Электромеханический или электромагнитный замок на калитку: что выбрать
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Электромеханический или электромагнитный замок на калитку: что выбрать и как правильно подключить

Как ведут себя два основных типа электрозамков при отключении света, какой блок питания нужен, когда полезен БУЗ, почему замок щёлкает, но не открывается, как организовать кнопку выхода, резервное питание, управление с видеодомофона и работу зимой.

1,5–3,5 Аимпульсный ток распространённых электромеханических замков
0,4–0,5 Апостоянный ток типичных электромагнитных замков 200–350 кг
1–3 секчасто допустимый импульс электромеханического замка
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Самое важное

Электромеханический и электромагнитный замок работают по разной логике

Выбор начинается не с цены, а с ответа на вопрос: что должна делать калитка при отключении электричества.

ПараметрЭлектромеханическийЭлектромагнитный
Удержаниемеханический язычок/ригельмагнит притягивает ответную пластину
Без питаниятипичный fail-secure остаётся закрытымоткрывается
Потреблениекороткий импульс на открытиепостоянный ток всё время запирания
Ключобычно естьу магнита нет
Выход изнутриу многих моделей кнопка на корпусеотдельная кнопка/контроллер
Чувствительностьк перекосу и зажиму язычкак неполному прилеганию якоря
Частный домчасто практичнееподходит при fail-safe логике и резерве
Не все электромеханические замки fail-secure

Существуют нормально открытые соленоидные, электроригельные и электрические защёлки. Всегда проверяйте конкретный паспорт.

Частная калитка

Почему электромеханический замок часто удобнее

Без света остаётся заперт

Типичный нормально закрытый замок механически удерживает створку.

Есть ключ

Даже при отказе домофона остаётся механическое открытие снаружи.

Есть выход изнутри

У многих накладных моделей предусмотрена механическая кнопка.

Нет постоянного потребления

Катушка активируется только кратким импульсом.

Просто связать с домофоном

Реле домофона или контроллера даёт короткую команду на отдельную цепь замка.

Нужна точная механика

Если створка тянет язычок, никакой «мощный БП» не решит проблему полностью.

Реальные токи сильно различаются

ПримерПитаниеТокИмпульсТемпература
Tantos TS-EL2369ST/SS12 В DC1,5 Адо 3 сек-40…+50 °C
AccordTec AT-EL101A/101WN12 В DCдо 3,5 А1–3 сек-30…+50 °C
CISA Elettrika12 В ACоколо 3 Акраткий импульс по паспортунаружное применение допускается
12 В — это не характеристика блока питания

Замок 12 В / 3,5 А не будет нормально работать от адаптера 12 В / 1 А только потому, что напряжение совпадает.

Fail-safe

Когда электромагнитный замок лучше

У него почти нет движущихся деталей, он хорошо подходит для интенсивного прохода и систем, где при снятии питания дверь должна разблокироваться.

Мало механики

Нет язычка и ригеля, которые нужно вводить в ответную часть.

Удержание 200–350 кг

Типичные модели для дверей и калиток имеют большую удерживающую силу при правильном прилегании.

Fail-safe

При снятии питания магнит отпускает.

Постоянный ток

Распространённые модели потребляют около 0,4–0,48 А при 12 В непрерывно.

Отдельный выход

Нужна кнопка/контроллер, а при необходимости и резерв.

Точная плоскость

Якорная пластина должна прилегать всей площадью.

Магнит не хуже сам по себе

Для частной калитки он просто требует другой архитектуры: постоянного питания, продуманного выхода и понимания, что без питания калитка будет незапертой.

Fail-secure и fail-safe

Что произойдёт при отключении света

Fail-secure

Без питания остаётся заперт

Так работает большинство накладных электромеханических замков для калиток. Вход снаружи сохраняется ключом.

Fail-safe

Без питания становится открыт

Так работает классический электромагнитный замок: нет питания — нет магнитного удержания.

