Как настроить IP-камеру: H.264, H.265, битрейт, FPS и GOP

IP-видеонаблюдение · кодеки · битрейт Как настроить видеопоток IP-камеры: H.264, H.265, AV1, битрейт, FPS, GOP и CBR/VBR У камеры может быть 4K, хороший объектив и ночная подсветка, но неправильные настройки потока всё равно дадут мыло, рывки, перегруженный NVR или слишком короткий архив. Разбираем основной и дополнительный поток, кодеки H.264/H.265/AV1, CBR и VBR, частоту кадров, GOP/I-frame, Smart Codec и порядок настройки без магических «битрейтов по мегапикселям».

Main stream основной поток для записи и просмотра в полном качестве Substream облегчённый поток для сетки камер и удалённого просмотра Битрейт ≠ мегапиксели поток зависит от кодека, FPS, сцены, шума, GOP и режима сжатия

С чего начинать настройку IP-камеры Правильная настройка начинается не с вопроса «какой битрейт поставить на 4 Мп», а с задачи камеры. Одна камера должна распознавать лицо у входа, другая контролирует общий двор, третья пишет номер автомобиля, четвёртая нужна только для обзора помещения. Для этих задач оптимальные параметры будут разными. 01 Определить задачу Обзор, идентификация, номер автомобиля, касса, склад, двор, вход. 02 Настроить изображение Экспозиция, выдержка, WDR, шумоподавление, ИК и фокус. 03 Выбрать кодек H.264, H.265 или AV1 с учётом NVR, VMS и клиентов. 04 Выбрать FPS и GOP Не больше, чем реально нужно для задачи наблюдения. 05 Настроить битрейт CBR/VBR, качество, максимум и фирменное сжатие. 06 Проверить систему День, ночь, движение, архив, сеть, NVR и удалённый просмотр. Главная ошибка: копировать готовые цифры из таблицы без проверки реальной сцены. Две одинаковые камеры с одинаковым разрешением могут иметь заметно разный поток, если одна смотрит на пустой коридор, а другая на деревья, дождь и оживлённую парковку.

Main stream, substream и третий поток: зачем они нужны Современная IP-камера обычно кодирует несколько видеопотоков одновременно. Они берутся с одного сенсора, но могут иметь разное разрешение, FPS, кодек и битрейт. Поток Типичная задача Что обычно настраивают Main stream Запись на NVR/VMS, полноэкранный просмотр, экспорт доказательного видео Максимально полезное разрешение, достаточный FPS и основной битрейт Substream Сетка из нескольких камер, мобильное приложение, медленный канал Ниже разрешение, FPS и битрейт Third / custom stream Отдельный клиент, аналитика, видеостена или интеграция Параметры под конкретную задачу Hikvision в документации прямо разделяет назначение потоков: основной поток используется для записи и качественного просмотра, а дополнительный позволяет уменьшить полосу для удалённого live-view. Поэтому нет смысла постоянно гонять 4K-поток на телефон, если на экране одновременно открыто девять маленьких окон. Для расчёта сети используйте калькулятор пропускной способности камер и NVR. Он отдельно считает main stream, substream, входящую полосу регистратора, uplink и интернет-upload.

