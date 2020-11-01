До калитки проложена UTP: какой видеодомофон подключить
Гайд · UTP уже проложена · домофон на калитку

До калитки уже проложена UTP: какой видеодомофон можно подключить и как не переделывать участок

Что делать, если от дома до калитки уже лежит одна витая пара Cat5e/Cat6, ремонт закончен, дорожки уложены, а видеодомофон и электрозамок ещё не выбраны. Разбираем IP/PoE, Hikvision и Dahua, Slinex и Tantos AHD, свободные пары, питание замка, кнопку выхода, ворота, двухпроводные системы и случаи, когда существующую UTP лучше не использовать.

8 жилне означают 8 свободных проводов
до 100 мстандартный предел медного Ethernet-канала
CCA ≠ медьособенно важно для длинного PoE
Проверить существующую UTP в MAXМонтаж и переделка в ТулеПодбор онлайн по России
Сначала линия

Не выбирайте домофон, пока не понятно, что за UTP уже лежит

Фраза «до калитки выведена витая пара» сама по себе ничего не гарантирует. Две похожие бухты могут отличаться материалом жил, сопротивлением, оболочкой и пригодностью для PoE.

Маркировка

Cat5e/Cat6, U/UTP или F/UTP, AWG, производитель, наружное исполнение.

Материал

Чистая медь предпочтительнее. CCA имеет большее сопротивление и хуже для длинного PoE.

Длина

Считайте всю трассу, а не расстояние по участку: шкаф, ввод, подъём по столбу и коммутацию.

Все пары

Каждая пара должна быть целой и правильно оконцована.

Соединения

Скрутка или сырая муфта в грунте резко ухудшает надёжность.

Точка прихода

Для IP удобнее приход в шкаф к PoE-коммутатору. Для AHD важнее место монитора.

Прозвонки мультиметром недостаточно

Она покажет обрыв, но не качество витых пар и не устойчивость Ethernet/PoE под нагрузкой. Для IP полезны кабельный тест и проверка реального линка.

Что можно сделать

Четыре сценария, если до калитки уже есть одна UTP

1

Настоящий IP/PoE

Самый естественный вариант для исправной медной Cat5e/Cat6. Данные и питание панели идут по Ethernet.

2

AHD по жилам UTP

Иногда работает на небольшой длине, но это компромисс и требования бренда нужно сверять отдельно.

3

2-wire

Если часть пар повреждена или старая трасса неудобна для Ethernet, фирменная двухпроводная система может спасти реконструкцию.

4

UTP только под управление

Если сеть или питание размещаются у калитки, старую UTP можно оставить под сухие контакты, датчик и автоматику.

Лучший сценарий

IP/PoE: когда существующая Cat5e/Cat6 подходит почти идеально

Если кабель медный, целый, нормальной длины и приходит к сетевому оборудованию, IP-панель обычно наиболее логична.

РоутерPoE-коммутатор→ Cat5e/Cat6 →IP-панель
PoE

Питание панели и данные идут по одной сетевой линии, если устройство поддерживает стандартный PoE.

Смартфон

IP проще интегрировать с приложением, мониторами, сетью и видеонаблюдением.

Замок отдельно

Реле панели управляет замком, но мощный замок лучше питать отдельной линией или локальным БП.

Максимальная длина Ethernet

до 50 м

Хороший запас.

50–80 м

Нормальная рабочая зона.

80–90 м

Нужны качественные кабель и соединения.

90–100 м

Почти предел всего канала.

>100 м

Оптика, long-reach, промежуточный узел или другая технология.

Cat6 не делает штатный Ethernet 150-метровым

Стандартный предел четырёхпарного медного Ethernet остаётся 100 м. Классическая структура рассчитывается примерно как 90 м стационарной линии плюс коммутация.

