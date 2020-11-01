Как заменить старый видеодомофон и оставить панель и проводку

Замена видеодомофона · старая проводка · 4-wire Как заменить старый видеодомофон и оставить существующую вызывную панель и проводку Старый Commax, Tantos, Slinex или другой монитор перестал устраивать, а стены уже отделаны и менять всю систему не хочется. Разбираем, когда можно заменить только монитор, как определить четыре провода AUDIO/GND/VIDEO/питание, почему нельзя соединять «цвет в цвет», как проверить CVBS/AHD 720p/1080p и в каких случаях старую панель или кабель всё-таки придётся менять. 4 провода ещё не означают совместимость важны назначение жил, формат видео, питание и аудиоканал Цвета проводов не стандарт новый монитор подключают по функциям клемм, а не по цвету жгута Старую панель часто можно сохранить если она исправна, совместима и существующая линия подходит по качеству Проверить совместимость в MAX Замена видеодомофона Подбор онлайн Перед покупкой нового монитора запишите модель старого монитора;

сфотографируйте клеммы, не отключая провода;

запишите модель вызывной панели;

уточните CVBS/AHD и разрешение;

оцените длину и состояние кабеля;

проверьте, подключён ли подъездный домофон.

Главный вопрос Можно ли поменять только монитор и не трогать панель, замок и кабель Иногда да. Это особенно удобно в квартире или доме с готовым ремонтом, когда старая вызывная панель исправна, кабель скрыт в стене, а заменить хочется только внутренний экран. Но решение принимают не по количеству проводов и не по бренду. Нужно проверить тип системы, формат видео, питание панели, аудиоканал, состояние кабеля и логику управления замком. Тип системы 4-wire аналог/AHD, подъездный адаптер или полноценный IP. Формат видео CVBS, AHD 720p/1080p, TVI или CVI. Питание панели Напряжение и способ питания должны быть совместимы. Аудиоканал Даже при совпадении видео звук разных брендов может работать некорректно. Состояние кабеля Линия должна выдерживать выбранный формат без помех и просадки. Замок и реле Нужно понимать, кто фактически управляет открытием двери. Сначала идентифицируем старую систему, потом выбираем новый монитор. Обратный порядок часто заканчивается покупкой красивого экрана, который звонит, но не показывает, не слышит панель или не открывает замок.

Классическая схема Что обычно передают четыре провода между монитором и панелью У классического индивидуального 4-проводного видеодомофона между монитором и панелью обычно передаются четыре функции: питание, аудио, общий провод и видео. POWER Питание панели Низковольтное питание панели. AUDIO Разговор Аудиосигнал между монитором и панелью. GND Общий провод Общий потенциал для нескольких функций. VIDEO Изображение CVBS или поддерживаемый HD-аналоговый формат. Например, в актуальном руководстве Slinex ML-16HD четыре линии прямо обозначены как питание, аудио, земля и видео. Но у другой панели цвета проводов могут быть другими. Перед снятием старого монитора сфотографируйте каждую клемму. Это намного надёжнее, чем потом восстанавливать распиновку по цветам из чужой инструкции.

Самая частая ошибка Почему нельзя соединять новый монитор со старой панелью «красный к красному» Цвета проводов в жгутах видеодомофонов не являются универсальным стандартом. Один производитель использует красный как питание, другой может иметь иной порядок, а монтажник на объекте мог продолжить линию кабелем совершенно других цветов. Tantos прямо предупреждает: панели и блоки сопряжения других производителей подключаются по назначению сигналов, а не по цветам проводов. Опасный подход Снять старый монитор и соединить одинаковые цвета нового и старого жгута. Правильный подход Определить старые POWER, AUDIO, GND и VIDEO и сопоставить их с клеммами нового устройства. Ошибка между питанием и сигнальным входом может не просто дать синий экран, а повредить электронику.

Видео CVBS, AHD 720p и AHD 1080p: что проверить перед заменой монитора Старые бытовые видеодомофоны чаще работали с CVBS. Современные модели поддерживают HD-аналог, но совместимость зависит от поколения. Старая панель Новый монитор Что ожидать CVBS Поддерживает CVBS Высокая вероятность нормальной работы при корректной распиновке AHD 720p Поддерживает AHD 720p Формат совместим, дальше проверяются аудио и кабель AHD 1080p Только AHD 720p Видео может отсутствовать TVI/CVI Не поддерживает формат Видео не распознаётся Переключаемая AHD/CVBS Старый CVBS монитор Можно использовать CVBS, если панель это позволяет Современные Tantos Classic HD SE поддерживают AHD/TVI/CVI 1080p/720p и CVBS. Slinex Sonik 7 поддерживает AHD-H, AHD-M, TVI, CVI и CVBS. У современных Slinex ML-17HD, ML-20HD и ряда MA-панелей предусмотрено переключение AHD 1080p, AHD 720p и CVBS. Это позволяет обновлять систему поэтапно. Если после замены звонок есть, а изображения нет Отдельно разобраны AHD/CVBS/TVI/CVI, 720p/1080p и синий экран.

