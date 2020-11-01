Какой кабель нужен для видеодомофона: КВК, UTP, Cat.6 и 100 м

Кабель для видеодомофона · AHD · IP · 2-wire Какой кабель нужен для видеодомофона: КВК, UTP, Cat.6 и расстояние 20, 50 или 100 метров Главная ошибка при подготовке проводки звучит так: «положим витую пару, она универсальная». Для IP это часто правильное решение. Для 2-wire тоже может быть штатным. Но для 4-проводного AHD обычная UTP без согласования у ряда производителей прямо запрещена. Разбираем КВК, 4×0,5, RG-59/RG-6, Cat.5e/Cat.6, PoE, линии 20/50/100 м и отдельное питание электрозамка. 4-wire AHD часто нужен КВК или другой согласованный видеотракт IP / PoE медная Cat.5e или Cat.6 является штатным сетевым кабелем 2-wire может работать по двум жилам или паре UTP, но только по схеме конкретной системы Проверить кабель в MAX Монтаж видеодомофона Подбор системы До штробления или траншеи нужно знать AHD/CVBS, IP или 2-wire;

расстояние до панели;

будет ли PoE;

тип электрозамка;

где стоит блок питания замка;

будут ли ворота и отдельная камера;

нужен ли резерв на будущую модернизацию.

Главное правило У видеодомофона нет одного «правильного кабеля» на все случаи Кабель выбирают не по слову «домофон», а по физическому интерфейсу системы. Один и тот же Cat.6 может быть идеальным решением для IP, допустимым для конкретной 2-wire системы и неправильным для 4-wire AHD без согласующих устройств. 4-wire AHD/CVBS Видео передаётся отдельным аналоговым трактом Здесь важны волновое сопротивление, качество экрана, общий провод и сечение дополнительных жил. IP / PoE Видео, звук и управление идут пакетами Ethernet Используется нормальная медная витая пара Cat.5e/6 и сетевое оборудование. 2-wire Питание и данные идут по специальной двухпроводной шине Дистанция зависит от контроллера и типа кабеля именно этой системы. Не покупайте кабель до выбора архитектуры. Если отделка ещё не началась и система неизвестна, безопаснее заложить инфраструктуру с резервной трубой, чем пытаться угадать один универсальный провод.

4-wire AHD/TVI/CVI Почему Tantos рекомендует КВК и запрещает обычную UTP Для многих современных Tantos Classic HD производитель рекомендует медный КВК с коаксиальной частью и дополнительными жилами. В руководствах Prime HD и других моделей отдельно указано, что UTP/FTP, КСПВ и аналогичные кабели, не предназначенные для передачи видеосигнала, могут давать помехи, искажения и даже одностороннюю слышимость. Для AHD/TVI/CVI обычная UTP без согласования у этих моделей прямо не допускается. Это не «теория монтажников», а требование производителя конкретной аппаратуры. Коаксиал 75 Ω VIDEO + GND Согласованный тракт для аналогового видео. Доп. жилы POWER / AUDIO Передают питание и остальные сигналы системы. Для WALLE+ HD Tantos рекомендует КВК 2×0,5 мм². Для ряда AHD-мониторов встречается КВК 2×0,75 мм² и ограничение общей длины от панели до последнего монитора 70-100 м в зависимости от модели. Цифра «100 м» не является общей для всех Tantos. Например, у Mia HD для AHD/TVI/CVI указан предел 70 м, поэтому расстояние всегда сверяется с паспортом конкретной модели.

Практическая таблица Slinex Как меняется кабель от 25 до 100 метров У Slinex в текущем FAQ есть редкая и полезная таблица именно по расстояниям. Она хорошо показывает общий принцип: чем длиннее линия, тем больше сечение и тем важнее отдельный согласованный видеотракт. Расстояние Рекомендация Slinex Что это показывает до 25 м 4 жилы примерно по 0,22 мм² На короткой линии требования мягче 25-50 м 4 жилы примерно по 0,41 мм² Сечение уже увеличивается 50-80 м экранированный 4-жильный 0,75 мм² Длинная линия требует запаса 80-100 м 3×0,75 мм² + RG-59/RG-6 для видео Видео выносится в отдельный коаксиал Максимальное расстояние до последнего монитора Slinex указывает до 100 м при соблюдении этих рекомендаций. Это рекомендации Slinex, а не универсальная таблица для любого бренда. Она полезна как иллюстрация того, почему нельзя выбирать сечение только по привычке «4×0,5 везде хватит».

