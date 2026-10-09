Sprut.hub с нуля: подключение и первая настройка

Умный дом · Sprut.hub · Практическая инструкция · Проверено 09.10.2026 Купили Sprut.hub и хотите запустить его без потери времени на поиск нужных пунктов меню? Разберём последовательность от кабеля Ethernet и первой авторизации до комнат, Zigbee-датчиков и проверки первого сценария. Отдельно покажем отличия Sprut.hub CE, 2, 2 DIN и установки на Raspberry Pi или Wiren Board. С чего начать. Подключите хаб к проводной сети с интернетом и к подходящему питанию, завершите первичную привязку к учётной записи, откройте локальный интерфейс, проверьте контроллер Zigbee, добавьте одну комнату и одно совместимое устройство. Только после этого переходите к сценариям, голосовым мостам и остальному оборудованию. CE / 2 / 2 DIN Ethernet 100 Мбит/с Zigbee и комнаты Локальный доступ Проверка и резерв

Что подготовить до первого включения Sprut.hub

В первом запуске важно разделять первичную настройку самого хаба и подключение конечных устройств. Если сразу пытаться спарить десятки датчиков и одновременно перестраивать домашнюю сеть, становится сложно установить причину ошибки.

01 Проводная сеть Свободный порт маршрутизатора или коммутатора, исправный Ethernet-кабель, работающий DHCP-сервер и доступ в интернет на время первоначальной установки. 02 Подходящее питание Для CE и 2 используйте предназначенный для модели блок питания. Для 2 DIN питание подбирают и подключают по документации именно этой версии. 03 Учётная запись Доступ к своей электронной почте для подтверждения регистрации и смартфон с камерой, если у вашей модели есть QR-код настройки.

На первом этапе не нужно покупать все Zigbee-устройства, открывать порты на роутере или устанавливать неизвестные сторонние приложения. Гораздо полезнее иметь один заведомо совместимый датчик либо исполнительный модуль для контрольного теста.

Безопасность: первичную программную настройку можно выполнять через браузер. Подключение питания в электрощите, реле, контакторов, приводов и любых цепей 230 В должен выполнять квалифицированный специалист при снятом напряжении. Не проверяйте первый сценарий на работающем котле, замке, насосе или электрокране.

Sprut.hub CE, 2, 2 DIN и программная установка: что отличается

Один и тот же веб-интерфейс ещё не означает одинаковую процедуру монтажа и ввода в эксплуатацию. Устройства различаются способом питания, наличием физического QR-кода и необходимостью отдельной настройки Zigbee-координатора.

Платформа Первичный вход Контроллер Zigbee Важное отличие Sprut.hub CE Локальный веб-интерфейс Встроенный, создаётся автоматически Проводное подключение Ethernet; регистрация запускается из локального интерфейса Sprut.hub 2 QR-код на корпусе или локальный веб-интерфейс Встроенный, создаётся автоматически Комплектный источник питания; отдельные состояния светодиода при первой загрузке Sprut.hub 2 DIN QR-код на передней панели или локальный веб-интерфейс Встроенный, создаётся автоматически Монтаж на DIN-рейку; внешний источник постоянного тока подбирается отдельно Raspberry Pi / Wiren Board Локальный веб-интерфейс уже установленной системы При использовании поддерживаемого Sprut.stick создаётся и настраивается отдельно Нужна отдельная инструкция по установке ПО и совместимого радиомодуля

Для владельцев Raspberry Pi и Wiren Board это руководство начинается после установки поддерживаемой версии Sprut.hub. Не пытайтесь повторять этапы подключения питания и QR-кода, предусмотренные для коробочных моделей. Совместимость вычислительной платформы, версии ПО и Zigbee-стика проверяйте по актуальным требованиям производителя.

