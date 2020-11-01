Домофонная трубка не работает: не звонит, нет звука, не открывает дверь

Диагностика · квартирная трубка · подъездный домофон Домофонная трубка не работает: не звонит, нет звука или не открывается дверь Что делать, если квартирная трубка VIZIT, Cyfral, ELTIS, Metakom или совместимая система перестала звонить, пропал разговор, кнопка не открывает подъезд или неисправность появилась после замены. Разбираем причины по симптомам, безопасную первичную проверку и ситуации, когда проблема находится уже не в квартире. Одна квартира или весь подъезд это первый признак, который резко сужает поиск неисправности Громкость и отключение вызова часть современных трубок имеет ночной режим или ступенчатую регулировку После замены важна совместимость два провода ещё не означают одинаковый тип домофонной линии Разобрать неисправность в MAX Домофоны в Туле Подбор видеодомофона Сначала выясните четыре вещи не работает только ваша квартира или ещё соседи;

какая точная модель трубки установлена;

не отключён ли звук на самой трубке;

началась проблема сама или после ремонта/замены устройства.

Начните отсюда Быстрая проверка домофонной трубки без разборки и измерений Позвоните в свою квартиру с подъездной панели. Зафиксируйте точный симптом: нет звонка совсем, звонок есть, но нет разговора, или разговор работает, но дверь не открывается. Проверьте регулятор громкости или ночной режим. VIZIT УКП-7/УКП-12 имеют регулировку громкости, ELTIS A5 имеет дневной/ночной режим, Metakom ТКП-12М и некоторые Cyfral позволяют отключать вызов. Спросите ближайшего соседа, работает ли домофон у него. Если одинаковая проблема появилась сразу у нескольких квартир, вероятность неисправности общей части заметно выше. Если трубку недавно меняли, найдите старую модель. Проверьте, координатная это система или цифровая адресная. Новая трубка должна соответствовать типу линии. Осмотрите доступный кабель без отключения. Проверьте только очевидные механические повреждения, выдернутый провод или плохо закреплённую трубку. Не замыкайте жилы между собой. Если домофон перестал работать после ремонта, сначала проверяйте то, что менялось. Перенос трубки, замена кабеля, установка нового аппарата, снятие устройства для поклейки обоев или работа рядом со слаботочной линией чаще дают локальную причину, чем внезапная неисправность всего подъезда.

Симптомы Что обычно означает конкретная неисправность Симптом Чаще проверяют сначала Что ещё возможно Совсем не звонит Громкость/ночной режим, линия квартиры, совместимость трубки Коммутатор, адрес цифрового абонента, общедомовая неисправность Звонит, но посетителя не слышно Трубка, шнур, разговорный тракт Подъездная панель, линия, общий усилитель Посетитель не слышит квартиру Микрофон трубки, шнур, контакт трубки с базой Линия, подъездный разговорный тракт Дверь не открывается Кнопка трубки, совместимость, контакт линии Замок, контроллер, блок вызова, общая система Трубка звонит сама или постоянно Неправильное подключение, несовместимость, линия Коммутатор или ошибочный адрес цифровой системы После замены всё сломалось Тип трубки, полярность, маркировка M/D, схема подключения Повреждение линии во время монтажа

Симптом 1 Домофонная трубка не звонит Если с подъездной панели набирают квартиру, а внутри полная тишина, не стоит сразу менять трубку. Сначала исключают отключённый вызов и выясняют, работает ли сама абонентская линия. 01 Громкость стоит на минимуме У VIZIT УКП-7 и УКП-12 есть ступенчатая регулировка громкости. У ELTIS A5 предусмотрены дневной и ночной режимы. У ряда Cyfral и Metakom вызов также можно отключать. 02 Трубка не видит вызов квартиры Причиной может быть обрыв абонентской линии, нарушение контакта, неправильное подключение после ремонта или неисправность коммутатора. 03 Поставили трубку другого типа Координатная и цифровая адресная трубки могут иметь одинаковые два провода, но работать по разным принципам. 04 Неверный адрес цифровой квартиры Для старых цифровых систем абонентское устройство должно иметь правильный номер или адрес. При ошибке вызов конкретной квартиры не распознаётся. Если одновременно перестали звонить несколько квартир одного этажа или стояка, не меняйте все трубки. Это практический признак возможной проблемы общей линии, коммутатора или другого общедомового оборудования.

