Резервное питание видеодомофона: какой ИБП нужен при отключении света
Видеодомофон · ИБП · аккумулятор · PoE · замок

Резервное питание видеодомофона: что будет без света и какой ИБП нужен

Чтобы видеодомофон продолжал работать при отключении электричества, недостаточно запитать один монитор. В IP-системе вызов может зависеть от панели, PoE-коммутатора, роутера и ONT. У электромагнитного замка питание определяет, будет дверь заперта или открыта. Разбираем ББП 12 В, обычный UPS 230 В, аккумуляторы 7/17 А·ч, расчёт автономности и схемы для AHD, IP и Wi-Fi.

Резервируют функцию, а не устройстводля звонка на телефон цепочка длиннее, чем для локального AHD-монитора
7 А·ч ≠ гарантированные 7 часовреальное время зависит от нагрузки, разряда, температуры и возраста АКБ
Тип замка критиченfail-safe и fail-secure по-разному ведут себя при пропадании питания
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Главное правило

Резервное питание считают от функции, которая должна пережить отключение

Фраза «хочу, чтобы домофон работал без света» слишком общая. Для одного человека достаточно, чтобы домашний экран продолжал звонить. Другому нужен вызов на смартфон, открытие калитки, запись NVR и Wi-Fi по всему дому.

Только локальный вызовМонитор + панель

Минимальная цепочка для AHD или локальной IP-системы.

Открытие калиткиДомофон + цепь замка

Отдельно проверяются БП, реле и пиковый ток.

Звонок на смартфонПанель + сеть + интернет

Нужны роутер, ONT и всё промежуточное сетевое оборудование.

АрхивNVR + HDD + камеры

Это уже заметная постоянная нагрузка на ИБП.

Сначала формулируем, что должно работать через 1, 4 или 8 часов после отключения.

Только после этого выбирают ББП, аккумулятор и состав резервируемой группы.

AHD / CVBS

У аналогового видеодомофона резерв обычно проще

Обычный 4-wire монитор работает локально и не требует интернета для звонка с панели. Если сохранить питание самого монитора и панели, вызов продолжит работать независимо от роутера.

ИБП / ББПрезервирует питание
Мониторэкран, звонок, управление
Вызывная панельполучает питание по штатной схеме

Сложность появляется у замка. Если панель только замыкает реле, а сам электрозамок питается от отдельного БП, этот БП тоже должен попасть в резерв, если требуется дистанционное открытие во время отключения.

Не каждый монитор можно напрямую подключить к 12-вольтовому ББП.

Часть моделей имеет внешний адаптер 12 В, часть встроенный блок 230 В, часть другое рабочее напряжение. Сначала проверяется шильдик и инструкция.

IP / PoE

IP-домофон может выключиться из-за одного незарезервированного коммутатора

У сетевой системы Door Station и Indoor Monitor часто питаются PoE. Это удобно: вместо нескольких отдельных блоков питания можно резервировать сетевой шкаф централизованно.

UPS 230 Вцентральный резерв
PoE-switchпитание и сеть
Door Stationкалитка/дверь
+
Indoor Monitorлокальный вызов

У Hikvision DS-KH6320-WTE1 текущая документация допускает Standard PoE или 12 VDC. У Dahua VTO2311R-WP и VTH2621G-WP также доступны Standard PoE и DC-питание. Это позволяет выбрать либо централизованный резерв PoE, либо отдельные DC-линии.

Dahua VTO2311R-WPдо 6 Вт в работе

12–33 VDC или Standard PoE.

Dahua VTH2621G-WPдо 6 Вт в работе

12 VDC или Standard PoE.

Hikvision DS-KV6113менее 10–12 Вт

12 VDC или Standard PoE, в зависимости от ревизии документации.

Hikvision DS-KH6320ориентир 6–12 Вт

Точная мощность зависит от ревизии, поэтому смотрят паспорт своей модели.

Вызов на смартфон

Панель включена, но телефон всё равно может не зазвонить

Для облачного вызова мало сохранить питание Door Station. В большинстве бытовых схем должны одновременно работать домашняя сеть и внешний интернет.

ПанельOnline
PoE / Wi-Fiлокальная сеть
Роутермаршрутизация
ONT / модемдоступ провайдера
Облакоpush на смартфон

Если резервируется только роутер, а оптический терминал остаётся без питания, Wi-Fi продолжит раздаваться, но интернета не будет. Если дома всё зарезервировано, это всё равно не гарантирует работу внешнего узла провайдера при массовом отключении.

