До калитки проложена UTP: какой видеодомофон подключить

До калитки уже проложена UTP: какой видеодомофон можно подключить и как не переделывать участок
Что делать, если от дома до калитки уже лежит одна витая пара Cat5e/Cat6, ремонт закончен, дорожки уложены, а видеодомофон и электрозамок ещё не выбраны. Разбираем IP/PoE, Hikvision и Dahua, Slinex и Tantos AHD, свободные пары, питание замка, кнопку выхода, ворота, двухпроводные системы и случаи, когда существующую UTP лучше не использовать.
Не выбирайте домофон, пока не понятно, что за UTP уже лежит
Фраза «до калитки выведена витая пара» сама по себе ничего не гарантирует. Две похожие бухты могут отличаться материалом жил, сопротивлением, оболочкой и пригодностью для PoE.
Cat5e/Cat6, U/UTP или F/UTP, AWG, производитель, наружное исполнение.
Чистая медь предпочтительнее. CCA имеет большее сопротивление и хуже для длинного PoE.
Считайте всю трассу, а не расстояние по участку: шкаф, ввод, подъём по столбу и коммутацию.
Каждая пара должна быть целой и правильно оконцована.
Скрутка или сырая муфта в грунте резко ухудшает надёжность.
Для IP удобнее приход в шкаф к PoE-коммутатору. Для AHD важнее место монитора.
Она покажет обрыв, но не качество витых пар и не устойчивость Ethernet/PoE под нагрузкой. Для IP полезны кабельный тест и проверка реального линка.
Четыре сценария, если до калитки уже есть одна UTP
Настоящий IP/PoE
Самый естественный вариант для исправной медной Cat5e/Cat6. Данные и питание панели идут по Ethernet.
AHD по жилам UTP
Иногда работает на небольшой длине, но это компромисс и требования бренда нужно сверять отдельно.
2-wire
Если часть пар повреждена или старая трасса неудобна для Ethernet, фирменная двухпроводная система может спасти реконструкцию.
UTP только под управление
Если сеть или питание размещаются у калитки, старую UTP можно оставить под сухие контакты, датчик и автоматику.
IP/PoE: когда существующая Cat5e/Cat6 подходит почти идеально
Если кабель медный, целый, нормальной длины и приходит к сетевому оборудованию, IP-панель обычно наиболее логична.
Питание панели и данные идут по одной сетевой линии, если устройство поддерживает стандартный PoE.
IP проще интегрировать с приложением, мониторами, сетью и видеонаблюдением.
Реле панели управляет замком, но мощный замок лучше питать отдельной линией или локальным БП.
Максимальная длина Ethernet
Хороший запас.
Нормальная рабочая зона.
Нужны качественные кабель и соединения.
Почти предел всего канала.
Оптика, long-reach, промежуточный узел или другая технология.
Стандартный предел четырёхпарного медного Ethernet остаётся 100 м. Классическая структура рассчитывается примерно как 90 м стационарной линии плюс коммутация.
Можно ли отдать «свободные пары» UTP под замок
|Задача
|Что важно
|Вывод
|Ethernet 100 Мбит без PoE
|Часть пар не передаёт данные
|Но строить новую систему на этой экономии не стоит
|PoE
|Пары участвуют в передаче питания в зависимости от стандарта и режима
|Не считайте их свободными
|Электрозамок
|Высокий ток и длинная трасса
|Отдельный кабель надёжнее
|Кнопка/геркон
|Низкоточный сухой контакт
|Допустимо только если архитектура явно освобождает эти жилы
|Ворота
|Нужен сухой управляющий импульс
|Лучше отдельная сигнальная пара или локальный контроллер
Сегодня панель может работать на 100 Мбит, завтра понадобится другой PoE-режим, другое устройство или диагностика. Полноценная четырёхпарная линия намного ценнее случайной экономии двух жил.
Можно ли 4-проводный AHD-домофон запустить по уже проложенной UTP
Иногда да, но это не штатный Ethernet-сценарий: пары используются как обычные проводники.
Допускает UTP только как ограниченный вариант
Для коротких расстояний витая пара возможна, но сам производитель не считает её лучшим вариантом. На длинной линии рекомендации переходят к большему сечению, экрану и RG-59/RG-6 для видео.
- до 25 м — шанс использовать уже лежащую UTP выше;
- 25–50 м — нужна проверка качества;
- 50–100 м — случайная UTP уже плохая замена штатной схеме.