H.264, H.265 или AV1: какой кодек выбрать в 2026 году H.264 Максимальная совместимость Работает практически со всеми современными NVR, VMS, браузерными шлюзами и интеграциями. Хороший выбор, если важнее совместимость, чем минимальный битрейт. H.265 Меньше поток и архив Обычно эффективнее H.264 при сопоставимом качестве, особенно на высоком разрешении. Но требует поддержки кодека на стороне NVR, VMS и клиента. AV1 Новый вариант для IP-видео В 2026 году уже применяется в части профессиональных камер, например Axis на ARTPEC-9. Хорошо подходит для современных VMS и облачных систем, но пока не является универсальным кодеком всего рынка. Кодек Совместимость Эффективность сжатия Практический выбор H.264 / AVC Очень высокая Базовый современный уровень Смешанные системы, старые NVR, интеграции, где важна предсказуемая совместимость H.265 / HEVC Высокая в современном CCTV, ниже в браузерах и части ПО Выше H.264 Локальный NVR/VMS с гарантированной поддержкой H.265 AV1 Быстро растёт, но зависит от конкретной камеры и VMS Высокая Новые совместимые системы, особенно при облаке и современном программном стеке Axis указывает, что H.265 может уменьшать размер видеопотока более чем на 25% относительно H.264 при сопоставимом качестве, но отдельно предупреждает о проблемах поддержки H.265 в браузерах. В свежих материалах 2026 года компания позиционирует AV1 как более современный вариант с высокой эффективностью и широкой поддержкой клиентских платформ. Не переключайте кодек только ради меньшего архива. Сначала убедитесь, что выбранный NVR, VMS, мобильное приложение, браузерный клиент и интеграции действительно умеют декодировать этот поток. Камера может прекрасно выдавать H.265 или AV1, а старый регистратор его просто не примет.

H.264+, H.265+, Smart Codec и Zipstream: это не просто H.265 У производителей есть собственные технологии дополнительной оптимизации: Hikvision H.264+/H.265+, Axis Zipstream и другие Smart Codec. Они анализируют сцену, движение, фон, GOP и качество отдельных областей, чтобы уменьшить средний поток. Такие режимы действительно могут существенно экономить сеть и диск, особенно в спокойных сценах. Но универсального процента экономии нет: камера на пустом складе и камера на улице с деревьями и снегом дадут разный результат. Фирменный Smart Codec нужно проверять на совместимость. Если камера подключена к родному NVR, обычно проблем меньше. В смешанной системе сторонний NVR, VMS или аналитика могут лучше работать с обычным стандартным H.264/H.265, чем с фирменной надстройкой.

Разрешение: больше мегапикселей не всегда лучше Разрешение определяет количество пикселей в кадре, но не гарантирует полезную детализацию. 8 Мп с плохим объективом, длинной выдержкой и сильным шумоподавлением могут дать менее полезный кадр, чем правильно настроенные 4 Мп. При выборе разрешения нужно смотреть на реальную задачу: ширину сцены, расстояние до объекта и требуемую плотность пикселей. Если камера снимает маленький дверной проём, запись полного 4K может только увеличивать архив без практической пользы. Для геометрии сцены лучше отдельно рассчитать угол и детализацию камеры в разделе инструментов Electrikman, а уже после этого выбирать параметры кодирования.

FPS: сколько кадров в секунду нужно камере FPS показывает, сколько отдельных кадров камера кодирует за секунду. Чем выше частота, тем плавнее движение, но тем выше нагрузка на кодер, сеть и архив при остальных равных настройках. 10–15 FPS Спокойные сцены Коридор, склад, общий обзор участка, где сверхплавное движение не является целью. 15–20 FPS Универсальный диапазон Часто достаточен для входов, двора и обычного наблюдения за людьми. 25/30 FPS Быстрое движение Когда важна более плавная динамика или конкретная задача действительно требует высокой частоты кадров. Это не нормативные значения, а практические стартовые ориентиры. Axis отмечает, что полноформатное плавное движение обычно воспринимается при 25 FPS для PAL и 30 FPS для NTSC, но для системы видеонаблюдения максимальная плавность нужна далеко не каждой камере. FPS не исправляет смаз движения. Если лицо или номер размазывается в движении, проблема часто находится в выдержке и освещении. Увеличить FPS, оставив слишком длинную экспозицию, недостаточно.