Старая скрытая линия Можно ли оставить кабель, которому 10-15 лет Возраст сам по себе не запрещает использовать кабель дальше. Важнее его конструкция, длина, сечение, материал жил, количество скрытых соединений и состояние после ремонта. Короткая линия Старый 4-жильный кабель часто подходит для CVBS, если исправен. Переход на AHD HD-видео может предъявлять более строгие требования. Длинная трасса Учитывают требования именно нового производителя. Тонкая жила Может давать просадку питания и нестабильный сигнал. Скрытые скрутки Каждое старое соединение добавляет потенциальную неисправность. Влага на улице Окисление возле калитки особенно критично. Slinex рекомендует выбирать кабель по расстоянию и на длинных линиях переходить к экранированному кабелю или отдельному коаксиальному видеотракту. Tantos для AHD/TVI/CVI отдельно предупреждает, что обычные UTP/FTP и КСПВ нельзя автоматически считать подходящими для HD-аналогового сигнала. «CVBS показывал» не означает «AHD 1080p тоже покажет». Старая система могла годами работать на пограничной линии, которая после перехода на HD даст полосы, пропадание картинки или No Signal.

Старые системы Можно ли заменить старый Commax на Tantos, Slinex или другой монитор Это типовой запрос: старый Commax устарел, блок питания шумит, экран маленький или устройство начинает сбоить, но панели и скрытая проводка уже установлены. Если старая панель является обычной индивидуальной 4-проводной CVBS-панелью с понятными POWER/AUDIO/GND/VIDEO и электрически совместима с новым монитором, сохранить её часто возможно. Хороший кандидат Исправная 4-wire панель до замены всё работало;

сигналы идентифицированы;

кабель исправен;

новый монитор поддерживает формат;

питание совместимо. Плохой кандидат Неизвестная или нестабильная система панель периодически пропадает;

есть фон или односторонний звук;

неизвестны скрытые соединения;

замок подключён непонятно;

нет данных о напряжении. На профильных форумах характерна ситуация: после снятия старого Commax остаётся несколько немаркированных кабелей к панелям и камерам. Поэтому документация и фотографии до демонтажа критически важны.

Tantos Что учитывать, если новый монитор Tantos подключается к старой панели другого бренда Современные Tantos Classic HD SE достаточно универсальны по видео: многие модели поддерживают AHD, TVI, CVI 1080p/720p и CVBS. Но производитель отдельно предупреждает о двух вещах: подключать панели других производителей по назначению сигналов, а не по цветам, и отдельно проверять аудиосовместимость. При смешивании брендов возможны свист, шум, односторонняя слышимость или проблемы с открытием замка. Появление картинки ещё не доказывает полную совместимость. После замены проверяют вызов, изображение, разговор в обе стороны, открытие замка, ночной режим и повторные вызовы.

Slinex Почему Slinex удобен для поэтапной модернизации старой системы У Slinex много современных панелей и мониторов рассчитаны на распространённую 4-проводную архитектуру. ML-20HD и ML-17HD могут работать в AHD и CVBS, а MA-01 поддерживает 1080p, 720p и CVBS. Это позволяет сначала заменить уличную панель, оставить старый монитор в CVBS, а позже перейти на новый HD-монитор и переключить панель в AHD. Этап 1 старый монитор + новая панель в CVBS → Этап 2 замена монитора → Этап 3 переключение панели в AHD Поэтапная модернизация особенно полезна при готовом ремонте. Но старую линию всё равно нужно проверить: переход с CVBS на AHD повышает требования к видеотракту.

Квартира и подъезд Старый видеодомофон мог быть подключён не только к своей панели В квартире монитор часто одновременно получает вызов от собственной панели у двери и от подъездного домофона через блок сопряжения. При замене нужно сохранить не только четыре провода своей панели, но и разобраться с подъездным адаптером. Что подключено Что проверяется Своя 4-wire панель POWER/AUDIO/GND/VIDEO, формат и питание Координатный VIZIT/Cyfral/ELTIS/Metakom Совместимость блока сопряжения и нового монитора Старая цифровая система Подходящий цифровой адаптер, а не координатный IP-подъезд Операторская и сетевая архитектура Модуль сопряжения Как подключается подъездный домофон к видеомонитору. Как определить тип подъездного домофона Координатный, цифровой или IP.