Шаг 1. Подключаем Ethernet, питание и ждём окончания запуска

Подключите Ethernet. Кабель от Sprut.hub CE, 2 или 2 DIN должен идти в рабочий LAN-порт роутера либо коммутатора, связанного с вашей домашней сетью. Для первого включения требуется доступ в интернет. Проверьте согласование скорости порта. Официальная инструкция указывает для коробочных хабов Ethernet 10/100 Мбит/с. Обычно порт согласует скорость автоматически, но некоторые управляемые коммутаторы могут быть жёстко зафиксированы на неподходящем режиме. Подайте корректное питание. Для CE и 2 используют блок питания, предназначенный для конкретной модели. Для 2 DIN по инструкции указан диапазон 9–48 В постоянного тока и потребление 3–8 Вт; это не разрешение применять произвольный блок питания или подключать напряжение без проверки полярности и схемы устройства. Дождитесь завершения установки компонентов. При первом старте Sprut.hub может загружать необходимые файлы и менять цвет светодиода. Не отключайте питание только потому, что интерфейс не открылся мгновенно. Приступайте к привязке. Согласно документации производителя, медленное мигание красным после этапов установки означает готовность к первичной настройке; точную последовательность индикации сверяйте с вашей моделью.

Не путайте питание и сеть. Разъём Ethernet сам по себе не означает поддержку PoE. Для Sprut.hub 2 DIN описано отдельное питание постоянным током. Схема, источник и защита подбираются по паспорту конкретного оборудования; соединения в электрощите выполняет специалист.

Где искать хаб, если веб-страница не открывается

Откройте список DHCP-клиентов роутера и найдите устройство Sprut.hub. Если адрес не назначен, проверьте кабель, индикацию порта коммутатора, сегмент сети и DHCP. Сначала устраняйте физические и сетевые причины, а не сбрасывайте хаб.

Шаг 2. Регистрируем хаб и привязываем к учётной записи

1QR или локальный адрес Sprut.hub 2 / 2 DIN — QR-код, CE и программная версия — веб-интерфейс 2Электронная почта Ввод e-mail и подтверждающего кода из письма 3Учётная запись Создание пароля или вход в существующую запись 4Привязка хаба Подтверждение добавления устройства и вход в интерфейс

Если у вас Sprut.hub 2 или 2 DIN

Отсканируйте QR-код на корпусе хаба и откройте ссылку настройки. Введите адрес своей электронной почты, подтвердите его кодом из письма, задайте пароль при создании новой учётной записи и согласитесь на привязку устройства. Если учётная запись уже есть, используйте её, а не регистрируйте новую без необходимости.

Если у вас Sprut.hub CE, Raspberry Pi или Wiren Board

Вместо сканирования QR-кода откройте локальный адрес установленного хаба в браузере и нажмите «Продолжить». После этого регистрация и привязка проходят по общей схеме. Для Wiren Board официальный пример адреса предусматривает порт 7777 , если Sprut.hub установлен соответствующим способом.

QR-код устройства, ссылки первичной привязки, коды из писем и логины не публикуйте на фотографиях и скриншотах. После запуска сохраните данные входа в менеджере паролей.

Шаг 3. Настраиваем локальный и удалённый доступ

Sprut.hub поддерживает управление в домашней сети и через предусмотренный разработчиком удалённый интерфейс. Эти способы удобно держать раздельно: локальный адрес нужен для обслуживания внутри дома, а облачная точка входа — для доступа извне в рамках поддерживаемого режима.

В домашней сети Открываем IP или имя хаба Например, http://192.168.1.50 — условный адрес для примера. Реальный IP смотрите в роутере. Имена вида spruthub-2-XXXXXXXXXXXX.local зависят от модели и работы разрешения локальных имён. Если адрес .local не открывается, попробуйте назначенный хабу IP. Не считайте отсутствие mDNS доказательством неисправности Sprut.hub. Из интернета Пользуемся штатным веб-доступом Для обычного удалённого входа в официальной Wiki указан web.spruthub.ru, для режима бета-тестирования — beta.spruthub.ru. Требования и интерфейс могут изменяться с обновлениями. Для первого запуска не требуется пробрасывать TCP-порты хаба на внешний адрес роутера.