Симптом 2 Вызов есть, но в трубке не слышно посетителя Если звонок проходит и дверь открывается, но внутри трубки тишина, значит часть системы уже работает. Диагностика сужается до разговорного тракта. повреждение шнура между трубкой и основанием;

износ динамика в самой трубке;

механическая неисправность контактов снятия трубки;

плохой контакт абонентской линии;

неисправность разговорного тракта подъездной панели;

ошибка после замены на стороннюю несовместимую трубку. Проверьте, слышат ли вас с подъезда. Если посетитель слышит квартиру, а вы его нет, неисправность асимметрична и круг причин уже. Если связи нет в обе стороны, проверять приходится весь разговорный тракт и линию.

Симптом 3 Вы слышите посетителя, но он не слышит вас Односторонняя связь часто указывает на проблему микрофона трубки, гибкого шнура или соответствующего участка разговорного тракта. Для старого аппарата это может быть обычный износ, для только что установленного устройства сначала проверяют совместимость и монтаж. Полезный признак Если другая заведомо совместимая трубка на этой линии работает нормально, вероятнее неисправен квартирный аппарат. Не делайте так Не подавайте на домофонную линию внешнее напряжение и не прозванивайте общую систему методами, не предусмотренными её документацией.

Симптом 4 Домофон звонит и разговаривает, но не открывает дверь Если разговор полностью работает, но нажатие кнопки не отпирает подъездную дверь, проблема может находиться как в квартирной трубке, так и в общей системе. Что наблюдается Куда смотреть Кнопка физически западает или работает через раз Механика и контакты самой трубки После замены трубки дверь перестала открываться Совместимость новой модели, подключение и полярность С подъездного ключа дверь тоже не открывается Замок, контроллер, питание или общая часть системы Не открывает сразу у нескольких квартир Общедомовой блок вызова, управление замком, питание Открывает только иногда Контакты, линия, кнопка, общая электроника и состояние самого замка Не пытайтесь самостоятельно подключать замок напрямую к квартирной линии. Подъездный электромагнитный замок и его контроллер относятся к общедомовой системе. Неисправность управления дверью должна устраняться без обхода штатной схемы.

Симптом 5 Трубка звонит сама, постоянно или реагирует на чужие квартиры Такое поведение уже меньше похоже на простой износ динамика или кнопки. Частые причины связаны с неправильным типом абонентского устройства, ошибочным адресом цифровой трубки, проблемой коммутатора или нарушением линии. После замены Первым делом сверяют тип новой трубки со старой и полную маркировку. Цифровая система Проверяют адрес квартиры в абонентском устройстве или адаптере. Без изменений в квартире Если проблема появилась внезапно, возможна неисправность общей линии или коммутатора.

После ремонта Почему домофон перестал работать после замены трубки Это один из самых удобных для диагностики случаев: если старое устройство работало, а новое нет, сначала проверяется не весь подъезд, а сама замена. Сверьте полную модель старой и новой трубки. Особенно критичны Metakom ТКП-12М и ТКП-12D: первая координатная, вторая цифровая адресная. Проверьте исходную полярность по фотографии до демонтажа. Не переставляйте провода методом проб. Убедитесь, что звук на новой трубке не отключён. У современных моделей встречается ночной режим и отключение вызова. Проверьте, не повреждена ли сама линия при ремонте. Особенно после штробления, установки дверей, плинтусов или переноса слаботочной точки. Если система цифровая, проверьте правильность адресации. Просто подключить два провода недостаточно. Совместимость трубок VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom, координатные и цифровые модели. Как определить тип домофона Координатный, цифровой, IP или гибридный.

Очень полезная проверка Если домофон не работает и у соседей Сравнение с соседними квартирами не заменяет диагностику, но помогает понять масштаб неисправности. Не работает только у вас Сначала локальная часть Проверяют трубку, кабель внутри квартиры, недавние ремонтные работы, подключение и совместимость абонентского устройства. Не работает несколько квартир Вероятнее общая часть Проверяют этажный или подъездный коммутатор, магистраль, блок вызова, питание и другое общедомовое оборудование. Если не работает весь подъезд, собственнику квартиры нет смысла разбирать свою трубку. Заявка направляется обслуживающей домофон организации или управляющей организации в зависимости от схемы обслуживания дома.

