisplayPort-кабелем.

Не предполагайте, что USB-C материнской платы показывает изображение RTX/GeForce/Radeon. Это должно быть прямо предусмотрено конструкцией платы.

Почему передний USB-C корпуса часто не подходит

Передний Type-C корпуса обычно подключён к внутреннему USB header материнской платы.

Он может обеспечивать:

USB-data;

зарядку;

иногда высокую скорость 10/20 Гбит/с.

Но DisplayPort-сигнал дискретной GPU туда сам собой не попадает.

Поэтому пользователь может получить типичную картину: очки включаются, кнопки работают, но Windows не видит второй монитор.

Почему на игровом ПК лучше начинать с портов видеокарты

Если основное изображение формирует дискретная GPU, её HDMI и DisplayPort являются самым очевидным и предсказуемым источником видео.

Если у GPU нет USB-C с DisplayPort, для очков используется активное преобразование:

GPU HDMI / DisplayPort → активный HDMI/DP → USB-C + USB power/data → очки

Такой путь особенно полезен на игровых ПК, где USB-C материнской платы не имеет DP Alt Mode.

USB-C на видеокарте: если он есть

Некоторые поколения и модели видеокарт имели USB-C видеовыход, в том числе решения, связанные с VirtualLink.

Если производитель конкретной видеокарты прямо заявляет DisplayPort/video output через USB-C, это удобный вариант для очков.

Но нельзя переносить это на всю серию GPU. У современных видеокарт Type-C встречается выборочно, а большинство имеют HDMI и DisplayPort.

HDMI/DisplayPort → USB-C: что именно покупать

Нужен активный адаптер правильного направления:

Правильно HDMI/DP source → USB-C display Не подходит USB-C source → HDMI/DP monitor

Обычные USB-C → HDMI адаптеры для ноутбуков работают в противоположном направлении.

Для простого изображения

Достаточно, чтобы активный адаптер передал видео и питание очкам.

Для spatial-приложений

Может потребоваться ещё и USB-data. Поэтому лучше использовать адаптер, который получает:

HDMI или DisplayPort от GPU;

USB-A/USB-C от компьютера для питания и данных;

выдаёт полноценный USB-C к очкам.

Картинка есть, но SpaceWalker или другое приложение не видит очки

Это очень важная диагностическая ситуация.

VITURE прямо пишет, что SpaceWalker на Windows требует одновременно:

Power - питание;

- питание; DisplayPort Alt Mode - видео;

- видео; USB data - датчики движения, управление яркостью/громкостью и работа приложения.

Power + Video + USB Data = Full-featured connection

Поэтому HDMI → USB-C адаптер может идеально показывать Windows, но приложение не увидит IMU очков, если адаптер передаёт только видео и питание.

Типичный симптом

Очки работают как монитор, но:

приложение висит на Connecting;

head tracking не работает;

нельзя управлять очками из программы;

multi-screen не запускается.

Тогда проверяйте не DisplayPort, а именно USB-data path.

Thunderbolt add-in card: зачем нужен DP IN

Thunderbolt PCIe-карта не создаёт видеосигнал самостоятельно.

Официальные MSI ThunderboltM4 8K и GIGABYTE GC-MAPLE RIDGE имеют отдельные DisplayPort Input. MSI прямо указывает: для вывода изображения нужно соединить DisplayPort материнской платы или дискретной видеокарты с DP Input карты.

GPU DisplayPort → DP IN Thunderbolt-card → Thunderbolt USB-C → AR/XR-очки

Если DP IN не подключён

USB-C Thunderbolt-карты может продолжать работать для USB-data, но видеосигнала от GPU через него не будет. MSI прямо предупреждает, что без DisplayPort input Type-C порты могут ограничиться USB-передачей данных.

Кроме DP IN проверьте

совместимость add-in card с вашей материнской платой;

Thunderbolt header;

PCIe слот;

внутренний USB header;

дополнительное питание;

настройки Thunderbolt/USB4 в BIOS.