Для частного дома это важный бытовой сценарий

Если электричество пропало на несколько часов, электромагнит без АКБ оставит калитку незапертой. Электромеханический сохранит запирание, но дистанционно открыть его без резервного питания не получится.

Блок питания

Как подобрать питание замка

Смотрите паспорт: DC или AC, рабочий/импульсный ток и максимально допустимую длительность подачи питания.

12 В / 1,5 АTS-EL2369

Нужен БП с запасом по импульсному току и нормальная линия.

12 В / 3,5 АAT-EL101

Маломощный адаптер домофона здесь не подходит.

12 В AC / 3 АCISA Elettrika

Нельзя автоматически заменять штатный тип питания любым DC-блоком.

12 В / 0,4–0,48 АЭлектромагнит

Ток меньше, но течёт постоянно.

БП замкареле домофона/контроллеразамок

Реле чаще всего только коммутирует цепь. Наличие клемм LOCK не означает способность напрямую питать катушку 3,5 А.

Не держите импульсный замок под питанием долго

Для многих моделей допустимо 1–3 секунды. Неверная настройка или долгое удержание кнопки может перегреть катушку.

БУЗ

Что такое БУЗ и когда он нужен

БУЗ накапливает энергию в конденсаторе от маломощного источника и отдаёт короткий токовый импульс электромеханическому замку.

Когда полезен
  • панель имеет слабый 12-вольтовый выход;
  • замок требует краткого высокого тока;
  • не хочется ставить большой БП ради одного импульса;
  • на линии нет критической просадки.
Чего он не делает
  • не исправляет плохой кабель;
  • не отменяет падение напряжения;
  • не питает электромагнит постоянно;
  • не заменяет требования производителя замка.
Пример TS-БУЗ

Вход 12–15 В, заряд около 20 мА, выходной импульс до 3 А. После открытия накопителю требуется снова зарядиться.

БУЗ не равен фирменному booster любого замка

Некоторые CISA и другие модели имеют собственные ограничения по форме и длительности импульса. Сверяйте конкретный паспорт.

Длинная линия

Падение напряжения на кабеле замка

Первая таблица — ориентировочно для медного кабеля и тока 1,5 А.

Расстояние2×0,752×1,02×1,52×2,5 мм²
10 м≈0,70 В≈0,53 В≈0,35 В≈0,21 В
20 м≈1,40 В≈1,05 В≈0,70 В≈0,42 В
30 м≈2,10 В≈1,58 В≈1,05 В≈0,63 В
50 м≈3,50 В≈2,63 В≈1,75 В≈1,05 В

При токе 3,5 А потери намного выше

Расстояние2×0,752×1,02×1,52×2,5 мм²
10 м≈1,63 В≈1,23 В≈0,82 В≈0,49 В
20 м≈3,27 В≈2,45 В≈1,63 В≈0,98 В
30 м≈4,90 В≈3,68 В≈2,45 В≈1,47 В
50 м≈8,17 В≈6,13 В≈4,08 В≈2,45 В

Ориентировочный расчёт для меди. Реальное сопротивление зависит от кабеля, температуры и соединений.

«На конце есть 12 В» ещё ничего не доказывает

Измерять нужно во время открытия. Без нагрузки линия может показать нормальное напряжение, а под током просесть на несколько вольт.

Выход со двора

Нужна ли отдельная кнопка выхода

Кнопка на замке

У Tantos TS-EL2369, AccordTec AT-EL101 и многих аналогов есть механическая кнопка изнутри.

Отдельная кнопка

В системе СКУД её подключают к контроллеру. Для сухого контакта достаточно двух сигнальных жил.

Электромагнит

Нужен понятный способ снять питание/дать команду контроллеру изнутри.

Для улицы берите уличную кнопку

Есть бесконтактные модели IP66/IP68. Сенсорной кнопке дополнительно требуется питание.