Видеодомофон без монитораПочему panel-to-phone особенно зависит от питания роутера, ONT и облака.
Замок

Поведение двери без света определяет тип замка, а не домофон

Fail-safe / нормально открытый

Без питания отпускает дверь

Так работает типичный электромагнитный замок и нормально открытые исполнения некоторых электромеханических замков. Если дверь должна оставаться запертой, резерв питания обязателен.

Fail-secure / нормально закрытый

Без питания остаётся заперт

Для открытия требуется питание или импульс. Такой замок меньше расходует резерв, если ток нужен только на момент разблокировки.

Promix выпускает и нормально открытые, и нормально закрытые электромеханические замки. У нормально закрытого исполнения при отсутствии питания замок остаётся закрыт, у нормально открытого происходит обратное.

Электромагнитный замок

Постоянная нагрузка. Его ток нужно учитывать всё время автономной работы.

Электромеханический CISA

Часто требует краткого импульса при открытии. Важен пиковый ток, а не постоянное потребление.

Промежуточное реле

Отделяет слабый выход панели от силовой цепи замка.

Механический ключ

Даёт независимый способ входа, если электроника полностью выключена.

CISA через релеПочему мощный замок нельзя вешать на слабый выход панели. Электромеханический или электромагнитныйFail-safe, fail-secure и поведение без питания.
ББП 12 В

Для замка и DC-оборудования часто рациональнее резервировать постоянный ток напрямую

Резервированный ББП преобразует 230 В в 12 В, заряжает аккумулятор и при пропадании сети автоматически переводит нагрузку на АКБ. Здесь нет лишнего преобразования 12 В аккумулятора в 230 В и обратно в 12 В через адаптер.

ББП-20 PRO12 В / 2 А

АКБ 7 А·ч, защита от глубокого разряда.

ББП-30 PRO12 В / 3 А

АКБ 7 А·ч, защита АКБ и нагрузки.

ББП-30 MAX12 В / 3 А

1×17 А·ч или 2×7 А·ч.

ББП-50 MAX12 В / 5 А

1×17 А·ч или 2×7 А·ч.

Актуальный Tantos ББП-30 MAX при работе от сети выдаёт около 13,6 В, а от АКБ диапазон меняется примерно от 13,6 до 10 В. Это важно: подключённая нагрузка должна нормально работать во всём допустимом диапазоне резервного питания.

ББП выбирают не только по среднему току.

Замок может кратковременно требовать заметно больший ток, чем панель и контроллер в ожидании. Источник должен выдерживать этот пик без просадки.

UPS 230 В

Обычный ИБП удобен для сетевого шкафа с разными напряжениями

Роутер

Обычно свой DC-адаптер.

ONT

Отдельный адаптер и собственное напряжение.

PoE-коммутатор

230 В и сразу несколько PoE-портов.

NVR

Может иметь отдельный БП и HDD.

В такой конфигурации один UPS 230 В проще, чем несколько разных DC-резервов. Но появляется инвертор, поэтому часть энергии батареи теряется на преобразовании.

На профильных форумах владельцы IP-домофонов именно так и формулируют задачу: поставить PoE-switch на UPS, чтобы от одного резерва продолжали работать панель, Indoor Monitor и сеть. Это рабочая архитектура, если правильно посчитать мощность.

Расчёт автономности

Почему нельзя делить ёмкость аккумулятора на ток и обещать точное время

Для быстрой оценки полезно понимать энергию батареи:

12 В × 7 А·ч = 84 Вт·ч номинально 12 В × 17 А·ч = 204 Вт·ч номинально

Но это только идеальная арифметика. Tantos прямо рекомендует определять время работы по разрядной кривой аккумулятора. APC также указывает, что расчёт runtime зависит от возраста батареи, типа, количества батарей и процента нагрузки, а оценка даже у калиброванного UPS может заметно отличаться от факта.

АКБНагрузкаИдеальный верхний пределЧто учитывать
12 В 7 А·ч10 Вт8,4 чРеально меньше из-за потерь, разрядной кривой, cutoff ББП, температуры и возраста
12 В 7 А·ч20 Вт4,2 ч
12 В 7 А·ч40 Вт2,1 ч
12 В 17 А·ч20 Вт10,2 чТакже только теоретическая оценка
Эту таблицу нельзя использовать как обещание времени работы.

Она показывает масштаб. Финальный результат проверяется по паспорту АКБ и реальным испытанием системы под нагрузкой.

Три типовые схемы

Как резервировать разные видеодомофоны

Схема 1

AHD + электромеханический замок

Резерв: монитор/панель + отдельный ББП замка.

