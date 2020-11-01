Умный дом зимой: защита отопления без интернета и облака

Умный дом • Локальное отопление Умный дом зимой: как защитить отопление от замерзания при отключении интернета и облака Разбираем не рекламные обещания, а реальные сценарии отказов: сервер недоступен, пропала сеть, датчик не отвечает, отключили свет. Как оставить отопление работоспособным независимо от SprutHub, Home Assistant и облачных сервисов.

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01 / Основной принцип Локальный умный дом не равен отказоустойчивому отоплению Если пропал интернет, локальная автоматика действительно может продолжить работу: датчик температуры передаёт показания контроллеру, контроллер управляет исполнительным устройством внутри домашней сети. Но это не означает, что отопление защищено от отказа самого контроллера, разряженной батарейки датчика, зависшего реле или отключения электроэнергии. Правило для зимы: базовый обогрев и защита от замерзания должны опираться на штатную автоматику отопительного оборудования или отдельный независимый термостат. SprutHub, Home Assistant и другие платформы удобны для расписаний, мониторинга, экономии и уведомлений, но не должны быть единственной защитой от промерзания. Что именно может отключиться Отказ Что продолжает работать Что может исчезнуть Нет доступа в интернет Штатный котёл/термостат, полностью локальные сценарии при исправной домашней сети Облачные команды, внешние уведомления и удалённый доступ Не работает Wi-Fi или LAN Автономный проводной термостат и штатные защиты котла Управление Wi-Fi-реле, часть локальных интеграций и событий Не работает SprutHub/HA Независимая от хаба цепь управления отоплением Сценарии в соответствующем контроллере Разрядился датчик Отдельный термостат с собственным датчиком Измерение зоны, если вся логика опиралась на этот датчик Отключили электроэнергию Оборудование в пределах фактического резерва питания, энергонезависимые функции Электрокотёл и насосы без рассчитанного резерва, сеть и хаб без ИБП Отказ котла или потеря газа Датчики и оповещения при исправном питании/связи Теплогенерация независимо от состояния умного дома

02 / Архитектура Четыре уровня защиты от замерзания 1 Штатная автоматика оборудования Котёл или отопительный прибор должен сохранять собственные предусмотренные производителем ограничения: температуру, перегрев, работу насоса, защиту от замерзания, контроль неисправностей. Нельзя обходить штатные датчики безопасности ради работы сценария. 2 Независимый комнатный термостат Если модель допускает подключение внешнего термостата, это может быть проводной термостат с собственной логикой. Его нужно согласовать по типу контактов и электрическим параметрам входа котла: «сухой контакт» не равен произвольному реле 230 В. 3 Умный контроллер и аналитика SprutHub или Home Assistant изменяет уставки по расписанию, сравнивает температуры помещений, следит за энергопотреблением, обнаруживает отказ отопления и ведёт журнал. Возможность управления штатной уставкой зависит от интерфейса и совместимости оборудования. 4 Резерв питания и независимая тревога ИБП поддерживает необходимые узлы столько, сколько позволяет расчёт. Отдельная GSM-сигнализация либо второй независимый канал информирования может помочь обнаружить аварию, но и у них должны быть собственные питание, связь и понятный регламент реагирования. Эта архитектура не всегда реализуется строго четырьмя физическими приборами. В конкретной системе часть функций объединена производителем, а другая требует дополнительного устройства. Главное — независимость действительно критичных функций и проверенное поведение при отказах.

03 / Исполнительные устройства Как подключить автоматику, чтобы зависание хаба не отключало тепло Вариант A: штатный термостат остаётся главным Самая понятная стратегия: термостат поддерживает безопасный минимальный нагрев самостоятельно, а умный дом только наблюдает за температурой, отправляет тревоги и, если это предусмотрено производителем, корректирует комфортные уставки через поддерживаемый интерфейс. Вариант B: независимый контроллер котла плюс интеграция Используют штатный погодозависимый контроллер, программируемый термостат или фирменную систему управления. В Home Assistant / SprutHub передают доступные статусы и команды по поддерживаемой локальной интеграции. При потере связи остаётся работающая независимая регулировка. Вариант C: релейное управление Допустимо только при прямом разрешении производителя оборудования и проверенной схеме. Контакт может означать запрос тепла, а не силовое питание; его режим нормально разомкнут/нормально замкнут выбирают по документации. Реле в положении «по умолчанию включено» не является универсально безопасным решением: для разных котлов это может быть неверно. Что нельзя делать Не подавайте 230 В на клеммы термостата, если производитель ожидает беспотенциальный контакт. Не разрывайте питание работающего газового котла бытовой умной розеткой как обычный способ регулирования температуры. Не шунтируйте термостатом аварийные цепи и датчики перегрева. Монтаж, электроподключение и проверку схем выполняют специалисты соответствующего профиля.

