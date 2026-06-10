3DoF и 6DoF в AR/XR-очках: Anchor, Follow и tracking

3DoF и 6DoF определяют не «качество AR» вообще, а то, какие движения вашей головы система умеет отслеживать. 3DoF понимает повороты головы, поэтому виртуальный экран можно удерживать по направлению. 6DoF дополнительно отслеживает перемещение в пространстве, поэтому экран может оставаться на месте, когда вы наклоняетесь к нему, отодвигаетесь или проходите мимо. Но для фильмов, игр и виртуального монитора 6DoF нужен далеко не всегда.

Коротко: 0DoF / обычный mirror - экран фактически живёт вместе с головой. 3DoF - отслеживаются yaw, pitch и roll: поворот влево-вправо, вверх-вниз и наклон головы. 6DoF - к этим трём вращениям добавляется перемещение по X, Y и Z. Для кино и handheld-гейминга часто удобнее Follow; для работы за виртуальным монитором - Anchor/3DoF; для настоящего пространственного закрепления и перемещения относительно экрана нужен 6DoF.

Что означает DoF

DoF, Degrees of Freedom - количество независимых способов, которыми объект может двигаться в трёхмерном пространстве.

У головы человека есть шесть базовых степеней свободы:

Yaw Поворот Посмотреть влево или вправо. Pitch Наклон вверх-вниз Кивнуть или посмотреть на потолок. Roll Наклон вбок Наклонить голову к плечу. X Влево-вправо Сместить голову в сторону без поворота. Y Вверх-вниз Встать, присесть или поднять голову. Z Вперёд-назад Приблизиться к виртуальному объекту или отойти.

Google в технической документации определяет 3DoF как отслеживание трёх вращений, а 6DoF - как вращения плюс три линейных перемещения.

3DoF = yaw + pitch + roll

6DoF = yaw + pitch + roll + X + Y + Z

0DoF: когда экран практически приклеен к голове

Самый простой режим display glasses - виртуальный экран находится в фиксированном положении относительно вашего взгляда.

Если повернуть голову:

экран поворачивается вместе с ней;

его центр остаётся примерно перед глазами;

не нужно «искать» виртуальный монитор;

зато невозможно отвернуться от экрана как от реального телевизора.

Для обычного просмотра кино такой режим может быть нормальным. При чтении интерфейса большого рабочего стола возникает другая проблема: чтобы посмотреть в край, приходится двигать в основном глазами, а не головой.

Важно: маркетинговое обозначение «0DoF» не всегда означает, что датчики вообще не используются. Например, Smooth Follow может использовать данные IMU для стабилизации, но по поведению экран всё равно остаётся привязанным к направлению головы.

Что умеет 3DoF

3DoF отслеживает ориентацию головы. Система знает, куда вы повернулись, насколько посмотрели вверх или вниз и насколько наклонили голову вбок.

Благодаря этому виртуальный экран можно удерживать в выбранном направлении. Если вы отвернулись, экран остаётся там, где был закреплён, и снова появляется в поле зрения, когда вы повернётесь обратно.

Что 3DoF не знает

Система не знает точное линейное положение головы в комнате. Если вы наклонитесь вперёд, сдвинетесь на кресле, встанете или подойдёте к виртуальному экрану, чистый 3DoF не может корректно пересчитать перспективу так, как это сделал бы настоящий объект.

Что добавляет 6DoF

6DoF отслеживает не только ориентацию, но и положение головы. Поэтому пользователь может приблизиться к виртуальному экрану, отойти, сместиться в сторону, встать, присесть и сохранить виртуальный объект в определённой точке комнаты.

XREAL, например, описывает Spatial Anchor с XREAL Eye как режим, где можно подойти к виртуальному экрану и пройти сквозь него. Это поведение, которое невозможно правильно воспроизвести чистым 3DoF.

