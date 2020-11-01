Как заменить старый видеодомофон и оставить панель и проводку

Как заменить старый видеодомофон и оставить существующую вызывную панель и проводку
Старый Commax, Tantos, Slinex или другой монитор перестал устраивать, а стены уже отделаны и менять всю систему не хочется. Разбираем, когда можно заменить только монитор, как определить четыре провода AUDIO/GND/VIDEO/питание, почему нельзя соединять «цвет в цвет», как проверить CVBS/AHD 720p/1080p и в каких случаях старую панель или кабель всё-таки придётся менять.
Можно ли поменять только монитор и не трогать панель, замок и кабель
Иногда да. Это особенно удобно в квартире или доме с готовым ремонтом, когда старая вызывная панель исправна, кабель скрыт в стене, а заменить хочется только внутренний экран.
Но решение принимают не по количеству проводов и не по бренду. Нужно проверить тип системы, формат видео, питание панели, аудиоканал, состояние кабеля и логику управления замком.
4-wire аналог/AHD, подъездный адаптер или полноценный IP.
CVBS, AHD 720p/1080p, TVI или CVI.
Напряжение и способ питания должны быть совместимы.
Даже при совпадении видео звук разных брендов может работать некорректно.
Линия должна выдерживать выбранный формат без помех и просадки.
Нужно понимать, кто фактически управляет открытием двери.
Обратный порядок часто заканчивается покупкой красивого экрана, который звонит, но не показывает, не слышит панель или не открывает замок.
Что обычно передают четыре провода между монитором и панелью
У классического индивидуального 4-проводного видеодомофона между монитором и панелью обычно передаются четыре функции: питание, аудио, общий провод и видео.
Низковольтное питание панели.
Аудиосигнал между монитором и панелью.
Общий потенциал для нескольких функций.
CVBS или поддерживаемый HD-аналоговый формат.
Например, в актуальном руководстве Slinex ML-16HD четыре линии прямо обозначены как питание, аудио, земля и видео. Но у другой панели цвета проводов могут быть другими.
Это намного надёжнее, чем потом восстанавливать распиновку по цветам из чужой инструкции.
Почему нельзя соединять новый монитор со старой панелью «красный к красному»
Цвета проводов в жгутах видеодомофонов не являются универсальным стандартом. Один производитель использует красный как питание, другой может иметь иной порядок, а монтажник на объекте мог продолжить линию кабелем совершенно других цветов.
Tantos прямо предупреждает: панели и блоки сопряжения других производителей подключаются по назначению сигналов, а не по цветам проводов.
Снять старый монитор и соединить одинаковые цвета нового и старого жгута.
Определить старые POWER, AUDIO, GND и VIDEO и сопоставить их с клеммами нового устройства.
Ошибка между питанием и сигнальным входом может не просто дать синий экран, а повредить электронику.
CVBS, AHD 720p и AHD 1080p: что проверить перед заменой монитора
Старые бытовые видеодомофоны чаще работали с CVBS. Современные модели поддерживают HD-аналог, но совместимость зависит от поколения.
|Старая панель
|Новый монитор
|Что ожидать
|CVBS
|Поддерживает CVBS
|Высокая вероятность нормальной работы при корректной распиновке
|AHD 720p
|Поддерживает AHD 720p
|Формат совместим, дальше проверяются аудио и кабель
|AHD 1080p
|Только AHD 720p
|Видео может отсутствовать
|TVI/CVI
|Не поддерживает формат
|Видео не распознаётся
|Переключаемая AHD/CVBS
|Старый CVBS монитор
|Можно использовать CVBS, если панель это позволяет
Современные Tantos Classic HD SE поддерживают AHD/TVI/CVI 1080p/720p и CVBS. Slinex Sonik 7 поддерживает AHD-H, AHD-M, TVI, CVI и CVBS.
У современных Slinex ML-17HD, ML-20HD и ряда MA-панелей предусмотрено переключение AHD 1080p, AHD 720p и CVBS. Это позволяет обновлять систему поэтапно.
Можно ли оставить кабель, которому 10-15 лет
Возраст сам по себе не запрещает использовать кабель дальше. Важнее его конструкция, длина, сечение, материал жил, количество скрытых соединений и состояние после ремонта.