Поэтому покупать Thunderbolt-карту только ради очков не всегда рационально. Активный DP → USB-C адаптер часто проще.

Док-станции, USB-C хабы и KVM: почему прямое подключение нужно проверять первым

Промежуточное устройство может ограничить:

DisplayPort Alt Mode;

частоту обновления;

USB-data;

питание;

EDID/handshake;

работу датчиков.

VITURE рекомендует при диагностике сначала убрать hub, dock и удлинитель и подключить очки напрямую.

Особенно внимательно проверяйте

USB-C dock с MST;

KVM;

DisplayLink dock;

дешёвые passive splitters;

длинные USB-C extensions;

зарядные hubs, не заявляющие video passthrough.

Питание очков от компьютера

XREAL One Series не имеет собственного аккумулятора и питается от подключённого устройства. Производитель требует около 5 В / 1 А.

При прямом USB-C это обычно происходит автоматически.

При HDMI/DP адаптере питание чаще всего подаётся отдельным USB-кабелем.

Почему лучше брать USB с самого ПК для full-featured адаптера

Если адаптер должен передавать не только питание, но и USB-data от датчиков, подключение его data/power хвоста к компьютеру логичнее, чем к обычному сетевому заряднику.

VITURE отдельно рекомендует для такого сценария подключать USB-A адаптера к компьютеру, чтобы сохранить data path.

Что можно проверить прямо в Windows до покупки очков

1. USB4 Hubs and Devices

На поддерживаемых Windows 11 системах:

Параметры → Bluetooth и устройства → USB → USB4 Hubs and Devices

Если раздел присутствует, Windows видит USB4 host router.

2. Диспетчер устройств

На USB4-системе Microsoft указывает устройство USB4 Host Router.

3. Проверка обычным монитором

Это практичнее любого Device Manager:

подключите USB-C монитор;

или USB-C → DisplayPort/HDMI адаптер;

проверьте, появляется ли внешний дисплей.

4. Windows может сама сообщить о несовместимом Alt Mode

Microsoft поддерживает уведомления о ситуации, когда подключено USB-C устройство с alternate mode, который компьютер не может настроить. Такое сообщение полезно, но его отсутствие не доказывает поддержку DP.

Как понять, что видео уже работает

После подключения базового display mode откройте:

Параметры → Система → Дисплей

Очки должны появиться как внешний дисплей.

Дальше можно выбрать:

дублирование;

расширение рабочего стола;

вывод только на очки;

разрешение;

частоту обновления.

Если очки есть в Windows как монитор, физический видеотракт уже работает. Если после этого XR-приложение не видит устройство, ищите проблему в USB-data, драйвере, приложении или его системных требованиях.

Фирменное XR-ПО предъявляет отдельные требования

Для простого зеркалирования мощный компьютер обычно не нужен. Но создание нескольких виртуальных экранов и head tracking - более тяжёлая задача.

Пример: VITURE SpaceWalker for Windows

В актуальной документации VITURE указывает:

Windows 10 x64 версии 1903+ или Windows 11;

16 ГБ RAM или больше;

CPU уровня Intel Core i7-13620H или эквивалент;

рекомендуемую GPU NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580 или выше;

USB-C с DP Alt Mode.

Это требования конкретного приложения, а не минимальные требования для того, чтобы сами очки просто показали рабочий стол.

Почему GPU важна

Multi-screen XR-приложение может рендерить несколько виртуальных поверхностей, выполнять геометрические преобразования и стабилизацию. Поэтому слабый ноутбук может нормально показывать один экран, но плохо работать с пространственным рабочим столом.

Mac и MacBook: обычно проще, но проверка ПО всё равно нужна

MacBook с Thunderbolt/USB-C обычно является удобным источником для display glasses.

Для базового режима очки работают как внешний дисплей.