Чем локальный пароль отличается от облачного

Официальная инструкция описывает отдельный локальный пароль, который автоматически генерируется хабом и хранится на нём. Пользователь не назначает его как обычный пароль от облачной учётной записи. Посмотреть его можно через настройки доступа выбранного хаба; при необходимости сформировать новый. Не передавайте локальный пароль вместе с архивами логов и скриншотами.

Для постоянного использования целесообразно закрепить IP хаба в DHCP-настройках маршрутизатора. Это не обязательный этап регистрации, а мера удобства администрирования. При использовании VLAN убедитесь, что устройство и ваш компьютер действительно могут обмениваться данными; не меняйте сетевую сегментацию в момент первичной привязки.

Шаг 4. Проверяем контроллер Zigbee

Контроллер Sprut.hub — программный компонент, через который хаб подключает устройства соответствующего протокола. Для Zigbee требуется работающий координатор. Это не то же самое, что комната, плитка устройства или мост к голосовому помощнику.

AКоординатор Zigbee Встроенный радиомодуль или совместимый Sprut.stick BКонтроллер в Sprut.hub Запущен и управляет поиском устройств CУстройство Датчик, реле, кнопка либо маршрутизатор сети

Коробочные модели CE, 2 и 2 DIN Для встроенного Zigbee-контроллера создание вручную не требуется: по документации производителя он присутствует изначально. Проверьте, что контроллер доступен и запущен, прежде чем начинать поиск устройств. Не удаляйте штатный контроллер ради повторной настройки: это не штатный первый шаг. Внешний радиомодуль Raspberry Pi / Wiren Board С совместимым USB- или WB-модулем Sprut.stick контроллер Zigbee обычно создают отдельно. В настройках нужно выбрать тип стика, его порт и запустить контроллер; для WB-модификаций могут требоваться дополнительные действия. Если нужного порта нет, сначала проверяйте обнаружение радиомодуля платформой и совместимость, а не пытайтесь спаривать датчик.

Не всякое устройство, на коробке которого написано Zigbee, гарантированно имеет полный набор функций в Sprut.hub. Важны конкретная модель, версия прошивки и поддерживаемый шаблон устройства.

Шаг 5. Создаём комнату и подключаем первое Zigbee-устройство

Для первого теста выберите одну простую комнату, например «Коридор», и одно совместимое Zigbee-устройство. Это позволяет отдельно проверить присоединение к сети, изменение состояния в интерфейсе и выполнение команды.

Создайте или выберите комнату. В интерфейсе Sprut.hub используйте кнопку «+» и предусмотренное меню добавления комнаты либо откройте существующую комнату. Запустите поиск новых устройств. Глобальная кнопка «+» включает поиск для доступных контроллеров и добавляет обнаруженное устройство в текущую комнату. Для точного маршрута можно запустить поиск из конкретного Zigbee-контроллера или через выбранный Zigbee-роутер. Переведите устройство в режим сопряжения. Порядок зависит от точной модели и инструкции производителя: кратность нажатия кнопки, длительность удержания и индикация различаются. Дождитесь появления устройства. Затем дождитесь завершения его опроса и отображения функций. Само появление устройства ещё не гарантирует, что настроен совместимый шаблон. Назовите устройство понятно. Например, «Коридор · датчик движения», а не «Sensor 1». Проверьте показания или безопасное ручное управление. Проверьте повторно через несколько минут. Сохранение связи и обновление состояния важнее одной успешной команды сразу после спаривания.

«Нет шаблона» — это не то же самое, что «не найдено». Если Sprut.hub обнаружил Zigbee-устройство, но не имеет подходящего шаблона, оно может появиться без доступных функций. Тогда требуется проверка точной модели и предусмотренной производителем процедуры запроса поддержки, а не сброс всей Zigbee-сети.