Старый 4-жильный кабель часто подходит для CVBS, если исправен.
HD-видео может предъявлять более строгие требования.
Учитывают требования именно нового производителя.
Может давать просадку питания и нестабильный сигнал.
Каждое старое соединение добавляет потенциальную неисправность.
Окисление возле калитки особенно критично.
Slinex рекомендует выбирать кабель по расстоянию и на длинных линиях переходить к экранированному кабелю или отдельному коаксиальному видеотракту. Tantos для AHD/TVI/CVI отдельно предупреждает, что обычные UTP/FTP и КСПВ нельзя автоматически считать подходящими для HD-аналогового сигнала.
Старая система могла годами работать на пограничной линии, которая после перехода на HD даст полосы, пропадание картинки или No Signal.
Можно ли заменить старый Commax на Tantos, Slinex или другой монитор
Это типовой запрос: старый Commax устарел, блок питания шумит, экран маленький или устройство начинает сбоить, но панели и скрытая проводка уже установлены.
Если старая панель является обычной индивидуальной 4-проводной CVBS-панелью с понятными POWER/AUDIO/GND/VIDEO и электрически совместима с новым монитором, сохранить её часто возможно.
Исправная 4-wire панель
- до замены всё работало;
- сигналы идентифицированы;
- кабель исправен;
- новый монитор поддерживает формат;
- питание совместимо.
Неизвестная или нестабильная система
- панель периодически пропадает;
- есть фон или односторонний звук;
- неизвестны скрытые соединения;
- замок подключён непонятно;
- нет данных о напряжении.
На профильных форумах характерна ситуация: после снятия старого Commax остаётся несколько немаркированных кабелей к панелям и камерам. Поэтому документация и фотографии до демонтажа критически важны.
Что учитывать, если новый монитор Tantos подключается к старой панели другого бренда
Современные Tantos Classic HD SE достаточно универсальны по видео: многие модели поддерживают AHD, TVI, CVI 1080p/720p и CVBS.
Но производитель отдельно предупреждает о двух вещах: подключать панели других производителей по назначению сигналов, а не по цветам, и отдельно проверять аудиосовместимость. При смешивании брендов возможны свист, шум, односторонняя слышимость или проблемы с открытием замка.
После замены проверяют вызов, изображение, разговор в обе стороны, открытие замка, ночной режим и повторные вызовы.
Почему Slinex удобен для поэтапной модернизации старой системы
У Slinex много современных панелей и мониторов рассчитаны на распространённую 4-проводную архитектуру. ML-20HD и ML-17HD могут работать в AHD и CVBS, а MA-01 поддерживает 1080p, 720p и CVBS.
Это позволяет сначала заменить уличную панель, оставить старый монитор в CVBS, а позже перейти на новый HD-монитор и переключить панель в AHD.
Но старую линию всё равно нужно проверить: переход с CVBS на AHD повышает требования к видеотракту.
Старый видеодомофон мог быть подключён не только к своей панели
В квартире монитор часто одновременно получает вызов от собственной панели у двери и от подъездного домофона через блок сопряжения. При замене нужно сохранить не только четыре провода своей панели, но и разобраться с подъездным адаптером.
|Что подключено
|Что проверяется
|Своя 4-wire панель
|POWER/AUDIO/GND/VIDEO, формат и питание
|Координатный VIZIT/Cyfral/ELTIS/Metakom
|Совместимость блока сопряжения и нового монитора
|Старая цифровая система
|Подходящий цифровой адаптер, а не координатный
|IP-подъезд
|Операторская и сетевая архитектура
Почему после замены монитора дверь может перестать открываться
Управление замком обычно идёт через вызывную панель, а монитор только передаёт ей команду. Но конкретная логика зависит от системы.
- поддерживает ли новая модель штатную команду открытия старой панели;
- не используется ли отдельный GATE/HOOK выход;
- есть ли внешний блок сопряжения;
- как запитан сам замок;
- не шёл ли большой ток через старую панель;
- нет ли отдельного реле или контактора в щите.
Особенно если установлен мощный электромеханический CISA или другой замок с большим током.