3DoF и 6DoF: главное отличие

Возможность 0DoF / head-locked 3DoF 6DoF Поворот головы Экран следует за головой Отслеживается Отслеживается Наклон головы Экран следует за головой Отслеживается Отслеживается Шаг вперёд Не учитывается Не учитывается Отслеживается Сдвиг в сторону Не учитывается Не учитывается Отслеживается Экран остаётся по направлению Нет Да Да Экран остаётся в точке комнаты Нет Не полностью Да, при устойчивом tracking Нужны камеры окружения Нет Обычно нет Часто да Зависимость от освещения Низкая Обычно низкая Может быть высокой Типичный сценарий Видео в движении Виртуальный монитор Пространственное закрепление и AR

Anchor: что значит «закрепить экран»

Anchor - режим, в котором виртуальный экран не следует за каждым поворотом головы. У разных производителей термин может означать немного разную реализацию.

3DoF Anchor Фиксируется прежде всего ориентация экрана. Вы можете повернуть голову, а монитор останется в прежнем направлении. 6DoF Spatial Anchor Фиксируется полноценная пространственная поза. При наклоне и перемещении меняется расстояние и ракурс относительно виртуального объекта.

Follow: зачем экрану следовать за головой

Follow нужен, когда жёстко закреплённый экран становится неудобным. Особенно это заметно в самолёте, поезде, автомобиле, при ходьбе и в кровати, когда пользователь часто меняет положение.

В Smooth Follow экран не обязательно мгновенно приклеен к центру зрения. Алгоритм может сглаживать движение, позволяя экрану постепенно догонять поворот головы.

XREAL прямо позиционирует Follow как режим для путешествий и движения.

Side View и похожие режимы

Side View уменьшает виртуальный экран и размещает его ближе к краю поля зрения, чтобы пользователь лучше видел реальный мир. Это удобно для навигации, справочной информации, чата, фонового видео и работы с физическим оборудованием.

Сам по себе Side View не означает 6DoF. Это прежде всего способ разместить экран.

Почему в 3DoF нельзя нормально «приблизиться» к экрану

Представьте виртуальный монитор в двух метрах перед вами. В 6DoF вы наклоняетесь на 30 см вперёд, система знает, что глаза физически стали ближе, и меняет перспективу.

В 3DoF система видит только ориентацию головы. Если угол почти не изменился, линейный сдвиг остаётся неизвестным.

3DoF → знает направление головы → не знает точный сдвиг тела

6DoF → знает направление + знает положение → корректная пространственная перспектива

Какие датчики нужны для head tracking

Система может использовать гироскоп, акселерометр, магнитометр, RGB-камеры, монохромные tracking-камеры, depth cameras и внешний вычислительный блок.

Главное различие: 3DoF можно реализовать только по инерциальным датчикам, а устойчивому 6DoF обычно нужна информация об окружающей сцене.

Как работает IMU в 3DoF

IMU, Inertial Measurement Unit измеряет движение и вращение устройства. Для 3DoF ключевую роль играет гироскоп. Акселерометр помогает оценивать направление силы тяжести и корректировать часть ошибок. В некоторых системах магнитометр используется для долгосрочной коррекции ориентации.

Проблема любой инерциальной системы: ошибки измерений постепенно накапливаются.

маленькая ошибка датчика × время = заметный drift

Как камеры превращают 3DoF в 6DoF

6DoF inside-out tracking сравнивает данные IMU с тем, как меняется изображение реального мира в камерах.

Система находит характерные точки или детали окружающей сцены. Следит, как они перемещаются между кадрами. Сравнивает это с данными IMU. Оценивает положение и ориентацию очков. Перерисовывает виртуальный объект из новой точки зрения.

Такую комбинацию часто называют visual-inertial tracking или VIO. В полноценных AR-системах она может быть частью SLAM.

XREAL SDK описывает 6DoF как объединение визуальных feature points с показаниями IMU. VITURE Luma Ultra использует onboard VIO engine для получения полной 6DoF pose.

Почему камерному 6DoF нужен свет и фактура

Камера не может надёжно оценивать перемещение, если ей не за что «зацепиться».

очень тёмная комната;

однотонная белая стена;

ровная поверхность без деталей;

сильная засветка окна;

быстро меняющийся фон;

движущееся видео прямо перед камерой.

XREAL для Spatial Anchor прямо предупреждает, что при слабом освещении, однотонной сцене или невозможности распознать features система может перейти обратно в Follow.

Поэтому 6DoF не является автоматически «более стабильным 3DoF». Он даёт больше информации о движении, но взамен требует более сложного tracking и подходящего окружения.

