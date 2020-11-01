Как определить тип домофона: координатный, цифровой или IP

Практический гайд · подъездный домофон · квартира Как определить тип подъездного домофона: координатный, цифровой или IP Разбираем, как по квартирной трубке, маркировке, проводам, подъездной панели и приложению понять, какая домофонная система установлена в доме. Отдельно объясняем, почему два провода не означают автоматически координатный домофон и почему современная IP-панель в подъезде может работать со старой аналоговой трубкой в квартире. 2 провода ≠ один тип системы двухпроводными бывают и координатные, и старые цифровые линии Модель трубки важнее внешнего вида маркировка часто сразу указывает класс устройства IP-подъезд может быть гибридным в квартиру при этом может приходить обычная аналоговая линия Определить домофон в MAX Установка видеодомофона в Туле Подбор видеодомофона Что прислать для проверки фото квартирной трубки целиком;

фото маркировки сзади или снизу;

фото проводов без их отсоединения;

фото подъездной панели;

название приложения, если оно используется;

адрес дома в Туле или Тульской области.

Главное Определять тип домофона только по количеству проводов нельзя Самая частая ошибка: «В квартиру приходят два провода, значит домофон координатный». Это неверно. Двухпроводной может быть классическая координатно-матричная линия, но двухпроводными бывают и старые цифровые системы с адресацией квартиры. Хороший пример даёт Metakom. У производителя есть координатные квартирные трубки, а отдельно выпускается ТКП-12D для цифровых систем с адресацией абонента. Внешне обе категории остаются обычными домофонными трубками, а для пользователя работают одинаково: звонят, дают поговорить и открыть дверь. Самый надёжный бытовой признак: точная модель квартирной трубки или этажного оборудования. Количество жил, внешний вид панели и наличие приложения дают дополнительные признаки, но окончательный вывод лучше делать по маркировке оборудования и документации производителя.

Три основных класса Чем координатный, старый цифровой и современный IP-домофон отличаются друг от друга Тип системы Как выбирается квартира Что часто приходит в квартиру Что нужно для видеомонитора Координатно-матричная Квартиру подключает коммутатор по координатной адресации Часто двухпроводная полярная линия Координатный адаптер или адаптированный монитор Старая цифровая Абонент имеет цифровой адрес в общей линии Тоже может быть всего два провода Цифровой адаптер с настройкой номера квартиры IP / SIP Сетевая регистрация, SIP, сервер оператора Ethernet, локальная сеть, облако или отсутствие отдельной линии Совместимый IP-терминал либо штатный интерфейс оператора Есть ещё гибридные системы. В подъезде может стоять современная IP-панель, а этажный коммутатор продолжает выдавать в квартиру обычную аналоговую линию. Поэтому «новая панель с камерой и приложением» не означает, что в квартире обязательно Ethernet.

Проверка за несколько минут Как определить тип домофона без разборки этажного шкафа Найдите модель квартирной трубки. Посмотрите маркировку на корпусе, основании, задней стороне или под трубкой. Посмотрите на подключение, ничего не отсоединяя. Сфотографируйте количество подключённых жил и обозначения клемм. Сфотографируйте подъездную панель. Нужны логотип, модель, дисплей, камера и общий вид. Проверьте, используется ли мобильное приложение. Это признак современной серверной части, но не доказательство IP-линии в квартире. Уточните обслуживающую организацию. Попросите назвать модель блока вызова, коммутатора и тип квартирной линии. Только после этого выбирайте монитор или модуль. Не покупайте VZ, XL или SIP-монитор по одному внешнему признаку. Правильный вопрос обслуживающей компании «Прошу сообщить модель подъездного блока вызова, модель этажного или подъездного коммутатора и тип абонентского интерфейса моей квартиры: координатный, цифровой адресный, аналоговый видеоканал или IP/SIP».