Битрейт: главный параметр для сети и архива Битрейт показывает, сколько данных видеопоток передаёт за единицу времени. Именно он напрямую влияет на входящую полосу NVR, загрузку сети, интернет-upload и объём архива. Для постоянной записи 1 Мбит/с ≈ 10,8 ГБ в сутки Это арифметический ориентир без учёта дополнительных потоков и служебных данных. Например, средний поток 4 Мбит/с даёт около 43,2 ГБ в сутки на одну постоянно записываемую камеру. Поэтому вопрос «какой диск нужен для 8 камер» нельзя решать только по числу камер и мегапикселям. Сначала определяется фактический поток. Для дисков используйте калькулятор архива видеонаблюдения.

CBR или VBR: что выбрать CBR Constant Bit Rate Кодер старается удерживать поток около заданного значения. Нагрузка на сеть и NVR становится более предсказуемой, но в сложной сцене качество может ухудшиться, если выделенного битрейта не хватает. VBR Variable Bit Rate Битрейт меняется в зависимости от сложности сцены. Спокойный кадр требует меньше данных, движение, листья, дождь и шум увеличивают поток. Задача Что чаще удобнее Почему Локальный NVR с запасом по полосе VBR Камера может сохранить качество в сложной сцене, увеличивая поток Жёстко ограниченный канал CBR или ограниченный VBR/MBR Проще контролировать максимальную сетевую нагрузку Облако / удалённый объект Зависит от upload и требований сервиса Нужно учитывать реальный исходящий канал и пики Архив с VBR Считать по фактическому среднему + запас Максимальный битрейт не равен постоянному среднему потоку Axis прямо отмечает, что VBR в простой сцене даёт небольшой поток, а при росте сложности сцены битрейт повышается. Если сеть или NVR не имеют запаса, такие пики могут привести к потерям пакетов, повреждённым кадрам или остановке потока.

Почему ночью битрейт часто увеличивается Ночная сцена сложнее для кодека. Сенсор повышает усиление, появляется больше случайного шума, ИК-подсветка создаёт контрастные зоны, в кадре летят насекомые, снег или дождь. Для кодера всё это выглядит как постоянно меняющиеся детали. Шум матрицы каждый кадр отличается от предыдущего Дождь и снег много мелких движущихся объектов Листва постоянное движение большой части кадра ИК-подсветка жёсткие контрасты, насекомые и отражения Поэтому VBR-камера, которая днём держится на небольшом потоке, ночью может заметно увеличить битрейт. Именно поэтому сеть и NVR проверяют не только днём в спокойной сцене.

GOP и I-frame interval: что это и зачем настраивать Сжатое видео не хранит каждый кадр полностью. Периодически кодер создаёт самостоятельный ключевой кадр I-frame, а промежуточные кадры описывают изменения относительно других кадров. Группа таких кадров называется GOP — Group of Pictures. I P P P P I P P P P Короткий GOP означает более частые I-frame: поток обычно растёт, зато проигрывателю проще быстро начать декодирование после перемотки или потери данных. Длинный GOP экономит данные, но восстановление после потери пакетов и произвольный доступ к записи могут усложняться. Практический стартовый вариант: для обычного H.264/H.265 часто используют I-frame interval примерно равный FPS, то есть около одного ключевого кадра в секунду. Например, 20 FPS → I-frame interval около 20. Это не универсальное требование: конкретный NVR, VMS, аналитика или Smart Codec могут использовать другую оптимальную схему. Axis также указывает, что более длинный GOP снижает битрейт, а короткий увеличивает число I-frame и объём данных. Dynamic GOP может дополнительно экономить поток, но его нужно проверять на совместимость с системой записи.