Базовая рекомендация — КВК, не UTP
Для Amelie HD SE используется КВК с коаксиальной видеолинией, штатная длина около 50 м. По UTP система иногда показывает изображение, но возможны помехи и проблемы звука.
Вместо борьбы за стабильность AHD по неподходящей линии часто проще выбрать настоящую IP-панель, для которой Cat5e/Cat6 штатна.
Как решить питание электрозамка
По забору, существующей трубе или технической зоне.
Если есть безопасное питание и защищённое обслуживаемое место.
При той же мощности ток ниже, но все устройства должны поддерживать 24 В.
Допустимость зависит от AWG, материала, тока и длины. С PoE Ethernet это конфликтует.
Обычно оно только замыкает или размыкает цепь. Силовую часть замка проектируют отдельно.
Почему на длинной линии 12 В быстро заканчиваются
|Расстояние
|2×0,5 мм²
|2×1,0 мм²
|2×1,5 мм²
|2×2,5 мм²
|20 м
|≈1,40 В
|≈0,70 В
|≈0,47 В
|≈0,28 В
|50 м
|≈3,50 В
|≈1,75 В
|≈1,17 В
|≈0,70 В
|80 м
|≈5,60 В
|≈2,80 В
|≈1,87 В
|≈1,12 В
Если отдельного провода на кнопку выхода тоже нет
У многих электромеханических замков есть механическая кнопка изнутри. Дополнительный кабель не нужен.
Для сухого контакта нужны две сигнальные жилы. В IP/PoE UTP лучше не рассчитывать на них.
Контроллер возле калитки принимает кнопку и считыватель локально, а до дома идёт сеть.
На кованой калитке расположение кнопки — часть защиты доступа.
Можно ли использовать одну пару UTP под 2-wire IP
Физически одна пара UTP — две жилы, но работоспособность определяется требованиями фирменной двухпроводной системы.
Цифровые 2-wire комплекты
Через фирменный распределитель можно получить IP-функции и приложение, используя двухпроводную магистраль.
2-Wire Hybrid
Текущая архитектура рассчитана на повторное использование существующих линий и заявляет до 200 м в своей штатной системе с DMSS.
Она относится к конкретной системе Dahua. Старую пару нужно проверить по длине, сопротивлению, соединениям и топологии.
Что делать с UTP на 20, 50, 80 и 100 метрах
|Длина
|IP/PoE
|AHD по UTP
|Замок
|до 20 м
|Отлично при исправной меди
|Компромисс возможен для части систем
|Отдельное питание желательно
|20–50 м
|Нормальная зона
|Slinex проверять; Tantos лучше не строить вопреки КВК-рекомендации
|Отдельная линия уже очень желательна
|50–80 м
|Хорошая медь обычно подходит
|Случайная UTP для AHD плохая ставка
|Считать падение, часто удобнее локальный БП
|80–90 м
|В пределах стандарта, но нужен запас
|Только по паспорту системы
|Свободная пара UTP не силовое решение
|90–100 м
|Почти предел
|Лучше другая архитектура
|Локальный/отдельный БП
|>100 м
|Обычный Ethernet вне предела
|Специализированная система
|Локальное питание
Признаки плохой исходной UTP
Особенно нежелателен на длинном PoE.
Часть жил повреждена.
Недоступное и влажное соединение.
Повреждённая оболочка или внутренний кабель в земле.
Для обычного Ethernet без расширителей.
UTP нужна целиком под IP/PoE, а другого маршрута нет.
Кабель идёт рядом с силой и имеет скрытые соединения.
Короткие концы, нет коробки и запаса.
12 типичных проблем домофона по существующей UTP
Длина, CCA, коннекторы, PoE, повреждение пары.
При ИК-подсветке возрастает потребление и слабая PoE-линия проявляется.
Просадка напряжения плюс механика калитки.
Неподходящий кабель и наводки.
Неверное использование пар в аналоговой системе.
Забрали жилы, которые нужны Ethernet/PoE.
Нет отдельного реле или линии до автоматики.
Влага в коробке или кабеле.
Прозвонка не показывает все параметры пары.
Проверить стандарт PoE, длину и соединения.
Ремонт трассы или 2-wire лучше нестандартного Ethernet.
Рассматривать IP по имеющейся меди, локальный БП и 2-wire.
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Часто задаваемые вопросы: домофон по уже проложенной UTP
До калитки проложена одна Cat5e. Какой домофон лучше выбрать?
Если линия медная, целая и укладывается в стандартный Ethernet-канал, логичнее всего настоящая IP/PoE-панель.