По моделям Что проверить у VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom VIZIT УКП-7 / УКП-12 Проверьте положение регулятора громкости. УКП-12 имеет светодиодную индикацию вызова, поэтому сочетание «индикатор есть, звука нет» помогает отделить отключённый/неисправный звуковой тракт от полного отсутствия вызова. Cyfral КМ-2 / КМ-3 КМ-2 и КМ-3 относятся к координатным трубкам. У части модификаций есть отключение звука и световая индикация, поэтому сначала проверяют режим самого устройства. ELTIS A5 У A5 есть переключение громкости с дневным и ночным режимом. Подключение выполняется к Ln+ и Ln-, поэтому после переноса или замены важно сохранить штатную линию. Metakom ТКП-12М / 12D ТКП-12М координатная, ТКП-12D цифровая двухпроводная. Если неисправность появилась сразу после замены одной на другую, причина может быть именно в несовместимости архитектур.

Если всё равно менять Когда вместо ремонта трубки имеет смысл поставить видеодомофон Если трубке много лет и квартира всё равно ремонтируется, можно не ограничиваться заменой аудиоустройства. Но переход на видеомонитор требует проверки подъездной системы. Задача Что потребуется Принимать только подъездный вызов на экран Совместимый модуль сопряжения или штатный интерфейс системы Видеть посетителя с подъезда Кроме вызова нужен доступный видеосигнал подъездной камеры или IP-интеграция Добавить свою панель у квартиры Свободный второй вход либо отдельная IP-система Записывать происходящее у двери microSD, DVR/NVR или отдельная IP-камера в зависимости от задачи Модуль сопряжения Как подключить подъездную линию к видеомонитору. Камера у двери квартиры Отдельный обзор и архив независимо от домофона.

Когда нужна диагностика В каких случаях не стоит дальше разбирать трубку самостоятельно неисправность появилась одновременно у нескольких квартир;

не работает подъездная панель, ключи или электрозамок;

неизвестен тип домофонной линии;

после замены трубки вызов идёт в другую квартиру или появляется хаотично;

нужно подключаться к этажному коммутатору или общедомовой видеолинии;

нужно заменить аудиотрубку на видеомонитор;

линия повреждена внутри стены после ремонта;

есть подозрение на неисправность блока питания или оборудования, связанного с сетью 230 В. Минимальный выезд и диагностика по Туле: от 5 000 ₽. Для начала можно прислать в MAX фото трубки, маркировки, подключённых проводов без их отключения и подъездной панели. По этим данным часто уже понятно, в каком направлении искать неисправность.

Нормативная база Где заканчивается квартирная трубка и начинается общедомовая система ГОСТ Р 71872-2024 для многоабонентских домофонов умного дома действует с 1 февраля 2025 года и рассматривает домофон как комплекс устройств, включающий вызывную панель, коммутатор, абонентские терминалы, замок, блок питания и сетевую часть. При необходимости подключения к аналоговой сети домофон должен иметь соответствующий интерфейс или комплектоваться внешним блоком преобразования. Это важно для диагностики современных домов: новая IP-панель и приложение могут соседствовать со старой абонентской трубкой через штатный преобразователь или этажное оборудование. Поэтому неисправность нельзя локализовать только по возрасту устройства в квартире.