04 / Платформы SprutHub, Home Assistant и автономный термостат: что выбрать Решение Что хорошо Что важно проверить Автономный термостат Прямое локальное регулирование, понятная физическая уставка, отсутствие обязательного сервера Совместимость контактов с котлом, питание, датчик, алгоритм и режим при отказе SprutHub Локальные устройства и сценарии без постоянного интернета при совместимых интеграциях Работа конкретных драйверов и устройств локально, восстановление после перезапуска хаба, состояние реле Home Assistant Локальные интеграции, история, сложные сценарии, диагностика и оповещения Стабильность сервера, хранения, локальных протоколов, корректность автоматизаций и резервных копий По официальной документации Home Assistant его локальные интеграции могут работать без интернета, но облачные устройства и удалённый доступ без связи — нет. В официальном FAQ SprutHub также подчёркивается локальная работа дома при отключении интернета, однако возможности конкретных интеграций надо проверять отдельно. Сравнение не сводится к «какой хаб надёжнее». Надёжность зимнего отопления задаётся всей цепочкой: исполнительные устройства, датчики, питание, сеть, настройки и автономный резерв, который не зависит от платформы.

05 / Измерения Какие датчики нужны и где их размещать Комнатная температура Основной датчик размещают в репрезентативной зоне, не у радиатора, солнечного окна или входной двери. В большом доме полезны независимые датчики в уязвимых комнатах и возле наружных стен, если это обосновано конструкцией. Котельная и трубопроводы Температуру технического помещения, трасс в холодных зонах и факт работы источника тепла отслеживают отдельными датчиками и штатными параметрами котла. Накладной датчик трубы не тождественен температуре воды внутри системы. Связь и питание Контролируют доступность хаба и датчиков, батареи, состояние ввода и ИБП. Потеря пакетов сама по себе не доказывает аварию отопления: нужны выдержки времени и дополнительные признаки. Аварийный датчик Для критичной функции предпочтительна независимая сигнализация с отдельным питанием и каналом. Важно проверять не только получение тревоги, но и возможность вовремя на неё отреагировать. Защита от промерзания — это не единая фиксированная температура для всех домов. Уставки выбирают с учётом конструкции, расположения труб, тепловой инерции, состава теплоносителя и документации оборудования. Температура воздуха в гостиной не гарантирует, что труба в холодном подполье не замёрзнет.

06 / Работа сценария Логика зимнего контроля: нормальный режим, предупреждение, авария Пример алгоритма приведён для понимания последовательности. Это не готовый универсальный скрипт, который можно применить к любому котлу без проверки. Норма Независимый термостат поддерживает согласованную минимальную температуру. Хаб записывает температуру, состояние отопления и питания. Предупреждение Температура ниже ожидаемой достаточно долго и/или не растёт при запросе тепла. Хаб отправляет уведомление, отмечает последнее достоверное измерение. Аварийное отклонение Температура приближается к индивидуально рассчитанному опасному уровню, штатная система сообщает об ошибке либо пропало питание. Действует независимая защита; включается предусмотренная локальная сигнализация и резервный план реагирования. Возврат После восстановления связи/питания проверяют действующий режим котла, исправность датчиков и соответствие фактической температуры. Автоматическое возобновление нагрева — только в пределах штатных алгоритмов оборудования. Как отличить ошибку датчика от остывания дома Один датчик показывает резкий скачок, остальные стабильны — проверяют его батарею, связь и измерение.

Температура в нескольких помещениях падает одновременно — проверяют работу отопления и питание.

Котёл показывает «нагрев», но в помещениях холодает — возможна проблема циркуляции, теплоносителя или теплогенерации, нужен профильный специалист.

Сеть отсутствует, данные давно не обновлялись — последний показатель нельзя выдавать за текущую температуру.