Почему лучше использовать поиск из нужной комнаты

Глобальный поиск через «+» удобен тем, что новая плитка сразу появляется в комнате, которая была открыта. Поиск через определённый контроллер полезен для диагностики: вы понимаете, где запущено сопряжение и через какой узел его пытаетесь выполнить.

Шаг 6. Строим Zigbee-сеть так, чтобы она работала после настройки

Zigbee — не просто связь «датчик ↔ хаб». В зависимости от типа устройств сообщения могут передаваться через маршрутизаторы сети. Обычно постоянно питаемые совместимые устройства выполняют роль роутеров, а многие батарейные датчики работают как оконечные устройства и не ретранслируют сообщения.

Sprut.hub Координатор ↓ Роутер Zigbee Сетевое питание Роутер Zigbee Сетевое питание ↓ Датчик движения Батарейка Датчик открытия Батарейка Схема условная: реальные маршруты зависят от модели устройств, радиосреды и состояния сети.

Подключайте устройство там, где оно будет работать. Официальное руководство не рекомендует постоянно спаривать все датчики вплотную к хабу, а потом переносить на дальние места.

Официальное руководство не рекомендует постоянно спаривать все датчики вплотную к хабу, а потом переносить на дальние места. Расширяйте сеть постепенно. При большом количестве устройств начните с ближайших к координатору и переходите к удалённым.

При большом количестве устройств начните с ближайших к координатору и переходите к удалённым. Не надейтесь на любой прибор от 230 В как на роутер Zigbee. Его роль зависит от модели и реализации; питание от сети само по себе не доказывает маршрутизацию.

Его роль зависит от модели и реализации; питание от сети само по себе не доказывает маршрутизацию. Проверьте монтаж и радиосреду. Металлический щит, плотные стены, размещение координатора и работа соседних сетей 2,4 ГГц способны влиять на связь. Не переносите радиооборудование в электрощит без проверки фактического качества сети.

Если датчик уже работает стабильно, не нужно перестраивать Zigbee-сеть ради «идеальной» теоретической схемы. Изменения должны решать конкретную проблему, а не создавать новые переподключения.

Шаг 7. Создаём первый простой сценарий

Когда устройство отображается и управляется вручную, можно проверить автоматизацию. Для первого сценария используйте некритичную нагрузку — например, светильник с проверенным реле или уведомление в интерфейсе.

Событие Датчик сообщил о движении → Проверка Сейчас тёмное время суток → Действие Включить тестовый свет

Это логическая схема, а не готовый файл для импорта: конкретные блоки и доступные характеристики зависят от датчиков и версии Sprut.hub. Сначала проверьте одну команду по одному событию. Только затем добавляйте проверку освещённости, задержку выключения и защиту от повторных запусков.

Не перенастраивайте сразу управление котлом, отопительными насосами или перекрытием газа. Отказ умного дома не должен обходить штатную автоматику безопасности или лишать жильцов предусмотренного ручного управления.

Шаг 8. При необходимости подключаем Алису, Марусю или другой голосовой интерфейс

Значок устройства в Sprut.hub не означает, что оно автоматически появится в голосовом помощнике. Для отображения используется соответствующий мост и его настройки видимости устройств. Контроллер отвечает за подключение устройства в Sprut.hub, мост — за передачу поддерживаемых функций во внешнюю экосистему.

1Устройство работает Найдено и управляется в Sprut.hub 2Настроен мост Разрешена видимость нужных функций 3Голосовой помощник Проверена интеграция и отсутствие дублей

Проверяйте конкретную комбинацию «версия Sprut.hub + мост + голосовая платформа». В рамках первоначального запуска голосовые помощники необязательны. Сначала добейтесь уверенной локальной работы, иначе непонятно, на каком уровне появляется ошибка.

Подробности уже разобраны в отдельном материале: Sprut.hub с Алисой, Марусей и другими голосовыми помощниками.