Признак №1 Как определить систему по квартирной трубке Маркировка трубки обычно полезнее, чем фотография подъездной панели. Модель абонентского устройства рассчитана на конкретный класс линии. Что нашли Что это означает Уверенность Metakom ТКП-12D / 12D.1 Цифровая двухпроводная трубка с адресацией абонента Высокая Metakom ТКП-12М / 12М.2 Координатная квартирная трубка соответствующих систем Высокая VIZIT УКП-7 / УКП-12 Абонентское устройство VIZIT; для адаптера желательно знать серию блока вызова Средняя/высокая после проверки Неизвестная трубка По форме корпуса протокол определить нельзя Низкая SIP/IP indoor station Сетевое абонентское устройство Высокая для самого устройства Старую трубку лучше не выбрасывать до завершения модернизации. Она часто является лучшей подсказкой для определения системы и совместимости блока сопряжения.

Признак №2 Что можно понять по проводам в квартире, а что нельзя Что видно Что можно предположить Почему недостаточно 2 тонкие жилы Координатная или старая цифровая линия Обе системы могут быть двухпроводными 2 жилы с + / - Сильный признак классической абонентской линии Тип адресации всё равно надо подтвердить Отдельный коаксиал В квартиру мог быть выведен аналоговый видеосигнал Не показывает тип аудиочасти UTP / Cat.5e / Cat.6 Возможна IP-система Витую пару могли использовать просто как монтажный кабель RJ45 и сетевой терминал Сильный признак Ethernet/IP Вся система дома всё равно может быть гибридной Линии нет Вызовы могут идти только через приложение Нужно проверить инфраструктуру дома Не проверяйте тип линии замыканием проводов и не переставляйте их местами наугад. Домофонная линия является частью общей системы. Для определения типа достаточно маркировки, фото и документации.

Признак №3 Можно ли определить тип системы по подъездной панели Иногда панель даёт хороший ориентир, но почти никогда не является достаточным доказательством. Камера, цветной экран, QR-коды и приложение выглядят как признаки IP, однако внутри дома может стоять преобразователь или гибридный этажный коммутатор. Ненадёжный вывод «На панели камера и приложение, значит до квартиры приходит IP». Правильный вывод «Панель современная, теперь нужно выяснить, какой квартирный интерфейс формирует этажное оборудование». ELTIS 7000 является наглядным современным примером: производитель прямо показывает гибридную архитектуру IP + аналог с мобильным приложением, аналоговыми трубками и квартирными видеомониторами.

Координатно-матричная система Признаки координатного домофона 01 Классическая трубка Обычно простое абонентское устройство без настройки номера квартиры пользователем. 02 Полярная линия На трубке или адаптере часто присутствуют L+ / L- либо + / -. 03 Коммутатор Квартиры физически адресуются через координатно-матричную коммутацию. 04 Координатный адаптер Для 4-проводного видеомонитора применяют адаптер класса Slinex VZ-10, Tantos VZ/MC-VZ или совместимое решение.

Старая цифровая система Как отличить цифровой двухпроводный домофон от координатного Главное отличие находится не в числе проводов, а в способе адресации. В старой цифровой системе абонентское устройство должно иметь собственный адрес, соответствующий квартире. Это видно на примере Slinex VZ-30. Адаптер предназначен для цифровых многоквартирных систем типа xVoice и Laskomex, а номер квартиры на нём задаётся переключателями. Общая цифровая линия адресные абонентские устройства ↓ Абонентский адрес трубка или адаптер должны знать номер квартиры ↓ Вызов квартиры формируется логической адресацией

IP / SIP Как выглядит настоящая IP-домофония В IP-системе вызов является сетевым событием. Панель и абонентское устройство могут иметь IP-адреса, использовать Ethernet, PoE, SIP-сервер, облачную платформу или фирменный протокол. Ethernet RJ45, сетевой коммутатор и PoE являются сильными признаками IP-части. SIP Вызов может маршрутизироваться через SIP-сервер на квартирный терминал и приложение. Приложение Характерно для современных систем, но не доказывает IP-линии в квартире. Ростелеком Мастер Ключ прямо описывает SIP-сервер, отвечающий за звонки на SIP-устройство квартиры и в мобильное приложение. Это пример сетевой архитектуры. Но конкретный дом может дополнительно сохранять старый квартирный интерфейс.