Можно ли Hikvision DS-KB8113 подключить по одной UTP?
Да. Это IP-панель со стандартным PoE и Ethernet. Электрозамок лучше питать отдельно.
Можно ли по той же UTP запитать замок?
В полноценной IP/PoE-схеме лучше не считать пары свободной силовой линией. Для мощного замка нужна отдельная рассчитанная цепь.
Почему нельзя просто соединить две пары параллельно на замок?
В несетевой реконструкции это иногда считают, но для Ethernet/PoE это ухудшает стандартность и ремонтопригодность. Допустимость зависит от AWG, материала, длины и тока.
Что такое CCA?
Омеднённый алюминий. Его сопротивление выше, чем у меди, поэтому он хуже подходит для длинных PoE-линий.
Cat6 лучше Cat5e для домофона?
Для 100-мегабитной панели Cat5e достаточно, но качественная Cat6 хороша как современная инфраструктура. Лимит 100 м она не отменяет.
До калитки 80 метров. Подойдёт PoE?
Да, при качественной медной Cat5e/Cat6, нормальных соединениях и исправной линии.
100 метров ровно — нормально?
Нужно считать весь канал. Если 100 м — только скрытая трасса, патч-корды уже выведут систему за предел.
Если UTP 120 метров, поможет Cat6?
Нет как стандартное гарантированное решение. Нужна оптика, long-reach, промежуточный узел или другая технология.
Можно ли Slinex ML-17HD подключить по UTP?
На ограниченной длине возможно, но Slinex не рекомендует витую пару как основной вариант длинной AHD-линии.
Можно ли Tantos Amelie HD SE подключить по UTP?
Производитель рекомендует КВК с коаксиальной видеолинией. UTP в этом случае — компромисс.
Если UTP уже есть, что лучше: AHD или IP?
При хорошей медной линии IP чаще логичнее, потому что Cat5e/Cat6 является штатной средой Ethernet.
Что делать, если две жилы оборваны?
Не строить нестандартный Ethernet без проверки. Лучше ремонт трассы либо фирменная 2-wire система, если оставшаяся пара подходит.
Можно ли одну пару UTP использовать как 2-wire?
Иногда да, но только если сопротивление, длина, соединения и схема соответствуют выбранной системе.
Зачем 2-wire, если UTP содержит четыре пары?
Это полезно при повреждённых парах, неудобной старой топологии или реконструкции, где Ethernet уже невозможно сделать штатно.
Можно ли открыть ворота по той же UTP?
В IP-системе удобнее локальный сетевой контроллер или реле у входной группы. Для сухого контакта лучше отдельная пара.
Что делать, если нет кабеля кнопки выхода?
Использовать механическую кнопку электромеханического замка или локальный контроллер у калитки.
Можно ли поставить БП замка возле калитки?
Да, если есть безопасное питание и защищённое обслуживаемое место. Это уменьшает низковольтные потери.
Почему IP-панель работает днём и падает ночью?
Одна из причин — слабая PoE-линия: при включении ИК-подсветки возрастает потребление.
Почему прозвонка нормальная, а Ethernet нестабилен?
Прозвонка не показывает все параметры витых пар, качество обжима и устойчивость PoE под нагрузкой.
Можно оставить старую UTP и проложить только кабель замка?
Да. Это один из лучших сценариев реконструкции: UTP под IP/PoE, отдельная линия под замок и сигналы.
Дорожки уже уложены и новый кабель не провести. Что делать?
Проверить IP по существующей UTP, локальное питание, сетевой контроллер и 2-wire. Выбор зависит от длины и состояния линии.
Стоит ли менять CCA на медную Cat6?
Если есть возможность, для постоянной уличной IP/PoE-системы это разумное решение, особенно на большой длине.
Можно ли сделать домофон только через Wi-Fi, если UTP плохая?
Иногда возможно, но для основной калитки проводная линия обычно надёжнее. Wi-Fi не решает вопрос питания замка и самой панели.
Пришлите маркировку UTP, длину и фото концов кабеля
Можно определить, стоит ли использовать линию под IP/PoE, допустим ли компромисс с AHD, нужен ли локальный БП или выгоднее 2-wire.
- фото надписи на оболочке;
- примерная длина;
- куда приходит кабель;
- фото калитки;
- модель замка;
- нужны ли ворота и смартфон.
Работы с 230 В, наружным питанием, электрозамками, автоматикой ворот и защитными устройствами выполняет специалист. Линии проверяют на обесточенном оборудовании.