Главная ошибка

Можно ли отдать «свободные пары» UTP под замок

ЗадачаЧто важноВывод
Ethernet 100 Мбит без PoEЧасть пар не передаёт данныеНо строить новую систему на этой экономии не стоит
PoEПары участвуют в передаче питания в зависимости от стандарта и режимаНе считайте их свободными
ЭлектрозамокВысокий ток и длинная трассаОтдельный кабель надёжнее
Кнопка/герконНизкоточный сухой контактДопустимо только если архитектура явно освобождает эти жилы
ВоротаНужен сухой управляющий импульсЛучше отдельная сигнальная пара или локальный контроллер
Не режьте пары Ethernet ради замка

Сегодня панель может работать на 100 Мбит, завтра понадобится другой PoE-режим, другое устройство или диагностика. Полноценная четырёхпарная линия намного ценнее случайной экономии двух жил.

Если хотите Slinex или Tantos

Можно ли 4-проводный AHD-домофон запустить по уже проложенной UTP

Иногда да, но это не штатный Ethernet-сценарий: пары используются как обычные проводники.

Slinex

Допускает UTP только как ограниченный вариант

Для коротких расстояний витая пара возможна, но сам производитель не считает её лучшим вариантом. На длинной линии рекомендации переходят к большему сечению, экрану и RG-59/RG-6 для видео.

  • до 25 м — шанс использовать уже лежащую UTP выше;
  • 25–50 м — нужна проверка качества;
  • 50–100 м — случайная UTP уже плохая замена штатной схеме.
Tantos Amelie HD SE

Базовая рекомендация — КВК, не UTP

Для Amelie HD SE используется КВК с коаксиальной видеолинией, штатная длина около 50 м. По UTP система иногда показывает изображение, но возможны помехи и проблемы звука.

Если хорошая UTP уже замурована, IP часто логичнее

Вместо борьбы за стабильность AHD по неподходящей линии часто проще выбрать настоящую IP-панель, для которой Cat5e/Cat6 штатна.

Если кроме UTP ничего нет

Как решить питание электрозамка

Лучше всегоДобавить отдельный кабель

По забору, существующей трубе или технической зоне.

ВариантБП возле калитки

Если есть безопасное питание и защищённое обслуживаемое место.

Подбор24 В совместимая система

При той же мощности ток ниже, но все устройства должны поддерживать 24 В.

КомпромиссПараллельные жилы UTP

Допустимость зависит от AWG, материала, тока и длины. С PoE Ethernet это конфликтует.

Реле панели — не блок питания замка

Обычно оно только замыкает или размыкает цепь. Силовую часть замка проектируют отдельно.

Почему на длинной линии 12 В быстро заканчиваются

Расстояние2×0,5 мм²2×1,0 мм²2×1,5 мм²2×2,5 мм²
20 м≈1,40 В≈0,70 В≈0,47 В≈0,28 В
50 м≈3,50 В≈1,75 В≈1,17 В≈0,70 В
80 м≈5,60 В≈2,80 В≈1,87 В≈1,12 В

Ориентир для меди и тока около 1 А. Реальный замок и кабель нужно считать отдельно.

Выход со двора

Если отдельного провода на кнопку выхода тоже нет

Кнопка на замке

У многих электромеханических замков есть механическая кнопка изнутри. Дополнительный кабель не нужен.

Отдельная кнопка

Для сухого контакта нужны две сигнальные жилы. В IP/PoE UTP лучше не рассчитывать на них.

Локальный СКУД

Контроллер возле калитки принимает кнопку и считыватель локально, а до дома идёт сеть.

Не ставьте кнопку так, чтобы до неё можно было дотянуться с улицы

На кованой калитке расположение кнопки — часть защиты доступа.

Если часть пар повреждена

Можно ли использовать одну пару UTP под 2-wire IP

Физически одна пара UTP — две жилы, но работоспособность определяется требованиями фирменной двухпроводной системы.

Hikvision

Цифровые 2-wire комплекты

Через фирменный распределитель можно получить IP-функции и приложение, используя двухпроводную магистраль.

Dahua

2-Wire Hybrid

Текущая архитектура рассчитана на повторное использование существующих линий и заявляет до 200 м в своей штатной системе с DMSS.

Не переносите цифру 200 м на любые две жилы

Она относится к конкретной системе Dahua. Старую пару нужно проверить по длине, сопротивлению, соединениям и топологии.