07 / Проверка отказов Пять испытаний системы перед отъездом зимой Без внешнего интернета. На безопасном тестовом стенде или в присутствии специалиста убедитесь, что термостат и локальное управление не требуют облака; проверьте, какие уведомления исчезли. Без хаба. Убедитесь, что независимый термостат продолжает управлять теплом без участия SprutHub или Home Assistant. Не останавливайте работающий котёл способом, который противоречит его инструкции. При потере данных датчика. Проверьте статус «недоступен» и поведение уведомлений; хаб не должен бесконечно использовать устаревшую температуру как актуальную. После перезапуска. Сверьте восстановленные режимы, уставки, время, состояния реле и актуальность измерений; особенно после обновлений ПО. При штатном тесте ИБП. Оцените время автономии нужных устройств и реальную доступность связи. Испытания силового резерва и переключения источников — со специалистом. Важно проводить проверки заблаговременно, когда дома тепло и есть возможность вмешаться. Не устраивайте рискованные испытания в мороз при отсутствии людей.

08 / Питание и сеть Что резервировать: хаб, насос, котёл и связь Чтобы сохранить локальное отопление, недостаточно поставить ИБП только на роутер. Следует определить, какие узлы обязательно должны получать питание: система автоматики котла, требующие электричества насосы, независимый термостат, контроллер, соответствующий коммутатор/координатор. Состав зависит от реальной схемы. Узел Задача резерва Типичная ошибка Котёл и насос Поддержать работу источника тепла и циркуляцию Считать только потребление платы котла Термостат Сохранить управление, если он требует питания Не учитывать батарейки или сетевой адаптер Хаб и координатор Сохранить наблюдение и локальные сценарии Координатор или switch запитан мимо ИБП Роутер/ONT Удалённый доступ при наличии связи провайдера Обещать интернет при аварии на стороне оператора Отдельная сигнализация Передать предупреждение по независимому каналу Считать её надёжной без собственной батареи Полезные материалы: резервное питание частного дома и калькулятор автономности ИБП.

09 / Газовые котлы Чего нельзя требовать от умного дома при управлении газовым котлом Умный контроллер может передать команду штатному интерфейсу котла, если это допускается производителем. Он не исправит сбой горелки, тяги, подачи газа, циркуляции, водяного давления или перегрева. Встроенную защиту от замерзания котла нельзя принимать за гарантию сохранности внешних труб и системы отопления: у разных моделей она работает только при выполнении определённых условий. Настройку газового оборудования, взаимодействие с газовой арматурой и вмешательство в дымоудаление выполняет профильная организация. Электромонтажная часть — проверенная схема питания, контактов управления и защиты.

10 / Типичные ошибки Почему даже локальная автоматизация может оставить дом без тепла Wi-Fi-реле или Zigbee-реле является единственной цепью разрешения работы котла.

Нормальное положение контакта выбрано по догадке, а не по паспорту оборудования.

В «режиме отпуск» система выключает питание котла или насоса вместо корректной уставки.

Один беспроводной датчик стоит рядом с радиатором и показывает тепло, пока холодная пристройка промерзает.

Тревога отправляется только через недоступное облако или единственный интернет-канал.

В системе нет UPS для контроллера и критичных устройств, либо аккумуляторы расположены на морозе вопреки паспорту.

Система не проверялась после обновления ПО и перед отъездом.

11 / FAQ Частые вопросы об отоплении без интернета Будет ли SprutHub работать без интернета? Согласно официальному FAQ SprutHub, управление подключёнными локальными устройствами и локальные сценарии могут продолжать работать без интернета. Но удалённое управление и зависящие от облака интеграции — нет. Проверяйте конкретные устройства и драйверы. Продолжит ли Home Assistant управлять отоплением без доступа в интернет? При локальных интеграциях и исправном сервере — да. Однако облачные устройства и удалённые сервисы могут быть недоступны. Отказ сервера, датчика или реле — отдельная проблема, не решаемая одним отсутствием облака. Достаточно ли одного датчика температуры для защиты от замерзания? Для критичных объектов обычно недостаточно: датчик может разрядиться, потерять связь или измерять неподходящую точку. Количество и места определяют по планировке и расположению уязвимых коммуникаций. Какой минимум температуры поставить на даче? Универсальной безопасной цифры нет. Её определяют с учётом теплопотерь, наружных труб, теплоносителя, инерции помещений и оборудования. Лучше выбирать запас по результатам наблюдений и рекомендациям профильного специалиста. Поможет ли ИБП защитить дом при длительном отключении электричества? Только в пределах рассчитанной автономности и только если запитаны все необходимые узлы. Для длительных отключений потребуется другой подтверждённый источник энергии и согласованная схема переключения.