Но для фирменного приложения нужно проверять:

минимальную версию macOS;

Intel или Apple Silicon;

поддержку конкретной модели очков;

разрешения Screen Recording;

актуальные ограничения приложения.

Например, VITURE сейчас отдельно указывает, что новые версии SpaceWalker для Mac перестали поддерживать Intel-based Mac, а некоторые новые модели очков требуют более новую версию приложения.

Чек-лист совместимости ноутбука или ПК перед покупкой

1. Exact model Ноутбук, материнская плата и GPU. 2. Видеовыход USB-C DP, Thunderbolt, USB4, HDMI или DisplayPort. 3. Источник GPU Понять, iGPU или дискретная видеокарта формирует сигнал. 4. Проверка монитором Если ПК уже есть, проверить реальный внешний дисплей. 5. USB-data Нужна ли она для вашего XR-приложения. 6. Питание Прямое USB-C или отдельное питание адаптера. 7. Кабель Full-featured, не charging-only. 8. Адаптер Правильное направление HDMI/DP → USB-C. 9. Thunderbolt AIC Есть ли DP IN и совместимость с motherboard. 10. ОС Windows/macOS и требуемая версия. 11. CPU/GPU/RAM Отдельно для multi-screen и tracking ПО. 12. Dock/KVM Сначала проверить без промежуточных устройств.

Диагностика по симптомам

Симптом Что уже работает Что вероятнее всего проверить Вообще ничего не происходит Не подтверждено даже питание Кабель, порт, питание, очки на другом устройстве Очки включаются, изображения нет Питание DP Alt Mode, HDMI/DP адаптер, направление сигнала Windows видит монитор, приложение нет Питание + видео USB-data, hub, кабель, драйвер, требования ПО На ноутбуке работает, на desktop нет Очки исправны USB-C desktop не получает видео; использовать GPU output Thunderbolt-card передаёт USB, но не видео PCIe/USB часть карты DP IN от GPU, BIOS, совместимость карты Через dock нет изображения, напрямую есть ПК и очки совместимы DP passthrough, bandwidth, data path дока Один экран работает, multi-screen тормозит Базовое видео GPU/CPU, VSync, приложение, драйвер Есть видео, нет head tracking DisplayPort USB-data от IMU, адаптер или кабель

Диагностика в правильном порядке

01 Проверить очки и родной кабель на заведомо совместимом устройстве. 02 Убрать dock, KVM, удлинитель и подключить максимально напрямую. 03 Проверить, появляется ли внешний монитор в Windows. 04 Если нет - проверять видеотракт и направление адаптера. 05 Если монитор есть - проверить USB-data и фирменное приложение. 06 Только после этого разбираться с multi-screen, tracking и производительностью.

Типовые конфигурации

Ноутбук с Thunderbolt 4 Обычно прямое подключение комплектным USB-C кабелем. Затем отдельно проверяется поддержка фирменного XR-ПО. Ноутбук USB-C 10 Гбит/с без DP Прямого видеовыхода нет. Используйте другой видеовыход ноутбука и активный конвертер либо другое устройство. Игровой ПК RTX + обычный USB-C motherboard USB-C может быть только data. Практичный путь: HDMI/DP самой GPU → активный USB-C адаптер. Desktop с Thunderbolt add-in card Для видео от дискретной GPU обычно нужно соединить GPU DisplayPort с DP IN карты. Картинка работает через HDMI → USB-C, SpaceWalker нет Вероятно, адаптер не передаёт USB-data. Нужен full-featured адаптер с отдельным USB подключением к ПК. USB4 ноутбук Windows 11 Дополнительно можно проверить USB4 Hubs and Devices и USB4 Host Router, затем подтвердить видеовыход реальным монитором.

