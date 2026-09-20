Компьютер не выходит из сна после отключения электричества: настройки BIOS, Windows и ИБП За автоматическое включение компьютера после возвращения электричества обычно отвечает BIOS/UEFI. Но одной настройки Power On недостаточно: ИБП должен действительно восстановить питание на выходе, блок питания и плата должны отреагировать на этот переход, а Windows должна корректно загрузить или восстановить сохранённое состояние. Диагностировать эти уровни нужно по отдельности. BIOS/UEFI Windows ИБП Гибридный сон Главное: Начните с проверки Restore AC Power Loss в BIOS/UEFI, затем испытайте компьютер без привязки к восстановлению сеанса Windows и отдельно изучите сценарий выхода ИБП. Power On включает ПК после появления питания, Power Off оставляет его выключенным, Last State пытается вернуть состояние до сбоя. Обычный сон после полного обесточивания не сохраняется; гибридный сон может восстановиться из файла гибернации, если компьютер снова включится и данные останутся целыми.

Короткий ответ: какой параметр отвечает за запуск Искомая функция находится в BIOS/UEFI материнской платы, а не в параметрах электропитания Windows. Она определяет, что плата сделает после исчезновения и последующего появления переменного питания: запустится, останется выключенной или попытается вернуть прежнее состояние. Режим Поведение после возвращения питания Когда подходит Power On Автоматически включает компьютер Сервер, удалённый ПК, система автоматизации Power Off Оставляет компьютер выключенным Обычный домашний ПК, где нужен ручной запуск Last State Возвращает состояние, которое плата запомнила до пропадания питания Когда включённый ПК должен запуститься, а выключенный остаться выключенным Power On не означает восстановление открытых программ. Это команда плате включить питание компьютера. Дальнейшая загрузка Windows или восстановление сеанса выполняется уже операционной системой. Если компьютер был подключён к ИБП, момент возвращения электричества в розетке и момент появления питания на выходе ИБП могут не совпадать. Кроме того, управляющая программа ИБП способна завершить работу Windows, а некоторые модели затем отключают свой выход. Поэтому результат зависит сразу от прошивки платы, состояния Windows и алгоритма ИБП.

Где искать Restore AC Power Loss в BIOS/UEFI Точный путь зависит от производителя платы, модели компьютера и версии прошивки. Обычно параметр расположен в разделе управления питанием или дополнительных настроек. В упрощённом интерфейсе UEFI может потребоваться переход в Advanced Mode. Распространённые названия разделов Advanced

Power Management

APM Configuration

Power

ACPI Configuration

Chipset

Platform Power Варианты названия самого параметра Restore AC Power Loss

Restore on AC Power Loss

After Power Failure

After AC Power Loss

AC Power Recovery

AC Recovery

State After Power Failure

Power Failure Recovery Откройте BIOS/UEFI при включении компьютера, найдите один из близких по смыслу пунктов и выберите Power On. После изменения используйте штатную команду Save Changes and Exit. Если пункта нет, проверьте руководство именно для модели материнской платы или готового компьютера. Поиск по меню чужой платы часто вводит в заблуждение: одинаковая функция у производителей находится в разных разделах. Перед изменением сфотографируйте исходное значение и название раздела. Не меняйте рядом параметры ACPI, напряжения, разгона и режимы блока питания, если они не относятся к задаче.

Power On, Power Off и Last State: важные различия Power On является наиболее предсказуемым вариантом для автоматического запуска: после обнаружения нового появления питания плата инициирует включение. Однако команда срабатывает только при распознанном цикле потери и восстановления питания. Простая перезагрузка Windows или кратковременное переключение ИБП на батарею без отключения его выхода не создаёт такой сценарий. Power Off предписывает сохранить выключенное состояние. Компьютер можно будет включить кнопкой или другим поддерживаемым механизмом, но сам факт возвращения электричества запуск не вызовет. Last State зависит от состояния, которое прошивка считает предыдущим. Если до пропадания питания компьютер работал, ожидается автоматический запуск. Если он был штатно выключен, ожидается сохранение выключенного состояния. Этот режим удобен не всегда: программное завершение работы от ИБП может привести к тому, что плата будет считать последним состоянием Power Off. Названия режимов похожи, но детали реализации различаются. Если автоматический запуск критичен, проверяйте фактическое поведение конкретной платы и ИБП, а не только подпись пункта в меню.