Hikvision 4-wire Даже у четырёхпроводной системы сечение растёт вместе с длиной Для комплекта Hikvision KIS204T производитель приводит отдельную таблицу RVV4. До 10 м допускается 0,2 мм², на 10-30 м 0,5 мм², на 30-50 м 0,75 мм², а на 50-100 м уже 1,5 мм². ≤10 м RVV4 0,2 мм² 10-30 м RVV4 0,5 мм² 30-50 м RVV4 0,75 мм² 50-100 м RVV4 1,5 мм² Это ещё один пример того, что «четыре провода» описывает количество функций, но ничего не говорит о допустимом сечении и длине.

IP и PoE Для IP-видеодомофона Cat.5e/Cat.6 уже является штатным кабелем В IP-системе вызывная панель, indoor monitor, камеры и NVR являются сетевыми устройствами. Видео не передаётся как отдельный аналоговый сигнал по одной жиле. Поэтому применяется Ethernet. Cat.5e Достаточна для 100 Мбит/с и широко используется в видеодомофонии. Cat.6 Даёт хороший запас и удобна как кабель для новой проводки. PoE По тем же парам передаются данные и питание совместимого устройства. до 100 м Типовой предел медного Ethernet-сегмента между устройством и коммутатором. Dahua в актуальном каталоге IP Villa прямо указывает Cat.5e от устройства до коммутатора с максимальной длиной 100 м. В руководствах VTO также используется Cat.5e/Cat.6 с ограничением линии до 100 м. Hikvision для IP Door Station указывает сетевой кабель UTP Cat.5, а силовой кабель замка и питание дверной станции рассматривает отдельно. Cat.6 не отменяет расчёт PoE. При длинной линии важны настоящая медь, сопротивление кабеля, класс PoE и реальное потребление панели. CCA даёт заметно меньший запас по питанию.

2-wire Почему двухпроводная домофония ломает правило «UTP для AHD нельзя» Потому что 2-wire является другим физическим интерфейсом. Здесь по двум проводникам работает собственная шина питания и данных, а не обычный несогласованный AHD-видеосигнал. Tantos TWIN До 200 м в отдельных конфигурациях В руководстве допускаются ШВВП, витая пара и UTP Cat.5. Для двойной пары UTP в одной из схем указана дистанция до 200 м. Dahua 2-wire Hybrid До 150-180 м Актуальное руководство приводит разные пределы для RVV, RVVP и сетевого кабеля, в зависимости от участка и топологии. Поэтому вопрос «можно ли видеодомофон по UTP?» без названия системы некорректен. Для 4-wire AHD конкретный производитель может запретить UTP, а для его же 2-wire системы UTP будет официально поддерживаемым кабелем.

Электрозамок Кабель видеопанели и силовая линия замка решают разные задачи Камера и аудио потребляют относительно небольшой ток. Электромеханический замок в момент срабатывания может потреблять в разы больше. Поэтому на длинной линии именно замок первым показывает, что сечение выбрано плохо. Панель Сигнальный тракт и небольшое питание электроники. Замок Кратковременная, но заметная силовая нагрузка. Реле Позволяет передавать к калитке управляющий сигнал вместо силового тока через панель. БП ближе к калитке Может уменьшить падение напряжения, если схема и условия установки позволяют. Пример показывает масштаб проблемы. У медной линии 0,5 мм² длиной 50 м путь тока туда и обратно составляет около 100 м. При токе 1,5 А теоретическое падение только на проводниках может превысить 5 В. Это не расчёт конкретного замка, а демонстрация, почему нельзя выбирать силовую жилу «на глаз». CISA через реле Практический пример развязки слабого выхода панели и силовой цепи замка. Замок плохо работает зимой Просадка, длинная линия, лёд и механика калитки.

