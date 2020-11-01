Электромеханический или электромагнитный замок на калитку: что выбрать и как правильно подключить
Как ведут себя два основных типа электрозамков при отключении света, какой блок питания нужен, когда полезен БУЗ, почему замок щёлкает, но не открывается, как организовать кнопку выхода, резервное питание, управление с видеодомофона и работу зимой.
Электромеханический и электромагнитный замок работают по разной логике
Выбор начинается не с цены, а с ответа на вопрос: что должна делать калитка при отключении электричества.
|Параметр
|Электромеханический
|Электромагнитный
|Удержание
|механический язычок/ригель
|магнит притягивает ответную пластину
|Без питания
|типичный fail-secure остаётся закрытым
|открывается
|Потребление
|короткий импульс на открытие
|постоянный ток всё время запирания
|Ключ
|обычно есть
|у магнита нет
|Выход изнутри
|у многих моделей кнопка на корпусе
|отдельная кнопка/контроллер
|Чувствительность
|к перекосу и зажиму язычка
|к неполному прилеганию якоря
|Частный дом
|часто практичнее
|подходит при fail-safe логике и резерве
Существуют нормально открытые соленоидные, электроригельные и электрические защёлки. Всегда проверяйте конкретный паспорт.
Почему электромеханический замок часто удобнее
Типичный нормально закрытый замок механически удерживает створку.
Даже при отказе домофона остаётся механическое открытие снаружи.
У многих накладных моделей предусмотрена механическая кнопка.
Катушка активируется только кратким импульсом.
Реле домофона или контроллера даёт короткую команду на отдельную цепь замка.
Если створка тянет язычок, никакой «мощный БП» не решит проблему полностью.
Реальные токи сильно различаются
|Пример
|Питание
|Ток
|Импульс
|Температура
|Tantos TS-EL2369ST/SS
|12 В DC
|1,5 А
|до 3 сек
|-40…+50 °C
|AccordTec AT-EL101A/101WN
|12 В DC
|до 3,5 А
|1–3 сек
|-30…+50 °C
|CISA Elettrika
|12 В AC
|около 3 А
|краткий импульс по паспорту
|наружное применение допускается
Замок 12 В / 3,5 А не будет нормально работать от адаптера 12 В / 1 А только потому, что напряжение совпадает.
Когда электромагнитный замок лучше
У него почти нет движущихся деталей, он хорошо подходит для интенсивного прохода и систем, где при снятии питания дверь должна разблокироваться.
Нет язычка и ригеля, которые нужно вводить в ответную часть.
Типичные модели для дверей и калиток имеют большую удерживающую силу при правильном прилегании.
При снятии питания магнит отпускает.
Распространённые модели потребляют около 0,4–0,48 А при 12 В непрерывно.
Нужна кнопка/контроллер, а при необходимости и резерв.
Якорная пластина должна прилегать всей площадью.
Для частной калитки он просто требует другой архитектуры: постоянного питания, продуманного выхода и понимания, что без питания калитка будет незапертой.
Что произойдёт при отключении света
Без питания остаётся заперт
Так работает большинство накладных электромеханических замков для калиток. Вход снаружи сохраняется ключом.
Без питания становится открыт
Так работает классический электромагнитный замок: нет питания — нет магнитного удержания.
Если электричество пропало на несколько часов, электромагнит без АКБ оставит калитку незапертой. Электромеханический сохранит запирание, но дистанционно открыть его без резервного питания не получится.
Как подобрать питание замка
Смотрите паспорт: DC или AC, рабочий/импульсный ток и максимально допустимую длительность подачи питания.
Нужен БП с запасом по импульсному току и нормальная линия.
Маломощный адаптер домофона здесь не подходит.
Нельзя автоматически заменять штатный тип питания любым DC-блоком.
Ток меньше, но течёт постоянно.
Для многих моделей допустимо 1–3 секунды. Неверная настройка или долгое удержание кнопки может перегреть катушку.
Что такое БУЗ и когда он нужен
БУЗ накапливает энергию в конденсаторе от маломощного источника и отдаёт короткий токовый импульс электромеханическому замку.
- панель имеет слабый 12-вольтовый выход;
- замок требует краткого высокого тока;
- не хочется ставить большой БП ради одного импульса;
- на линии нет критической просадки.
- не исправляет плохой кабель;
- не отменяет падение напряжения;
- не питает электромагнит постоянно;
- не заменяет требования производителя замка.
