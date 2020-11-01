Интернет и Wi-Fi тормозят вечером: причины и диагностика

Интернет и Wi-Fi тормозят вечером: как понять, виноват роутер, соседи или провайдер
Если утром и днём интернет работает нормально, а после 18:00–22:00 падает скорость, растёт ping, зависает видео или ухудшается Wi-Fi, менять роутер наугад не нужно. Вечерняя просадка может возникать на четырёх разных участках: у провайдера, на WAN/Ethernet, внутри домашней сети или в перегруженном радиоэфире Wi-Fi.
Сравните один и тот же интернет днём и вечером по Ethernet
Самая полезная проверка не требует менять каналы, DNS или покупать новый роутер. Нужен компьютер или ноутбук с проводным Ethernet-подключением к основному роутеру.
Днём
Сделайте 2–3 замера по кабелю и запишите download, upload и ping.
Вечером
Повторите тест тем же компьютером, через тот же LAN-порт и на том же тестовом сервере.
Сравните Wi-Fi
Тем же вечером проверьте один и тот же телефон или ноутбук рядом с главным роутером.
Посмотрите, что изменилось
Если Ethernet тоже просел, не тратьте время на перестановку Wi-Fi-каналов. Если Ethernet нормальный, а Wi-Fi стал хуже, исследуйте радиоэфир.
Чем меньше переменных между дневным и вечерним тестом, тем полезнее результат.
Где вообще может теряться скорость
Симптом одинаковый: «вечером всё тормозит». Но решение зависит от того, на каком участке появляется деградация. Поэтому диагностику начинают снизу вверх, а не с покупки нового оборудования.
Вечером одновременно растёт нагрузка и на провайдера, и на радиоэфир дома
Соседние Wi-Fi-сети становятся активнее
Количество видимых сетей может почти не измениться, но они начинают передавать больше данных. В общей радиосреде растёт конкуренция за airtime.
Домашние устройства начинают качать
Телевизоры, телефоны, консоли, облачные фото, NAS, камеры и обновления одновременно используют канал.
У провайдера начинается час пик
Если по Ethernet вечером скорость и задержка ухудшаются так же, как по Wi-Fi, возможна перегрузка внешнего участка сети.
Слабый роутер проявляет предел
С ростом числа соединений, VPN, QoS или фильтрации слабая аппаратная платформа может стать отдельным ограничением.
Важный момент: «вечером стало хуже» не доказывает перегрузку провайдера. Точно так же это не доказывает, что «соседи забили Wi-Fi». Нужно сравнить проводной и беспроводной путь.
Что показывает проводной тест
Для базовой проверки нужен максимально прямой путь: основной роутер → Ethernet → компьютер.
Теперь проверяем именно Wi-Fi
TP-Link в актуальной инструкции 2026 года также рекомендует сравнивать проводную и беспроводную скорость и учитывать соседние Wi-Fi-сети как источник помех. ASUS в 2026 году отдельно добавил инструменты, показывающие загрузку каналов и уровень Wi-Fi/не-Wi-Fi помех во времени.
Сделайте три вечерних теста одним устройством
Без стен. Показывает базовую возможность Wi-Fi этого клиента.
Диван, кабинет, телевизор или спальня.
Показывает влияние стен, расстояния, диапазона и Mesh.
Если рядом с роутером вечером быстро, а в дальней комнате медленно, провайдер почти наверняка не является основной причиной именно этой разницы. Дальше проверяют диапазон, сигнал и топологию Wi-Fi.
В плотном многоквартирном доме 2,4 ГГц особенно чувствителен к вечерней загрузке
В 2,4 ГГц мало спектра, а сигнал распространяется сравнительно далеко. Поэтому одна квартира может слышать множество соседних точек доступа. Вечером они начинают активнее занимать эфир, и полезная скорость вашей сети падает даже при хорошем уровне сигнала.
Для подробной настройки каналов и ширины на сайте уже есть отдельный гайд. Здесь важнее другое: анализировать эфир именно вечером, когда возникает проблема, а не утром в пустом доме.
5 ГГц обычно быстрее, но широкий канал тоже может страдать от плотного эфира
У диапазона 5 ГГц больше доступных каналов и он обычно лучше подходит для высокой скорости в квартире. Но 80 или 160 МГц занимают большой участок спектра. В плотной радиосреде более узкий канал иногда даёт меньший пик, но более стабильный ping и throughput.
Максимальная ширина канала не является универсально лучшей настройкой. Стабильность проверяют в реальной квартире и в реальное проблемное время.
Один домашний клиент способен испортить интернет всем остальным
Как проверить
На 10–15 минут остановите крупные загрузки, облачные копии и торренты, затем повторите вечерний тест. Если ping и скорость резко нормализовались, внешняя сеть может быть ни при чём.
Полностью занятый исходящий канал способен ухудшить веб, игры и видеозвонки даже тогда, когда download тарифа формально ещё свободен.
Для игр, звонков и удалённой работы ping важнее красивой цифры download
Интернет может показывать 200–300 Мбит/с и при этом неприятно тормозить, если задержка под нагрузкой выросла в несколько раз, появился jitter или потери пакетов.
Для обращения к провайдеру полезнее серия повторяемых вечерних измерений по кабелю, чем один случайный скрин Speedtest по Wi-Fi.
Полный сигнал от Mesh-узла не доказывает хороший интернет
Телефон может отлично видеть ближайший Mesh-node, но сам узел вечером испытывает проблемы с беспроводным backhaul до основного роутера. Особенно это заметно в dual-band системах, где клиентский трафик и транспорт между узлами делят общую радиосреду.
Не ставьте новый Mesh-узел прямо в мёртвую зону. Он должен сам иметь качественное соединение с основной сетью.