Не ставьте кнопку в зоне досягаемости с улицы

Через кованую калитку до неудачно установленной кнопки можно дотянуться рукой.

Улица и мороз

Что реально ломает работу зимой

Электромеханический
  • лёд и грязь в механизме;
  • неподходящая густая смазка;
  • перекос после пучения грунта;
  • вода в ответной части;
  • просадка питания.
Электромагнитный
  • лёд между магнитом и якорем;
  • коррозия;
  • неполное прилегание;
  • отказ питания;
  • отказ наружной кнопки/считывателя.
Температура в карточке — только часть выбора

Проверяйте материал корпуса, защиту от влаги и требования производителя к установке. TS-EL2369 заявлен для -40…+50 °C, отдельные AccordTec электромагниты также рассчитаны до -40 °C.

До электрики

Если замок открывается только когда потянуть калитку — проблема механическая

01Петли

Створка не должна провисать.

02Зазор

Язычок не должен быть зажат.

03Ответная часть

Замок не должен исправлять геометрию забора.

04Магнит

Якорь должен прилегать всей площадью.

05Парусность

Профнастил создаёт нагрузку от ветра.

06Возврат створки

Калитка должна стабильно приходить в положение запирания.

Резерв

Кому нужен аккумулятор

Электромеханический

АКБ нужен для дистанционного открытия, домофона и контроллера, а не для удержания.

Электромагнитный

Резерв важнее: без питания замок отпустит калитку.

IP-домофон

Чтобы работал вызов на смартфон, резервируют панель, PoE-коммутатор, роутер и интернет-оборудование.

Ёмкость АКБ нельзя считать только по току замка

Учитывайте контроллер, считыватель, домофон, сеть, температуру и реальную полезную ёмкость аккумулятора.

Поисковые боли

Почему электрозамок работает плохо

01Щёлкает, но не открывает

Просадка, слабый БП, тонкий кабель или натяг.

02Открывается если потянуть створку

Перекос или ответная часть.

03Не работает зимой

Лёд, грязь, смазка, механика и питание.

04Катушка греется

Слишком длинный импульс или частые повторные открытия.

05Домофон и кодовая панель конфликтуют

Выходы объединены напрямую вместо контроллера/реле.

06Магнит плохо держит

Якорь прилегает не полностью.

07Магнит «залипает»

Остаточная намагниченность или механика.

08Без света магнит открыт

Это штатная fail-safe логика.

09БУЗ второй раз не открывает

Накопитель не успел зарядиться.

10С кнопки открывает, с телефона нет

Проблема в домофоне, приложении или реле.

11С телефона открывает, с кнопки нет

Проверить вход кнопки и контроллер.

12Ключ тяжело поворачивается

Механическая часть перегружена или загрязнена.

Действующий прайс

Стоимость отдельных работ

Электромагнитный замокот 6 000 ₽

Монтаж при подходящей конструкции.

Электромеханический накладнойот 8 000 ₽

Монтаж на подходящую калитку/дверь.

Кнопка выходаот 2 500 ₽

Монтаж в подготовленное место.

Резервируемый БП + АКБот 5 000 ₽

Монтаж резервного питания.

Минимальный выезд и диагностика по Туле — от 5 000 ₽

При неисправности проверяются механика, напряжение под нагрузкой, кабель, реле и блок питания.

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FAQ

Часто задаваемые вопросы

Что лучше для калитки: электромеханический или электромагнитный?

Для обычной частной калитки чаще удобнее нормально закрытый электромеханический замок. Магнит хорош там, где нужна fail-safe логика и есть резервное питание.

Что будет с электромеханическим замком без света?

Большинство накладных моделей останутся закрытыми. Снаружи обычно можно открыть ключом, изнутри — кнопкой на замке.

Что будет с электромагнитным замком без света?

Он перестанет удерживать якорную пластину и калитка станет незапертой.

Почему электромеханический часто лучше для частного дома?

Он не требует постоянного питания, сохраняет запирание при отключении света и имеет механический резерв.