Шаг 9. Делаем резервную копию и закрываем вопросы безопасности

Когда добавлено первое устройство, полезно сразу настроить резервирование. В официальной Wiki производитель рекомендует внешний USB-носитель или microSD для поддерживаемых моделей. Формат и требования к карте памяти проверяйте по актуальной инструкции для вашей версии, а не по устаревшим советам из форумов.

Сохраните данные учётной записи и отдельно способ получения локального пароля.

Проверьте, что хаб получает стабильный IP-адрес и доступен из нужной домашней сети.

Настройте резервное копирование на поддерживаемый внешний носитель и убедитесь, что резерв реально создаётся.

Храните дополнительную копию вне самого хаба и подключённого к нему носителя, если ваш сценарий резервирования это позволяет.

Не публикуйте наружу локальный HTTP-интерфейс хаба простым пробросом портов; используйте предусмотренное производителем удалённое подключение либо безопасную сетевую архитектуру.

Перед экспериментами с Beta, переносом и удалением контроллеров проверьте наличие актуальной резервной копии.

Важное ограничение: резервная копия настроек Sprut.hub не равнозначна образу всей операционной системы и не гарантирует восстановление параметров сети. После переноса хаба на другую платформу может потребоваться отдельно настроить IP-адреса, доступ и интерфейсы.

Первый запуск лучше проводить на рабочей поддерживаемой версии ПО. Если вы используете предварительную версию Sprut.hub 3.0, названия и расположение элементов интерфейса могут отличаться от описанной в Wiki последовательности; не переносите инструкции из Release на Beta без проверки.

Если Sprut.hub не запускается или не находит устройство

Исправление начинается не со сброса, а с определения уровня неисправности. Следующая таблица помогает не смешивать проблемы питания, сети, привязки и Zigbee.

Симптом Вероятная область причины Что проверить сначала Нет индикации, хаб не подаёт признаков запуска Питание или аппаратная неисправность Подходящий блок питания, подключение, штатные индикаторы. Электрощит проверяет специалист. Роутер не видит Sprut.hub Ethernet, согласование скорости, DHCP LAN-порт, кабель, линк, режим 10/100 и список клиентов роутера. Имя .local не открывается mDNS/локальное разрешение имён Найдите IP через DHCP и откройте именно его в той же сети. Нет письма с кодом регистрации Электронная почта или доступ к сервису Точный e-mail, папки с нежелательной почтой, доступ в интернет, корректность времени. Локальный вход не принимает пароль от облака Перепутаны способы авторизации Используйте предусмотренный системой отдельный локальный пароль. В Sprut.hub нет доступного Zigbee-контроллера Тип платформы, запуск контроллера, радиомодуль Для CE/2/2 DIN проверьте встроенный контроллер; для стика — поддерживаемость, порт и запуск. Датчик не находится при поиске Сопряжение, питание датчика, Zigbee-сеть Режим pairing точной модели, активный поиск, место установки, сеть маршрутизаторов. Устройство найдено, но «Нет шаблона» Отсутствует поддерживаемый шаблон Точная модель, версия устройства и штатная процедура запроса шаблона. В Sprut.hub работает, в Алисе не видно Голосовой мост, видимость, дубли Настройки нужного моста и возможность экспорта функций в конкретный сервис.

Если одна из проблем повторяется, сохраняйте точное время события и соответствующие сообщения журналов. Не размещайте публично полный архив логов без проверки конфиденциальных данных. Для сетевых ошибок особенно важны модель роутера, способ подключения, настройки DHCP/VLAN и версия хаба.

Контрольный список: Sprut.hub готов к повседневной работе

Первую настройку можно считать завершённой, когда выполнены не только вход в веб-интерфейс и появление датчика, но и несколько практических проверок.

Хаб корректно загружается и определяется маршрутизатором.

Владелец понимает, как войти локально и удалённо без публикации внутренних портов.

Контроллер Zigbee запущен; в системе есть хотя бы одно совместимое устройство.

Комната, название устройства и его отображаемое состояние понятны пользователю.