Когда есть реальные основания подозревать внешнюю сеть
Проблема повторяется в одно и то же вечернее окно несколько дней.
По Ethernet рядом с главным роутером скорость также падает.
Домашние крупные загрузки остановлены.
WAN-link и LAN-link имеют ожидаемую скорость.
Роутер не перегружен CPU/VPN/фильтрацией.
Растут ping, jitter или потери даже по проводному тесту.
Что отправить в поддержку
- адрес и номер договора;
- время каждого замера;
- результаты по Ethernet днём и вечером;
- download, upload и ping;
- скорость Ethernet-link компьютера и WAN, если интерфейс роутера её показывает;
- уточнение, что Wi-Fi исключён из контрольного теста;
- несколько повторений в разные вечера.
Это значительно полезнее формулировки «вечером интернет плохой», потому что поддержке уже видно, что домашний Wi-Fi исключён из базовой проверки.
Когда проблема действительно может быть в самом маршрутизаторе
CPU упирается под нагрузкой
VPN, фильтрация, QoS, IDS или большое число соединений могут стать тяжёлыми для старой платформы.
WAN или LAN только 100 Мбит/с
Тогда тариф 300–1000 Мбит/с физически не сможет пройти через этот участок.
Проблема появилась после firmware
Зафиксируйте точную версию и проверьте официальный changelog до factory reset.
Роутер перегревается или перезагружается
Это уже отдельный симптом. На сайте есть самостоятельный гайд по самопроизвольным reboot.
Новый роутер имеет смысл покупать после локализации узкого места. Если Ethernet от провайдера уже медленный в часы пик, дорогой Wi-Fi 7 не исправит внешний канал.
Последовательность, которая обычно быстро находит виновника
Главный роутер → кабель → ПК.
Остановить backup, торренты и крупные обновления.
Тот же вечер, тот же клиент, рядом с AP.
Сравнить сигнал, диапазон и throughput.
Посмотреть каналы и загрузку именно вечером.
Если используется Mesh, проверить магистраль узла.
Понять, проблема только в скорости или уже в качестве канала.
Собрать доказательства перед изменениями или обращением к ISP.
После пяти изменений вы можете получить улучшение, но уже не поймёте, что действительно было причиной.
Типичные действия, которые маскируют проблему
Покупать самый дорогой роутер без теста по кабелю. Внешняя перегрузка останется внешней.
Ставить максимальную ширину канала. В загруженном эфире шире не всегда значит стабильнее.
Добавлять репитер в мёртвую зону. Он повторит уже слабый канал.
Менять DNS ради низкого Speedtest. DNS не увеличивает физическую пропускную способность канала.
Делать factory reset первым действием. Он стирает настройки, но не исправляет перегруженный эфир или провайдера.
Проверять только утром. Если проблема вечерняя, диагностировать её нужно вечером.
Когда причина уже локализована
Днём интернет быстрый, а вечером сеть начинает тормозить?
Пришлите модель роутера, тариф, схему подключения и результаты одного проводного и одного Wi-Fi теста вечером. Если используется Mesh, укажите модели и способ backhaul. По этим данным можно понять, где искать узкое место: у провайдера, в кабеле, роутере, домашней нагрузке или радиоэфире. Минимальный выезд и диагностика по Туле от 5000 ₽.
Частые вопросы про вечернее падение скорости
Почему интернет вечером хуже, а ночью снова быстрый?
Вечером одновременно растёт нагрузка домашней сети, соседних Wi-Fi-сетей и инфраструктуры провайдера. Сначала сравните дневной и вечерний тест по Ethernet. Так можно отделить внешнюю сеть от Wi-Fi.
Как понять, виноват Wi-Fi или провайдер?
Проверьте интернет по кабелю от основного роутера. Если Ethernet вечером быстрый, а Wi-Fi медленный, причина ближе к радиоэфиру. Если по кабелю тоже плохо, ищут WAN, домашнюю нагрузку, роутер или провайдера.
Почему вечером Wi-Fi показывает полный сигнал, но работает медленно?
Уровень сигнала показывает связь с точкой доступа, но не свободный airtime. Канал может быть перегружен соседними сетями. В Mesh полный сигнал клиента также ничего не говорит о качестве backhaul.
Поможет ли перейти с 2,4 на 5 ГГц?
Часто помогает, особенно в многоквартирном доме, но 5 ГГц хуже проходит через стены. Проверять нужно в реальном месте использования, а не только рядом с роутером.
Нужно ли ставить 160 МГц для максимальной скорости?
Нет. В плотном эфире широкий канал занимает больше спектра и может быть менее стабильным. Сравнивайте 40/80/160 МГц по реальной скорости, ping и стабильности.
Почему Speedtest нормальный, а игры вечером лагают?
Проверьте ping, jitter, packet loss и задержку под нагрузкой. Высокая пропускная способность не гарантирует низкую задержку, особенно если upload занят резервным копированием или другими потоками.
Может ли облачная камера замедлить интернет?
Да, если она постоянно передаёт видео наружу или загружает архив в облако. Несколько камер могут заметно занять исходящий канал.
Поможет ли новый роутер, если вечером медленно?
Только если ограничение действительно находится в старом роутере или Wi-Fi. Если вечерняя просадка уже видна по Ethernet на входе, новый беспроводной роутер не устранит внешнее узкое место.
Нужно ли менять DNS?
Для низкой пропускной способности обычно нет. DNS влияет на разрешение доменных имён, но не увеличивает скорость перегруженного Ethernet, WAN или Wi-Fi-канала.
Что отправить провайдеру?
Несколько дневных и вечерних замеров по Ethernet с временем, download, upload и ping, скорость Ethernet-link, описание схемы и подтверждение, что крупные домашние загрузки на время теста были остановлены.