20 / 50 / 100 метров Как меняется решение с расстоянием до калитки До 20 м Большой выбор архитектур Но даже здесь нельзя подключать AHD к случайной витой паре вопреки инструкции. Если система IP, Cat.6 подходит естественно. Около 50 м Кабель уже критичен Для аналога растёт требуемое сечение и качество видеотракта. Для замка отдельно считается падение напряжения. 80-100 м Пограничная зона для многих бытовых 4-wire Нужен отдельный коаксиал/КВК или решение производителя. IP остаётся в пределах Ethernet-сегмента. Более 100 м Архитектуру выбирают специально 2-wire, оптика, промежуточный сетевой узел, удлинители Ethernet или специализированные передатчики. Домофон и электрозамок на калитку Как связать панель, замок, ворота и удалённый доступ в частном доме.

UTP: можно или нельзя Четыре разных случая, которые нельзя смешивать Сценарий UTP Комментарий IP / Ethernet Да Это штатная среда Cat.5e/Cat.6 2-wire, если разрешено производителем Да Может использоваться одна или несколько пар по схеме системы AHD напрямую в монитор Tantos Нет Для ряда моделей производитель прямо запрещает такую схему AHD через согласующие балуны Возможно Используют совместимую пару передатчик/приёмник и медную UTP Tantos выпускает пассивный TSt-1U01P3HD, который передаёт AHD/TVI/CVI/CVBS по медной UTP Cat.5e/6 до 200 м. Это важное отличие: UTP применяется не напрямую вместо коаксиала, а через согласующие устройства.

Улица и траншея Для частного дома важен не только тип кабеля, но и способ прокладки Кабель, который хорошо работает внутри квартиры, не обязательно подходит для земли и улицы. Нужно учитывать оболочку, влагу, механическую защиту и возможность замены. ПНД-труба Защищает линию и позволяет заменить кабель без новой траншеи. Раздельные трассы Силовые и слаботочные линии лучше вести отдельно. Без скрытых скруток Соединения в земле быстро становятся слабым местом. Запас кабеля Нужен для нормального обслуживания панели, коробки и шкафа. Если траншея открыта один раз, экономия на второй трубе обычно не оправдывается. Резервная трасса даёт возможность потом добавить IP-камеру, СКУД, ворота или заменить AHD на IP.

До ремонта Что заложить, если модель видеодомофона ещё не выбрана 1. Cat.6 медь к каждой потенциальной IP-точке + 2. Отдельная линия замка сечение после расчёта тока и длины + 3. Резервная труба для КВК, оптики или будущей модернизации Если уже точно выбран 4-wire AHD, сразу добавляется рекомендованный производителем КВК/коаксиальный видеотракт. Если выбрана 2-wire система, прокладка выполняется по её собственной таблице кабелей. Cat.6 здесь является резервом под IP, а не обещанием, что любой будущий AHD заработает по этой же витой паре.

Кабель уже замурован Что делать, если после ремонта осталась только UTP Не покупать AHD-комплект вслепую. Сначала проверить требования выбранной панели и монитора. Проверить кабель. Медь или CCA, длина, свободные пары, состояние и отсутствие скрытых соединений. Рассмотреть IP. Если кабель медный Cat.5e/6, переход на сетевую архитектуру может быть самым чистым решением. Для AHD проверить балуны. Если производитель/совместимое оборудование допускает передачу через согласующие устройства. Питание замка вывести отдельно. Не пытаться решить силовую нагрузку оставшимися тонкими парами без расчёта. Если есть труба, протянуть правильный кабель. Это часто надёжнее любых компромиссов.

Ошибки 14 ошибок при выборе кабеля для видеодомофона 01 Считают UTP универсальной Не различают IP, AHD и 2-wire. 02 Покупают кабель до домофона Потом оборудование приходится подгонять под уже проложенную линию. 03 Используют CCA для PoE Получают лишнее падение напряжения и нестабильную сеть. 04 Забывают про замок Видео работает, а калитка не открывается. 05 Пускают ток замка через тонкий домофонный кабель Напряжение сильно проседает. 06 Смотрят только на число жил 4×0,5 не описывает качество видеотракта. 07 Игнорируют расстояние Кабель, нормальный на 10 м, может не работать на 80 м. 08 Путают прямой AHD и AHD через балуны Это разные схемы передачи по UTP. 09 Экранируют без понимания Неправильное заземление экрана может добавить проблемы. 10 Делают скрутки в земле Через сезон соединение окисляется. 11 Кладут всё в одну трубу с 230 В Усложняют безопасность и помехозащиту. 12 Не оставляют резерв Любая модернизация требует новой отделки или траншеи. 13 Верят одной таблице для всех брендов У Slinex, Tantos, Hikvision и Dahua разные интерфейсы и ограничения. 14 Не тестируют до отделки Проблема обнаруживается после штукатурки и плитки.