Drift: экран медленно уплывает

Drift - постепенное изменение виртуальной ориентации или позиции без соответствующего движения пользователя.

Типичный сценарий: экран был прямо перед вами, вы сидите неподвижно, а через несколько минут монитор оказался заметно правее и требуется recenter.

Причины 3DoF drift

ошибка гироскопа;

неудачная калибровка;

магнитные помехи, если система использует магнитометр;

температурная нестабильность датчика;

ошибка firmware или алгоритма.

Причины 6DoF drift

мало visual features;

плохое освещение;

движущийся фон;

неудачная инициализация anchor;

камера потеряла сцену;

алгоритм неверно сопоставил точки окружения.

Jitter, wobble и shimmer: не то же самое, что drift

Jitter - мелкая быстрая дрожь изображения. Shimmer - ощущение, что мелкие линии или текст слегка «живут» при микродвижениях головы. Wobble - волнообразное или плавающее изменение положения при движении.

В отличие от drift, экран не обязательно постепенно уходит в сторону. Он может оставаться примерно на месте, но постоянно делать микрокоррекции.

На форумах XREAL в 2026 году есть владельцы One Pro, которые описывают subtle shimmer в Anchor/Follow со стабилизацией, хотя общая фиксация экрана остаётся хорошей.

Задержка и motion-to-photon

Motion-to-photon latency - задержка между движением головы и обновлением соответствующего изображения перед глазами.

виртуальный экран ощущается «резиновым»;

при повороте головы появляется trailing;

может возникать дискомфорт;

мелкий текст временно теряет резкость.

XREAL связывает преимущество X1 с коротким внутренним путём обработки и заявляет для собственной системы очень низкую M2P-задержку. Но реальный опыт зависит от всей цепочки tracking, рендеринга и дисплея.

Потеря tracking

При tracking loss 6DoF может заморозить последнюю позицию, перейти в 3DoF или Follow, попросить повторную калибровку или резко переставить экран после восстановления tracking.

XREAL Spatial Anchor официально предусматривает автоматический переход в Follow, если камера не может надёжно отслеживать features.

Магнитные помехи и 3DoF

Если конкретные очки используют магнитометр для коррекции ориентации, сильные магнитные поля способны исказить оценку направления.

Практические источники рядом с рабочим местом:

неодимовые магниты;

магнитные держатели;

часть колонок и динамиков;

магнитные аксессуары;

электромеханическое оборудование.

На форуме XREAL есть показательный случай: One Pro заметно дрейфовали дома, но работали нормально в другом помещении. Это хороший повод проверять проблему в другой среде до вывода о неисправности устройства.

Не делайте вывод о неисправности очков по одному месту. Если 3DoF стабильно уводит в сторону, после калибровки проверьте устройство в другом помещении, подальше от магнитных аксессуаров и крупной техники.

Почему Anchor странно ведёт себя в самолёте, поезде или автомобиле

Транспорт - особый случай, потому что есть сразу несколько систем отсчёта: ваша голова, салон, внешний мир, инерциальные датчики и картинка tracking-камер.

3DoF в транспорте

Инерциальная система реагирует на изменение ориентации. При развороте самого транспортного средства экран может смещаться относительно салона, хотя пользователь хочет, чтобы он оставался перед креслом.

6DoF в транспорте

Камерный tracking может видеть салон и пытаться привязаться к нему, но окна, движущаяся внешняя сцена, вибрация, недостаток света и ускорения усложняют задачу.

XREAL предупреждает не активировать Spatial Anchor на фоне быстро меняющейся сцены, например за окном, а Follow позиционирует как режим для поездок.

Самолёт / поезд / авто Для фильма и игры чаще всего начинать стоит с Smooth Follow. Стационарное рабочее место Anchor обычно естественнее, особенно для текста и широкого интерфейса.

Что выбрать в полной темноте

Чистый инерциальный 3DoF может работать без освещения, потому что гироскопу не нужно видеть комнату.

Камерный 6DoF в полной темноте обычно теряет преимущество: камера перестаёт видеть признаки окружения.

Для фильма в кровати, если комната тёмная и вы почти не перемещаетесь, 3DoF Anchor или Follow часто практичнее 6DoF.

