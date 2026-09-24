Трекер релизов ИИ Grok 4.7 представлен как новая модель xAI Grok 4.7 представлен компанией xAI 21 сентября 2026 года. Запись отраслевого трекера, добавленная или обновлённая 22 сентября, отражает уже состоявшийся анонс, а не отдельную дату релиза. Подтверждены доступ через Grok API и несколько сторонних платформ, базовая цена от $2 за миллион входных и $6 за миллион выходных токенов. Публичные условия лицензирования модели в изученных материалах не обнаружены. 21 сентября 2026 Grok API от $2 за 1 млн токенов лицензия не подтверждена Главное: Релиз Grok 4.7 подтверждён первичным анонсом xAI от 21 сентября 2026 года. Модель распространяется как облачный сервис через API и интегрированные платформы. Заявлены большой контекст, визуальный ввод, инструменты и несколько режимов рассуждения, однако часть характеристик пока описана только вторичными источниками. Называть модель открытой или свободно лицензированной оснований нет.

Что произошло и когда Первичный анонс xAI датирован 21 сентября 2026 года. Эту же дату запуска приводит независимое отраслевое издание Decrypt, а GitHub опубликовал сообщение о развёртывании модели в Copilot. Таким образом, подтверждённая дата представления Grok 4.7 — 21 сентября, тогда как 22 сентября относится к добавлению или обновлению записи в отраслевом трекере. Анонс позиционирует Grok 4.7 как новую модель для программирования, агентных сценариев и интеллектуальной работы. Проверенные материалы подтверждают сам выпуск и начало распространения, но не дают оснований считать, что модель одновременно стала доступна всем пользователям, во всех регионах и на каждом тарифе. Короткий ответ: Grok 4.7 представлен 21 сентября 2026 года. Дата 22 сентября 2026 года обозначает обновление отслеживающей записи, а не второй релиз.

Какие характеристики подтверждены Независимый технический обзор указывает контекстное окно до 500 000 токенов, поддержку текста и изображений на входе и текстовый вывод. Там же перечислены четыре уровня reasoning, то есть режима глубины рассуждения, а также function calling, веб-поиск, поиск по X и выполнение кода. Эти параметры полезны для предварительной оценки модели, но их доказательная база слабее первичного сообщения о выпуске. В предоставленных материалах они подтверждаются техническим обзором, а не отдельной актуальной спецификацией xAI. Поэтому число токенов, набор инструментов и доступность каждого режима следует воспринимать как заявленные характеристики конкретного предложения, а не как гарантию для любого интерфейса. Канал доступа имеет значение. Например, функция поиска или выполнения кода может предоставляться платформой вокруг модели, зависеть от разрешений и не совпадать с возможностями чистого API-вызова. Аналогично большое контекстное окно не означает, что каждая интеграция разрешит передать максимальный объём данных без собственных лимитов. Параметр Подтверждённый статус Оговорка Дата выпуска 21 сентября 2026 года 22 сентября относится к записи трекера Контекст Заявлено до 500 000 токенов Указано независимым техническим обзором Ввод и вывод Текст и изображения на входе, текст на выходе Поддержка может различаться по платформам Режимы рассуждения Заявлены четыре уровня Нужна сверка с документацией конкретного API Инструменты Function calling, web search, X search, code execution Часть функций может относиться к окружению сервиса

Где доступен Grok 4.7 xAI сообщает о доступе через Grok API, Cursor, Grok Build, сторонние среды для работы с кодовыми агентами, маршрутизаторы моделей и облачные платформы. Независимое освещение дополнительно подтверждает появление модели в приложении Grok, Cursor, Grok Build и API xAI. GitHub отдельно объявил начало развёртывания Grok 4.7 в Copilot для планов Pro, Pro+, Max, Business и Enterprise. Формулировка о развёртывании важна: она допускает постепенное включение, поэтому наличие подходящего тарифа само по себе не доказывает, что модель уже появилась в конкретной учётной записи или организации. Прямой канал: Grok API от xAI.

Пользовательский интерфейс: приложение Grok.

Среды разработки: Cursor, Grok Build и GitHub Copilot.

Другие варианты: совместимые coding harnesses, маршрутизаторы моделей и облачные площадки.

Фактический доступ зависит от платформы, тарифа, региона и стадии развёртывания. Упоминание платформы в анонсе не подтверждает одинаковую совместимость всех функций. Лимиты контекста, поддержка изображений, инструменты, скорость, идентификатор модели и политика хранения данных могут отличаться. Для рабочего использования значимы условия выбранного поставщика, а не только общие характеристики Grok 4.7.

Цена API и лицензия Стартовая цена Grok API заявлена на уровне $2 за 1 миллион входных токенов и $6 за 1 миллион выходных токенов. Также описан ускоренный вариант с удвоенной скоростью вывода и удвоенной ценой. Это цена обработки токенов, а не фиксированная стоимость запроса или подписки. Итоговый расход зависит от объёма отправленного контекста и сгенерированного ответа. Отдельные платформы могут применять собственную тарификацию, включать модель в подписку, ограничивать число запросов или добавлять наценку. Поэтому цены xAI нельзя автоматически переносить на Cursor, GitHub Copilot, облачный маркетплейс или маршрутизатор моделей. Публичная лицензия Grok 4.7 в проверенных источниках не подтверждена. Наличие API и интеграций не означает публикацию весов, открытый исходный код или право свободно распространять и модифицировать модель. На текущей доказательной базе корректно описывать Grok 4.7 как доступную через сервисы xAI и партнёрские платформы модель. Для оценки коммерческих прав, обработки данных, допустимого использования и возможности перепродажи API необходимы действующие условия конкретного провайдера. Самостоятельно присваивать модели обозначения open-source, open-weight или «свободная лицензия» нельзя.

Практическое значение релиза Релиз интересен прежде всего расширением выбора моделей для IDE, программных агентов и задач с крупным контекстом. Наличие прямого API позволяет оценивать Grok 4.7 отдельно от пользовательского приложения, а интеграции с Cursor и GitHub Copilot снижают порог доступа для разработчиков, уже работающих в этих средах. При этом подтверждённый факт выпуска не равен подтверждённому превосходству по качеству. В имеющихся источниках недостаточно независимых данных, чтобы делать выводы о точности, надёжности выполнения кода, фактической скорости, качестве работы с длинным контекстом или сравнении с другими моделями. Практический вывод: Grok 4.7 действительно выпущен 21 сентября 2026 года, базовая цена API известна, а распространение через несколько платформ началось. Перед выбором канала доступа стоит проверять фактическое наличие модели, доступные инструменты, локальные лимиты и итоговую тарификацию. Статус публичной лицензии остаётся неподтверждённым. См. также: DeepSeek V4.1 Flash: релиз модели с открытыми весами.