Почему нельзя просто поставить максимальное качество во всех пунктах Настройки кодирования связаны между собой. Если одновременно поставить 4K, 30 FPS, минимальную компрессию, короткий GOP и высокий VBR-предел на десятке камер, можно получить систему, где камеры хорошие, но NVR не справляется с входящей полосой, а архив заканчивается в несколько раз быстрее ожидаемого. Разрешение ↑ больше деталей для кодирования FPS ↑ больше кадров каждую секунду Качество ↑ меньше потерь от компрессии GOP короче больше тяжёлых I-frame Итог выше битрейт, сеть и архив

Почему слишком низкий битрейт тоже плох Если кодеру не хватает данных, он вынужден сильнее упрощать изображение. Обычно первыми страдают мелкие детали и движущиеся объекты. трава и листва превращаются в «кашу»;

лицо в движении теряет детали;

номер автомобиля разрушается блоками;

на сложной сцене появляются квадраты и ступенчатые артефакты;

ночью качество резко хуже, чем днём;

аналитика может получать менее полезный исходный кадр. Экономить нужно не любой ценой. Цель настройки не минимальный битрейт, а минимальный поток, при котором сохраняется нужная доказательная детализация для конкретной зоны наблюдения.

Какой битрейт ставить для 2, 4 или 8 Мп Универсальной правильной таблицы нет. Нельзя сказать, что «4 Мп всегда требует 4 Мбит/с» или «8 Мп всегда нужно 8 Мбит/с». На реальный поток одновременно влияют: H.264, H.265, AV1 или фирменный Smart Codec;

разрешение;

FPS;

GOP;

уровень качества и компрессии;

VBR/CBR;

движение в кадре;

шум изображения;

дождь, снег, деревья и вода;

WDR и другие параметры обработки;

реализация кодера конкретного производителя. Правильнее начать с рекомендованного диапазона из документации конкретной камеры, затем проверить изображение в реальной сцене и посмотреть фактический средний и максимальный поток. Не делайте так «У меня 8 камер по 4 Мп, значит каждая точно будет 4 Мбит/с» Мегапиксели не задают битрейт напрямую. Для расчёта NVR и дисков используйте фактический или обоснованно настроенный поток.

Рекомендуемый порядок настройки main stream Выберите полезное разрешение. Не обязательно максимальное, если оно не добавляет нужной детализации. Настройте экспозицию и изображение. Сначала добейтесь полезного кадра днём и ночью. Выберите кодек. H.264 для максимальной совместимости, H.265 или AV1 при гарантированной поддержке всей системы. Выберите FPS. Столько, сколько нужно объекту, а не максимальное значение камеры. Настройте GOP/I-frame. Начните с понятной совместимой конфигурации, затем оптимизируйте при необходимости. Выберите VBR или CBR. Учтите, нужен ли приоритет качества или жёсткое ограничение канала. Задайте битрейт/максимум. Проверяйте качество на движении, а не только на статичном кадре. Проверьте ночь. Смотрите реальный поток при ИК, шуме, дожде и движении. Проверьте NVR. Входящую полосу, декодирование, архив и работу нескольких каналов одновременно.

Как настраивать substream Дополнительный поток нужен не для того, чтобы дублировать основной, а чтобы дать лёгкую версию видео для сетки камер и удалённого просмотра. Разрешение ниже main Для маленького окна на смартфоне 4K обычно не нужен. FPS ниже main Для сетки камер часто достаточно меньшей плавности. Битрейт ограничен Особенно важно при мобильном интернете и слабом upload объекта. Кодек совместимый Иногда H.264 для substream удобнее, даже если архив пишется в H.265. Такой подход позволяет записывать качественный main stream локально и одновременно быстро открывать много камер удалённо без лишней нагрузки на канал.

Что проверить на NVR перед повышением качества Регистратор ограничивается не только количеством каналов. У него есть входящая пропускная способность, возможности декодирования, максимальные разрешения и FPS, поддерживаемые кодеки и ограничения вывода. Incoming bandwidth сколько суммарного видеопотока NVR способен принять Decoding capability сколько потоков какого разрешения он способен одновременно показать Codec support H.264, H.265, AV1, фирменные Smart Codec Recording resolution какое разрешение реально поддерживается по каждому каналу Outgoing bandwidth ограничение на удалённые клиенты и просмотр HDD throughput дисковая подсистема и допустимый объём архива Если система уже работает на пределе, увеличение FPS или битрейта одной камеры может повлиять на остальные. Проверить суммарную нагрузку можно в калькуляторе пропускной способности NVR.

