Резервное питание видеодомофона: какой ИБП нужен при отключении света

Нужен ли ИБП для видеодомофона? Если важно принимать вызовы и открывать дверь при отключении электричества, резервное питание нужно. Состав резерва зависит от архитектуры: AHD, IP/PoE, Wi-Fi или операторская система.

Что именно нужно резервировать? Не только монитор. Проверяются панель, монитор, блок питания замка, роутер, ONT, PoE-коммутатор, NVR и другие устройства, без которых нужная функция не работает.

Что будет с обычным AHD-видеодомофоном без света? Если монитор питается от 230 В и не имеет резерва, экран погаснет. Панель, которую питает монитор, тоже может отключиться. Электрозамок будет вести себя по своей схеме.

Что будет с IP-видеодомофоном без света? Если пропадёт питание PoE-коммутатора или сетевых БП, Door Station и Indoor Monitor отключатся. Даже если одно устройство осталось включено, вызов может не пройти без сети.

Нужен ли ИБП роутеру? Да, если звонок идёт на смартфон через облако или устройства связываются по домашней сети через роутер.

Нужно ли резервировать ONT провайдера? Да, если интернет приходит по оптике через отдельный ONT. Иначе роутер будет работать, но внешнего интернета не будет.

Будет ли облачный вызов работать, если дома всё запитано от ИБП? Не гарантированно. Должна продолжать работать и внешняя сеть провайдера. При крупном отключении его оборудование тоже может потерять питание.

Будет ли локальный IP-вызов работать без интернета? Часто да, если Door Station, Indoor Monitor и локальная сеть остаются включены и система не зависит от облака для внутреннего вызова.

Будет ли AHD-домофон работать без интернета? Да, обычной 4-wire AHD/CVBS системе интернет для локального вызова обычно не нужен. Нужно только сохранить питание монитора, панели и нужных исполнительных устройств.

Чем ББП 12 В отличается от обычного компьютерного ИБП? ББП напрямую выдаёт постоянные 12 В и заряжает аккумулятор. Обычный UPS резервирует 230 В, после чего каждый адаптер снова преобразует его в нужное напряжение.

Что экономичнее для 12-вольтовых устройств? Обычно прямой DC ББП эффективнее цепочки аккумулятор → инвертор 230 В → адаптер 12 В. Но выбор зависит от набора устройств и их напряжений.

Когда лучше использовать ИБП 230 В? Когда нужно резервировать разнородное оборудование: роутер, ONT, PoE-коммутатор, NVR, монитор с сетевым БП и другие устройства.

Когда удобнее 12-вольтовый ББП? Когда основная нагрузка действительно работает от 12 В: контроллер, часть панелей, замок, камеры и другое совместимое оборудование.

Можно ли подключить монитор к 12-вольтовому ББП? Только если монитор действительно рассчитан на внешние 12 В и производитель допускает такое питание. У разных моделей напряжение и схема отличаются.

Можно ли резервировать PoE через обычный 12-вольтовый ББП? Не напрямую. Нужен PoE-коммутатор или преобразователь, который сам остаётся включённым. Часто проще поставить его на UPS 230 В или использовать специализированный DC PoE-резерв.

Сколько потребляет IP-панель? Зависит от модели. Например, Dahua VTO2311R-WP потребляет до 6 Вт в работе, а Hikvision DS-KV6113-WPE1 в документации имеет потребление менее 10-12 Вт в зависимости от ревизии.

Сколько потребляет Indoor Monitor? Например, Dahua VTH2621G-WP потребляет до 6 Вт в работе, Hikvision DS-KH6320-WTE1 в разных документах указан примерно в диапазоне до 6-12 Вт в зависимости от ревизии.

Как посчитать время от аккумулятора 12 В 7 А·ч? Грубый теоретический предел: 12×7 = 84 Вт·ч. Затем его делят на мощность нагрузки. Реальное время будет меньше из-за разрядной кривой, потерь, температуры и старения.

Если нагрузка 20 Вт, сколько даст 7 А·ч? Идеальная арифметика даёт 84/20 = 4,2 часа. Это не обещание реальной автономности: фактическое время будет ниже.