Шпаргалка

Что делать с UTP на 20, 50, 80 и 100 метрах

ДлинаIP/PoEAHD по UTPЗамок
до 20 мОтлично при исправной медиКомпромисс возможен для части системОтдельное питание желательно
20–50 мНормальная зонаSlinex проверять; Tantos лучше не строить вопреки КВК-рекомендацииОтдельная линия уже очень желательна
50–80 мХорошая медь обычно подходитСлучайная UTP для AHD плохая ставкаСчитать падение, часто удобнее локальный БП
80–90 мВ пределах стандарта, но нужен запасТолько по паспорту системыСвободная пара UTP не силовое решение
90–100 мПочти пределЛучше другая архитектураЛокальный/отдельный БП
>100 мОбычный Ethernet вне пределаСпециализированная системаЛокальное питание
Когда не надо спасать любой ценой

Признаки плохой исходной UTP

CCA

Особенно нежелателен на длинном PoE.

Обрыв пары

Часть жил повреждена.

Скрутка в грунте

Недоступное и влажное соединение.

Вода

Повреждённая оболочка или внутренний кабель в земле.

>100 м

Для обычного Ethernet без расширителей.

Нет питания замка

UTP нужна целиком под IP/PoE, а другого маршрута нет.

Неизвестная трасса

Кабель идёт рядом с силой и имеет скрытые соединения.

Нет доступа

Короткие концы, нет коробки и запаса.

Боли после монтажа

12 типичных проблем домофона по существующей UTP

Панель offline

Длина, CCA, коннекторы, PoE, повреждение пары.

Ночью перезагружается

При ИК-подсветке возрастает потребление и слабая PoE-линия проявляется.

Замок зимой не открывает

Просадка напряжения плюс механика калитки.

Полосы на AHD

Неподходящий кабель и наводки.

Плохой звук

Неверное использование пар в аналоговой системе.

После замка пропала сеть

Забрали жилы, которые нужны Ethernet/PoE.

Телефон открывает калитку, но не ворота

Нет отдельного реле или линии до автоматики.

После дождя обрывы

Влага в коробке или кабеле.

8 жил прозваниваются, сеть падает

Прозвонка не показывает все параметры пары.

PoE-коммутатор не видит панель

Проверить стандарт PoE, длину и соединения.

Одна пара повреждена

Ремонт трассы или 2-wire лучше нестандартного Ethernet.

Дорожки уже готовы

Рассматривать IP по имеющейся меди, локальный БП и 2-wire.

Перелинковка

Связанные материалы и услуги

Установка и переделка видеодомофонаТула: панель, монитор, замок, приложение и кабели.Подбор видеодомофона онлайнПроверка существующих линий по всей России.Домофон и электрозамокКабель, питание, ворота и удалённый доступ.Слаботочные системыСеть, Wi-Fi, камеры, домофония и СКУД.ВидеонаблюдениеIP-камеры, NVR и PoE.Интернет и локальная сетьEthernet, PoE и сетевое оборудование.Прокладка кабеляНовые и резервные трассы.ПрайсДомофоны, СКУД, замки и сети.
FAQ

Часто задаваемые вопросы: домофон по уже проложенной UTP

До калитки проложена одна Cat5e. Какой домофон лучше выбрать?

Если линия медная, целая и укладывается в стандартный Ethernet-канал, логичнее всего настоящая IP/PoE-панель.

Можно ли Hikvision DS-KB8113 подключить по одной UTP?

Да. Это IP-панель со стандартным PoE и Ethernet. Электрозамок лучше питать отдельно.

Можно ли по той же UTP запитать замок?

В полноценной IP/PoE-схеме лучше не считать пары свободной силовой линией. Для мощного замка нужна отдельная рассчитанная цепь.

Почему нельзя просто соединить две пары параллельно на замок?

В несетевой реконструкции это иногда считают, но для Ethernet/PoE это ухудшает стандартность и ремонтопригодность. Допустимость зависит от AWG, материала, длины и тока.