Замок Почему после замены монитора дверь может перестать открываться Управление замком обычно идёт через вызывную панель, а монитор только передаёт ей команду. Но конкретная логика зависит от системы. поддерживает ли новая модель штатную команду открытия старой панели;

не используется ли отдельный GATE/HOOK выход;

есть ли внешний блок сопряжения;

как запитан сам замок;

не шёл ли большой ток через старую панель;

нет ли отдельного реле или контактора в щите. Не переносите старую силовую схему замка вслепую. Особенно если установлен мощный электромеханический CISA или другой замок с большим током. Почему CISA подключают через промежуточное реле Слабый выход панели, отдельное питание и силовой контактор.

Практические сценарии Что обычно можно сохранить, а что лучше заменить Сценарий 1 Старый монитор умер, панель исправна Часто можно оставить: панель и кабель. Новый монитор выбирают под старый формат и распиновку. Сценарий 2 Хотим HD, а старая панель CVBS Можно поэтапно: сначала новый мультиформатный монитор, позже заменить панель на AHD. Сценарий 3 Старая линия нестабильна Сначала диагностика: новый монитор не исправит повреждённый кабель. Сценарий 4 Нужен вызов на телефон Можно оставить панель: если новый Wi-Fi-монитор поддерживает её 4-wire формат. Сценарий 5 Хотим полноценный IP/PoE Старая 4-wire линия может не подойти: для Ethernet нужна соответствующая сеть. Сценарий 6 Старый подъезд + своя панель Проверяется отдельно: и собственная панель, и блок сопряжения подъезда.

Когда старое лучше не сохранять Признаки, что замена одного монитора будет плохой экономией панель уже работает нестабильно;

микрофон или динамик фонят;

камера периодически пропадает;

кабель повреждён или имеет много неизвестных скруток;

питание панели сильно проседает;

замок открывается через раз;

нет понимания, что за четыре провода выходят из стены;

нужен переход с аналоговой системы на полноценный IP/PoE;

нужен 1080p, а существующий видеотракт стабилен только в CVBS;

старая система уже требует постоянных подстроек. В таком случае новый монитор может дать красивый экран, но сохранить все старые неисправности.

Правильный порядок Как заменить старый видеодомофон без лишней переделки Не снимайте старый монитор сразу. Сфотографируйте клеммы, разъёмы и маркировку. Запишите модель монитора и панели. По ним восстанавливаются формат и назначение линий. Определите все подключённые устройства. Панели, камеры, подъездный адаптер, замок, ворота. Идентифицируйте сигналы. POWER, AUDIO, GND, VIDEO и дополнительные управляющие линии. Проверьте формат видео. CVBS/AHD/TVI/CVI и разрешение. Оцените кабель. Длина, сечение, скрытые соединения и состояние. Подберите монитор под существующую систему. Не наоборот. Перед подключением снимите питание. Перекоммутация выполняется на обесточенной низковольтной части. После запуска проверьте всё. Вызов, видео, звук, замок, вторую панель, ночь и приложение. Только после теста закрывайте монтаж. Соединения должны оставаться обслуживаемыми.

Ошибки 12 ошибок при замене старого видеодомофона 01 Снимают старый монитор без фото Потом приходится угадывать назначение немаркированных проводов. 02 Соединяют по цветам Цветовые схемы брендов не обязаны совпадать. 03 Считают любые 4-wire совместимыми Видео, питание и аудио всё равно нужно сверять. 04 Не проверяют CVBS/AHD Вызов может быть, а изображения нет. 05 Не проверяют 720p/1080p Старый монитор может не понимать более высокое разрешение. 06 Оставляют плохой кабель HD быстрее проявляет слабые места старой линии. 07 Меняют всё одновременно Потом сложнее понять источник проблемы. 08 Игнорируют звук Картинка может работать, а аудио другого бренда нет. 09 Забывают про подъезд Блок сопряжения может не работать с новым монитором. 10 Не проверяют замок После замены дверь перестаёт открываться или панель перегружается. 11 Переходят на IP без Ethernet Старая аналоговая линия не превращается в PoE автоматически. 12 Прячут соединения намертво Система становится необслуживаемой.