Если интернет нужен только для удалённого приложения, роутер можно вынести в отдельную резервную группу.

Схема 2

IP PoE + Indoor Monitor

Резерв: UPS → PoE-switch → Door Station + Indoor Monitor. Замок резервируется отдельно по своей схеме.

Локальный вызов может жить без внешнего интернета, если вся LAN остаётся включённой.

Схема 3

Панель без монитора, только смартфон

Резерв: панель + PoE/БП + роутер + ONT. Для высокой доступности ещё нужен альтернативный канал интернета.

Это самая длинная цепочка и самый требовательный сценарий.

Приоритет нагрузки

Не обязательно держать на аккумуляторе весь слаботочный шкаф

Если требуется автономность несколько часов, полезно разделить оборудование на критическое и второстепенное.

Оставить в резерве
  • вызывную панель;
  • Indoor Monitor;
  • роутер и ONT для облака;
  • PoE-switch;
  • контроллер/реле замка;
  • одну критичную камеру входа.
Можно отключить раньше
  • все второстепенные камеры;
  • большой NVR, если архив не приоритет;
  • Wi-Fi точки, не нужные для домофона;
  • NAS и другую тяжёлую нагрузку;
  • декоративное освещение;
  • необязательные дисплеи.

Так аккумулятор меньшей ёмкости сможет дольше поддерживать именно доступ и связь, а не весь домашний IT-контур.

Размещение

Аккумулятор лучше держать в помещении, а не в холодной коробке у калитки

Сухое место

Без конденсата и затопления.

Обслуживаемый доступ

АКБ нужно менять и периодически проверять.

Подходящая температура

Холод и перегрев заметно влияют на фактическую ёмкость и ресурс.

Защита 230 В

Сетевую часть монтируют в корпусе и по правилам электробезопасности.

Большинство стандартных ББП Tantos в металлических и пластиковых корпусах рассчитаны на закрытые помещения. Для уличной точки производитель отдельно выпускает уличные БП IP56/IP67, но это обычные источники, а не автоматически резервированные аккумуляторные шкафы.

Проверка после монтажа

ИБП считается рабочим только после реального теста отключением сети

  1. Полностью зарядить АКБ.Перед тестом батарея должна быть в нормальном состоянии.
  2. Зафиксировать все работающие устройства.Панель, монитор, switch, router, ONT, lock PSU.
  3. Отключить 230 В штатным способом.Не выдёргивать случайные провода из ББП.
  4. Проверить вызов.С панели на монитор и, если нужно, на смартфон.
  5. Проверить разговор.В обе стороны.
  6. Проверить замок.Открытие и повторное запирание.
  7. Проверить приложение по мобильной сети.Чтобы исключить иллюзию работы только внутри Wi-Fi.
  8. Проверить NVR и запись.Если архив входит в задачу резерва.
  9. Замерить фактическое время.До заданного безопасного порога, а не до полного убийства АКБ.
  10. Повторять тест периодически.Старая батарея может показывать нормальное напряжение без нагрузки, но быстро проваливаться под током.
Ошибки

14 ошибок при резервном питании видеодомофона

01Резервируют только монитор

PoE-switch или панель остаются без питания.

02Резервируют роутер, но забывают ONT

Wi-Fi есть, интернета нет.

03Считают 7 А·ч как 7 часов

Не учитывают реальный ток и разрядную кривую.

04Берут ББП без запаса по току

Замок вызывает просадку при открытии.

05Не проверяют минимальное напряжение нагрузки

На разряженной АКБ устройство выключается раньше ББП.

06Подключают весь NVR-контур

Автономность резко уменьшается.

07Не учитывают магнитный замок

Постоянный ток удержания съедает батарею.

08Ставят АКБ на морозе

Фактическая ёмкость и ресурс снижаются.

09Используют старую батарею без теста

Напряжение есть, а автономности почти нет.

10Меняют AGM на LiFePO4 вслепую

Зарядный профиль может быть несовместим.

11Не тестируют приложение по LTE

Внутри Wi-Fi всё работает, а внешний push уже нет.

12Не проверяют повторное запирание

Замок открылся, но схема не вернулась в нормальное состояние.

13Нет защиты катушки

Импульс замка влияет на электронику.

14Не разделяют критическую и вторичную нагрузку

Аккумулятор тратится на то, без чего можно обойтись.

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Для расчёта можно прислать модели панели, монитора, замка, роутера, ONT, PoE-switch и желаемое время автономности. Если моделей нет, подойдёт фото шильдиков блоков питания.