Гибрид Самый сложный случай: IP снаружи, аналог внутри квартиры Житель видит современную IP-панель, открывает дверь из приложения и считает, что старую трубку можно заменить любым сетевым монитором. Но этажный коммутатор может выдавать в квартиру координатную, цифро-аналоговую или отдельную видеолинию. IP-панель камера, сеть, приложение → Гибридный коммутатор формирует квартирный интерфейс → Аналоговая трубка/монитор обычная линия внутри квартиры Поиск «какой у меня домофон» нужно заканчивать не названием оператора, а типом квартирного интерфейса. Дом.ру, Ростелеком или локальный оператор могут использовать разное оборудование в разных домах.

По брендам Что можно предположить по VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom VIZIT Классические УКП-7, УКП-12 и родственные устройства работают в многоквартирных системах VIZIT. Для адаптера полезно знать серию блока вызова и коммутатора. Cyfral Сохранилась большая линейка абонентских трубок и коммутаторов. В старом жилом фонде часто встречаются координатные системы, но модель оборудования нужно подтверждать. ELTIS Старые системы могут быть координатными, современная ELTIS 7000 умеет сочетать IP-часть с аналоговыми квартирными устройствами. Metakom Есть и координатные трубки, и цифровая двухпроводная ТКП-12D. По одному логотипу тип линии не определяется.

После определения Как тип системы влияет на выбор видеомонитора Что определили Что обычно требуется Что не делать Координатная линия Координатный блок сопряжения или адаптированный монитор Не покупать цифровой адаптер только из-за двух проводов Старая цифровая Цифровой адаптер с настройкой адреса квартиры Не ставить координатный адаптер без проверки IP/SIP Совместимый сетевой терминал и регистрация Не пытаться подключить MC-VZ к Ethernet/SIP Гибрид Смотреть именно квартирный интерфейс Не делать вывод по приложению оператора Только приложение Официальный терминал либо независимая система у квартиры Не искать «два провода от приложения»

Типичные ошибки По каким признакам чаще всего ошибочно определяют домофон 01 «Два провода, значит координатный» Старая цифровая система тоже может быть двухпроводной. 02 «На панели экран, значит IP» Дисплей сам по себе не доказывает наличие Ethernet или SIP. 03 «Есть приложение, значит до квартиры Ethernet» Квартира может оставаться на аналоговой линии. 04 «Metakom всегда координатный» У Metakom есть и цифровые двухпроводные устройства. 05 «UTP значит IP» Витую пару нередко используют просто как монтажный кабель. 06 «Камера на панели значит в квартире есть видео» Поток может существовать только в сети оператора. 07 «Оператор везде ставит одно и то же» Оборудование может отличаться по адресу и поколению дома. 08 «Любой SIP-монитор заработает» Нужны регистрация и поддержка конкретной платформы. 09 Выбрасывают старую трубку Теряется самый простой источник информации о линии. 10 Лезут в этажный шкаф Для бытовой идентификации это не требуется.

Нормативная база Современный ГОСТ учитывает и IP, и старые квартирные линии ГОСТ Р 71872-2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Многоабонентский домофон» действует с 1 февраля 2025 года и распространяется на домофоны умных многоквартирных домов с сетевым интерфейсом и удалённым управлением. «При необходимости подключения к аналоговой сети домофон должен иметь соответствующий интерфейс или комплектоваться внешним блоком преобразования». В стандарте отдельно определена координатно-матричная сеть, а в требованиях к подключению предусмотрены координатно-матричный коммутатор, блок сопряжения с цифро-аналоговой системой трубок и аналоговая линия видеотрансляции.