Что делать, если изображение есть, но сторонний NVR работает нестабильно Сначала проверьте стандартный поток без фирменных улучшений. Для диагностики полезно временно отключить H.264+/H.265+/Smart Codec, выбрать стандартный H.264 или H.265 и проверить main/substream отдельно. Но поток и события — разные уровни. Если видео стабильно идёт по RTSP, а NVR не получает Motion Detection, людей, автомобили или пересечение линии, проблема уже может быть в ONVIF Events или metadata, а не в битрейте. Это отдельно разобрано в статье «Камера показывает видео, но NVR не получает события». Разницу между ONVIF, RTSP и облачным подключением смотрите в материале «ONVIF, RTSP и облако камеры».

Настройка для улицы: почему она сложнее помещения Улица — одна из самых тяжёлых сцен для видеокодека. Движутся деревья, идёт снег, меняется солнце, появляются фары, включается ИК-подсветка, ночью растёт шум. Поэтому одна и та же камера на фасаде обычно требует больше запаса по битрейту, чем в спокойном коридоре. Перед настройкой кодека нужно правильно выбрать саму камеру и сцену. Угол обзора, объектив, ночная чувствительность, ИК, PoE и монтаж разобраны отдельно в статье «Как выбрать IP-камеру для улицы».

Практические профили: не готовые цифры, а логика выбора Дом / квартира Вход, коридор, двор Достаточная детализация, умеренный FPS, H.265 при совместимом NVR, substream для телефона. Проверка лица в движении важнее максимального разрешения на статичной картинке. Коммерческий объект Касса, склад, проход Приоритет на доказательную детализацию, стабильную запись и предсказуемый архив. Не экономить битрейт там, где важны руки, товар или лицо. Удалённый объект Дача, склад, стройка Основной поток пишет локально, substream используется удалённо. Особое внимание upload, VBR-пикам и работе при нестабильном интернете. AI / аналитика Люди, машины, события Поток должен соответствовать требованиям аналитики. Не снижать FPS, разрешение или качество ниже того, что требует конкретный алгоритм.

Типовые ошибки при настройке видеопотока 01 Ставить максимальное разрешение и 25/30 FPS на каждой камере без задачи. 02 Назначать битрейт только по количеству мегапикселей. 03 Проверять качество только днём на неподвижной сцене. 04 Включать H.265+ или Smart Codec без проверки стороннего NVR/VMS. 05 Записывать substream вместо main stream и потом удивляться отсутствию деталей. 06 Передавать main stream 4K на каждый мобильный клиент. 07 Ставить слишком длинный GOP только ради минимального битрейта. 08 Не учитывать VBR-пики при расчёте входящей полосы NVR. 09 Считать H.265 гарантированно «в два раза меньше» H.264 для любой сцены. 10 Пытаться исправить плохую экспозицию одним повышением битрейта.

Как проверить результат после настройки Откройте main stream и посмотрите лицо или номер в реальном движении. Проверьте запись ночью после включения ИК-подсветки. Посмотрите фактический средний и пиковый битрейт камеры. Откройте одновременно несколько камер на NVR. Проверьте сетку камер через substream с телефона. Проверьте перемотку архива и скорость появления изображения после перехода по времени. Убедитесь, что события и аналитика продолжают работать. Сравните реальное заполнение диска с расчётом через несколько суток.

Видеонаблюдение в Туле Камеры работают, но архив короткий, NVR перегружен или удалённый просмотр тормозит? Проверяем не только мегапиксели камер, а всю цепочку: кодек, FPS, GOP, битрейт, main/substream, incoming bandwidth регистратора, PoE, сеть, диски и удалённый доступ. Можно модернизировать существующую систему без бессмысленной замены всего оборудования.