Один безопасный тестовый сценарий стабильно выполняется.

После перезагрузки хаба устройства и локальные функции возвращаются в рабочее состояние.

Сохраняется ручное управление важными нагрузками; критичная инженерия не зависит только от хаба.

Есть резервная копия и понятный порядок восстановления конфигурации.

После этого уже логично переходить к настройке нескольких сценариев, сложному Zigbee-mesh, объединению с Wiren Board или MQTT, удалённым уведомлениям и голосовому управлению.

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Вопросы и ответы о первом запуске Sprut.hub

Можно ли настроить Sprut.hub без интернета? Для первоначальной регистрации и загрузки компонентов коробочной версии официальный порядок предусматривает подключение сети с интернетом. После завершения настройки поддерживаемые локальные функции могут работать внутри домашней сети, но облачное управление, отдельные мосты и обновления способны требовать внешний сервис. Нужен ли Wi‑Fi или достаточно Ethernet? Для Sprut.hub CE, 2 и 2 DIN в инструкции первоначального запуска используется проводное подключение Ethernet. Zigbee-устройства подключаются к радиокоординатору хаба, а не к Wi‑Fi роутера. Почему Sprut.hub не виден в списке роутера? Проверяйте питание, LAN-кабель, состояние порта коммутатора, поддержку 100 Мбит/с и DHCP. Если используется VLAN, убедитесь, что роутер выдаёт адрес в нужном сегменте. У Sprut.hub 2 DIN есть блок питания в комплекте? Официальная инструкция отдельно оговаривает комплектные блоки для CE и 2. Для 2 DIN внешний источник постоянного тока подбирают по документации, а подключение в электрощите поручают специалисту. Нужно ли создавать Zigbee-контроллер на Sprut.hub 2? Для встроенного Zigbee в Sprut.hub CE, 2 и 2 DIN контроллер уже предусмотрен «из коробки». Ручное создание требуется в других конфигурациях, например при использовании совместимого внешнего Sprut.stick. Зачем в Sprut.hub нужен контроллер, если хаб уже существует? Хаб объединяет платформу управления, а контроллер обслуживает подключение по конкретному протоколу: Zigbee, MQTT, Modbus и другим поддерживаемым интерфейсам. Для каждого протокола доступны собственные требования. Где найти локальный пароль Sprut.hub? По официальной инструкции это отдельный автоматически сформированный пароль, хранящийся на самом хабе. Доступ к нему предусмотрен через настройки доступа выбранного хаба в интерфейсе удалённого управления. Почему Zigbee-датчик добавился, но не показывает функции? Возможно, обнаруженному устройству не соответствует поддерживаемый шаблон. Проверьте точную модель и воспользуйтесь предусмотренной производителем процедурой запроса шаблона, не сбрасывая весь хаб. Почему датчик есть в Sprut.hub, но отсутствует у Алисы? Появление в Sprut.hub и публикация через голосовой мост — разные этапы. Проверьте настройку моста, видимость устройства, поддерживаемый тип функции и отсутствие дублей в голосовой экосистеме. Можно ли сразу запустить отопление через Sprut.hub? Сначала проверьте совместимость оборудования, штатные защиты, схему подключения и ручное управление. Программную логику испытывают отдельно от критичных нагрузок. Электрические подключения и вмешательство в инженерное оборудование выполняет специалист. Нужно ли сразу обновляться до Beta 3.0? Для первого знакомства с системой предпочтительнее поддерживаемая стабильная версия, подходящая к конкретной модели и устройствам. Beta может изменять интерфейс и содержать ограничения. Перед сменой ветки обновлений необходима проверенная резервная копия. Что делать, если после перезагрузки пропали устройства? Сначала проверьте запуск контроллера, доступность Zigbee-координатора, питание и связь. Не удаляйте сразу аксессуары и не создавайте новую сеть. Если проблема возникла после обновления, сохраните информацию о версии и журналы для диагностики.