FAQ

Частые вопросы про ИБП и резерв видеодомофона

Нужен ли ИБП для видеодомофона?

Если важно принимать вызовы и открывать дверь при отключении электричества, резервное питание нужно. Состав резерва зависит от архитектуры: AHD, IP/PoE, Wi-Fi или операторская система.

Что именно нужно резервировать?

Не только монитор. Проверяются панель, монитор, блок питания замка, роутер, ONT, PoE-коммутатор, NVR и другие устройства, без которых нужная функция не работает.

Что будет с обычным AHD-видеодомофоном без света?

Если монитор питается от 230 В и не имеет резерва, экран погаснет. Панель, которую питает монитор, тоже может отключиться. Электрозамок будет вести себя по своей схеме.

Что будет с IP-видеодомофоном без света?

Если пропадёт питание PoE-коммутатора или сетевых БП, Door Station и Indoor Monitor отключатся. Даже если одно устройство осталось включено, вызов может не пройти без сети.

Нужен ли ИБП роутеру?

Да, если звонок идёт на смартфон через облако или устройства связываются по домашней сети через роутер.

Нужно ли резервировать ONT провайдера?

Да, если интернет приходит по оптике через отдельный ONT. Иначе роутер будет работать, но внешнего интернета не будет.

Будет ли облачный вызов работать, если дома всё запитано от ИБП?

Не гарантированно. Должна продолжать работать и внешняя сеть провайдера. При крупном отключении его оборудование тоже может потерять питание.

Будет ли локальный IP-вызов работать без интернета?

Часто да, если Door Station, Indoor Monitor и локальная сеть остаются включены и система не зависит от облака для внутреннего вызова.

Будет ли AHD-домофон работать без интернета?

Да, обычной 4-wire AHD/CVBS системе интернет для локального вызова обычно не нужен. Нужно только сохранить питание монитора, панели и нужных исполнительных устройств.

Чем ББП 12 В отличается от обычного компьютерного ИБП?

ББП напрямую выдаёт постоянные 12 В и заряжает аккумулятор. Обычный UPS резервирует 230 В, после чего каждый адаптер снова преобразует его в нужное напряжение.

Что экономичнее для 12-вольтовых устройств?

Обычно прямой DC ББП эффективнее цепочки аккумулятор → инвертор 230 В → адаптер 12 В. Но выбор зависит от набора устройств и их напряжений.

Когда лучше использовать ИБП 230 В?

Когда нужно резервировать разнородное оборудование: роутер, ONT, PoE-коммутатор, NVR, монитор с сетевым БП и другие устройства.

Когда удобнее 12-вольтовый ББП?

Когда основная нагрузка действительно работает от 12 В: контроллер, часть панелей, замок, камеры и другое совместимое оборудование.

Можно ли подключить монитор к 12-вольтовому ББП?

Только если монитор действительно рассчитан на внешние 12 В и производитель допускает такое питание. У разных моделей напряжение и схема отличаются.

Можно ли резервировать PoE через обычный 12-вольтовый ББП?

Не напрямую. Нужен PoE-коммутатор или преобразователь, который сам остаётся включённым. Часто проще поставить его на UPS 230 В или использовать специализированный DC PoE-резерв.

Сколько потребляет IP-панель?

Зависит от модели. Например, Dahua VTO2311R-WP потребляет до 6 Вт в работе, а Hikvision DS-KV6113-WPE1 в документации имеет потребление менее 10-12 Вт в зависимости от ревизии.

Сколько потребляет Indoor Monitor?

Например, Dahua VTH2621G-WP потребляет до 6 Вт в работе, Hikvision DS-KH6320-WTE1 в разных документах указан примерно в диапазоне до 6-12 Вт в зависимости от ревизии.

Как посчитать время от аккумулятора 12 В 7 А·ч?

Грубый теоретический предел: 12×7 = 84 Вт·ч. Затем его делят на мощность нагрузки. Реальное время будет меньше из-за разрядной кривой, потерь, температуры и старения.

Если нагрузка 20 Вт, сколько даст 7 А·ч?

Идеальная арифметика даёт 84/20 = 4,2 часа. Это не обещание реальной автономности: фактическое время будет ниже.

Если нагрузка 40 Вт, сколько даст 7 А·ч?

Теоретически около 2,1 часа. Реальный результат нужно проверять по конкретному аккумулятору и ИБП.

Почему 7 А·ч не означает ровно 7 часов при токе 1 А?

Ёмкость зависит от режима разряда, порога отключения, температуры, возраста АКБ и других факторов. Производители ББП рекомендуют считать по разрядной кривой.