Что такое CCA?

Омеднённый алюминий. Его сопротивление выше, чем у меди, поэтому он хуже подходит для длинных PoE-линий.

Cat6 лучше Cat5e для домофона?

Для 100-мегабитной панели Cat5e достаточно, но качественная Cat6 хороша как современная инфраструктура. Лимит 100 м она не отменяет.

До калитки 80 метров. Подойдёт PoE?

Да, при качественной медной Cat5e/Cat6, нормальных соединениях и исправной линии.

100 метров ровно — нормально?

Нужно считать весь канал. Если 100 м — только скрытая трасса, патч-корды уже выведут систему за предел.

Если UTP 120 метров, поможет Cat6?

Нет как стандартное гарантированное решение. Нужна оптика, long-reach, промежуточный узел или другая технология.

Можно ли Slinex ML-17HD подключить по UTP?

На ограниченной длине возможно, но Slinex не рекомендует витую пару как основной вариант длинной AHD-линии.

Можно ли Tantos Amelie HD SE подключить по UTP?

Производитель рекомендует КВК с коаксиальной видеолинией. UTP в этом случае — компромисс.

Если UTP уже есть, что лучше: AHD или IP?

При хорошей медной линии IP чаще логичнее, потому что Cat5e/Cat6 является штатной средой Ethernet.

Что делать, если две жилы оборваны?

Не строить нестандартный Ethernet без проверки. Лучше ремонт трассы либо фирменная 2-wire система, если оставшаяся пара подходит.

Можно ли одну пару UTP использовать как 2-wire?

Иногда да, но только если сопротивление, длина, соединения и схема соответствуют выбранной системе.

Зачем 2-wire, если UTP содержит четыре пары?

Это полезно при повреждённых парах, неудобной старой топологии или реконструкции, где Ethernet уже невозможно сделать штатно.

Можно ли открыть ворота по той же UTP?

В IP-системе удобнее локальный сетевой контроллер или реле у входной группы. Для сухого контакта лучше отдельная пара.

Что делать, если нет кабеля кнопки выхода?

Использовать механическую кнопку электромеханического замка или локальный контроллер у калитки.

Можно ли поставить БП замка возле калитки?

Да, если есть безопасное питание и защищённое обслуживаемое место. Это уменьшает низковольтные потери.

Почему IP-панель работает днём и падает ночью?

Одна из причин — слабая PoE-линия: при включении ИК-подсветки возрастает потребление.

Почему прозвонка нормальная, а Ethernet нестабилен?

Прозвонка не показывает все параметры витых пар, качество обжима и устойчивость PoE под нагрузкой.

Можно оставить старую UTP и проложить только кабель замка?

Да. Это один из лучших сценариев реконструкции: UTP под IP/PoE, отдельная линия под замок и сигналы.

Дорожки уже уложены и новый кабель не провести. Что делать?

Проверить IP по существующей UTP, локальное питание, сетевой контроллер и 2-wire. Выбор зависит от длины и состояния линии.

Стоит ли менять CCA на медную Cat6?

Если есть возможность, для постоянной уличной IP/PoE-системы это разумное решение, особенно на большой длине.

Можно ли сделать домофон только через Wi-Fi, если UTP плохая?

Иногда возможно, но для основной калитки проводная линия обычно надёжнее. Wi-Fi не решает вопрос питания замка и самой панели.

Без вскрытия участка без необходимости

Пришлите маркировку UTP, длину и фото концов кабеля

Можно определить, стоит ли использовать линию под IP/PoE, допустим ли компромисс с AHD, нужен ли локальный БП или выгоднее 2-wire.

  • фото надписи на оболочке;
  • примерная длина;
  • куда приходит кабель;
  • фото калитки;
  • модель замка;
  • нужны ли ворота и смартфон.
Написать в MAXНаписать в TelegramЗаказать подбор онлайн
Безопасность

Работы с 230 В, наружным питанием, электрозамками, автоматикой ворот и защитными устройствами выполняет специалист. Линии проверяют на обесточенном оборудовании.

  • Интересное по теме