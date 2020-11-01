До калитки проложена UTP: какой видеодомофон подключить

До калитки проложена одна Cat5e. Какой домофон лучше выбрать? Если линия медная, целая и укладывается в стандартный Ethernet-канал, логичнее всего настоящая IP/PoE-панель.

Можно ли Hikvision DS-KB8113 подключить по одной UTP? Да. Это IP-панель со стандартным PoE и Ethernet. Электрозамок лучше питать отдельно.

Можно ли по той же UTP запитать замок? В полноценной IP/PoE-схеме лучше не считать пары свободной силовой линией. Для мощного замка нужна отдельная рассчитанная цепь.

Почему нельзя просто соединить две пары параллельно на замок? В несетевой реконструкции это иногда считают, но для Ethernet/PoE это ухудшает стандартность и ремонтопригодность. Допустимость зависит от AWG, материала, длины и тока.

Что такое CCA? Омеднённый алюминий. Его сопротивление выше, чем у меди, поэтому он хуже подходит для длинных PoE-линий.

Cat6 лучше Cat5e для домофона? Для 100-мегабитной панели Cat5e достаточно, но качественная Cat6 хороша как современная инфраструктура. Лимит 100 м она не отменяет.

До калитки 80 метров. Подойдёт PoE? Да, при качественной медной Cat5e/Cat6, нормальных соединениях и исправной линии.

100 метров ровно — нормально? Нужно считать весь канал. Если 100 м — только скрытая трасса, патч-корды уже выведут систему за предел.

Если UTP 120 метров, поможет Cat6? Нет как стандартное гарантированное решение. Нужна оптика, long-reach, промежуточный узел или другая технология.

Можно ли Slinex ML-17HD подключить по UTP? На ограниченной длине возможно, но Slinex не рекомендует витую пару как основной вариант длинной AHD-линии.

Можно ли Tantos Amelie HD SE подключить по UTP? Производитель рекомендует КВК с коаксиальной видеолинией. UTP в этом случае — компромисс.

Если UTP уже есть, что лучше: AHD или IP? При хорошей медной линии IP чаще логичнее, потому что Cat5e/Cat6 является штатной средой Ethernet.

Что делать, если две жилы оборваны? Не строить нестандартный Ethernet без проверки. Лучше ремонт трассы либо фирменная 2-wire система, если оставшаяся пара подходит.

Можно ли одну пару UTP использовать как 2-wire? Иногда да, но только если сопротивление, длина, соединения и схема соответствуют выбранной системе.

Зачем 2-wire, если UTP содержит четыре пары? Это полезно при повреждённых парах, неудобной старой топологии или реконструкции, где Ethernet уже невозможно сделать штатно.

Можно ли открыть ворота по той же UTP? В IP-системе удобнее локальный сетевой контроллер или реле у входной группы. Для сухого контакта лучше отдельная пара.

Что делать, если нет кабеля кнопки выхода? Использовать механическую кнопку электромеханического замка или локальный контроллер у калитки.

Можно ли поставить БП замка возле калитки? Да, если есть безопасное питание и защищённое обслуживаемое место. Это уменьшает низковольтные потери.

Почему IP-панель работает днём и падает ночью? Одна из причин — слабая PoE-линия: при включении ИК-подсветки возрастает потребление.

Почему прозвонка нормальная, а Ethernet нестабилен? Прозвонка не показывает все параметры витых пар, качество обжима и устойчивость PoE под нагрузкой.

Можно оставить старую UTP и проложить только кабель замка? Да. Это один из лучших сценариев реконструкции: UTP под IP/PoE, отдельная линия под замок и сигналы.

Дорожки уже уложены и новый кабель не провести. Что делать? Проверить IP по существующей UTP, локальное питание, сетевой контроллер и 2-wire. Выбор зависит от длины и состояния линии.

Стоит ли менять CCA на медную Cat6? Если есть возможность, для постоянной уличной IP/PoE-системы это разумное решение, особенно на большой длине.