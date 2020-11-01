Mesh Wi-Fi режет скорость: как проверить backhaul и узлы

Mesh Wi‑Fi показывает полный сигнал, но скорость низкая: как проверить backhaul и узлы
Типичная ситуация: рядом с Mesh-узлом телефон показывает полный Wi‑Fi, но вместо ожидаемых сотен мегабит скорость падает в несколько раз, растёт ping или связь становится нестабильной. Причина часто не между телефоном и ближайшим узлом, а между этим узлом и главным роутером. Этот служебный канал называется backhaul.
Сначала определите, где именно теряется скорость
Проверьте интернет по кабелю у главного роутера
Если уже здесь скорость ниже тарифа, Mesh пока ни при чём: проверяют провайдера, WAN, кабель и сам роутер.
Тем же телефоном или ноутбуком измерьте Wi‑Fi рядом с главным узлом
Так становится понятно, какую реальную скорость этот клиент вообще умеет получать по Wi‑Fi.
Повторите тест рядом с Mesh-узлом
Если сигнал отличный, а скорость резко хуже, главный подозреваемый — backhaul или ограничение самого узла.
Посмотрите, как узел подключён к главному роутеру
Ethernet, 5 ГГц, 2,4 ГГц, выделенный радиоканал или связь через другой Mesh-узел.
Проверьте скорость линка Ethernet
При проводном backhaul один старый 100‑мегабитный порт или плохой кабель способен ограничить весь узел.
Только после этого меняйте каналы и настройки
Иначе можно часами «оптимизировать Wi‑Fi», когда проблема находится в магистрали между узлами.
Что такое backhaul в Mesh Wi‑Fi
Mesh-узел должен не только связаться с телефоном или телевизором, но и передать их трафик дальше к основному роутеру. Канал между Mesh-узлами называется backhaul.
Если первый участок хороший, а backhaul плохой, телефон всё равно покажет сильный Wi‑Fi. Но весь полезный трафик застрянет на втором участке.
Backhaul бывает
- Ethernet — узлы связаны витой парой;
- беспроводной общий — тот же диапазон используется и клиентами, и для связи узлов;
- беспроводной выделенный — у tri-band систем отдельное радио может использоваться преимущественно для backhaul;
- многоступенчатый — один беспроводной узел выходит к главному через другой узел.
Почему Mesh-узел нельзя ставить туда, где Wi‑Fi уже почти не работает
Пользователь видит «мёртвую зону» и ставит Mesh-узел прямо в неё. После этого рядом с узлом появляется полный сигнал, но сам узел по-прежнему еле слышит главный роутер.
Узел нужен не в самой дальней точке, а там, где он ещё получает качественный uplink и уже может нормально покрыть следующую зону.
Нужно смотреть отдельно client link и backhaul link.
Правда ли, что каждый Mesh-узел «режет скорость ровно вдвое»?
Это полезное старое упрощение для обычного однорадиоканального репитера, но не универсальная формула для всех современных Mesh-систем.
Реальная потеря зависит от:
- использует ли клиент и backhaul один и тот же радиоканал;
- dual-band или tri-band система;
- есть ли выделенный wireless backhaul;
- уровня сигнала между узлами;
- числа беспроводных hops;
- Wi‑Fi 5/6/7 и возможностей конкретных radios;
- ширины канала;
- помех и airtime соседних сетей;
- возможностей клиента.
На dual-band Mesh с одним 5‑ГГц радио заметное падение throughput вполне ожидаемо: системе приходится принимать и передавать трафик в общей радиосреде. На tri-band системе с отдельным backhaul потери могут быть намного меньше. При Ethernet backhaul эта причина практически исключается.
Как понять, что узел стоит слишком далеко
Где обычно размещать
Не существует универсальных «пяти метров». Бетонная стена, перекрытие, зеркало, металл и соседние сети могут изменить картину сильнее расстояния. Проверяют реальный uplink и throughput.
Когда Ethernet backhaul действительно стоит прокладывать
Keenetic/Netcraze, TP‑Link Deco и ASUS AiMesh поддерживают проводной backhaul во многих актуальных моделях. Производители прямо рекомендуют Ethernet для максимальной производительности или для помещений с тяжёлыми стенами.
Стены и соседский Wi‑Fi больше не влияют на магистраль между узлами.
Клиентский эфир не нужно так активно использовать для повторной передачи трафика.
Особенно заметно в играх, видеосвязи, NAS и локальном стриминге.
У проводных точек проще уменьшать взаимные помехи.
В системах Keenetic/Netcraze проводное соединение имеет приоритет над wireless backhaul. В актуальной документации Netcraze также указано, что при Ethernet-подключении backhaul можно отключить и независимо настраивать каналы узлов.
Провели кабель, а скорость всё равно около 90–95 Мбит/с
Это очень характерная цифра. Чаще всего где-то в Ethernet-цепочке линк поднялся только на 100 Мбит/с.
Проверяют каждый участок:
- порт самого узла — Fast Ethernet 100M или Gigabit;
- коммутатор;
- обжим всех восьми жил;
- патч-корды;
- фактическую negotiated speed порта.
Старые или младшие ретрансляторы иногда имеют порт только 100 Мбит/с. В этом случае проводной backhaul будет стабильным, но физически не сможет дать гигабит.
Это класс радиоинтерфейса, а не гарантированная полезная скорость интернета через конкретный порт и конкретный backhaul.
Что смотреть в популярных Mesh-системах
Проверить топологию Wi‑Fi-системы, к какому узлу подключён ретранслятор, wireless или Ethernet backhaul и качество соединения. Для dual-band системы беспроводная транспортная связь обычно идёт по 5 ГГц.