FAQ Частые вопросы об определении типа подъездного домофона Как узнать, какой у меня домофон: координатный или цифровой? Лучше всего найти точную модель квартирной трубки или подъездного оборудования. По количеству проводов определить тип однозначно нельзя. Если к трубке подходят два провода, домофон координатный? Не обязательно. Старые цифровые системы с адресацией абонента тоже могут использовать двухпроводную линию. Как выглядит координатная трубка? Часто как обычная аудиотрубка. Надёжный признак находится в модели устройства и документации, а не в форме корпуса. Как выглядит цифровая трубка? Она также может выглядеть как обычная трубка. Например, Metakom ТКП-12D является цифровой двухпроводной моделью. Metakom ТКП-12D координатная или цифровая? Цифровая, для систем с цифровой адресацией абонентов. Metakom ТКП-12М координатная или цифровая? ТКП-12М относится к координатным квартирным трубкам. Можно ли определить VIZIT по трубке УКП-7? УКП-7 относится к устройствам VIZIT. Для выбора адаптера желательно дополнительно узнать серию блока вызова и коммутатора. Можно ли определить тип по марке подъездной панели? Бренд помогает сузить варианты, но не гарантирует тип квартирного интерфейса. Если на панели есть камера, это IP? Нет. Камера встречается и в аналоговых видеодомофонных системах. Если на панели есть экран, это IP? Не обязательно. Дисплей сам по себе не доказывает наличие Ethernet или SIP. Если домофон открывается из приложения, он IP? Серверная часть, скорее всего, сетевая, но в квартиру может продолжать приходить аналоговая линия. Ростелеком Ключ работает по SIP? В системе Ростелеком Мастер Ключ используется SIP-сервер для вызовов на SIP-устройства и приложение. Квартирный интерфейс нужно уточнять по адресу. Если в квартире Cat.5e или Cat.6, значит домофон IP? Нет. Витую пару могли использовать просто как монтажный кабель. Если у монитора RJ45, он IP? Это сильный признак сетевого интерфейса самого монитора, но нужно проверить назначение порта и способ регистрации. Что такое координатно-матричный домофон? Это система, где нужную квартиру выбирает коммутатор по координатной схеме. Что такое цифровая адресация? Абонентское устройство имеет логический адрес, соответствующий квартире. Цифровой домофон и IP-домофон одно и то же? Нет. Старый цифровой домофон может вообще не иметь Ethernet. Что такое гибридный домофон? Это система, где современная IP-часть работает со старым аналоговым или координатным квартирным интерфейсом через коммутатор или преобразователь. ELTIS 7000 гибридная система? Да. Производитель описывает IP-систему с сохранением аналоговых трубок и видеомониторов. Можно ли определить тип по + и -? Полярность является сильным признаком классической линии, но не всегда отличает координатную систему от старой цифровой. Можно ли поменять провода местами и проверить? Не рекомендуется. Сначала определяют модель трубки и оборудования. Нужно ли вскрывать этажный шкаф? Нет. Для первичного определения достаточно модели трубки, фото панели и информации обслуживающей организации. Какой адаптер нужен для координатного домофона? Координатный модуль сопряжения или монитор с соответствующей встроенной адаптацией. Какой адаптер нужен для старого цифрового домофона? Цифровой адресный адаптер, в котором настраивается номер квартиры. Можно ли Slinex VZ-10 использовать с Laskomex? Нет. VZ-10 рассчитан на координатные системы, а для цифровой линии нужен другой класс адаптера. Почему Slinex VZ-30 требует номер квартиры? Потому что он работает с цифровой адресной линией и должен знать, какой вызов предназначен конкретному абоненту. Можно ли поставить видеомонитор вместо старой трубки? Да, если подобрать правильный модуль сопряжения или адаптированный монитор. Если в подъезде нет камеры, видеомонитор будет работать? Вызов, разговор и открытие могут работать через адаптер, но изображения с подъезда не будет. Что прислать для точного определения? Фото трубки, её модель, фото проводов без отключения, фото подъездной панели, название приложения и адрес дома. Можно ли определить систему удалённо? Во многих случаях да. Если оборудование неоднозначное, дополнительно запрашивается модель коммутатора у обслуживающей организации.

Не покупайте адаптер наугад Сначала определим, какая линия приходит именно в вашу квартиру Пришлите фото трубки, маркировки, проводов и подъездной панели. Если дом в Туле или Тульской области, дополнительно можно проверить, какой вариант видеомонитора имеет смысл ставить. Написать в MAXНаписать в Telegram