Почему Power On выбран, но компьютер не включается Неисправность не обязательно находится в BIOS. Сначала нужно определить, дошло ли питание до компьютера и возник ли для платы новый переход от полного отсутствия питания к его появлению. ИБП не восстановил выход. Внешнее питание уже появилось, но выходная розетка ИБП остаётся отключённой или ожидает ручного запуска. ИБП не отключал выход. Он пережил короткий сбой на батарее, поэтому плата не потеряла дежурное питание и не увидела события восстановления AC. Управляющее ПО завершило Windows и изменило сценарий. После разряда батареи ИБП мог выключить выход, а после возврата сети применять собственную задержку или условие запуска. Выбран Last State вместо Power On. После штатного завершения работы прежним состоянием могло стать «выключен». Настройка не сохранилась. Изменение было закрыто без Save Changes либо прошивка вернула исходное значение. Параметр относится не к восстановлению AC. Wake on LAN, запуск по клавиатуре, таймер RTC и пробуждение USB являются отдельными механизмами. Компьютер включается, но Windows не восстанавливает сеанс. Вентиляторы, индикаторы или заставка платы появляются, значит этап BIOS уже пройден и причину нужно искать дальше. Питание на выходе есть, но аппаратный запуск отсутствует. Возможна проблема блока питания, платы, кабеля или подключений; такую неисправность не устраняют настройками Windows. Для автоматизации особенно важно согласовать последовательность: исчезновение внешней сети, работа от батареи, команда операционной системе, отключение выхода ИБП, возврат сети, восстановление выхода и запуск платы. Если одно звено не выполняется, внешне это выглядит как отказ функции Power On.

Сон, гибернация и гибридный сон после обесточивания Состояние Windows определяет, можно ли вернуть прежний сеанс, но не заменяет команду BIOS на включение компьютера. Поэтому вопросы «запустился ли ПК» и «вернулись ли открытые приложения» следует разделять. Состояние Где сохраняется рабочий сеанс Что происходит при полном обесточивании Обычный сон Главным образом в оперативной памяти Без питания содержимое ОЗУ теряется, обычное возобновление невозможно Гибернация На системном накопителе После нового включения Windows может загрузить сохранённое состояние Гибридный сон В оперативной памяти и файле гибернации При потере питания возможно восстановление с диска, обычно медленнее обычного выхода из сна Полное выключение Активный сеанс не сохраняется как сон После включения выполняется обычная загрузка Таким образом, компьютер может восстановиться после отключения питания из гибридного сна. Для этого прошивка должна снова включить машину, накопитель и файл гибернации должны быть доступны, а Windows должна успешно распознать сохранённое состояние. Гарантировать восстановление каждого приложения нельзя: результат зависит от оборудования, драйверов и целостности сохранённых данных. После краткого переключения ИБП на батарею питание компьютера может вообще не исчезнуть. Тогда система продолжит спать и будет ждать обычного сигнала пробуждения от кнопки, клавиатуры, мыши или другого поддерживаемого устройства. Restore AC Power Loss в таком случае не задействуется. Если на экране ничего нет, сначала посмотрите на индикаторы и вентиляторы. Полностью выключенный компьютер и работающий ПК, который не вывел изображение после сна, требуют разной диагностики.