В network map открыть satellite Deco и проверить backhaul type. Актуальная документация TP‑Link прямо рекомендует Ethernet backhaul как более быстрый и стабильный вариант.
В topology проверить Backhaul Connection Priority. Для dual-band систем ASUS рекомендует Ethernet, если это возможно; у tri-band отдельный диапазон может быть выделен под wireless backhaul.
Сначала выяснить магистраль, потом клиентский radio. Название технологии не отменяет физику радиосвязи.
Почему цепочка «роутер → узел → узел → узел» быстро теряет производительность
Каждый беспроводной hop добавляет ещё один участок общей радиосети, задержку и вероятность ретрансляций.
Такая daisy-chain схема иногда неизбежна, но её нельзя оценивать только по уровню сигнала у конечного клиента.
Если третьему узлу нужен высокий throughput для ПК, NAS, Smart TV или камеры, лучше по возможности сократить число wireless hops или дать ему проводной uplink.
Новый Mesh не отменяет плохое размещение
Wi‑Fi 6E/7, дополнительные диапазоны и MLO могут существенно улучшить беспроводной backhaul, особенно у современных tri-band систем.
Но они не превращают железобетонное перекрытие в прозрачное. Высокочастотные диапазоны дают большую скорость при хорошем сигнале, но хуже проходят через препятствия.
Поэтому покупка Wi‑Fi 7 Mesh без изменения расположения иногда даёт намного меньший эффект, чем одна правильно установленная проводная точка доступа.
Проверьте не только радио, но и последнее обновление
В августе–сентябре 2026 в пользовательских сообществах TP‑Link Deco активно обсуждаются случаи ухудшения скорости, packet loss и стабильности после отдельных firmware updates. Это не означает, что проблема есть у всех Deco и что любой Mesh slowdown вызван прошивкой.
Но если сеть год работала стабильно и проблема появилась сразу после конкретного update, это важный диагностический факт.
Что делать безопасно
- зафиксировать hardware revision и firmware каждого узла;
- посмотреть официальный changelog/support;
- перезапустить систему штатно один раз;
- проверить, затронуты все узлы или одна аппаратная ревизия;
- не выполнять factory reset всей сети первым действием;
- не ставить неофициальную прошивку только по совету из комментария.
Speedtest в интернете не всегда показывает проблему Mesh
Чтобы отделить Wi‑Fi от провайдера, полезно сравнить несколько тестов.
Проводной тест у главного роутера.
Тот же клиент рядом с главным узлом.
Тот же клиент рядом с Mesh-node.
Если возможно — iperf/NAS внутри сети, чтобы исключить провайдера.
Кроме скорости смотрите
- ping;
- jitter;
- packet loss;
- link rate клиента;
- тип и качество backhaul;
- band 2,4 / 5 / 6 ГГц;
- к какому узлу реально подключён клиент.
Типичные бесполезные действия
Покупать ещё один узел
Если существующий satellite уже имеет плохой uplink, новый hop может сделать ситуацию ещё хуже.
Ставить узел в самую дальнюю комнату
Он должен не только раздавать, но и хорошо принимать backhaul.
Factory reset всей сети
До проверки topology, port speed и firmware это обычно преждевременно.
Ставить максимальную мощность всем AP
Это может ухудшить overlap и roaming, а слабый backhaul не исправит.
Верить только signal bars
Они ничего не говорят о следующем участке пути.
Считать 1200 Мбит/с реальной скоростью
PHY-класс устройства не равен полезному throughput через Mesh.
Что ещё пригодится для нормального Wi‑Fi
Mesh показывает полный сигнал, но скорость всё равно низкая?
Пришлите модели главного роутера и всех узлов, план квартиры или дома, способ backhaul каждого узла и три результата теста: по кабелю у главного роутера, по Wi‑Fi рядом с ним и рядом с проблемным Mesh-узлом. Для выезда и диагностики по Туле ориентир — от 5000 ₽.
Частые вопросы о медленном Mesh Wi‑Fi
Почему возле Mesh-узла полный сигнал, а интернет медленный?
Телефон видит сильный сигнал от ближайшего узла, но сам узел может иметь слабый wireless backhaul до главного роутера. Это два разных радиоканала связи.
Mesh всегда режет скорость в два раза?
Нет. Это только грубое правило для некоторых повторителей и систем, где приём и передача идут через один общий радиоресурс. Tri-band, выделенный backhaul и Ethernet заметно меняют результат.
Что лучше: Mesh по Wi‑Fi или Ethernet backhaul?
Если кабель можно проложить, Ethernet обычно даёт более стабильный uplink, меньшую задержку и освобождает радио для клиентов.
Почему после Ethernet backhaul скорость около 90 Мбит/с?
Проверьте negotiated speed всех портов и кабелей. Один Fast Ethernet 100M порт или линия, поднявшаяся на 100M, ограничит полезную скорость примерно этим уровнем.
Куда ставить беспроводной Mesh-узел?
Не в самую слабую точку, а туда, где backhaul до предыдущего узла ещё устойчивый и при этом новое устройство уже покрывает проблемную зону.
Поможет ли третий Mesh-узел?
Только если он улучшает топологию. Дополнительный беспроводной hop при слабом uplink способен, наоборот, увеличить задержку и уменьшить throughput.
Wi‑Fi 7 Mesh решит проблему толстых стен?
Не гарантированно. Современные технологии увеличивают возможности радио, но физические препятствия остаются. Часто правильное размещение или проводной backhaul важнее поколения Wi‑Fi.
Почему Mesh стал медленным после обновления прошивки?
Такое возможно для конкретной модели или версии. Зафиксируйте firmware и hardware revision, проверьте официальный changelog и поддержку. Не делайте полный reset первым шагом.