Что лучше для работы с текстом и виртуальным монитором

3DoF обычно достаточно, если

вы сидите на месте;

используете один большой экран;

работаете с ultrawide;

хотите естественно переводить голову к левому или правому краю;

не собираетесь ходить вокруг виртуальных окон.

6DoF становится полезнее, если

вы часто наклоняетесь ближе к экрану;

хотите разместить окна на разных расстояниях;

встаёте и двигаетесь;

нужно реальное пространственное размещение;

приложение использует room-scale AR.

Для обычной работы с IDE, браузером и документами хороший стабильный 3DoF часто важнее номинального наличия 6DoF.

Что лучше для фильмов

Follow Удобен в дороге, когда экран должен оставаться перед вами и не улетать при повороте транспортного средства. 3DoF Anchor Хорош дома: экран ощущается как большой телевизор в определённом направлении. 6DoF Для обычного фильма обычно не обязателен. Полезен, если важно физически перемещаться относительно экрана.

Что лучше для игр

Для handheld и консольного gaming на виртуальном экране обычно достаточно Follow или 3DoF Anchor. Если HUD находится по краям большого экрана, Anchor позволяет естественно поворачивать голову к нужной области.

Если игровой мир должен реагировать на ваше реальное перемещение, уже нужен полноценный 6DoF.

Любой алгоритм стабилизации постоянно корректирует положение кадра. Поэтому для динамичной игры стоит проверить не только максимальные 120 Гц панели, но и поведение конкретного tracking-режима.

Нужен ли 6DoF для трёх виртуальных мониторов

Нет. Несколько виртуальных экранов можно построить и в 3DoF.

VITURE SpaceWalker фиксирует multi-screen пространство в 3DoF на большинстве поддерживаемых очков;

Rokid AR Spatial с Station 2 создаёт до трёх окон в 3DoF;

XREAL One Series использует 3DoF для Anchor и UltraWide.

6DoF делает такую среду более естественной при физическом перемещении, но не является обязательным условием для multi-monitor productivity.

Как 3DoF и 6DoF реализованы у XREAL

XREAL One / One Pro

XREAL использует X1-чип для встроенной обработки spatial-экрана.

Follow - экран плавно следует за направлением головы;

- экран плавно следует за направлением головы; Anchor - native 3DoF удерживает экран по направлению;

- native 3DoF удерживает экран по направлению; UltraWide - широкий виртуальный рабочий стол со spatial-стабилизацией;

- широкий виртуальный рабочий стол со spatial-стабилизацией; Side View - уменьшенный экран у края поля зрения.

Базовый 3DoF Anchor работает внутри очков и не требует отдельного desktop-приложения для каждого источника.

XREAL Eye

XREAL Eye добавляет Spatial Anchor с 6DoF на совместимых One Series. Камера отслеживает features окружающей сцены, а X1 обрабатывает tracking. При недостатке visual features система может откатиться в Follow.

Это хороший пример разницы: native 3DoF основан прежде всего на инерциальном tracking и может работать в темноте; 6DoF Spatial Anchor получает информацию о позиции из камеры и поэтому зависит от окружающей сцены.

Как это реализовано у VITURE

У VITURE важно смотреть не только на очки, но и на программную связку.

SpaceWalker Desktop

В актуальной документации Luma Ultra использует 6DoF, а другие поддерживаемые XR-очки работают в 3DoF. Виртуальный экран по умолчанию фиксируется в пространстве, а фиксацию можно ослабить, чтобы экран двигался вместе с головой.

Luma Ultra

Luma Ultra оснащена RGB-камерой и двумя depth cameras. VITURE заявляет 6DoF в поддерживаемых сценариях с SpaceWalker, Pro Neckband и другими совместимыми host-устройствами. В developer SDK описан onboard VIO engine, который выдаёт полную 6DoF pose.

Почему это не то же самое, что XREAL One

У XREAL One native 3DoF является функцией самих очков для совместимого видеовхода. У многих VITURE spatial-режим зависит от SpaceWalker или поддерживаемого host. На 4PDA это один из частых практических вопросов: обычный DeX или прямой monitor mode работает, а 3DoF появляется именно внутри SpaceWalker.