Вход 12–15 В, заряд около 20 мА, выходной импульс до 3 А. После открытия накопителю требуется снова зарядиться.
Некоторые CISA и другие модели имеют собственные ограничения по форме и длительности импульса. Сверяйте конкретный паспорт.
Падение напряжения на кабеле замка
Первая таблица — ориентировочно для медного кабеля и тока 1,5 А.
|Расстояние
|2×0,75
|2×1,0
|2×1,5
|2×2,5 мм²
|10 м
|≈0,70 В
|≈0,53 В
|≈0,35 В
|≈0,21 В
|20 м
|≈1,40 В
|≈1,05 В
|≈0,70 В
|≈0,42 В
|30 м
|≈2,10 В
|≈1,58 В
|≈1,05 В
|≈0,63 В
|50 м
|≈3,50 В
|≈2,63 В
|≈1,75 В
|≈1,05 В
При токе 3,5 А потери намного выше
|Расстояние
|2×0,75
|2×1,0
|2×1,5
|2×2,5 мм²
|10 м
|≈1,63 В
|≈1,23 В
|≈0,82 В
|≈0,49 В
|20 м
|≈3,27 В
|≈2,45 В
|≈1,63 В
|≈0,98 В
|30 м
|≈4,90 В
|≈3,68 В
|≈2,45 В
|≈1,47 В
|50 м
|≈8,17 В
|≈6,13 В
|≈4,08 В
|≈2,45 В
Измерять нужно во время открытия. Без нагрузки линия может показать нормальное напряжение, а под током просесть на несколько вольт.
Нужна ли отдельная кнопка выхода
У Tantos TS-EL2369, AccordTec AT-EL101 и многих аналогов есть механическая кнопка изнутри.
В системе СКУД её подключают к контроллеру. Для сухого контакта достаточно двух сигнальных жил.
Нужен понятный способ снять питание/дать команду контроллеру изнутри.
Есть бесконтактные модели IP66/IP68. Сенсорной кнопке дополнительно требуется питание.
Через кованую калитку до неудачно установленной кнопки можно дотянуться рукой.
Что реально ломает работу зимой
- лёд и грязь в механизме;
- неподходящая густая смазка;
- перекос после пучения грунта;
- вода в ответной части;
- просадка питания.
- лёд между магнитом и якорем;
- коррозия;
- неполное прилегание;
- отказ питания;
- отказ наружной кнопки/считывателя.
Проверяйте материал корпуса, защиту от влаги и требования производителя к установке. TS-EL2369 заявлен для -40…+50 °C, отдельные AccordTec электромагниты также рассчитаны до -40 °C.
Если замок открывается только когда потянуть калитку — проблема механическая
Створка не должна провисать.
Язычок не должен быть зажат.
Замок не должен исправлять геометрию забора.
Якорь должен прилегать всей площадью.
Профнастил создаёт нагрузку от ветра.
Калитка должна стабильно приходить в положение запирания.
Кому нужен аккумулятор
АКБ нужен для дистанционного открытия, домофона и контроллера, а не для удержания.
Резерв важнее: без питания замок отпустит калитку.
Чтобы работал вызов на смартфон, резервируют панель, PoE-коммутатор, роутер и интернет-оборудование.
Учитывайте контроллер, считыватель, домофон, сеть, температуру и реальную полезную ёмкость аккумулятора.
Почему электрозамок работает плохо
Просадка, слабый БП, тонкий кабель или натяг.
Перекос или ответная часть.
Лёд, грязь, смазка, механика и питание.
Слишком длинный импульс или частые повторные открытия.
Выходы объединены напрямую вместо контроллера/реле.
Якорь прилегает не полностью.
Остаточная намагниченность или механика.
Это штатная fail-safe логика.
Накопитель не успел зарядиться.
Проблема в домофоне, приложении или реле.
Проверить вход кнопки и контроллер.
Механическая часть перегружена или загрязнена.
Стоимость отдельных работ
Монтаж при подходящей конструкции.
Монтаж на подходящую калитку/дверь.
Монтаж в подготовленное место.
Монтаж резервного питания.
При неисправности проверяются механика, напряжение под нагрузкой, кабель, реле и блок питания.
Монтаж, подбор и связанные системы
Часто задаваемые вопросы
Что лучше для калитки: электромеханический или электромагнитный?
Для обычной частной калитки чаще удобнее нормально закрытый электромеханический замок. Магнит хорош там, где нужна fail-safe логика и есть резервное питание.