Что обычно можно сохранить, а что лучше заменить
Старый монитор умер, панель исправна
Часто можно оставить: панель и кабель. Новый монитор выбирают под старый формат и распиновку.
Хотим HD, а старая панель CVBS
Можно поэтапно: сначала новый мультиформатный монитор, позже заменить панель на AHD.
Старая линия нестабильна
Сначала диагностика: новый монитор не исправит повреждённый кабель.
Нужен вызов на телефон
Можно оставить панель: если новый Wi-Fi-монитор поддерживает её 4-wire формат.
Хотим полноценный IP/PoE
Старая 4-wire линия может не подойти: для Ethernet нужна соответствующая сеть.
Старый подъезд + своя панель
Проверяется отдельно: и собственная панель, и блок сопряжения подъезда.
Признаки, что замена одного монитора будет плохой экономией
- панель уже работает нестабильно;
- микрофон или динамик фонят;
- камера периодически пропадает;
- кабель повреждён или имеет много неизвестных скруток;
- питание панели сильно проседает;
- замок открывается через раз;
- нет понимания, что за четыре провода выходят из стены;
- нужен переход с аналоговой системы на полноценный IP/PoE;
- нужен 1080p, а существующий видеотракт стабилен только в CVBS;
- старая система уже требует постоянных подстроек.
В таком случае новый монитор может дать красивый экран, но сохранить все старые неисправности.
Как заменить старый видеодомофон без лишней переделки
- Не снимайте старый монитор сразу.Сфотографируйте клеммы, разъёмы и маркировку.
- Запишите модель монитора и панели.По ним восстанавливаются формат и назначение линий.
- Определите все подключённые устройства.Панели, камеры, подъездный адаптер, замок, ворота.
- Идентифицируйте сигналы.POWER, AUDIO, GND, VIDEO и дополнительные управляющие линии.
- Проверьте формат видео.CVBS/AHD/TVI/CVI и разрешение.
- Оцените кабель.Длина, сечение, скрытые соединения и состояние.
- Подберите монитор под существующую систему.Не наоборот.
- Перед подключением снимите питание.Перекоммутация выполняется на обесточенной низковольтной части.
- После запуска проверьте всё.Вызов, видео, звук, замок, вторую панель, ночь и приложение.
- Только после теста закрывайте монтаж.Соединения должны оставаться обслуживаемыми.
12 ошибок при замене старого видеодомофона
Потом приходится угадывать назначение немаркированных проводов.
Цветовые схемы брендов не обязаны совпадать.
Видео, питание и аудио всё равно нужно сверять.
Вызов может быть, а изображения нет.
Старый монитор может не понимать более высокое разрешение.
HD быстрее проявляет слабые места старой линии.
Потом сложнее понять источник проблемы.
Картинка может работать, а аудио другого бренда нет.
Блок сопряжения может не работать с новым монитором.
После замены дверь перестаёт открываться или панель перегружается.
Старая аналоговая линия не превращается в PoE автоматически.
Система становится необслуживаемой.
Что прислать до покупки нового видеодомофона
Совместимость часто можно предварительно оценить по фотографиям и моделям, не разбирая всю систему.
Для предварительной проверки пришлите фото старого монитора, маркировку сзади, клеммы до отключения, модель панели и длину линии.
Частые вопросы про замену старого видеодомофона
Можно ли заменить только монитор видеодомофона?
Да, если старая панель, кабель, формат видео, питание и аудиоканал совместимы с новым монитором.
Можно ли оставить старую вызывную панель?
Часто да, особенно если это исправная индивидуальная 4-wire CVBS/AHD-панель.
Можно ли оставить старые четыре провода?
Да, если их назначение известно, кабель исправен и подходит по требованиям новой системы.
Что обычно означают четыре провода?
Питание, аудио, общий GND и видео. Точная распиновка зависит от оборудования.
Можно ли соединять провода по одинаковым цветам?
Нет. Цвета разных производителей не стандартизованы. Подключение выполняется по назначению сигналов.
Можно ли старый Commax заменить на Tantos?
Часто можно, если старая панель является совместимой 4-wire системой и новый монитор поддерживает её видео, питание и аудио.
Можно ли Commax заменить на Slinex?
