Интернет и Wi-Fi тормозят вечером: причины и диагностика

Wi-Fi · интернет · вечерние просадки · диагностика Интернет и Wi-Fi тормозят вечером: как понять, виноват роутер, соседи или провайдер Если утром и днём интернет работает нормально, а после 18:00–22:00 падает скорость, растёт ping, зависает видео или ухудшается Wi-Fi, менять роутер наугад не нужно. Вечерняя просадка может возникать на четырёх разных участках: у провайдера, на WAN/Ethernet, внутри домашней сети или в перегруженном радиоэфире Wi-Fi. По кабелю тоже медленно Проверяют провайдера, WAN, домашнюю нагрузку и сам роутер. По кабелю быстро, Wi-Fi медленный Причина ближе к радиоэфиру, каналу, диапазону, сигналу или Mesh. Тормозит только одно устройство Не обвиняйте всю сеть: проверяют сам клиент, диапазон и его соединение.

Главный тест Сравните один и тот же интернет днём и вечером по Ethernet Самая полезная проверка не требует менять каналы, DNS или покупать новый роутер. Нужен компьютер или ноутбук с проводным Ethernet-подключением к основному роутеру. 01 Днём Сделайте 2–3 замера по кабелю и запишите download, upload и ping. 02 Вечером Повторите тест тем же компьютером, через тот же LAN-порт и на том же тестовом сервере. 03 Сравните Wi-Fi Тем же вечером проверьте один и тот же телефон или ноутбук рядом с главным роутером. 04 Посмотрите, что изменилось Если Ethernet тоже просел, не тратьте время на перестановку Wi-Fi-каналов. Если Ethernet нормальный, а Wi-Fi стал хуже, исследуйте радиоэфир. Не сравнивайте разные устройства, разные серверы и разные точки квартиры. Чем меньше переменных между дневным и вечерним тестом, тем полезнее результат.

Четыре уровня Где вообще может теряться скорость 1 Провайдер Домовой узел, GPON/FTTB, магистраль, маршрутизация 2 WAN и роутер Порт, кабель, NAT, CPU, настройки 3 Домашняя нагрузка Облако, торренты, камеры, консоли, NAS 4 Wi-Fi Соседние сети, канал, ширина, сигнал, Mesh Симптом одинаковый: «вечером всё тормозит». Но решение зависит от того, на каком участке появляется деградация. Поэтому диагностику начинают снизу вверх, а не с покупки нового оборудования.

Почему после работы всё хуже Вечером одновременно растёт нагрузка и на провайдера, и на радиоэфир дома Соседние Wi-Fi-сети становятся активнее Количество видимых сетей может почти не измениться, но они начинают передавать больше данных. В общей радиосреде растёт конкуренция за airtime. Домашние устройства начинают качать Телевизоры, телефоны, консоли, облачные фото, NAS, камеры и обновления одновременно используют канал. У провайдера начинается час пик Если по Ethernet вечером скорость и задержка ухудшаются так же, как по Wi-Fi, возможна перегрузка внешнего участка сети. Слабый роутер проявляет предел С ростом числа соединений, VPN, QoS или фильтрации слабая аппаратная платформа может стать отдельным ограничением. Важный момент: «вечером стало хуже» не доказывает перегрузку провайдера. Точно так же это не доказывает, что «соседи забили Wi-Fi». Нужно сравнить проводной и беспроводной путь.

Отделяем провайдера от Wi-Fi Что показывает проводной тест Результат Куда смотреть дальше Днём 500 Мбит/с, вечером 480–520 Проводной интернет стабилен. Если Wi-Fi вечером хуже, исследуйте радио. Днём 500, вечером 80–150 Проблема уже существует до Wi-Fi: провайдер, WAN, роутер или домашняя загрузка. Всегда около 90–95 Мбит/с Проверьте Ethernet link: где-то может быть 100BASE-TX вместо гигабита. Download нормальный, upload почти забит Ищите резервные копии, камеры, облако, торренты и другие исходящие потоки. Скорость нормальная, ping сильно вырос Проверяйте очереди, загрузку канала, потери и bufferbloat, а не только мегабиты. Не выполняйте первый тест через Powerline, беспроводной Mesh или репитер. Для базовой проверки нужен максимально прямой путь: основной роутер → Ethernet → компьютер.