Главное

USB-C - не видеовыход по умолчанию Ищите DP Alt Mode, Thunderbolt или USB4. На desktop смотрите на GPU Материнский USB-C не обязан получать изображение дискретной видеокарты. Thunderbolt-card требует видеовход DP IN связывает дискретную GPU с USB-C Thunderbolt. Видео и USB-data нужно разделять Изображение может работать, а датчики и multi-screen приложение - нет. Прямой тест монитором очень полезен Он быстро подтверждает реальный DisplayPort output. XR-приложение имеет собственные требования Один экран и три виртуальных монитора - разные нагрузки на компьютер.

Частые вопросы

Если на ноутбуке есть USB-C, AR/XR-очки будут работать? Только если этот порт умеет выводить видео, обычно через DisplayPort Alt Mode, Thunderbolt или USB4. Скорость USB сама по себе видеовыход не подтверждает. USB-C 10 Гбит/с означает DP Alt Mode? Нет. 10 Гбит/с описывает скорость USB-данных. Поддержка DisplayPort должна быть указана отдельно. Thunderbolt 4 точно выводит видео? Thunderbolt 4 сертифицируется с обязательной поддержкой дисплеев. На ноутбуке это обычно надёжный вариант. На desktop всё равно нужно понимать, какой GPU подаёт видеосигнал в Thunderbolt-контроллер. USB4 подходит для AR/XR-очков? Совместимые Windows USB4-системы должны поддерживать DisplayPort Alt Mode на внешних USB4-портах, но фактическое число и режимы дисплеев зависят от GPU и реализации компьютера. Как узнать, есть ли USB4 в Windows? На поддерживаемых Windows 11 системах появляется раздел USB4 Hubs and Devices, а в Диспетчере устройств Microsoft указывает USB4 Host Router. Почему USB-C на материнской плате не показывает изображение RTX? Потому что USB-C контроллер материнской платы и видеовыход дискретной GPU могут быть вообще не связаны. Для изображения нужен предусмотренный видеомаршрут. Можно ли использовать передний USB-C корпуса? Только если конкретная плата и внутреннее подключение поддерживают DisplayPort. Обычный front USB-C через USB header чаще передаёт данные и питание, но не изображение GPU. Что лучше для игрового ПК: HDMI или DisplayPort → USB-C? Оба варианта могут работать с правильным активным адаптером. DisplayPort часто удобен как родной видеопротокол, но важнее совместимость конкретного адаптера, нужная частота, питание и USB-data. Почему обычный USB-C → HDMI переходник не подходит? Он рассчитан на направление USB-C источник → HDMI монитор. Для очков нужен обратный путь: HDMI/DP источник → USB-C дисплей. Зачем адаптеру дополнительный USB-A? Он может обеспечивать питание и USB-data. Для пространственного ПО именно USB-data часто нужна для IMU и управления очками. Почему очки показывают Windows, а SpaceWalker их не видит? DisplayPort-видео уже работает, но приложение может не получать USB-data. Проверьте кабель, hub и активный адаптер. Нужна ли мощная видеокарта для AR/XR-очков? Для одного зеркального экрана обычно нет. Для нескольких виртуальных дисплеев и spatial tracking требования выше и зависят от приложения. Нужна ли Thunderbolt-карта на desktop? Не обязательно. Если у GPU есть HDMI или DisplayPort, активный HDMI/DP → USB-C адаптер часто проще и дешевле. Почему Thunderbolt PCIe-карта не выводит видео после установки? Многие такие карты требуют отдельный DisplayPort IN от материнской платы или дискретной GPU, а также совместимый Thunderbolt header и настройки BIOS. Можно ли проверить совместимость до покупки очков? Да. Найдите точную спецификацию порта и подключите к нему обычный USB-C монитор или видеoadapter. Для desktop дополнительно проверьте реальный путь от GPU к выбранному порту. Почему через док-станцию не работает, а напрямую работает? Dock может ограничивать DP Alt Mode, USB-data, bandwidth, частоту или питание. Для диагностики всегда начинайте с прямого соединения.