Как отделить BIOS от Windows и ИБП Надёжный метод состоит в поэтапной проверке. Не начинайте с одновременного изменения BIOS, схемы сна и программы ИБП: после этого невозможно понять, какое действие повлияло на результат. Зафиксируйте симптомы Отметьте, горит ли индикация ИБП, есть ли питание на его выходе, запускаются ли вентиляторы и появляется ли заставка материнской платы. Проверьте значение BIOS Найдите параметр восстановления AC, установите Power On и сохраните изменения. После повторного входа убедитесь, что значение осталось выбранным. Исключите восстановление сеанса Выполните обычное завершение работы Windows. Так проверка запуска не будет зависеть от сна или гибернации. Проверьте событие восстановления питания Используйте только штатное отключение выхода ИБП или безопасное отсоединение обесточенного оборудования. После нового появления питания наблюдайте, запускается ли ПК до появления Windows. Оцените результат BIOS Если появляются логотип платы и процесс загрузки, функция автоматического включения работает. Ошибку входа в Windows или восстановления сеанса ищите на уровне ОС. Проверьте ИБП отдельно Если ПК запускается от обычного возвращения питания, но не запускается в рабочой схеме, изучите настройки отключения выхода, задержки восстановления и управляющей программы ИБП. Верните нужный режим Windows После подтверждения аппаратного запуска отдельно проверьте гибернацию или гибридный сон и зафиксируйте, какой режим действительно восстанавливается. Наблюдение Вероятный уровень проверки На выходе ИБП нет питания ИБП, его режим или состояние батарейного сценария Питание есть, ПК полностью без признаков запуска BIOS/UEFI, блок питания, плата, кабель Появляется заставка платы, затем ошибка загрузки Накопитель, загрузчик или Windows Windows загружается, но прежний сеанс потерян Сон, гибернация, драйверы или сохранённое состояние ПК работает, но монитор остаётся тёмным Вывод изображения или пробуждение устройств, а не Restore AC Power Loss

Проверка настроек ИБП и управляющей программы ИБП не только поддерживает питание от батареи. Модель с USB или сетевым управлением может передавать Windows информацию о состоянии сети, инициировать завершение работы и управлять своим выходом. Конкретный набор функций определяется моделью и конфигурацией. Проверьте, включается ли выход ИБП автоматически после возвращения внешнего питания.

Уточните, существует ли задержка включения выхода или условие минимального заряда батареи.

Посмотрите, завершает ли программа работу Windows и отключает ли затем ИБП свой выход.

Убедитесь, что компьютер подключён к розетке ИБП с резервированием, а не к отдельному выходу только с фильтрацией.

Проверьте журнал программы ИБП, если она его ведёт: время пропадания сети, команду завершения работы и восстановление питания.

Не переносите настройки и поведение с одной модели ИБП на другую без проверки документации. Типичный конфликт выглядит так: BIOS настроен на Power On, но ИБП после программного завершения Windows не отключает выход полностью. Для материнской платы питание всё время присутствует, поэтому нового события AC Recovery нет. Возможен и обратный вариант: ИБП отключает выход, но после возвращения сети не подаёт его автоматически. Вопрос выбора мощности, формы выходного напряжения и типа ИБП относится к отдельной задаче. Если требуется подобрать устройство, используйте материал Как выбрать ИБП для компьютера: мощность, VA и синусоида.

Ограничения и безопасная проверка Функция восстановления питания не гарантирует возврат любого сеанса и не устраняет аппаратные неисправности. Она также не помогает, если ИБП продолжает питать компьютер без разрыва либо не восстанавливает выход. На некоторых готовых компьютерах производитель может скрыть параметр или предоставить сокращённый набор режимов. Не проводите серию быстрых включений и отключений питания: после каждого изменения дайте оборудованию завершить переходное состояние.

Не вскрывайте ИБП, блок питания компьютера и сетевые устройства.

Не обходите ИБП, защитные устройства и заземление ради эксперимента.

Ограничьте самостоятельную проверку просмотром BIOS и Windows, штатными органами управления, индикацией и внешними кабельными соединениями.

Перед испытанием сохраните документы: имитация пропадания питания может завершить работу системы и привести к потере несохранённых данных.

Если питание на выходе есть, но ПК не реагирует, либо заметны запах, нагрев, треск или повреждения, прекратите проверку и отключите оборудование штатным способом. Для удалённого компьютера одного Power On недостаточно. Полная схема должна выдерживать реальный цикл: ИБП корректно завершает работу при длительном сбое, восстанавливает выход после возвращения сети, плата запускается, Windows загружается без ручного выбора, а нужная программа стартует предусмотренным способом. Проверять следует весь цикл, а не отдельную настройку. Практический критерий исправности прост: после контролируемого исчезновения и возвращения питания компьютер самостоятельно доходит до нужного рабочего состояния. Если он только включился, но остановился на экране BIOS, запросе восстановления или входе пользователя, аппаратная часть сценария сработала, а автоматизация загрузки ещё не завершена.