FAQ Частые вопросы про замену старого видеодомофона Можно ли заменить только монитор видеодомофона? Да, если старая панель, кабель, формат видео, питание и аудиоканал совместимы с новым монитором. Можно ли оставить старую вызывную панель? Часто да, особенно если это исправная индивидуальная 4-wire CVBS/AHD-панель. Можно ли оставить старые четыре провода? Да, если их назначение известно, кабель исправен и подходит по требованиям новой системы. Что обычно означают четыре провода? Питание, аудио, общий GND и видео. Точная распиновка зависит от оборудования. Можно ли соединять провода по одинаковым цветам? Нет. Цвета разных производителей не стандартизованы. Подключение выполняется по назначению сигналов. Можно ли старый Commax заменить на Tantos? Часто можно, если старая панель является совместимой 4-wire системой и новый монитор поддерживает её видео, питание и аудио. Можно ли Commax заменить на Slinex? По тому же принципу: сначала идентифицируются сигналы и формат старой панели, затем проверяется конкретный Slinex. Будет ли старая CVBS-панель работать с новым монитором? Да, если новый монитор поддерживает CVBS и остальные электрические параметры совместимы. Будет ли AHD-панель работать со старым CVBS-монитором? Только если панель умеет переключаться в CVBS. В AHD-режиме старый монитор обычно её не покажет. Можно ли новую Slinex переключить в CVBS? У многих современных панелей Slinex это предусмотрено. Проверяйте конкретную модель. Можно ли потом перейти обратно на AHD? Да, если новый монитор поддерживает AHD и существующая линия обеспечивает стабильный HD-сигнал. Почему после замены монитора синий экран? Частая причина: несовпадение CVBS/AHD/TVI/CVI или разрешения 720p/1080p. Почему вызов есть, а изображения нет? В 4-wire системе вызов и видео могут работать по разным цепям. Проверяются формат и VIDEO/GND. Почему изображение есть, а звук плохой? Видео совместимо, но аудиоканал панели другого производителя может работать некорректно. Почему после замены появился свист? Возможна аудионесовместимость, слишком высокая громкость или акустическая обратная связь. Можно ли сохранить старый кабель при переходе на AHD 1080p? Иногда да, но линию нужно проверить. HD-аналог обычно требовательнее к качеству видеотракта. Если CVBS работал, AHD обязательно заработает? Нет. Старая линия может быть достаточной для CVBS и нестабильной для HD. Можно ли использовать старую витую пару? Зависит от формата и требований производителя. Для HD-аналоговых систем обычная UTP подходит не всегда. Можно ли оставить старый замок? Да, если он исправен и его схема управления совместима с новой системой. Почему после замены монитор звонит, но замок не открывается? Проверяется логика команды открытия, панель, реле, HOOK/GATE и старая силовая схема замка. Можно ли оставить блок сопряжения подъезда? Иногда да, если новый монитор совместим с этим адаптером. Можно ли сохранить подъезд и свою панель одновременно? Да, если новый монитор имеет нужные входы и совместим с блоком сопряжения. Что делать, если из стены выходят немаркированные провода? Не подключать наугад. Назначение восстанавливают по старой схеме, фотографиям, модели панели и диагностике. Нужно ли фотографировать старое подключение? Да. Это один из самых полезных шагов перед демонтажом. Нужно ли знать модель старого монитора? Да. Старое руководство часто позволяет восстановить распиновку и формат системы. Можно ли поставить Wi-Fi-монитор и оставить старую проводную панель? Да, если Wi-Fi используется для приложения, а монитор поддерживает старую 4-wire панель. Можно ли получать вызов на телефон со старой панели? Да, если новый совместимый Wi-Fi-монитор умеет перенаправлять локальный вызов в приложение. Можно ли заменить аналоговый монитор на полноценный IP без новой проводки? Не всегда. Ethernet и PoE требуют подходящей сетевой линии и архитектуры. Когда лучше менять и панель, и монитор? Когда старая панель нестабильна, кабель плохой, нужна новая функциональность или совместимость не подтверждается. Можно ли менять систему поэтапно? Да. Например, поставить переключаемую CVBS/AHD панель, временно оставить старый монитор, а позже заменить его на HD. Что проверять после замены? Вызов, изображение, звук в обе стороны, открытие замка, ночной режим, вторую панель, подъезд и приложение. Что прислать для предварительной проверки? Фото старого монитора, его модели, клемм до отключения, вызывной панели, блока сопряжения и описание желаемых функций нового устройства.

Не покупайте монитор вслепую Сначала проверим, что можно сохранить Пришлите фото старого монитора, панели и подключения. Можно заранее понять, получится ли оставить существующий кабель и панель или модернизацию лучше делать поэтапно. Написать в MAX Написать в Telegram