FAQ Частые вопросы про кабель для видеодомофона Какой кабель лучше проложить для видеодомофона? Сначала выбирают архитектуру. Для 4-wire AHD нужен кабель, который рекомендует производитель, часто КВК с коаксиальным видеотрактом. Для IP обычно используют медную Cat.5e/Cat.6. Для 2-wire применяют кабель, указанный в документации конкретной системы. Можно ли проложить UTP для обычного видеодомофона? Иногда можно, но не универсально. Для ряда 4-wire AHD/TVI/CVI Tantos обычная UTP без согласующих устройств прямо не допускается. Почему AHD может плохо работать по витой паре? Видеовход рассчитан на определённый тракт и волновое сопротивление. Без согласования возникают отражения, помехи, потеря цвета и нестабильное изображение. Можно ли передавать AHD по UTP через балуны? Да, при использовании совместимых приёмопередатчиков. Например, Tantos выпускает пассивные устройства для передачи HD-видео по медной UTP Cat.5e/6. Что такое КВК? Это комбинированный видеокабель: коаксиальная часть передаёт видео, дополнительные медные жилы используются для питания и других цепей. Чем КВК удобен для видеодомофона? В одном кабеле есть согласованный видеотракт и дополнительные жилы, поэтому он хорошо подходит для многих 4-wire AHD/CVBS систем. Какое сечение КВК использовать? Зависит от модели и расстояния. У Tantos для ряда AHD-систем встречается рекомендация КВК 2×0,5 или 2×0,75 мм². Нужно проверять руководство конкретного устройства. Какой кабель рекомендует Slinex до 25 метров? В текущем FAQ Slinex для 4-проводного подключения указывает неэкранированный 4-жильный кабель с сечением около 0,22 мм² на жилу. Что рекомендует Slinex на 25-50 метров? Неэкранированный 4-жильный кабель примерно 0,41 мм² на жилу. Что рекомендует Slinex на 50-80 метров? Экранированный 4-жильный кабель примерно 0,75 мм² на жилу. Что рекомендует Slinex на 80-100 метров? Три жилы около 0,75 мм² плюс отдельный коаксиальный RG-59 или RG-6 для видео. Можно ли поставить монитор Slinex в 100 метрах от панели? По текущему FAQ максимальная длина до последнего монитора может достигать 100 м при соблюдении рекомендаций по кабелю. Какой кабель нужен Hikvision 4-wire? Для KIS204T Hikvision указывает RVV4, а сечение растёт с расстоянием: от 0,2 мм² на коротких линиях до 1,5 мм² на 50-100 м. Можно ли по одному кабелю питать панель и передавать видео? Да, если это штатная 4-wire или 2-wire схема производителя. Но силовую цепь электрозамка рассматривают отдельно. Почему нельзя питать мощный замок по тонким жилам домофонного кабеля? Ток замка создаёт большое падение напряжения и помехи. Для мощного замка нужна отдельная рассчитанная силовая линия. Нужно ли тянуть отдельный кабель к электрозамку? Для надёжной системы обычно да, особенно при длинной линии и мощном электромеханическом замке. Какой кабель нужен для IP-видеодомофона? Обычно медная Cat.5e или Cat.6. Для PoE она одновременно передаёт данные и питание. Какое максимальное расстояние Ethernet/PoE между устройствами? В типовых IP-видеодомофонных решениях производители ориентируются на сегмент до 100 м между устройством и коммутатором. Можно ли использовать CCA вместо медной витой пары? Для PoE и длинных линий лучше не использовать CCA. У него выше сопротивление, поэтому больше падение напряжения и хуже запас по линии. Cat.5e или Cat.6 для видеодомофона? Для 100 Мбит/с Cat.5e обычно достаточно, но Cat.6 даёт хороший запас и удобнее как универсальная линия на будущее. Нужен ли экранированный FTP для IP-домофона? Не всегда. Экранирование имеет смысл только при правильном проектировании и заземлении. Обычная медная UTP Cat.5e/6 часто достаточна. Можно ли прокладывать слаботочный кабель рядом с 230 В? Лучше прокладывать силовые и слаботочные линии раздельно. Точный способ зависит от трассы и применяемых норм. Можно ли положить видеодомофон и 230 В в одну трубу? Так делать не следует без специального проектного решения. Для дома разумнее предусмотреть отдельные трубы или трассы. Что лучше заложить в землю до калитки? Лучше не один конкретный кабель, а отдельную защитную трубу с запасом места и протяжкой, а силовые и слаботочные трассы разделить. Нужна ли резервная труба? Да. Она позволяет заменить кабель или перейти с AHD на IP без повторной раскопки участка. Какой кабель выбрать при 20 метрах до калитки? Если система ещё не выбрана, оптимально заложить медную Cat.6 и резервную трубу, а для выбранного AHD дополнительно протянуть рекомендованный производителем видеокабель. Какой кабель выбрать при 50 метрах? На 50 м особенно важно следовать документации конкретной 4-wire системы и отдельно рассчитывать питание замка. Для IP медная Cat.5e/6 остаётся штатным вариантом. Что делать при 80-100 метрах? Для аналоговой системы нужен качественный видеотракт и увеличенное сечение питания. Для IP сегмент остаётся в пределах 100 м, но качество меди и PoE-бюджет особенно важны. Можно ли сделать видеодомофон на 150 метров? Можно, но архитектуру нужно выбирать специально. 2-wire системы некоторых производителей рассчитаны на 150-200 м, а Ethernet обычно требует промежуточного активного оборудования или другого решения. Работает ли 2-wire по UTP? У некоторых систем да. Например, Tantos TWIN допускает одну или две пары UTP Cat.5 с разными максимальными расстояниями. Почему нельзя переносить рекомендации 2-wire на AHD? Это разные физические интерфейсы. Кабель, допустимый для 2-wire шины, не становится автоматически подходящим для несогласованного AHD-видеосигнала. Какие расстояния бывают у Dahua 2-wire Hybrid? В актуальном руководстве для разных кабелей указаны дистанции до 150-180 м между VTH и VTO, но точная топология и кабель должны соответствовать схеме системы. Нужно ли объединять жилы витой пары для питания? Самостоятельно придумывать распиновку не следует. Если схема производителя разрешает параллельное использование пар, оно выполняется строго по документации. Почему картинка есть на 5 метрах, но пропадает на 50? На длинной линии сильнее проявляются сопротивление, несогласование видеотракта, наводки и плохие соединения. Почему звук становится односторонним на длинном кабеле? Причиной могут быть падение напряжения, общий провод и взаимопроникновение сигналов. Tantos отдельно предупреждает о таких проблемах на неподходящих кабелях. Можно ли соединять домофонный кабель скрутками? Лучше избегать скрытых необслуживаемых соединений. Каждая скрутка добавляет сопротивление и потенциальную точку окисления. Нужен ли цельный кабель от дома до калитки? Желательно. Чем меньше промежуточных соединений на улице и в земле, тем надёжнее система. Как проверить уже проложенный кабель? Проверяют целостность жил, сопротивление, отсутствие замыканий, качество пары/коаксиала, а затем работу под реальной нагрузкой. Что делать, если уже заложена только UTP, а купили AHD-домофон? Не подключать наугад. Проверяют документацию конкретной модели и при необходимости используют совместимые приёмопередатчики по витой паре или меняют архитектуру. Что лучше заложить до ремонта, если модель домофона ещё неизвестна? Медную Cat.6 к сетевым точкам, отдельную силовую линию к замку по расчёту и резервную трубу с протяжкой. После выбора AHD при необходимости добавляют КВК или другой рекомендованный видеокабель.

Кабель выбирают до ремонта Сначала архитектура, потом провод Если пришлёте расстояния, план входа и модель предполагаемого оборудования, можно заранее понять, где нужен КВК, где Cat.6, какое сечение оставить замку и что положить в резерв. Написать в MAX Написать в Telegram