Что будет с электромеханическим замком без света?
Большинство накладных моделей останутся закрытыми. Снаружи обычно можно открыть ключом, изнутри — кнопкой на замке.
Что будет с электромагнитным замком без света?
Он перестанет удерживать якорную пластину и калитка станет незапертой.
Почему электромеханический часто лучше для частного дома?
Он не требует постоянного питания, сохраняет запирание при отключении света и имеет механический резерв.
Когда лучше электромагнитный?
При интенсивном проходе, минимуме движущихся деталей и необходимости fail-safe разблокирования.
Какой ток потребляет электромеханический замок?
От примерно 1,5 А до 3,5 А и выше в зависимости от модели. Смотрите паспорт.
Можно ли питать замок от домофона?
Только если конкретный выход рассчитан на ток замка. Для мощных моделей нужен отдельный БП или совместимый БУЗ.
Что такое БУЗ?
Накопительный блок, который медленно заряжается и выдаёт короткий мощный импульс катушке электромеханического замка.
Можно ли использовать БУЗ с электромагнитом?
Обычно нет: магниту нужно постоянное питание для удержания.
Почему БУЗ не открывает два раза подряд?
После первого импульса конденсатору нужно снова зарядиться.
Почему замок щёлкает, но не открывается?
Просадка напряжения, слабый БП, тонкий кабель или механический натяг.
Как проверить просадку напряжения?
Измерять непосредственно на замке в момент команды открытия.
Какое сечение кабеля нужно?
Рассчитывается по току и длине. На десятках метров для 1,5–3,5 А может потребоваться 1,5–2,5 мм² и больше либо локальный БП.
Можно ли питать замок по UTP?
Для мощного замка на длинной линии это плохое базовое решение. В IP/PoE кабеле пары вообще не следует считать свободной силовой проводкой.
Нужен ли защитный диод?
Для DC-катушки часто используется подавление выбросов, но схема зависит от замка и контроллера. Для AC нужны другие решения.
Почему нельзя долго держать кнопку открытия?
Импульсная катушка может перегреться. У многих моделей допустимо лишь 1–3 секунды.
Нужна ли отдельная кнопка выхода?
Если на электромеханическом замке есть удобная механическая кнопка, не обязательно. Для СКУД и электромагнита отдельный управляемый выход обычно нужен.
Какой кабель нужен на кнопку выхода?
Для сухого контакта достаточно двух сигнальных жил. Сенсорная кнопка дополнительно требует питание.
Почему замок плохо работает зимой?
Лёд, вода, грязь, неподходящая смазка, перекос и увеличившаяся просадка питания.
Электромагнит не боится мороза?
Движущихся деталей меньше, но остаются лёд на якоре, коррозия, вода и проблемы наружной электроники.
Почему магнит держит слабее заявленных 300 кг?
Нужно полное прилегание якорной пластины. Перекос, грязь, краска и коррозия снижают удержание.
Что такое остаточная намагниченность?
После снятия питания пластина может слегка залипать. Некоторые модели имеют механический компенсатор.
Нужен ли аккумулятор электромеханическому замку?
Не для удержания, а чтобы сохранялось дистанционное открытие, домофон и контроллер.
Нужен ли аккумулятор электромагнитному замку?
Если калитка должна оставаться запертой при отключении света — да.
Можно ли открыть замок с телефона?
Да, если домофон или контроллер поддерживает приложение. Телефон лишь даёт команду реле/контроллеру.
Можно ли подключить домофон, кодовую панель и кнопку прямо к замку?
Лучше свести все команды в один контроллер или промежуточное реле, а не объединять активные выходы напрямую.
Нужен ли доводчик?
Не всегда, но калитка должна стабильно возвращаться в положение запирания.
Что выбрать для калитки из профнастила?
Нужно учитывать парусность и жёсткость рамы. Часто используют накладной электромеханический замок на жёсткой металлической конструкции.
Пришлите фото калитки, расстояние и модель домофона
Можно подобрать тип замка, БП, кабель, кнопку выхода и схему управления или разобраться, почему уже установленный замок работает нестабильно.
- фото калитки с двух сторон;
- направление открывания;
- расстояние до БП;
- маркировка кабеля;
- модель домофона;
- нужны ли карты, код, ворота и телефон.
Подключение блоков питания к 230 В, наружных силовых линий, автоматики ворот и защитных устройств выполняет специалист. Не подключайте и не регулируйте оборудование под напряжением.