Как это реализовано у Rokid

У Rokid Max 2 базовое прямое подключение работает как обычный display mode.

Официальная документация Rokid говорит: Max/Max 2 не реализуют 3DoF самостоятельно. Для фирменного 3DoF используется Station 2.

Rokid AR Spatial

3DoF spatial computing;

до трёх виртуальных окон;

пространственный giant-screen режим;

собственная YodaOS Master среда.

Владельцы Station 2 отмечают, что 3DoF заметно удобнее старого head-locked режима, но встречаются сообщения о медленном накопительном drift, который приходится исправлять recenter. Это не универсальное свойство каждого экземпляра, а практический риск.

Калибровка и recenter: почему это нормальные инструменты

Recenter задаёт новую исходную ориентацию или позицию экрана. Он нужен, когда вы поменяли позу, легли вместо сидячего положения, перешли на другое место или экран оказался слишком высоко либо сбоку.

Правильный порядок при постоянном drift

обновить firmware; выполнить штатную calibration; сделать recenter; проверить другое помещение; для 6DoF улучшить свет и фактуру окружения; только потом подозревать аппаратную неисправность.

Drift, jitter, lag или tracking loss: как понять, что именно происходит

Симптом Как выглядит Что проверять Drift Экран постепенно уходит в сторону Калибровку, IMU, магнитные помехи, features сцены Jitter Мелкая дрожь на месте Стабилизацию, latency, firmware, производительность host Shimmer Текст и линии слегка мерцают при микродвижениях Tracking corrections, режим стабилизации, частоту Lag Экран запаздывает за движением головы M2P, нагрузку системы, приложение, частоту кадров Tracking loss Экран резко прыгает, замерзает или режим отключается Освещение, камеру, фон, USB-data, приложение Recenter постоянно нужен После нескольких минут экран уже не там Drift и условия tracking, а не просто размер экрана

01 Определите режим.

Follow, 3DoF Anchor или 6DoF Spatial Anchor. 02 Проверьте простой Follow.

Если он стабилен, дисплей и видеосигнал, скорее всего, исправны. 03 Выполните calibration.

Используйте штатную процедуру производителя. 04 Сделайте recenter.

Задайте новую исходную точку. 05 Проверьте другое помещение.

Исключите магнитные и визуальные помехи. 06 Для 6DoF включите нормальный свет.

Смотрите на фактурную неподвижную сцену. 07 Уберите быстро движущийся фон.

Не калибруйте Spatial Anchor через окно транспорта. 08 Обновите firmware и приложение.

Tracking часто меняется между версиями. 09 Проверьте USB-data.

Актуально для программных 3DoF/6DoF систем. 10 Сравните на другом host.

Отделите проблему очков от SpaceWalker/ПК/телефона.

Что выбрать: 0DoF, 3DoF или 6DoF

Фильм в самолёте Начать с Follow Меньше борьбы с изменением ориентации транспорта. Фильм дома 3DoF Anchor или Follow Выбор зависит от того, нравится ли ощущение «телевизора на стене». Работа с ноутбуком 3DoF Anchor Часто уже достаточно для естественного виртуального монитора. Большой UltraWide 3DoF минимум Без head tracking крайние области неудобно просматривать только глазами. Три виртуальных окна 3DoF достаточно, 6DoF лучше при движении Количество экранов само по себе не требует 6DoF. Пространственный AR 6DoF Нужна корректная позиция пользователя относительно виртуальных объектов. Тёмная спальня Follow или инерциальный 3DoF Камерный 6DoF может потерять сцену. Ходьба и частые перемещения Follow либо качественный 6DoF Жёсткий 3DoF Anchor не всегда самый комфортный режим.

Главное 3DoF - это не «плохой 6DoF» Для виртуального монитора он часто проще, стабильнее и достаточен. 6DoF нужен для позиции Он становится важным, когда вы физически двигаетесь относительно виртуального объекта. Follow полезен в движении На транспорте жёсткий anchor не всегда является лучшим выбором. Drift и jitter - разные проблемы Медленное уплывание требует другой диагностики, чем микродрожь текста. Камерный 6DoF зависит от среды Свет, фактура, движущийся фон и качество tracking реально влияют на результат. Смотрите на реализацию, а не только на значок 6DoF Важно, работает ли tracking нативно, через приложение или только с отдельным compute-блоком.

Частые вопросы

Что такое 3DoF простыми словами? Очки понимают, куда вы повернули или наклонили голову, но не знают, насколько вы физически сдвинулись вперёд, назад, вверх или в сторону. Что такое 6DoF? К трём вращениям головы добавляется отслеживание её положения в пространстве. Система знает и направление, и координаты пользователя относительно виртуального объекта. Нужен ли 6DoF для виртуального монитора? Не обязательно. Если вы сидите на месте, качественного 3DoF Anchor обычно достаточно. 6DoF полезнее, если вы наклоняетесь к экрану, встаёте или размещаете объекты по комнате. Чем Anchor отличается от Follow? Anchor старается удержать экран в выбранном направлении или точке пространства. Follow позволяет экрану двигаться вместе с головой, обычно с некоторым сглаживанием. Почему Follow называют 0DoF, если очки используют датчики? Это описание поведения экрана, а не обязательно внутренней реализации. Алгоритм может использовать IMU для сглаживания, но экран остаётся привязанным к направлению пользователя. Почему в 3DoF экран не приближается, когда я наклоняюсь? Потому что 3DoF отслеживает только вращение. Линейный сдвиг головы вперёд не входит в эти три степени свободы. Почему экран медленно уезжает в сторону? Это drift. В 3DoF причиной могут быть IMU, калибровка или магнитные помехи. В 6DoF - ещё и плохие условия визуального tracking. Почему текст дрожит, хотя экран не уплывает? Это ближе к jitter/shimmer: алгоритм делает мелкие коррекции положения, которые особенно заметны на высококонтрастных тонких линиях и шрифтах. Можно ли убрать drift recenter'ом? Recenter временно возвращает экран в нужное положение, но если причина drift остаётся, он появится снова. Нужно проверить calibration и условия tracking. Работает ли 3DoF в темноте? Инерциальный 3DoF обычно да, потому что ему не нужна камера. Камерный 6DoF в темноте может потерять окружающую сцену. Почему 6DoF может быть хуже в темноте? Камеры не видят достаточного количества features, по которым можно оценить перемещение. Система может потерять позицию или перейти в другой режим. Почему на белой стене 6DoF работает плохо? Однотонная поверхность даёт мало характерных точек для visual tracking. Лучше сцена с деталями, углами и неподвижными объектами. Что лучше в самолёте: Anchor или Follow? Для фильма чаще стоит начать с Follow. При поворотах и ускорении самолёта жёсткая пространственная фиксация может вести себя менее предсказуемо. Поможет ли 6DoF избавиться от drift в самолёте? Не гарантированно. Камера должна понимать движение относительно салона, а окна, меняющаяся сцена, вибрация и освещение усложняют tracking. Нужен ли 6DoF для трёх виртуальных мониторов? Нет. Multi-screen можно реализовать и с 3DoF. 6DoF делает пространственное перемещение относительно этих экранов более естественным. У XREAL One есть 3DoF без приложения? Да. One Series использует X1-чип для native 3DoF Anchor. Что добавляет XREAL Eye? На совместимых XREAL One Series камера добавляет 6DoF Spatial Anchor и дополнительные camera-функции. Для Spatial Anchor используются признаки окружающей сцены. У VITURE Luma Ultra есть 6DoF? Да, Luma Ultra имеет камеры и VIO-аппаратную основу для 6DoF, а пользовательские 6DoF-сценарии работают через поддерживаемые SpaceWalker/host-конфигурации. Есть ли 3DoF у Rokid Max 2 без Station 2? По официальной документации Rokid, Max/Max 2 не реализуют 3DoF самостоятельно. Для фирменного 3DoF spatial computing используется Station 2. Может ли магнит повлиять на 3DoF? Если конкретная система использует магнитометр для коррекции ориентации, сильное магнитное поле может исказить heading. При необычном drift полезно проверить очки в другом помещении. 6DoF всегда лучше 3DoF? Нет. Он функциональнее, но сложнее и сильнее зависит от камер, окружения и вычислений. Для обычного кино или фиксированного рабочего места хороший 3DoF может быть практичнее.