Когда лучше электромагнитный?

При интенсивном проходе, минимуме движущихся деталей и необходимости fail-safe разблокирования.

Какой ток потребляет электромеханический замок?

От примерно 1,5 А до 3,5 А и выше в зависимости от модели. Смотрите паспорт.

Можно ли питать замок от домофона?

Только если конкретный выход рассчитан на ток замка. Для мощных моделей нужен отдельный БП или совместимый БУЗ.

Что такое БУЗ?

Накопительный блок, который медленно заряжается и выдаёт короткий мощный импульс катушке электромеханического замка.

Можно ли использовать БУЗ с электромагнитом?

Обычно нет: магниту нужно постоянное питание для удержания.

Почему БУЗ не открывает два раза подряд?

После первого импульса конденсатору нужно снова зарядиться.

Почему замок щёлкает, но не открывается?

Просадка напряжения, слабый БП, тонкий кабель или механический натяг.

Как проверить просадку напряжения?

Измерять непосредственно на замке в момент команды открытия.

Какое сечение кабеля нужно?

Рассчитывается по току и длине. На десятках метров для 1,5–3,5 А может потребоваться 1,5–2,5 мм² и больше либо локальный БП.

Можно ли питать замок по UTP?

Для мощного замка на длинной линии это плохое базовое решение. В IP/PoE кабеле пары вообще не следует считать свободной силовой проводкой.

Нужен ли защитный диод?

Для DC-катушки часто используется подавление выбросов, но схема зависит от замка и контроллера. Для AC нужны другие решения.

Почему нельзя долго держать кнопку открытия?

Импульсная катушка может перегреться. У многих моделей допустимо лишь 1–3 секунды.

Нужна ли отдельная кнопка выхода?

Если на электромеханическом замке есть удобная механическая кнопка, не обязательно. Для СКУД и электромагнита отдельный управляемый выход обычно нужен.

Какой кабель нужен на кнопку выхода?

Для сухого контакта достаточно двух сигнальных жил. Сенсорная кнопка дополнительно требует питание.

Почему замок плохо работает зимой?

Лёд, вода, грязь, неподходящая смазка, перекос и увеличившаяся просадка питания.

Электромагнит не боится мороза?

Движущихся деталей меньше, но остаются лёд на якоре, коррозия, вода и проблемы наружной электроники.

Почему магнит держит слабее заявленных 300 кг?

Нужно полное прилегание якорной пластины. Перекос, грязь, краска и коррозия снижают удержание.

Что такое остаточная намагниченность?

После снятия питания пластина может слегка залипать. Некоторые модели имеют механический компенсатор.

Нужен ли аккумулятор электромеханическому замку?

Не для удержания, а чтобы сохранялось дистанционное открытие, домофон и контроллер.

Нужен ли аккумулятор электромагнитному замку?

Если калитка должна оставаться запертой при отключении света — да.

Можно ли открыть замок с телефона?

Да, если домофон или контроллер поддерживает приложение. Телефон лишь даёт команду реле/контроллеру.

Можно ли подключить домофон, кодовую панель и кнопку прямо к замку?

Лучше свести все команды в один контроллер или промежуточное реле, а не объединять активные выходы напрямую.

Нужен ли доводчик?

Не всегда, но калитка должна стабильно возвращаться в положение запирания.

Что выбрать для калитки из профнастила?

Нужно учитывать парусность и жёсткость рамы. Часто используют накладной электромеханический замок на жёсткой металлической конструкции.

До покупки

Пришлите фото калитки, расстояние и модель домофона

Можно подобрать тип замка, БП, кабель, кнопку выхода и схему управления или разобраться, почему уже установленный замок работает нестабильно.

  • фото калитки с двух сторон;
  • направление открывания;
  • расстояние до БП;
  • маркировка кабеля;
  • модель домофона;
  • нужны ли карты, код, ворота и телефон.
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