FAQ Частые вопросы, если не работает домофонная трубка Почему домофонная трубка перестала звонить? Проверьте громкость или ночной режим, затем выясните, работает ли домофон у соседей. Если проблема только в квартире, возможны трубка, линия или подключение. Если у нескольких квартир, вероятнее общая часть. Почему вызов есть, а звука нет? Возможны неисправность динамика, шнура трубки, контактов снятия или разговорного тракта линии. Почему меня не слышат с подъезда? Частые локальные причины связаны с микрофоном трубки, гибким шнуром и контактами. Если это происходит у многих квартир, проверяется общая система. Почему кнопка открытия не работает? Причиной может быть кнопка трубки, несовместимая замена, линия, подъездный контроллер или сам замок. Почему домофон звонит сам? Проверяют тип и подключение трубки, цифровой адрес абонента, линию и коммутатор. Почему звонок идёт в чужую квартиру? Для цифровой адресной системы возможна неверная адресация. Для координатной проверяется коммутация линии. Домофон перестал работать после ремонта. Что чаще всего бывает? Повреждение или отсоединение линии, перенос трубки, неправильная замена устройства или нарушение исходной полярности. Домофон не работает после замены трубки. Почему? Сначала сверяют тип старой и новой трубки. Координатная и цифровая двухпроводная модели не взаимозаменяемы. Можно ли поменять провода местами и проверить? Не рекомендуется. Сначала нужно определить модель и сохранить исходную схему подключения. Если у соседей домофон работает, проблема точно в трубке? Не обязательно. Но это сильный признак локальной проблемы вашей квартиры: трубки, ответвления линии, подключения или кабеля. Если не работает у всего этажа, что это значит? Вероятнее неисправность общей линии, этажного коммутатора или другого оборудования, обслуживающего группу квартир. Если не работает весь подъезд? Нужно обращаться к обслуживающей домофон организации или управляющей организации. Разбирать квартирную трубку в таком случае обычно бессмысленно. У VIZIT УКП-12 нет звонка, но светодиод загорается. Что проверить? Проверьте регулятор громкости и состояние самой трубки. УКП-12 имеет отдельную световую индикацию вызова. У ELTIS A5 перестал звонить домофон. Что проверить? Сначала положение переключателя дневного/ночного режима, затем линию Ln+ / Ln- и работу системы у соседей. Metakom ТКП-12М и ТКП-12D одинаковые? Нет. ТКП-12М координатная, ТКП-12D цифровая двухпроводная. Почему новая Cyfral КМ-2 не работает вместо старой трубки? КМ-2 рассчитана на совместимую координатную линию. Если старая система цифровая адресная, такая замена не подойдёт. Можно ли проверить домофон без мультиметра? Да, первичную диагностику можно начать с модели трубки, режима громкости, сравнения с соседями и истории появления неисправности. Измерения общей линии без схемы не требуются. Нужно ли вскрывать трубку? Для первичной проверки нет. Сначала достаточно наружной маркировки, положения регуляторов и сравнения с соседями. Можно ли замкнуть два провода, чтобы проверить открытие двери? Не следует. Неизвестную домофонную линию нельзя использовать для таких экспериментов. Почему дверь открывается через раз? Проблема может быть в кнопке трубки, контактах линии, общей электронике или самом замке. Если ключи тоже работают нестабильно, проверяется уже подъездная часть. Почему слышен сильный фон или треск? Возможны плохой контакт, повреждение кабеля, неисправность разговорного тракта или общая проблема линии. Почему трубка работает только если пошевелить шнур? Это характерный признак механической неисправности шнура или контакта внутри квартирного устройства. Можно ли просто купить новую универсальную трубку? Только если производитель прямо указывает совместимость с вашей системой. Слово «универсальная» у продавца недостаточно. Стоит ли ремонтировать очень старую трубку? Если линия исправна и доступна совместимая новая трубка, замена обычно рациональнее. При ремонте квартиры можно сразу оценить переход на видеомонитор. Можно ли вместо трубки поставить видеодомофон? Да, но нужен совместимый модуль сопряжения или штатный интерфейс подъездной системы. Будет ли на видеодомофоне изображение с подъезда? Только если существует доступный видеосигнал подъездной камеры или IP-интеграция. Аудиолиния сама по себе видео не передаёт. Можно ли оставить старую трубку и поставить отдельную видеопанель у квартиры? Да. Это простой вариант, если подъездная трубка работает, а видео требуется только возле собственной двери. Кто должен ремонтировать общедомовой домофон? Это зависит от договора и схемы обслуживания дома. Если проблема общая, обращаются к организации, обслуживающей домофон, либо через управляющую организацию. Что прислать мастеру для диагностики? Фото трубки, маркировки, подключённых проводов без их отключения, подъездной панели и описание точного симптома. Когда точно нужен выезд? Когда неисправность не определяется по модели и симптомам, повреждена скрытая линия, нужно подключаться к общей части или планируется замена трубки на видеомонитор.

Сначала локализуем неисправность Пришлите модель трубки и точный симптом Напишите, что именно не работает: вызов, разговор, микрофон или открытие двери. Добавьте фото трубки и маркировки. Это намного полезнее, чем просто «домофон сломался». Написать в MAX Написать в Telegram