Что лучше: аккумулятор 7 или 17 А·ч?

17 А·ч даёт значительно больший запас, если ББП рассчитан на такую батарею. Но увеличиваются размеры, цена и время полного заряда.

Нужна ли защита от глубокого разряда?

Да. Она не даёт АКБ разряжаться ниже безопасного уровня и продлевает срок службы.

Можно ли поставить автомобильный аккумулятор?

Не стоит без специального проекта. Для охранных и слаботочных систем обычно используют подходящие герметичные аккумуляторы и ББП, рассчитанные на их заряд.

Можно ли поставить LiFePO4 вместо AGM?

Только если зарядное устройство и ББП официально совместимы с этой химией. Нельзя заменять тип аккумулятора только потому, что совпадает напряжение.

Как часто менять АКБ?

Зависит от модели, температуры и режима эксплуатации. Срок нужно контролировать тестом ёмкости и фактической автономности, а не только календарём.

Почему ИБП пищит и быстро садится?

Возможны перегрузка, старая батарея, неполный заряд или слишком большая подключённая нагрузка.

Нужно ли резервировать электромагнитный замок?

Если он должен оставаться запертым при отключении питания, да. Обычный fail-safe электромагнитный замок без питания отпускает дверь.

Что будет с электромеханическим замком без света?

Зависит от исполнения. Нормально закрытый замок остаётся заперт без питания, а для открытия нужен импульс. Нормально открытый ведёт себя наоборот.

Нужен ли резерв CISA на калитке?

Если требуется дистанционное открытие во время отключения, нужен резерв источника, который выдаёт импульс на замок. Сам механический способ ключом может оставаться независимым.

Нужно ли постоянно резервировать мощность электромеханического замка?

Не обязательно, если он потребляет ток только кратковременно при открытии. Но ББП должен выдерживать пиковый ток.

Почему электромагнитный замок сильнее сокращает автономность?

Он обычно потребляет ток всё время, пока дверь заперта. Это постоянная нагрузка на аккумулятор.

Нужно ли ставить реле между панелью и замком?

Для мощного замка часто да. Реле позволяет панели управлять отдельной силовой цепью и не пропускать ток замка через слабый выход.

Нужен ли диод или другая защита катушки?

Для индуктивной нагрузки защита от выброса напряжения часто необходима. Точный элемент и полярность зависят от схемы и типа питания.

Можно ли одним UPS запитать домофон, роутер, NVR и камеры?

Да, если его мощность и автономность рассчитаны на суммарную нагрузку. Но критические и некритические устройства полезно разделять.

Стоит ли оставлять NVR на резерве?

Если нужен архив во время отключения, да. Если приоритет только вызов и замок, NVR может сильно сокращать автономность и его можно вынести в отдельную группу.

Нужно ли резервировать все камеры?

Не обязательно. Для долгой автономности можно оставить только камеру входа и домофон, а остальные отключать вместе с некритической нагрузкой.

Что лучше для частного дома: один большой UPS или несколько DC ББП?

Зависит от архитектуры. Централизованный UPS удобен для сетевого шкафа, а отдельный 12 В ББП хорошо подходит для замка и локальных DC-устройств.

Где ставить аккумулятор и ББП?

В сухом обслуживаемом месте с подходящей температурой и вентиляцией. Большинство бытовых ББП Tantos рассчитаны на закрытые помещения.

Можно ли ставить аккумулятор в уличную коробку у калитки?

Только если оборудование и аккумулятор рассчитаны на такие температуры и условия. Обычный внутренний ББП в уличную коробку ставить не следует.

Нужно ли тестировать резерв после монтажа?

Да. Нужно штатно отключить ввод питания и проверить, продолжают ли работать вызов, разговор, замок, приложение и локальная сеть.

Как часто проверять ИБП домофона?

Разумно периодически делать контрольный тест под реальной нагрузкой и следить за возрастом аккумулятора, особенно перед зимой.

Что прислать для расчёта резерва?

Модели панели, монитора, PoE-коммутатора, роутера/ONT, тип замка, список камер/NVR и желаемое время автономной работы.

Сначала считаем нагрузку

Можно сделать так, чтобы при отключении света продолжали работать именно нужные функции

Не обязательно держать на аккумуляторе весь дом. Выбираем критическую группу: панель, монитор, сеть и замок, затем считаем мощность и время.

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Безопасность:

Работы внутри ББП и UPS со входом 230 В выполняет специалист. Не меняйте тип аккумулятора, номинал предохранителя и схему зарядки без документации производителя. Перед перекоммутацией замка и низковольтных линий питание снимают.

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