Если по кабелю всё нормально Теперь проверяем именно Wi-Fi TP-Link в актуальной инструкции 2026 года также рекомендует сравнивать проводную и беспроводную скорость и учитывать соседние Wi-Fi-сети как источник помех. ASUS в 2026 году отдельно добавил инструменты, показывающие загрузку каналов и уровень Wi-Fi/не-Wi-Fi помех во времени. Сделайте три вечерних теста одним устройством A 1–2 метра от роутера Без стен. Показывает базовую возможность Wi-Fi этого клиента. B Обычное рабочее место Диван, кабинет, телевизор или спальня. C Самая проблемная точка Показывает влияние стен, расстояния, диапазона и Mesh. Если рядом с роутером вечером быстро, а в дальней комнате медленно, провайдер почти наверняка не является основной причиной именно этой разницы. Дальше проверяют диапазон, сигнал и топологию Wi-Fi.

2,4 ГГц В плотном многоквартирном доме 2,4 ГГц особенно чувствителен к вечерней загрузке В 2,4 ГГц мало спектра, а сигнал распространяется сравнительно далеко. Поэтому одна квартира может слышать множество соседних точек доступа. Вечером они начинают активнее занимать эфир, и полезная скорость вашей сети падает даже при хорошем уровне сигнала. 20 МГц Часто разумная отправная точка для плотной многоэтажки. Уже канал, меньше конфликтов и пересечений. 40 МГц Может дать больше throughput в чистом эфире, но в перегруженном 2,4 ГГц занимает больше спектра и иногда делает ситуацию хуже. Для подробной настройки каналов и ширины на сайте уже есть отдельный гайд. Здесь важнее другое: анализировать эфир именно вечером, когда возникает проблема, а не утром в пустом доме.

5 ГГц 5 ГГц обычно быстрее, но широкий канал тоже может страдать от плотного эфира У диапазона 5 ГГц больше доступных каналов и он обычно лучше подходит для высокой скорости в квартире. Но 80 или 160 МГц занимают большой участок спектра. В плотной радиосреде более узкий канал иногда даёт меньший пик, но более стабильный ping и throughput. Симптом Что проверить Рядом быстро, через две стены резко хуже Уровень сигнала, расположение точки и необходимость дополнительной AP/Mesh. Днём 5 ГГц быстрый, вечером ping прыгает Загрузку канала, соседние сети, ширину и автооптимизацию. Периодические краткие отключения DFS-события, смену канала, firmware и логи роутера. 160 МГц хуже 80 МГц Возможно, широкому каналу просто не хватает чистого спектра. Максимальная ширина канала не является универсально лучшей настройкой. Стабильность проверяют в реальной квартире и в реальное проблемное время.

Не всегда виноваты соседи Один домашний клиент способен испортить интернет всем остальным Облачное фото Телефоны вечером начинают выгружать фото и видео. NAS backup Резервное копирование может запускаться по расписанию. Камеры Облачная запись и удалённый архив постоянно используют upload. Торренты Много соединений и высокий upload способны увеличить задержку. Игровая консоль Обновления на десятки гигабайт часто стартуют автоматически. Smart TV Несколько потоков 4K одновременно заметно увеличивают трафик. Как проверить На 10–15 минут остановите крупные загрузки, облачные копии и торренты, затем повторите вечерний тест. Если ping и скорость резко нормализовались, внешняя сеть может быть ни при чём. Особенно следите за upload. Полностью занятый исходящий канал способен ухудшить веб, игры и видеозвонки даже тогда, когда download тарифа формально ещё свободен.

Не только Speedtest Для игр, звонков и удалённой работы ping важнее красивой цифры download Интернет может показывать 200–300 Мбит/с и при этом неприятно тормозить, если задержка под нагрузкой выросла в несколько раз, появился jitter или потери пакетов. Download Сколько данных приходит к вам. Upload Критичен для облака, камер и видеозвонков. Ping Базовая задержка до удалённого узла. Jitter Насколько нестабильно меняется задержка. Packet loss Потерянные пакеты, особенно заметные в звонках и играх. Latency under load Что происходит с задержкой, когда канал занят. Для обращения к провайдеру полезнее серия повторяемых вечерних измерений по кабелю, чем один случайный скрин Speedtest по Wi-Fi.