Если нагрузка 40 Вт, сколько даст 7 А·ч? Теоретически около 2,1 часа. Реальный результат нужно проверять по конкретному аккумулятору и ИБП.

Почему 7 А·ч не означает ровно 7 часов при токе 1 А? Ёмкость зависит от режима разряда, порога отключения, температуры, возраста АКБ и других факторов. Производители ББП рекомендуют считать по разрядной кривой.

Что лучше: аккумулятор 7 или 17 А·ч? 17 А·ч даёт значительно больший запас, если ББП рассчитан на такую батарею. Но увеличиваются размеры, цена и время полного заряда.

Нужна ли защита от глубокого разряда? Да. Она не даёт АКБ разряжаться ниже безопасного уровня и продлевает срок службы.

Можно ли поставить автомобильный аккумулятор? Не стоит без специального проекта. Для охранных и слаботочных систем обычно используют подходящие герметичные аккумуляторы и ББП, рассчитанные на их заряд.

Можно ли поставить LiFePO4 вместо AGM? Только если зарядное устройство и ББП официально совместимы с этой химией. Нельзя заменять тип аккумулятора только потому, что совпадает напряжение.

Как часто менять АКБ? Зависит от модели, температуры и режима эксплуатации. Срок нужно контролировать тестом ёмкости и фактической автономности, а не только календарём.

Почему ИБП пищит и быстро садится? Возможны перегрузка, старая батарея, неполный заряд или слишком большая подключённая нагрузка.

Нужно ли резервировать электромагнитный замок? Если он должен оставаться запертым при отключении питания, да. Обычный fail-safe электромагнитный замок без питания отпускает дверь.

Что будет с электромеханическим замком без света? Зависит от исполнения. Нормально закрытый замок остаётся заперт без питания, а для открытия нужен импульс. Нормально открытый ведёт себя наоборот.

Нужен ли резерв CISA на калитке? Если требуется дистанционное открытие во время отключения, нужен резерв источника, который выдаёт импульс на замок. Сам механический способ ключом может оставаться независимым.

Нужно ли постоянно резервировать мощность электромеханического замка? Не обязательно, если он потребляет ток только кратковременно при открытии. Но ББП должен выдерживать пиковый ток.

Почему электромагнитный замок сильнее сокращает автономность? Он обычно потребляет ток всё время, пока дверь заперта. Это постоянная нагрузка на аккумулятор.

Нужно ли ставить реле между панелью и замком? Для мощного замка часто да. Реле позволяет панели управлять отдельной силовой цепью и не пропускать ток замка через слабый выход.

Нужен ли диод или другая защита катушки? Для индуктивной нагрузки защита от выброса напряжения часто необходима. Точный элемент и полярность зависят от схемы и типа питания.

Можно ли одним UPS запитать домофон, роутер, NVR и камеры? Да, если его мощность и автономность рассчитаны на суммарную нагрузку. Но критические и некритические устройства полезно разделять.

Стоит ли оставлять NVR на резерве? Если нужен архив во время отключения, да. Если приоритет только вызов и замок, NVR может сильно сокращать автономность и его можно вынести в отдельную группу.

Нужно ли резервировать все камеры? Не обязательно. Для долгой автономности можно оставить только камеру входа и домофон, а остальные отключать вместе с некритической нагрузкой.

Что лучше для частного дома: один большой UPS или несколько DC ББП? Зависит от архитектуры. Централизованный UPS удобен для сетевого шкафа, а отдельный 12 В ББП хорошо подходит для замка и локальных DC-устройств.

Где ставить аккумулятор и ББП? В сухом обслуживаемом месте с подходящей температурой и вентиляцией. Большинство бытовых ББП Tantos рассчитаны на закрытые помещения.

Можно ли ставить аккумулятор в уличную коробку у калитки? Только если оборудование и аккумулятор рассчитаны на такие температуры и условия. Обычный внутренний ББП в уличную коробку ставить не следует.

Нужно ли тестировать резерв после монтажа? Да. Нужно штатно отключить ввод питания и проверить, продолжают ли работать вызов, разговор, замок, приложение и локальная сеть.

Как часто проверять ИБП домофона? Разумно периодически делать контрольный тест под реальной нагрузкой и следить за возрастом аккумулятора, особенно перед зимой.