По тому же принципу: сначала идентифицируются сигналы и формат старой панели, затем проверяется конкретный Slinex.
Будет ли старая CVBS-панель работать с новым монитором?
Да, если новый монитор поддерживает CVBS и остальные электрические параметры совместимы.
Будет ли AHD-панель работать со старым CVBS-монитором?
Только если панель умеет переключаться в CVBS. В AHD-режиме старый монитор обычно её не покажет.
Можно ли новую Slinex переключить в CVBS?
У многих современных панелей Slinex это предусмотрено. Проверяйте конкретную модель.
Можно ли потом перейти обратно на AHD?
Да, если новый монитор поддерживает AHD и существующая линия обеспечивает стабильный HD-сигнал.
Почему после замены монитора синий экран?
Частая причина: несовпадение CVBS/AHD/TVI/CVI или разрешения 720p/1080p.
Почему вызов есть, а изображения нет?
В 4-wire системе вызов и видео могут работать по разным цепям. Проверяются формат и VIDEO/GND.
Почему изображение есть, а звук плохой?
Видео совместимо, но аудиоканал панели другого производителя может работать некорректно.
Почему после замены появился свист?
Возможна аудионесовместимость, слишком высокая громкость или акустическая обратная связь.
Можно ли сохранить старый кабель при переходе на AHD 1080p?
Иногда да, но линию нужно проверить. HD-аналог обычно требовательнее к качеству видеотракта.
Если CVBS работал, AHD обязательно заработает?
Нет. Старая линия может быть достаточной для CVBS и нестабильной для HD.
Можно ли использовать старую витую пару?
Зависит от формата и требований производителя. Для HD-аналоговых систем обычная UTP подходит не всегда.
Можно ли оставить старый замок?
Да, если он исправен и его схема управления совместима с новой системой.
Почему после замены монитор звонит, но замок не открывается?
Проверяется логика команды открытия, панель, реле, HOOK/GATE и старая силовая схема замка.
Можно ли оставить блок сопряжения подъезда?
Иногда да, если новый монитор совместим с этим адаптером.
Можно ли сохранить подъезд и свою панель одновременно?
Да, если новый монитор имеет нужные входы и совместим с блоком сопряжения.
Что делать, если из стены выходят немаркированные провода?
Не подключать наугад. Назначение восстанавливают по старой схеме, фотографиям, модели панели и диагностике.
Нужно ли фотографировать старое подключение?
Да. Это один из самых полезных шагов перед демонтажом.
Нужно ли знать модель старого монитора?
Да. Старое руководство часто позволяет восстановить распиновку и формат системы.
Можно ли поставить Wi-Fi-монитор и оставить старую проводную панель?
Да, если Wi-Fi используется для приложения, а монитор поддерживает старую 4-wire панель.
Можно ли получать вызов на телефон со старой панели?
Да, если новый совместимый Wi-Fi-монитор умеет перенаправлять локальный вызов в приложение.
Можно ли заменить аналоговый монитор на полноценный IP без новой проводки?
Не всегда. Ethernet и PoE требуют подходящей сетевой линии и архитектуры.
Когда лучше менять и панель, и монитор?
Когда старая панель нестабильна, кабель плохой, нужна новая функциональность или совместимость не подтверждается.
Можно ли менять систему поэтапно?
Да. Например, поставить переключаемую CVBS/AHD панель, временно оставить старый монитор, а позже заменить его на HD.
Что проверять после замены?
Вызов, изображение, звук в обе стороны, открытие замка, ночной режим, вторую панель, подъезд и приложение.
Что прислать для предварительной проверки?
Фото старого монитора, его модели, клемм до отключения, вызывной панели, блока сопряжения и описание желаемых функций нового устройства.
Сначала проверим, что можно сохранить
Пришлите фото старого монитора, панели и подключения. Можно заранее понять, получится ли оставить существующий кабель и панель или модернизацию лучше делать поэтапно.
Перед любым переподключением питание видеодомофона отключают. Не замыкайте неизвестные жилы и не подавайте напряжение на сигнальные входы для поиска проводов. Работы с блоком питания 230 В, общедомовой линией, электрозамком и скрытой проводкой выполняет специалист.