Mesh и репитеры Полный сигнал от Mesh-узла не доказывает хороший интернет Телефон может отлично видеть ближайший Mesh-node, но сам узел вечером испытывает проблемы с беспроводным backhaul до основного роутера. Особенно это заметно в dual-band системах, где клиентский трафик и транспорт между узлами делят общую радиосреду. У главного роутера быстро А у satellite вечером медленно: проверяйте backhaul, размещение и канал. Ethernet backhaul решает проблему Это сильный признак, что узким местом была беспроводная магистраль между узлами. Не ставьте новый Mesh-узел прямо в мёртвую зону. Он должен сам иметь качественное соединение с основной сетью.

Провайдер Когда есть реальные основания подозревать внешнюю сеть ✓ Проблема повторяется в одно и то же вечернее окно несколько дней. ✓ По Ethernet рядом с главным роутером скорость также падает. ✓ Домашние крупные загрузки остановлены. ✓ WAN-link и LAN-link имеют ожидаемую скорость. ✓ Роутер не перегружен CPU/VPN/фильтрацией. ✓ Растут ping, jitter или потери даже по проводному тесту. Что отправить в поддержку адрес и номер договора;

время каждого замера;

результаты по Ethernet днём и вечером;

download, upload и ping;

скорость Ethernet-link компьютера и WAN, если интерфейс роутера её показывает;

уточнение, что Wi-Fi исключён из контрольного теста;

несколько повторений в разные вечера. Это значительно полезнее формулировки «вечером интернет плохой», потому что поддержке уже видно, что домашний Wi-Fi исключён из базовой проверки.

Роутер Когда проблема действительно может быть в самом маршрутизаторе CPU упирается под нагрузкой VPN, фильтрация, QoS, IDS или большое число соединений могут стать тяжёлыми для старой платформы. WAN или LAN только 100 Мбит/с Тогда тариф 300–1000 Мбит/с физически не сможет пройти через этот участок. Проблема появилась после firmware Зафиксируйте точную версию и проверьте официальный changelog до factory reset. Роутер перегревается или перезагружается Это уже отдельный симптом. На сайте есть самостоятельный гайд по самопроизвольным reboot. Новый роутер имеет смысл покупать после локализации узкого места. Если Ethernet от провайдера уже медленный в часы пик, дорогой Wi-Fi 7 не исправит внешний канал.

Алгоритм за один вечер Последовательность, которая обычно быстро находит виновника 01 Ethernet-тест Главный роутер → кабель → ПК. 02 Проверка домашней нагрузки Остановить backup, торренты и крупные обновления. 03 Wi-Fi рядом Тот же вечер, тот же клиент, рядом с AP. 04 Wi-Fi в проблемной точке Сравнить сигнал, диапазон и throughput. 05 Эфир Посмотреть каналы и загрузку именно вечером. 06 Mesh/backhaul Если используется Mesh, проверить магистраль узла. 07 Ping и потери Понять, проблема только в скорости или уже в качестве канала. 08 Повторить 2–3 вечера Собрать доказательства перед изменениями или обращением к ISP. Не меняйте сразу канал, DNS, MTU, роутер и тариф одновременно. После пяти изменений вы можете получить улучшение, но уже не поймёте, что действительно было причиной.

Что обычно не помогает Типичные действия, которые маскируют проблему × Покупать самый дорогой роутер без теста по кабелю. Внешняя перегрузка останется внешней. × Ставить максимальную ширину канала. В загруженном эфире шире не всегда значит стабильнее. × Добавлять репитер в мёртвую зону. Он повторит уже слабый канал. × Менять DNS ради низкого Speedtest. DNS не увеличивает физическую пропускную способность канала. × Делать factory reset первым действием. Он стирает настройки, но не исправляет перегруженный эфир или провайдера. × Проверять только утром. Если проблема вечерняя, диагностировать её нужно вечером.

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Тула и Тульская область Днём интернет быстрый, а вечером сеть начинает тормозить? Пришлите модель роутера, тариф, схему подключения и результаты одного проводного и одного Wi-Fi теста вечером. Если используется Mesh, укажите модели и способ backhaul. По этим данным можно понять, где искать узкое место: у провайдера, в кабеле, роутере, домашней нагрузке или радиоэфире. Минимальный выезд и диагностика по Туле от 5000 ₽. Написать в MAX Telegram Гайды по Wi-Fi